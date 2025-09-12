2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
SocialGrow AI colabora com a Openverse para avançar a tokenização de Ativos Reais

A parceria visa utilizar o mecanismo tokenizado padronizado de Ativos Reais e a interoperabilidade da Openverse para oferecer soluções cross-chain simplificadas.
Blockchainreporter2025/09/12 17:30
Ações da MOGU da China disparam 84% após compra de criptomoeda de $20m

A publicação "As ações da MOGU da China disparam 84% após compra de cripto de 20 milhões de dólares" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa de moda chinesa MOGU viu suas ações subirem acima de 80% depois de anunciar aos investidores que iria alocar 20 milhões de dólares para adicionar ativos cripto ao seu balanço. Por que a empresa decidiu investir em cripto? Resumo O preço das ações da MOGU disparou 84% após o anúncio de que a empresa de redes sociais começaria a comprar ativos cripto no valor de 20 milhões de dólares. O presidente Chen Qi ficará encarregado de decidir quando implementar os fundos para comprar cripto para a empresa. De acordo com um comunicado de imprensa recente, o conselho de administração da plataforma online de moda e estilo de vida decidiu alocar até 20 milhões de dólares de ativos corporativos em ativos cripto. Esses ativos incluem Bitcoin, Ethereum, Solana e muitos mais. Fundada em 2011, a MOGU Inc é uma plataforma de e-commerce de redes sociais com sede na China. A plataforma especializa-se em conteúdo relacionado com moda, produtos domésticos e serviços. O site da MOGU serve para reunir comerciantes, KOLs e utilizadores. Ao adicionar criptomoeda ao seu balanço, a MOGU espera que possa começar a diversificar não apenas as suas reservas de tesouraria, mas também as suas capacidades operacionais enquanto se prepara para mergulhar em produtos de IA juntamente com os seus serviços relacionados com moda em curso. O conselho de administração concede total autoridade ao presidente da empresa, Chen Qi, para tomar a decisão sobre quando os fundos serão implementados em compras de ativos cripto. Com este anúncio, a empresa junta-se a um punhado de empresas baseadas na China que investiram os seus fundos em criptomoedas, como a DayDayCook Enterprise, Aurora Mobile, Yunfeng Financial Group e outras. Estas empresas também viram um aumento nas ações após o anúncio afirmando que iriam alocar uma parte dos seus fundos para comprar cripto. Por exemplo, quando a Aurora Mobile anunciou em junho de 2025 que o seu conselho aprovou um plano para converter até 20% de dinheiro e equivalentes em Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:19
Sam Bankman-Fried recorreu da sentença de prisão de 25 anos

Um dos maiores dramas judiciais do mundo cripto está prestes a recomeçar, enquanto Sam Bankman-Fried se prepara para contestar a sua sentença de 25 anos com um potencial novo julgamento no horizonte. Sam Bankman-Fried, ex-CEO da falida bolsa FTX, fará outro retorno...
Crypto.news2025/09/12 17:06
Pesquisa da Coinbase prevê força do mercado cripto em 2025

O post Pesquisa da Coinbase Prevê Força no Mercado Cripto em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A pesquisa da Coinbase prevê um mercado cripto forte no final de 2025. Mercado fortalecido pela liquidez e regulamentações. Ativos de grande capitalização dominam, tokens menores se consolidam. A equipe de pesquisa da Coinbase, liderada por David Duong, projeta mercados cripto fortalecidos no início do Q4 de 2025 devido à liquidez, ambiente macro e desenvolvimentos regulatórios. A acumulação institucional das principais criptomoedas pode estabilizar os preços de mercado, enquanto ativos menores enfrentam potencial consolidação à medida que o capital se desloca para ativos maiores e líquidos. Indústria Cripto Enfrenta Mudança na Competição Institucional A Coinbase relatou que o mercado cripto está em transição para a fase "jogador contra jogador", marcada pelo aumento da competição entre investidores institucionais e grandes investidores. David Duong, Diretor Global de Pesquisa na Coinbase, projeta que condições macroeconómicas favoráveis e forte liquidez continuarão a fortalecer o mercado até o quarto trimestre de 2025. Como resultado dessas condições de mercado, ativos de grande capitalização como Bitcoin, Ethereum e Solana estão vendo maior interesse institucional, enquanto participantes menores de tesouraria de ativos digitais podem enfrentar pressões de consolidação. O relatório destaca o impacto significativo do financiamento, observando que até 10 de setembro, 1 milhão de BTC, 4,9 milhões de ETH e 8,9 milhões de SOL eram mantidos por tesourarias de ativos digitais, indicando confiança institucional. Equipe de Pesquisa da Coinbase, "Entrando no trimestre final, esperamos que forte liquidez, um cenário macroeconómico favorável e impulso regulatório mantenham os mercados cripto bem apoiados. A demanda on-chain de tesourarias de ativos digitais também deve fornecer um piso para os preços." Resiliência Histórica e Demanda Institucional por Ativos Você sabia? Historicamente, o Bitcoin teve dificuldades em setembro, mostrando desempenho inferior por seis anos consecutivos até 2022, uma tendência considerada não confiável em 2023 e 2024. Esta mudança histórica marca um desvio significativo e destaca as dinâmicas de mercado em mudança no panorama cripto. Dados recentes da CoinMarketCap mostram o preço do Bitcoin estabilizando em $115.048,20 com uma capitalização de mercado atingindo $2,29 trilhões. A atividade indica um aumento de 24 horas de 0,77%. Apesar das flutuações de preço a curto prazo, o Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46
Cardano, Dogecoin, e 3 Tokens Que Poderiam Valorizar 800% à Medida Que o Bitcoin Visa os $140.000

O post Cardano, Dogecoin e 3 Tokens Que Poderiam Valorizar 800% enquanto o Bitcoin Visa os $140.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quando o Bitcoin começa a avançar em direção aos $140.000, os efeitos cascata são frequentemente sentidos em todo o mercado de altcoins. Os traders já estão a especular sobre quais tokens podem proporcionar os retornos mais significativos, e não são apenas os suspeitos habituais em destaque. Enquanto nomes como Cardano e Dogecoin continuam a atrair interesse, projetos mais recentes como Little Pepe estão a chamar a atenção com o seu desempenho e comunidade crescente. Com a sua pré-venda agora na fase 12 e os compradores iniciais já com ganhos de 110%, muitos investidores acreditam que tem potencial para valorizar mais de 800% assim que o Bitcoin iniciar o seu próximo grande movimento. Cardano (ADA): Construído com paciência e progresso Cardano ADA sempre foi conhecido por jogar o jogo longo. O ADA é negociado em torno de $0,82 após cair cerca de 2% no último dia e quase 6% na semana passada. A mais recente atualização Plomin, que transfere a governança para uma estrutura mais descentralizada, posicionou o Cardano como uma rede construída para o futuro em vez de ganhos rápidos. Analistas que observam os gráficos sugerem que o ADA pode estar a construir caminho para uma rutura se o Bitcoin assumir a liderança. Algumas previsões indicam que o ADA pode recuperar a zona dos $3 se o mercado mais amplo experimentar um ressurgimento. Dogecoin (DOGE): Ainda alimentado pela cultura Dogecoin DOGE existe há tempo suficiente para provar que a cultura da comunidade pode manter uma moeda viva através de qualquer ciclo. DOGE está a ser negociado perto de $0,216 com volumes de negociação diários ultrapassando $1,5 mil milhões. Tem estado a consolidar numa faixa estreita com resistência formando-se em torno de $0,24. Se o Bitcoin subir em direção aos $140.000, há todas as razões para acreditar que o DOGE poderia romper sua faixa e surfar a onda para cima. Embora um movimento de 800% exigiria uma mudança narrativa substancial, a possibilidade nunca está longe com o Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): Energia de meme com estrutura Entre os tokens que poderiam...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:20
FC Barcelona prepara-se para receber "nova contratação" para o plantel da primeira equipa

O post FC Barcelona Prepara-se Para Receber 'Novo Reforço' Para o Plantel da Primeira Equipa apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O FC Barcelona e o seu treinador Hansi Flick estão prestes a receber o que será essencialmente um "novo reforço" para a primeira equipa este fim de semana. Europa Press via Getty Images O FC Barcelona e o seu treinador Hansi Flick estão prestes a receber o que será essencialmente um "novo reforço" para a primeira equipa este fim de semana. Marc Bernal foi uma das principais revelações da pré-temporada de 2024, quando o alemão conheceu os jogadores no CT Joan Gamper pouco depois de assumir as rédeas do lendário treinador do clube, Xavi Hernandez, que foi despedido. Aproveitando a oportunidade para impressionar Flick quando foi chamado da equipa de reservas para treinar com os seniores, Bernal, juntamente com o quase homónimo Marc Casado, conseguiu garantir uma viagem aos Estados Unidos, onde o Blaugrana disputou vários jogos amigáveis contra equipas como o Real Madrid e o Manchester City. Os dois Marcs começaram num duplo pivot para Flick em solo americano, e conseguiram manter os seus lugares quando a campanha da La Liga 2024/2025 começou, enquanto os fãs se apaixonavam pelo seu jogo corajoso e inteligente. A tragédia atingiu o FC Barcelona no Rayo Vallecano Durante uma viagem fora a Vallecas, no entanto, a trajetória de Bernal foi interrompida por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior sofrida durante uma vitória de recuperação contra o Rayo Vallecano. O jovem, então com 17 anos, teve de assistir das bancadas enquanto os seus companheiros de equipa se tornavam os campeões do triplete de Espanha, mas receber autorização médica a 7 de agosto deste ano deu um impulso ao médio. Bernal está autorizado a jogar desde 9 de setembro, e o Mundo Deportivo espera que ele seja convocado para o plantel para um jogo em casa contra o Valencia, que será disputado no pequeno mini estadi Johan Cruyff em vez de um Camp Nou com capacidade reduzida. Se Bernal conseguir...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:05
Based Eggman $GGs e BlockDAG ganham destaque no mercado

O post Based Eggman $GGs e BlockDAG Ganham Destaque no Mercado apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 12 de setembro de 2025 | 10:23 Pré-vendas de tokens como Based Eggman $GGs e BlockDAG dominam 2025. Saiba por que estas novas pré-vendas de tokens cripto estão no topo da lista de pré-venda cripto com forte demanda, utilidade e confiança dos investidores. O mercado cripto em 2025 está sendo moldado por uma nova onda de projetos cripto em pré-venda. Estes lançamentos estão atraindo a atenção tanto de investidores de varejo quanto institucionais enquanto procuram pela melhor pré-venda cripto para comprar agora. Dois nomes que se destacam na lista de pré-venda cripto são Based Eggman ($GGs) e BlockDAG. Ambos estão provando que a demanda por pré-vendas de tokens permanece forte quando os projetos oferecem valor à comunidade e estruturas sólidas. À medida que mais pré-vendas de criptomoedas são lançadas a cada mês, identificar projetos que combinam inovação com potencial de adoção tornou-se uma prioridade. Based Eggman e BlockDAG estão mostrando como isso funciona na prática. Based Eggman ($GGs): Uma Força Crescente em Pré-vendas de Tokens Based Eggman $GGs ganhou força como uma das principais pré-vendas cripto ao se alinhar com a cultura de jogos e a rede Base. Seu forte desempenho na pré-venda destaca a rapidez com que atraiu interesse. O projeto já arrecadou 71.049,52 USDT e vendeu mais de 9.031.378 tokens a um preço de pré-venda de $0,006389. Ao focar na utilidade, Based Eggman garante que $GGs desempenhe um papel central em seu ecossistema. O token pode ser usado para liquidez, aplicações de jogos, cunhagem de NFT, pagamentos e até taxas de transação de contratos inteligentes. Este design vincula a moeda diretamente à funcionalidade em vez de ser puramente especulativa. Outro aspecto que fortalece o $GGs é sua conexão com o ecossistema Base em rápido crescimento. A Base, apoiada pela Coinbase, rapidamente se tornou um centro para projetos cripto de pré-venda web3. À medida que a atividade cresce na Base, Based Eggman está bem posicionado para se beneficiar. Esta combinação de cultura de jogos e casos de uso práticos faz do $GGs um dos melhores tokens de pré-venda cripto para...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:26
Based Eggman $GGs e BlockchainFx ($BFX) em Foco do Investidor

O post Based Eggman $GGs e BlockchainFx ($BFX) em Foco dos Investidores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 12 de setembro de 2025 | 09:30 Explore a melhor pré-venda cripto para comprar agora com Based Eggman ($GGs) e BlockchainFx ($BFX). Obtenha insights sobre tokens cripto em pré-venda, ecossistemas descentralizados e tendências de investidores em 2025. Os tokens cripto em pré-venda tornaram-se uma das tendências mais discutidas em 2025, à medida que os investidores procuram novas formas de participar em projetos blockchain antes de chegarem às principais exchanges. Estes lançamentos em fase inicial frequentemente destacam ideias inovadoras em jogos, finanças e ecossistemas digitais. Ao entrar na fase de pré-venda, os participantes podem avaliar tanto a utilidade do projeto quanto seu roteiro na formação do mercado cripto mais amplo. Este ano, dois nomes destacam-se da crescente lista de pré-vendas cripto: Based Eggman ($GGs) e BlockchainFx ($BFX). Ambos estão traçando caminhos distintos enquanto atraem atenção no mundo em expansão das pré-vendas de tokens. Insights sobre Tokens em Pré-venda 2025: Jogos Encontram Inovação em Negociação As pré-vendas de tokens em 2025 não são simplesmente sobre entrada antecipada; são sobre reconhecer mudanças na forma como os projetos Web3 conectam cultura e finanças. Os investidores agora procuram ecossistemas que façam mais do que lançar uma moeda em pré-venda. A melhor pré-venda cripto para comprar agora frequentemente se resume a se um projeto oferece um ponto de entrada único em mercados ou comunidades mais amplas. Neste espaço, projetos cripto em pré-venda como Based Eggman e BlockchainFx mostram como a inovação está redefinindo o que as pré-vendas de tokens podem oferecer. Ambos os projetos também destacam uma crescente demanda por moedas cripto em pré-venda que combinam engajamento cultural com soluções práticas de negociação. Para aqueles que avaliam a próxima onda de pré-vendas de criptomoedas, estes dois tokens ilustram por que os tokens cripto em pré-venda são cada vez mais vistos como entradas para ecossistemas completos em vez de jogadas especulativas. Based Eggman ($GGs): Onde a Cultura de Jogos Alimenta a Utilidade Web3 Based Eggman $GGs está se posicionando como um dos principais tokens cripto em pré-venda de 2025, combinando energia de meme com infraestrutura de jogos...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 15:17
Corte da taxa da Fed em setembro garantido — mas quanto?

O post Corte da Taxa da Fed de Setembro Confirmado — Mas Quanto? apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News A contagem regressiva para o primeiro corte de taxa da Fed de 2025 começou, e Wall Street está a tratá-lo como um facto consumado. Com a decisão a apenas 5 dias de distância, a grande questão não é se a Fed vai cortar, mas quanto. Um movimento menor de 25bps parece quase certo, mas rumores de um corte mais profundo são...
CoinPedia2025/09/12 14:57
Diretor jurídico da Coinbase, Grewal, desafia a SEC após o desaparecimento de comunicações importantes de Gensler

TLDR: O CLO da Coinbase, Paul Grewal, denuncia a SEC por perder comunicações críticas de Gensler sobre criptomoedas. O relatório da OIG da SEC confirma que quase um ano de mensagens de texto de Gensler foram destruídas. A History Associates, representando a Coinbase, exige descoberta acelerada e sanções. Mensagens de texto de mais de 20 outros altos funcionários da SEC também podem estar permanentemente perdidas. O CLO da Coinbase, Paul Grewal, está liderando a iniciativa [...] O post "CLO da Coinbase, Grewal, desafia a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos após o desaparecimento de comunicações-chave de Gensler" apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/12 14:55
