O fim dos subsídios reforçados da ACA pode aumentar os prémios do Obamacare em 2026

Morsa Images | Digitalvision | Getty Images Os prémios de seguro da Lei de Cuidados Acessíveis estão previstos para aumentar drasticamente no próximo ano se o Congresso não intervir. Isto porque os subsídios reforçados que reduziram os custos para milhões de inscritos em planos de saúde adquiridos através do mercado da ACA nos últimos anos estão programados para expirar após 2025. (A ACA também é conhecida como Obamacare.) O desaparecimento destes créditos fiscais de prémio reforçados — um chamado "precipício de subsídio" — causaria um aumento dos prémios médios em cerca de 75%, de acordo com a KFF, um grupo de pesquisa de política de saúde não partidário. Isso equivaleria a mais de $700 em pagamentos adicionais de prémios por ano, em média, descobriu a KFF. A grande maioria — cerca de 22 milhões — do total de 24 milhões de pessoas com um plano de saúde através do mercado da ACA recebeu um crédito fiscal de prémio em 2025, de acordo com a KFF. "Para esses 22 milhões de pessoas, seria um enorme choque de prémio no Dia de Ano Novo se esses créditos fiscais expirassem", disse Larry Levitt, vice-presidente executivo do grupo para política de saúde. Os planos de seguro da ACA são geralmente para aqueles que não têm acesso a um plano de trabalho, como estudantes, aposentados mais jovens, contratados, autónomos e desempregados, entre outros. Os créditos reforçados são em grande parte responsáveis pela redução das taxas de não segurados nos últimos anos, à medida que os custos mais baixos de saúde atraíram as famílias, disse Levitt. Cerca de 7,9% da população dos EUA não tinha seguro em 2023, a menor percentagem da história, em comparação com 9,2% em 2019, disse ele, citando dados federais. Mais de 4 milhões de americanos ficariam sem seguro na próxima década se os créditos reforçados caducassem, de acordo com uma estimativa do Gabinete de Orçamento do Congresso no início deste ano. Push para continuar os subsídios reforçados da ACA Os Democratas ofereceram os subsídios reforçados em 2021 como parte da lei de alívio pandémico American Rescue Plan Act. Os legisladores...