O Bitcoin é uma Ameaça Real para o Ouro?

O Bitcoin é uma Ameaça Real para o Ouro?

O post "O Bitcoin é uma Ameaça Real para o Ouro?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Agosto causou uma pequena queda no que continua sendo uma tendência de alta a longo prazo para ativos digitais. O Bitcoin caiu cerca de 6,5% — seu primeiro declínio mensal desde março — depois de tocar brevemente um novo recorde histórico de $125.000 em meados do mês. O Ether, por contraste, estendeu sua forte corrida, ganhando quase 19% e elevando sua participação na capitalização total do mercado para aproximadamente 13%. Esta rotação do bitcoin para o ether também foi visível nos ETFs: fundos de bitcoin viram raras saídas líquidas, sugerindo alguma realização de lucros após a extraordinária alta deste ano, enquanto os ETFs de ether atraíram fortes entradas que elevaram os ativos sob gestão a níveis recordes. Como resultado, a dominância do bitcoin caiu para seu ponto mais baixo desde janeiro, deixando a capitalização total do mercado de ativos digitais aproximadamente estável no mês. Apesar deste desempenho lateral, a atividade do mercado permaneceu elevada. Os volumes de negociação Spot mantiveram-se acima da média de doze meses — incomum para a temporada de verão tipicamente tranquila — e os mercados de derivativos estavam igualmente animados. O interesse aberto em opções de bitcoin e ether atingiu novos máximos, e agosto estabeleceu um recorde para volumes de negociação de opções BTC em $145 bilhões. A volatilidade implícita permaneceu relativamente contida, mas aumentou no final do mês, sugerindo que o mercado de opções pode estar subestimando o risco. Enquanto o bitcoin pausou, o ouro estava em alta. Uma tempestade perfeita de expectativas de queda nas taxas, inflação central persistente, déficits comerciais crescentes, um dólar mais fraco, riscos geopolíticos e incerteza política crescente impulsionou o metal amarelo a sucessivos recordes históricos. A demissão da Governadora do Fed Lisa Cook pela administração Trump aumentou ainda mais as preocupações sobre a independência a longo prazo do Federal Reserve. Os rendimentos do Tesouro mal se moveram, mas o ouro — como uma proteção tradicional contra inflação e risco sistêmico — subiu acentuadamente. O Bitcoin, no entanto, foi negociado em baixa no dia em que a notícia foi divulgada. Isso levanta a questão perene de se o bitcoin realmente merece o rótulo de "ouro digital". Seu...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 13:28
Strive Enterprises de Vivek Ramaswamy vai abrir o capital através de fusão SPAC

Strive Enterprises de Vivek Ramaswamy vai abrir o capital através de fusão SPAC

A publicação "Strive Enterprises de Vivek Ramaswamy vai abrir o capital via fusão SPAC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Asset Entities Inc (ASST) anunciou que os seus acionistas aprovaram uma fusão com a Strive Enterprises. Após a aprovação dos acionistas da Strive em 4 de setembro, isto abre caminho para a empresa combinada, que será renomeada Strive Inc., seguir uma estratégia de reserva de bitcoin. O ex-candidato presidencial Vivek Ramaswamy cofundou a Strive Enterprises em 2022. Matt Cole — atualmente o diretor da Strive Asset Management — liderará a empresa combinada como presidente e CEO, enquanto o Presidente e CEO da Asset Entities, Arshia Sarkhani, passará a diretor de marketing e membro do conselho. O fechamento da fusão permanece sujeito à autorização de listagem na Nasdaq e outras condições habituais, de acordo com o anúncio. A Strive espera finalizar um financiamento de colocação privada (PIPE) de 750 milhões de dólares após o fechamento, com potenciais receitas brutas excedendo 1,5 mil milhões de dólares se os warrants forem exercidos. Cole destacou a estrutura livre de dívidas da empresa e a estratégia para maximizar o bitcoin por ação através de abordagens disciplinadas de longo prazo projetadas para superar o próprio Bitcoin. As ações da ASST estão 38% mais altas no comércio de meio da manhã dos EUA. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/10/usd1-5b-btc-treasury-company-coming-as-asset-entities-approves-merger-with-strive
BitcoinEthereumNews2025/09/11 12:46
Charlie Kirk morto a tiros no Utah: Aliado de Trump defendeu Reserva estratégica de Bitcoin financiada por tarifas, previu preço de $1M

Charlie Kirk morto a tiros no Utah: Aliado de Trump defendeu Reserva estratégica de Bitcoin financiada por tarifas, previu preço de $1M

A publicação Charlie Kirk morto a tiros em Utah: Aliado de Trump defendia Reserva estratégica de Bitcoin financiada por tarifas, previu preço de $1M apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News Charlie Kirk, um ativista conservador e aliado próximo do presidente dos EUA Donald Trump, foi baleado e morto na quarta-feira na Universidade do Vale de Utah. Ele tinha 31 anos. Trump confirmou a notícia numa publicação nas redes sociais, chamando Kirk de apoiante leal e amigo de confiança. A morte de Kirk não é apenas uma perda para a política...
CoinPedia2025/09/11 12:28
Remittix Ganha Manchetes, Mas MAGACOIN FINANCE Atrai a Mais Forte Convicção dos Analistas para Pré-venda de 2025

Remittix Ganha Manchetes, Mas MAGACOIN FINANCE Atrai a Mais Forte Convicção dos Analistas para Pré-venda de 2025

Analistas veem o Remittix a ganhar atenção, mas o MAGACOIN FINANCE conquista maior convicção como uma altcoin líder em pré-venda para 2025.
Blockchainreporter2025/09/11 12:00
Analista prevê preço do XRP se Ethereum subir para $25.000

Analista prevê preço do XRP se Ethereum subir para $25.000

O post Analista Prevê Preço do XRP Se Ethereum Subir Para $25.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Trader anónimo prevê alvos de preço extremos para as principais altcoins durante a próxima alta XRP necessita de ganho de 10.069% para atingir capitalização de mercado de $17,8 triliões Previsões incluem Solana a $2.000 e Dogecoin atingindo nível de preço de $5 O analista de mercado Whale (Baleia) Guru publicou projeções de preço ambiciosas para as principais altcoins antes do próximo grande ciclo de alta esperado. O autodescrito "caçador de criptomoedas promissoras 100x" delineou alvos que exigiriam ganhos percentuais massivos dos níveis atuais de negociação em vários ativos criptográficos. A previsão surge durante um período de desempenho misto do mercado, com XRP, Solana, Dogecoin e Cardano registando ganhos superiores a 4% na última semana, enquanto Ethereum caiu 0,24%. Apesar da recente fraqueza do Ethereum, Whale Guru projeta que o ativo possa atingir $25.000 durante a próxima alta das altcoins. Projeção do XRP Enfrenta Desafios Matemáticos O alvo mais ambicioso de Whale Guru envolve o XRP atingindo $300, representando um aumento de 10.069% do seu preço atual de negociação de $2,95. Esta projeção exigiria que o XRP alcançasse aproximadamente ganhos de 101x para atingir o nível especificado. A $300 por token, a capitalização de mercado do XRP atingiria $17,8 triliões com base no fornecimento circulante atual de 59,61 mil milhões de tokens. Esta avaliação excederia as capitalizações de mercado combinadas da Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet e Amazon. Os alvos duplos do analista para XRP e Ethereum criariam uma dinâmica interessante no par de negociação XRPETH. Atualmente negociando a 0,00068, o par poderia teoricamente atingir 0,012 se ambos os ativos alcançassem seus respetivos alvos, representando um aumento de 1.664% no desempenho do XRP em relação ao Ethereum. Os analistas da Changelly reconheceram a possibilidade matemática do XRP atingir $300, mas projetam que este alvo não se materializaria até fevereiro de 2040, aproximadamente quinze anos a partir das condições atuais de mercado. Projeções adicionais de altcoins de Whale Guru incluem Solana avançando para $2.000, o que proporcionaria ganhos de 813% do seu nível de preço atual de $218,90. Dogecoin enfrenta um alvo de $5, exigindo um aumento de 1.979%...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:56
Desvendando um investimento estratégico de cripto de mais de 100 milhões de dólares

Desvendando um investimento estratégico de cripto de mais de 100 milhões de dólares

A publicação "Desvendando um Investimento Estratégico em Cripto de mais de 100 milhões de dólares" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aquisição HYPE da Anchorage Digital: Desvendando um Investimento Estratégico em Cripto de mais de 100 milhões de dólares Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Aquisição HYPE da Anchorage Digital: Desvendando um Investimento Estratégico em Cripto de mais de 100 milhões de dólares Fonte: https://bitcoinworld.co.in/anchorage-digital-hype-investment/
BitcoinEthereumNews2025/09/11 11:47
Revele insights acionáveis da Web3 na Cimeira TGE 2025 Nova Iorque

Revele insights acionáveis da Web3 na Cimeira TGE 2025 Nova Iorque

Detalhe: https://coincu.com/blockchain-event/tge-summit-2025-new-york-city/
Coinstats2025/09/11 11:20
Previsão de Preço do Kaspa (KAS) para Hoje, 11 de setembro

Previsão de Preço do Kaspa (KAS) para Hoje, 11 de setembro

O preço do Kaspa está a negociar por volta de $0,08260 neste momento, mantendo-se bastante estável após semanas de mercado lateral. O preço está posicionado exatamente numa grande zona de suporte, e todos estão a observar para ver se se mantém ou se estamos prestes a ver outra queda. O Que Acertámos Ontem Ontem falámos sobre como
Coinstats2025/09/11 11:00
Unrivaled atinge avaliação de $340M, adiciona dois clubes após rodada Série B

Unrivaled atinge avaliação de $340M, adiciona dois clubes após rodada Série B

O post Unrivaled Atinge Avaliação de $340M, Adiciona Dois Clubes Após Rodada Série B apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MEDLEY, FLÓRIDA – 21 DE FEVEREIRO: Angel Reese #5 do Rose salta para um arremesso contra as Lunar Owls durante a segunda metade no Wayfair Arena em 21 de fevereiro de 2025 em Medley, Flórida. (Foto de Rich Storry/Getty Images) Getty Images Unrivaled, a liga de basquete feminino 3x3 fundada pelas estrelas da WNBA Breanna Stewart e Napheesa Collier, fechou uma rodada de investimento Série B com excesso de subscrição liderada pela Bessemer Venture Partners, anunciou a liga. O acordo avalia a Unrivaled em $340 milhões, um valor recorde para uma nova liga desportiva profissional. Novos investidores incluem a Serena Ventures de Serena Williams, enquanto Warner Bros. Discovery e Trybe Ventures de Alex Morgan retornaram de rodadas anteriores. Outros contribuintes nesta rodada incluem o All-Star da NBA Trae Young, os companheiros de equipe do Orlando Magic Franz e Moritz Wagner, o presidente da Universidade de Maryland Darryll J. Pines e Sylvia Pines, o executivo desportivo Sam Rapoport e Next Legacy Partners. "Continuamos a alinhar-nos com parceiros que elevam a nossa liga e aceleram o nosso crescimento estratégico", disse o presidente da Unrivaled, Alex Bazzell, em comunicado. "Este aumento na avaliação da Unrivaled reflete a confiança dos investidores e prova que modelos impulsionados por atletas podem prosperar nos mais altos níveis de negócios." Fundada em 2023, a Unrivaled destacou-se por priorizar a experiência das jogadoras, com atletas recebendo participações acionárias além do salário médio mais alto no desporto feminino profissional. Com a crescente avaliação da liga, as jogadoras beneficiam diretamente do seu desempenho financeiro. Unrivaled Basketball: Um Sucesso Imediato A temporada inaugural da Unrivaled entregou números recordes de televisão e streaming através da TNT, truTV e Max. A liga teve uma média de 221.000 espectadores durante toda a temporada, incluindo os playoffs, enquanto o jogo do campeonato entre Rose BC e Vinyl BC atraiu 364.000 espectadores e atingiu o pico de 385.000. No geral, a cobertura da Unrivaled alcançou mais de 11,9 milhões de espectadores e produziu os 10 jogos de basquete feminino mais assistidos na história da TNT Sports, bem como os 10 jogos de basquete feminino mais transmitidos...
BitcoinEthereumNews2025/09/11 10:48
SEC adia decisão sobre ETFs de Ethereum incluindo staking

SEC adia decisão sobre ETFs de Ethereum incluindo staking

Detalhe: https://coincu.com/news/sec-ethereum-etf-postponement/
Coinstats2025/09/11 10:18
