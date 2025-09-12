2025-10-13 Monday

Preço do TRON (TRX): Rede reduz taxas de transações em 60% impulsionando alta de 17%

TLDR A governança da TRON reduziu os custos de transação em 60%, cortando as taxas de transferência médias de 4,4 TRX para 2,1 TRX. O TRX é negociado a $0,3447, com alta de 2,4% em 24 horas apesar do arrefecimento dos volumes de negociação. A rede processa mais de $21 mil milhões diariamente em transferências USDT, criando uma procura constante. A TRON Inc. expandiu o tesouro em $110 milhões e lançou a aplicação Ledger Enterprise [...] A publicação TRON (TRX) Price: Rede Reduz Taxas de Transação em 60% Impulsionando Rally de 17% apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral2025/09/12 14:37
MoonPay e Birdeye Aceleram Conjuntamente as Compras e Negociação de Criptomoeda

MoonPay e Birdeye juntos simplificando compras de criptomoedas ao oferecer transações rápidas e seguras a nível global utilizando múltiplos métodos de pagamento.
Blockchainreporter2025/09/12 14:30
O Mercado Bull do Bitcoin Está Prestes a Morrer?

O post "O Mercado altista do Bitcoin Está Prestes a Morrer?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 de setembro de 2025 | 09:09 Enquanto o Bitcoin negocia lateralmente após não conseguir manter suas máximas recentes, os observadores do mercado estão divididos sobre se o clímax do ciclo já chegou. O lendário trader Peter Brandt acredita que o pico pode estar para trás, enquanto outros analistas veem mais gás no tanque — e a iminente decisão de taxa do Federal Reserve está aumentando a incerteza. Brandt Soa o Alarme Brandt sugeriu que a alta de agosto para $124.000 poderia marcar o pico do ciclo. Sua visão alinha-se com os padrões clássicos do ciclo de halving, onde os topos tipicamente ocorrem não muito depois que as recompensas de bloco são cortadas. Se ele estiver certo, o próximo capítulo do Bitcoin poderia ser menos sobre euforia e mais sobre consolidação. Nem todos estão prontos para dar o tempo como encerrado. O analista JDK argumenta que o comportamento do Bitcoin se encaixa na teoria dos "ciclos prolongados", sugerindo um pico potencial em outubro ou novembro. Para ele, a estrutura do mercado importa mais que o calendário — e o ambiente atual ainda não se assemelha aos topos de ciclos passados. Carta Selvagem de Liquidez: Cortes do Fed Complicando o cenário está o Federal Reserve. Com a inflação diminuindo, os mercados veem 90% de chance de um corte de 25 pontos base na reunião do FOMC da próxima semana. Injeções de liquidez poderiam, em teoria, impulsionar outra alta para o Bitcoin. Mas a história não é tão clara. Em 2019, o Bitcoin subiu fortemente antes dos cortes do Fed apenas para perder força quando eles começaram. Em 2024, o BTC atingiu seis dígitos — mas esse movimento coincidiu com a vitória eleitoral de Trump, tornando difícil isolar o impacto da política monetária. O Panorama Geral Apesar do debate sobre o momento, a maioria concorda na direção: a trajetória de longo prazo do Bitcoin permanece em alta. Como Anthony Pompliano colocou, os cortes de taxa podem não ser o gatilho que todos esperam — mas a tendência mais ampla ainda favorece a valorização. A questão em aberto é se os fogos de artifício já ficaram para trás ou se um último...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 14:17
Festa de Disfarces de Bitcoin e Caça ao Tesouro Oculto

O post Festa de Fantasias Bitcoin e Caça ao Tesouro Escondido apareceu no BitcoinEthereumNews.com. HODLween 2025 Charlotte HODLween 2025 Localização: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, Estados UnidosData: Sex, 31 de outubro – Sex, 31 de outubro, 2025Hora: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) Horário de Verão do Leste (EUA e Canadá)Tipo de evento: Evento BitcoinSite Oficial: https://hodlween.party/ Visão Geral do Evento Aventure-se na toca do coelho do bitcoin para o HODLween 2025, o 5º evento anual onde vibrações eletrizantes e tesouros o aguardam! Vista sua melhor fantasia para o concurso "Melhor Satoshi Nakamoto" e caçe bitcoin escondido. Junte-se à diversão na sexta-feira, 31 de outubro, 15:00 – 19:00, na Great Wagon Road Distillery no distrito artístico de NoDa! HODLween é uma festa de Halloween com tema bitcoin incluindo música ao vivo, apresentações, bitcoin escondido, decoração espetacular e um concurso épico de fantasias para o melhor Satoshi Nakamoto. É a festa de Halloween Bitcoin mais antiga do mundo, trazida a você por Bitcoin Charlotte. HODLween não é um evento Web3, NFT, cripto, blockchain ou altcoin. Por que Participar? Desfrute de uma celebração única de Halloween com tema bitcoin. Participe em atividades interativas como o concurso de fantasias. Estabeleça contatos com entusiastas de bitcoin e novatos. Descubra bitcoin escondido e aproveite apresentações emocionantes. Principais Destaques Palestrantes: TBA Sessões: Concursos de fantasias, apresentações ao vivo Tópicos Abordados: Bitcoin, princípios de HODL, tecnologias descentralizadas Recursos Especiais: Caça ao tesouro de bitcoin escondido, oportunidades de networking, decoração espetacular Perguntas Frequentes O que é HODLween 2025?HODLween é uma festa de Halloween com tema bitcoin apresentando música ao vivo, concursos de fantasias e caças ao bitcoin escondido. Quando e onde é realizado?Sex, 31 de outubro – Sex, 31 de outubro, 2025, 15:00 – 19:00, na Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, Estados Unidos Quem deve participar?Entusiastas de Bitcoin, novatos e qualquer pessoa interessada em uma experiência única de Halloween. Quais tópicos são discutidos?A discussão inclui Bitcoin, sua comunidade e estratégias de HODL. Aviso legal: O texto acima é um artigo publicitário que não faz parte do conteúdo editorial da Coincu.com. Fonte: https://coincu.com/blockchain-event/hodlween-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:55
ETF de Bitcoin vê fluxo de entrada de 552,7 milhões de dólares e ETF de Ethereum vê fluxo de entrada de 113,1 milhões de dólares em 11 de set.

O post ETF de Bitcoin vê fluxo de entrada de $552,7M e ETF de Ethereum vê fluxo de entrada de $113,1M em 11 de set. apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões Os ETFs de Bitcoin viram fluxos de entrada significativos de $552,7 milhões em 11 de setembro. Os ETFs de Ethereum atraíram $113,1 milhões em fluxos de entrada na mesma data. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin registraram $552,7 milhões em fluxos de entrada em 11 de setembro, enquanto os ETFs de Ethereum viram $113,1 milhões em fluxos de entrada no mesmo dia. Os fluxos de entrada representam compras de investidores dos ETFs de ativos digitais durante a sessão de negociação. Os ETFs de Bitcoin atraíram quase cinco vezes mais capital do que seus equivalentes de Ethereum. Ambas as categorias de ativos cripto viram demanda positiva dos investidores, com os fluxos de entrada combinados totalizando $665,8 milhões entre as duas classes de ativos digitais. Fonte: https://cryptobriefing.com/bitcoin-ethereum-etf-inflows-sept-11-2024/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 13:28
Bandidos de Bitcoin desmantelados: Equipamentos de mineração encontrados nos tetos de lares de idosos de Hong Kong

A publicação Bandidos de Bitcoin Desmascarados: Equipamentos de Mineração Encontrados nos Tetos de Lares de Cuidados de Hong Kong apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dois técnicos em Hong Kong foram presos por supostamente roubarem eletricidade de lares de cuidados para deficientes para operar uma mineração de criptomoedas secreta. Atividade Suspeita Leva à Descoberta Dois técnicos em Hong Kong foram presos por supostamente roubarem eletricidade de lares de cuidados para deficientes para alimentar uma operação secreta de mineração de Bitcoin. O [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-bandits-busted-mining-rigs-found-in-ceilings-of-hong-kong-care-homes/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:54
Aumento notável nas entradas de Bitcoin e Blockchain Ethereum!

O post Notável Aumento nas Entradas de Bitcoin e Ethereum! apareceu em BitcoinEthereumNews.com. ETFs Spot de Cripto: Notável Aumento nas Entradas de Bitcoin e Ethereum! Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto ETFs Spot de Cripto: Notável Aumento nas Entradas de Bitcoin e Ethereum! Fonte: https://bitcoinworld.co.in/spot-crypto-etfs-surge/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:37
Bitcoin emerge como um importante ponto de discussão de investimento

O post Bitcoin Emerge como um Importante Ponto de Discussão para Investimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Previsões sobre o valor futuro do Bitcoin continuam a gerar reações diversas entre especialistas financeiros. Uma análise recente da Bitwise, uma empresa especializada em gestão de ativos, projetou que o valor futuro do Bitcoin pode potencialmente atingir cerca de USD 1,3 milhões até o ano de 2035. Continue a Leitura: Bitcoin Emerge como um Importante Ponto de Discussão para Investimento Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-emerges-as-a-major-investment-talking-point
BitcoinEthereumNews2025/09/12 12:33
Notável aumento do preço do Bitcoin: BTC ultrapassa marco de $116.000

O post Notável Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Ultrapassa Marco de $116.000 apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notável Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Ultrapassa Marco de $116.000 Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Notável Aumento do Preço do Bitcoin: BTC Ultrapassa Marco de $116.000 Fonte: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-milestone-7/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:40
Ações da empresa de moda Mogu disparam com plano de compra de Bitcoin, Ethereum, Solana

O post Ações da Empresa de Moda Mogu Disparam com Plano de Aquisição de Bitcoin, Ethereum, Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Mogu, com sede na China, disse na quinta-feira que o seu conselho aprovou a alocação de 20 milhões de dólares em Bitcoin, Ethereum e Solana. As ações da empresa de moda listadas na Nasdaq subiram recentemente 76%. O conselho de administração da Mogu aprovou um plano para gastar 20 milhões de dólares em criptomoedas e títulos relacionados a cripto. As ações da empresa de moda Mogu listada na Nasdaq dispararam na quinta-feira depois que a empresa anunciou que estava comprando as moedas digitais Bitcoin, Ethereum e Solana com o seu dinheiro disponível. A MOGU, com sede na China, estava recentemente a negociar cerca de 76% mais alto a 4,40 dólares depois de subir em determinado momento para mais de 7 dólares por ação. O preço das ações tem estado em grande parte abaixo dos 5 dólares desde que atingiu uma máxima histórica acima dos 37 dólares no início de 2021. A Mogu, que vende roupas e acessórios online, disse na quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou um plano para gastar 20 milhões de dólares em criptomoedas e títulos relacionados a cripto. "O conselho acredita que, ao integrar ativos digitais nos seus ativos principais, a empresa pode diversificar não apenas as suas participações de tesouraria, mas também as suas capacidades operacionais essenciais para produtos e serviços de IA de próxima geração", dizia o comunicado. A Decrypt entrou em contacto com a Mogu para comentar. A Mogu é a mais recente empresa de capital aberto a comprar cripto como forma de diversificar as suas participações em dinheiro. A empresa abriu o capital em 2018. O conglomerado tecnológico chinês Tencent Holdings foi um investidor. Várias empresas listadas na Nasdaq estão a seguir um modelo pioneiro da Strategy—anteriormente MicroStrategy—que mudou do desenvolvimento de software para a compra de Bitcoin em 2020. A empresa é agora a mais recente detentora corporativa do ativo com 638.460 BTC no valor de mais de 73 mil milhões de dólares. Empresas que mudam para um plano de tesouraria cripto—comprando ativos digitais para que os investidores possam ter exposição às moedas—alcançaram pelo menos ganhos de preço de ações a curto prazo, às vezes com picos massivos. Apesar do sucesso da Strategy como tesouraria de Bitcoin—as suas ações subiram mais de 2.000% desde 2020—os Índices S&P Dow Jones na última...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 11:13
