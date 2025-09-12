BlockDAG, ADA, TRX e AVAX

O post BlockDAG, ADA, TRX, e AVAX apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda 12 de setembro de 2025 | 05:00 Veja por que a arrecadação de quase $405M da BlockDAG, as conversas sobre ETF da ADA, o uso da TRX e a ascensão da AVAX as tornam as principais escolhas para 2025. Encontre a próxima boa criptomoeda para investir agora. Se 2021 foi só hype e 2022 foi sobre sobrevivência, então 2025 é sobre prova. O mercado cripto não é mais apenas sobre grandes promessas. As pessoas querem ver o que funciona na prática. A prova vem na forma de endereços ativos, aplicações reais e números de crescimento que podem ser rastreados hoje. Muitos projetos ainda perseguem histórias para permanecer em destaque, mas outros já estão mostrando tração real com dados para comprovar. Desde testes de estresse ao vivo antes do lançamento até discussões sobre fundos negociados em bolsa e adoção de rede, a lista de boas criptomoedas para investir em 2025 aponta para moedas que estão indo além da teoria. Aqui estão quatro nomes líderes estabelecendo o ritmo, começando com aquele que já está minerando sob pressão do mundo real. BlockDAG (BDAG): Testando Escala Antes do Lançamento O que significa construir para escala na prática? Para BlockDAG (BDAG), significa testar sob pressão real. Seu aplicativo de mineração móvel X1 agora tem mais de 3 milhões de pessoas minerando todos os dias. Isso não é apenas um jogo de tocar para ganhar. Cada sessão testa velocidade de bloco, latência e capacidade de processamento. A equipe não está esperando para ver o que acontece após o lançamento. Eles estão coletando resultados ao vivo agora. O dinheiro arrecadado mostra a mesma história. BlockDAG arrecadou quase $405 milhões. Mais de 26,2 bilhões de moedas já foram vendidas, com 312.000 detentores registrados. A comunidade está ativa e crescendo rapidamente. O preço da moeda também é atraente. No lote 30, BDAG está em $0,03. No entanto, por tempo limitado, está sendo oferecida a $0,0013. Isso equivale a um ROI de 2.900% em comparação com o lote um. Poucos projetos mostram esse tipo de...