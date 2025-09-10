CEO da Tether lista 3 ativos para 'tempos sombrios,' Bitcoin mencionado

O post CEO da Tether Lista 3 Ativos para 'Tempos Sombrios,' Bitcoin Mencionado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, emitiu uma mensagem não convencional nesta terça-feira, escrevendo que "Bitcoin, Ouro e Terra são a proteção contra os tempos mais sombrios que se aproximam." Esta observação sombria tem peso não apenas por quem a disse, mas porque o cenário para os mercados globais agora não pode ser chamado de brilhante. Dados recentes dos EUA mostram que o emprego para março de 2025 foi revisado para baixo em 911.000 empregos, um grande erro que remodela as perspectivas para a política monetária. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve é forçado a escolher entre um corte de taxa de 0,25% ou 0,5% na próxima quarta-feira, destacando o quão controversa a economia parece estar indo para o final do ano. Bitcoin, Ouro e Terra são a proteção contra os tempos mais sombrios que se aproximam. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 9 de setembro de 2025 Nesse contexto, a menção de Ardoino aos "tempos mais sombrios" reflete os mesmos pontos de pressão com os quais os formuladores de políticas estão lidando. E quanto à Tether? A Tether, no entanto, está bastante bem preparada, a julgar pelo manual de Ardoino. Em 30 de junho de 2025, a empresa relatou $162,57 bilhões em ativos, dominados por $105,5 bilhões em Títulos do Tesouro dos EUA, mas também mantendo $8,72 bilhões em metais preciosos e $8,93 bilhões em Bitcoin. Assim, a própria Tether mudou uma parte de seu suporte para ativos vistos como proteções em vez de equivalentes puros de caixa. O que é significativo é que Ardoino está enquadrando o Bitcoin não como uma jogada especulativa, mas como parte da mesma cesta de segurança que tradicionalmente incluía ouro e terra. Para um mercado em busca de direção, isso sinaliza como a cripto está se tornando uma estratégia defensiva. Fonte: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned