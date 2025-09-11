Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Empresa-mãe da Easyjet lança aplicação simplificada para comprar Bitcoin
O post Empresa-mãe da Easyjet lança App simplificada para compra de Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Easy Group lançou o easybitcoin.app, um app de celular desenvolvido pela Uphold projetado para simplificar a compra e ganhos de bitcoin para usuários comuns, anunciou a empresa em 9 de setembro de 2025. O app oferece três mecanismos de ganhos—um bônus de boas-vindas de 1% nos primeiros $5.000 de compras recorrentes a cada mês, 2% de recompensas em bitcoin após três meses de compras recorrentes, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/easyjet-parent-company-launches-simplified-bitcoin-buying-app/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:07
Bitcoin Poderia Chegar a Marte em Apenas Três Minutos
O post Bitcoin Poderia Chegar a Marte em Apenas Três Minutos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Desenvolvido por Jose E. Puente e Carlos Puente, o sistema utiliza retransmissores como satélites e estações lunares para "carimbar" transações enquanto viajam pelo espaço, garantindo responsabilidade e velocidade quando combinado com a Rede Lightning. Baseando-se em marcos anteriores do Bitcoin no espaço e alinhando-se com a visão de Elon Musk para um sistema monetário multiplanetário, o PoTT foi projetado para ser agnóstico quanto ao planeta e poderia eventualmente suportar pagamentos através da Lua e além. Bitcoin Preparado para Uso Interplanetário O Bitcoin poderá em breve transcender fronteiras planetárias. Uma nova proposta sugere que poderia levar apenas três minutos para enviar uma transação de Bitcoin da Terra para Marte usando tecnologia que já existe hoje. A ideia é chamada Proof-of-Transit Timestamping (PoTT), e foi revelada num recente white paper pelo empreendedor tecnológico Jose E. Puente e seu colega Carlos Puente. O sistema funciona encaminhando uma transação de Bitcoin ou da Rede Lightning através de uma série de retransmissores — como satélites, antenas terrestres, ou mesmo uma estação lunar — com cada paragem "carimbando" a transação como um passaporte antes de continuar sua jornada até o Planeta Vermelho. White paper de Jose E. Puente e Carlos Puente Puente explicou que o PoTT funciona como uma "camada de recibo" para o Bitcoin, dependendo de ligações óticas desenvolvidas pela NASA, Starlink da SpaceX, ou outros fornecedores. Ele disse que se uma ligação estável Terra-Marte estivesse disponível, a tecnologia já poderia ser testada hoje, com transferências Lightning chegando a Marte em apenas três minutos e não mais que 22 minutos no pior cenário. Para resolver o período de apagão que ocorre a cada 26 meses quando Marte está escondido atrás do Sol, Puente propôs reencaminhar transações em torno da obstrução solar usando satélites retransmissores. O conceito baseia-se em marcos anteriores na atividade do Bitcoin baseada no espaço. Em 2018, a Blockstream conectou o Bitcoin a satélites em órbita da Terra. Em 2020, a Spacechain realizou a primeira...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 17:02
Alibaba recorre a obrigações convertíveis de 3,2 mil milhões de dólares para impulsionar a computação nuvem
O post Alibaba obtém obrigação convertível de 3,2 mil milhões de dólares para impulsionar a computação nuvem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Alibaba acabou de investir 3,2 mil milhões de dólares com uma nova obrigação convertível de cupão zero que vence em 2032. A empresa fez o anúncio na quinta-feira, confirmando que o dinheiro será principalmente destinado a atualizações de infraestrutura na nuvem e crescimento internacional. De acordo com a Dealogic, este é agora o maior negócio de obrigações convertíveis do ano, superando o acordo de 2,75 mil milhões de dólares da DoorDash de maio. Cerca de 80% dos fundos serão utilizados para expandir centros de dados, melhorar a tecnologia e impulsionar serviços na nuvem para atender à crescente procura. O resto do dinheiro? Será destinado a melhorar como a empresa gere as suas operações de comércio eletrónico e fortalecer a sua presença no mercado. A obrigação será convertida em ações cotadas nos EUA e tem um prémio de 27,5% a 32,5% sobre o atual preço das ações da Alibaba nos EUA. É uma estrutura de cupão zero, o que significa que não serão pagos juros durante a sua vida útil, apenas se converte em ações se exercida. A obrigação da Alibaba vence em 15 de setembro de 2032 e oferece aos investidores uma opção de conversão em capital próprio. É uma aposta a longo prazo, mas que claramente se alinha com a visão da empresa sobre o desenvolvimento do seu negócio na nuvem e projetos de IA. A Alibaba aposta fortemente na IA, ações oscilam após o acordo A Alibaba angariou 1,5 mil milhões de dólares em julho através de uma obrigação permutável e 5 mil milhões de dólares em maio do ano passado através de uma obrigação convertível. Mas este investimento de 3,2 mil milhões é mais direcionado, porque trata-se de escalar o seu domínio na nuvem e financiar o crescimento no exterior num momento em que todos estão a observar para onde os gigantes tecnológicos chineses se movem a seguir. O CEO Eddie Wu disse na última chamada de resultados da empresa: "Os nossos investimentos em IA começaram a produzir resultados tangíveis." Ele deixou claro que a Alibaba vê a inteligência artificial como a força motriz por trás da receita da sua nuvem, mesmo que a receita total da empresa tenha sido mais fraca do que o esperado. A empresa está atualmente a investir 380...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:45
Bitcoin luta abaixo dos $112K enquanto a pré-venda do MAGAX silenciosamente avança em direção a um ROI de 200x
A luta do Bitcoin vs. o crescimento exponencial do Moonshot MAGAX O mercado cripto está num estado difícil enquanto o Bitcoin (BTC) luta para quebrar a resistência chave. Enquanto isso, existem projetos de pré-venda como o Moonshot MAGAX (MAGAX), que estão captando a atenção dos investidores com promessas de crescimento exponencial. O BTC ainda é a maior criptomoeda do mundo, mas tem sido [...] A publicação Bitcoin luta abaixo dos $112K enquanto a pré-venda do MAGAX constrói silenciosamente em direção a um ROI de 200x apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi
2025/09/11 16:30
Sinais alarmantes à medida que máximos recordes do KOSPI ameaçam a corrida de alta do BTC
O post Sinais Alarmantes Enquanto Máximas Recordes do KOSPI Ameaçam Bull Run do BTC apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Correlação KOSPI Bitcoin: Sinais Alarmantes Enquanto Máximas Recordes do KOSPI Ameaçam Bull Run do BTC Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Correlação KOSPI Bitcoin: Sinais Alarmantes enquanto Máximas Recordes do KOSPI Ameaçam Bull Run do BTC Fonte: https://bitcoinworld.co.in/kospi-bitcoin-correlation-signals/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 16:05
Decodificando os Futuros Perpétuos de Bitcoin: Insights Cruciais sobre a Relação Long/Short
O post Decodificando os Futuros Perpétuos de Bitcoin: Insights Cruciais sobre a Relação Long/Short apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Decodificando os Futuros Perpétuos de Bitcoin: Insights Cruciais sobre a Relação Long/Short Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Decodificando os Futuros Perpétuos de Bitcoin: Insights Cruciais sobre a Relação Long/Short Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-perpetual-futures-insights/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 15:26
AFTER 2049 revela Mind Against e Ajna & Samm como cabeças de cartaz para o arranque do fim de semana do Grande Prémio de Singapura
A publicação AFTER 2049 Revela Cabeças de Cartaz Mind Against E Ajna & Samm Para o Início do Fim de Semana do Grande Prémio de Singapura apareceu em BitcoinEthereumNews.com. AFTER 2049 Revela Cabeças de Cartaz Mind Against E Ajna & Samm Para o Início do Fim de Semana do Grande Prémio de Singapura – BitcoinWorld Ir para o conteúdo Início Eventos AFTER 2049 Revela Cabeças de Cartaz Mind Against e Ajna & Samm para o Início do Fim de Semana do Grande Prémio de Singapura Fonte: https://bitcoinworld.co.in/after-2049-reveals-headliners-mind-against-and-ajna-samm-for-singapore-grand-prix-weekend-kickoff/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:53
Apostas institucionais crescem mesmo com o Bitcoin a consolidar abaixo dos 113 mil dólares: Analistas explicam porquê
O post Apostas Institucionais Crescem Mesmo com o Bitcoin a Consolidar Abaixo dos $113K: Analistas Explicam Porquê apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Apostas Institucionais Crescem Mesmo com o Bitcoin a Consolidar Abaixo dos $113K: Analistas Explicam Porquê | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/institutional-bets-grow-bitcoin-consolidates-113k/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:37
Os bancos centrais agora fazem holding de mais ouro do que títulos do tesouro dos EUA
A postagem "Bancos Centrais Agora Detêm Mais Ouro do que Títulos do Tesouro dos EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os bancos centrais agora detêm mais ouro do que títulos do Tesouro dos EUA pela primeira vez desde 1996, levantando grandes questões sobre a saúde do dólar e o futuro do "dinheiro forte" no sistema financeiro global. Será apenas uma fase passageira ou uma redefinição sísmica na gestão de reservas? E talvez mais intrigante, o que essa mudança dos bancos centrais significa para o futuro do Bitcoin como um ativo de reserva emergente? Uma Mudança Histórica: Dos Títulos do Tesouro dos EUA para o Ouro Vamos começar com os números. Os bancos centrais detêm cerca de 36.700 toneladas de ouro, avaliadas em impressionantes 4,5 trilhões de dólares, em comparação com 3,5 trilhões de dólares em títulos do Tesouro dos EUA, uma reversão não vista desde meados dos anos 90. Este marco não aconteceu por capricho. Uma onda recorde de compra de ouro (mais de 1.045 toneladas adquiridas no ano passado) mostra que os governos estão favorecendo a permanência do ouro sobre as promessas de papel de Washington, à medida que repetidos impasses fiscais e a dívida crescente dos EUA levantam dúvidas reais sobre a confiabilidade do Tesouro. Por Que os Bancos Centrais Estão Comprando Ouro em Vez de Dólares? A pesquisa mais recente do World Gold Council diz tudo: os bancos centrais acumularam mais de 1.000 toneladas de ouro em cada um dos últimos três anos (mais do dobro da média anual de 400-500 toneladas da década anterior). No fundo, os bancos centrais estão se protegendo contra o risco cambial, inflação e instabilidade sistêmica no sistema monetário fiduciário. Como o estrategista de ouro Christopher Louney disse à Reuters: A Confiança na Moeda Fiduciária Está Rachando O movimento também é psicológico, como alerta Michelle Makori da CNN: "A confiança na moeda fiduciária está rachando." O abraço dos bancos centrais ao ouro mostra a fé em erosão na dívida soberana e sinaliza que os próprios governos estão se preparando para tempos mais turbulentos, buscando um seguro tangível. Balaji Srinivasan, falando no Bitcoin Asia, reforçou esta tese: Fonte: X Balaji argumenta que novas redes monetárias como o Bitcoin agora estão sendo consideradas como reservas centrais, não...
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 14:00
O que é um ETF de Criptomoedas? Melhores ETFs para investir agora
Um ETF de Criptomoeda é a abreviação para um Fundo de Índice de Criptomoeda. É na verdade um sistema de rastreamento, frequentemente chamado de Veículo de Investimento, que ajudará a acompanhar as mudanças de preços de ativos como Bitcoin e Ethereum. As Bolsas de Valores tradicionais são a única maneira pela qual você pode comprar um ETF de Criptomoeda. O ... Leia mais O post O que é um ETF de Criptomoeda? Melhores ETFs para investir agora apareceu primeiro no BiteMyCoin.
Bitemycoin
2025/09/11 13:58
Notícias em alta
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.