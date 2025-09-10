2025-10-13 Monday

Provável consolidação entre 0,5895 e 0,594 – UOB Group

Provável consolidação entre 0,5895 e 0,594 – UOB Group

O post Provável consolidação entre 0,5895 e 0,594 – Grupo UOB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar da Nova Zelândia (NZD) provavelmente consolidará entre 0,5895 e 0,5945. A longo prazo, a ação do preço indica que o NZD provavelmente continuará a subir, mas resta saber se a resistência principal em 0,5990 está ao alcance, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. O NZD provavelmente continuará a subir VISÃO DE 24 HORAS: "Após a forte alta do NZD que atingiu um máximo de 0,5943 há dois dias, destacamos o seguinte ontem: 'O forte momentum indica maior força do NZD, mas condições de sobrevendido podem limitar os ganhos a um teste de 0,5960. O nível de resistência significativo em 0,5990 provavelmente não entrará em vista hoje. O suporte está em 0,5925; uma quebra de 0,5910 indicaria que o NZD não está se fortalecendo mais.' Nossas avaliações se mostraram corretas, já que o NZD subiu para um máximo de 0,5960, caiu de volta para um mínimo de 0,5923, antes de fechar em 0,5925 (-0,27%). O NZD parece ter entrado em uma fase de consolidação. Hoje, esperamos que o NZD negocie em uma faixa entre 0,5895 e 0,5945." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Há dois dias (08 de Set, spot em 0,5855), indicamos que 'para uma alta contínua, o NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930.' Depois que o NZD subiu e fechou em 0,5941, afirmamos ontem que 'a ação do preço indica que o NZD provavelmente continuará a subir, mas resta saber se há momentum suficiente para que ele alcance a resistência principal em 0,5990.' O NZD subsequentemente subiu para um máximo de 0,5960 e depois recuou. Continuaremos a manter a mesma visão por enquanto, desde que o 'suporte forte' em 0,5880 (sem mudança no nível) se mantenha." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:34
BTC Atinge Aumento Impressionante Além do Nível de Resistência Chave

BTC Atinge Aumento Impressionante Além do Nível de Resistência Chave

A publicação BTC Alcança Aumento Impressionante Ultrapassando Resistência Chave apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin $113.000: BTC Alcança Aumento Impressionante Ultrapassando Nível de resistência Chave Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Bitcoin $113.000: BTC Alcança Aumento Impressionante Ultrapassando Nível de resistência Chave Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-113000-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 22:03
GameStop revive graças ao Bitcoin? Ações cripto disparam, Bitcoin Hyper explode

GameStop revive graças ao Bitcoin? Ações cripto disparam, Bitcoin Hyper explode

O post GameStop Revive Graças ao Bitcoin? Ações Cripto Disparam, Bitcoin Hyper Explode apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aaron escreve para o NewsBTC como Jornalista Cripto, cobrindo notícias de última hora e desenvolvimentos no mundo cripto. Aaron tem escrito e editado desde 2016, e testemunhou em primeira mão como a escrita para publicações online evoluiu ao longo desse tempo com a influência de tudo, desde uma força de trabalho globalizada até LLMs. Ele também testemunhou a ascensão das criptomoedas de um interesse marginal a uma força de trilhões de dólares que está remodelando a economia mundial. Sua formação académica com múltiplos diplomas de pós-graduação e um gosto pela boa escrita, onde quer que seja encontrada, impulsiona a própria abordagem de Aaron na cobertura de cripto. O que diferencia a boa escrita? Contar histórias – encontrar conexões entre as notícias e as pessoas que as leem e extrair essas conexões. É isso que Aaron procura em sua própria cobertura. Nas suas horas vagas, Aaron trabalha para uma instituição de caridade local e gosta de se exercitar e treinar com o clube de boxe local. Ele até lê livros físicos, ocasionalmente. Fonte: https://www.newsbtc.com/news/gamestop-revival-thanks-to-bitcoin-hyper-explodes/
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:32
Valorização do Bitcoin torna o preço do iPhone 17 quase 50% mais barato

Valorização do Bitcoin torna o preço do iPhone 17 quase 50% mais barato

O post A alta do Bitcoin torna o preço do iPhone 17 quase 50% mais barato apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mais recente flagship da Apple, o iPhone 17, tornou-se quase 50% mais barato quando precificado em Bitcoin ou Ethereum em comparação com o modelo do ano passado, de acordo com um novo relatório da CoinGecko. Os dados da CoinGecko mostram que o iPhone 17 agora custa apenas 0,0072 BTC, em comparação com 0,014 BTC para o iPhone 16. Preço do iPhone da Apple em Bitcoin (Fonte: CoinGecko) O preço do Bitcoin quase dobrou nesse período, subindo de $57.049 durante o lançamento do ano passado para $111.033 durante este ciclo de lançamento. Essa alta, não um corte de preço da Apple, explica a queda em termos cripto. Notavelmente, a tendência se estende por toda a linha da Apple. O novo iPhone Air custa 0,0090 BTC, enquanto o iPhone 17 Pro e Pro Max requerem 0,0099 BTC e 0,0108 BTC, respectivamente. Curiosamente, o Ethereum conta uma história semelhante. Os compradores do iPhone precisam de apenas 0,1866 ETH para um iPhone 17, abaixo dos 0,3386 ETH para o iPhone 16. O preço do ETH saltou de $2.359,57 para $4.282,40 no último ano, um ganho de mais de 80%. 5 Dias para Movimentos Cripto Mais Inteligentes Aprenda como os profissionais evitam bagholding, detectam front-runs de insiders e capturam alfa — antes que seja tarde demais. Trazido a você por CryptoSlate Ótimo 😎 Sua primeira lição está a caminho. Por favor, adicione [email protected] à sua lista branca de e-mail. Preço do iPhone da Apple em Ethereum (Fonte: CoinGecko) Enquanto isso, esta não é a primeira vez que os ganhos cripto remodelam a acessibilidade do iPhone. Quando a Apple lançou o iPhone 4S a $649 em 2011, o custo equivalente em Bitcoin era mais de 162 BTC, que estava sendo negociado a cerca de $4 cada. Hoje, apesar de um preço mais alto de $799, o iPhone 17 requer menos de 0,008 BTC. Isso é uma redução de 99,9% em Bitcoin necessário para comprar um iPhone flagship ao longo de 14 anos. Preço do iPhone da Apple em Bitcoin e Ethereum desde 2011 (Fonte: CoinGecko) A trajetória do Ethereum é igualmente dramática. Em 2015,...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 21:03
Porque os investidores preferem Bitcoin Hyper agora

Porque os investidores preferem Bitcoin Hyper agora

O post Por Que os Investidores Preferem Bitcoin Hyper Agora apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) relatou ontem que os números de emprego caíram em 911K, representando o maior corte da história. O enfraquecimento do mercado de trabalho abalou o Bitcoin por um minuto, fazendo-o cair de acima de $113K para menos de $111K em menos de um dia. Como detalha o The Kobeissi Letter, a maioria dos cortes de emprego concentrou-se em áreas impulsionadas pelo consumidor, como lazer, hospitalidade, comércio e serviços públicos. No total, 880K empregos desapareceram do setor privado e 31K do setor público. Os números não mentem. A revisão excede os níveis de 2009 e só é superada pela Grande Depressão. Fonte: X/@KobeissiLetter A notícia impactou imediatamente o preço do $BTC, espalhando FUD - medo, incerteza e dúvida. Há um lado positivo, no entanto. Mais olhos estão agora na pré-venda de $14,8M do Bitcoin Hyper ($HYPER), que parece preparada para um desempenho ardente pós-lançamento. O Bitcoin Sobreviverá à Revisionpocalypse? O Bitcoin contraiu quase $2K em menos de 24 horas após a notícia, mas isso é representativo do caminho da moeda para frente? Não. Pelo contrário, 'os proprietários de ativos colherão as recompensas', de acordo com o The Kobeissi Letter, que acredita que cortes nas taxas são iminentes. Fonte: X/@KobeissiLetter 'O mercado está entrando em uma nova era de política monetária. A macroeconomia está mudando e suas implicações em ações, commodities, títulos e cripto são investíveis.' — The Kobeissi Letter, no X. A história apoia este ponto de vista. A recessão de 1990-1991 viu o mercado de ações desmoronar em 20%, mas recuperou-se um ano depois em 30%, após taxas de crédito mais baratas do Fed. Apesar da revisão iminente, o ouro aumentou 40% em 2025 e o Bitcoin 20%, o que significa que o recente retrocesso é apenas isso: um soluço temporário impulsionado pela incerteza dos investidores. Um soluço que já está se dissipando. O Bitcoin está mais uma vez testando $112K, mirando sua barreira psicológica de $115K. Uma ruptura bem-sucedida...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 20:44
Precisa de um emprego? ChatGPT torna-se LinkedIn com Tutor de IA e Recrutador

Precisa de um emprego? ChatGPT torna-se LinkedIn com Tutor de IA e Recrutador

A publicação "Precisa de um Emprego? ChatGPT Torna-se LinkedIn com Tutor de IA e Recrutador" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Precisa de um Emprego? O ChatGPT da OpenAI Torna-se LinkedIn com Tutor de IA e Recrutador (Foto por Tomohiro Ohsumi/Getty Images) Getty Images O ChatGPT está a entrar num mercado de trabalho que tem lutado para encontrar o seu equilíbrio. Milhões de candidatos a emprego queixam-se que enviar currículos parece gritar para o vazio, enquanto os empregadores admitem que não conseguem separar facilmente competências reais de palavras-chave inflacionadas. Segundo o Resume Genius, em julho de 2025, havia 7 milhões de desempregados a competir por 7,7 milhões de vagas de emprego, marcando a primeira vez desde 2021 que os candidatos a emprego superaram as posições disponíveis. Ao mesmo tempo, os trabalhadores preocupam-se em ser substituídos pelas próprias tecnologias que estão a remodelar os negócios, particularmente a inteligência artificial. Neste ambiente surge a OpenAI com um conceito potencialmente disruptivo: uma plataforma de empregos impulsionada por IA. Relatórios da CNBC sugerem que a empresa está a preparar-se para lançar um ecossistema de contratação e certificação que poderia rivalizar com o LinkedIn da Microsoft. Se for bem-sucedido, poderá transformar o funcionamento do mercado de trabalho. O que o ChatGPT pode trazer para a contratação Pense na visão como LinkedIn encontra tutor de IA encontra recrutador—mas impulsionado pelo ChatGPT. Isto não é um quadro de empregos tradicional. O ChatGPT pode integrar três funcionalidades principais. Primeiro, certificação de competências: através dos modos de estudo e aprendizagem do ChatGPT, as pessoas poderiam obter micro-credenciais validadas por IA, desde fluência em IA até engenharia de prompts, em dias em vez de anos. Segundo, correspondência impulsionada por IA: em vez de filtrar listagens cheias de palavras-chave, o ChatGPT poderia corresponder utilizadores a funções com base na capacidade demonstrada, não apenas em títulos de empregos anteriores. O ChatGPT poderia remodelar a contratação e formação de competências (Foto por Leon Neal/Getty Images) Getty Images Terceiro, aperfeiçoamento de competências: se os candidatos não cumprirem um requisito, a mesma IA poderia guiá-los através de módulos de aprendizagem para os colocar em dia. Imagine entrar na plataforma da OpenAI e pedir ao ChatGPT para mostrar funções de marketing Web3 disponíveis. A IA identifica vagas relevantes e deteta lacunas nas suas...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:56
Atualizações sobre o ETF de Solana: O que um ETF faria aos preços de SOL e altcoins em tendência como Layer Brett?

Atualizações sobre o ETF de Solana: O que um ETF faria aos preços de SOL e altcoins em tendência como Layer Brett?

Atualizações do ETF Solana: O que um ETF faria aos preços de SOL e altcoins em tendência como Layer Brett? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Solana está de volta aos holofotes enquanto rumores de aprovação de um ETF spot ganham força nos círculos cripto. Com Ethereum e Bitcoin já na conversa sobre ETFs, os traders estão de olho em Solana como o próximo grande candidato. Mas a verdadeira questão não é apenas o que um ETF Solana pode fazer pelos preços de SOL, é como ele poderia moldar o sentimento entre as altcoins, especialmente projetos mais recentes como Layer Brett que oferecem potencial explosivo a uma fração do custo. A especulação do ETF Solana impulsiona o momentum de preço e o interesse mainstream A possibilidade de um ETF Solana despertou otimismo em todo o mercado. Como uma das principais blockchains Layer 1 por volume, Solana é conhecida por sua velocidade, escalabilidade e baixas taxas de transação. Naturalmente, instituições que procuram o próximo Ethereum estão prestando atenção. SOL está atualmente sendo negociado em torno de $210 a $215 e permanece acima do seu suporte chave em $197, com analistas esperando que o momentum relacionado ao ETF o empurre para $250 a $300 no curto prazo. No entanto, as altas impulsionadas por ETFs geralmente ocorrem rapidamente. Enquanto o ETF do Ethereum provocou ganhos significativos, o seguimento foi limitado. O maior impacto de um ETF Solana pode ser indireto, aumentando a atenção para altcoins de alto potencial, incluindo Layer Brett. Layer Brett oferece alto potencial em um ciclo de mercado pós-ETF Layer Brett é uma meme coin construída na infraestrutura Layer 2 do Ethereum que recentemente ganhou atenção por sua energia viral e tokenomics forte. Enquanto Solana pode se beneficiar dos fluxos impulsionados pelo ETF, $LBRETT está se tornando um tópico quente entre traders de varejo que procuram a próxima oportunidade de 50x a 100x. O projeto está atualmente em pré-venda, com preço exato de $0,0055, e já arrecadou mais de $3,2 milhões de apoiadores iniciais. Ao contrário de meme coins mais antigas como Dogecoin ou Shiba Inu, Layer Brett está focada tanto em velocidade quanto em utilidade. Suporta transações ultra-rápidas, taxas de transação quase zero e direto...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:44
Nova proposta da Paxos para a Stablecoin USDH da Hyperliquid inclui integração com PayPal

Nova proposta da Paxos para a Stablecoin USDH da Hyperliquid inclui integração com PayPal

A Paxos Labs lançou uma proposta reformulada para emitir a stablecoin USDH da Hyperliquid, apresentando uma estratégia que inclui uma integração com o PayPal.
Coinstats2025/09/10 19:17
O fim dos subsídios reforçados da ACA pode aumentar os prémios do Obamacare em 2026

O fim dos subsídios reforçados da ACA pode aumentar os prémios do Obamacare em 2026

O post "O fim dos subsídios reforçados da ACA pode aumentar os prémios do Obamacare em 2026" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Morsa Images | Digitalvision | Getty Images Os prémios de seguro da Lei de Cuidados Acessíveis estão previstos para aumentar drasticamente no próximo ano se o Congresso não intervir. Isto porque os subsídios reforçados que reduziram os custos para milhões de inscritos em planos de saúde adquiridos através do mercado da ACA nos últimos anos estão programados para expirar após 2025. (A ACA também é conhecida como Obamacare.) O desaparecimento destes créditos fiscais de prémio reforçados — um chamado "precipício de subsídio" — causaria um aumento dos prémios médios em cerca de 75%, de acordo com a KFF, um grupo de pesquisa de política de saúde não partidário. Isso equivaleria a mais de $700 em pagamentos adicionais de prémios por ano, em média, descobriu a KFF. A grande maioria — cerca de 22 milhões — do total de 24 milhões de pessoas com um plano de saúde através do mercado da ACA recebeu um crédito fiscal de prémio em 2025, de acordo com a KFF. "Para esses 22 milhões de pessoas, seria um enorme choque de prémio no Dia de Ano Novo se esses créditos fiscais expirassem", disse Larry Levitt, vice-presidente executivo do grupo para política de saúde. Os planos de seguro da ACA são geralmente para aqueles que não têm acesso a um plano de trabalho, como estudantes, aposentados mais jovens, contratados, autónomos e desempregados, entre outros. Os créditos reforçados são em grande parte responsáveis pela redução das taxas de não segurados nos últimos anos, à medida que os custos mais baixos de saúde atraíram as famílias, disse Levitt. Cerca de 7,9% da população dos EUA não tinha seguro em 2023, a menor percentagem da história, em comparação com 9,2% em 2019, disse ele, citando dados federais. Mais de 4 milhões de americanos ficariam sem seguro na próxima década se os créditos reforçados caducassem, de acordo com uma estimativa do Gabinete de Orçamento do Congresso no início deste ano. Push para continuar os subsídios reforçados da ACA Os Democratas ofereceram os subsídios reforçados em 2021 como parte da lei de alívio pandémico American Rescue Plan Act. Os legisladores...
BitcoinEthereumNews2025/09/10 19:14
Bitcoin preso em venda massiva de criptomoedas de $60B após erro nos dados de emprego dos EUA

Bitcoin preso em venda massiva de criptomoedas de $60B após erro nos dados de emprego dos EUA

Uma das atualizações mais significativas dos números de emprego dos EUA resultou numa venda volátil no mercado que eliminou mais de 60 mil milhões de dólares em valor de mercado em questão de horas. Em 9 de setembro, o Bureau of Labor Statistics (BLS) reviu o emprego total não agrícola em 911.000 postos de trabalho para baixo, e este montante é [...] O post Bitcoin Caught in $60B Crypto Selloff After U.S. Jobs Data Misstep apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/10 18:24
