2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Alarmante depósito de 6M$ em PENGU sinaliza potencial mudança no mercado

Alarmante depósito de 6M$ em PENGU sinaliza potencial mudança no mercado

O post Depósito Alarmante de $6M em PENGU Sinaliza Potencial Mudança no Mercado apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Pudgy Penguins: Depósito Alarmante de $6M em PENGU Sinaliza Potencial Mudança no Mercado Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Pudgy Penguins: Depósito Alarmante de $6M em PENGU Sinaliza Potencial Mudança no Mercado Fonte: https://bitcoinworld.co.in/pudgy-penguins-market-shift/
BRC20.COM
COM$0,012549+24,19%
Pudgy Penguins
PENGU$0,026005+14,62%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:32
Compartilhar
Comboio de alta velocidade da Califórnia receberá 20 mil milhões de dólares em financiamento estatal em meio à disputa com Trump

Comboio de alta velocidade da Califórnia receberá 20 mil milhões de dólares em financiamento estatal em meio à disputa com Trump

A publicação "Comboio de Alta Velocidade da Califórnia Receberá 20 Mil Milhões de Dólares em Financiamento Estatal em Meio a Disputa com Trump" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Renderização da futura estação de alta velocidade Kings Tulare. Autoridade de Alta Velocidade da Califórnia A legislatura da Califórnia está a avançar com planos para fornecer 20 mil milhões de dólares em financiamento adicional para o sistema de alta velocidade do estado com dificuldades financeiras, o que ajudará a completar a porção inicial do Vale Central e iniciar trabalhos para conectá-lo a São Francisco e Los Angeles. A medida surge enquanto o estado também processa a administração Trump por tentar recuperar 4 mil milhões de dólares de fundos federais. Os legisladores estaduais estão a reautorizar o programa Cap-and-Trade da Califórnia, que exige que os maiores emissores industriais de gases de efeito estufa comprem créditos de poluição, até 2045, com planos para direcionar 1 mil milhão de dólares por ano dessa fonte para o projeto ferroviário pelos próximos dois décadas, um plano impulsionado pelo Governador Gavin Newsom. É o maior compromisso de financiamento na história do projeto, que começou depois que os eleitores aprovaram uma medida de títulos de 10 mil milhões de dólares em 2008. Embora o custo estimado para construir o sistema tenha triplicado desde então para mais de 100 mil milhões de dólares e os cronogramas de construção tenham se alongado drasticamente, o trabalho na primeira fase de 171 milhas é extenso e acelerou nos últimos anos. "O acordo de hoje fez uma grande e ousada declaração sobre o futuro da Califórnia—uma que criará empregos, reduzirá a poluição e conectará e transformará comunidades em todo o estado", disse o CEO Ian Choudri em um comunicado. "Este acordo de financiamento resolve todas as lacunas de financiamento identificadas para o Segmento Operacional Inicial no Vale Central e abre a porta para um envolvimento público-privado significativo com o programa." Choudri, um veterano de projetos de infraestrutura global que assumiu como líder do comboio de alta velocidade no ano passado, lançou um novo plano de negócios no mês passado que pretende acelerar a construção e encontrar novas fontes de receita a partir das vastas propriedades de terra da autoridade para ajudar a conter o custo total, incluindo permitir que empresas de tecnologia construam centros de dados em...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:24
Compartilhar
ONDO Finance, Cardano ou Layer Brett

ONDO Finance, Cardano ou Layer Brett

O post ONDO Finance, Cardano Ou Layer Brett apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 11 de setembro de 2025 | 04:29 Encontrar a melhor cripto para comprar agora é uma busca constante para os investidores. A lista curta contém o gigante Cardano, a ponte CeFi/DeFi Ondo Finance, e a recém-chegada meme coin de Layer 2 de próxima geração atualmente em pré-venda por $0,0055: Layer Brett. Dado que Layer Brett é nova, muitos se perguntam se ela pode superar players estabelecidos como ONDO Finance e Cardano. Layer Brett: revolução L2 é a melhor cripto para comprar agora Layer Brett destaca-se na lista pela sua integração inovadora da cultura meme com utilidade blockchain robusta. Layer Brett é construída numa solução Layer 2 da Blockchain Ethereum. Isto confere-lhe funcionalidade DeFi, incluindo a capacidade dos desenvolvedores criarem DApps, lançarem NFTs, e fazerem tudo o que é Web3. A pré-venda continua, com apoiantes a entrar simplesmente conectando a sua MetaMask ou Trust Wallet, financiando com ETH, USDT, ou BNB, e depois comprando e fazendo staking de LBRETT diretamente através da DApp. Os participantes iniciais na pré-venda beneficiam de recompensas de staking de alto rendimento alimentadas por Layer 2 (um pouco acima de 800% de APY, mas diminuindo ao longo do tempo), tornando-a uma moeda DeFi atraente para aqueles que procuram diversão e função. Ondo Finance: Dando aos instrumentos tradicionais poder blockchain ONDO torna instrumentos de negociação tradicionais como títulos disponíveis para utilizadores DeFi, dando uma nova vida à Web2. ONDO é uma das melhores opções para investir, com desenvolvimentos recentes incluindo um pedido de ETF em julho de 2025, uma aquisição da Oasis Pro para acelerar iniciativas de ações tokenizadas, e um lançamento de token de tesouro de $693 milhões no XRP Ledger. Estes movimentos estratégicos destacam o forte momentum da ONDO e posição dentro do setor de ativos do mundo real tokenizados, com analistas observando ganhos mensais de cerca de 45%. Mas pode realmente fazer 25x até dezembro? Embora seja uma possibilidade, é fraca, dado que ONDO tem uma alta capitalização de mercado,...
FUNToken
FUN$0,005226+2,81%
Binance Coin
BNB$1 290,47+10,12%
RealLink
REAL$0,07111+1,46%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:21
Compartilhar
Anthony Rizzo anuncia a sua reforma do basebol após 14 temporadas

Anthony Rizzo anuncia a sua reforma do basebol após 14 temporadas

O post Anthony Rizzo Anuncia a Sua Reforma do Basebol Após 14 Temporadas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Anthony Rizzo prepara-se para abraçar Kris Bryant depois de os Cubs derrotarem Cleveland para vencer a Copa do mundo de 2016, a primeira vitória da Copa do mundo da equipa em 108 anos. (Foto de Ezra Shaw/Getty Images) Getty Images Anthony Rizzo, mais recentemente o primeira base dos New York Yankees, anunciou a sua reforma na quarta-feira, o que a Major League Baseball reportou através das redes sociais. Rizzo, que foi uma peça fundamental no título da Copa do mundo dos Chicago Cubs de 2016 que quebrou a maldição do bode, e que apanhou o último out do Jogo 7 dessa Copa do mundo, vai reformar-se como membro dos Cubs. Ele estará no Wrigley Field no sábado para ele e a equipa celebrarem a sua carreira. Draft e Primeiros Dias Os Boston Red Sox selecionaram Rizzo na sexta ronda do draft da MLB de 2007 vindo da Marjorie Stoneman Douglas High School em Parkland, Flórida, que se tornou famosa uma década depois quando dezassete pessoas morreram e dezoito outras ficaram feridas como resultado de um tiroteio em massa. Rizzo deixou imediatamente o treino de primavera para estar no local e fornecer apoio e inspiração aos afetados pela tragédia. Em 2010, o ex-executivo dos Red Sox Jed Hoyer, que era então gerente geral dos San Diego Padres, trocou Adrián González para Boston para obter Rizzo, o lançador Casey Kelly, e os outfielders Reymond Fuentes e Eric Patterson. Rizzo fez a sua estreia na MLB um ano depois, a 11 de junho de 2011, contra os Washington Nationals, conseguindo o seu primeiro hit na liga principal. Ele iria continuar a colecionar mais 1.643. Chicago Cubs Mais tarde nesse ano, Hoyer mudou-se para Chicago, e pela segunda vez, ele tratou de negociar por Rizzo, enviando o lançador Andrew Cashner e o outfielder Kyung-Min Na para San Diego em troca do primeira base e do lançador Zach Cates. Na sua primeira temporada no North Side, Rizzo teve uma média de .285/.342/.463...
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
GET
GET$0,00275--%
Moonveil
MORE$0,02599+1,80%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 09:12
Compartilhar
Chromia (CHR): Um Design de Blockchain Relacional

Chromia (CHR): Um Design de Blockchain Relacional

O post Chromia (CHR): Um Design de Blockchain Relacional apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Chromia (CHR) é uma plataforma blockchain que visa permitir a criação de aplicativos descentralizados (DApps) com foco em escalabilidade, usabilidade e segurança. O design de blockchain relacional da Chromia permite aos desenvolvedores modelar relações complexas entre dados, tornando-a adequada para aplicações que requerem estruturas de dados intrincadas. O projeto visa alcançar alta escalabilidade através do seu design de blockchain relacional e uso de fragmentação (shardagem), permitindo melhor desempenho à medida que a rede cresce. DApps, jogos e tokens Chromia concentra-se em facilitar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados e jogos que requerem escalabilidade, facilidade de uso e recursos avançados. Também suporta a criação de tokens personalizados e ativos digitais, tornando-a adequada para projetos envolvendo tokenização e propriedade digital. A plataforma suporta o desenvolvimento e execução de contratos inteligentes, permitindo aos desenvolvedores criar acordos automatizados e sem confiança. CHR é o token de utilidade nativo do ecossistema Chromia. Pode ter vários casos de uso dentro da plataforma, incluindo pagamento de taxas de transação, participação na governança e acesso a DApps e serviços. Chromia incorpora recursos de segurança para proteger dados do usuário e garantir a integridade das transações. Aviso legal. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser visto como um endosso pelo CoinIdol. Não são uma recomendação para comprar ou vender criptomoeda. Os leitores devem fazer sua própria pesquisa antes de investir em fundos. Fonte: https://coinidol.com/chromia-chr-token/
CHR
CHR$0,07081+9,85%
TokenFi
TOKEN$0,00915+1,10%
BRC20.COM
COM$0,012549+24,19%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 08:52
Compartilhar
Após a Recente Subida nos Preços do Ouro, Quanto Precisaria Valer o Bitcoin para Ultrapassar o Ouro? Aqui Está o Nível Crítico

Após a Recente Subida nos Preços do Ouro, Quanto Precisaria Valer o Bitcoin para Ultrapassar o Ouro? Aqui Está o Nível Crítico

O post Após a Recente Ascensão nos Preços do Ouro, Quanto o Bitcoin Precisaria Valer para Ultrapassar o Ouro? Aqui Está o Nível Crítico apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A comparação entre Bitcoin (BTC) e ouro ressurgiu mais uma vez no mercado de criptomoedas. Após recentes flutuações de preço, os investidores estão a questionar qual nível o Bitcoin precisa atingir antes de alcançar o valor de mercado do ouro. De acordo com dados do CoinGecko e do World Gold Council, a capitalização de mercado atual do Bitcoin é aproximadamente $2,26 triliões, enquanto a capitalização total de mercado do ouro é medida em $25,39 triliões. Esta diferença sugere que para o Bitcoin "ultrapassar" — ou superar o ouro em capitalização de mercado — o seu preço precisaria subir para aproximadamente $1.275.159. Em termos de desempenho, o Bitcoin ganhou 1012,13% nos últimos cinco anos, superando em muito o ganho de 89,42% do ouro. Em termos de retornos do ano até à data, o ouro superou o desempenho de 21,67% do Bitcoin com um retorno de 39,28%. No último mês, o Bitcoin caiu 2,35%, enquanto o ouro ganhou 7,89%. Existem também diferenças significativas entre os dois ativos em termos de crescimento de fornecimento. O crescimento anual de fornecimento do Bitcoin é de 0,83%, e as recompensas de mineração diminuem com os halvings que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos. Em contraste, o crescimento anual de fornecimento do ouro é de 1,72%, largamente impulsionado pelo ouro recém-minerado e reciclado. Isto aponta para a natureza de "baixa inflação" do Bitcoin a longo prazo. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga a nossa conta do Telegram e Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/after-the-recent-rise-in-gold-prices-how-much-would-bitcoin-need-to-be-worth-to-surpass-gold-heres-the-critical-level/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 08:31
Compartilhar
Touros da Avalanche (AVAX) visam ruptura dos $30 enquanto parceria com Toyota impulsiona momentum

Touros da Avalanche (AVAX) visam ruptura dos $30 enquanto parceria com Toyota impulsiona momentum

O post Touros da Avalanche (AVAX) Visam Ruptura de $30 enquanto Parceria com Toyota Impulsiona Momentum apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Touros da Avalanche (AVAX) Visam Ruptura de $30 enquanto Parceria com Toyota Impulsiona Momentum Aviso: As informações encontradas no NewsBTC são apenas para fins educacionais. Não representam as opiniões do NewsBTC sobre comprar, vender ou manter quaisquer investimentos e naturalmente investir acarreta riscos. É aconselhável realizar sua própria pesquisa antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Use as informações fornecidas neste site inteiramente por sua conta e risco. Notícias Relacionadas © 2025 NewsBTC. Todos os Direitos Reservados. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://www.newsbtc.com/news/avalanche/avalanche-avax-bulls-target-30-breakout-as-toyota-partnership-fuels-momentum/
BRC20.COM
COM$0,012549+24,19%
Avalanche
AVAX$22,52-0,83%
Cookie DAO
COOKIE$0,09378+5,73%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 07:47
Compartilhar
Venha e bata à porta deles

Venha e bata à porta deles

O post Come And Knock On Their Door apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ESTADOS UNIDOS – 26 DE FEVEREIRO: THREE'S COMPANY – Joyce DeWitt, John Ritter e Suzanne Somers. (Foto por ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images) Disney General Entertainment Content via Getty Images Fãs de Three's Company, preparem-se para revisitar o caos clássico! Em 12 de setembro, o Sunset Room em Hollywood irá sediar uma leitura ao vivo do episódio da 7ª temporada "Going to Pot", como parte do gala John Ritter Foundation from the Heart 2025. Tom Bergeron será o narrador, com os membros originais do elenco Priscilla Barnes (Terri Alden) e Richard Kline (Larry Dallas) juntando-se a Adam Devine como Jack Tripper, Kaley Cuoco como Janet Wood, Jason Alexander como Ralph Furley, e Reno Wilson como Sargento Kent, entre outros. Espere toda a comédia pastelão, mal-entendidos e humor picante que fizeram do programa um sucesso de audiência. Breaking New Ground A premissa por trás de Three's Company – um homem solteiro, Jack Tripper (John Ritter), vivendo platonicamente com duas mulheres, Janet (Joyce DeWitt) e Chrissy (Suzanne Somers) – era considerada arriscada na época. Sua mistura de comédia pastelão, duplos sentidos e mal-entendidos estabeleceu um novo modelo para sitcoms "picantes" que podiam abordar situações adultas enquanto permaneciam acessíveis ao público mainstream. Em números, chegou a alcançar o 2º lugar da temporada, terminando no Top 10 em seis de suas oito temporadas. John Ritter Foundation from the Heart Gala Não pode comparecer pessoalmente? Então assista à transmissão ao vivo no site da John Ritter Foundation ou assista sob demanda via Pluto TV. Ritter morreu em 2003 de uma dissecção aórtica, e o gala beneficiará o trabalho contínuo da John Ritter Foundation for Aortic Health. É a sua chance de bater à porta deles mais uma vez para uma noite cheia de risadas homenageando uma das sitcoms mais inovadoras da TV! Afinal, como a icónica música tema...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 07:43
Compartilhar
Os fabricantes não se tornarão virais como Taylor-Travis, mas eis como podem vencer nas redes sociais

Os fabricantes não se tornarão virais como Taylor-Travis, mas eis como podem vencer nas redes sociais

O post "Os Fabricantes Não Se Tornarão Virais Como Taylor-Travis, Mas Eis Como Podem Vencer Nas Redes Sociais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Travis Kelce e Taylor Swift tomaram a internet de assalto com a notícia do seu noivado. O que podem os fabricantes aprender sobre os seus próprios planos de redes sociais? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Quando Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o seu noivado, a internet não apenas notou—explodiu. Catorze milhões de gostos numa hora. Inúmeras marcas apressando-se para se juntar à conversa. Mas a lição para os fabricantes não é sobre cultura pop. É sobre atenção: no mundo de hoje, ela escala instantaneamente, e aqueles que a aproveitam vencem. Os executivos de fabricação podem ser tentados a descartar esse tipo de frenesi como irrelevante—afinal, eles não estão no negócio de criar momentos virais. Mas a visibilidade é a nova moeda, e amplifica-se em tempo real. Se não estiver presente online, está invisível para a próxima geração de trabalhadores e parceiros. Para capturar a oportunidade, os fabricantes não precisam de coreografar vídeos de dança viral ou transformar a sua produção no próximo meme em tendência. A verdadeira oportunidade é a narrativa autêntica ligada às suas pessoas, produtos e impacto. Mesmo com recursos limitados, os fabricantes podem usar as redes sociais estrategicamente—e o retorno é real. As empresas que o fazem bem não estão apenas a fazer marketing, estão a recrutar talentos, a mostrar inovação e a provar que podem competir num mercado digital. De facto, vimos pequenas empresas em Ohio atrair tanto novos funcionários como novos clientes a partir de nada mais do que um simples clipe no LinkedIn. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os fabricantes podem começar a construir esse tipo de presença. 1. Destaque as suas pessoas Sabemos que os fabricantes precisam de trabalhadores mais jovens. Os Baby Boomers e as décadas de conhecimento institucional que carregam estão a reformar-se, e superar a nossa lacuna de talentos em curso exigirá cortejar a Geração Z. Não há melhor maneira de o fazer do que mostrar-lhes as pessoas que compõem o seu negócio, e as redes sociais fornecem um palco perfeito. Destacar as...
Threshold
T$0,01329+9,74%
RealLink
REAL$0,07111+1,46%
Brainedge
LEARN$0,01461+2,02%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:49
Compartilhar
China, Rússia e o Mercado Global de Gás Natural – Grandes Mudanças Agora Prováveis

China, Rússia e o Mercado Global de Gás Natural – Grandes Mudanças Agora Prováveis

A publicação China, Rússia e o Mercado Global de Gás Natural - Grandes Mudanças Agora Prováveis apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Presidente russo Vladimir Putin recebe o Presidente chinês Xi Jinping para uma reunião de alto nível em 2025 em Moscou. Getty Images A China e a Rússia deram agora luz verde para um dos acordos de gás natural mais importantes da década. Durante a recente reunião da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin, China, os líderes Xi e Putin assinaram um memorando para avançar com o gasoduto Power of Siberia 2. Isto acontece após anos de negociações bloqueadas sobre questões de preço e custo. Não vendo sinais de mudança, empresas de vários países, sobretudo dos EUA, prosseguiram com grandes planos para construir novas e dispendiosas instalações de exportação de gás, vendo a China, o maior importador mundial, como um mercado em constante crescimento. O memorando anunciado, portanto, enviou ondas de choque por toda a indústria. Os detalhes do acordo ainda estão por definir. Algumas das suas intenções, no entanto, são claras. O gasoduto seria um impulso necessário para a economia de guerra da Rússia e um forte sinal dos laços russo-chineses. Para a China, conta como uma mensagem alta e clara para o Ocidente de que Pequim rejeitará todas e quaisquer sanções contra tal fornecimento da Rússia. Não menos importante, não se importa de descarrilar o desejo de Donald Trump de expandir a "dominância" dos combustíveis fósseis da América. Os Impactos Seriam Sérios E Não Apenas Para Os EUA. De acordo com a Agência Internacional de Energia, entre 2025 e 2030, até 300 bilhões de metros cúbicos de nova capacidade de exportação de gás natural liquefeito entrarão em operação. É um número grande, apenas ligeiramente inferior ao que toda a UE consumiu em 2024. Vista aérea da usina de gás natural liquefeito da Cheniere Energy em construção em 2025, Port Arthur, Texas. (Foto de Brandon Bell/Getty Images) Getty Images Cerca de metade da nova capacidade deve ser construída nos EUA, o maior exportador mundial de GNL. O...
Threshold
T$0,01329+9,74%
Union
U$0,00733+3,79%
Waves
WAVES$0,826+3,06%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/11 06:10
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.