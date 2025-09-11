Exchange MEXC
Veja por que prevemos um Esquema de pump-and-dump de 1.200% para o Bitcoin Hyper
O post Veja Por Que Prevemos uma Valorização de 1.200% para o Bitcoin Hyper apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin é o ativo cripto mais popular do mundo, mas a blockchain Bitcoin não compartilha a mesma reputação. É lenta, cara e incompatível com a maior parte da Web3. Portanto, não é surpresa que os investidores estejam correndo para acumular tokens $HYPER, a criptomoeda nativa da próxima solução de camada 2 focada em modernizar o Bitcoin. Na quarta-feira, a pré-venda viral ultrapassou $15M, dando aos investidores pouco tempo para garantir $HYPER antes do seu muito aguardado TGE. Continue a ler para descobrir por que o Bitcoin Hyper está atraindo a atenção dos primeiros apoiadores e por que pode valorizar 1200-1500%. O que é o Bitcoin Hyper e Por Que Está em Tendência O Bitcoin Hyper é a camada de execução que faltava ao Bitcoin, oferecendo liquidação em menos de um segundo, custo de transação quase zero e compatibilidade com DeFi. Isso é possível graças ao uso da Máquina Virtual Solana (SVM) e uma Ponte Canônica. A SVM auxilia a solução de camada 2 no processamento da execução de contratos inteligentes com velocidades que às vezes podem superar a própria Solana. Desenvolvedores familiarizados com Solana podem facilmente criar soluções para DeFi, NFT e outros nichos da Web3 usando a plataforma. A Ponte Canônica, por outro lado, é um sistema descentralizado que permite que $BTC se mova perfeitamente entre a camada 1 e a camada 2. Permite que os detentores de $BTC usem suas moedas em dApps sem renunciar à custódia. Aqui está uma imagem mais clara de como a infraestrutura funciona: Os investidores de criptomoedas já viram sua parcela de projetos que prometem demais e entregam de menos, naturalmente levantando a questão da credibilidade. Aqui também, o Bitcoin Hyper se destaca da multidão de moedas em pré-venda. O Progresso Tecnológico do Bitcoin Hyper Inspira Confiança O Bitcoin Hyper ($HYPER) tem publicado atualizações regulares sobre o progresso tecnológico desde que o desenvolvimento do produto começou, e mostra promessa. Por exemplo, de acordo com a última atualização, aqui está o que a equipe realizou até agora: - Pesquisa fundamental em modelos de liquidação de rollup compatíveis com Bitcoin L1. - Protótipos iniciais validando a execução SVM dentro do...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 02:09
Starknet vai lançar staking de BTC na mainnet a 30 de setembro
A publicação Starknet vai lançar staking de BTC na mainnet a 30 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: A Starknet vai lançar staking de Bitcoin na sua mainnet a 30 de setembro. A funcionalidade de staking suportará múltiplas opções de wrapper e períodos de unstaking mais curtos. A Starknet vai lançar capacidades de staking de Bitcoin na sua mainnet a 30 de setembro, com suporte para múltiplas opções de wrapper e períodos de unstaking reduzidos. A nova funcionalidade de staking da solução de escalonamento Layer 2 permitirá aos utilizadores fazer stake de Bitcoin através de vários tokens wrapper na plataforma. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:58
Revelando Avanços No Bitcoin World Disrupt 2025
O post Revelando Avanços No Bitcoin World Disrupt 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Inovação em Hardware de IA: Revelando Avanços no Bitcoin World Disrupt 2025 Ir para o conteúdo Início Notícias de IA Inovação em Hardware de IA: Revelando Avanços no Bitcoin World Disrupt 2025 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/ai-hardware-innovation-disrupt/
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:13
Bitcoin impulsiona aumento nas ações cripto
O post Bitcoin Impulsiona Aumento nas Ações de Criptomoedas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Num aumento excecional dentro do setor de criptomoedas, o Bitcoin atingiu o seu valor mais alto desde agosto, alimentando um interesse generalizado e impulsos significativos nas ações para empresas afiliadas. Ações como Galaxy Digital, Bitfarms e Circle Internet experimentaram aumentos notáveis, captando a atenção do mercado e refletindo a natureza volátil das moedas digitais. Continue a ler: Bitcoin Impulsiona Aumento nas Ações de Criptomoedas Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-drives-surge-in-crypto-stocks
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:48
Bitcoin ultrapassa 1 ZH/s: recorde histórico para taxa de hash
O post Bitcoin ultrapassa 1 ZH/s: recorde histórico para taxa de hash apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin ultrapassou o limite de zettahash: a média móvel de 7 dias da taxa de hash subiu acima de 1 ZH/s, com estimativas recentes em torno de ~1,03 ZH/s. Os dados atualizados em 11 de setembro de 2025 UTC foram relatados pelo Hashrate Index e também cobertos por veículos do setor como o CoinDesk. O lado negativo é claro: o preço do hash cai para cerca de $53,10 por dia por PH/s, uma queda de -8,39% em base mensal. Neste contexto, a rede está mais robusta e segura, mas a crescente competição entre mineradores comprime as margens. De acordo com dados coletados pelo Hashrate Index e verificados pela nossa equipe de análise, ultrapassar o limite é atribuível a novas instalações e atualizações de frota na América do Norte e Ásia. Analistas do setor também observam que muitas fazendas estão buscando eficiência através de atualizações de ASIC e estratégias de aquisição de energia. O que este recorde de taxa de hash significa para a rede Bitcoin? Uma taxa de hash acima de 1 zettahash por segundo indica uma rede mais resiliente e mais descentralizada. O influxo de nova potência – incluindo renovações de fazendas, atualizações de ASIC e otimizações de energia – torna os ataques à rede muito mais caros. Dito isso, também resulta em uma distribuição mais ampla de recompensas, com receitas unitárias menos generosas para cada minerador. Números-chave: Tendências e Fontes Taxa de hash (média móvel de 7 dias): acima de 1 ZH/s com estimativas atuais em torno de ~1,03 ZH/s (dados atualizados em 11 de setembro de 2025; fonte principal: Hashrate Index). Recorde histórico: confirmado por ultrapassar o limite de 1 ZH/s, conforme relatado por publicações do setor, incluindo o CoinDesk. Volatilidade recente: uma breve queda seguida por uma rápida recuperação no ritmo de computação. Nota sobre a unidade de medida: 1 ZH/s = 1.000 EH/s = 1.000.000 PH/s. O novo pico, "acima de 1 ZH/s", foi alcançado seguindo a conversão correta, ao contrário de algumas medições incorretas relatadas anteriormente. Dificuldade: aumento esperado Com blocos médios sendo minerados mais rapidamente, o...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:13
Bitcoin ultrapassa $114 mil enquanto mercados observam flexibilização do Fed após relatório do PPI
O post Bitcoin Quebra $114K enquanto Mercados Observam Flexibilização do Fed Após Relatório do PPI apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoedas, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos corredores sagrados da academia, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de funcionalidades para o jornal da faculdade. Este amor inicial pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor em uma empresa de engenharia de dados, onde sua vitória no ensaio do primeiro mês financiou um suprimento de meses de guloseimas para cães e gatos - um testemunho de sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Ele finalmente se estabeleceu em um gigante de notícias local em sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa - exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos caras de referência para tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por ensiná-lo esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer em sua moto e saborear a alegria da estrada aberta em sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
BitcoinEthereumNews
2025/09/12 00:09
2.128 BTC movem-se da Coinbase para carteira desconhecida
A publicação 2.128 BTC Transferidos Da Coinbase Para Carteira Desconhecida apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Transferência Misteriosa de Bitcoin: 2.128 BTC Movidos da Coinbase Para Carteira Desconhecida Ir para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Transferência Misteriosa de Bitcoin: 2.128 BTC Transferidos da Coinbase para Carteira Desconhecida Fonte: https://bitcoinworld.co.in/mysterious-bitcoin-transfer/
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 23:25
China impõe novas proibições às criptomoedas! Aqui estão os detalhes...
O governo chinês que odeia Bitcoin irá supostamente restringir os negócios de stablecoin e criptomoeda das suas filiais e sucursais em Hong Kong. Continue a ler: China impõe novas proibições de criptomoedas! Aqui estão os detalhes...
Coinstats
2025/09/11 23:23
Bitcoin visa os $115K com dados do IPC enquanto traders divergem sobre nova queda no preço do BTC
A ação de preço do Bitcoin ganha vida à medida que os dados do IPC dos EUA estão em conformidade com as expectativas, mas os traders estão longe de estar unidos sobre os alvos de preço de curto prazo. Pontos-chave: Bitcoin aproxima-se de máximos de três semanas à medida que os dados do IPC dos EUA correspondem às expectativas. Muitos participantes do mercado veem o Bitcoin a subir como resultado, talvez após uma queda para apanhar longs tardios. Leia mais
Coinstats
2025/09/11 23:16
ETFs de Bitcoin Veem Fluxos de Entrada Sem Precedentes
O post ETFs de Bitcoin Veem Entradas Sem Precedentes apareceu em BitcoinEthereumNews.com. O mês de setembro começou com uma nota instável para o setor de criptomoedas, mas há sinais que sugerem uma possível reviravolta à medida que novos dados surgem. Os volumes caíram devido ao comportamento cauteloso dos investidores, levantando questões sobre o que o resto de setembro reserva para os valores das criptomoedas. Continue Lendo: ETFs de Bitcoin Veem Entradas Sem Precedentes Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-see-unprecedented-inflows
BitcoinEthereumNews
2025/09/11 23:03
