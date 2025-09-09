Hyperliquid vê Sky juntar-se à corrida para lançar a stablecoin USDH

O post Hyperliquid vê Sky juntar-se à corrida para lançar a stablecoin USDH apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O gigante cripto Sky juntou-se à corrida para lançar a stablecoin USDH da Hyperliquid com um plano que traz forte liquidez, acesso multi-chain e retornos estáveis para a comunidade Hyperliquid. A Sky está a usar o seu balanço de $8 mil milhões, sete anos de segurança e uma classificação de crédito S&P para posicionar a USDH como um novo padrão no espaço das stablecoins. A Sky Frontier Foundation disse que a proposta fará com que a USDH funcione da mesma forma que as outras stablecoins da Sky, DAI e USDS, enquanto a liga diretamente ao sistema de negociação da Hyperliquid. O plano concentra-se em transparência clara, garantia fácil de verificar e fortes controlos de risco construídos em modelos bancários. A Sky usa o seu sistema de stablecoin para apoiar a Hyperliquid Sky (anteriormente conhecida como MakerDAO) tem mais de $8 mil milhões da sua stablecoin USDS em circulação. É garantida por mais de $13 mil milhões em garantia, composta por ativos cripto e instrumentos financeiros do mundo real como títulos do Tesouro dos EUA. A Sky Frontier Foundation quer ligar a Sky com a Hyperliquid criando a stablecoin USDH. Se a proposta for aceite, a moeda assumirá o mesmo framework que as atuais stablecoins da Sky, DAI e USDS. Como estas duas moedas têm sido usadas por mais de sete anos sem quaisquer perdas reportadas para os detentores, mesmo durante grandes quedas de mercado, a Sky desenvolveu uma reputação resiliente com a qual outros não podem comparar. Com a Hyperliquid, a USDH pode aceder ao Módulo de Estabilidade de Peg (PSM) da Sky e à sua liquidez imediata de USDC de $2,2 mil milhões. Com isto, os utilizadores podem resgatar grandes quantidades de USDH sem atrasos ou slippage. Estes milhares de milhões também provam que qualquer pessoa pode trocar USDH por um valor estável. Ao mesmo tempo, a USDH operará em várias blockchains através da tecnologia LayerZero sem depender de software de terceiros. Desta forma, os utilizadores podem interagir fácil e seguramente com diferentes ecossistemas. Os utilizadores da Hyperliquid que possuem USDH também desfrutarão de retornos de 4,85% do grande balanço da Sky...