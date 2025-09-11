2025-10-13 Monday

Bitcoin separa-se do ouro à medida que a correlação de curto prazo se torna negativa

Bitcoin separa-se do ouro à medida que a correlação de curto prazo se torna negativa

O post Bitcoin afasta-se do ouro à medida que a correlação de curto prazo se torna negativa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin finalmente cortou o cordão. A correlação de curto prazo entre o Bitcoin e o ouro tornou-se agora negativa, situando-se em -0,53 ao longo de 30 dias, de acordo com a Glassnode. É uma ruptura clara. No prazo mais longo, a correlação de 365 dias ainda mostra uma ligação positiva fraca de 0,65, mas essa mudança de curto prazo é significativa. Significa que os dois ativos já não se movem em sincronia. Enquanto o ouro permanece congelado logo abaixo dos máximos históricos, o Bitcoin está a consolidar e a atrair compradores abaixo dos $111.100. Esse nível está a ser consumido pela procura. Se o Bitcoin subir acima de $114.100, o mercado poderá estar a olhar para a próxima banda de resistência em $118.000. O ouro, por outro lado, não está a mover-se muito. Está apenas a relaxar em torno de $3.623 por onça, reagindo pouco. Subiu acima de $3.674 na terça-feira, mas não se manteve. Isto aconteceu após uma revisão nos dados da folha de pagamento, mostrando uma queda massiva de 911.000 empregos, um recorde. Agora todos estão à espera dos próximos números da inflação. A Reserva Federal está definida para decidir a política na próxima semana, e esses dados que serão divulgados na quarta e quinta-feira irão moldar o que eles farão. Os traders já estão a apostar em cortes nas taxas. Ninguém tem certeza, mas as rachaduras estão lá. Trump pressiona tarifas, Israel ataca, e o ouro mantém-se estável O ouro não está apenas a dançar por causa da conversa sobre taxas. A confusão geopolítica também é pesada. Na terça-feira, Israel lançou um ataque militar em Doha, visando líderes seniores do Hamas. Isso não aconteceu antes. Ao mesmo tempo, Donald Trump, falando com líderes europeus, disse que está pronto para impor novas tarifas à China e à Índia, mas apenas se a UE também o fizer. O seu objetivo? Pressionar Putin para negociações sobre a Ucrânia. Estas camadas de risco são parte do motivo pelo qual o ouro subiu quase 40% este ano. Entre os bancos centrais a comprar e os fluxos de ETF, o ouro tem tido...
2025/09/11 05:52
Oscilação de 7% na Compra do Tesouro de Ativos Digitais, Planos ETF da Grayscale

Oscilação de 7% na Compra do Tesouro de Ativos Digitais, Planos ETF da Grayscale

O post "Oscilação de 7% na Compra de Tesouraria de Ativos Digitais, Planos de ETF da Grayscale" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token nativo da Chainlink LINK$23,35 estagnou na quarta-feira após um forte início de semana, devolvendo parte dos ganhos com a notícia sobre a gestora de ativos Grayscale apresentando pedido para converter seu fundo fechado em um fundo negociado em bolsa (ETF). O token caiu cerca de 1% nas últimas 24 horas em uma sessão volátil, experimentando uma oscilação de preço de 7%, de acordo com o modelo de análise técnica da CoinDesk Research. A ação de preço seguiu-se ao anúncio de terça-feira da gestora de imóveis e ativos Caliber (CWD), com sede no Arizona, de que completou sua primeira compra de tokens LINK, marcando o início de sua estratégia de tesouraria de ativos digitais. Suas ações dispararam quase 2.000% na terça-feira antes de devolver a maior parte dos ganhos, caindo mais 20% na quarta-feira no pré-mercado. A empresa não divulgou a quantidade de tokens comprados. O movimento torna a Caliber a primeira empresa listada na Nasdaq a adotar uma política de reserva de tesouraria focada em LINK. A empresa disse que pretende acumular LINK ao longo do tempo usando linhas de crédito existentes, reservas de caixa e títulos baseados em ações, com planos para fazer stake dos tokens para gerar rendimento. Análise técnica Desempenho de Negociação: LINK registrou um modesto declínio de 1% no período de 24 horas, experimentando oscilações voláteis intradia de 7% entre $22,84 e $24,46, mostrou o modelo de análise técnica da CoinDesk Research. Indicadores de Volume: A atividade de negociação disparou para 3,78 milhões de unidades às 14:00 em 9 de setembro UTC, excedendo a média de 24 horas e estabelecendo suporte próximo ao nível de preço de $23. Teste de Resistência: O máximo intradia de $23,49 encontrou pressão de venda antes de declinar através de níveis de suporte menores, indicando atividade de tomada de lucros e potencial preparação para descoberta adicional de preço em baixa. Aviso: Partes deste artigo foram geradas com assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e aderência aos nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política de IA completa da CoinDesk. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/chainlink-s-link-stalls-after-nasdaq-listed-firm-s-treasury-purchase-grayscale-etf-plans
2025/09/11 05:02
Bealls faz parceria com Profitmind para melhorar a precisão do planeamento de mercadorias

Bealls faz parceria com Profitmind para melhorar a precisão do planeamento de mercadorias

O post Bealls Faz Parceria Com Profitmind Para Melhorar a Precisão do Planeamento de Mercadorias apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bealls, que opera 660 lojas em 22 estados, está a trabalhar para melhorar a precisão da alocação de mercadorias. Cortesia da Bealls Bealls, um retalhista familiar com mais de um século de operações, estava a procurar melhorar a precisão do seu planeamento de mercadorias e aumentar a rentabilidade, por isso fez parceria com a Profitmind, a primeira plataforma de IA nativa para retalhistas, lançada em janeiro de 2024. "Estávamos a construir um Agente de IA para planeamento de mercadorias e, tanto quanto sabíamos, era o primeiro Agente de IA a realizar planeamento de mercadorias, análises e outras tarefas", disse o Dr. Mark Chrystal, CEO e co-fundador da Profitmind. "A Bealls tinha uma visão realmente futurista e disse que isto poderia ser uma boa combinação para o que estavam a tentar fazer. Passámos por um piloto com a equipa da Bealls e funcionou muito bem." "A Profitmind estava no nosso radar há vários anos", disse Matt Beall, presidente e CEO da Bealls Inc. "Os dados serão recolhidos de forma a tomarmos decisões lógicas sobre o que comprar mais, o que comprar menos e onde alocar produtos ao nível da localização, ou seja, ao nível da loja individual. Vai realmente ajudar-nos a ficar mais inteligentes com o nosso open-to-buy, com o que estamos a comprar e para onde estamos a enviar." Beall disse que a Profitmind ajudará a Bealls, que está sediada em Bradenton, Flórida e opera mais de 660 lojas em 22 estados, a identificar e agir sobre as pequenas micro tendências que ocorrem ao nível da loja individual e que os compradores poderiam perder. "Poderíamos ter colocado barreiras e restringido-nos de um ponto de vista de planeamento e alocação com janelas de envio baseadas na sazonalidade e transições que nem sequer são reais", disse Beall. "Podemos ter tomado decisões humanas estúpidas. Esta solução será capaz de nos ajudar...
2025/09/11 05:01
Ice Open Network e SINT aliam-se para potenciar agentes de IA em aplicações Web3 e no ecossistema social

Ice Open Network e SINT aliam-se para potenciar agentes de IA em aplicações Web3 e no ecossistema social

A Ice Open Network está a trabalhar com a SINT para integrar Agentes de IA para melhorar aplicações Web3, jogos, pagamentos e experiências sociais com inteligência autónoma.
2025/09/11 04:30
Boeing chega a acordo laboral provisório com trabalhadores da defesa em greve

Boeing chega a acordo laboral provisório com trabalhadores da defesa em greve

A publicação "Boeing chega a acordo provisório de trabalho com trabalhadores de defesa em greve" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Trabalhadores fazem piquete do lado de fora da instalação da Boeing Defense, Space & Security em Berkeley, Missouri, EUA, na segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images O sindicato que representa os trabalhadores de defesa da Boeing em greve disse na quarta-feira que chegou a um acordo provisório com a empresa, sujeito à votação final nesta sexta-feira. O acordo, estabelecido por cinco anos, inclui melhores salários e restaura um bônus de assinatura, de acordo com a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. Os membros do sindicato, em grande parte baseados em St. Louis, Missouri, votarão sobre o acordo provisório na sexta-feira de manhã. Detalhes específicos do novo acordo não estavam imediatamente disponíveis. Os trabalhadores em greve principalmente montam e mantêm caças F-15 e sistemas de mísseis. Mais de 3.000 membros do sindicato na Boeing estão em greve desde o início de agosto. Os funcionários haviam rejeitado uma nova oferta de contrato, que incluía aumentos salariais gerais de 20% e um bônus de assinatura de $5.000, entre outras melhorias. A greve foi a primeira em quase 30 anos. Antes da greve, o CEO da Boeing, Kelly Ortberg, disse que os efeitos de uma possível paralisação não seriam enormes. "Vamos administrar isso. Eu não me preocuparia muito com as implicações da greve. Vamos encontrar nosso caminho através disso", disse ele em uma teleconferência de resultados no final de julho. No início deste mês, a Boeing contratou uma quantidade não divulgada de novos trabalhadores para substituir aqueles em sua unidade de defesa para atender à demanda. A greve de defesa ocorre depois que mais de 32.000 maquinistas sindicalizados que constroem aeronaves comerciais abandonaram o trabalho por sete semanas após negociações contratuais fracassadas no ano passado. — Leslie Josephs da CNBC contribuiu para esta reportagem. Fonte: https://www.cnbc.com/2025/09/10/iam-union-boeing-agreement-strike.html
2025/09/11 04:04
Uma Lista de Vencedores e Nomeados

Uma Lista de Vencedores e Nomeados

A publicação Uma Lista de Ganhadores e Nomeados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NASHVILLE, TENNESSEE – 18 DE SETEMBRO: Nathaniel Rateliff apresenta o prémio de Artista do Ano a Sierra Ferrell no palco da 23ª edição dos Americana Honors & Awards no Ryman Auditorium em 18 de setembro de 2024 em Nashville, Tennessee. (Foto de Jason Kempin/Getty Images para a Americana Music Association) Getty Images para a Americana Music Association O Americana Honors & Awards regressa esta semana para celebrar os melhores contadores de histórias na música folk, soul e country tradicional. No seu 24º ano, os nomeados para os principais prémios incluem MJ Lenderman, Sierra Ferrell, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Billy Strings, Jason Isbell e Charley Crockett, entre outros. Um evento de destaque do AmericanaFest de vários dias, a cerimónia realiza-se na quarta-feira à noite no Ryman Auditorium no centro de Nashville. O ator-músico John C. Reilly é o anfitrião deste ano. O espetáculo planeia apresentar atuações de John Fogerty, Dawes, Margo Price, Valerie June, Medium Build e mais. O espetáculo inclui mais de uma dúzia de apresentadores, como Brandi Carlile, Rodney Crowell e Roseanne Cash. Continue a ler para ver a lista completa de nomeados. Volte a consultar a Forbes durante o espetáculo para uma lista atualizada de vencedores [os vencedores serão marcados em negrito]. Vencedores e Nomeados dos Prémios Americana 2025 Artista do Ano Charley Crockett Sierra Ferrell Joy Oladokun Billy Strings Waxahatchee Álbum do Ano Lonesome Drifter, Charley Crockett; Produzido por Charley Crockett & Shooter Jennings Foxes in the Snow, Jason Isbell; Produzido por Jason Isbell & Gena Johnson Manning Fireworks, MJ Lenderman; Produzido por Alex Farrar & MJ Lenderman South of Here, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats; Produzido por Brad Cook Woodland, Gillian Welch & David Rawlings; Produzido por David Rawlings Duo/Grupo do Ano Julien Baker & TORRES Dawes Larkin Poe The Mavericks Gillian Welch & David Rawlings Artista Revelação do Ano Noeline Hofmann MJ Lenderman Medium Build Maggie Rose...
2025/09/11 03:49
Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: O confronto das meme coins em 2025

Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: O confronto das meme coins em 2025

Por que este confronto importa agora Meme coins estão de volta ao foco para 2025. A Liquidez é forte, as narrativas são altas, e os investidores querem assimetria—pequenas entradas com espaço para multiplicar. DOGE e SHIB ainda comandam atenção massiva e volume de negociação. Mas um novo concorrente, MAGAX, está construindo uma onda de pré-venda em torno do Meme-to-Earn que poderia definir o próximo [...] O post Dogecoin vs SHIB vs MAGAX: O Confronto das Meme Coins de 2025 apareceu primeiro no Blockonomi.
2025/09/11 03:45
Equipe DogeOS Anuncia Nova Parceria Entre Dogecoin E Bitcoin

Equipe DogeOS Anuncia Nova Parceria Entre Dogecoin E Bitcoin

A publicação "Equipe DogeOS Anuncia Nova Parceria Entre Dogecoin E Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Equipe DogeOS Anuncia Nova Parceria Entre Dogecoin E Bitcoin | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica aguçada e uma compreensão profunda do panorama das moedas digitais. Scott ganhou reputação por entregar artigos bem pesquisados e que estimulam o pensamento, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas experientes de cripto. Fora da sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial da blockchain. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/dogecoin-and-bitcoin-partners/
2025/09/11 03:35
BNB atinge nova máxima histórica e move-se em direção a $1.000

BNB atinge nova máxima histórica e move-se em direção a $1.000

BNB está em forte ascensão e atinge uma nova máxima histórica de $897. O preço mostra um aumento diário de 2,59% e o volume de negociação também é impressionante com um valor de $2,79 mil milhões. Cada vez mais analistas e investidores olham com confiança para o mágico... A notícia BNB alcança nova máxima histórica e move-se em direção a $1.000 apareceu primeiro em Blockchain Stories.
2025/09/11 03:24
Não venda XRP? Análise de Bollinger aponta para dor nos shorts

Não venda XRP? Análise de Bollinger aponta para dor nos shorts

A publicação "Não Venda XRP? Análise de Bollinger Aponta para Dor para Shorts" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O XRP tem estado preso em um movimento lateral, permanecendo em torno da marca de $3 nas últimas semanas. À primeira vista, o gráfico de preços parece lento o suficiente para dar confiança aos vendedores a descoberto, também conhecidos como "bears (ursos)". Mas a forma como as Bandas de Bollinger estão se formando em diferentes períodos sugere algo menos óbvio, e é exatamente este tipo de configuração que tende a punir aqueles que apostam contra a tendência. Você Também Pode Gostar A linha média de $2,90 nas velas diárias tornou-se um ponto de equilíbrio, onde o mercado continua mudando de direção. Quedas abaixo dela não duram muito, mas, ao mesmo tempo, recuperações acima param logo antes da banda superior em $3,09. Quando os preços fazem isso, geralmente não é apenas um desvanecimento lento, mas um verdadeiro aumento. Fonte: TradingView Para tornar esta configuração do XRP uma armadilha completa para bears, precisamos de um impulso limpo acima de $3,10. Aqueles que viram a ação plana do verão como fraqueza podem querer reconsiderar. Bears do XRP, cuidado A pressão é a mesma na visão de 12 horas, apenas mais imediata. O XRP passou quase todo o mês de agosto abaixo da linha média, finalmente rompeu em setembro e agora permanece forte, mesmo com volumes baixos. Agora as bandas estão começando a se alargar, o que frequentemente sinaliza que o próximo movimento será rápido. O risco aqui não é que o XRP recue — é que o preço suba muito rapidamente para traders que se tornaram muito pessimistas. Você Também Pode Gostar Na superfície, pode parecer que o preço do XRP está estagnado, mas as Bandas de Bollinger oferecem uma mensagem mais profunda: o short fácil pode ser o errado, e os bears que entram muito cedo podem estar caminhando direto para uma armadilha. Fonte: https://u.today/dont-sell-xrp-bollinger-bands-point-to-pain-for-shorts
2025/09/11 03:02
