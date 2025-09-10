Problemas de conformidade forçam Alt5 Sigma a substituir Eric Trump no conselho
O post Problemas de Conformidade Forçam Alt5 Sigma a Substituir Eric Trump no Conselho apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Fintech 10 de setembro de 2025 | 08:30 A nomeação antecipada de Eric Trump para o conselho da plataforma cripto Alt5 Sigma foi discretamente posta de lado. Um recente documento da SEC revelou que Trump servirá apenas como observador do conselho, com o cofundador da World Liberty Financial, Zak Folkman, nomeado como seu substituto após a Nasdaq levantar preocupações de conformidade. A Alt5 Sigma, que tem laços estreitos com a World Liberty Financial (WLFI), disse que o ajuste seguiu consultas com a Nasdaq para atender aos requisitos de listagem, embora não tenha especificado quais regras estavam em questão. Analistas apontam a exigência da Nasdaq por uma maioria de diretores independentes, mas permanecem intrigados sobre por que a candidatura de Trump foi bloqueada enquanto a de Folkman foi permitida. As restrições em curso de Trump nos tribunais de Nova York tecnicamente não se aplicam aqui, já que a Alt5 Sigma está incorporada em Nevada. A WLFI, revelada no ano passado como uma plataforma DeFi inspirada nas mensagens económicas de Donald Trump, lançou um plano de angariação de fundos de $1,5 mil milhões e introduziu o seu próprio token $WLFI. O token concede direitos de governança, mas não participação acionária, enquanto uma LLC afiliada a Trump mantém uma participação de 38% e mais de 22 mil milhões de tokens, dando-lhe direito a receitas futuras. Os preços passaram de $0,015 na primeira ronda para $0,05 na segunda, atraindo investidores credenciados e estrangeiros. Os primeiros apoiantes recentemente ganharam aprovação para vender partes de suas participações, embora os fundadores permaneçam restritos. A turbulência não termina aí. A Alt5 Sigma revelou no mesmo documento que um tribunal ruandês ordenou a dissolução da sua unidade canadiana, citando enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, com $3,5 milhões em ativos apreendidos. A empresa está recorrendo, alegando que foi vítima de fraude. Ao mesmo tempo, a empresa continua envolvida em um caso de falência financeira nos EUA envolvendo seu ex-CFO, acusado de ocultar unidades de ações em 2024. A decisão da Nasdaq de bloquear discretamente o assento de Trump no conselho adiciona mais uma camada de incerteza à Alt5 Sigma e WLFI...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 13:38