O post NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA! Dados Críticos de Inflação dos EUA Divulgados! Aqui está a Primeira Reação do Bitcoin (BTC)! apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) e altcoins estão em alta à medida que aumentam as expectativas para um corte de 50 pontos base na taxa de juros pelo Fed na próxima semana. BTC subiu acima de $114.000, Ethereum (ETH) subiu acima de $4.400, e XRP acima de $3. Dogecoin (DOGE) atingiu $0,25, registrando um ganho diário de 5% para um ganho total de 15,9% na última semana. Embora seja quase certo que o FED cortará as taxas de juros na próxima semana, dados críticos de inflação aos quais o FED atribui importância na tomada de decisões sobre taxas de juros foram divulgados hoje. Aqui estão os dados divulgados: Índice de preços ao consumidor Anual: Anunciado 2,9% – Esperado 2,9% – Anterior 2,7% Índice de preços ao consumidor Mensal: Anunciado 0,4% – Esperado 0,3% – Anterior 0,2% Índice de preços ao consumidor Core Anual: Anunciado 3,1% – Esperado 3,1% – Anterior 3,1% Índice de preços ao consumidor Core Mensal: Anunciado 0,3% – Esperado 0,3% – Anterior 0,3% O índice de preços ao consumidor é uma variável importante usada para medir tendências de compra do consumidor e mudanças na inflação dos EUA. Primeira Reação do Bitcoin Após os Dados do IPC! *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga nosso Telegram e conta do Twitter agora para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-inflation-data-released-heres-bitcoins-btc-first-reaction/
A publicação Previsão do Bitcoin Hoje enquanto África Abraça as Criptomoedas, Pré-venda Viral do Bitcoin Hyper Ultrapassa $15M, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações ao vivo do Bitcoin Hyper Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto África Abraça as Criptomoedas, Pré-venda Viral do Bitcoin Hyper Ultrapassa $15M, e Mais... Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Mídia e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada por seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de cripto e NFT – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately – o que a elevou a um cargo sênior no jornalismo cripto. Seja elaborando notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela se esforça para envolver seus leitores com as informações e insights mais recentes. Seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte de sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até mesmo os tópicos mais complexos de uma forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais sua dinâmica formação jornalística, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada em um universo cripto, ela provavelmente está viajando entre ilhas (sendo Galápagos e Hainan seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, sua banda favorita de todos os tempos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-11-2025/
O post BCE mantém taxas em 2% enquanto tarifas de Trump nublam perspectivas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O BCE manteve sua taxa de depósito principal inalterada em 2% na quinta-feira, optando por permanecer estável pelo segundo encontro consecutivo. Essa decisão era amplamente esperada, com os mercados precificando uma chance de 99% de nenhuma mudança. Mas a razão pela qual isso importa é o que agora cerca a decisão, e não é bonito. A zona do euro está presa em um ciclo de crescimento lento, e a repetição da guerra comercial de Donald Trump ameaça piorar as coisas. A última vez que o BCE ajustou as taxas foi em junho, quando finalmente aliviou a Máxima Histórica (ATH) do ano passado de 4%. Agora, com a inflação aproximadamente na meta, "em torno da meta de médio prazo de 2%", como disse o banco, não há razão imediata para pânico. Mas também não há clareza sobre o que vem a seguir. "A avaliação do Conselho do Governo sobre as perspectivas de inflação permanece amplamente inalterada", disse o comunicado. Sem orientação futura. Sem direção. Apenas observação de dados e mais espera. As ameaças de Trump abalam as perspectivas econômicas O problema maior é o caos vindo de fora da Europa. O BCE tomou sua decisão enquanto a incerteza global continua aumentando. Sim, a inflação parece bem. Mas o resto da economia? Nem tanto. A zona do euro mal cresceu no segundo trimestre, apenas 0,1%, abaixo dos 0,6% do trimestre anterior. E enquanto o BCE finge que está no controle, o crescimento ainda está sendo puxado para baixo por forças muito além de suas ferramentas políticas. Europa e EUA assinaram um acordo comercial em julho, que aplicou uma tarifa geral de 15% nas exportações da UE com destino aos EUA. Isso ajudou principalmente setores como o farmacêutico, mas outros (especialmente vinhos e destilados) ficaram de fora. Então veio Trump. Ele ameaçou retaliação contra a UE depois que Bruxelas multou o Google em $3,45 bilhões. Agora os mercados estão se preparando para outra rodada de tarifas de retaliação. E cada nova manchete torna o trabalho do BCE mais difícil. Então enquanto...
O post Bitcoin Price Watch: Rally de Curto prazo Enfrenta Teste na Barreira dos $115.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin foi negociado a $114.011 em 11 de setembro de 2025, impulsionado por uma capitalização de mercado de $2,27 trilhões e um volume de negociação de 24 horas de $48,11 bilhões. A faixa de preço intradia do dia variou de $112.255 a $114.451, indicando uma consolidação apertada dentro de uma zona de resistência chave. O gráfico diário do Bitcoin revela uma recuperação gradual de uma tendência de baixa anterior que [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-short-term-rally-faces-test-at-115000-wall/
A publicação GrowHub Assina Contrato Blockchain ESG Com a República Srpska apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A GrowHub, com sede em Singapura, assinou um memorando de entendimento (MoU) com a República Srpska, uma entidade política na Bósnia e Herzegovina. O acordo introduz blockchain e ferramentas digitais para apoiar iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG). Ambos os lados visam melhorar a transparência no rastreamento de carbono enquanto fortalecem programas locais de sustentabilidade. Blockchain para Transparência em Programas Ambientais Patrocinado Patrocinado Sob o acordo, a GrowHub implementará sistemas de rastreabilidade baseados em blockchain que apoiam os projetos ESG da Srpska. Estes sistemas criam registos verificáveis de conservação florestal e esforços de reflorestamento. Portanto, o governo pode acompanhar o progresso de forma mais eficaz e demonstrar conformidade com metas de sustentabilidade. Além disso, a GrowHub fornecerá plataformas de análise de dados e gestão de carbono alimentadas por inteligência artificial. A república pode usar estas ferramentas para monitorizar emissões e avaliar os resultados de projetos de conservação. Além disso, combinar blockchain e IA incentiva relatórios estruturados e tomada de decisões mais confiável. O MoU também delineia planos para explorar soluções digitais para mercados de carbono. Ao integrar blockchain em bases de dados ambientais, a Srpska pode manter registos auditáveis de emissões e atividades de compensação. Consequentemente, as partes interessadas ganham acesso a informações mais claras ao avaliar resultados ecológicos. Enquanto isso, as ferramentas de ativos digitais da GrowHub poderiam fornecer a base para sistemas transparentes de comércio de carbono. No entanto, o sucesso a longo prazo de tais estruturas dependerá do apoio regulatório e cooperação internacional. A República Srpska, uma das duas entidades dentro da Bósnia e Herzegovina, tem uma população maioritariamente sérvia. A sua escolha de colaborar com um fornecedor de tecnologia internacional mostra um esforço para adotar ferramentas avançadas para políticas ambientais e de governança. Tendências Globais na Adoção de Tecnologia ESG Globalmente, os governos estão a experimentar blockchain e IA para melhorar a responsabilidade ESG. Vários estados europeus já testaram plataformas digitais para monitorizar emissões. Como resultado, a iniciativa da Srpska reflete uma mudança mais ampla em direção ao alinhamento de práticas domésticas com padrões internacionais de sustentabilidade. Embora permaneçam desafios relativos à escalabilidade e custo, jurisdições menores estão...
O post "Especialista Examina se o Preço do Bitcoin Pode Sustentar a Ruptura do Triângulo?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA (BLS) está programado para divulgar os dados do Índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto, um dos indicadores de inflação mais amplamente seguidos pelo Federal Reserve dos EUA. Enquanto os traders aguardam ativamente a divulgação do IPC, o mercado cripto mais amplo já se recuperou com o preço do Bitcoin mantendo-se acima do nível de $114 mil. Estimativas do IPC dos EUA por Gigantes de Wall Street Depois que os dados do PPI de quarta-feira mostraram que a inflação esfriou para 2,6%, o mercado cripto agora aguarda os dados-chave do Índice de preços ao consumidor mais tarde hoje para obter mais pistas sobre a direção, à medida que a incerteza e a volatilidade de preços aumentam. Os economistas esperam que o IPC mensal chegue a 0,3%, ligeiramente acima dos 0,2% de julho. O pequeno aumento faria a inflação do IPC principal subir para 2,9%, após 2,7% em junho e julho. Os economistas basearam seu raciocínio nas tarifas de importação mais altas, juntamente com o aumento dos custos de gasolina e supermercado. Enquanto isso, projeta-se que o IPC subjacente aumente 0,3% mês a mês, o mesmo que no mês anterior. O mercado está projetando que o IPC subjacente anual permaneça estável em 3,1%. Nick Timiraos do Wall Street Journal disse que a mediana das expectativas de 18 gigantes de Wall Street mostrou o índice de preços ao consumidor subindo 0,32%, mantendo a taxa de 12 meses estável em 3,1%. A estimativa mais alta de 0,36% foi do Goldman Sachs, Citadel Securities e Pantheon Macroeconomics. Além disso, a estimativa mediana para o IPC principal é de 0,36%, correspondendo a 2,9% YoY. Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Employ America, First Trust, Goldman Sachs, JPMorgan, Moody's, Morgan Stanley, Nomura, TD Securities, UBS e Wells Fargo esperam que o IPC anual chegue a 2,9%. Estimativas do IPC de Wall Street. Fonte: Nick Timiroas Especialista Avalia se o Preço do Bitcoin Mantém a Ruptura do Triângulo A maioria dos traders parecia excessivamente focada no risco de queda do Bitcoin este mês devido à sazonalidade histórica. O sentimento é...
O post Flick Pode Deixar Peso Pesado do FC Barcelona de Fora Para o Confronto com o Valencia apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O treinador do FC Barcelona, Hansi Flick, pode deixar um dos seus pesos pesados de fora para um confronto em casa contra o Valencia na La Liga no domingo. Getty Images O treinador do FC Barcelona, Hansi Flick, pode deixar um dos seus pesos pesados de fora para um confronto em casa contra o Valencia na La Liga no domingo. Os catalães originalmente planeavam jogar a partida no renovado Camp Nou com uma capacidade reduzida de cerca de 27.000 espectadores. Como anunciado esta semana, no entanto, o jogo será disputado perante apenas 6.000 adeptos, com prioridade para aqueles que tinham bilhetes de época em Montjuic em 2023/2024 e 2024/2025. O encontro com o Valencia é o quarto do Barça na defesa do seu título da primeira divisão espanhola, que até agora é definido por duas vitórias e um empate 1-1 na última partida contra o Rayo Vallecano. Vários jogadores do Barça representaram os seus países nas eliminatórias da Copa do mundo da FIFA, mas alguns tiveram deslocações mais extenuantes do que outros, o que pode ajudar a decidir o onze inicial de Flick no fim de semana. Raphinha pode ser deixado de fora do onze inicial do FC Barcelona Embora tenha sido obviamente uma viagem mais curta para jogadores como Lamine Yamal e Pedri representando a Espanha na Europa, sul-americanos como Raphinha tiveram que atravessar o Atlântico. Começando numa vitória por 3-0 sobre o Chile pelo Brasil no Maracanã, no Rio de Janeiro, o extremo seguiu depois para norte até à Bolívia, onde os pentacampeões mundiais perderam por 1-0. Raphinha estava no banco quando Carlo Ancelotti escalou uma equipa secundária em El Alto, mas entrou para uma breve participação a uma altitude superior a 4.000 metros. Tendo isso em mente e a duração da viagem de volta ao Velho Continente, o AS sugere que um Raphinha potencialmente desgastado pode ficar no banco contra o Valencia, com um olho em mantê-lo fresco para...
holoride
O post Os Mineradores de Bitcoin Estão a Acumular, Pode Isto Desencadear um Novo Teste da Máxima Histórica (ATH)? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notas Principais Os mineradores parecem focados em acumular BTC, em vez de participar numa venda de liquidez de curto prazo. A CryptoQuant utilizou métricas como o Índice de Posição dos Mineradores (MPI) e taxas de transação para fundamentar o sentimento atual dos mineradores. O preço do Bitcoin não está a seguir padrões históricos com a probabilidade de uma rutura. De acordo com uma nova análise da CryptoQuant, os mineradores de Bitcoin BTC $113 982 volatilidade 24h: 1,5% Capitalização de mercado: $2,27 T Vol. 24h: $47,95 B estão a passar por uma mudança estrutural. Esta mudança está a afetar tanto o seu comportamento como a crescente resiliência em relação à rede Bitcoin. Apontou para o Índice de Posição dos Mineradores (MPI), observando que estes mineradores estão a acumular ativos. Halving do Bitcoin e Cenários de Estágio do Mercado em Alta O analista Avocado Onchain explicou que aumentos acentuados no MPI foram identificados como tendo ocorrido historicamente em dois cenários. O primeiro aconteceu logo antes de um evento de halving do Bitcoin, que geralmente envolve um corte nas recompensas de mineração. Após o último halving do BTC, que ocorreu em 20 de abril de 2024, os mineradores agora ganham 3,125 BTC por cada bloco minerado. Mudança de Estratégia dos Mineradores: Uma Análise de MPI, Dificuldade e Taxas "Os sinais combinados de MPI, dificuldade e métricas de taxas revelam um claro afastamento dos padrões passados. Os mineradores parecem focados na acumulação, enquanto a própria rede se torna mais forte." – Por @avocado_onchain pic.twitter.com/PJsID70iR3 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 11 de setembro de 2025 Após este evento, os mineradores estrategicamente descarregaram as suas participações em Bitcoin. O segundo cenário é nas fases finais de um mercado em alta, quando estes mineradores vendem fortemente para novos fluxos de entrada de retalho. No entanto, parece um pouco diferente desta vez. O ciclo atual sugere uma tendência diferente. Para contextualizar, o mercado está a experimentar algumas vendas pré-halving, mas não há vendas agressivas de fim de ciclo para as complementar. Com base nisso, pode estar correto afirmar que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos...
O post "Máximas Históricas do Bitcoin Ainda ao Alcance Com $115K a Seguir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: O Bitcoin ainda não atingiu o pico neste mercado altista, argumenta análise após o BTC revisitar os $114.000. A história sugere que o mercado altista seria demasiado curto se $124.000 fosse o topo. Mudanças de liquidez conferem "previsibilidade" à recuperação do preço do BTC. É "improvável" que o Bitcoin (BTC) fique sem combustível para novas máximas históricas, diz nova análise enquanto o preço rompe resistência-chave. Na sua mais recente cobertura de mercado, o popular trader e analista Rekt Capital sugeriu que a descoberta de preço do BTC deveria retornar. Resistência do preço do BTC "enfraquecendo" após rompimento O Bitcoin voltou acima dos $114.000 na quarta-feira graças aos ventos favoráveis macroeconómicos dos EUA, mas há mais razões para os bulls celebrarem. Atualizando os seguidores do X sobre a ação do preço do BTC, Rekt Capital enfatizou que o BTC/USD não só quebrou sua tendência de baixa local, mas também estava a enfrentar uma importante zona de resistência em $113.000. "Cada rejeição dos $113k (vermelho) resultou em recuos cada vez mais rasos", comentou ele junto com um gráfico explicativo. "Demorou algum tempo, mas está cada vez mais parecendo que $113k está enfraquecendo como ponto de rejeição." Gráfico diário de BTC/USD. Fonte: Rekt Capital/X O Bitcoin encerrou várias semanas de ação de preço descendente em 2 de setembro com um fechamento de vela diária acima da linha de tendência correspondente, um dia depois de ver seus níveis mais baixos em quase dois meses. Apesar das previsões baixistas que acompanharam a queda abaixo de $108.000, Rekt Capital vê o mercado altista longe do fim. "É improvável que o Bitcoin já tenha atingido o pico no seu Mercado altista porque isso efetivamente significaria que este ciclo foi um dos mais curtos de todos os tempos", raciocinou ele. "Se algo, os ciclos estão ficando ligeiramente mais longos em vez de mais curtos." A liquidez do livro de ordens do Bitcoin mostra o caminho Continuando, os participantes do mercado observaram um potencial short squeeze no dia. Relacionado: O Bitcoin deve atingir $104K para repetir quedas de mercados altistas anteriores: Pesquisa O comentarista popular TheKingfisher observou...
O post ETFs da REX-Osprey com BTC, XRP, DOGE Passam na Revisão da SEC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs da REX-Osprey programados para lançamento na sexta-feira com exposição a Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk e Trump. SEC atrasa os registros da BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton enquanto 92 ETFs de cripto aguardam revisão. A Lei de 1940 acelera os ETFs da REX-Osprey enquanto aplicações baseadas em staking enfrentam escrutínio prolongado. A REX Shares e a Osprey Funds passaram por uma revisão chave da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), preparando seus ETFs de cripto para começarem a ser negociados ainda esta semana. A linha inclui fundos vinculados ao Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bonk e ao token Trump, todos avançando sob a Lei de Companhias de Investimento de 1940. O analista da Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas, explicou que uma vez que o período de 75 dias termina, os fundos registrados sob a Lei de '40 tornam-se "pós-efetivos", significando que podem ser lançados a menos que a SEC levante uma objeção de última hora. Espera-se que os fundos entrem em funcionamento já na sexta-feira. Acúmulo de ETFs Mostra Demanda Institucional e Cautela Regulatória De acordo com James Seyffart da Bloomberg, 92 aplicações de ETFs de cripto permanecem pendentes na SEC, variando de tokens de grande capitalização a altcoins mais recentes. O acúmulo sublinha duas realidades: o apetite institucional por exposição regulamentada a cripto está aumentando, mas os reguladores permanecem cautelosos em aprovar produtos que vão além do Bitcoin e Ethereum. Relacionado: Osprey e Rex Propõem ETFs Spot de Cripto, Token TRUMP Incluído Como a Lei de '40 Cria um Caminho Mais Rápido para o Mercado Os ETFs da REX-Osprey estão sendo lançados através da Lei de Companhias de Investimento de 1940, uma rota mais rápida em comparação com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 usada para ETFs spot de Bitcoin. Sob a Lei de '40, os fundos podem automaticamente entrar em vigor uma vez que o período de revisão termina, enquanto os produtos da Lei de '33 requerem uma revisão mais extensa da SEC. ETFs spot de Bitcoin e Ethereum aprovados em 2024 caíram sob a estrutura da Lei de '33 e envolveram uma avaliação demorada. Em contraste, os produtos da REX-Osprey não detêm Bitcoin físico, mas oferecem exposição estruturada, refletindo como os emissores estão adaptando caminhos regulatórios para trazer produtos ao mercado...
