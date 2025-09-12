Preço do Bitcoin, Mercado Cripto prepara-se para Volatilidade antes do Vencimento de Opções de mais de $4,3 Mil Milhões
O post Preço do Bitcoin, Mercado Cripto Prepara-se para Volatilidade Antes do Vencimento de Opções de Mais de $4,3 Biliões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Traders do mercado cripto antecipam volatilidade em meio ao vencimento de $4,3 biliões em opções de Bitcoin e Ethereum esperado para hoje. Os traders aguardam isso, esperando que o preço do Bitcoin suba consequentemente. Além disso, a capitalização do mercado cripto recuperou-se acima de $4 triliões após os dados de inflação PPI e IPC sinalizarem que a inflação esfriou ligeiramente nos Estados Unidos. O mercado de trabalho fraco está apoiando um corte de 25 pontos base na taxa do Fed na próxima semana. No entanto, espera-se um rebote à medida que os ETFs REX-Osprey XRP, BTC, DOGE, TRUMP e BONK estão programados para serem lançados hoje. Volatilidade Esperada para o Preço do Bitcoin Com Vencimento de Opções de BTC de $3,36 Biliões 28K opções de BTC com um valor nominal de $3,32 biliões vencem na maior bolsa de derivativos cripto Deribit em 12 de setembro. A relação put-call era de 1,31. Isso indicou que os traders estavam massivamente baixistas, colocando mais apostas de venda do que de compra. Além disso, o preço de dor máxima do Bitcoin era de $113.000, menor que o preço de mercado de $115.016 no momento da escrita. Isso implicava uma alta chance de recuo no preço do BTC, com traders ajustando suas posições em meio a intensa volatilidade. Além disso, o volume de put de 24 horas foi maior que o volume de call de 24 horas. A relação put-call era de 1,06, indicando que os traders estavam comprando mais opções de venda, desafiando o sentimento global do mercado cripto. Interesse Aberto em Opções de BTC | Fonte: Deribit De acordo com o GreeksLive, a volatilidade implícita do BTC no mercado de opções caiu ligeiramente, apesar da iminente decisão da taxa de juros do Federal Reserve na próxima semana. As negociações em bloco aumentaram em volume, representando mais da metade do volume diário nas últimas duas semanas. A análise de distribuição de negociações na Deribit revelou que a maioria das negociações visa opções de setembro, com compra e venda ativas ocorrendo em taxas semelhantes. Enquanto isso, o trader veterano Peter Brandt reiterou uma perspectiva de tendência baixista no preço do Bitcoin, afirmando que atingirá o pico este mês. No entanto, o interesse aberto nominal em opções cripto da CME atingiu um...
