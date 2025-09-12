2025-10-13 Monday

Yala permite aos detentores de Bitcoin cunhar stablecoins garantidas por USDC e desbloquear liquidez cross-chain

O post Yala permite que detentores de Bitcoin criem stablecoins lastreadas em USDC e desbloqueiem liquidez cross-chain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões: o protocolo da Yala permite que detentores de Bitcoin criem stablecoins lastreadas em USDC enquanto mantêm a custódia do seu Bitcoin. A plataforma desbloqueia liquidez cross-chain e integração de ativos do mundo real, abordando a subutilização do Bitcoin em DeFi. A Yala lançou um protocolo que permite aos detentores de Bitcoin criar stablecoins lastreadas em USDC enquanto mantêm a custódia dos seus ativos Bitcoin, expandindo a funcionalidade cross-chain e oportunidades de integração de ativos do mundo real. O novo protocolo permite que os utilizadores criem moedas digitais estáveis que funcionam em várias blockchains enquanto mantêm a propriedade do seu Bitcoin. Estas stablecoins podem conectar-se a investimentos do mundo real, incluindo títulos tokenizados e commodities. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-cross-chain-liquidity-yala/
RealLink
REAL$0,07108+1,42%
YALA
YALA$0,08683+4,36%
USDCoin
USDC$0,9993+0,03%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:58
Podcasts de Megyn Kelly e Ben Shapiro aumentam em visualizações após o assassinato de Charlie Kirk

O post Megyn Kelly, Ben Shapiro Podcasts Disparam em Visualizações Após Assassinato de Charlie Kirk apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais pontos Comentadores conservadores encontraram algumas das suas maiores audiências de sempre entre quarta e quinta-feira enquanto cobriam o assassinato de Charlie Kirk, o ativista de direita que foi baleado e morto num evento universitário em Utah na quarta-feira. O próprio podcast de Charlie Kirk ocupa o 1º lugar no gráfico de podcasts da Apple a partir de quinta-feira. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) Getty Images Factos Principais A apresentadora de podcast conservadora Megyn Kelly acumulou 3,9 milhões de visualizações numa transmissão ao vivo de quase três horas que foi ao ar no seu canal do YouTube na quarta-feira à tarde, a segunda maior transmissão ao vivo de Kelly e um dos seus vídeos mais vistos, no qual ela cobriu o assassinato de Kirk e soube da sua morte no ar, o que levou ela e o convidado Glenn Beck às lágrimas. Uma transmissão ao vivo de duas horas do Daily Wire transmitida simultaneamente no canal do YouTube do Daily Wire, bem como nos canais do YouTube de apresentadores incluindo Michael Knowles e Ben Shapiro, acumulou pelo menos 3,8 milhões de visualizações combinadas, com o upload de Shapiro tornando-se a sua segunda transmissão ao vivo do YouTube mais vista de sempre. Os episódios de podcast de Kelly e Shapiro sobre Kirk ficaram em 4º e 5º lugar, respetivamente, no gráfico de episódios de podcast da Apple na quinta-feira. Tim Pool, um streamer de direita, acumulou 1,1 milhão de visualizações numa transmissão ao vivo de uma hora no YouTube na quarta-feira à tarde, marcando a sua transmissão ao vivo mais vista com mais do dobro das visualizações da próxima mais vista. Steven Crowder, um popular streamer de direita do Rumble, acumulou mais de 1 milhão de visualizações numa transmissão ao vivo em curso na quinta-feira à tarde, uma das suas transmissões mais vistas em meses. O próprio podcast de Kirk, "The Charlie Kirk Show", ocupa o 1º lugar nos gráficos de podcasts da Apple a partir da quinta-feira à tarde. Contra Hasan Piker, um dos streamers de esquerda mais populares, também viu um enorme aumento nas visualizações na quarta-feira, acumulando 3,7 milhões de visualizações numa transmissão de 8 horas na Twitch. A transmissão de Piker começou cobrindo notícias gerais, incluindo a corrida para prefeito de Nova York e documentos de Epstein, mas Piker soube de...
Manchester City Fan
CITY$0,7906-0,74%
Streamflow
STREAM$0,05892-0,01%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:17
Ringo Starr diz que terminou o seu novo álbum

O post Ringo Starr Diz Que Terminou Seu Novo Álbum apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ringo Starr confirma que terminou o trabalho em um novo álbum country com o produtor T Bone Burnett, previsto para 2026, enquanto ensaia em Milwaukee com sua All-Starr Band. O músico britânico Ringo Starr posa durante sua celebração anual de aniversário "Peace And Love", em Beverly Hills, Califórnia, em 7 de julho de 2025. No seu aniversário a cada ano, a campanha global de Starr incentiva pessoas ao redor do mundo a promover paz e amor. O baterista dos Beatles completa 85 anos hoje. (Foto de Robyn Beck / AFP) (Foto de ROBYN BECK/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images Ringo Starr tem se inclinado para o country ultimamente, e está mantendo o estilo por mais uma era. O baterista dos Beatles mudou para o género com seu álbum completo de 2025 Look Up, e depois de insinuar que queria continuar nessa direção, ele já finalizou outra coleção. Ringo Starr Revela Novo Álbum O novo conjunto do músico – que ainda não tem título – está programado para lançamento em algum momento de 2026. Starr revelou o status do projeto durante uma conferência de imprensa no Riverside Theater de Milwaukee, o local que ele tem usado como base de ensaios com sua All-Starr Band. O anúncio chega justamente quando o grupo está prestes a sair em turnê novamente, com uma turnê americana que começa em 10 de setembro em Chicago. Look Up Assim como em Look Up, Starr se uniu novamente ao produtor e compositor T Bone Burnett. "Acabei de terminar minha parte em outro álbum country", ele confirmou, antes de resumir seu entusiasmo em uma linha: "Eu amo música country." Burnett cuidou de grande parte da composição mais uma vez, como fez em Look Up, enquanto Starr co-escreveu duas faixas com o parceiro de estúdio de longa data Bruce Sugar. Ringo Starr Cobre Carl Perkins – Novamente Os fãs também podem esperar pelo menos uma referência ao passado musical de Starr no...
Threshold
T$0,01325+9,41%
Sugar Boy
SUGAR$0,000402--%
Seed.Photo
PHOTO$0,72-10,00%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:59
DOGE lidera ganhos, BTC salta para $114K à medida que configuração M2 abre negociação de recuperação

O post DOGE Lidera Ganhos, BTC Salta para $114K à medida que Configuração M2 Abre Negociação de Recuperação apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin BTC$114.532,45 negociou em torno de $114.200 nas horas da manhã de quinta-feira na Ásia, subindo 2,4% em 24 horas, enquanto as principais moedas se fortaleceram em uma semana macro pesada. Ether (ETH) subiu 2,4% para $4.400, XRP XRP$3,0173 subiu acima de $3, BNB da BNB Chain (BNB) aproximou-se de $900 e SOL da Solana (SOL) ganhou quase 3%. Dogecoin DOGE$0,2519 superou com um ganho diário de 5% que estendeu um movimento de alta de uma semana para 15,9%. Uma tendência de valorização está chamando a atenção entre alguns traders. A CF Benchmarks disse em um relatório no início desta semana que sugeriu que o bitcoin está sendo negociado abaixo de sua faixa de valor justo quando mapeado contra o crescimento do M2 dos EUA. A empresa observou que a diferença entre a expansão do M2 e o preço do BTC é tão ampla quanto em qualquer momento desde agosto de 2024, o que se transformou em um forte ponto de entrada. Divergências semelhantes em 2016, 2019 e 2021 precederam notáveis altas. Na última década, o BTC mostrou uma correlação positiva com o M2, com o crescimento monetário tipicamente liderando o preço em aproximadamente três meses. Se essa relação histórica se mantiver, ventos favoráveis de liquidez no final do Q4 poderiam favorecer um impulso para cima. Taticamente, os bulls ainda têm níveis a recuperar. "O Bitcoin continua a atrair compradores em quedas intradia, formando uma tendência de alta suave e bastante frágil, com a principal batalha agora em torno de $112K", disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro, em um e-mail para o CoinDesk. "O verdadeiro teste está próximo de $115K, logo acima da média móvel de 50 dias. Permanecer acima disso sinalizaria um retorno ao otimismo, mas por enquanto o BTC está atrás das ações em máximas recordes", acrescentou Kuptsikevich. Mesas de opções relatam demanda mais firme por proteção antes dos dados de inflação dos EUA desta semana, consistente com posicionamento neutro a bearish no curto prazo. Enquanto isso, a oferta de SOL acompanhou um aumento constante no Valor Total Bloqueado (TVL) para um recorde de $12,2 bilhões, um aumento de 57% desde junho, enquanto as meme coins capturaram novos fluxos. Analistas sugerem alvos de $300 para SOL...
NEAR
NEAR$2,442+3,38%
Union
U$0,007384+4,55%
CreatorBid
BID$0,055+4,54%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42
MegaETH nomeia Lombard como parceiro Bitcoin principal antes do lançamento da mainnet

O post MegaETH Nomeia Lombard como Principal Parceiro Bitcoin Antes do Lançamento da Mainnet apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A mudança ocorre apenas três dias após a MegaETH revelar sua nova stablecoin MegaUSD. A MegaETH selecionou a Lombard Finance – um protocolo que permite aos utilizadores obter rendimento com seu Bitcoin (BTC) com um valor total bloqueado de 1,6 mil milhões de dólares – como seu principal parceiro Bitcoin antes do lançamento da sua mainnet, anunciaram as empresas na quinta-feira, 11 de setembro. A parceria permitirá aos utilizadores cunhar e resgatar Bitcoin diretamente na rede da MegaETH sem depender de wrappers custodiais, de acordo com um post no blog da Lombard. O Bitcoin é atualmente o maior ativo digital com uma capitalização de mercado de quase 2,3 biliões de dólares. O Bitcoin na MegaETH será nativo (totalmente garantido e não um IOU) e sem permissão. Entretanto, a integração foi projetada para permitir que os desenvolvedores incorporem BTC em aplicações através do kit de desenvolvimento de software da Lombard. A mudança destaca os esforços para expandir o papel do Bitcoin nas finanças descentralizadas (DeFi). As empresas observaram que, embora as exchanges centralizadas (CEXs) movimentem biliões de dólares em negociações de Bitcoin a cada ano, pouca dessa liquidez flui para o DeFi. O BTC está atualmente a ser negociado a 114.500 dólares, um aumento de 99% no último ano, de acordo com a página de preços do The Defiant. A integração também ocorre em meio a uma tendência mais ampla nas finanças tradicionais (TradFi), onde as instituições estão cada vez mais a adquirir Bitcoin para Tesourarias de Ativos Digitais (DATs) para aproveitar sua liquidez e mantê-lo como reserva de valor. 'Mercados de Capital Bitcoin' A MegaETH e a Lombard dizem que esta mudança poderá agora fornecer ferramentas semelhantes para aplicações descentralizadas, para trazer a gestão de tesouraria de estilo institucional para o DeFi. "Com a infraestrutura Bitcoin de nível institucional da Lombard e a execução em tempo real da MegaETH, estamos a desbloquear algo totalmente novo: Mercados de Capital Bitcoin", disseram os oficiais da MegaETH numa publicação no X, anteriormente Twitter. O anúncio surge apenas alguns dias depois da MegaETH Labs, a equipa por trás da blockchain MegaETH, ter revelado o MegaUSD (USDm), uma stablecoin nativa construída em parceria com a Ethena Labs usando a stack Stablecoin-as-a-Service da Ethena. O USDm é projetado...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:34
FTC investiga OpenAI, Meta, xAI sobre a segurança de chatbots de IA para crianças

A publicação "FTC Investiga OpenAI, Meta, xAI Sobre Segurança de Chatbots de IA Para Crianças" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A Comissão Federal de Comércio na quinta-feira lançou uma investigação à Alphabet, Meta, xAI de Elon Musk, OpenAI e outras empresas sobre como protegem crianças e adolescentes dos impactos potencialmente negativos dos seus chatbots de inteligência artificial, enquanto crescem preocupações de segurança sobre a tecnologia. Os reguladores alertaram que a IA pode "imitar eficazmente" características humanas, levando utilizadores mais jovens a "confiar e formar relacionamentos" com chatbots. Gado via Getty Images Factos Principais A FTC emitiu pedidos à Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap e xAI para que as empresas forneçam informações sobre como "medem, testam e monitorizam impactos potencialmente negativos" dos chatbots de IA em crianças e adolescentes, anunciou a agência. A investigação abrangerá principalmente as medidas que as empresas tomaram para proteger as crianças quando os seus chatbots de IA atuam como companheiros, incluindo como limitam o uso e como os utilizadores e pais são informados sobre os riscos potenciais associados aos chatbots, disse a FTC. Os chatbots de IA podem "imitar eficazmente características humanas" como emoções e intenções enquanto comunicam "como um amigo ou confidente", alertou a FTC, sugerindo que crianças e adolescentes podem "confiar e formar relacionamentos com chatbots". Nem a Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap ou xAI responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Forbes. Tangente O Senador Josh Hawley, R-Mo., disse no mês passado que iria investigar o chatbot de IA da Meta, referenciando um relatório da Reuters citando um documento interno indicando que as diretrizes da empresa consideravam "aceitável" que o chatbot da Meta mantivesse conversas românticas com crianças. O porta-voz da Meta, Andy Stone, disse à Reuters que a empresa estava a rever as suas políticas e que "tais conversas com crianças nunca deveriam ter sido permitidas". Hawley deu à Meta um prazo até 19 de setembro para fornecer documentos relacionados e disse que a investigação visaria determinar se os produtos de IA da Meta "permitem exploração, engano e outros danos criminais a crianças". Contexto Principal Uma investigação federal sobre chatbots de IA populares recebeu aprovação do...
Sentio Protocol
SEN$0,00923+14,37%
Xai
XAI$0,02859+3,85%
FORM
FORM$1,042+36,28%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 04:29
Bitcoin não pode ser impresso ou controlado – Razão principal para HODL BTC de Jeremie Davinci

O post "Bitcoin Não Pode Ser Impresso ou Controlado – Razão Chave para HODL BTC de Jeremie Davinci" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Razão chave para HODL Bitcoin de Davinci iPhone fica mais barato em Bitcoin O adotante inicial do Bitcoin e milionário Jeremie Davinci dirigiu-se à comunidade cripto com uma mensagem importante sobre o BTC. Referindo-se às principais virtudes do Bitcoin, Davinci explicou por que é importante fazer hodl. Você Também Pode Gostar Razão chave para HODL Bitcoin de Davinci Jeremie Davinci lembrou à comunidade que o Bitcoin é um ativo escasso limitado a 21 milhões de moedas. Portanto, é impossível produzir mais do que essa quantidade, e é imune à inflação. Além disso, Davinci fez um lembrete sobre a natureza descentralizada do BTC: "Bitcoin não pode ser impresso, não pode ser inflacionado, não pode ser controlado." Esta é a razão chave pela qual a comunidade mantém BTC: "É por isso que fazemos HODL." #Bitcoin não pode ser impresso, não pode ser inflacionado, não pode ser controlado. É por isso que fazemos HODL. — Davinci Jeremie (@Davincij15) 11 de setembro de 2025 iPhone fica mais barato em Bitcoin Num tweet anterior, o educador de Bitcoin Davinci mencionou que, ao longo do tempo, o iPhone da Apple tornou-se mais barato para comprar em preços de Bitcoin. Ele disse que enquanto há 10 anos, um iPhone custava aproximadamente 2,66 BTC, agora, em 2025, este popular gadget da Apple pode ser comprado por aproximadamente 0,006 Bitcoin. Há 10 anos, um iPhone custava ~2,66 BTC. Hoje, o modelo base mais recente do iPhone custa apenas ~0,006 BTC! — Davinci Jeremie (@Davincij15) 10 de setembro de 2025 No início desta semana, a comunidade cripto ficou entusiasmada com a nova linha iPhone 17 Pro da Apple. Um dos telefones dessa linha foi lançado em laranja – a cor do Bitcoin. Fonte: https://u.today/bitcoin-cant-be-printed-or-controlled-key-reason-to-hodl-btc-from-jeremie-davinci
Threshold
T$0,01325+9,41%
Union
U$0,007384+4,55%
Bitcoin
BTC$113 581,46+1,49%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 03:45
Relatório do IPC mostra aumento da inflação nos cuidados de saúde

O relatório pós-IPC mostra aumento da inflação nos cuidados de saúde apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jose Luis Pelaez Inc | Digitalvision | Getty Images A inflação nos cuidados de saúde está a impulsionar custos de cobertura mais elevados, preparando o cenário para o que poderá ser o maior aumento nos gastos com cuidados de saúde por grandes empregadores em 15 anos. Os custos de cuidados médicos em agosto aumentaram 4,2% numa base anualizada, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor do Departamento do Trabalho, em comparação com uma taxa de inflação geral de 2,9%. O custo das consultas médicas subiu 3,5%, enquanto os serviços hospitalares e ambulatórios aumentaram 5,3%. Esses aumentos de preços estão a contribuir para custos mais elevados de seguros de saúde para 2026. Os consumidores que não se qualificam para subsídios governamentais para comprar cobertura de saúde nas bolsas da Lei de Cuidados Acessíveis poderão enfrentar aumentos de prémios de dois dígitos para o próximo ano, de acordo com os primeiros registos das seguradoras. Trabalhadores com cobertura de saúde do empregador também poderão ter de pagar prémios mais elevados e custos diretos no próximo ano. Grandes empregadores estão a projetar que os seus custos gerais de cobertura de saúde aumentarão uma média de 9% em 2026, de acordo com várias pesquisas de grupos empresariais, o que seria o nível mais alto de inflação nos cuidados de saúde desde 2010. Mais de metade das empresas pesquisadas pela empresa de consultoria de benefícios Mercer no início deste ano disseram que estão a considerar repassar alguns desses aumentos aos trabalhadores, mas o Business Group on Health diz que a maioria dos grandes empregadores na sua pesquisa está a procurar outras formas de reduzir custos. "Os empregadores têm evitado de todas as formas possíveis repassar custos aos funcionários. Este ano, vemos a primeira indicação de que eles podem considerar repassar parte disso aos funcionários, mas novamente, apenas como último recurso. Eles vão tentar acionar tantas outras alavancas quanto possível", disse Ellen Kelsay, presidente e CEO da BGH. Fatores de custo para empregadores: medicamentos para cancro e GLP-1s Shana Novak | Stone | Getty Images Os preços dos medicamentos prescritos aumentaram 0,9% em agosto, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor...
Threshold
T$0,01325+9,41%
Sunrise Layer
RISE$0,00951+1,82%
Moonveil
MORE$0,02603+1,95%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 03:35
Preço do Ethereum cai enquanto investidores correm para Layer Brett à medida que analistas sugerem retornos de 70x este ano

A recente queda de preço do Ethereum criou uma tempestade perfeita para investidores cripto que procuram oportunidades alternativas, com muitos a voltarem-se para Layer Brett ($LBRETT) enquanto analistas projetam retornos potenciais de 70x antes do final do ano. Enquanto o ETH luta com a pressão institucional e a volatilidade pós-fusão, a pré-venda do Layer Brett já arrecadou $3,3 milhões a apenas $0,0055 por token. Isto [...]
Storm Trade
STORM$0,01165+6,29%
TokenFi
TOKEN$0,00915+1,10%
Solayer
LAYER$0,3036+3,16%
Cryptopolitan2025/09/12 03:28
Transferências de Bitcoin da Terra para Marte agora possíveis em três minutos

O post Transferências de Bitcoin da Terra para Marte Agora Possíveis em Três Minutos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aparentemente, existe uma forma de enviar Bitcoin da Terra para Marte em apenas três minutos usando tecnologia já disponível. Só precisamos de alguém, ou algo, para recebê-lo. No final do mês passado, o empresário de tecnologia Jose E. Puente e seu colega, Carlos Puente, publicaram um white paper revelando o Proof-of-Transit Timestamping — um conceito que ele disse ao Cointelegraph ser a peça que faltava para tornar o Bitcoin interplanetário. O conceito sugere que quando um usuário de Bitcoin quiser enviar um pagamento para Marte no futuro, a transação poderia saltar do usuário através de diferentes estações, como antenas terrestres, satélites ou até mesmo um retransmissor ao redor da Lua. Em cada parada, a transação é "carimbada" antes de continuar até chegar ao seu destino. Falando ao Cointelegraph, Puente disse que o PoTT serve como "camada de recibo" no Bitcoin e na Rede Lightning enquanto aproveita os links ópticos construídos pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, Starlink de Elon Musk, ou outro provedor de satélite. "A tecnologia está essencialmente pronta. No momento em que houver uma ligação estável Terra-Marte, o PoTT pode funcionar em cima, tornando o Bitcoin a primeira moeda a operar perfeitamente entre planetas", disse ele. "Ao simular atrasos de nível de Marte, poderíamos executar uma demonstração convincente de ponta a ponta agora mesmo." Um rover da NASA recentemente encontrou algumas rochas em Marte que podem ser evidência de vida passada. Fonte: NASA Mars Quando estiver em funcionamento, Puente disse que as transferências Lightning do Bitcoin poderiam chegar a Marte em apenas três minutos, ou até 22 minutos no pior cenário. A transação Lightning média levaria entre 12 e 15 minutos, enquanto as transferências da camada base do Bitcoin levariam o tempo habitual de bloco de 10 minutos mais o atraso do sinal. Abordando o período de apagão de duas semanas em Marte que ocorre a cada 26 meses aproximadamente, Puente disse que uma solução poderia "deliberadamente contornar o Sol com satélites de retransmissão" para...
LETSTOP
STOP$0,06798+15,08%
holoride
RIDE$0,000792+4,62%
Whiterock
WHITE$0,0002178+0,04%
BitcoinEthereumNews2025/09/12 02:57
