"Últimos Ritos" inspirou a Nova Canção Assombrosa de Vera Farmiga
The Yagas (da esquerda para a direita): Mike Davis, Renn Hawkey, Vera Farmiga, Mark Visconti e Jason Bowman. Franco Vogt/IG: @franco.vogt Vera Farmiga não só tem um sucesso de bilheteira com o filme de terror The Conjuring: Last Rites, como também está a intensificar a atmosfera fora dos ecrãs com uma nova canção arrepiante "Illusion" com a sua banda The Yagas. Chegando 12 anos após o primeiro filme Conjuring de Farmiga e Patrick Wilson, The Conjuring: Last Rites marca o quinto e último filme do par a interpretar a clarividente da vida real Lorraine Warren e o seu marido, demonologista Ed Warren, no Universo Cinematográfico de Conjuring. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais e Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers O filme narra o confronto final dos Warrens com uma presença demoníaca em 1986 com a assombração Smurl em West Pittston, Pa., um evento que colocou a filha dos Warrens, Judy (Mia Tomlinson), em grave perigo. The Conjuring: Last Rites teve números de bilheteira recordes durante o fim de semana, arrecadando 84 milhões de dólares no mercado doméstico e 110 milhões de dólares internacionalmente para um total mundial de 194 milhões de dólares — tornando-se a maior estreia global para um filme de terror de todos os tempos. Agora, complementando a massiva estreia teatral de The Conjuring: Last Rites está o lançamento da nova canção dos The Yagas, "Illusion." ForbesO Protagonista de 'Conjuring: Last Rites' Patrick Wilson Acredita no Paranormal?Por Tim Lammers Formado em 2023, o grupo de rock alternativo consiste em Farmiga nos vocais principais, Mark Visconti na guitarra, Mike Davis no baixo, Jason Bowman na bateria e o marido de Farmiga, Renn Hawkey (anteriormente da banda de metal alternativo Deadsy) nos teclados. "Illusion" também apresenta o filho de Farmiga e Renn Hawkey, Fynn Hawkey, no violoncelo. "'Illusion' é a minha expressão auditiva de The Conjuring: Last Rights," disse Farmiga num comunicado de imprensa. "The Yagas escreveram esta canção enquanto eu estava no ectoplasma denso das filmagens de C4. A canção emerge de uma estranha convergência de dois eventos – o meu aterrorizado...
