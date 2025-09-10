2025-10-13 Monday

Problemas de conformidade forçam Alt5 Sigma a substituir Eric Trump no conselho

10 de setembro de 2025

O post Problemas de Conformidade Forçam Alt5 Sigma a Substituir Eric Trump no Conselho apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Fintech 10 de setembro de 2025 | 08:30 A nomeação antecipada de Eric Trump para o conselho da plataforma cripto Alt5 Sigma foi discretamente posta de lado. Um recente documento da SEC revelou que Trump servirá apenas como observador do conselho, com o cofundador da World Liberty Financial, Zak Folkman, nomeado como seu substituto após a Nasdaq levantar preocupações de conformidade. A Alt5 Sigma, que tem laços estreitos com a World Liberty Financial (WLFI), disse que o ajuste seguiu consultas com a Nasdaq para atender aos requisitos de listagem, embora não tenha especificado quais regras estavam em questão. Analistas apontam a exigência da Nasdaq por uma maioria de diretores independentes, mas permanecem intrigados sobre por que a candidatura de Trump foi bloqueada enquanto a de Folkman foi permitida. As restrições em curso de Trump nos tribunais de Nova York tecnicamente não se aplicam aqui, já que a Alt5 Sigma está incorporada em Nevada. A WLFI, revelada no ano passado como uma plataforma DeFi inspirada nas mensagens económicas de Donald Trump, lançou um plano de angariação de fundos de $1,5 mil milhões e introduziu o seu próprio token $WLFI. O token concede direitos de governança, mas não participação acionária, enquanto uma LLC afiliada a Trump mantém uma participação de 38% e mais de 22 mil milhões de tokens, dando-lhe direito a receitas futuras. Os preços passaram de $0,015 na primeira ronda para $0,05 na segunda, atraindo investidores credenciados e estrangeiros. Os primeiros apoiantes recentemente ganharam aprovação para vender partes de suas participações, embora os fundadores permaneçam restritos. A turbulência não termina aí. A Alt5 Sigma revelou no mesmo documento que um tribunal ruandês ordenou a dissolução da sua unidade canadiana, citando enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, com $3,5 milhões em ativos apreendidos. A empresa está recorrendo, alegando que foi vítima de fraude. Ao mesmo tempo, a empresa continua envolvida em um caso de falência financeira nos EUA envolvendo seu ex-CFO, acusado de ocultar unidades de ações em 2024. A decisão da Nasdaq de bloquear discretamente o assento de Trump no conselho adiciona mais uma camada de incerteza à Alt5 Sigma e WLFI...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Mercado altista de Bitcoin aproxima-se da fase final, diz analista da CryptoQuant

10 de setembro de 2025

O post Mercado altista do Bitcoin se Aproxima da Fase Final, Diz Analista da CryptoQuant apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 10 de setembro de 2025 | 07:01 A recente queda do Bitcoin desde sua máxima de agosto acima de $124.000 gerou debate sobre se o rally está desvanecendo. Alguns veem a queda como o primeiro sinal de um mercado de baixa, mas outros argumentam que é uma correção rotineira dentro de uma tendência maior de alta. O analista da CryptoQuant Axel Adler está firmemente no segundo grupo. Usando os ciclos históricos de halving do Bitcoin como guia, Adler diz que o mercado está agora na última etapa do bull run — uma fase que tipicamente conclui mais de 500 dias após um evento de halving. Segundo sua estimativa, o pico final poderia chegar entre outubro e novembro. Adler aponta para a atividade de venda dos detentores de longo prazo no início do ano, com grandes saídas registradas próximas a $70.000, $98.000 e $117.000. Embora essas vendas tenham criado pressão, ele observa que instituições têm intervindo para absorver a oferta. Para Adler, isso é evidência de que o mercado altista está intacto, mesmo que o momentum tenha diminuído. Historicamente, o topo máximo do mercado altista do Bitcoin ocorre quando os preços negociam aproximadamente 11 vezes acima do custo médio base dos investidores de longo prazo. Se esse padrão se mantiver, Adler acredita que um novo recorde histórico poderia se formar nos próximos dois meses, antes que o ciclo finalmente se reverta. Por enquanto, o mercado permanece em uma zona de incerteza — com traders avaliando se o recuo de agosto marca exaustão ou simplesmente a preparação para a última corrida eufórica do Bitcoin. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com mais de 8 anos de experiência cobrindo cripto, blockchain e fintech...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Pré-venda de $403M da BlockDAG & Vantagem da Testnet Supera BlockchainFX & TOKEN6900

Pré-venda de $403M da BlockDAG & Vantagem da Testnet Supera BlockchainFX & TOKEN6900

Foco na Pré-venda de $403M e Testnet da BlockDAG Deixa a Pré-venda da BlockchainFX e o Lançamento do TOKEN6900 a Lutar para Acompanhar O que está a causar ondas nas criptomoedas neste momento? A pré-venda da BlockchainFX garantiu milhões, enquanto o lançamento do TOKEN6900 gerou hype impulsionado por memes, rendimentos de staking e oscilações de preço que os traders estão a observar atentamente. Mas outro projeto está a jogar de forma mais inteligente, não mais rápida, [...] O post A Vantagem da Pré-venda de $403M e Testnet da BlockDAG Supera BlockchainFX e TOKEN6900 apareceu primeiro no Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews 2025/09/10
"Compre mais Bitcoin antes que seja tarde demais," Michael Saylor diz ao governo dos EUA

"Compre Mais Bitcoin Antes Que Seja Tarde Demais", Michael Saylor Diz ao Governo dos EUA

A publicação "Compre Mais Bitcoin Antes Que Seja Tarde Demais", Michael Saylor Diz ao Governo dos EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Compre Mais Bitcoin Antes Que Seja Tarde Demais", Michael Saylor Diz ao Governo dos EUA | Bitcoinist.com Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Godspower Owie é o meu nome, e trabalho para as plataformas de notícias NewsBTC e Bitcoinist. Às vezes gosto de me considerar um explorador, já que gosto de explorar novos lugares, aprender coisas novas, especialmente as valiosas, e conhecer novas pessoas que têm impacto na minha vida, por menor que seja. Valorizo minha família, amigos, carreira e tempo. Realmente, esses são provavelmente os aspectos mais significativos da existência de qualquer pessoa. Não persigo ilusões, mas sonhos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/saylor-says-buy-more-bitcoin/
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Mais investimento e grandes objetivos para o Major League Cricket da América em meio à saga

Mais investimento e grandes objetivos para o Major League Cricket da América em meio à saga

O post Mais Investimento E Grandes Objetivos Para a Major League Cricket da América Em Meio à Saga apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Glenn Maxwell foi uma estrela na Major League Cricket (Foto de Arjun Singh / Sportzpics para MLC) Fornecido Após um período particularmente sombrio em meio a tumultos intermináveis, provocando grande preocupação à medida que os Jogos Olímpicos de Los Angeles se aproximam, há algumas notícias positivas muito necessárias para o críquete americano. Tendo recentemente completado sua terceira temporada, marcada pela realização de uma série de jogos no icónico Oakland Coliseum, a Major League Cricket – a bem financiada liga de franquias T20 dos EUA – anunciou que as vendas de bilhetes aumentaram 53 por cento e os seguidores nas redes sociais cresceram 45 por cento. A quarta temporada será disputada de 18 de junho a 18 de julho de 2026, o período preferido no calendário para a MLC com pouca competição de outras ligas domésticas. "A temporada 3 mostrou que a procura por críquete de alto nível nos EUA é real e está a acelerar", disse o chefe da MLC, Johnny Grave. "A MLC está a conquistar novos fãs, seguidores e espectadores por todos os EUA e ao redor do mundo." Apoiada por investidores de alto perfil, auxiliada por influentes empresários indianos, alguns dos quais estabelecidos no Silicon Valley, o investimento da American Cricket Enterprises – parceira estratégica da MLC – já ultrapassou 150 milhões de dólares. Com "pelo menos esse montante novamente" a ser investido nos próximos anos, espera-se ter 10 campos internacionais de críquete em todo o país até 2030. Como tenho relatado nos últimos meses, os campos propostos para as franquias da MLC Seattle Orcas e Washington Freedom estão a começar a ficar mais próximos. "A próxima fase é um maior investimento em infraestrutura", disse Grave. "Com o apoio contínuo da ACE, o nosso objetivo é ter 10 locais de padrão internacional até 2030, dando a mais fãs acesso a críquete de classe mundial e criando melhores ambientes para os jogadores americanos se desenvolverem." Seattle Orcas está a aproximar-se de um campo próprio (Foto de Shaun Roy / Sportzpics para MLC) Sportzpics / MLC Tudo isto tem...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Aplicação Bitcoin (BTC) do easyGroup

Aplicação Bitcoin (BTC) do easyGroup

O post App Bitcoin (BTC) da easyGroup apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A easyGroup, a empresa por trás da easyJet e easyHotel, está entrando no mercado cripto com o lançamento do easyBitcoin.app, uma plataforma de celular construída com a Uphold para tornar a compra e o fazer holding de Bitcoin BTC$111.592,60 mais simples para usuários de varejo, disse a empresa em um comunicado à imprensa na terça-feira. A iniciativa ocorre enquanto o Bitcoin negocia próximo a máximas históricas e pesquisas mostram confiança crescente no ativo. A maior criptomoeda do mundo estava sendo negociada em torno de $112.650 no momento da publicação. Um estudo encomendado pela Uphold descobriu que 88% dos entrevistados dos EUA confiam no Bitcoin para aumentar sua riqueza na próxima década, com 39% classificando-o entre seus três principais investimentos, à frente do ouro e logo atrás de imóveis. Apesar disso, quase metade disse que a negociação continua muito complexa. O easyBitcoin visa reduzir barreiras com incentivos incluindo um bônus de boas-vindas de 1% em compras recorrentes, 2% de recompensas anuais para detentores de longo prazo e 4,5% de APY em saldos em USD pagos em Bitcoin, respaldados por $2,5 milhões em seguro FDIC, disse a empresa. "Investir em Bitcoin tem parecido um clube exclusivo, fora do alcance do público em geral com custos de transação muito altos", disse o fundador da easyGroup, Stelios Haji-Ioannou, no comunicado. "Com o easyBitcoin, queremos mudar isso." A Uphold encomendou uma pesquisa com 1.001 entrevistados dos EUA, com idades entre 25-50 anos, todos com pelo menos um diploma universitário e ganhando no mínimo $80.000 por ano, entre junho e julho deste ano. Uma versão britânica do aplicativo está planejada para mais tarde este ano, disse a easyGroup. Fonte: https://www.coindesk.com/business/2025/09/09/easygroup-launches-bitcoin-app-for-u-s-retail-investors
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Entidade de Ativos Aprova Plano Massivo de Compra de Bitcoin

Entidade de Ativos Aprova Plano Massivo de Compra de Bitcoin

O post Asset Entities Aprova Plano Massivo de Compra de Bitcoin apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Venda Estratégica: Asset Entities Aprova Plano Massivo de Compra de Bitcoin Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Venda Estratégica: Asset Entities Aprova Plano Massivo de Compra de Bitcoin Fonte: https://bitcoinworld.co.in/asset-entities-bitcoin-buy/
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Quase 5 mil milhões de dólares em BTC permanecem inativos

Quase 5 mil milhões de dólares em BTC permanecem inativos

O post Quase $5 Biliões Em BTC Permaneceram Dormentes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O meu nome é Godspower Owie, e nasci e cresci no Estado de Edo, Nigéria. Cresci com os meus três irmãos que sempre foram os meus ídolos e mentores, ajudando-me a crescer e a compreender o modo de vida. Os meus pais são literalmente a espinha dorsal da minha história. Eles sempre me apoiaram nos bons e maus momentos e nunca me abandonaram quando me sinto perdido neste mundo. Honestamente, ter pais tão incríveis faz-te sentir seguro e protegido, e não os trocaria por nada mais neste mundo. Fui exposto ao mundo das criptomoedas há 3 anos e fiquei muito interessado em saber mais sobre isso. Tudo começou quando um amigo meu investiu num ativo cripto, do qual obteve ganhos massivos dos seus investimentos. Quando o confrontei sobre criptomoeda, ele explicou a sua jornada até agora neste campo. Foi impressionante conhecer a sua consistência e dedicação neste espaço apesar dos riscos envolvidos, e estas são as principais razões pelas quais me interessei tanto por criptomoeda. Acreditem, tive a minha quota de experiência com os altos e baixos do mercado, mas nunca perdi a paixão de crescer neste campo. Isto porque acredito que o crescimento leva à excelência e esse é o meu objetivo neste campo. E hoje, sou funcionário dos meios de comunicação Bitcoinnist e NewsBTC. Os meus chefes e colegas de trabalho são as melhores pessoas com quem já trabalhei, dentro e fora do panorama cripto. Pretendo dar o meu melhor trabalhando ao lado dos meus incríveis colegas para o crescimento destas empresas. Às vezes gosto de me imaginar como um explorador, isto porque gosto de visitar novos lugares, gosto de aprender coisas novas (úteis...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
Entidades de Ativos disparam após fusão de Tesouraria de Bitcoin de 1,5 mil milhões com a Strive

Entidades de Ativos disparam após fusão de Tesouraria de Bitcoin de 1,5 mil milhões com a Strive

Dados recentes revelam um aumento notável em entidades de ativos—empresas e instituições que detêm reservas significativas de criptomoedas—indicando um interesse crescente em participações estratégicas de cripto em meio a condições de mercado em evolução. Em particular, atividades de fusão e aquisição dentro do setor cripto estão ganhando momentum, com movimentos notáveis envolvendo Bitcoin e outros ativos digitais à medida que os investidores procuram fortalecer seus [...]
Crypto Breaking News 2025/09/10
Preço do BTC aponta para $140.000 em 2025 mas esta altcoin poderia ir de $0,10 para mais de $1,80 antes de dezembro

Preço do BTC aponta para $140.000 em 2025 mas esta altcoin poderia ir de $0,10 para mais de $1,80 antes de dezembro

O post Preço do BTC Mira $140.000 Em 2025 Mas Esta Altcoin Poderia Ir De $0.10 Para Mais De $1.80 Antes de Dezembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 10 de setembro de 2025 | 03:58 Bitcoin, o maior ativo cripto que existe no mercado, tem estado relativamente mais quieto que o normal, consolidando acima de níveis-chave após um recuo de mercado na semana passada. Condições de mercado melhoradas poderiam empurrar o Bitcoin em direção à zona dos $140.000. Enquanto isso, há uma nova alt com o nome de Remittix (RTX), que poderia subir para $1.80, a partir dos seus níveis de preço atuais, que é cerca de $0.10 por token. Especialistas de mercado estão confiantes que com esta solução de pagamento, a interação financeira geral dos usuários finais irá melhorar. Vamos olhar para as últimas notícias do Bitcoin antes de considerar por que os especialistas estão confiantes nesta nova alt. Notícias do Bitcoin: Cortes de Taxa Melhorados Poderiam Empurrar o BTC para a zona dos $140.000 As últimas notícias do Bitcoin sugerem que a maior criptomoeda do mercado está experimentando um período de consolidação acima de níveis-chave após o recuo da semana passada. No momento da escrita, o BTC está pairando perto de $112.000, com muitos traders observando atentamente para onde o próximo blue-chip está se dirigindo. Outra atualização de notícias do Bitcoin confirma que o mercado está testemunhando uma rotação contínua do Bitcoin para Ethereum e altcoins selecionadas como XRP, Solana e Remittix, etc. Apesar disso, há uma expectativa de que haverá cortes de taxa melhorados este mês. Esta mudança macroeconômica antecipada reacenderá a confiança do varejo e introduzirá ativos cripto para uma forte entrada no mercado no Q4. Estas condições de mercado melhoradas poderiam empurrar o Bitcoin em direção à zona dos $140.000. Remittix: Uma Subida para $1.80 é Mais Que Viável Segundo Especialistas Remittix (RTX) atua como um trilho para liquidação fiat instantânea, derrubando as ineficiências dos sistemas de pagamento transfronteiriços tradicionais: longos dias de espera, taxas bancárias acumuladas e FX não transparente. Os tokens RTX estão atualmente com preço de $0.105, um dos níveis de preço mais baixos que o ativo registrará este ano. Há algumas razões pelas quais os especialistas do mercado...
BitcoinEthereumNews 2025/09/10
