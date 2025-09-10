2025-10-13 Monday

Traders observam Bitcoin em meio a flutuações do mercado

O post Traders Eye Bitcoin Amid Market Fluctuations apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin está atualmente a ser negociado perto da marca de $111.500, levando os traders a permanecerem vigilantes enquanto equilibram o potencial para novos máximos com os riscos de quedas significativas. O mercado de criptomoedas está sob escrutínio rigoroso, já que os indicadores económicos e as políticas dos bancos centrais têm o poder de influenciar dramaticamente as tendências de mercado. Continue a ler: Traders Eye Bitcoin Amid Market Fluctuations Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/traders-eye-bitcoin-amid-market-fluctuations
Más notícias do Procurador-Geral de Washington Brian Schwalb! Ele apresenta processo contra popular empresa de Bitcoin!

A postagem Más Notícias do Procurador-Geral de Washington Brian Schwalb! Ele Processa Popular Empresa de Bitcoin! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A administração anterior da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que tentou regular o Bitcoin (BTC) e o mercado de criptomoedas por meio de fiscalização e litígio, deu lugar a uma abordagem mais moderada. Embora os casos iniciados durante a antiga era da SEC tenham sido concluídos um por um, um novo caso foi adicionado. De acordo, o Procurador-Geral de Washington Brian Schwalb entrou com uma ação judicial contra a operadora de caixas eletrônicos de criptomoedas Athena Bitcoin. O procurador-geral de D.C. entrou com uma ação contra a operadora de caixas eletrônicos de cripto Athena Bitcoin, alegando que a empresa cobrou taxas ocultas por depósitos que sabia estarem ligados a golpes online e não implementou medidas adequadas de prevenção a fraudes. Schwalb alegou que a empresa coletou conscientemente receitas substanciais de comissão, apesar de 93% dos depósitos estarem ligados a fraudes nos primeiros cinco meses de operação. O procurador-geral de DC também disse que a Athena Bitcoin impediu que as vítimas recuperassem perdas de taxas ocultas e fraudes, e criticou a política da empresa de não reembolsar as vítimas. "Os caixas eletrônicos de Bitcoin da Athena tornaram-se uma ferramenta para criminosos que buscam explorar idosos e residentes vulneráveis do Distrito. A Athena sabe que suas máquinas são usadas principalmente por golpistas, mas escolhe fazer vista grossa para continuar embolsando taxas de transação ocultas. Hoje, estamos entrando com uma ação judicial para recuperar o dinheiro suado dos residentes do Distrito e acabar com esse comportamento ilegal e exploratório antes que prejudique mais alguém." O valor médio perdido por transação fraudulenta foi relatado em $8.000, com uma vítima supostamente perdendo um total de $98.000 em dezenove transações durante um período de vários dias. Atualmente existem 26.850 caixas eletrônicos de cripto nos EUA, com a Athena Bitcoin operando 13% deles. *Isto não é um conselho de investimento. Siga nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/bad-news-from-washington-attorney-general-brian-schwalb-he-files-lawsuit-against-popular-bitcoin-company/
Bitcoin Cash junta-se à lista de ETF enquanto a Grayscale apresenta novos registos

O post Bitcoin Cash junta-se à linha de ETFs enquanto a Grayscale submete novos registos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Grayscale está a redobrar a aposta em fundos negociados em bolsa baseados em altcoins. A gestora de ativos acabou de registar o primeiro ETF de Bitcoin Cash junto da SEC, juntamente com outros dois registos. Resumo A Grayscale submeteu uma candidatura para converter o seu Bitcoin Cash Trust num ETF, marcando o primeiro registo oficial de ETF BCH junto da SEC. A empresa registou formulários S-3 para Bitcoin Cash e Litecoin, e um S-1 para Hedera. O ETF de Bitcoin Cash proposto será administrado pelo BNY Mellon, com a Coinbase a servir como custodiante e corretor principal. Os últimos registos da Grayscale seguem-se a candidaturas para ETFs de Chainlink, Dogecoin, Avalanche e XRP, destacando a crescente procura por exposição regulamentada a altcoins. A Grayscale Investments submeteu novos documentos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) enquanto procura expandir a sua oferta de fundos negociados em bolsa (ETF). A Grayscale visa ETFs de BCH, LTC e HBAR A empresa registou um formulário S-3 para o seu Bitcoin Cash (BCH) Trust, marcando o primeiro registo oficial na SEC para um ETF de Bitcoin Cash. De acordo com a submissão, o ETF proposto será listado na NYSE Arca, com o Bank of New York Mellon a atuar como administrador do Trust e a Coinbase a servir tanto como corretor principal quanto como custodiante. Na mesma linha, a Grayscale submeteu um formulário S-3 para um ETF de Litecoin (LTC), visando converter o seu Litecoin Trust numa estrutura de ETF. Tal como o registo do BCH, este fundo também seria listado na NYSE Arca se a aprovação for concedida. O gestor de ativos digitais junta-se a empresas como a Canary e a CoinShares, que aguardam a aprovação de um ETF de Litecoin. O terceiro registo da empresa é baseado no token Hedera (HBAR), embora com uma abordagem diferente. A Grayscale registou o seu ETF HBAR no Formulário S-1, juntando-se à Canary Capital como uma das poucas empresas na lista de espera. O registo observou que a Nasdaq já submeteu uma proposta 19b-4...
Cboe para lançar Futuros contínuos de Bitcoin e Ether

A publicação Cboe vai lançar Futuros Contínuos de Bitcoin e Ether apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os futuros de longo prazo de bitcoin e ether da Cboe Global Markets foram projetados para fornecer exposição de estilo perpétuo em um mercado regulado dos EUA. Os contratos estão programados para estrear em 10 de novembro, pendente de revisão regulatória. Cboe revela Futuros de Bitcoin e Ether de 10 anos, pendente de aprovação regulatória A Cboe Global Markets anunciou planos para introduzir contratos de Futuros Contínuos para bitcoin [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/cboe-to-launch-continuous-bitcoin-and-ether-futures/
Altvest da África do Sul planeia Tesouraria Bitcoin, procura milhões em Financiamento

A publicação "Altvest da África do Sul planeia Tesouraria Bitcoin, procura milhões em financiamento" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa financeira sul-africana Altvest Capital planeia angariar milhões para comprar bitcoin e criar uma reserva de tesouraria cripto. A Altvest Capital vai mudar a sua marca para Africa Bitcoin Corp. Uma empresa de serviços financeiros sul-africana, Altvest Capital, anunciou planos para angariar milhões de dólares para comprar bitcoin e estabelecer uma reserva de tesouraria cripto. Enquanto vários relatórios [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/south-africas-altvest-plans-bitcoin-treasury-seeks-millions-in-funding/
Preço do PEPE ganha 10% numa semana, supera o Bitcoin e outros tokens importantes

O post Preço do PEPE Ganha 10% em uma Semana, Supera Bitcoin e Outros Tokens Importantes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A popular criptomoeda inspirada em meme PEPE subiu mais de 4% nas últimas 24 horas para negociar quase 10% acima na última semana. O aumento ocorre em meio ao renovado interesse em meme coins, com o Índice de Memecoins da CoinDesk (CDMEME) subindo mais de 11% na última semana, superando o movimento de 1,4% do bitcoin. Em 24 horas, o setor de memecoins subiu 2,5%, em comparação com 0,2% do BTC. PEPE subiu de $0,00001013 para $0,00001074, estabelecendo uma nova resistência de curto prazo próxima a $0,00001082, de acordo com o modelo de dados de análise técnica da CoinDesk Research. A atividade de negociação aumentou significativamente, com mais de 5,89 trilhões de tokens PEPE mudando de mãos durante o pico do rally, mais do que o dobro da média de 24 horas. A ação do preço mostra um padrão constante de mínimas mais altas, um sinal de que os compradores estão entrando consistentemente em níveis cada vez mais elevados. Esse tipo de estrutura é frequentemente interpretado como um sinal de acumulação por investidores mais engajados. Durante a fase mais ativa do movimento, o token também tocou $0,00001081 antes de se estabelecer ligeiramente mais baixo. Esse pico rápido traçou uma nova linha de resistência, enquanto um nível de suporte firme surgiu em torno de $0,00001017. Esses limites de preço, testados várias vezes, ajudam a moldar as expectativas dos traders sobre para onde a moeda pode ir a seguir. O rally foi marcado por forte liquidez e demanda sustentada. A atividade aumentou em torno de vários retestes da marca de $0,00001069, um nível que se manteve a cada vez, reforçando sua força. Aviso legal: Partes deste artigo foram geradas com a assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e aderência aos nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política de IA completa da CoinDesk. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
Operador de caixa automático de cripto Athena Bitcoin indiciado em escândalo de fraude em D.C.

A publicação Operador de ATM de Cripto Athena Bitcoin Indiciado Em Escândalo de Fraude em D.C. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aviso Urgente: Operador de ATM de Cripto Athena Bitcoin Indiciado Em Escândalo de Fraude em D.C. Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Aviso Urgente: Operador de ATM de Cripto Athena Bitcoin Indiciado em Escândalo de Fraude em D.C. Fonte: https://bitcoinworld.co.in/crypto-atm-athena-indicted/
Asset Entities sobe 35% enquanto acionistas aprovam fusão com Strive Bitcoin

O post Asset Entities dispara 35% enquanto acionistas aprovam fusão com Strive Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As ações da Asset Entities Inc.(ASST) subiram na sessão estendida na noite de terça-feira depois que a empresa disse que os acionistas haviam aprovado uma fusão com a Strive Enterprises. O acordo está projetado para criar um dos maiores negócios de tesouraria de Bitcoin negociados publicamente do mundo e buscará levantar até $1,5 bilhão para adquirir ativos de Bitcoin. As ações da Asset Entities fecharam na terça-feira em alta de 17% a $6,28, mas dispararam 35% após o horário comercial na esteira da notícia de aprovação dos acionistas. O forte voto de confiança coloca a Asset Entities um passo mais perto de seu plano de se tornar uma empresa líder em tesouraria de Bitcoin. No entanto, a aprovação final, incluindo a autorização da Nasdaq para o pedido de listagem, ainda está pendente. A Asset Entities pretende levantar $750 milhões através de uma colocação privada Após a conclusão da fusão, que recebeu forte apoio dos acionistas da Asset Entities, a empresa mudará sua marca para Strive, Inc., mas continuará negociando sob o ticker ASST na Nasdaq. Matt Cole assumirá como CEO e Presidente do Conselho, enquanto Arshia Sarkhani, que atualmente serve como Presidente e CEO da Asset Entities, será Diretor de Marketing. Cole comentou sobre a aprovação dos acionistas: "Esta aprovação dos acionistas é um momento decisivo em nossa missão de construir uma Empresa de Tesouraria de Bitcoin de classe mundial. [...] Nosso foco está em estratégias disciplinadas de longo prazo projetadas para superar o próprio Bitcoin ao longo do tempo e criar valor perpétuo para os acionistas." Sarkhani também compartilhou que a empresa está entusiasmada com a aprovação, que ele vê como um grande passo para construir um dos negócios de tesouraria de Bitcoin mais bem-sucedidos e cuidar dos acionistas existentes. Apoiada pelo forte voto a favor da fusão dos acionistas da Asset Entities, a movimentação é uma decisão estratégica para tornar a empresa líder na indústria de criptomoedas. A transação proposta de $1,5 bilhão consiste em $750 milhões em...
CEO da Tether lista 3 ativos para 'tempos sombrios,' Bitcoin mencionado

O post CEO da Tether Lista 3 Ativos para 'Tempos Sombrios,' Bitcoin Mencionado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, emitiu uma mensagem não convencional nesta terça-feira, escrevendo que "Bitcoin, Ouro e Terra são a proteção contra os tempos mais sombrios que se aproximam." Esta observação sombria tem peso não apenas por quem a disse, mas porque o cenário para os mercados globais agora não pode ser chamado de brilhante. Dados recentes dos EUA mostram que o emprego para março de 2025 foi revisado para baixo em 911.000 empregos, um grande erro que remodela as perspectivas para a política monetária. Você Também Pode Gostar Ao mesmo tempo, o Federal Reserve é forçado a escolher entre um corte de taxa de 0,25% ou 0,5% na próxima quarta-feira, destacando o quão controversa a economia parece estar indo para o final do ano. Bitcoin, Ouro e Terra são a proteção contra os tempos mais sombrios que se aproximam. — Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 9 de setembro de 2025 Nesse contexto, a menção de Ardoino aos "tempos mais sombrios" reflete os mesmos pontos de pressão com os quais os formuladores de políticas estão lidando. E quanto à Tether? A Tether, no entanto, está bastante bem preparada, a julgar pelo manual de Ardoino. Em 30 de junho de 2025, a empresa relatou $162,57 bilhões em ativos, dominados por $105,5 bilhões em Títulos do Tesouro dos EUA, mas também mantendo $8,72 bilhões em metais preciosos e $8,93 bilhões em Bitcoin. Você Também Pode Gostar Assim, a própria Tether mudou uma parte de seu suporte para ativos vistos como proteções em vez de equivalentes puros de caixa. O que é significativo é que Ardoino está enquadrando o Bitcoin não como uma jogada especulativa, mas como parte da mesma cesta de segurança que tradicionalmente incluía ouro e terra. Para um mercado em busca de direção, isso sinaliza como a cripto está se tornando uma estratégia defensiva. Fonte: https://u.today/tether-ceo-lists-3-assets-for-dark-times-bitcoin-mentioned
Ethena oferece-se para emitir a stablecoin USDH da Hyperliquid com o apoio da Anchorage e Blackrock

A Ethena propôs formalmente gerir o USDH, a stablecoin nativa planeada da Hyperliquid, posicionando-se contra rivais como Sky, Frax, Agora e outros. De acordo com a submissão de governança da Ethena (ENA) de 9 de setembro, a stablecoin seria garantida pelo USDtb, um token de pagamento a ser...
