Pesquisa da Coinbase prevê força do mercado cripto em 2025
O post Pesquisa da Coinbase Prevê Força no Mercado Cripto em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: A pesquisa da Coinbase prevê um mercado cripto forte no final de 2025. Mercado fortalecido pela liquidez e regulamentações. Ativos de grande capitalização dominam, tokens menores se consolidam. A equipe de pesquisa da Coinbase, liderada por David Duong, projeta mercados cripto fortalecidos no início do Q4 de 2025 devido à liquidez, ambiente macro e desenvolvimentos regulatórios. A acumulação institucional das principais criptomoedas pode estabilizar os preços de mercado, enquanto ativos menores enfrentam potencial consolidação à medida que o capital se desloca para ativos maiores e líquidos. Indústria Cripto Enfrenta Mudança na Competição Institucional A Coinbase relatou que o mercado cripto está em transição para a fase "jogador contra jogador", marcada pelo aumento da competição entre investidores institucionais e grandes investidores. David Duong, Diretor Global de Pesquisa na Coinbase, projeta que condições macroeconómicas favoráveis e forte liquidez continuarão a fortalecer o mercado até o quarto trimestre de 2025. Como resultado dessas condições de mercado, ativos de grande capitalização como Bitcoin, Ethereum e Solana estão vendo maior interesse institucional, enquanto participantes menores de tesouraria de ativos digitais podem enfrentar pressões de consolidação. O relatório destaca o impacto significativo do financiamento, observando que até 10 de setembro, 1 milhão de BTC, 4,9 milhões de ETH e 8,9 milhões de SOL eram mantidos por tesourarias de ativos digitais, indicando confiança institucional. Equipe de Pesquisa da Coinbase, "Entrando no trimestre final, esperamos que forte liquidez, um cenário macroeconómico favorável e impulso regulatório mantenham os mercados cripto bem apoiados. A demanda on-chain de tesourarias de ativos digitais também deve fornecer um piso para os preços." Resiliência Histórica e Demanda Institucional por Ativos Você sabia? Historicamente, o Bitcoin teve dificuldades em setembro, mostrando desempenho inferior por seis anos consecutivos até 2022, uma tendência considerada não confiável em 2023 e 2024. Esta mudança histórica marca um desvio significativo e destaca as dinâmicas de mercado em mudança no panorama cripto. Dados recentes da CoinMarketCap mostram o preço do Bitcoin estabilizando em $115.048,20 com uma capitalização de mercado atingindo $2,29 trilhões. A atividade indica um aumento de 24 horas de 0,77%. Apesar das flutuações de preço a curto prazo, o Bitcoin...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 16:46