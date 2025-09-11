Analista prevê preço do XRP se Ethereum subir para $25.000
O post Analista Prevê Preço do XRP Se Ethereum Subir Para $25.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Trader anónimo prevê alvos de preço extremos para as principais altcoins durante a próxima alta XRP necessita de ganho de 10.069% para atingir capitalização de mercado de $17,8 triliões Previsões incluem Solana a $2.000 e Dogecoin atingindo nível de preço de $5 O analista de mercado Whale (Baleia) Guru publicou projeções de preço ambiciosas para as principais altcoins antes do próximo grande ciclo de alta esperado. O autodescrito "caçador de criptomoedas promissoras 100x" delineou alvos que exigiriam ganhos percentuais massivos dos níveis atuais de negociação em vários ativos criptográficos. A previsão surge durante um período de desempenho misto do mercado, com XRP, Solana, Dogecoin e Cardano registando ganhos superiores a 4% na última semana, enquanto Ethereum caiu 0,24%. Apesar da recente fraqueza do Ethereum, Whale Guru projeta que o ativo possa atingir $25.000 durante a próxima alta das altcoins. Projeção do XRP Enfrenta Desafios Matemáticos O alvo mais ambicioso de Whale Guru envolve o XRP atingindo $300, representando um aumento de 10.069% do seu preço atual de negociação de $2,95. Esta projeção exigiria que o XRP alcançasse aproximadamente ganhos de 101x para atingir o nível especificado. A $300 por token, a capitalização de mercado do XRP atingiria $17,8 triliões com base no fornecimento circulante atual de 59,61 mil milhões de tokens. Esta avaliação excederia as capitalizações de mercado combinadas da Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet e Amazon. Os alvos duplos do analista para XRP e Ethereum criariam uma dinâmica interessante no par de negociação XRPETH. Atualmente negociando a 0,00068, o par poderia teoricamente atingir 0,012 se ambos os ativos alcançassem seus respetivos alvos, representando um aumento de 1.664% no desempenho do XRP em relação ao Ethereum. Os analistas da Changelly reconheceram a possibilidade matemática do XRP atingir $300, mas projetam que este alvo não se materializaria até fevereiro de 2040, aproximadamente quinze anos a partir das condições atuais de mercado. Projeções adicionais de altcoins de Whale Guru incluem Solana avançando para $2.000, o que proporcionaria ganhos de 813% do seu nível de preço atual de $218,90. Dogecoin enfrenta um alvo de $5, exigindo um aumento de 1.979%...
