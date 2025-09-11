BCE mantém taxas em 2% enquanto tarifas de Trump nublam perspectivas

O BCE manteve sua taxa de depósito principal inalterada em 2% na quinta-feira, optando por permanecer estável pelo segundo encontro consecutivo. Essa decisão era amplamente esperada, com os mercados precificando uma chance de 99% de nenhuma mudança. Mas a razão pela qual isso importa é o que agora cerca a decisão, e não é bonito. A zona do euro está presa em um ciclo de crescimento lento, e a repetição da guerra comercial de Donald Trump ameaça piorar as coisas. A última vez que o BCE ajustou as taxas foi em junho, quando finalmente aliviou a Máxima Histórica (ATH) do ano passado de 4%. Agora, com a inflação aproximadamente na meta, "em torno da meta de médio prazo de 2%", como disse o banco, não há razão imediata para pânico. Mas também não há clareza sobre o que vem a seguir. "A avaliação do Conselho do Governo sobre as perspectivas de inflação permanece amplamente inalterada", disse o comunicado. Sem orientação futura. Sem direção. Apenas observação de dados e mais espera. As ameaças de Trump abalam as perspectivas econômicas O problema maior é o caos vindo de fora da Europa. O BCE tomou sua decisão enquanto a incerteza global continua aumentando. Sim, a inflação parece bem. Mas o resto da economia? Nem tanto. A zona do euro mal cresceu no segundo trimestre, apenas 0,1%, abaixo dos 0,6% do trimestre anterior. E enquanto o BCE finge que está no controle, o crescimento ainda está sendo puxado para baixo por forças muito além de suas ferramentas políticas. Europa e EUA assinaram um acordo comercial em julho, que aplicou uma tarifa geral de 15% nas exportações da UE com destino aos EUA. Isso ajudou principalmente setores como o farmacêutico, mas outros (especialmente vinhos e destilados) ficaram de fora. Então veio Trump. Ele ameaçou retaliação contra a UE depois que Bruxelas multou o Google em $3,45 bilhões. Agora os mercados estão se preparando para outra rodada de tarifas de retaliação. E cada nova manchete torna o trabalho do BCE mais difícil. Então enquanto...