2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
XRP junta-se a Bitcoin e Ethereum na lista dos 100 principais ativos globais

XRP junta-se a Bitcoin e Ethereum na lista dos 100 principais ativos globais

O post XRP Junta-se ao Bitcoin e Ethereum na Lista dos 100 Principais Ativos Globais apareceu no BitcoinEthereumNews.com. XRP regressa ao top 100 global com capitalização de mercado de $181,8B, classificando-se em #99. O encerramento do processo da SEC e os registos de ETF impulsionam a adoção institucional. A rutura técnica posiciona o XRP para a próxima fase do ciclo de alta de 2025. O XRP voltou à lista dos 100 principais ativos do mundo por capitalização de mercado, garantindo o lugar #99 com uma avaliação de $181,8 mil milhões, de acordo com a CompaniesMarketCap. Isso coloca-o ligeiramente à frente do HDFC Bank da Índia com $181,1 mil milhões e logo atrás do Citigroup. Vale notar que o Ethereum está classificado em 22º lugar, com uma capitalização de mercado de cerca de $546 mil milhões, enquanto o Bitcoin está classificado em 8º. Para perspetiva, o ouro continua a ser o ativo mais valioso do mundo com quase $25 triliões, enquanto as líderes tecnológicas dos EUA Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet e Amazon dominam o top 10. Registos Institucionais para ETFs Spot de XRP Aceleram a Adoção O regresso do XRP ao top 100 ocorre à medida que a procura institucional cresce. Mais de uma dúzia de gestores de ativos dos EUA registaram ETFs spot de XRP junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Relacionado: ETF Canary XRP Listado na DTCC, XRP Ultrapassa $3 Antes da Decisão da SEC Enquanto a aprovação final está pendente, o ETF Canary XRP apareceu na plataforma DTCC, um passo processual que normalmente precede o lançamento no mercado. Empresas Públicas Adicionam XRP às Estratégias de Tesouraria Para além dos fundos, as empresas estão a integrar o XRP nos balanços. A Trident Digital Tech Holdings (NASDAQ: TDTH) e a Webus International (NASDAQ: WETO) divulgaram posições em XRP como ativos de tesouraria, citando o seu papel como proteção contra a inflação. Os movimentos sublinham uma mudança corporativa mais ampla em direção à adoção de criptomoedas. Acordo Ripple vs SEC Proporciona Clareza Legal para XRP A ascensão do XRP também está ligada à clareza regulatória. O processo de quatro anos entre Ripple e SEC encerrou com uma decisão de que as vendas de XRP em exchanges não são valores mobiliários, terminando anos de incerteza. O mercado dos EUA avançou desde então com novas leis cripto, incluindo o GENIUS Act, que impulsionou a conformidade da Ripple...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:42
O álbum de Ariana Grande é um bestseller novamente enquanto cresce a expectativa para a sua digressão

O post "O Álbum de Ariana Grande É Um Bestseller Novamente À Medida Que a Expectativa Para a Sua Digressão Aumenta" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Eternal Sunshine de Ariana Grande regressa às tabelas do Reino Unido, já que a sua recém-anunciada digressão desencadeia uma frenesia de compras, e o conjunto regressa ao top 40 numa lista de vendas. NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 06 DE MAIO: Ariana Grande comparece ao Met Gala 2024 Celebrando "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" no Metropolitan Museum of Art em 06 de maio de 2024 em Nova Iorque. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue) Getty Images for The Met Museum/Vogue Por um breve período, parecia que Ariana Grande poderia não fazer uma digressão do seu álbum Eternal Sunshine. O álbum completo chegou no início de 2024 e entregou várias canções de sucesso, mas não havia notícias de uma turnê de concertos. 2025 quase chegou e passou sem qualquer revelação desse tipo, mas a cantora está a olhar para o seu futuro após promover o segundo dos dois filmes Wicked. Grande anunciou recentemente a Eternal Sunshine Tour, que promove o seu álbum com o mesmo nome. A primeira ronda de datas foi revelada em 28 de agosto, e em 9 de setembro, vários concertos adicionais foram adicionados à etapa norte-americana. A provocação de um anúncio de digressão, e depois a partilha efetiva de datas, locais e quando os fãs poderiam colocar as mãos nos bilhetes — incluindo apenas para um punhado de espetáculos em Londres — estimulou uma frenesia de compras em torno de Eternal Sunshine, transformando-o novamente num sucesso nas tabelas no Reino Unido. Eternal Sunshine Regressa Eternal Sunshine regressa a duas tabelas no Reino Unido esta semana, voltando ao top 40 numa delas — mas por pouco. Na lista Oficial de Álbuns Físicos, o esforço nomeado para os Grammy regressa na posição Nº 40. Também regressa à lista geral dos títulos mais vendidos no país, a tabela Oficial de Vendas de Álbuns. Eternal Sunshine reaparece...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:28
Primeiro ETF de Meme Coins dos EUA será lançado na quinta-feira com foco em Dogecoin, mas eis porque deve comprar esta nova criptomoeda

O primeiro ETF de meme coins dos EUA começa a ser negociado na quinta-feira, destacando o Dogecoin e gerando debate em todo o mercado cripto. O ETF Rex-Osprey Doge, negociado sob o ticker DOJE, não é construído sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 habitual. Em vez disso, enquadra-se na Lei de Empresas de Investimento de 1940 mais rigorosa, que inclui proteções adicionais para investidores. [...] A publicação Primeiro ETF de Meme Coins dos EUA será lançado na quinta-feira com foco no Dogecoin, mas aqui está o motivo pelo qual você deveria comprar esta nova cripto apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/12 20:50
Preço do Bitcoin, Mercado Cripto prepara-se para Volatilidade antes do Vencimento de Opções de mais de $4,3 Mil Milhões

O post Preço do Bitcoin, Mercado Cripto Prepara-se para Volatilidade Antes do Vencimento de Opções de Mais de $4,3 Biliões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Traders do mercado cripto antecipam volatilidade em meio ao vencimento de $4,3 biliões em opções de Bitcoin e Ethereum esperado para hoje. Os traders aguardam isso, esperando que o preço do Bitcoin suba consequentemente. Além disso, a capitalização do mercado cripto recuperou-se acima de $4 triliões após os dados de inflação PPI e IPC sinalizarem que a inflação esfriou ligeiramente nos Estados Unidos. O mercado de trabalho fraco está apoiando um corte de 25 pontos base na taxa do Fed na próxima semana. No entanto, espera-se um rebote à medida que os ETFs REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP e BONK estão programados para serem lançados hoje. Volatilidade Esperada para o Preço do Bitcoin Com Vencimento de Opções de BTC de $3,36 Biliões 28K opções de BTC com um valor nominal de $3,32 biliões vencem na maior bolsa de derivativos cripto Deribit em 12 de setembro. A relação put-call era de 1,31. Isso indicou que os traders estavam massivamente baixistas, colocando mais apostas de venda do que de compra. Além disso, o preço de dor máxima do Bitcoin era de $113.000, menor que o preço de mercado de $115.016 no momento da escrita. Isso implicava uma alta chance de recuo no preço do BTC, com traders ajustando suas posições em meio a intensa volatilidade. Além disso, o volume de put de 24 horas foi maior que o volume de call de 24 horas. A relação put-call era de 1,06, indicando que os traders estavam comprando mais opções de venda, desafiando o sentimento global do mercado cripto. Interesse Aberto em Opções de BTC | Fonte: Deribit De acordo com o GreeksLive, a volatilidade implícita do BTC no mercado de opções caiu ligeiramente, apesar da iminente decisão da taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana. As negociações em bloco aumentaram em volume, representando mais da metade do volume diário nas últimas duas semanas. A análise de distribuição de negociações na Deribit revelou que a maioria das negociações visa opções de setembro, com compra e venda ativas ocorrendo em taxas semelhantes. Enquanto isso, o trader veterano Peter Brandt reiterou uma perspectiva de tendência baixista no preço do Bitcoin, afirmando que atingirá o pico este mês. No entanto, o interesse aberto nominal em opções cripto da CME atingiu um...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 20:02
ETFs de Bitcoin prolongam sequência de entradas com 553 milhões de dólares adicionados

A publicação "ETFs de Bitcoin Estendem Sequência de Fluxo de Entrada Com $553 Milhões Adicionados" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin estenderam sua sequência de vitórias com $553 milhões em fluxos de entrada, liderados por Blackrock e Fidelity, enquanto ETFs de ether garantiram mais $113 milhões. ETFs de Cripto Permanecem Fortes Com Ganhos Consecutivos para Bitcoin e Ether A onda de fluxo de entrada em fundos negociados em bolsa (ETFs) de criptomoedas não mostrou sinais de desaceleração na quinta-feira, 11 de setembro, com bitcoin [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-extend-inflow-streak-with-553-million-added/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:57
Máximos do IPC do Bitcoin geram avisos de armadilha altista a seguir

O post Bitcoin Máximas do IPC Veem Avisos de Bull Trap a Seguir apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Bitcoin aproxima-se de máximas de três semanas à medida que os dados do IPC dos EUA correspondem às expectativas. Muitos participantes do mercado veem o Bitcoin a subir como resultado, talvez após uma queda para apanhar posições longas tardias. O IPC tem visto fakeouts no preço do BTC nos últimos meses. Bitcoin (BTC) viu volatilidade reveladora na abertura de Wall Street na quinta-feira, à medida que os dados macroeconómicos dos EUA aumentaram as probabilidades de corte nas taxas de juros. Gráfico de uma hora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView O alvo certeiro do IPC vê previsões de Bitcoin indo "mais alto" Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram BTC/USD subindo para $114.731. A impressão de agosto do Índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA veio conforme esperado, complementando um arrefecimento marcado do Índice de Preços ao Produtor (IPP) no dia anterior. Variação percentual de 12 meses do IPC dos EUA. Fonte: US Bureau of Labor Statistics Embora o IPC estivesse no seu nível mais alto desde janeiro, o número de destaque foi, em vez disso, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, que viram os seus maiores números desde outubro de 2021 em 263.000 versus 235.000 esperados. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais acabaram de atingir 263.000. Esse é o número semanal mais alto desde outubro de 2021. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 11 de setembro de 2025 Em meio a preocupações contínuas sobre a fraqueza do mercado de trabalho, as apostas de que o Fed cortará as taxas na sua reunião de 17 de setembro apenas se fortaleceram após a divulgação do IPC, com os mercados até vendo uma chance de 11% de o corte ser mais do que o mínimo de 0,25%. "Os mercados estão agora precificando 75 pontos base de cortes nas taxas até o final do ano", observou o recurso de negociação The Kobeissi Letter em um tópico de acompanhamento no X. "Enquanto a inflação do IPC continua a subir, o mercado de trabalho é simplesmente muito fraco para ignorar. A próxima semana será uma grande semana." Probabilidades da taxa alvo do Fed (captura de tela). Fonte: CME Group FedWatch Tool Comentaristas de criptomoedas viram o caso para preços mais altos a seguir, à medida que o Bitcoin ultrapassou $114.500 pela primeira vez desde 24 de agosto. "IPP muito mais baixo do que o esperado, IPC conforme esperado", respondeu o popular trader Jelle em...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:42
Experiências de Wall Street Put em Destaque o Potencial Blockchain da Solana

O post Experiências de Wall Street Destacam o Potencial da Blockchain da Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 12 de setembro de 2025 | 14:01 O bilionário de criptomoedas Mike Novogratz acredita que o próximo capítulo da adoção de ativos digitais está sendo escrito na Solana, não no Bitcoin. Em comentários que chamaram a atenção dos investidores esta semana, o chefe da Galaxy Digital disse que o mercado está "inegavelmente em uma temporada Solana", apontando tanto para o progresso técnico quanto para uma onda de interesse institucional. Em vez de se concentrar apenas nos preços, Novogratz estruturou seu argumento em torno da formação de capital. Ele destacou uma captação recorde de $1,65 bilhões pela Forward Industries, um projeto apoiado pela Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital. A iniciativa foi projetada para desenvolver estratégias de tesouraria nativas da Solana — um sinal, argumentou ele, de que as corporações estão começando a tratar as redes blockchain como trilhos financeiros fundamentais em vez de ativos especulativos. O momento coincide com um cenário regulatório que está começando a mudar de maneiras favoráveis às altcoins. O presidente da SEC, Paul Atkins, sinalizou recentemente que a maioria dos tokens não deve cair sob a lei de valores mobiliários, uma declaração que Novogratz chamou de "uma ruptura acentuada com o pensamento passado". Se essa abordagem ganhar força, disse ele, poderia eliminar barreiras de longa data que mantiveram grandes gestores de ativos e bancos à margem. O pedido da Nasdaq para negociar ações tokenizadas e ETFs junto com valores mobiliários tradicionais apenas sublinhou o ritmo da mudança, com a compensação baseada em blockchain possivelmente chegando já em 2026. Para Novogratz, a vantagem técnica da Solana a posiciona de forma única para capturar esse momento. Com liquidação rápida e a capacidade de processar um grande número de transações, ele argumentou que a rede tem as qualidades necessárias para finanças de nível empresarial. Ele descreveu Solana e Ethereum como estando em "uma corrida de dois cavalos" para reconstruir a infraestrutura dos mercados globais. Sua perspectiva para o Bitcoin foi mais moderada. O CEO da Galaxy Digital observou que, embora o BTC continue sendo a pedra angular da riqueza digital, seu preço tem estado em movimento lateral enquanto a liquidez flui...
BitcoinEthereumNews2025/09/12 19:29
Meliuz revela estratégia baseada em opções de Bitcoin para aumentar a tesouraria

A publicação Meliuz Revela Estratégia de Bitcoin Baseada em Opções para Ampliar a Tesouraria apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Meliuz revelou recentemente uma nova estratégia que permitirá aumentar o rendimento obtido com o Bitcoin mantido como parte da sua tesouraria comunitária. A empresa brasileira irá agora utilizar opções com preços de exercício pré-definidos para continuar a adquirir Bitcoin e lucrar com a volatilidade do mercado. Meliuz Utiliza Opções de Bitcoin Lastreadas em Dinheiro para Expandir a Sua Tesouraria A Meliuz, [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/meliuz-unveils-options-based-bitcoin-strategy-to-enlarge-treasury/
BitcoinEthereumNews2025/09/12 18:12
ETFs de Bitcoin atraem capital significativo

O post Bitcoin ETFs Draw Significant Capital apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista listados nos EUA experimentaram uma entrada notável de $552,78 milhões na quinta-feira, continuando uma sequência positiva de quatro dias que acumulou $1,7 bilhão em investimentos totais. Este aumento reflete um interesse crescente no Bitcoin, posicionando-o como um ativo financeiro valioso para investidores. Continue lendo: Bitcoin ETFs Draw Significant Capital Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etfs-draw-significant-capital
BitcoinEthereumNews2025/09/12 17:54
Bitcoin (BTC) Atinge $116.000: Estará um Recuo de Mercado Iminente?

Bitcoin (BTC) atingiu o nível de resistência horizontal de $115.700 no início de sexta-feira, além de ter tocado o topo de um canal ascendente. O preço foi rejeitado por estas barreiras e, dado que o momentum de curto prazo atingiu o seu máximo, será este um ponto ideal para iniciar o próximo impulso de preço descendente?
Cryptodaily2025/09/12 17:20
