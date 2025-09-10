2025-10-13 Monday

O controlo de Lachlan Murdoch sobre a Fox e a News Corp. prepara o cenário para fusões e aquisições

O controlo de Lachlan Murdoch sobre a Fox e a News Corp. prepara o cenário para fusões e aquisições

O post O Controlo de Lachlan Murdoch Sobre a Fox e a News Corp. Prepara o Terreno para Fusões e Aquisições apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Lachlan Murdoch, CEO da Fox Corp. e presidente da News Corp. (Foto de Drew Angerer/Getty Images) Getty Images Durante anos, o drama familiar dos Murdoch desenrolou-se como uma versão da vida real da série Succession da HBO — os seus herdeiros e rivais pelo poder contribuindo para uma saga mediática quase shakespeariana que cativou investidores, críticos de imprensa e observadores políticos. Mas com o filho mais velho do patriarca Rupert Murdoch, Lachlan, tendo agora garantido o controlo a longo prazo da Fox e da News Corp através de um novo fundo familiar que estende a sua liderança até 2050, pelo menos um capítulo importante desse drama — a batalha pela sucessão — está efetivamente encerrado. O controlo de Lachlan garante, entre outras coisas, que o império mediático da família continuará a inclinar-se para a direita, uma direção ideológica que tem sido fundamental para a sua identidade. "Significa segurança para a visão de mundo de bom senso, crítica não apenas para os negócios, mas para o público que eles servem", disse Col Allan, ex-editor do New York Post e aliado de Rupert Murdoch, ao The New York Times sobre a liderança de Lachlan. Os analistas, entretanto, começaram a especular sobre o que vem a seguir. Uma nota de analista da MoffettNathanson publicada hoje enquadra uma dessas possibilidades: "Talvez a maior questão relacionada com as ações da Fox e da News Corp agora que isto está resolvido é se Rupert e Lachlan vão procurar fundir a Fox e a News Corp novamente? Ou será que o novo fundo familiar explorará fusões e aquisições adicionais com o seu próprio futuro garantido?" Olhando para o futuro da Fox e da News Corp. Uma recombinação não é tão descabida quanto possa parecer. O próprio Rupert Murdoch pressionou por essa recombinação em 2022-2023 (mais detalhes aqui), argumentando que os dois negócios precisavam um do outro para resistir ao cord-cutting e outras pressões. Os acionistas recuaram, citando diferenças entre TV e publicação, bem como a perspectiva de que o movimento simplesmente consolidaria o poder sob Lachlan. Com os seus irmãos não mais capazes...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 09:20
BTS volta ao Top 10 com um favorito dos fãs de anos atrás

BTS volta ao Top 10 com um favorito dos fãs de anos atrás

O post BTS Volta ao Top 10 Com Um Favorito dos Fãs de Anos Atrás apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Seis anos após o lançamento, "Lights" do BTS está de volta ao top 10 do iTunes, destacando o poder de compra do ARMY enquanto o grupo prepara nova música. LAS VEGAS, NEVADA – 03 DE ABRIL: (E-D) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope do BTS participam do 64º Grammy Awards anual no MGM Grand Garden Arena em 03 de abril de 2022 em Las Vegas, Nevada. (Foto de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) FilmMagic Os fãs do BTS estão à espera de nova música do amado septeto, e ainda ouvem faixas antigas enquanto aguardam. Todos os sete membros terminaram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, e provavelmente já estão a trabalhar em novo material, pois foi anunciado há não muito tempo que o BTS lançará novas músicas na primavera de 2026. De tempos em tempos, o ARMY — a enorme base de fãs do BTS — começa a fazer streaming e comprar uma faixa ou outra do catálogo do grupo. A atenção coletiva que milhares, senão milhões, de pessoas dão a um título pode transformá-lo num sucesso nas tabelas da Billboard mesmo anos após o seu lançamento inicial. O BTS recentemente conseguiu um novo sucesso na América com uma faixa previamente lançada, "21st Century Girl", e agora outra música está rapidamente a tornar-se um bestseller que poderá alcançar as tabelas americanas em poucos dias. "Lights" Regressa ao Top 10 do iTunes O BTS está dentro do top 10 na tabela Top Songs do iTunes na América, a lista das faixas mais vendidas na plataforma incrivelmente importante. "Lights" regressa na posição Nº 4, disparando imediatamente para a metade superior do top 10. A Competição É Leve Esta Semana É o meio de uma semana de rastreamento, então o BTS não enfrenta muita competição em termos de novos lançamentos. Apenas três músicas estão à frente de "Lights": "Ordinary" de Alex Warren, "Golden" do filme da Netflix KPop Demon Hunters, e "The...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 08:38
CIO da BlackRock recomenda incluir Bitcoin na carteira ideal para 2025

CIO da BlackRock recomenda incluir Bitcoin na carteira ideal para 2025

O post CIO da BlackRock recomenda incluir Bitcoin no portfólio ideal para 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões O CIO da BlackRock recomenda incluir Bitcoin nos portfólios para 2025. A BlackRock está expandindo suas ofertas de ativos digitais, incluindo um ETF de Bitcoin à vista. O Diretor de Investimentos da BlackRock sugere que os investidores adicionem Bitcoin aos seus portfólios de investimento para 2025. "Eu simplesmente acho que vai subir", disse o CIO da BlackRock em uma declaração hoje sobre as perspectivas do Bitcoin. A recomendação surge enquanto o maior gestor de ativos do mundo continua a expandir sua presença em ativos digitais, tendo lançado anteriormente um ETF de Bitcoin à vista. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-investment-portfolio-2025/
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 08:37
"Últimos Ritos" inspirou a Nova Canção Assombrosa de Vera Farmiga

"Últimos Ritos" inspirou a Nova Canção Assombrosa de Vera Farmiga

A publicação "Last Rites" inspirou a Nova Canção Assombrosa de Vera Farmiga apareceu no BitcoinEthereumNews.com. The Yagas (da esquerda para a direita): Mike Davis, Renn Hawkey, Vera Farmiga, Mark Visconti e Jason Bowman. Franco Vogt/IG: @franco.vogt Vera Farmiga não só tem um sucesso de bilheteira com o filme de terror The Conjuring: Last Rites, como também está a intensificar a atmosfera fora dos ecrãs com uma nova canção arrepiante "Illusion" com a sua banda The Yagas. Chegando 12 anos após o primeiro filme Conjuring de Farmiga e Patrick Wilson, The Conjuring: Last Rites marca o quinto e último filme do par a interpretar a clarividente da vida real Lorraine Warren e o seu marido, demonologista Ed Warren, no Universo Cinematográfico de Conjuring. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Créditos Finais e Pós-Créditos, ExplicadosPor Tim Lammers O filme narra o confronto final dos Warrens com uma presença demoníaca em 1986 com a assombração Smurl em West Pittston, Pa., um evento que colocou a filha dos Warrens, Judy (Mia Tomlinson), em grave perigo. The Conjuring: Last Rites teve números de bilheteira recordes durante o fim de semana, arrecadando 84 milhões de dólares no mercado doméstico e 110 milhões de dólares internacionalmente para um total mundial de 194 milhões de dólares — tornando-se a maior estreia global para um filme de terror de todos os tempos. Agora, complementando a massiva estreia teatral de The Conjuring: Last Rites está o lançamento da nova canção dos The Yagas, "Illusion." ForbesO Protagonista de 'Conjuring: Last Rites' Patrick Wilson Acredita no Paranormal?Por Tim Lammers Formado em 2023, o grupo de rock alternativo consiste em Farmiga nos vocais principais, Mark Visconti na guitarra, Mike Davis no baixo, Jason Bowman na bateria e o marido de Farmiga, Renn Hawkey (anteriormente da banda de metal alternativo Deadsy) nos teclados. "Illusion" também apresenta o filho de Farmiga e Renn Hawkey, Fynn Hawkey, no violoncelo. "'Illusion' é a minha expressão auditiva de The Conjuring: Last Rights," disse Farmiga num comunicado de imprensa. "The Yagas escreveram esta canção enquanto eu estava no ectoplasma denso das filmagens de C4. A canção emerge de uma estranha convergência de dois eventos – o meu aterrorizado...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 07:04
CMC Labs adiciona Super Protocol ao Programa de Incubação para Nova Era de Infraestrutura de IA Verificável

CMC Labs adiciona Super Protocol ao Programa de Incubação para Nova Era de Infraestrutura de IA Verificável

CMC Labs integra o Super Protocol no seu programa de incubação para avançar a IA descentralizada com execução verificável para segurança e infraestrutura resiliente.
Blockchainreporter 2025/09/10 07:00
Projeto de lei dos EUA ordena ao Tesouro estudar Reserva de Bitcoin

Projeto de lei dos EUA ordena ao Tesouro estudar Reserva de Bitcoin

O post "Projeto de Lei dos EUA Ordena ao Tesouro que Estude Reserva de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Comitê de Apropriações da Câmara avançou com um projeto de lei de financiamento para 2026 que instrui o Departamento do Tesouro a estudar a criação de uma Reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de ativos digitais dos EUA. A diretiva, incluída no H.R. 5166, exige relatórios dentro de 90 dias sobre custódia, cibersegurança e contabilidade desses ativos. Relatórios do Tesouro e Contexto Político Patrocinado A Lei de Apropriações de Serviços Financeiros e Governo Geral aloca mais de $239 milhões para operações do Tesouro. As Seções 137 e 138 direcionam a agência a analisar potenciais barreiras, identificar parceiros de custódia e delinear como os ativos digitais apareceriam no balanço federal. O projeto de lei exige ainda um relatório classificado do Tesouro e da Agência de Segurança Nacional sobre coordenação na gestão de ativos digitais, sinalizando preocupações com a segurança nacional. Estamos rapidamente nos movendo em direção a um mundo respaldado por ativos de reserva neutros. A mudança dos EUA de tarifas para controles de capital torna isso claro como o dia. Os Títulos do Tesouro dos EUA como ativo de reserva mundial estão mortos. O portfólio 60/40 é uma relíquia do passado. Longa vida ao #Bitcoin. Longa vida ao Satoshi. pic.twitter.com/m1mlbZo6VY — Jack Mallers (@jackmallers) 20 de maio de 2025 Embora não exija compras, coloca o Bitcoin no centro dos debates fiscais dos EUA pela primeira vez. Este desenvolvimento coincide com discussões mais amplas sobre regulamentação. O Senador Ruben Gallego divulgou uma estrutura propondo supervisão da CFTC sobre ativos digitais não-securitários e novas proteções ao consumidor. Patrocinado O documento também criticou o ex-presidente Donald Trump por usar empreendimentos de ativos digitais para ganho pessoal. A BeInCrypto relatou que o lançamento do token WLFI da família Trump aumentou brevemente seu patrimônio líquido em $5 bilhões, intensificando o escrutínio sobre a influência política nos mercados cripto. Ao mesmo tempo, Eric Trump tornou-se um defensor declarado do Bitcoin. Falando em um evento em Seul, ele previu que o crescimento das criptomoedas será "explosivo" nos próximos 12 a 18 meses e apresentou o Bitcoin como...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 06:57
Ripple e BBVA unem-se para oferecer Bitcoin e Ethereum seguros

Ripple e BBVA unem-se para oferecer Bitcoin e Ethereum seguros

O post Ripple e BBVA unem-se para oferecer Bitcoin e Ethereum seguros apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Ripple e BBVA estabeleceram parceria para oferecer armazenamento seguro de Bitcoin e Ethereum para clientes espanhóis. BBVA usa a tecnologia da Ripple para cumprir as regras MiCA da UE, garantindo serviços de cripto seguros e legais. Este acordo baseia-se em colaborações anteriores entre Ripple e BBVA na Suíça e na Turquia. A Ripple, uma empresa importante em tecnologia cripto, acabou de se associar ao BBVA. Um dos maiores bancos de Espanha, para ajudar os negociadores a armazenar e negociar Bitcoin e Ethereum. Anunciaram este acordo hoje, 9 de setembro de 2025. E permite ao BBVA usar as ferramentas da Ripple para oferecer estes serviços aos seus clientes regulares em Espanha. Faz parte de uma mudança maior onde os bancos europeus estão a entrar no mundo cripto, graças às novas regras da UE chamadas MiCA que facilitam isso. Bancos a entrar no mundo Cripto Com a ajuda da Ripple, os clientes do BBVA em Espanha podem agora manter e negociar Bitcoin e Ethereum sem se preocupar com segurança ou quebrar regras. Esta não é a primeira vez que a Ripple e o BBVA trabalham juntos, já fizeram acordos como este na Suíça e na Turquia antes. Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 Estamos a expandir a nossa parceria com @BBVA, trazendo a nossa tecnologia de custódia de ativos digitais de nível institucional para Espanha: https://t.co/28Mkejn1AH O BBVA está a responder à crescente procura dos clientes por ativos cripto, com a Ripple a fornecer uma segura e... — Ripple (@Ripple) 9 de setembro de 2025 No ano passado, a filial turca do BBVA, chamada Garanti BBVA Digital Assets, lançou uma carteira cripto e opção de negociação na sua app de celular. Usando a Ripple e a IBM para manter tudo seguro e a funcionar bem. As novas regras MiCA da UE estão a abrir a porta para mais bancos oferecerem cripto, e o BBVA está a entrar. Cassie Craddock, que lidera a equipe europeia da Ripple, disse que esta parceria permite ao BBVA dar aos seus clientes opções de cripto que são seguras e legais. A Ripple está no jogo há mais de 10 anos e tem mais de...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 06:30
Bitcoin cai de volta para $110K enquanto quase um milhão de empregos desaparecem

Bitcoin cai de volta para $110K enquanto quase um milhão de empregos desaparecem

A publicação Bitcoin Cai de Volta para $110K enquanto Quase um Milhão de Empregos Desaparecem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Departamento de Estatísticas do Trabalho estima que, para o ano que termina em março de 2025, a economia dos EUA adicionou quase um milhão de empregos a menos do que o relatado anteriormente. Revisão Bombástica dos Dados de Emprego Faz Bitcoin Cair para $110K Quase um milhão de empregos, 911.000 para ser exato, foram subtraídos do benchmark nacional das Estatísticas de Emprego Atual (CES) após uma preliminar [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-drops-back-to-110k-as-nearly-a-million-jobs-vanish/
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 06:17
ETFs de Bitcoin atraem 368 milhões de dólares enquanto fundos de Ether registam sexto dia de saídas

ETFs de Bitcoin atraem 368 milhões de dólares enquanto fundos de Ether registam sexto dia de saídas

O post ETFs de Bitcoin atraem 368 milhões de dólares enquanto fundos de Ether registam sexto dia de saídas apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin aumentaram com entradas de 368 milhões de dólares, liderados pela Fidelity e Ark 21Shares, enquanto ETFs de ether prolongaram a sua série de perdas para seis dias. Apostas institucionais favorecem Bitcoin com Ether a ver saída de 97 milhões de dólares Os investidores voltaram a investir em fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin no início da semana, enquanto os fundos de ether não conseguiram livrar-se do seu vermelho [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-pull-in-368-million-as-ether-funds-log-sixth-day-of-exits/
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 05:23
Ataque de Israel ao Qatar coloca o preço do Bitcoin e Ethereum em grande risco

Ataque de Israel ao Qatar coloca o preço do Bitcoin e Ethereum em grande risco

O post "Ataque de Israel ao Qatar Coloca Preço do Bitcoin e Ethereum em Grande Risco" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin e Ethereum caíram acentuadamente na terça-feira após Israel lançar um ataque sem precedentes no Qatar, visando altos funcionários do Hamas. A escalada abalou os mercados globais, levando investidores a correr para o ouro e petróleo enquanto os preços das criptomoedas afundavam. Bitcoin e Ethereum caíram imediatamente mais de 1%, enquanto Solana e XRP perderam 1,5% cada. Dogecoin liderou as perdas, caindo 3,2%. Dados de liquidação revelam riscos mais preocupantes pela frente. Outro Conflito Geopolítico Para Descarrilar O Mercado Altista? Dados da Coinglass mostraram fortes liquidações à medida que a volatilidade aumentou. Quase $52 milhões em posições alavancadas foram eliminados na última hora. Patrocinado Patrocinado Traders de Long sofreram o maior impacto, com $44 milhões liquidados. Ethereum representou $11,9 milhões em liquidações, seguido pelo Bitcoin com $10,5 milhões. A escala das perdas destaca a rapidez com que a alavancagem se desfez. No total, as liquidações somaram $370 milhões nas últimas 24 horas. A maioria das posições eram apostas long em ganhos contínuos, expondo otimismo antes do ataque. Posições Long de Bitcoin e Ethereum Liquidadas Após o Ataque de Israel ao Qatar. Fonte: Coinglass Em contraste, o ouro disparou para um recorde histórico imediatamente após Israel atacar o Qatar, à medida que a demanda por ativos de refúgio disparou. Os preços do petróleo subiram $1 por barril, negociando pouco abaixo de $67. Analistas chamaram esses movimentos de respostas racionais ao risco geopolítico, embora os ganhos do petróleo possam ser de curta duração. A divergência reflete a luta do Bitcoin para corresponder ao seu rótulo de "ouro digital". Enquanto o ouro subiu, o Bitcoin comportou-se como um ativo de risco de alto beta. Gráfico do Preço do Ouro. Fonte: BullionVault Dados de correlação confirmam a mudança, com a ligação móvel de 30 dias entre os dois ativos tornando-se ligeiramente negativa. O ataque a Doha carrega grandes implicações diplomáticas, mas os mercados reagiram primeiro aos seus sinais de risco imediatos. Os traders rapidamente reduziram o risco, saindo de tokens voláteis para stablecoins e refúgios tradicionais. Até que a confiança em suas qualidades de refúgio seguro se fortaleça, o Bitcoin provavelmente seguirá as ações e ativos de risco durante...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10 05:12
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.