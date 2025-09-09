Analistas dizem que a Bitcoin ainda tem de provar a sua função de "Ouro Digital"

O post "Analistas Dizem que o Bitcoin Ainda Tem de Provar o Seu Papel de 'Ouro Digital'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ouro pode estar a subir para máximos históricos, mas o Bitcoin ainda se move mais como uma ação tecnológica do que um ativo de refúgio. Analistas alertam que até que as nuvens macroeconómicas se dissipem, o próximo grande rally das criptomoedas permanecerá em espera. Geopolítica e Ansiedade do Mercado Os investidores foram atingidos por uma onda de desenvolvimentos perturbadores esta semana: números dececionantes de emprego nos EUA, disputas comerciais crescentes, guerras em múltiplas regiões e instabilidade política em França. O cocktail de riscos enviou o ouro para novos máximos, mas o Bitcoin não conseguiu seguir o mesmo caminho. Em vez disso, espelhou o Nasdaq 100, reforçando a sua forte ligação com as ações. Ecoinometrics: Narrativa de "Ouro Digital" Ainda em Falta Dados compilados pelo grupo de pesquisa Ecoinometrics mostram que a correlação do Bitcoin com o ouro e os títulos do Tesouro dos EUA permanece próxima de zero. Em contraste, a sua relação com ativos de risco continua forte, com o Ethereum ainda mais fortemente ligado a padrões de negociação semelhantes a ações. Analistas da empresa enfatizaram que a tão antecipada rutura para um regime de "ouro digital" ainda não ocorreu. Reunião do Fed Torna-se o Fator Decisivo A atenção agora muda para a reunião da Reserva Federal da próxima semana. Os traders veem o resultado como um ponto de viragem: a confirmação de um caminho estável ou acelerado de corte nas taxas poderia despertar otimismo nos mercados de risco, enquanto uma reviravolta hawkish provavelmente puxaria o Bitcoin e as ações tecnológicas para baixo em conjunto. Bitwise: Macro Ainda Dita a Tendência André Dragosch, que lidera a pesquisa europeia na Bitwise, argumentou que a atual queda não tem nada a ver com os fundamentos das criptomoedas. Em vez disso, apontou para o crescimento global mais lento e a diminuição do apetite pelo risco como os verdadeiros impulsionadores da fraqueza. Apesar disso, Dragosch permanece otimista a longo prazo. Ele espera que o aumento da liquidez e o contínuo afrouxamento do Fed preparem o terreno para um ambiente de mercado mais saudável ainda este ano. Ainda assim, alertou que as perspetivas de curto prazo são frágeis, chamando a reunião do Fed de um "evento duplo" para o Bitcoin: ou uma plataforma para um renovado momentum ou o...