Campeonato Pro de Voleibol AU 2025 apresenta melhores estrelas na lista final
Campeonato de Voleibol Profissional Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited Em 3 de outubro, a Athletes Unlimited dará início ao Campeonato de Voleibol Profissional Athletes Unlimited, reunindo 44 jogadoras de elite nacionais e internacionais para competir pela maior honra do esporte. A liga recentemente passou por um rebranding como AU Pro Volleyball Championship e anunciou Omaha, Nebraska, e Madison, Wisconsin como cidades-sede, sinalizando um foco ampliado nos principais mercados de voleibol. O elenco inclui talentos de ligas líderes mundiais, como a LOVB e MLV dos EUA, a Superliga do Brasil e a Sultanlar Ligi da Turquia. A formação apresenta oito atletas olímpicas e 28 jogadoras com experiência em seleções nacionais. As partidas acontecerão na Liberty First Credit Union Arena em Omaha (3-13 de outubro) e no Veterans Memorial Coliseum no Alliant Energy Center em Madison (23 de outubro-2 de novembro). Jogadoras principais incluem: Medalhistas olímpicas fazendo sua estreia na AU: Micha Hancock, Jordan Thompson, Justine Wong-Orantes e Natalia Zilio Pereira. Brittany Abercrombie, campeã do AU Pro Volleyball 2024, retornando para defender seu título. Atletas olímpicas adicionais: Lorenne Teixeira (Brasil), Manami Kojima (Japão), Natalia Valentin-Anderson (Porto Rico) e Betty De La Cruz (República Dominicana), vencedora do Campeonato AU Pro Volleyball 2022. Jogadoras com vínculos locais: Brooke Nuneviller, Wong-Orantes e Valentin-Anderson em Nebraska; Sydney Hilley e Claire Chaussee em Madison. Principais estrelas dos EUA e ex-All-Americans: Madi Bugg, Tori Dixon, Dani Drews, Skylar Fields, Serena Gray, Morgan Hentz, Claire Hoffman e Molly McCage. Destaques internacionais: Heydi Casanova (Cuba), Pornpun Guedpard (Tailândia) e Piyanut Pannoy (Tailândia). Cobertura de Transmissão e Formato do Campeonato de Voleibol Profissional Athletes Unlimited Programação de Transmissão do Voleibol Profissional Athlete's Unlimited 2025 Athletes Unlimited 15 das 24 partidas serão transmitidas exclusivamente nas plataformas ESPN, com os restantes confrontos disponíveis em mais de 70 redes de streaming globais e redes esportivas regionais, incluindo Gray Broadcast Sports Networks, AWSN, Swerve Sports, FanDuel Sports Network, Marquee Sports Network, MSG Networks e NESN.
BitcoinEthereumNews2025/09/12 06:47