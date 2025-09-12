2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
BlockDAG, ADA, TRX e AVAX

BlockDAG, ADA, TRX e AVAX

O post BlockDAG, ADA, TRX, e AVAX apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda 12 de setembro de 2025 | 05:00 Veja por que a arrecadação de quase $405M da BlockDAG, as conversas sobre ETF da ADA, o uso da TRX e a ascensão da AVAX as tornam as principais escolhas para 2025. Encontre a próxima boa criptomoeda para investir agora. Se 2021 foi só hype e 2022 foi sobre sobrevivência, então 2025 é sobre prova. O mercado cripto não é mais apenas sobre grandes promessas. As pessoas querem ver o que funciona na prática. A prova vem na forma de endereços ativos, aplicações reais e números de crescimento que podem ser rastreados hoje. Muitos projetos ainda perseguem histórias para permanecer em destaque, mas outros já estão mostrando tração real com dados para comprovar. Desde testes de estresse ao vivo antes do lançamento até discussões sobre fundos negociados em bolsa e adoção de rede, a lista de boas criptomoedas para investir em 2025 aponta para moedas que estão indo além da teoria. Aqui estão quatro nomes líderes estabelecendo o ritmo, começando com aquele que já está minerando sob pressão do mundo real. BlockDAG (BDAG): Testando Escala Antes do Lançamento O que significa construir para escala na prática? Para BlockDAG (BDAG), significa testar sob pressão real. Seu aplicativo de mineração móvel X1 agora tem mais de 3 milhões de pessoas minerando todos os dias. Isso não é apenas um jogo de tocar para ganhar. Cada sessão testa velocidade de bloco, latência e capacidade de processamento. A equipe não está esperando para ver o que acontece após o lançamento. Eles estão coletando resultados ao vivo agora. O dinheiro arrecadado mostra a mesma história. BlockDAG arrecadou quase $405 milhões. Mais de 26,2 bilhões de moedas já foram vendidas, com 312.000 detentores registrados. A comunidade está ativa e crescendo rapidamente. O preço da moeda também é atraente. No lote 30, BDAG está em $0,03. No entanto, por tempo limitado, está sendo oferecida a $0,0013. Isso equivale a um ROI de 2.900% em comparação com o lote um. Poucos projetos mostram esse tipo de...
NEAR
NEAR$2.437+3.00%
Threshold
T$0.01325+9.23%
RealLink
REAL$0.07107+1.38%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:05
Compartilhar
Estreia Emocionante da RexShares Provavelmente na Próxima Quinta-feira

Estreia Emocionante da RexShares Provavelmente na Próxima Quinta-feira

A publicação "Estreia Emocionante da RexShares Provavelmente na Próxima Quinta-feira" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Lançamento Antecipado do ETF DOGE: Estreia Emocionante da RexShares Provavelmente na Próxima Quinta-feira Pular para o conteúdo Início Notícias Cripto Lançamento Antecipado do ETF DOGE: Estreia Emocionante da RexShares Provavelmente na Próxima Quinta-feira Fonte: https://bitcoinworld.co.in/doge-etf-launch-delayed/
BRC20.COM
COM$0.012552+24.05%
DOGE
DOGE$0.20616+6.91%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 10:01
Compartilhar
Apesar de Perder os Playoffs da Série Xfinity, Christian Eckes Acredita que 2025 É um Sucesso

Apesar de Perder os Playoffs da Série Xfinity, Christian Eckes Acredita que 2025 É um Sucesso

O post Apesar de Perder os Playoffs da Série Xfinity, Christian Eckes Acredita que 2025 É Um Sucesso apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Christian Eckes, piloto do #16 Celsius Chevrolet, entra no seu carro durante a qualificação para a NASCAR Xfinity Series Tennessee Lottery 250 no Nashville Superspeedway em 31 de maio de 2025 em Lebanon, Tennessee. (Foto de Sean Gardner/Getty Images) Getty Images Christian Eckes está se adaptando à Série Xfinity da Nascar após um início difícil em sua passagem pela Kaulig Racing. O piloto de 24 anos levou alguns meses para se ajustar a um tipo diferente de carro de corrida, e ele perdeu os playoffs da Série Xfinity de 2025 com a equipe No. 16. "Foi uma experiência de aprendizado bastante massiva", disse Eckes. "Este ano é definitivamente outro nível com muitos contratempos, erros meus, erros da equipe e muitas coisas não deram certo. Tivemos velocidade de top-oito todas as semanas e às vezes velocidade para vencer corridas. Nunca se concretiza, e isso nos colocou em uma situação onde não estamos nos playoffs, o que é lamentável porque corremos bem nas últimas quatro ou cinco semanas." Eckes assumiu o comando do carro principal No. 16 da Kaulig Racing como parte de um acordo de vários anos depois que a equipe recolocou AJ Allmendinger na Série Cup. Allmendinger era uma ameaça constante para vitórias na Série Xfinity e terminou em terceiro na classificação de 2024, mesmo quando a Kaulig como um todo estava fora de ritmo durante a maior parte da temporada. Essa falta de velocidade continuou em 2025, já que a Kaulig Racing tem lutado em toda a Série Xfinity. Eckes, no entanto, tem sido o único ponto positivo para a equipe. "Demorou um tempo para eu descobrir o que preciso nestes tipos de carros de corrida", disse Eckes. "Eu dirigi um caminhão por tanto tempo, e isto é mais como um carro ARCA, que eu corri há sete anos. Estou aprendendo coisas diferentes sobre o...
MemeCore
M$2.03281-12.06%
Threshold
T$0.01325+9.23%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:29
Compartilhar
A Subida Fenomenal do BTC Acima de $115.000

A Subida Fenomenal do BTC Acima de $115.000

A publicação "A Subida Fenomenal do BTC Acima de $115.000" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Aumento do Preço do Bitcoin: A Subida Fenomenal do BTC Acima de $115.000 Pular para o conteúdo Início Notícias de Criptomoedas Aumento do Preço do Bitcoin: A Subida Fenomenal do BTC Acima de $115.000 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-analysis-14/
Bitcoin
BTC$113,567.26+1.47%
BRC20.COM
COM$0.012552+24.05%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 09:13
Compartilhar
Principais Altcoins Com Utilidade Real Para Manter Nos Próximos 5 Anos

Principais Altcoins Com Utilidade Real Para Manter Nos Próximos 5 Anos

O post Top Altcoins Com Utilidade Real para Fazer Holding pelos Próximos 5 Anos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A especulação vai e vem, mas a utilidade permanece. Quando você está fazendo holding por anos, quer tokens que tenham utilidade diária em vez de apenas gráficos em tendência. Duas redes que estão no centro dessa história de utilidade são Ethereum e XRP. Embora cada uma resolva problemas diferentes, todas resolvem problemas para usuários reais e negócios reais. Ethereum é a camada base programável para finanças, cultura e identidade on-chain. Tudo, desde ativos tokenizados até empréstimos, é alimentado por seus contratos inteligentes. XRP, por outro lado, é tudo sobre transferência de valor. Permitirá que pagamentos transfronteiriços sejam mais rápidos e mais baratos do que os sistemas legados, um requisito prático para bancos, fintechs e operadores de remessas. À medida que os investidores planejam estratégias de longo prazo, também estão olhando para projetos anteriores e mais ágeis que poderiam crescer a partir de pequenas capitalizações. MAGACOIN FINANCE surge nessas conversas como uma jogada complementar de alocação para portfólios orientados ao crescimento. Por que Ethereum Pertence a um Holding de 5 Anos O ETH desfruta de uma enorme comunidade de desenvolvedores e uma série contínua de melhorias de usabilidade. Quando os custos diminuem e o rendimento aumenta, mais aplicativos alcançam adequação ao mercado. Isso atrai mais usuários e liquidez, proporcionando um ciclo forte para os holders. MAGACOIN FINANCE: Destaque Entre as Escolhas de Crescimento para 2025 Com um roadmap sólido, forte engajamento da comunidade e foco em tokenomics escalável, MAGACOIN FINANCE foi identificado como uma das melhores altcoins para comprar em 2025 para portfólios de alto crescimento. A estratégia de investimento para investidores de longo prazo é posicionar-se para a fase de construção e deixar que os marcos e a expansão de acesso façam o trabalho pesado ao longo do tempo. Por que XRP Mantém Seu Lugar Para pagamentos, tudo se resume a velocidade e custo. XRP é projetado para eficiência de rendimento e liquidação. Se a popularidade das integrações de parceiros continuar a crescer e a clareza regulatória continuar a melhorar, as instituições continuarão a dobrar a aposta onde a tecnologia faz...
RealLink
REAL$0.07107+1.38%
PlaysOut
PLAY$0.03447+4.58%
Moonveil
MORE$0.02603+1.71%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:38
Compartilhar
Preço da Solana prepara-se para um rally de 354,55% em meio ao TVL de $12B da SOL

Preço da Solana prepara-se para um rally de 354,55% em meio ao TVL de $12B da SOL

O post Preço da Solana Prepara-se para Rally de 354,55% Enquanto TVL da SOL Atinge $12B apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais Insights: Uma formação de bandeira de alta da SOL indica que o preço da Solana está a caminho dos $300 no curto prazo. O valor total bloqueado (TVL) da Solana aumentou para $12 bilhões. Se a configuração for bem-sucedida, um rally massivo acima de $1000 é provável. O preço da Solana subiu 70% entre 22 de junho e 29 de agosto. Isso ocorreu em meio a um rally mais amplo de altcoins liderado pelo rally do preço do Ethereum para um novo recorde histórico de cerca de $4.950. O rally da Solana foi breve e não conseguiu ultrapassar os $220. Em 1 de setembro, o preço caiu abaixo de $200. Desde então, recuperou 12% do seu mínimo local. Dados on-chain e técnicos sugerem mais ganhos pela frente, com o preço da SOL preparando-se para um rally massivo de 354,55%, o que poderia elevar o seu valor para quatro dígitos. Configuração Técnica Mostra que o Preço da Solana Está Pronto para $300 Uma análise de preço compartilhada por Broke Doomer no X mostra que o preço da Solana está formando um padrão de bandeira de alta. Esta configuração frequentemente sinaliza uma forte continuação da tendência anterior de alta. Entre junho e agosto, o preço da SOL subiu mais de 70% como parte do rally mais amplo do mercado cripto. Após este movimento, o preço entrou numa fase de consolidação, caracterizada por uma série de mínimos mais altos e máximos mais baixos. Esta estrutura moldou a bandeira de alta destacada no gráfico. Atualmente, a Solana está a negociar perto da resistência superior da bandeira. Se o preço quebrar acima deste nível, o padrão sugere que um grande rally poderá seguir-se. O movimento medido a partir desta formação aponta para um ganho potencial de mais de 36%. Análise do Preço da Solana | Fonte: Broke Doomer, X Com base nesta projeção, o preço da Solana tem como alvo um preço próximo de $300 no curto prazo. Este objetivo vem da extensão da altura do rally inicial e da sua aplicação ao ponto de ruptura. O que é uma Bandeira de Alta? Uma...
NEAR
NEAR$2.437+3.00%
Solana
SOL$191.86+5.00%
Moonveil
MORE$0.02603+1.71%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 08:05
Compartilhar
Equipe Shiba Inu confirma que a Migração adiada vai avançar, eis o que está por vir

Equipe Shiba Inu confirma que a Migração adiada vai avançar, eis o que está por vir

Após semanas de expectativa e contratempos, a equipa de desenvolvimento da Shiba Inu confirmou oficialmente que a tão aguardada migração do LEASH v1 para o LEASH v2 está pronta para começar. O atraso deveu-se à necessidade de resolver falhas no contrato original do token LEASH e de concluir uma auditoria de segurança completa. Agora que estes obstáculos estão [...]
TokenFi
TOKEN$0.00916+1.10%
READY
READY$0.039856+9.84%
BitShiba
SHIBA$0.000000000625+13.84%
Compartilhar
Bitcoinist2025/09/12 08:00
Compartilhar
Razões pelas quais Pendle (PENDLE) ainda está massivamente subvalorizado – A oportunidade de $400 triliões que todos perderam

Razões pelas quais Pendle (PENDLE) ainda está massivamente subvalorizado – A oportunidade de $400 triliões que todos perderam

Pendle continua a passar despercebido apesar de estar a construir uma das histórias mais promissoras em DeFi. Numa longa thread no X, Mesh.hl chamou PENDLE de "criminalmente subvalorizado", e quando se olha para os dados, é fácil perceber porquê. Os Números Que Se Destacam Pendle tem atualmente 12,3 mil milhões de dólares bloqueados no protocolo, um aumento
DeFi
DEFI$0.001299-6.14%
Pendle
PENDLE$3.692+2.55%
DappRadar
RADAR$0.001506+4.22%
Compartilhar
Coinstats2025/09/12 07:00
Compartilhar
Campeonato Pro de Voleibol AU 2025 apresenta melhores estrelas na lista final

Campeonato Pro de Voleibol AU 2025 apresenta melhores estrelas na lista final

O post 2025 AU Pro Volleyball Championship Final Roster Features Top Stars apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Campeonato de Voleibol Profissional Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited Em 3 de outubro, a Athletes Unlimited dará início ao Campeonato de Voleibol Profissional Athletes Unlimited, reunindo 44 jogadoras de elite nacionais e internacionais para competir pela maior honra do esporte. A liga recentemente passou por um rebranding como AU Pro Volleyball Championship e anunciou Omaha, Nebraska, e Madison, Wisconsin como cidades-sede, sinalizando um foco ampliado nos principais mercados de voleibol. O elenco inclui talentos de ligas líderes mundiais, como a LOVB e MLV dos EUA, a Superliga do Brasil e a Sultanlar Ligi da Turquia. A formação apresenta oito atletas olímpicas e 28 jogadoras com experiência em seleções nacionais. As partidas acontecerão na Liberty First Credit Union Arena em Omaha (3-13 de outubro) e no Veterans Memorial Coliseum no Alliant Energy Center em Madison (23 de outubro-2 de novembro). Jogadoras principais incluem: Medalhistas olímpicas fazendo sua estreia na AU: Micha Hancock, Jordan Thompson, Justine Wong-Orantes e Natalia Zilio Pereira. Brittany Abercrombie, campeã do AU Pro Volleyball 2024, retornando para defender seu título. Atletas olímpicas adicionais: Lorenne Teixeira (Brasil), Manami Kojima (Japão), Natalia Valentin-Anderson (Porto Rico) e Betty De La Cruz (República Dominicana), vencedora do Campeonato AU Pro Volleyball 2022. Jogadoras com vínculos locais: Brooke Nuneviller, Wong-Orantes e Valentin-Anderson em Nebraska; Sydney Hilley e Claire Chaussee em Madison. Principais estrelas dos EUA e ex-All-Americans: Madi Bugg, Tori Dixon, Dani Drews, Skylar Fields, Serena Gray, Morgan Hentz, Claire Hoffman e Molly McCage. Destaques internacionais: Heydi Casanova (Cuba), Pornpun Guedpard (Tailândia) e Piyanut Pannoy (Tailândia). Cobertura de Transmissão e Formato do Campeonato de Voleibol Profissional Athletes Unlimited Programação de Transmissão do Voleibol Profissional Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited 15 das 24 partidas serão transmitidas exclusivamente nas plataformas ESPN, com os restantes confrontos disponíveis em mais de 70 redes de streaming globais e redes esportivas regionais, incluindo Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks e NESN. Antiga...
Union
U$0.007384+4.67%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.0281+2.10%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:47
Compartilhar
Perplexity AI prevê quando Solana (SOL) poderá ultrapassar os 500$ e identifica criptomoeda barata que poderá valorizar 9500% em 2025

Perplexity AI prevê quando Solana (SOL) poderá ultrapassar os 500$ e identifica criptomoeda barata que poderá valorizar 9500% em 2025

O mercado cripto está a agitar-se novamente, não apenas porque o Bitcoin está a manter-se estável acima dos $60.000. A Perplexity AI tem gerado previsões que muitos traders estão a observar atentamente. Uma das maiores previsões é que a Solana (SOL) poderá eventualmente ultrapassar os $500, uma projeção ousada que reacendeu debates sobre o seu lugar no próximo bull
Solana
SOL$191.86+5.00%
EPNS
PUSH$0.02793+6.15%
Sleepless AI
AI$0.0836+4.36%
Compartilhar
Coinstats2025/09/12 06:30
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.