Especialista examina se o preço do Bitcoin pode sustentar a ruptura do triângulo?
O post "Especialista Examina se o Preço do Bitcoin Pode Sustentar a Ruptura do Triângulo?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) está programado para divulgar os dados do Índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto, um dos indicadores de inflação mais amplamente seguidos pelo Federal Reserve dos EUA. Enquanto os traders aguardam ativamente a divulgação do IPC, o mercado cripto mais amplo já se recuperou com o preço do Bitcoin mantendo-se acima do nível de $114 mil.
Estimativas do IPC dos EUA por Gigantes de Wall Street
Depois que os dados do PPI de quarta-feira mostraram que a inflação esfriou para 2,6%, o mercado cripto agora aguarda os dados-chave do Índice de preços ao consumidor mais tarde hoje para obter mais pistas sobre a direção, à medida que a incerteza e a volatilidade de preços aumentam. Os economistas esperam que o IPC mensal chegue a 0,3%, ligeiramente acima dos 0,2% de julho. O pequeno aumento faria a inflação do IPC principal subir para 2,9%, após 2,7% em junho e julho. Os economistas basearam seu raciocínio nas tarifas de importação mais altas, juntamente com o aumento dos custos de gasolina e supermercado.
Enquanto isso, projeta-se que o IPC subjacente aumente 0,3% mês a mês, o mesmo que no mês anterior. O mercado está projetando que o IPC subjacente anual permaneça estável em 3,1%.
Nick Timiraos do Wall Street Journal disse que a mediana das expectativas de 18 gigantes de Wall Street mostrou o índice de preços ao consumidor subindo 0,32%, mantendo a taxa de 12 meses estável em 3,1%. A estimativa mais alta de 0,36% foi do Goldman Sachs, Citadel Securities e Pantheon Macroeconomics. Além disso, a estimativa mediana para o IPC principal é de 0,36%, correspondendo a 2,9% YoY.
Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS e Wells Fargo esperam que o IPC anual chegue a 2,9%.
Estimativas do IPC de Wall Street. Fonte: Nick Timiroas
Especialista Avalia se o Preço do Bitcoin Mantém a Ruptura do Triângulo
A maioria dos traders parecia excessivamente focada no risco de queda do Bitcoin este mês devido à sazonalidade histórica. O sentimento é...
