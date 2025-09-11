Alibaba recorre a obrigações convertíveis de 3,2 mil milhões de dólares para impulsionar a computação nuvem

O post Alibaba obtém obrigação convertível de 3,2 mil milhões de dólares para impulsionar a computação nuvem apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Alibaba acabou de investir 3,2 mil milhões de dólares com uma nova obrigação convertível de cupão zero que vence em 2032. A empresa fez o anúncio na quinta-feira, confirmando que o dinheiro será principalmente destinado a atualizações de infraestrutura na nuvem e crescimento internacional. De acordo com a Dealogic, este é agora o maior negócio de obrigações convertíveis do ano, superando o acordo de 2,75 mil milhões de dólares da DoorDash de maio. Cerca de 80% dos fundos serão utilizados para expandir centros de dados, melhorar a tecnologia e impulsionar serviços na nuvem para atender à crescente procura. O resto do dinheiro? Será destinado a melhorar como a empresa gere as suas operações de comércio eletrónico e fortalecer a sua presença no mercado. A obrigação será convertida em ações cotadas nos EUA e tem um prémio de 27,5% a 32,5% sobre o atual preço das ações da Alibaba nos EUA. É uma estrutura de cupão zero, o que significa que não serão pagos juros durante a sua vida útil, apenas se converte em ações se exercida. A obrigação da Alibaba vence em 15 de setembro de 2032 e oferece aos investidores uma opção de conversão em capital próprio. É uma aposta a longo prazo, mas que claramente se alinha com a visão da empresa sobre o desenvolvimento do seu negócio na nuvem e projetos de IA. A Alibaba aposta fortemente na IA, ações oscilam após o acordo A Alibaba angariou 1,5 mil milhões de dólares em julho através de uma obrigação permutável e 5 mil milhões de dólares em maio do ano passado através de uma obrigação convertível. Mas este investimento de 3,2 mil milhões é mais direcionado, porque trata-se de escalar o seu domínio na nuvem e financiar o crescimento no exterior num momento em que todos estão a observar para onde os gigantes tecnológicos chineses se movem a seguir. O CEO Eddie Wu disse na última chamada de resultados da empresa: "Os nossos investimentos em IA começaram a produzir resultados tangíveis." Ele deixou claro que a Alibaba vê a inteligência artificial como a força motriz por trás da receita da sua nuvem, mesmo que a receita total da empresa tenha sido mais fraca do que o esperado. A empresa está atualmente a investir 380...