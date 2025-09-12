Cardano, Dogecoin, e 3 Tokens Que Poderiam Valorizar 800% à Medida Que o Bitcoin Visa os $140.000

O post Cardano, Dogecoin e 3 Tokens Que Poderiam Valorizar 800% enquanto o Bitcoin Visa os $140.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Quando o Bitcoin começa a avançar em direção aos $140.000, os efeitos cascata são frequentemente sentidos em todo o mercado de altcoins. Os traders já estão a especular sobre quais tokens podem proporcionar os retornos mais significativos, e não são apenas os suspeitos habituais em destaque. Enquanto nomes como Cardano e Dogecoin continuam a atrair interesse, projetos mais recentes como Little Pepe estão a chamar a atenção com o seu desempenho e comunidade crescente. Com a sua pré-venda agora na fase 12 e os compradores iniciais já com ganhos de 110%, muitos investidores acreditam que tem potencial para valorizar mais de 800% assim que o Bitcoin iniciar o seu próximo grande movimento. Cardano (ADA): Construído com paciência e progresso Cardano ADA sempre foi conhecido por jogar o jogo longo. O ADA é negociado em torno de $0,82 após cair cerca de 2% no último dia e quase 6% na semana passada. A mais recente atualização Plomin, que transfere a governança para uma estrutura mais descentralizada, posicionou o Cardano como uma rede construída para o futuro em vez de ganhos rápidos. Analistas que observam os gráficos sugerem que o ADA pode estar a construir caminho para uma rutura se o Bitcoin assumir a liderança. Algumas previsões indicam que o ADA pode recuperar a zona dos $3 se o mercado mais amplo experimentar um ressurgimento. Dogecoin (DOGE): Ainda alimentado pela cultura Dogecoin DOGE existe há tempo suficiente para provar que a cultura da comunidade pode manter uma moeda viva através de qualquer ciclo. DOGE está a ser negociado perto de $0,216 com volumes de negociação diários ultrapassando $1,5 mil milhões. Tem estado a consolidar numa faixa estreita com resistência formando-se em torno de $0,24. Se o Bitcoin subir em direção aos $140.000, há todas as razões para acreditar que o DOGE poderia romper sua faixa e surfar a onda para cima. Embora um movimento de 800% exigiria uma mudança narrativa substancial, a possibilidade nunca está longe com o Dogecoin. Little Pepe (LILPEPE): Energia de meme com estrutura Entre os tokens que poderiam...