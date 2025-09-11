O Bitcoin é uma Ameaça Real para o Ouro?

O post "O Bitcoin é uma Ameaça Real para o Ouro?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Agosto causou uma pequena queda no que continua sendo uma tendência de alta a longo prazo para ativos digitais. O Bitcoin caiu cerca de 6,5% — seu primeiro declínio mensal desde março — depois de tocar brevemente um novo recorde histórico de $125.000 em meados do mês. O Ether, por contraste, estendeu sua forte corrida, ganhando quase 19% e elevando sua participação na capitalização total do mercado para aproximadamente 13%. Esta rotação do bitcoin para o ether também foi visível nos ETFs: fundos de bitcoin viram raras saídas líquidas, sugerindo alguma realização de lucros após a extraordinária alta deste ano, enquanto os ETFs de ether atraíram fortes entradas que elevaram os ativos sob gestão a níveis recordes. Como resultado, a dominância do bitcoin caiu para seu ponto mais baixo desde janeiro, deixando a capitalização total do mercado de ativos digitais aproximadamente estável no mês. Apesar deste desempenho lateral, a atividade do mercado permaneceu elevada. Os volumes de negociação Spot mantiveram-se acima da média de doze meses — incomum para a temporada de verão tipicamente tranquila — e os mercados de derivativos estavam igualmente animados. O interesse aberto em opções de bitcoin e ether atingiu novos máximos, e agosto estabeleceu um recorde para volumes de negociação de opções BTC em $145 bilhões. A volatilidade implícita permaneceu relativamente contida, mas aumentou no final do mês, sugerindo que o mercado de opções pode estar subestimando o risco. Enquanto o bitcoin pausou, o ouro estava em alta. Uma tempestade perfeita de expectativas de queda nas taxas, inflação central persistente, déficits comerciais crescentes, um dólar mais fraco, riscos geopolíticos e incerteza política crescente impulsionou o metal amarelo a sucessivos recordes históricos. A demissão da Governadora do Fed Lisa Cook pela administração Trump aumentou ainda mais as preocupações sobre a independência a longo prazo do Federal Reserve. Os rendimentos do Tesouro mal se moveram, mas o ouro — como uma proteção tradicional contra inflação e risco sistêmico — subiu acentuadamente. O Bitcoin, no entanto, foi negociado em baixa no dia em que a notícia foi divulgada. Isso levanta a questão perene de se o bitcoin realmente merece o rótulo de "ouro digital". Seu...