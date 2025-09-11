Após a Recente Subida nos Preços do Ouro, Quanto Precisaria Valer o Bitcoin para Ultrapassar o Ouro? Aqui Está o Nível Crítico
A comparação entre Bitcoin (BTC) e ouro ressurgiu mais uma vez no mercado de criptomoedas. Após recentes flutuações de preço, os investidores estão a questionar qual nível o Bitcoin precisa atingir antes de alcançar o valor de mercado do ouro. De acordo com dados do CoinGecko e do World Gold Council, a capitalização de mercado atual do Bitcoin é aproximadamente $2,26 triliões, enquanto a capitalização total de mercado do ouro é medida em $25,39 triliões. Esta diferença sugere que para o Bitcoin "ultrapassar" — ou superar o ouro em capitalização de mercado — o seu preço precisaria subir para aproximadamente $1.275.159. Em termos de desempenho, o Bitcoin ganhou 1012,13% nos últimos cinco anos, superando em muito o ganho de 89,42% do ouro. Em termos de retornos do ano até à data, o ouro superou o desempenho de 21,67% do Bitcoin com um retorno de 39,28%. No último mês, o Bitcoin caiu 2,35%, enquanto o ouro ganhou 7,89%. Existem também diferenças significativas entre os dois ativos em termos de crescimento de fornecimento. O crescimento anual de fornecimento do Bitcoin é de 0,83%, e as recompensas de mineração diminuem com os halvings que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos. Em contraste, o crescimento anual de fornecimento do ouro é de 1,72%, largamente impulsionado pelo ouro recém-minerado e reciclado. Isto aponta para a natureza de "baixa inflação" do Bitcoin a longo prazo.
