Ações da empresa de moda Mogu disparam com plano de compra de Bitcoin, Ethereum, Solana

O post Ações da Empresa de Moda Mogu Disparam com Plano de Aquisição de Bitcoin, Ethereum, Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a Mogu, com sede na China, disse na quinta-feira que o seu conselho aprovou a alocação de 20 milhões de dólares em Bitcoin, Ethereum e Solana. As ações da empresa de moda listadas na Nasdaq subiram recentemente 76%. O conselho de administração da Mogu aprovou um plano para gastar 20 milhões de dólares em criptomoedas e títulos relacionados a cripto. As ações da empresa de moda Mogu listada na Nasdaq dispararam na quinta-feira depois que a empresa anunciou que estava comprando as moedas digitais Bitcoin, Ethereum e Solana com o seu dinheiro disponível. A MOGU, com sede na China, estava recentemente a negociar cerca de 76% mais alto a 4,40 dólares depois de subir em determinado momento para mais de 7 dólares por ação. O preço das ações tem estado em grande parte abaixo dos 5 dólares desde que atingiu uma máxima histórica acima dos 37 dólares no início de 2021. A Mogu, que vende roupas e acessórios online, disse na quinta-feira que o seu conselho de administração aprovou um plano para gastar 20 milhões de dólares em criptomoedas e títulos relacionados a cripto. "O conselho acredita que, ao integrar ativos digitais nos seus ativos principais, a empresa pode diversificar não apenas as suas participações de tesouraria, mas também as suas capacidades operacionais essenciais para produtos e serviços de IA de próxima geração", dizia o comunicado. A Decrypt entrou em contacto com a Mogu para comentar. A Mogu é a mais recente empresa de capital aberto a comprar cripto como forma de diversificar as suas participações em dinheiro. A empresa abriu o capital em 2018. O conglomerado tecnológico chinês Tencent Holdings foi um investidor. Várias empresas listadas na Nasdaq estão a seguir um modelo pioneiro da Strategy—anteriormente MicroStrategy—que mudou do desenvolvimento de software para a compra de Bitcoin em 2020. A empresa é agora a mais recente detentora corporativa do ativo com 638.460 BTC no valor de mais de 73 mil milhões de dólares. Empresas que mudam para um plano de tesouraria cripto—comprando ativos digitais para que os investidores possam ter exposição às moedas—alcançaram pelo menos ganhos de preço de ações a curto prazo, às vezes com picos massivos. Apesar do sucesso da Strategy como tesouraria de Bitcoin—as suas ações subiram mais de 2.000% desde 2020—os Índices S&P Dow Jones na última...