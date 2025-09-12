Festa de Disfarces de Bitcoin e Caça ao Tesouro Oculto
HODLween 2025 Charlotte HODLween 2025 Localização: Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, Estados UnidosData: Sex, 31 de outubro – Sex, 31 de outubro, 2025Hora: 15:00 – 19:00 (UTC-04:00) Horário de Verão do Leste (EUA e Canadá)Tipo de evento: Evento BitcoinSite Oficial: https://hodlween.party/ Visão Geral do Evento Aventure-se na toca do coelho do bitcoin para o HODLween 2025, o 5º evento anual onde vibrações eletrizantes e tesouros o aguardam! Vista sua melhor fantasia para o concurso "Melhor Satoshi Nakamoto" e caçe bitcoin escondido. Junte-se à diversão na sexta-feira, 31 de outubro, 15:00 – 19:00, na Great Wagon Road Distillery no distrito artístico de NoDa! HODLween é uma festa de Halloween com tema bitcoin incluindo música ao vivo, apresentações, bitcoin escondido, decoração espetacular e um concurso épico de fantasias para o melhor Satoshi Nakamoto. É a festa de Halloween Bitcoin mais antiga do mundo, trazida a você por Bitcoin Charlotte. HODLween não é um evento Web3, NFT, cripto, blockchain ou altcoin. Por que Participar? Desfrute de uma celebração única de Halloween com tema bitcoin. Participe em atividades interativas como o concurso de fantasias. Estabeleça contatos com entusiastas de bitcoin e novatos. Descubra bitcoin escondido e aproveite apresentações emocionantes. Principais Destaques Palestrantes: TBA Sessões: Concursos de fantasias, apresentações ao vivo Tópicos Abordados: Bitcoin, princípios de HODL, tecnologias descentralizadas Recursos Especiais: Caça ao tesouro de bitcoin escondido, oportunidades de networking, decoração espetacular Perguntas Frequentes O que é HODLween 2025?HODLween é uma festa de Halloween com tema bitcoin apresentando música ao vivo, concursos de fantasias e caças ao bitcoin escondido. Quando e onde é realizado?Sex, 31 de outubro – Sex, 31 de outubro, 2025, 15:00 – 19:00, na Great Wagon Road Distilling Company. 610 Anderson St, Estados Unidos Quem deve participar?Entusiastas de Bitcoin, novatos e qualquer pessoa interessada em uma experiência única de Halloween. Quais tópicos são discutidos?A discussão inclui Bitcoin, sua comunidade e estratégias de HODL.
