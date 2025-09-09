EUA para implementar reversão de tarifas sobre produtos japoneses
A publicação "EUA implementarão reversão de tarifas sobre produtos japoneses" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As taxas dos EUA sobre produtos japoneses serão reduzidas, disse o negociador de tarifas do Japão na terça-feira. Akazawa escreveu em uma publicação no X que os Estados Unidos revisarão as tarifas sobre o Japão na terça-feira, 16 de setembro. Ele citou um aviso do Registro Federal previsto para aquele dia e disse que as taxas sobre carros e autopeças do Japão serão reduzidas. Em abril, o presidente Donald Trump estabeleceu uma taxa geral de 25% sobre importações de carros e suas peças. Em julho, ele anunciou que todos os produtos vindos do Japão enfrentariam uma taxa de 25%. Mais tarde em julho, a taxa aplicada ao Japão foi reduzida para 15%, com autoridades citando um investimento planejado de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em setembro, Trump repetiu a política em uma ordem executiva. Dizia que, em troca da taxa mais baixa, o Japão daria aos produtores americanos nos setores aeroespacial, agrícola, alimentício, energético e automobilístico "aberturas revolucionárias no acesso ao mercado".
Corte esperado de tarifas dos EUA para aliviar custos para montadoras japonesas
O relatório de agosto da Toyota projetou que as taxas sobre automóveis reduziriam a renda operacional em 2026 em 1,4 trilhão de ienes, cerca de 9,5 bilhões de dólares. A Toyota também reduziu sua previsão de lucro operacional anual em 16%, citando custos mais altos devido às tarifas dos EUA sobre carros, peças, aço e alumínio. "É honestamente muito difícil para nós prever o que acontecerá em relação ao ambiente de mercado", disse Takanori Azuma, chefe de finanças da Toyota, em um briefing, prometendo continuar fabricando carros para clientes dos EUA, independentemente do impacto das tarifas. Também em agosto, a Honda alertou que poderia ver os lucros deste ano caírem por causa das tarifas, estimando um impacto de 450 bilhões de ienes. Em julho, a General Motors relatou uma redução de 1 bilhão de dólares no lucro do seu último trimestre devido às tarifas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
BitcoinEthereumNews2025/09/09 14:45