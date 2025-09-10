Preço do PEPE ganha 10% numa semana, supera o Bitcoin e outros tokens importantes
O post Preço do PEPE Ganha 10% em uma Semana, Supera Bitcoin e Outros Tokens Importantes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A popular criptomoeda inspirada em meme PEPE subiu mais de 4% nas últimas 24 horas para negociar quase 10% acima na última semana. O aumento ocorre em meio ao renovado interesse em meme coins, com o Índice de Memecoins da CoinDesk (CDMEME) subindo mais de 11% na última semana, superando o movimento de 1,4% do bitcoin. Em 24 horas, o setor de memecoins subiu 2,5%, em comparação com 0,2% do BTC. PEPE subiu de $0,00001013 para $0,00001074, estabelecendo uma nova resistência de curto prazo próxima a $0,00001082, de acordo com o modelo de dados de análise técnica da CoinDesk Research. A atividade de negociação aumentou significativamente, com mais de 5,89 trilhões de tokens PEPE mudando de mãos durante o pico do rally, mais do que o dobro da média de 24 horas. A ação do preço mostra um padrão constante de mínimas mais altas, um sinal de que os compradores estão entrando consistentemente em níveis cada vez mais elevados. Esse tipo de estrutura é frequentemente interpretado como um sinal de acumulação por investidores mais engajados. Durante a fase mais ativa do movimento, o token também tocou $0,00001081 antes de se estabelecer ligeiramente mais baixo. Esse pico rápido traçou uma nova linha de resistência, enquanto um nível de suporte firme surgiu em torno de $0,00001017. Esses limites de preço, testados várias vezes, ajudam a moldar as expectativas dos traders sobre para onde a moeda pode ir a seguir. O rally foi marcado por forte liquidez e demanda sustentada. A atividade aumentou em torno de vários retestes da marca de $0,00001069, um nível que se manteve a cada vez, reforçando sua força. Aviso legal: Partes deste artigo foram geradas com a assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e aderência aos nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política de IA completa da CoinDesk. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/09/pepe-rallies-10-in-a-week-outpaces-bitcoin-and-other-major-tokens
BitcoinEthereumNews2025/09/10 15:51