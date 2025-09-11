Os fabricantes não se tornarão virais como Taylor-Travis, mas eis como podem vencer nas redes sociais

O post "Os Fabricantes Não Se Tornarão Virais Como Taylor-Travis, Mas Eis Como Podem Vencer Nas Redes Sociais" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Travis Kelce e Taylor Swift tomaram a internet de assalto com a notícia do seu noivado. O que podem os fabricantes aprender sobre os seus próprios planos de redes sociais? Gareth Cattermole/Getty Images for TAS Rights Management Quando Taylor Swift e Travis Kelce anunciaram o seu noivado, a internet não apenas notou—explodiu. Catorze milhões de gostos numa hora. Inúmeras marcas apressando-se para se juntar à conversa. Mas a lição para os fabricantes não é sobre cultura pop. É sobre atenção: no mundo de hoje, ela escala instantaneamente, e aqueles que a aproveitam vencem. Os executivos de fabricação podem ser tentados a descartar esse tipo de frenesi como irrelevante—afinal, eles não estão no negócio de criar momentos virais. Mas a visibilidade é a nova moeda, e amplifica-se em tempo real. Se não estiver presente online, está invisível para a próxima geração de trabalhadores e parceiros. Para capturar a oportunidade, os fabricantes não precisam de coreografar vídeos de dança viral ou transformar a sua produção no próximo meme em tendência. A verdadeira oportunidade é a narrativa autêntica ligada às suas pessoas, produtos e impacto. Mesmo com recursos limitados, os fabricantes podem usar as redes sociais estrategicamente—e o retorno é real. As empresas que o fazem bem não estão apenas a fazer marketing, estão a recrutar talentos, a mostrar inovação e a provar que podem competir num mercado digital. De facto, vimos pequenas empresas em Ohio atrair tanto novos funcionários como novos clientes a partir de nada mais do que um simples clipe no LinkedIn. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os fabricantes podem começar a construir esse tipo de presença. 1. Destaque as suas pessoas Sabemos que os fabricantes precisam de trabalhadores mais jovens. Os Baby Boomers e as décadas de conhecimento institucional que carregam estão a reformar-se, e superar a nossa lacuna de talentos em curso exigirá cortejar a Geração Z. Não há melhor maneira de o fazer do que mostrar-lhes as pessoas que compõem o seu negócio, e as redes sociais fornecem um palco perfeito. Destacar as...