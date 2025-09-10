2025-10-13 Monday

Previsão de Preço do Dogecoin vs Crescimento Desacelerado do Pepeto

Previsão de Preço do Dogecoin vs Crescimento Desacelerado do Pepeto

O post Previsão de Preço do Dogecoin vs Crescimento Lento do Pepeto apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto Encontrar a melhor cripto para comprar agora em 2025 pode ser difícil, mas o Pepeto está a subir rapidamente como um dos candidatos mais fortes. Por que o Pepeto Está a Ser Classificado como a Melhor Cripto para Comprar Agora Ainda em pré-venda a apenas $0,000000152, o Pepeto (PEPETO) combina a energia de meme com recursos reais de blockchain, dando-lhe ferramentas que o Dogecoin nunca teve. Com hype, infraestrutura e baixo custo de entrada, o Pepeto está a afirmar-se como um sério candidato a destaque. Previsão de Preço do Dogecoin vs Vantagem de Utilidade do Pepeto O Dogecoin (DOGE) é a meme coin original e ainda comanda uma capitalização de mercado acima de $30 mil milhões. No entanto, o crescimento desacelerou, com a maioria das previsões de preço do Dogecoin a apontar para $1 a $2 neste ciclo. São ganhos sólidos, mas nada próximo das explosões de 100x do passado. O Pepeto, por outro lado, oferece mais potencial. Com o PepetoSwap para negociação sem taxa e o PepetoBridge para transferências cross-chain seguras, o Pepeto fornece utilidade que o Dogecoin (DOGE) nunca entregou, enquanto as recompensas de staking de 231% APY incentivam a retenção a longo prazo. Momento da Pré-venda do Pepeto: Por que os Compradores Iniciais Estão a Entrar Com um preço de pré-venda de $0,000000152, o Pepeto permanece barato o suficiente para investidores de retalho, oferecendo grande potencial de valorização para as whales. Mais de $6,6 milhões já foram angariados, com uma comunidade de mais de 100.000 a criar burburinho diário. Os analistas dizem que esta janela de entrada antecipada é rara, e as whales já estão a acumular para garantir biliões de tokens antes das listagens em grandes exchanges. Previsão de Preço do Pepeto: Até Onde Pode Chegar em 2025? Os analistas comparam a configuração do Pepeto aos primeiros dias do Dogecoin, mas com fundamentos mais fortes. Uma alocação de pré-venda de $2.500 garante mais de 16 mil milhões de tokens, e se o Pepeto subir em direção às avaliações do Dogecoin, isso poderia exceder $1 milhão. Com negociação sem taxa, ponte cross-chain e contratos inteligentes auditados, o Pepeto tem a estrutura para um crescimento de 100x a 200x se...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:28
Forest aposta em Ange Postecoglou para substituir Nuno após demissão abrupta

Forest aposta em Ange Postecoglou para substituir Nuno após demissão abrupta

O post Forest Aposta em Ange Postecoglou Para Substituir Nuno Após Demissão Abrupta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. BILBAO, ESPANHA - 21 DE MAIO: Ange Postecoglou, Treinador do Tottenham Hotspur, celebra com o troféu da UEFA Europa League após a vitória da sua equipa na Final da UEFA Europa League 2025 entre Tottenham Hotspur e Manchester United no Estadio de San Mames em 21 de maio de 2025 em Bilbao, Espanha. (Foto de Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images) UEFA via Getty Images A primeira pausa internacional da temporada trouxe a primeira baixa de treinador desta campanha da Premier League com Nuno Espírito Santo demitido pelo Nottingham Forest. O português deixou o seu cargo no City Ground na noite de segunda-feira, com a sua equipa em 10º lugar na tabela com quatro pontos nos seus três primeiros jogos. Nuno será substituído por Ange Postecoglou, que foi dispensado das suas funções pelo Tottenham Hotspur em junho, apenas semanas depois de terminar a espera de 17 anos do clube por um grande troféu ao conquistar a Europa League. "Estamos a trazer para o clube um treinador que tem um histórico comprovado e consistente de conquista de troféus", disse o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, sobre Postecoglou. "A sua experiência de treinar equipas ao mais alto nível, juntamente com o seu desejo de construir algo especial connosco no Forest, faz dele uma pessoa fantástica para nos ajudar na nossa jornada e alcançar consistentemente todas as nossas ambições. "Depois de conseguir a promoção para a Premier League, e depois construir consistentemente temporada após temporada para garantir o futebol europeu, agora devemos dar o passo certo para competir com os melhores e lutar por troféus. "Ange tem as credenciais e o histórico para fazer isso, e estamos entusiasmados por ele se juntar a nós na nossa ambiciosa jornada." A calorosa receção de Marinakis a Postecoglou, com quem partilha herança grega, contrastou fortemente com o comunicado que anunciava a saída de Nuno, que não continha uma palavra do proprietário do Forest. Isso pode...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 04:22
Procura de acumuladores de Bitcoin dispara para recorde de 266K BTC – Forte convicção dos detentores

Procura de acumuladores de Bitcoin dispara para recorde de 266K BTC – Forte convicção dos detentores

A publicação "A Procura por Acumuladores de Bitcoin Dispara para um Recorde de 266K BTC – Forte Convicção dos Detentores" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Procura por Acumuladores de Bitcoin Dispara para um Recorde de 266K BTC – Forte Convicção dos Detentores | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. A jornada de Sebastian no mundo cripto começou há quatro anos, impulsionada por um fascínio pelo potencial da tecnologia blockchain para revolucionar os sistemas financeiros. A sua exploração inicial concentrou-se em compreender as complexidades de vários projetos cripto, particularmente aqueles focados na construção de soluções financeiras inovadoras. Através de inúmeras horas de pesquisa e aprendizagem, Sebastian desenvolveu uma compreensão profunda das tecnologias subjacentes, dinâmicas de mercado e potenciais aplicações das criptomoedas. À medida que o seu conhecimento crescia, Sebastian sentiu-se compelido a partilhar as suas perspetivas com outros. Começou a contribuir ativamente para discussões online em plataformas como X e LinkedIn, concentrando-se em conteúdo relacionado com fintech e cripto. O seu objetivo era expor tendências e insights valiosos a um público mais amplo, promovendo uma compreensão mais profunda do panorama cripto em rápida evolução. As contribuições de Sebastian rapidamente ganharam reconhecimento, e ele tornou-se uma voz confiável na comunidade cripto online. Para aprimorar ainda mais a sua experiência, Sebastian obteve uma certificação UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Este programa rigoroso equipou-o com habilidades e conhecimentos valiosos sobre Tecnologia Financeira, preenchendo a lacuna entre finanças tradicionais (TradFi) e finanças descentralizadas (DeFi). A certificação aprofundou a sua compreensão do panorama financeiro mais amplo e sua interseção com a tecnologia blockchain. A paixão de Sebastian por finanças e escrita é evidente no seu trabalho. Ele gosta de mergulhar em pesquisas financeiras, analisar tendências de mercado e explorar os últimos desenvolvimentos no espaço cripto. No seu tempo livre, Sebastian pode frequentemente ser encontrado imerso em gráficos, estudando formulários 10-K ou envolvido em discussões estimulantes sobre o futuro das finanças. Sebastian's...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 03:35
A CFTC, uma das instituições mais importantes dos EUA, está a preparar-se para tomar um passo importante relativamente ao Bitcoin e Altcoins!

A CFTC, uma das instituições mais importantes dos EUA, está a preparar-se para tomar um passo importante relativamente ao Bitcoin e Altcoins!

A postagem A CFTC, uma das instituições mais importantes dos EUA, está se preparando para dar um passo importante em relação ao Bitcoin e Altcoins! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto os órgãos reguladores dos EUA, SEC e CFTC, estão tomando medidas importantes em relação à indústria de criptomoedas, declarações importantes vieram da Presidente Interina da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Caroline Pham. A repórter de criptomoedas da Fox Business, Eleanor Terrett, diz que Caroline Pham está considerando permitir exchanges de criptomoedas offshore nos EUA. De acordo com isso, Pham anunciou que estão avaliando se os EUA reconhecerão exchanges de criptomoedas estrangeiras. Terrett observou que Pham havia dito recentemente em um discurso que a CFTC planeja permitir que exchanges de criptomoedas offshore ofereçam serviços nos EUA, desde que sigam regulamentações rigorosas semelhantes à estrutura MiCA da Europa. "A Presidente Interina da CFTC, Caroline Pham, disse em um discurso recente que a agência está explorando se plataformas de negociação de criptomoedas estrangeiras que seguem regras robustas e específicas para criptomoedas, como a estrutura MiCA da UE, poderiam ser reconhecidas sob as regulamentações transfronteiriças dos EUA." A CFTC anunciou anteriormente que algumas exchanges de criptomoedas estrangeiras poderiam se registrar como Conselhos Estrangeiros de Comércio (FBOTs), fornecendo acesso direto aos investidores dos EUA. Graças a este sistema, as exchanges podem operar como FBOT em vez de DCM (Mercado de Contratos Designado). 🚨NOVO: Em um discurso recente, a Presidente Interina da CFTC @CarolineDPham disse que a agência está explorando se plataformas de negociação de criptomoedas estrangeiras que seguem regras robustas e específicas para criptomoedas, como a estrutura MiCA da UE, poderiam ser reconhecidas sob as regulamentações transfronteiriças dos EUA. Isso segue o... pic.twitter.com/ft1LAmpVrh — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 9 de setembro de 2025 *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora as nossas contas do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/the-cftc-one-of-the-most-important-institutions-in-the-us-is-preparing-to-take-an-important-step-regarding-bitcoin-and-altcoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:50
A História do Estádio de Gelado

A História do Estádio de Gelado

A publicação A História do Gelado nos Estádios apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A história do gelado nos estádios desportivos percorreu um longo caminho. Este ano, Seattle e Sodexo Live! introduziram nachos de gelado. Jack Ellis/Seattle Mariners Os Seattle Mariners estão a servir um prato de nachos de gelado, as pessoas em Boston têm muitas criações especiais de gelado Gifford's baseadas nas suas equipas profissionais favoritas e os fãs em Filadélfia têm oito capacetes de recordação diferentes para escolher para o seu sundae de gelado favorito na casa dos Phillies. A era moderna do gelado tem visto uma rápida evolução, e tudo isso é liderado pelo basebol, o lar histórico do gelado nos estádios desportivos. "O gelado provavelmente remonta a muito tempo atrás", diz-me Jamie Slotterback, vice-presidente de estratégia de marketing e inovação da Aramark Sports + Entertainment. "É muito mais prevalente no basebol e presumo que remonte a essa [história] como uma sobremesa sazonal." Carmen Callo, vice-presidente sénior e chef executivo corporativo da Sodexo Live!, diz-me que acredita que o gelado está ligado à história das concessões e vendas no basebol. O gelado soft serve num capacete de basebol tem sido uma das guloseimas de gelado mais populares nos estádios durante décadas. Sodexo Live! A invenção do gelado soft serve por volta dos anos 1930 realmente ajudou os frequentadores de estádios a desfrutar ainda mais, abrindo a oportunidade para recipientes únicos para transportar a criação. Entre em cena o capacete de basebol de recordação contendo sundaes de gelado, que provavelmente começou no basebol por volta de 1970 e não parou desde então. MAIS: Como o Desporto Abraça Patrocínios de Queijo, O Novo Cheddar dos Estádios Ao mesmo tempo, o chef Ron Krivosik, vice-presidente sénior culinário da Levy, diz-me que os anos 70 foram grandes em gelo de limão e copos de malte. "Não havia nada melhor do que aquela colher de madeira com o gelado", diz ele. Essa colher de madeira...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:31
China importa grandes quantidades de minério de cobre em agosto – Commerzbank

China importa grandes quantidades de minério de cobre em agosto – Commerzbank

A publicação "China importa grandes quantidades de minério de Cobre em agosto – Commerzbank" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Cobre caiu novamente abaixo da marca de $10.000 por tonelada na sexta-feira após a divulgação dos dados do mercado de trabalho dos EUA, observa a analista de commodities do Commerzbank, Barbara Lambrecht. As importações de Cobre da China caem em comparação com o mês anterior "Em última análise, o fraco relatório do mercado de trabalho dos EUA alimentou preocupações sobre a economia e a demanda, que, pelo menos no curto prazo, superam as esperanças de cortes rápidos nas taxas de juros. Os números da balança comercial da China também foram bastante decepcionantes: por um lado, as importações de Cobre caíram em comparação com o mês anterior, atingindo o nível mais baixo desde fevereiro deste ano. Isso sinaliza uma demanda bastante contida na China." "Por outro lado, as importações de minério de Cobre aumentaram significativamente pelo segundo mês consecutivo, para 2,76 milhões de toneladas, o segundo maior valor mensal já registrado. As importações recordes em abril deste ano foram apenas cerca de 6% mais altas. No geral, as importações de minério de Cobre nos primeiros oito meses foram quase 8% maiores do que no mesmo período do ano passado, com bons 20 milhões de toneladas. Isso diminui as preocupações sobre a escassez de matérias-primas para a fundição de Cobre no maior país produtor e aponta para uma produção continuamente alta de Cobre na China." "Esta manhã, no entanto, outro relatório está impulsionando o preço do Cobre: após um incidente, as operações na segunda maior mina de Cobre do mundo, a Mina Grasberg na Indonésia, tiveram que ser suspensas. A extensão e a sustentabilidade dos danos ainda não estão claras." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/china-imports-large-quantities-of-copper-ore-in-august-commerzbank-202509091149
BitcoinEthereumNews2025/09/10 02:16
CBOE vai lançar futuros contínuos para Bitcoin e Ethereum em 10 de novembro

CBOE vai lançar futuros contínuos para Bitcoin e Ethereum em 10 de novembro

A publicação CBOE lançará futuros contínuos para Bitcoin e Ethereum em 10 de novembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A CBOE introduzirá contratos de futuros contínuos para Bitcoin e Ethereum em 10 de novembro. Estes novos contratos permitem aos traders manter exposição a ativos cripto sem necessidade de renovar contratos a expirar. A CBOE planeia lançar futuros contínuos para Bitcoin e Ethereum a partir de 10 de novembro, de acordo com a Reuters. A Chicago Board Options Exchange adicionará os novos produtos derivativos de ativos digitais às suas ofertas de futuros no próximo mês. Os contratos de futuros contínuos proporcionarão aos traders uma exposição contínua tanto ao Bitcoin como ao Ethereum sem a necessidade de renovar contratos a expirar. O lançamento representa uma expansão da infraestrutura de negociação de ativos digitais da CBOE, baseando-se nas ofertas existentes de derivativos cripto da corretora. Fonte: https://cryptobriefing.com/cboe-continuous-futures-bitcoin-ethereum-november-10/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 01:18
BNP Paribas e HSBC juntam-se à Rede Blockchain Canton

BNP Paribas e HSBC juntam-se à Rede Blockchain Canton

O post BNP Paribas e HSBC Juntam-se à Rede Blockchain Canton apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: BNP Paribas e HSBC juntam-se à Rede Canton, melhorando estratégias de mercado de ativos digitais. A participação alinha-se com os objetivos de transformação digital. Espera-se maior liquidez em transações de múltiplos ativos. BNP Paribas e HSBC juntaram-se à Rede Canton, uma blockchain focada em privacidade para ativos institucionais, juntamente com Goldman Sachs e Moody's, reforçando as suas estratégias de finanças digitais. Esta colaboração poderá transformar a liquidez de ativos digitais e a eficiência das transações, marcando uma mudança na inovação tecnológica financeira para players institucionais. BNP Paribas e HSBC Fortalecem Estratégias de Blockchain BNP Paribas e HSBC juntaram-se à Rede Canton, que inclui ainda gigantes financeiros como Goldman Sachs, Moody's e Hong Kong FMI Services. Esta parceria apoia as suas estratégias de transformação digital e visa expandir aplicações blockchain para serviços de clientes. O design da Canton concentra-se na privacidade e sincronização dos mercados financeiros. Juntar-se a esta rede permite ao BNP Paribas e HSBC explorar liquidez melhorada e capacidades de transação em múltiplos ativos. As implicações imediatas do seu envolvimento giram em torno do aprimoramento de serviços habilitados por blockchain e melhoria das ofertas aos clientes. Ambas as instituições veem a Rede Canton como um caminho para aumentar a liquidez e eficiência nas transações de ativos digitais, fornecendo uma infraestrutura robusta para interações entre ativos. A reação da comunidade financeira inclui atenção aos movimentos estratégicos de ambos os bancos. No entanto, não surgiram declarações diretas nas redes sociais da liderança do BNP Paribas ou HSBC sobre este desenvolvimento. A reação é geralmente positiva, pois o movimento alinha-se com a tendência da indústria em direção ao aprimoramento digital. A capacidade da Rede Canton de conectar ativos significativos é destacada por analistas da indústria. O Papel da Rede Canton na Inovação e Dinâmica de Mercado Sabia? A Rede Canton conta com membros fundadores como Deutsche Börse e Microsoft, visando revolucionar as finanças institucionais. A sua influência combinada sublinha a mudança estratégica em direção a soluções blockchain com privacidade. Bitcoin (BTC) atualmente é negociado a $112.626,66, com uma capitalização de mercado de $2,24 trilhões, de acordo com...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:54
Consolida-se em torno de 1.3800 antes da revisão do NFP dos EUA

Consolida-se em torno de 1.3800 antes da revisão do NFP dos EUA

O post Consolida-se em torno de 1.3800 antes da revisão do NFP dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD oscila em torno de 1.3800 enquanto investidores aguardam a divulgação do relatório de revisão do preço de referência do NFP dos EUA. O Fed está quase certo de cortar as taxas de juros na reunião de política na próxima semana. USD/CAD negocia abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 200 dias, indicando que a tendência geral é baixista. O par USD/CAD negocia em um intervalo estreito dentro da faixa de segunda-feira em torno de 1.3800 durante a sessão europeia na terça-feira. O par Loonie consolida-se enquanto investidores aguardam o relatório de revisão do preço de referência de Folhas de Pagamento Não-Agrícolas (NFP) dos Estados Unidos (EUA), que será publicado às 14:00 GMT. O relatório de revisão do preço de referência do NFP cobrirá o período de 12 meses até março de 2025 antes que a revisão final do preço de referência seja relatada dentro do relatório de emprego de fevereiro de 2026. Antes do relatório de revisão de emprego dos EUA, o Dólar Americano (USD) tem desempenho inferior aos seus principais pares em meio a expectativas firmes de que o Federal Reserve (Fed) cortará as taxas de juros na reunião de política na próxima semana. No momento da escrita, o Índice do Dólar Americano (DXY), que acompanha o valor do Greenback contra seis moedas principais, registra uma nova mínima de seis semanas perto de 97.25. Enquanto isso, o Dólar Canadense (CAD) também está com desempenho inferior aos seus pares, já que o enfraquecimento das condições do mercado de trabalho do Canadá aumentou a necessidade de mais cortes nas taxas de juros pelo Banco do Canadá (BoC) no curto prazo. USD/CAD permanece abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, que negocia em torno de 1.3870, sugerindo que a tendência geral é baixista. O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias oscila dentro do intervalo de 40.00-60.00, indicando um mercado lateral. Olhando para frente, o ativo pode deslizar em direção ao nível redondo de 1.3600 e à mínima de 16 de junho de 1.3540 se quebrar abaixo da mínima de 7 de agosto de 1.3722. Por outro lado, um movimento de recuperação pelo par acima da máxima de 22 de agosto de 1.3925 abriria a porta para a máxima de 15 de maio de 1.4000, seguida...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:31
O novo single de Bon Jovi torna-se um bestseller instantâneo

O novo single de Bon Jovi torna-se um bestseller instantâneo

O post Novo Single dos Bon Jovi Torna-se um Bestseller Instantâneo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O novo single dos Bon Jovi "Red, White, and Jersey" estreia nas tabelas de Downloads de Singles e Vendas de Singles do Reino Unido, marcando o primeiro novo êxito da banda em mais de um ano. RIO DE JANEIRO, BRASIL – 29 DE SETEMBRO: Jon Bon Jovi da banda Bon Jovi atua no palco durante o Rock In Rio dia 3 na Cidade do Rock em 29 de setembro de 2019 no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) Getty Images Passou mais de um ano desde que os Bon Jovi lançaram Forever, o décimo sexto álbum da banda. Esse conjunto foi lançado em junho de 2024 e não durou muito nas tabelas em países como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Para dar nova vida ao projeto — e também para compensar a falta de uma digressão, já que o vocalista Jon Bon Jovi ainda enfrenta problemas nas cordas vocais — o grupo está a lançar Forever (Legendary Edition) em outubro. O projeto reimagina todas as canções de Forever como colaborações e também inclui um novo single, que se torna um bestseller no Reino Unido esta semana. "Red, White, and Jersey" Estreia em Duas Tabelas "Red, White, and Jersey" faz a sua primeira aparição em duas tabelas do outro lado do Atlântico nesta semana. A faixa estreia na posição nº 57 na lista Oficial de Downloads de Singles e nº 62 na contagem Oficial de Vendas de Singles. Bon Jovi Adiciona Novas Vitórias nas Tabelas Com "Red, White, and Jersey", os Bon Jovi colecionam vitórias marcantes em ambas as listas. A música torna-se o décimo sucesso do grupo na classificação Oficial de Vendas de Singles e o décimo quinto na tabela Oficial de Downloads de Singles. Primeiro Novo Êxito em Mais de Um Ano Na tabela Oficial de Downloads de Singles, os Bon Jovi conquistam a sua primeira nova entrada em mais de um ano. A banda apareceu pela última vez nessa lista com "Living Proof"...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 00:16
