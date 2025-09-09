2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Bitcoin Knots sobe para 19% dos nós enquanto o lançamento do Core v29.1 gera reação negativa

Bitcoin Knots sobe para 19% dos nós enquanto o lançamento do Core v29.1 gera reação negativa

A publicação Bitcoin Knots Sobe para 19% dos Nós enquanto o Rollout do Core v29.1 Recebe Críticas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com base nos dados disponíveis, o cliente de nó Bitcoin conhecido como Bitcoin Knots agora representa 19% dos endereços ativos, de acordo com vários rastreadores e plataformas analíticas que compilam e apresentam estatísticas sobre contagens de nós Bitcoin e informações de cliente. Bitcoin Core Permanece Dominante, mas os 19% do Knots Destacam uma Crescente Divisão na Política de Transações Uma divisão tem [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-knots-climbs-to-19-of-nodes-as-core-v29-1-rollout-draws-blowback/
BRC20.COM
COM$0.012565+24.27%
NODE
NODE$0.07365+15.11%
Core DAO
CORE$0.265-0.15%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:29
Compartilhar
CAD mantém intervalo neutro vs USD – Scotiabank

CAD mantém intervalo neutro vs USD – Scotiabank

O post CAD mantém intervalo neutro vs USD – Scotiabank apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar Canadiano (CAD) está completamente estagnado na sessão, com nem o tom geralmente mais fraco do USD nem a oferta para os seus primos de commodities ajudando a elevar o sentimento (AUD/CAD negociando perto do seu nível mais alto desde o final de 2024), relatam os Estrategistas Chefe de Forex do Scotiabank, Shaun Osborne e Eric Theoret. CAD cai nas negociações cruzadas vs USD "Notícias da fusão Anglo American/Teck em um acordo (principalmente) de ações não devem ter um impacto significativo no CAD neste momento. A mudança no sentimento da taxa de política do BoC é prejudicial para o CAD à primeira vista, mas, com os mercados se movendo para precificar potencialmente mais flexibilização do Fed nos próximos meses, o dano real está sendo feito nas negociações cruzadas, deixando o CAD como o principal subperformador do G10 no último mês." "Os spreads de swap de 2 anos entre EUA/Canadá estão largamente estáveis e mantendo-se próximos das mínimas recentes. O Spot permanece significativamente sobrevalorizado em relação à nossa estimativa de equilíbrio (valor justo) de 1,3608. O intervalo de negociação de segunda-feira manteve-se dentro do amplo intervalo de negociação visto na sexta-feira e o intervalo de negociação de hoje está mantendo-se dentro da banda de ontem. Os mercados têm pouca motivação para empurrar o CAD em qualquer direção neste momento, ao que parece." "A falta de continuidade ascendente no spot após a forte recuperação do USD na sexta-feira a partir da mínima intradia sugere alguma fraqueza subjacente na ação de preço em meio a sinais geralmente mistos nos gráficos para USD/CAD. A partir daqui, movimento/momentum mais significativo pode depender do USD empurrando bem acima de 1,3850/55 ou abaixo de 1,3730/40." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/cad-holds-neutral-range-vs-usd-scotiabank-202509091131
NEAR
NEAR$2.45+3.72%
CreatorBid
BID$0.05519+4.82%
RealLink
REAL$0.07118+1.65%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 23:10
Compartilhar
Tendência lateral pode explodir numa enorme recuperação

Tendência lateral pode explodir numa enorme recuperação

O post Tendência lateral pode explodir em grande rally apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Análise de Altcoin Por mais de um mês, a moeda Pi tem estado presa em faixas estreitas, frustrando traders que procuram direção. O token está atualmente a ser negociado em torno de $0,345, com sinais de momentum estagnados. O RSI no gráfico de 1 hora está próximo de 50, refletindo um mercado preso entre compradores cautelosos e vendedores pacientes. O que se destaca não é a falta de movimento, mas a própria compressão. Mercados que negociam lateralmente por tanto tempo frequentemente resolvem-se com volatilidade acentuada. Pi já provou ser resiliente na zona de $0,30-$0,34, onde quedas repetidas foram absorvidas. Essa resiliência sugere que os vendedores estão perdendo força, mesmo que os touros não tenham assumido completamente o controle. Observação de Padrão: $1,20 Poderia Estar em Jogo? Sob a superfície, uma potencial base Adam e Eve está tomando forma. Esta configuração, se validada, poderia apontar para um alvo de ruptura próximo a $1,20 — mais do triplo do preço atual. Níveis-chave a observar são $0,49 e $0,69, as mesmas barreiras que paralisaram as altas no início deste ano. Ultrapassá-las com convicção poderia finalmente liberar a pressão que tem se acumulado na fase de consolidação do Pi. Até lá, os traders devem esperar mais agitação lateral, com cada impulso fracassado para cima adicionando peso ao movimento eventual. Velas diárias estreitando-se sugerem que a energia está sendo armazenada para esse momento. Desenvolvimentos do Ecossistema Adicionam Suporte Além dos gráficos, a Pi Network está estabelecendo bases para sua narrativa de longo prazo. O projeto está incorporando verificação KYC em sua camada de protocolo, visando criar uma blockchain onde conformidade e descentralização trabalhem juntas. Mais de 14,8 milhões de usuários já passaram pela verificação, de uma comunidade que agora excede 60 milhões. Atualizações de segurança também estão sendo enfatizadas. Chaves de acesso, que trazem autenticação biométrica e a nível de dispositivo para carteiras, estão sendo implementadas, enquanto moderadores continuam a reprimir endereços ligados a fraudes. Essas medidas são projetadas para construir confiança entre usuários e desenvolvedores...
NEAR
NEAR$2.45+3.72%
Threshold
T$0.01329+9.65%
PlaysOut
PLAY$0.03445+4.55%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 22:07
Compartilhar
Dogecoin em alta após burburinho de ETF, Shiba AInu perde para as capacidades de mineração de BTC do Pepenode, e mais...

Dogecoin em alta após burburinho de ETF, Shiba AInu perde para as capacidades de mineração de BTC do Pepenode, e mais...

O post Dogecoin em Alta Após Burburinho de ETF, Shiba AInu Perde para as Capacidades de Mineração de BTC do Pepenode, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações ao Vivo da Próxima Cripto a Explodir: Dogecoin em Alta Após Burburinho de ETF, Shiba AInu Perde para as Capacidades de Mineração de BTC do Pepenode, e Mais... Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, as responsabilidades de Bogdan dividem-se entre pesquisar e escrever artigos e entreter a equipe com seu humor que beira o politicamente incorreto, um aspirante a Bill Burr, se preferir. Graças aos seus mais de 12 anos de experiência em escrita em tantas áreas, incluindo tecnologia, cibersegurança, modelagem, fitness, cripto e outros tópicos-que-não-devem-ser-nomeados, ele tornou-se um verdadeiro ativo para a equipe. Enquanto sua posição como escritor sênior na PrivacyAffairs lhe ensinou valiosas lições sobre o poder da autogestão, toda a sua carreira de escrita foi e é um exercício de autoaperfeiçoamento. Agora, ele está pronto para mergulhar no mundo cripto e ensinar as pessoas a assumirem o controle do seu próprio dinheiro na blockchain. Com o fiat como uma moeda eternamente desvalorizada, o Bitcoin e as altcoins parecem ser a melhor alternativa para Bogdan. A maior conquista profissional de Bogdan, além de garantir uma posição como escritor principal para o Bitcoinist, foi sua carreira de 5 anos como gerente de escrita na Blackwood Productions, onde coordenou uma equipe de quatro escritores. Durante esse tempo, ele aprendeu o valor do trabalho em equipe e de criar um ambiente de trabalho que gera eficiência, positividade e amizade. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-9-2025/
Bitcoin
BTC$113,659.29+1.61%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
READY
READY$0.039409+8.64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 21:53
Compartilhar
Previsão de Bitcoin a $200K hoje enquanto o Cazaquistão planeia Reserva Cripto até 2026, e mais...

Previsão de Bitcoin a $200K hoje enquanto o Cazaquistão planeia Reserva Cripto até 2026, e mais...

A publicação "Previsão de Bitcoin a $200K hoje enquanto o Cazaquistão planeia Reserva Cripto até 2026, e mais..." apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações ao vivo do Bitcoin Hyper hoje: Previsão de Bitcoin a $200K hoje enquanto o Cazaquistão planeia Reserva Estratégica de Bitcoin até 2026, e mais... Cadastre-se para o nosso boletim informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com licenciatura em Jornalismo, Media e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, o seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada pelo seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para publicações líderes de criptomoedas e NFT - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately - o que a elevou a um papel sénior no jornalismo cripto. Seja a elaborar notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela esforça-se por envolver os seus leitores com as informações e insights mais recentes. Os seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte da sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais o seu dinâmico histórico jornalístico, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada num universo cripto, ela provavelmente está a fazer turismo em ilhas (sendo Galápagos e Hainan os seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, a sua banda favorita de todos os tempos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-9-2025/
Hyperlane
HYPER$0.20582+3.56%
Moonveil
MORE$0.02601+1.84%
DeepBook
DEEP$0.106623+5.25%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:56
Compartilhar
Banco BBVA recorre à Ripple para custódia de Bitcoin e Ether para clientes de retalho

Banco BBVA recorre à Ripple para custódia de Bitcoin e Ether para clientes de retalho

O post BBVA Bank Taps Ripple to Custody Bitcoin, Ether for Retail Customers apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Numa importante notícia da Ripple na terça-feira, o principal banco de Espanha, BBVA, expandiu a sua parceria com a Ripple Custody. A Ripple fornecerá a sua solução de custódia de ativos digitais de nível institucional para garantir Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e ativos tokenizados para investidores de retalho. Ripple e BBVA Expandem Parceria Existente O gigante cripto Ripple assinou um acordo para fornecer serviço de custódia de ativos digitais ao gigante bancário espanhol BBVA de 106 mil milhões de dólares, de acordo com um anúncio em 9 de setembro. A medida surge em resposta aos serviços de negociação e custódia de criptomoedas lançados pelo BBVA em julho. O banco permitiu a negociação exclusiva por aplicativo de BTC e ETH para investidores de retalho, após o lançamento bem-sucedido da negociação de Bitcoin e Ether para clientes institucionais anteriormente. O BBVA planeia usar a solução de custódia de ativos digitais de nível institucional da Ripple para fornecer um serviço de custódia escalável e seguro para criptomoedas e ativos tokenizados em Espanha. "Agora que o regulamento de Mercados em Cripto-Ativos (MiCA) da UE está estabelecido em toda a Europa, os bancos da região estão encorajados a lançar as ofertas de ativos digitais que os seus clientes estão a pedir", disse Cassie Craddock, diretora geral da Europa na Ripple. A Ripple já custodia ativos cripto, incluindo Bitcoin, Ether, USDC, Solana, XRP, AVAX e Chiliz para o Granti BBVA baseado na Turquia e BBVA Suíça. Notícias da Ripple: Impulsionando a Adoção de Criptomoedas e Colmatando a Lacuna TradFi A empresa de infraestrutura cripto Ripple continua a ajudar a impulsionar a adoção de criptomoedas e a colmatar a lacuna entre cripto e finanças tradicionais com os seus serviços, incluindo custódia de criptomoedas. Notavelmente, o gigante cripto adquiriu a Metaco e a Standard Custody & Trust Company anteriormente para fornecer serviços de custódia para instituições. Com o aumento da procura por tokenização, estabeleceu parcerias com bancos como HSBC, DBS e Societe Generale, reforçando a sua posição na indústria. De acordo com o gigante cripto, espera-se que 10% dos ativos globais sejam tokenizados até 2030. A Ripple Custody garante a salvaguarda de chaves privadas, emissão de stablecoin e governança on-chain e...
Bitcoin
BTC$113,659.29+1.61%
GET
GET$0.00275--%
USDCoin
USDC$0.9992+0.03%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:47
Compartilhar
Carteiras adicionam recorde de 266K BTC, o que isso significa

Carteiras adicionam recorde de 266K BTC, o que isso significa

A publicação Carteiras Adicionam Recorde de 266K BTC, O Que Isso Significa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aumento da Acumulação de Bitcoin: Carteiras Adicionam Recorde de 266K BTC, O Que Isso Significa Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Aumento da Acumulação de Bitcoin: Carteiras Adicionam Recorde de 266K BTC, O Que Isso Significa Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-accumulation-record-high/
Bitcoin
BTC$113,659.29+1.61%
BRC20.COM
COM$0.012565+24.27%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:39
Compartilhar
Preço do Bitcoin consolida-se entre $109.000

Preço do Bitcoin consolida-se entre $109.000

O post Preço do Bitcoin Consolida-se Entre $109.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto O preço do Bitcoin tem estado preso num intervalo apertado entre $109.000 e $112.000 esta semana, deixando os traders frustrados após uma queda de 11% desde o seu máximo de agosto de $124.517. Enquanto os bulls destacam a resiliência do BTC acima da marca de $110K, os gráficos estão a mostrar sinais de alerta de que o momentum está a diminuir. Entretanto, Layer Brett ($LBRETT) surgiu como a história viral da semana, com a sua pré-venda ultrapassando $3 milhões a apenas $0,0055 por token e os primeiros stakers ainda garantindo rendimentos próximos de 800% APY. Para os traders que procuram a próxima ruptura, $LBRETT está rapidamente a tornar-se o nome mais quente do mercado. Análise do preço do Bitcoin: BTC preso num intervalo cada vez mais estreito O Bitcoin atualmente é negociado perto de $111.000, consolidando após semanas de pressão de venda. A principal criptomoeda perdeu quase 11% desde o final de agosto, chegando a testar brevemente $107.270 antes de recuperar acima de $110K. A capitalização de mercado está em torno de $2,2 trilhões, mas os volumes diários diminuíram para entre $22B e $90B, sublinhando a liquidez cada vez mais apertada. Os gráficos também não parecem ótimos. Máximos mais baixos e mínimos mais baixos têm-se formado desde o pico do BTC em $124K, com padrões de velas como dojis apontando para indecisão. Por enquanto, o preço está sendo comprimido numa faixa estreita entre $110.032 e $112.000 — uma configuração que geralmente precede um movimento maior. Grande parte da narrativa em torno do Bitcoin agora gira em torno de ETFs. O IBIT da BlackRock lidera com mais de 746.000 BTC, seguido pelo FBTC da Fidelity com quase 200.000. Embora esses fluxos de entrada tenham impulsionado a empolgação anteriormente, agosto na verdade viu $749 milhões em fluxos de saída líquidos, mostrando o quão cíclica e pouco confiável pode ser a demanda institucional. Em termos simples: O Bitcoin é um gigante, mas gigantes não se movem rápido. Para traders que buscam ganhos de 20x ou 50x no próximo ciclo de alta, o BTC parece mais uma reserva de valor lenta do que uma oportunidade que muda a vida. Layer Brett: A pré-venda de ruptura que os insiders têm em suas...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 20:34
Compartilhar
Tom Lee prevê com confiança que o Bitcoin atingirá $200.000 até ao final do ano

Tom Lee prevê com confiança que o Bitcoin atingirá $200.000 até ao final do ano

A publicação "Tom Lee Prevê com Confiança que o Bitcoin Atingirá $200.000 até o Final do Ano" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Tom Lee, o Presidente da Bitmine Technologies, previu que o Bitcoin atingiria "facilmente" $200.000 ainda este ano, enquanto a maior criptomoeda está sendo negociada em torno de $113.000. Lee explicou que possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed) seriam um catalisador chave para a valorização do preço do Bitcoin. Política Monetária e Sensibilidade do Mercado Patrocinado Patrocinado Em uma entrevista televisiva, Lee explicou que criptomoedas como Bitcoin e Ethereum (ETH) são suscetíveis a mudanças na política monetária. Ele destacou a próxima reunião de política monetária do Fed em 17 de setembro como um ponto crucial para uma decisão de corte de taxa e a subsequente alta do BTC. Suas ações recentes podem influenciar esta previsão. Lee, um analista de longa data, consultor financeiro e empreendedor, recentemente assumiu o cargo de presidente na Bitmine, uma empresa DAT de Ethereum. Agora ele tem funções duplas na Fundstrat Capital, uma empresa financeira auto-estabelecida, e na Bitmine. De acordo com a Ferramenta FedWatch do Grupo CME, os participantes do mercado estão antecipando três cortes de taxa este ano e seis até setembro do próximo ano, equivalendo a uma redução de 1,5% ao longo do próximo ano. No entanto, o estado atual da economia dos EUA parece robusto para cortes de taxa tão extensos. A taxa de desemprego está em 4,3%, permanecendo próxima do pleno emprego, e os três principais índices de ações dos EUA atingiram repetidamente máximas históricas desde o final de junho. A Possibilidade Iminente de uma Queda Apesar dos indicadores positivos, alguns especialistas apontam para um potencial de deterioração acentuada na situação do emprego. Dados recentes de emprego, incluindo dados NFP de julho e agosto, mostraram sinais de uma rápida queda. Na terça-feira, o BLS provavelmente divulgará uma revisão preliminar de referência para seus dados do mercado de trabalho mostrando uma diminuição de aproximadamente 800.000 empregos. Se esses dados estiverem alinhados com as expectativas, o Fed pode ter que implementar mais de seis cortes de taxa. Um...
SIX
SIX$0.01756+1.44%
Bitcoin
BTC$113,659.29+1.61%
Sunrise Layer
RISE$0.00951+1.82%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:14
Compartilhar
Analistas dizem que a Bitcoin ainda tem de provar a sua função de "Ouro Digital"

Analistas dizem que a Bitcoin ainda tem de provar a sua função de "Ouro Digital"

O post "Analistas Dizem que o Bitcoin Ainda Tem de Provar o Seu Papel de 'Ouro Digital'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Ouro pode estar a subir para máximos históricos, mas o Bitcoin ainda se move mais como uma ação tecnológica do que um ativo de refúgio. Analistas alertam que até que as nuvens macroeconómicas se dissipem, o próximo grande rally das criptomoedas permanecerá em espera. Geopolítica e Ansiedade do Mercado Os investidores foram atingidos por uma onda de desenvolvimentos perturbadores esta semana: números dececionantes de emprego nos EUA, disputas comerciais crescentes, guerras em múltiplas regiões e instabilidade política em França. O cocktail de riscos enviou o ouro para novos máximos, mas o Bitcoin não conseguiu seguir o mesmo caminho. Em vez disso, espelhou o Nasdaq 100, reforçando a sua forte ligação com as ações. Ecoinometrics: Narrativa de "Ouro Digital" Ainda em Falta Dados compilados pelo grupo de pesquisa Ecoinometrics mostram que a correlação do Bitcoin com o ouro e os títulos do Tesouro dos EUA permanece próxima de zero. Em contraste, a sua relação com ativos de risco continua forte, com o Ethereum ainda mais fortemente ligado a padrões de negociação semelhantes a ações. Analistas da empresa enfatizaram que a tão antecipada rutura para um regime de "ouro digital" ainda não ocorreu. Reunião do Fed Torna-se o Fator Decisivo A atenção agora muda para a reunião da Reserva Federal da próxima semana. Os traders veem o resultado como um ponto de viragem: a confirmação de um caminho estável ou acelerado de corte nas taxas poderia despertar otimismo nos mercados de risco, enquanto uma reviravolta hawkish provavelmente puxaria o Bitcoin e as ações tecnológicas para baixo em conjunto. Bitwise: Macro Ainda Dita a Tendência André Dragosch, que lidera a pesquisa europeia na Bitwise, argumentou que a atual queda não tem nada a ver com os fundamentos das criptomoedas. Em vez disso, apontou para o crescimento global mais lento e a diminuição do apetite pelo risco como os verdadeiros impulsionadores da fraqueza. Apesar disso, Dragosch permanece otimista a longo prazo. Ele espera que o aumento da liquidez e o contínuo afrouxamento do Fed preparem o terreno para um ambiente de mercado mais saudável ainda este ano. Ainda assim, alertou que as perspetivas de curto prazo são frágeis, chamando a reunião do Fed de um "evento duplo" para o Bitcoin: ou uma plataforma para um renovado momentum ou o...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/09 19:12
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.