Tendência lateral pode explodir numa enorme recuperação
O post Tendência lateral pode explodir em grande rally apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Análise de Altcoin Por mais de um mês, a moeda Pi tem estado presa em faixas estreitas, frustrando traders que procuram direção. O token está atualmente a ser negociado em torno de $0,345, com sinais de momentum estagnados. O RSI no gráfico de 1 hora está próximo de 50, refletindo um mercado preso entre compradores cautelosos e vendedores pacientes. O que se destaca não é a falta de movimento, mas a própria compressão. Mercados que negociam lateralmente por tanto tempo frequentemente resolvem-se com volatilidade acentuada. Pi já provou ser resiliente na zona de $0,30-$0,34, onde quedas repetidas foram absorvidas. Essa resiliência sugere que os vendedores estão perdendo força, mesmo que os touros não tenham assumido completamente o controle. Observação de Padrão: $1,20 Poderia Estar em Jogo? Sob a superfície, uma potencial base Adam e Eve está tomando forma. Esta configuração, se validada, poderia apontar para um alvo de ruptura próximo a $1,20 — mais do triplo do preço atual. Níveis-chave a observar são $0,49 e $0,69, as mesmas barreiras que paralisaram as altas no início deste ano. Ultrapassá-las com convicção poderia finalmente liberar a pressão que tem se acumulado na fase de consolidação do Pi. Até lá, os traders devem esperar mais agitação lateral, com cada impulso fracassado para cima adicionando peso ao movimento eventual. Velas diárias estreitando-se sugerem que a energia está sendo armazenada para esse momento. Desenvolvimentos do Ecossistema Adicionam Suporte Além dos gráficos, a Pi Network está estabelecendo bases para sua narrativa de longo prazo. O projeto está incorporando verificação KYC em sua camada de protocolo, visando criar uma blockchain onde conformidade e descentralização trabalhem juntas. Mais de 14,8 milhões de usuários já passaram pela verificação, de uma comunidade que agora excede 60 milhões. Atualizações de segurança também estão sendo enfatizadas. Chaves de acesso, que trazem autenticação biométrica e a nível de dispositivo para carteiras, estão sendo implementadas, enquanto moderadores continuam a reprimir endereços ligados a fraudes. Essas medidas são projetadas para construir confiança entre usuários e desenvolvedores...
BitcoinEthereumNews2025/09/09 22:07