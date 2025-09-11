Bitcoin separa-se do ouro à medida que a correlação de curto prazo se torna negativa

O Bitcoin finalmente cortou o cordão. A correlação de curto prazo entre o Bitcoin e o ouro tornou-se agora negativa, situando-se em -0,53 ao longo de 30 dias, de acordo com a Glassnode. É uma ruptura clara. No prazo mais longo, a correlação de 365 dias ainda mostra uma ligação positiva fraca de 0,65, mas essa mudança de curto prazo é significativa. Significa que os dois ativos já não se movem em sincronia. Enquanto o ouro permanece congelado logo abaixo dos máximos históricos, o Bitcoin está a consolidar e a atrair compradores abaixo dos $111.100. Esse nível está a ser consumido pela procura. Se o Bitcoin subir acima de $114.100, o mercado poderá estar a olhar para a próxima banda de resistência em $118.000. O ouro, por outro lado, não está a mover-se muito. Está apenas a relaxar em torno de $3.623 por onça, reagindo pouco. Subiu acima de $3.674 na terça-feira, mas não se manteve. Isto aconteceu após uma revisão nos dados da folha de pagamento, mostrando uma queda massiva de 911.000 empregos, um recorde. Agora todos estão à espera dos próximos números da inflação. A Reserva Federal está definida para decidir a política na próxima semana, e esses dados que serão divulgados na quarta e quinta-feira irão moldar o que eles farão. Os traders já estão a apostar em cortes nas taxas. Ninguém tem certeza, mas as rachaduras estão lá. Trump pressiona tarifas, Israel ataca, e o ouro mantém-se estável O ouro não está apenas a dançar por causa da conversa sobre taxas. A confusão geopolítica também é pesada. Na terça-feira, Israel lançou um ataque militar em Doha, visando líderes seniores do Hamas. Isso não aconteceu antes. Ao mesmo tempo, Donald Trump, falando com líderes europeus, disse que está pronto para impor novas tarifas à China e à Índia, mas apenas se a UE também o fizer. O seu objetivo? Pressionar Putin para negociações sobre a Ucrânia. Estas camadas de risco são parte do motivo pelo qual o ouro subiu quase 40% este ano. Entre os bancos centrais a comprar e os fluxos de ETF, o ouro tem tido...