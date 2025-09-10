Bitcoin visa quebra em direção à Máxima Histórica (ATH) enquanto as probabilidades de corte de taxa da Fed de 50bps sobem para 17%

O post "Bitcoin visa quebra em direção à Máxima Histórica (ATH) enquanto as cotações de corte de taxa do Fed de 50bps sobem para 17%" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados estão precificando cerca de 30 pontos base de flexibilização para a decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto de 17 de setembro, divididos entre um caso base de corte de um quarto de ponto e uma cauda menor para 50 pontos base. Se as taxas caírem 50bps, o Bitcoin poderia visar um retorno às máximas históricas. De acordo com a ferramenta FedWatch do Grupo CME, as probabilidades em 10 de setembro às 7:30 da manhã CT estavam próximas de 90 por cento para um movimento de 25 pontos base, cerca de 10 por cento para 50, e próximo de zero para nenhuma mudança, com um tamanho de corte implícito de aproximadamente 27 a 29 pontos base. Adicionalmente, o contrato de previsão de $21 milhões da Polymarket inclina-se ainda mais para um potencial corte de 50bps. As previsões agrupam-se em torno de 81 por cento para 25, 17 por cento para 50, e 3 por cento para manutenção, o que corresponde a cerca de 28,8 pontos base de flexibilização. O cenário para a decisão mudou materialmente nos últimos dois meses. Um benchmark do Bureau of Labor Statistics mostra que os Estados Unidos criaram cerca de 911.000 empregos a menos até março de 2025 do que inicialmente relatado, o maior ajuste para baixo desde 2009. O progresso da inflação é desigual por medida, com o IPC central próximo de 3,1 por cento ano a ano em agosto segundo o BLS e o PCE central em 2,9 por cento em julho de acordo com o Bureau of Economic Analysis. A frente da curva do Tesouro reflete um caminho de flexibilização enquanto o extremo longo permanece ancorado pelo prêmio de prazo e dinâmicas fiscais. Uma pesquisa de estrategistas da Reuters aponta para uma curva mais íngreme até o final do ano, com o rendimento de dois anos em torno de 3,40 por cento em doze meses e o rendimento de dez anos próximo de 4,25 por cento, implicando um spread de dois-dez próximo de 85 pontos base. Economistas do Fed de Cleveland colocam a taxa de política neutra nominal próxima de 3,7 por cento, o que significa que a política permaneceria acima do neutro mesmo após um corte de um quarto a meio ponto. Catalisadores de curto prazo antes do anúncio podem...