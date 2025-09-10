O controlo de Lachlan Murdoch sobre a Fox e a News Corp. prepara o cenário para fusões e aquisições

Lachlan Murdoch, CEO da Fox Corp. e presidente da News Corp. (Foto de Drew Angerer/Getty Images) Getty Images Durante anos, o drama familiar dos Murdoch desenrolou-se como uma versão da vida real da série Succession da HBO — os seus herdeiros e rivais pelo poder contribuindo para uma saga mediática quase shakespeariana que cativou investidores, críticos de imprensa e observadores políticos. Mas com o filho mais velho do patriarca Rupert Murdoch, Lachlan, tendo agora garantido o controlo a longo prazo da Fox e da News Corp através de um novo fundo familiar que estende a sua liderança até 2050, pelo menos um capítulo importante desse drama — a batalha pela sucessão — está efetivamente encerrado. O controlo de Lachlan garante, entre outras coisas, que o império mediático da família continuará a inclinar-se para a direita, uma direção ideológica que tem sido fundamental para a sua identidade. "Significa segurança para a visão de mundo de bom senso, crítica não apenas para os negócios, mas para o público que eles servem", disse Col Allan, ex-editor do New York Post e aliado de Rupert Murdoch, ao The New York Times sobre a liderança de Lachlan. Os analistas, entretanto, começaram a especular sobre o que vem a seguir. Uma nota de analista da MoffettNathanson publicada hoje enquadra uma dessas possibilidades: "Talvez a maior questão relacionada com as ações da Fox e da News Corp agora que isto está resolvido é se Rupert e Lachlan vão procurar fundir a Fox e a News Corp novamente? Ou será que o novo fundo familiar explorará fusões e aquisições adicionais com o seu próprio futuro garantido?" Olhando para o futuro da Fox e da News Corp. Uma recombinação não é tão descabida quanto possa parecer. O próprio Rupert Murdoch pressionou por essa recombinação em 2022-2023 (mais detalhes aqui), argumentando que os dois negócios precisavam um do outro para resistir ao cord-cutting e outras pressões. Os acionistas recuaram, citando diferenças entre TV e publicação, bem como a perspectiva de que o movimento simplesmente consolidaria o poder sob Lachlan. Com os seus irmãos não mais capazes...