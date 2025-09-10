Provável consolidação entre 0,5895 e 0,594 – UOB Group
O post Provável consolidação entre 0,5895 e 0,594 – Grupo UOB apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Dólar da Nova Zelândia (NZD) provavelmente consolidará entre 0,5895 e 0,5945. A longo prazo, a ação do preço indica que o NZD provavelmente continuará a subir, mas resta saber se a resistência principal em 0,5990 está ao alcance, observam os analistas de FX do Grupo UOB, Quek Ser Leang e Peter Chia. O NZD provavelmente continuará a subir VISÃO DE 24 HORAS: "Após a forte alta do NZD que atingiu um máximo de 0,5943 há dois dias, destacamos o seguinte ontem: 'O forte momentum indica maior força do NZD, mas condições de sobrevendido podem limitar os ganhos a um teste de 0,5960. O nível de resistência significativo em 0,5990 provavelmente não entrará em vista hoje. O suporte está em 0,5925; uma quebra de 0,5910 indicaria que o NZD não está se fortalecendo mais.' Nossas avaliações se mostraram corretas, já que o NZD subiu para um máximo de 0,5960, caiu de volta para um mínimo de 0,5923, antes de fechar em 0,5925 (-0,27%). O NZD parece ter entrado em uma fase de consolidação. Hoje, esperamos que o NZD negocie em uma faixa entre 0,5895 e 0,5945." VISÃO DE 1-3 SEMANAS: "Há dois dias (08 de Set, spot em 0,5855), indicamos que 'para uma alta contínua, o NZD deve primeiro fechar acima de 0,5930.' Depois que o NZD subiu e fechou em 0,5941, afirmamos ontem que 'a ação do preço indica que o NZD provavelmente continuará a subir, mas resta saber se há momentum suficiente para que ele alcance a resistência principal em 0,5990.' O NZD subsequentemente subiu para um máximo de 0,5960 e depois recuou. Continuaremos a manter a mesma visão por enquanto, desde que o 'suporte forte' em 0,5880 (sem mudança no nível) se mantenha." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/nzd-usd-likely-to-consolidate-between-05895-and-0594-uob-group-202509101002
