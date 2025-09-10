Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Como desbloquear a IA preditiva: Métricas de negócio
O post Como Corrigir a IA Preditiva: Métricas de Negócio apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os cientistas de dados consideram as métricas de negócio mais importantes do que as métricas técnicas - mas na prática concentram-se mais nas técnicas. Isto descarrila a maioria dos projetos. Então, porquê? Eric Siegel A IA preditiva oferece um potencial enorme - mas tem um histórico notoriamente fraco. Fora das grandes empresas de tecnologia e de um punhado de outras empresas líderes, a maioria das iniciativas falha na implementação, nunca realizando valor. Porquê? Os profissionais de dados não estão equipados para vender a implementação ao negócio. As métricas de desempenho técnico sobre as quais normalmente reportam não se alinham com os objetivos de negócio - e não significam nada para os decisores. Para que as partes interessadas e os cientistas de dados planejem, vendam e aprovem a implementação de IA preditiva, devem estabelecer e maximizar o valor de cada modelo de machine learning em termos de resultados de negócio como lucro, poupanças - ou qualquer KPI. Só medindo o valor é que o projeto pode realmente perseguir valor. E só conseguindo que os profissionais de negócio e de dados estejam na mesma página orientada para o valor é que a iniciativa pode avançar e ser implementada. Por que as Métricas de Negócio São Tão Raras para Projetos de IA Dada a sua importância, por que são as métricas de negócio tão raras? A pesquisa mostrou que os cientistas de dados sabem melhor, mas geralmente não cumprem: Eles classificam as métricas de negócio como as mais importantes, mas na prática concentram-se mais em métricas técnicas. Por que é que normalmente saltam um passo tão crítico - calcular o potencial valor de negócio - muito para a ruína dos seus próprios projetos? Essa é uma boa pergunta. A indústria não está presa nesta rotina apenas por razões psicológicas e culturais - embora esses sejam fatores contribuintes. Afinal, é deselegante e tão "óbvio" falar de dinheiro. As profissões de dados sentem-se compelidas a ficar com as métricas técnicas tradicionais que exercitam e demonstram a sua experiência. Não é apenas que isso os faz soar mais inteligentes - com o jargão sendo uma forma comum para...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:10
Ganhe dinheiro rapidamente com a mineração de XRP com BTCMiner!
O post Ganhe dinheiro rapidamente com a mineração de XRP com o BTCMiner! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, o mercado de moedas digitais experimentou um crescimento sem precedentes. XRP, como um dos principais ativos digitais do mundo, atraiu interesse significativo dos investidores. No entanto, maximizar os retornos de investimento em XRP tornou-se uma preocupação fundamental para muitos detentores de XRP. O BTCMiner, uma plataforma inovativa, oferece aos detentores de XRP uma nova maneira de ganhar dinheiro—através de contratos de mineração. Comece a ganhar dinheiro agora Como se juntar ao BTCMiner? A experiência do usuário do BTCMiner é simples e fácil, tornando fácil para qualquer pessoa começar: 1. Registro: Registre-se rapidamente usando seu endereço de e-mail. Cadastre-se e receba $500 instantaneamente. 2. Escolher uma moeda: Selecione um contrato de mineração lucrativo com base em seus objetivos de investimento. 3. Iniciar mineração: Deposite XRP na plataforma e ative o contrato para começar a desfrutar de um fluxo de renda estável. Por que escolher o BTCMiner? O BTCMiner está comprometido em fornecer soluções de lucro simples e eficientes para todos os investidores de moeda digital, especialmente detentores de XRP. As vantagens da plataforma incluem: 1. Operação Conveniente: Junte-se em apenas três passos fáceis, sem conhecimento técnico complexo necessário. 2. Retornos Estáveis: O BTCMiner utiliza contratos inteligentes para garantir que os investidores recebam um fluxo de caixa consistente. 3. Segurança: A plataforma utiliza tecnologia blockchain de ponta e algoritmos de criptografia para garantir a segurança dos ativos dos usuários. 4. Suporte Profissional: Serviço ao cliente 7x24 está disponível para responder às perguntas dos investidores a qualquer momento. A demonstração do contrato do BTC Miner é a seguinte: Visão da Plataforma: Criando Mais Possibilidades para Investidores O BTCMiner é mais do que apenas uma plataforma de mineração; é uma força inovadora dedicada a promover o desenvolvimento do ecossistema de moeda digital. Ao fornecer aos detentores de XRP uma maneira conveniente e eficiente de ganhar dinheiro, o BTCMiner visa ajudar mais investidores a aumentar sua riqueza enquanto promove a adoção global e aplicação da tecnologia blockchain. Sobre o BTCMiner O BTCMiner é uma plataforma líder especializada em soluções de mineração de moeda digital, dedicada a fornecer global...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 02:04
Donald Trump ganha suspensão da Suprema Corte sobre ordem de gastos de $4 mil milhões em ajuda externa
TLDR O Supremo Tribunal dos EUA concede suspensão de emergência a Trump, interrompendo ordem de gastos de 4 mil milhões de dólares em ajuda externa antes do prazo do ano fiscal. A suspensão temporária do tribunal dá a Trump mais tempo para argumentar pela retenção de 4 mil milhões de dólares em ajuda externa autorizada pelo Congresso. Os cortes de ajuda externa de Trump visam programas da ONU e de manutenção da paz, com batalhas legais sobre o desembolso de ajuda a continuar. Emergência [...] A publicação Donald Trump Ganha Suspensão do Supremo Tribunal sobre Ordem de Gastos de 4 mil milhões de dólares em Ajuda Externa apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
2025/09/11 01:53
Benson Boone dispara nas tabelas — e continua a ser tudo sobre um sucesso
A publicação Benson Boone Dispara Nas Paradas — E Ainda É Tudo Sobre Um Sucesso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. American Heart e Fireworks & Rollerblades de Benson Boone retornam às paradas do Reino Unido, e "Beautiful Things" continua a impulsionar sua estreia. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 05 DE SETEMBRO: (COBERTURA EXCLUSIVA) Benson Boone atua no palco durante a American Heart World Tour no Madison Square Garden em 05 de setembro de 2025 em Nova Iorque. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para BB) Kevin Mazur/Getty Images para BB Benson Boone lançou apenas dois álbuns em sua carreira até agora. O primeiro, Fireworks & Rollerblades, produziu seu maior sucesso, "Beautiful Things", e o transformou em uma superestrela. No início de 2025, ele retornou com American Heart, seu rápido sucessor, que também gerou vários cortes bem-sucedidos. Enquanto Boone continua sua American Heart World Tour — que está a caminho do Reino Unido no final deste outono — ambos os seus álbuns completos retornam a pelo menos uma parada no Reino Unido, e toda a sua música está em ascensão. American Heart Reaparece em Múltiplas Listas American Heart está presente em três listas no Reino Unido e retorna a duas delas. O álbum completo reaparece em N.º 87 na lista Official Album Sales e volta à tabela Official Physical Albums em N.º 100, em último lugar. Ganhos para American Heart O mesmo título, o segundo projeto de Boone, também dispara quase 25 posições na parada Official Album Downloads. Na semana passada estava em N.º 75, e agora sobe para N.º 52. Um Marco para o Segundo Álbum de Benson Boone American Heart alcança um marco de 10 semanas em ambas as paradas às quais retorna, e chega a 11 semanas na lista Official Album Downloads. Atingiu o pico mais alto na lista de downloads, na posição de vice-líder, e estagnou em N.º 4 no outro par de rankings nos quais atualmente aparece. Fireworks &...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:07
Compradores de GBP/USD hesitam enquanto a resistência chave se mantém
O post GBP/USD compradores hesitam enquanto resistência chave se mantém apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Previsão GBP/USD: Compradores de Libra Esterlina hesitam enquanto nível de resistência se mantém GBP/USD flutua acima de 1,3500 na sessão europeia de quarta-feira após registrar pequenas perdas na terça-feira. O par poderia atrair compradores técnicos se conseguir ultrapassar a área de resistência de 1,3590-1,3600. O Dólar Americano (USD) enceneu uma recuperação na segunda metade do dia e fez com que o GBP/USD virasse para o sul, à medida que os mercados se tornaram avessos ao risco devido à escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. Leia mais... Previsão GBP/USD: Bulls poderiam ignorar condições de sobrecomprado GBP/USD ganha tração na sessão europeia de terça-feira e avança em direção a 1,3600 após registrar ganhos modestos na segunda-feira. Embora a análise técnica comece a mostrar condições de sobrecomprado para o par, os investidores poderiam abster-se de se posicionar para uma correção, a menos que haja uma recuperação convincente no Dólar Americano (USD). Os dados decepcionantes do mercado de trabalho dos EUA da última sexta-feira, que mostraram um aumento de apenas 22.000 nas Folhas de Pagamento Não-Agrícolas (NFP) em agosto, fizeram com que o Dólar Americano começasse a semana sob pressão baixista e permitiram que o GBP/USD subisse. Leia mais... Fonte: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-buyers-hesitate-as-key-resistance-holds-202509101130
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 01:04
Quirguistão impulsiona reserva estratégica de Bitcoin com plano de mineração estatal
O post Quirguistão Impulsiona Reserva de Bitcoin Com Plano de Mineração Estatal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quirguistão Impulsiona Reserva de Bitcoin Com Plano de Mineração Estatal Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Jake Simmons é um entusiasta de Bitcoin desde 2016. Desde que ouviu falar sobre Bitcoin, ele tem estudado o tema todos os dias e tentado compartilhar seu conhecimento com outros. Seu objetivo é contribuir para a revolução financeira do Bitcoin, que substituirá o sistema de moeda fiduciária. Além de BTC e cripto, Jake estudou Informática de Negócios na universidade. Após a graduação em 2017, ele tem trabalhado no setor de blockchain e cripto. Você pode seguir Jake no Twitter em @realJakeSimmons. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/kyrgyzstan-national-bitcoin-reserve-state-mining/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 00:38
Bitcoin visa quebra em direção à Máxima Histórica (ATH) enquanto as probabilidades de corte de taxa da Fed de 50bps sobem para 17%
O post "Bitcoin visa quebra em direção à Máxima Histórica (ATH) enquanto as cotações de corte de taxa do Fed de 50bps sobem para 17%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados estão precificando cerca de 30 pontos base de flexibilização para a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto de 17 de setembro, divididos entre um caso base de corte de um quarto de ponto e uma cauda menor para 50 pontos base. Se as taxas caírem 50bps, o Bitcoin poderia visar um retorno às máximas históricas. De acordo com a ferramenta FedWatch do Grupo CME, as probabilidades em 10 de setembro às 7:30 da manhã CT estavam próximas de 90 por cento para um movimento de 25 pontos base, cerca de 10 por cento para 50, e próximo de zero para nenhuma mudança, com um tamanho de corte implícito de aproximadamente 27 a 29 pontos base. Adicionalmente, o contrato de previsão de $21 milhões da Polymarket inclina-se ainda mais para um potencial corte de 50bps. As previsões agrupam-se em torno de 81 por cento para 25, 17 por cento para 50, e 3 por cento para manutenção, o que corresponde a cerca de 28,8 pontos base de flexibilização. O cenário para a decisão mudou materialmente nos últimos dois meses. Um benchmark do Bureau of Labor Statistics mostra que os Estados Unidos criaram cerca de 911.000 empregos a menos até março de 2025 do que inicialmente relatado, o maior ajuste para baixo desde 2009. O progresso da inflação é desigual por medida, com o IPC central próximo de 3,1 por cento ano a ano em agosto segundo o BLS e o PCE central em 2,9 por cento em julho de acordo com o Bureau of Economic Analysis. A frente da curva do Tesouro reflete um caminho de flexibilização enquanto o extremo longo permanece ancorado pelo prêmio de prazo e dinâmicas fiscais. Uma pesquisa de estrategistas da Reuters aponta para uma curva mais íngreme até o final do ano, com o rendimento de dois anos em torno de 3,40 por cento em doze meses e o rendimento de dez anos próximo de 4,25 por cento, implicando um spread de dois-dez próximo de 85 pontos base. Economistas do Fed de Cleveland colocam a taxa de política neutra nominal próxima de 3,7 por cento, o que significa que a política permaneceria acima do neutro mesmo após um corte de um quarto a meio ponto. Catalisadores de curto prazo antes do anúncio podem...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:51
Cboe Pioneira em Negociação de Bitcoin e Ether a Longo Prazo
O post Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cboe Global Markets está a preparar-se para lançar negociação contínua de futuros de bitcoin e ether, uma jogada estratégica que poderá remodelar a negociação de ativos digitais regulamentados nos EUA. Programada para começar em 10 de novembro, sujeita à aprovação regulatória, esta iniciativa oferecerá exposição ininterrupta ao mercado, aliviando a necessidade de rolagens frequentes de contratos. Continue a ler: Cboe Pioneers Long-Term Bitcoin and Ether Trading Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/cboe-pioneers-long-term-bitcoin-and-ether-trading
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 23:11
CEO da Broadcom junta-se a Musk na fila para um grande dia de pagamento relacionado com IA em 2030
O post CEO da Broadcom junta-se a Musk na fila para um grande dia de pagamento relacionado com IA em 2030 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Diretor Executivo da Broadcom, Hock Tan, recebeu a promessa de um dos maiores pagamentos prospetivos na indústria de semicondutores na América corporativa se o fabricante de chips conseguir atingir metas ambiciosas de vendas de inteligência artificial até o final da década. Tan poderá receber até $616,6 milhões em prémios de ações se a empresa atingir $120 mil milhões ou mais em vendas de produtos de IA até o ano fiscal de 2030, de acordo com um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O pacote ecoa o tipo de mega transações vinculadas ao desempenho que fizeram manchetes para Elon Musk na Tesla, refletindo como a remuneração executiva está cada vez mais ligada ao boom da IA. No entanto, ele ofusca o pacote que foi proposto para Musk. Pacote de remuneração vinculado a marcos de IA Sob os termos do seu novo contrato, Tan receberá 610.521 unidades de ações de desempenho se a receita de IA da Broadcom atingir $90 mil milhões até o ano fiscal de 2030, valendo cerca de $205,5 milhões ao preço atual das ações. Se as vendas atingirem $120 mil milhões, o prémio triplicaria, tornando-o elegível para aproximadamente $616,6 milhões em compensação de ações. Tais grandes prémios têm precedentes no Vale do Silício. O pacote de Musk na Tesla de 2018, avaliado em até $56 mil milhões na época, estabeleceu um modelo para vincular dias de pagamento extraordinários a um desempenho igualmente extraordinário. Curiosamente, na semana passada, o conselho da Tesla propôs um novo plano de compensação vinculado ao desempenho de $1 trilião para Musk. O impulso de IA da Broadcom O plano de compensação destaca a determinação da Broadcom em conquistar um papel maior na computação de IA, onde a Nvidia atualmente domina com seus processadores gráficos. A Broadcom tem posicionado seus chips personalizados como uma alternativa para clientes de hiperescala que procuram silício dedicado para treinar e executar modelos de IA. Essa estratégia parece estar dando frutos. Na semana passada, Tan disse que a Broadcom havia garantido um importante novo cliente de IA, amplamente reportado como sendo a OpenAI, em um acordo avaliado em mais de $10 mil milhões. Espera-se que o acordo impulsione uma...
BitcoinEthereumNews
2025/09/10 22:46
Meme coins da Solana Bonk, Pengu e WIF podem em breve ser ultrapassados por criptos em tendência hoje como Layer Brett
Bonk, Pengu e WIF estão a perder força, enquanto Layer Brett cresce com pré-venda a $0,0055, mais de $3M angariados, staking com APY de 790% e tecnologia real que o destaca entre as meme coins.
Blockchainreporter
2025/09/10 22:40
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.