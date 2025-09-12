Podcasts de Megyn Kelly e Ben Shapiro aumentam em visualizações após o assassinato de Charlie Kirk

Principais pontos Comentadores conservadores encontraram algumas das suas maiores audiências de sempre entre quarta e quinta-feira enquanto cobriam o assassinato de Charlie Kirk, o ativista de direita que foi baleado e morto num evento universitário em Utah na quarta-feira. O próprio podcast de Charlie Kirk ocupa o 1º lugar no gráfico de podcasts da Apple a partir de quinta-feira. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images Factos Principais A apresentadora de podcast conservadora Megyn Kelly acumulou 3,9 milhões de visualizações numa transmissão ao vivo de quase três horas que foi ao ar no seu canal do YouTube na quarta-feira à tarde, a segunda maior transmissão ao vivo de Kelly e um dos seus vídeos mais vistos, no qual ela cobriu o assassinato de Kirk e soube da sua morte no ar, o que levou ela e o convidado Glenn Beck às lágrimas. Uma transmissão ao vivo de duas horas do Daily Wire transmitida simultaneamente no canal do YouTube do Daily Wire, bem como nos canais do YouTube de apresentadores incluindo Michael Knowles e Ben Shapiro, acumulou pelo menos 3,8 milhões de visualizações combinadas, com o upload de Shapiro tornando-se a sua segunda transmissão ao vivo do YouTube mais vista de sempre. Os episódios de podcast de Kelly e Shapiro sobre Kirk ficaram em 4º e 5º lugar, respetivamente, no gráfico de episódios de podcast da Apple na quinta-feira. Tim Pool, um streamer de direita, acumulou 1,1 milhão de visualizações numa transmissão ao vivo de uma hora no YouTube na quarta-feira à tarde, marcando a sua transmissão ao vivo mais vista com mais do dobro das visualizações da próxima mais vista. Steven Crowder, um popular streamer de direita do Rumble, acumulou mais de 1 milhão de visualizações numa transmissão ao vivo em curso na quinta-feira à tarde, uma das suas transmissões mais vistas em meses. O próprio podcast de Kirk, "The Charlie Kirk Show", ocupa o 1º lugar nos gráficos de podcasts da Apple a partir da quinta-feira à tarde. Contra Hasan Piker, um dos streamers de esquerda mais populares, também viu um enorme aumento nas visualizações na quarta-feira, acumulando 3,7 milhões de visualizações numa transmissão de 8 horas na Twitch. A transmissão de Piker começou cobrindo notícias gerais, incluindo a corrida para prefeito de Nova York e documentos de Epstein, mas Piker soube de...