O post Preço do BTC Mira $140.000 Em 2025 Mas Esta Altcoin Poderia Ir De $0.10 Para Mais De $1.80 Antes de Dezembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 10 de setembro de 2025 | 03:58 Bitcoin, o maior ativo cripto que existe no mercado, tem estado relativamente mais quieto que o normal, consolidando acima de níveis-chave após um recuo de mercado na semana passada. Condições de mercado melhoradas poderiam empurrar o Bitcoin em direção à zona dos $140.000. Enquanto isso, há uma nova alt com o nome de Remittix (RTX), que poderia subir para $1.80, a partir dos seus níveis de preço atuais, que é cerca de $0.10 por token. Especialistas de mercado estão confiantes que com esta solução de pagamento, a interação financeira geral dos usuários finais irá melhorar. Vamos olhar para as últimas notícias do Bitcoin antes de considerar por que os especialistas estão confiantes nesta nova alt. Notícias do Bitcoin: Cortes de Taxa Melhorados Poderiam Empurrar o BTC para a zona dos $140.000 As últimas notícias do Bitcoin sugerem que a maior criptomoeda do mercado está experimentando um período de consolidação acima de níveis-chave após o recuo da semana passada. No momento da escrita, o BTC está pairando perto de $112.000, com muitos traders observando atentamente para onde o próximo blue-chip está se dirigindo. Outra atualização de notícias do Bitcoin confirma que o mercado está testemunhando uma rotação contínua do Bitcoin para Ethereum e altcoins selecionadas como XRP, Solana e Remittix, etc. Apesar disso, há uma expectativa de que haverá cortes de taxa melhorados este mês. Esta mudança macroeconômica antecipada reacenderá a confiança do varejo e introduzirá ativos cripto para uma forte entrada no mercado no Q4. Estas condições de mercado melhoradas poderiam empurrar o Bitcoin em direção à zona dos $140.000. Remittix: Uma Subida para $1.80 é Mais Que Viável Segundo Especialistas Remittix (RTX) atua como um trilho para liquidação fiat instantânea, derrubando as ineficiências dos sistemas de pagamento transfronteiriços tradicionais: longos dias de espera, taxas bancárias acumuladas e FX não transparente. Os tokens RTX estão atualmente com preço de $0.105, um dos níveis de preço mais baixos que o ativo registrará este ano. Há algumas razões pelas quais os especialistas do mercado...