DOGE lidera ganhos, BTC salta para $114K à medida que configuração M2 abre negociação de recuperação
Bitcoin BTC$114.532,45 negociou em torno de $114.200 nas horas da manhã de quinta-feira na Ásia, subindo 2,4% em 24 horas, enquanto as principais moedas se fortaleceram em uma semana macro pesada. Ether (ETH) subiu 2,4% para $4.400, XRP XRP$3,0173 subiu acima de $3, BNB da BNB Chain (BNB) aproximou-se de $900 e SOL da Solana (SOL) ganhou quase 3%. Dogecoin DOGE$0,2519 superou com um ganho diário de 5% que estendeu um movimento de alta de uma semana para 15,9%. Uma tendência de valorização está chamando a atenção entre alguns traders. A CF Benchmarks disse em um relatório no início desta semana que sugeriu que o bitcoin está sendo negociado abaixo de sua faixa de valor justo quando mapeado contra o crescimento do M2 dos EUA. A empresa observou que a diferença entre a expansão do M2 e o preço do BTC é tão ampla quanto em qualquer momento desde agosto de 2024, o que se transformou em um forte ponto de entrada. Divergências semelhantes em 2016, 2019 e 2021 precederam notáveis altas. Na última década, o BTC mostrou uma correlação positiva com o M2, com o crescimento monetário tipicamente liderando o preço em aproximadamente três meses. Se essa relação histórica se mantiver, ventos favoráveis de liquidez no final do Q4 poderiam favorecer um impulso para cima. Taticamente, os bulls ainda têm níveis a recuperar. "O Bitcoin continua a atrair compradores em quedas intradia, formando uma tendência de alta suave e bastante frágil, com a principal batalha agora em torno de $112K", disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro, em um e-mail para o CoinDesk. "O verdadeiro teste está próximo de $115K, logo acima da média móvel de 50 dias. Permanecer acima disso sinalizaria um retorno ao otimismo, mas por enquanto o BTC está atrás das ações em máximas recordes", acrescentou Kuptsikevich. Mesas de opções relatam demanda mais firme por proteção antes dos dados de inflação dos EUA desta semana, consistente com posicionamento neutro a bearish no curto prazo. Enquanto isso, a oferta de SOL acompanhou um aumento constante no Valor Total Bloqueado (TVL) para um recorde de $12,2 bilhões, um aumento de 57% desde junho, enquanto as meme coins capturaram novos fluxos. Analistas sugerem alvos de $300 para SOL...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 05:42