2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin pode atingir 150 mil dólares até ao Natal, dizem analistas a Michael Saylor

O post Bitcoin Pode Atingir $150K Até o Natal, Analistas Dizem a Michael Saylor apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoeda, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos corredores sagrados da academia, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor inicial pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor em uma empresa de engenharia de dados, onde a vitória de seu ensaio no primeiro mês financiou um suprimento de meses de guloseimas para cães e gatos - um testemunho de sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Ele finalmente se estabeleceu em um gigante de notícias local em sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa - exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos caras de referência para tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por ensiná-lo esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer em sua moto e saborear a alegria da estrada aberta em sua Yamaha R3 de 320 cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
2025/09/09 18:43
A tomada de controlo do Bitcoin pelo retalho – Eis porque os grandes investidores de BTC estão a recuar!

A publicação "A tomada de controlo do Bitcoin pelo retalho – Eis porque as whales (baleias) do BTC estão a recuar!" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O Bitcoin perdeu momentum à medida que as participações das whales diminuíram, enquanto os traders de retalho dominaram os Futuros. O BTC permaneceu limitado a um intervalo próximo dos $112K, com riscos de queda a aumentar, a menos que retorne uma procura mais forte. Os maiores apoiantes do Bitcoin [BTC] parecem estar a recuar. Após meses de acumulação, as participações das whales diminuíram, deixando os traders de retalho a preencher a lacuna. Os mercados de Futuros mostram claramente esta mudança, e isso pode definir o tom para onde o BTC se dirige a seguir. As whales recuam, o BTC sente a pressão Os maiores detentores do Bitcoin começaram a reduzir após meses de acumulação constante. Dados recentes indicam que os Saldos Totais das Whales caíram abaixo de 3,36 milhões de BTC, com a Variação Percentual de 30 dias a tornar-se negativa. Esta reversão coincidiu com o aumento da pressão de venda, empurrando os preços para baixo à medida que as whales passaram da acumulação para a distribuição. Fonte: CryptoQuant Tais recuos têm sido frequentemente um sinal de rotação ou alta volatilidade. À medida que as participações das whales diminuíram, o momentum do preço do Bitcoin enfraqueceu. Como resultado, os grandes investidores já não apoiavam tanto o mercado como no início do ano. O mercado de Futuros torna-se dominado pelo retalho Fonte: TradingView A seguir: Por que as criptomoedas estão a subir hoje? Apostas no corte de taxas da Fed, entradas de ETF e mais... Fonte: https://ambcrypto.com/bitcoins-retail-takeover-heres-why-btc-whales-are-backing-off/
2025/09/09 18:13
Hyperliquid vê Sky juntar-se à corrida para lançar a stablecoin USDH

O post Hyperliquid vê Sky juntar-se à corrida para lançar a stablecoin USDH apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O gigante cripto Sky juntou-se à corrida para lançar a stablecoin USDH da Hyperliquid com um plano que traz forte liquidez, acesso multi-chain e retornos estáveis para a comunidade Hyperliquid. A Sky está a usar o seu balanço de $8 mil milhões, sete anos de segurança e uma classificação de crédito S&P para posicionar a USDH como um novo padrão no espaço das stablecoins. A Sky Frontier Foundation disse que a proposta fará com que a USDH funcione da mesma forma que as outras stablecoins da Sky, DAI e USDS, enquanto a liga diretamente ao sistema de negociação da Hyperliquid. O plano concentra-se em transparência clara, garantia fácil de verificar e fortes controlos de risco construídos em modelos bancários. A Sky usa o seu sistema de stablecoin para apoiar a Hyperliquid Sky (anteriormente conhecida como MakerDAO) tem mais de $8 mil milhões da sua stablecoin USDS em circulação. É garantida por mais de $13 mil milhões em garantia, composta por ativos cripto e instrumentos financeiros do mundo real como títulos do Tesouro dos EUA. A Sky Frontier Foundation quer ligar a Sky com a Hyperliquid criando a stablecoin USDH. Se a proposta for aceite, a moeda assumirá o mesmo framework que as atuais stablecoins da Sky, DAI e USDS. Como estas duas moedas têm sido usadas por mais de sete anos sem quaisquer perdas reportadas para os detentores, mesmo durante grandes quedas de mercado, a Sky desenvolveu uma reputação resiliente com a qual outros não podem comparar. Com a Hyperliquid, a USDH pode aceder ao Módulo de Estabilidade de Peg (PSM) da Sky e à sua liquidez imediata de USDC de $2,2 mil milhões. Com isto, os utilizadores podem resgatar grandes quantidades de USDH sem atrasos ou slippage. Estes milhares de milhões também provam que qualquer pessoa pode trocar USDH por um valor estável. Ao mesmo tempo, a USDH operará em várias blockchains através da tecnologia LayerZero sem depender de software de terceiros. Desta forma, os utilizadores podem interagir fácil e seguramente com diferentes ecossistemas. Os utilizadores da Hyperliquid que possuem USDH também desfrutarão de retornos de 4,85% do grande balanço da Sky...
2025/09/09 17:30
Bitcoin estável enquanto a volatilidade do Ethereum diminui

O post Bitcoin Estável enquanto a Volatilidade do Ethereum Cai apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas vê interesse renovado em Bitcoin, Ethereum e XRP enquanto navegam por limiares cruciais. A outrora notória volatilidade do Ethereum agora estabilizou-se notavelmente, mantendo uma oscilação estreita entre intervalos definidos, enquanto o Bitcoin permanece forte acima de referências de suporte vitais. Continue Lendo: Bitcoin Estável enquanto a Volatilidade do Ethereum Cai Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-steady-as-ethereums-volatility-drops
2025/09/09 16:52
Os Cleveland Guardians merecem encerramento relativamente às alegações de apostas

O post Cleveland Guardians Merecem Encerramento Sobre Alegações de Apostas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. CLEVELAND, OHIO – 18 DE JULHO: Emmanuel Clase #48 dos Cleveland Guardians celebra a vitória da equipe por 8-6 sobre os Athletics no Progressive Field em 18 de julho de 2025 em Cleveland, Ohio. (Foto de Nick Cammett/Getty Images) Getty Images Os Cleveland Guardians ainda estão à espera dos resultados de uma investigação da Major League Baseball sobre potenciais violações de apostas por dois arremessadores de Cleveland. A Regra 21 da Major League Baseball proíbe qualquer pessoa ligada ao jogo - incluindo jogadores, árbitros e funcionários - de apostar em qualquer jogo de beisebol ou softbol, independentemente do nível. Apostas em outros esportes são permitidas se legais e não utilizando informações privilegiadas. De particular interesse é a seguinte cláusula na Regra 21: ("2) Qualquer jogador, árbitro, ou oficial ou funcionário de Clube ou Liga, que apostar qualquer quantia em qualquer jogo de beisebol em conexão com o qual o apostador tem o dever de desempenhar, será declarado permanentemente inelegível." SACRAMENTO, CALIFÓRNIA – 22 DE JUNHO: Luis L. Ortiz #45 dos Cleveland Guardians observa do banco de reservas durante o jogo contra os Athletics no Sutter Health Park em 22 de junho de 2025 em Sacramento, Califórnia. (Foto de Lachlan Cunningham/Getty Images) Getty Images Licença Remunerada: Em 3 de julho de 2025, o arremessador destro dos Guardians, Luis Ortiz, foi sinalizado pela empresa de integridade de apostas IC360 por supostamente lançar um par de arremessos que receberam uma quantidade incomum de atividade de apostas. A Major League Baseball colocou Ortiz em "licença remunerada não disciplinar" até 17 de julho, que foi a conclusão do intervalo do All Star. A investigação envolve apostas "prop" - ou apostas em certos arremessos que Ortiz pode ter lançado para distorcer intencionalmente uma proposição de aposta a seu favor. A duração da licença remunerada foi negociada entre a Associação de Jogadores da MLB e a Major League Baseball. Em 18 de julho, a MLB estendeu a licença de Ortiz até 31 de agosto. Novamente, a Associação de Jogadores da MLB e a Major League Baseball...
2025/09/09 16:21
Bitcoin de volta aos $112K, mas os dados duvidam que irá fazer holding

O post Bitcoin De Volta Aos $112K, Mas Dados Duvidam Que Se Mantenha apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: O viés das opções de Bitcoin e as taxas de financiamento de futuros destacam cautela persistente, apesar do BTC defender o nível de suporte de $110.000. Saídas dos ETFs de Bitcoin Spot e a decisão negativa do índice S&P 500 da Strategy continuam pesando no sentimento dos traders. O Bitcoin (BTC) subiu acima de $112.000 na segunda-feira, afastando-se do nível de $108.000 visto na semana anterior. O avanço, no entanto, não foi forte o suficiente para restaurar a confiança, de acordo com as métricas de derivativos do BTC. Os traders agora estão tentando determinar o que está impedindo a melhoria do sentimento e se o Bitcoin tem o momentum para ultrapassar os $120.000. Bitcoin viés delta de opções de 30 dias (put-call) na Deribit. Fonte: laevitas.ch O viés delta das opções de BTC está atualmente em 9%, o que significa que as opções de venda (put) estão precificadas com um prémio em comparação com instrumentos equivalentes de compra (call). Isso geralmente sinaliza aversão ao risco, embora possa simplesmente refletir as condições de negociação da semana passada, em vez de uma clara expectativa de queda acentuada. Um aumento genuíno na demanda por proteção contra baixa seria evidente na relação put-to-call das opções. Relação prémio put-to-call de opções na Deribit. Fonte: laevitas.ch Na segunda-feira, a demanda por opções de venda aumentou, revertendo a tendência das duas sessões anteriores. Os dados apontam para um apetite mais forte por estratégias neutras a baixistas, sugerindo que os traders permanecem cautelosos sobre uma potencial queda abaixo de $108.000. Parte dessa falta de entusiasmo decorre da incapacidade do Bitcoin de espelhar as novas máximas históricas tanto no S&P 500 quanto no ouro. Números do mercado de trabalho mais fracos que o esperado nos Estados Unidos reforçaram as expectativas de flexibilização monetária. Taxa de juros implícita dos Fed Funds para março de 2026. Fonte: Ferramenta CME Fedwatch Os traders agora atribuem uma probabilidade de 73% de que as taxas de juros cairão para 3,50% ou menos até março de 2026, acima dos 41% de apenas um mês atrás, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Os ETFs de Bitcoin Spot enfrentam saídas enquanto as reservas corporativas de Ether ganham força. Somando-se à cautela, os ETFs spot...
2025/09/09 16:13
Previsão de Preço da Ripple (XRP): Aprovação do ETF de XRP Agora em 50% em 2026, Então O Que Isso Significa Para a Layer Brett?

Os traders estão divididos sobre o que isto poderia significar para o XRP da Ripple, que continua a comprimir-se dentro de um intervalo de preço cada vez mais apertado. [...] O post Previsão de Preço da Ripple (XRP): Aprovação do ETF XRP Agora Em 50% Em 2026 Então O Que Isto Significa Para a Layer Brett? apareceu primeiro no Coindoo.
2025/09/09 15:29
Agentes de IA preparados para remodelar ecossistemas de jogos Blockchain, diz Diretor de Jogos

O post Agentes de IA Prontos para Remodelar Ecossistemas de Jogos Blockchain, Diz Diretor de Jogos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O setor de jogos Web3 mudou de modelos especulativos para um foco em sustentabilidade, nova gameplay (mecânica de jogo) aprimorada e infraestrutura robusta. Um diretor de desenvolvedores de jogos vê a correção atual do mercado como uma redefinição necessária que abre caminho para um crescimento estável ao eliminar projetos sem fundamentos. Uma Redefinição Necessária para Jogos Web3 Nos últimos anos, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/intelligent-agents-set-to-reshape-blockchain-gaming-ecosystems-gaming-director-says/
2025/09/09 15:01
Últimas notícias sobre Pepe Coin: Outrora apelidado de Rei das Criptomoedas, os investidores estão agora a voltar-se para Remittix para ganhos semelhantes

Enquanto a Pepe coin continua a registar ganhos modestos, muitos traders estão a redirecionar o seu foco para a Remittix, uma altcoin PayFi que [...] O post Últimas Notícias sobre Pepe Coin: Outrora Apelidado de Rei das Criptomoedas, os Investidores Estão Agora a Voltar-se para a Remittix em Busca de Ganhos Semelhantes apareceu primeiro no Coindoo.
2025/09/09 14:59
EUA para implementar reversão de tarifas sobre produtos japoneses

A publicação "EUA implementarão reversão de tarifas sobre produtos japoneses" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As taxas dos EUA sobre produtos japoneses serão reduzidas, disse o negociador de tarifas do Japão na terça-feira. Akazawa escreveu em uma publicação no X que os Estados Unidos revisarão as tarifas sobre o Japão na terça-feira, 16 de setembro. Ele citou um aviso do Registro Federal previsto para aquele dia e disse que as taxas sobre carros e autopeças do Japão serão reduzidas. Em abril, o presidente Donald Trump estabeleceu uma taxa geral de 25% sobre importações de carros e suas peças. Em julho, ele anunciou que todos os produtos vindos do Japão enfrentariam uma taxa de 25%. Mais tarde em julho, a taxa aplicada ao Japão foi reduzida para 15%, com autoridades citando um investimento planejado de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Em setembro, Trump repetiu a política em uma ordem executiva. Dizia que, em troca da taxa mais baixa, o Japão daria aos produtores americanos nos setores aeroespacial, agrícola, alimentício, energético e automobilístico "aberturas revolucionárias no acesso ao mercado". Corte esperado de tarifas dos EUA para aliviar custos para montadoras japonesas O relatório de agosto da Toyota projetou que as taxas sobre automóveis reduziriam a renda operacional em 2026 em 1,4 trilhão de ienes, cerca de 9,5 bilhões de dólares. A Toyota também reduziu sua previsão de lucro operacional anual em 16%, citando custos mais altos devido às tarifas dos EUA sobre carros, peças, aço e alumínio. "É honestamente muito difícil para nós prever o que acontecerá em relação ao ambiente de mercado", disse Takanori Azuma, chefe de finanças da Toyota, em um briefing, prometendo continuar fabricando carros para clientes dos EUA, independentemente do impacto das tarifas. Também em agosto, a Honda alertou que poderia ver os lucros deste ano caírem por causa das tarifas, estimando um impacto de 450 bilhões de ienes. Em julho, a General Motors relatou uma redução de 1 bilhão de dólares no lucro do seu último trimestre devido às tarifas. Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Assine nossa newsletter. É grátis. Fonte: https://www.cryptopolitan.com/us-tariff-rollback-japanese-goods/
2025/09/09 14:45
