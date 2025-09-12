Máximos do IPC do Bitcoin geram avisos de armadilha altista a seguir

Pontos-chave: Bitcoin aproxima-se de máximas de três semanas à medida que os dados do IPC dos EUA correspondem às expectativas. Muitos participantes do mercado veem o Bitcoin a subir como resultado, talvez após uma queda para apanhar posições longas tardias. O IPC tem visto fakeouts no preço do BTC nos últimos meses. Bitcoin (BTC) viu volatilidade reveladora na abertura de Wall Street na quinta-feira, à medida que os dados macroeconómicos dos EUA aumentaram as probabilidades de corte nas taxas de juros. Gráfico de uma hora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView O alvo certeiro do IPC vê previsões de Bitcoin indo "mais alto" Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram BTC/USD subindo para $114.731. A impressão de agosto do Índice de preços ao consumidor (IPC) dos EUA veio conforme esperado, complementando um arrefecimento marcado do Índice de Preços ao Produtor (IPP) no dia anterior. Variação percentual de 12 meses do IPC dos EUA. Fonte: US Bureau of Labor Statistics Embora o IPC estivesse no seu nível mais alto desde janeiro, o número de destaque foi, em vez disso, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, que viram os seus maiores números desde outubro de 2021 em 263.000 versus 235.000 esperados. Os pedidos de subsídio de desemprego semanais acabaram de atingir 263.000. Esse é o número semanal mais alto desde outubro de 2021. pic.twitter.com/5hoLBpNCEM — Josh Schafer (@_JoshSchafer) 11 de setembro de 2025 Em meio a preocupações contínuas sobre a fraqueza do mercado de trabalho, as apostas de que o Fed cortará as taxas na sua reunião de 17 de setembro apenas se fortaleceram após a divulgação do IPC, com os mercados até vendo uma chance de 11% de o corte ser mais do que o mínimo de 0,25%. "Os mercados estão agora precificando 75 pontos base de cortes nas taxas até o final do ano", observou o recurso de negociação The Kobeissi Letter em um tópico de acompanhamento no X. "Enquanto a inflação do IPC continua a subir, o mercado de trabalho é simplesmente muito fraco para ignorar. A próxima semana será uma grande semana." Probabilidades da taxa alvo do Fed (captura de tela). Fonte: CME Group FedWatch Tool Comentaristas de criptomoedas viram o caso para preços mais altos a seguir, à medida que o Bitcoin ultrapassou $114.500 pela primeira vez desde 24 de agosto. "IPP muito mais baixo do que o esperado, IPC conforme esperado", respondeu o popular trader Jelle em...