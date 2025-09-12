2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Altcoins crescem rapidamente – Bitcoin testa novamente os 113 000 USD (2025)

Altcoins crescem rapidamente – Bitcoin testa novamente os 113 000 USD (2025)

O post Altcoins em forte crescimento – Bitcoin testa novamente os 113.000 USD (2025) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins em forte crescimento – Bitcoin testa novamente os 113.000 USD (2025) Cadastre-se para receber nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Martin Šimek é um especialista eslovaco em criptomoedas e tecnologia blockchain com mais de 8 anos de experiência na área de finanças digitais. Publica regularmente análises, guias e notícias do mundo DeFi, NFT e Web3 em seu blog e em revistas especializadas. Concentra-se em educar o público eslovaco sobre segurança em investimentos, bem como sobre o uso prático de criptomoedas na vida cotidiana. Seu objetivo é aproximar o mundo descentralizado também às pessoas com menos conhecimentos técnicos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/altcoins-surge-as-bitcoin-btc-retakes-113k-market-update-sk/
Bitcoin
BTC$113,577.01+1.48%
DeFi
DEFI$0.001299-6.14%
BRC20.COM
COM$0.012552+24.05%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:41
Compartilhar
$15M em Bitcoin desperta de um sono de 10 anos enquanto BTC atinge $116K

$15M em Bitcoin desperta de um sono de 10 anos enquanto BTC atinge $116K

O post $15M Em Bitcoin Desperta De Um Sono De 10 Anos enquanto BTC Atinge $116K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dizem que os jornalistas nunca realmente desligam. Mas para Christian, isso não é apenas uma metáfora, é um estilo de vida. Durante o dia, ele navega pelas marés sempre mutáveis do mercado de criptomoeda, manejando palavras como um editor experiente e criando artigos que decifram o jargão para as massas. Quando o PC entra em modo de hibernação, no entanto, suas atividades tomam um rumo mais mecânico (e às vezes filosófico). A jornada de Christian com a palavra escrita começou muito antes da era do Bitcoin. Nos sagrados corredores acadêmicos, ele aperfeiçoou seu ofício como redator de reportagens para o jornal da faculdade. Este amor inicial pela narrativa abriu caminho para uma passagem bem-sucedida como editor em uma empresa de engenharia de dados, onde a vitória de seu ensaio no primeiro mês financiou um suprimento de meses de guloseimas para cães e gatos - um testemunho de sua dedicação aos seus companheiros peludos (mais sobre isso depois). Christian então percorreu o mundo do jornalismo, trabalhando em jornais no Canadá e até na Coreia do Sul. Ele finalmente se estabeleceu em um gigante de notícias local em sua cidade natal nas Filipinas por uma década, tornando-se um viciado total em notícias. Mas então, algo novo chamou sua atenção: criptomoeda. Era como uma caça ao tesouro misturada com narrativa - exatamente o seu estilo! Então, ele conseguiu um trabalho incrível na NewsBTC, onde é um dos caras de referência para tudo relacionado a cripto. Ele simplifica essas coisas confusas em pedaços digeríveis, tornando fácil para qualquer pessoa entender (ele saúda sua equipe de gestão por ensiná-lo esta habilidade). Acha que Christian é só trabalho e nada de diversão? Nem pensar! Quando não está no computador, você o encontrará satisfazendo sua paixão por motos. Um verdadeiro entusiasta de mecânica, Christian adora mexer em sua moto e saborear a alegria da estrada aberta em sua Yamaha R3 de 320cc. Outrora um demônio da velocidade que atingiu...
STUFF.io
STUFF$0.00361+6.17%
Mode Network
MODE$0.001284+8.35%
Bitcoin
BTC$113,577.01+1.48%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 02:20
Compartilhar
Eis porque os Emmys deste ano podem ser políticos

Eis porque os Emmys deste ano podem ser políticos

A publicação "Eis Por Que os Emmys Deste Ano Podem Ser Políticos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Topline O comediante Nate Bargatze apresentará o Primetime Emmy Awards deste ano no domingo à noite, e embora ele se descreva como um comediante apolítico, eventos políticos ainda podem lançar uma sombra sobre a cerimónia com uma possível vitória para o programa de fim de noite cancelado de Stephen Colbert e segurança reforçada após o assassinato de Charlie Kirk. Os Emmys vão ao ar em 14 de setembro na CBS. (Foto de Frazer Harrison/Getty Images) Getty Images Factos Principais Cris Abrego, presidente da Television Academy, disse à Variety que os vencedores não serão censurados ao fazer declarações políticas durante seus discursos, afirmando que eles são "livres para dizer o que quiserem pelo tempo que quiserem", embora os produtores estejam tentando manter os discursos em 45 segundos. Em um possível momento político, vários meios de comunicação esperam que "The Late Show with Stephen Colbert" vença como melhor série de talk show, em parte porque o programa ganhou atenção significativa após ser cancelado em uma decisão controversa da CBS após a fusão da Paramount com a Skydance. A CBS defendeu o cancelamento como uma decisão financeira, embora alguns políticos Democratas tenham acusado a CBS de capitular a Trump após resolver um processo que ele moveu contra a CBS e o "60 Minutes", enquanto Trump celebrou o cancelamento, já que Colbert é um crítico frequente de Trump. Colbert é uma das dezenas de celebridades programadas para apresentar nos Emmys, assim como Sydney Sweeney, a atriz cujo anúncio para a American Eagle provocou reações negativas sobre alegações de que chegou perto de promover a eugenia, enquanto conservadores, incluindo o Presidente Donald Trump, defenderam o anúncio e elogiaram Sweeney. Os Emmys acontecerão no domingo, dias após o assassinato da personalidade de direita Charlie Kirk, e a Deadline relatou, citando fontes policiais, que os Emmys estão reforçando a segurança, incluindo uma maior presença do Departamento de Polícia de Los Angeles, bem como a participação da Segurança Interna e da Patrulha Rodoviária da Califórnia. Após o assassinato de Kirk, Bargatze e os produtores dos Emmys disseram à Variety que não...
Threshold
T$0.01327+9.39%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.134+2.71%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 01:10
Compartilhar
Altcoins crescem acentuadamente – Bitcoin testa novamente os 113 000 USD (2025)

Altcoins crescem acentuadamente – Bitcoin testa novamente os 113 000 USD (2025)

A publicação Altcoins crescem drasticamente – Bitcoin testa novamente os 113.000 USD (2025) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins crescem drasticamente – Bitcoin testa novamente os 113.000 USD (2025) Cadastre-se para a nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Tomáš Novotný é um entusiasta de blockchain checo e autor que escreve principalmente sobre criptomoedas, aplicativos descentralizados e tendências tecnológicas. Tem vários anos de experiência em TI e finanças, o que lhe permite combinar aspectos técnicos com estratégias práticas de investimento. Os seus artigos e vídeos são populares entre os investidores checos pela sua clareza, objetividade e valor prático. Ele acredita que o futuro das finanças é descentralizado. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-btc-tests-113k-again-altcoins-explode-market-watch-ch/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:47
Compartilhar
Drake leva o seu single com uma década para o top 10 pela primeira vez

Drake leva o seu single com uma década para o top 10 pela primeira vez

A publicação "Drake Leva o Seu Single de Uma Década Para o Top 10 Pela Primeira Vez" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O single de 2011 de Drake, "Headlines", sobe para o nº 8 na tabela Rap Streaming Songs da Billboard, dando ao rapper o seu centésimo trigésimo segundo hit no top 10 nesta contagem. ATLANTA, GA – 20 DE JUNHO: Drake atua no palco do Hot 107.9 Birthday Bash Block Show na Phillips Arena em 20 de junho de 2015 em Atlanta, Geórgia. (Foto de Paras Griffin/Getty Images) Getty Images Drake está a preparar-se para lançar um novo álbum intitulado Iceman, embora os fãs não tenham certeza de quando o álbum completo chegará. Apenas meses depois de lançar Some Sexy Songs 4 U, o seu projeto colaborativo com PartyNextDoor, a superestrela canadiana de hip-hop tem vindo a distribuir músicas do seu próximo trabalho de estúdio. Até agora, todas as faixas tornaram-se sucessos. Enquanto várias faixas de Some Sexy Songs 4 U continuam a viver nas tabelas da Billboard e múltiplos singles de Iceman sobem para novos picos, uma das músicas de sucesso mais antigas de Drake está a subir, e até se torna uma vitória no top 10 pela primeira vez numa contagem que a superestrela conhece muito bem ao longo dos anos. "Headlines" Finalmente Entra no Top 10 "Headlines" sobe na tabela Rap Streaming Songs, entrando no top 10 pela primeira vez. A música aterrou no nº 11 na semana passada, e sobe para o nº 8 nesta semana. Os Mais de 100 Hits no Top 10 de Drake Drake consegue o hit nº 132 no top 10 da lista da Billboard das faixas de rap mais transmitidas em todo o país. Esta é uma das maiores acumulações de top 10 em qualquer ranking publicado pela empresa — e uma que ele aumentou várias vezes só em 2025. Dois Nº 1 em Rap Streaming em 2025 Drake conseguiu dois nº 1 na tabela Rap Streaming Songs no início deste ano. Em julho, o single a solo "What Did I Miss?" lançou-se em primeiro lugar. No mês seguinte, "Which...
Threshold
T$0.01327+9.39%
Union
U$0.007384+4.67%
Seed.Photo
PHOTO$0.72-10.00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 00:22
Compartilhar
Por que as empresas estão a expandir-se para além do Bitcoin e Blockchain Ethereum

Por que as empresas estão a expandir-se para além do Bitcoin e Blockchain Ethereum

A publicação "Por que as empresas estão se expandindo além do Bitcoin e Ethereum" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 12 de setembro de 2025 | 18:16 As estratégias corporativas de criptomoeda não são mais apenas sobre acumular Bitcoin. Uma onda de registros mostra que as empresas estão ampliando suas reservas digitais, com XRP agora se juntando ao Ethereum e outras altcoins importantes em tesouros antes dominados por um único ativo. O movimento mais chamativo veio da Amber International Holdings, que revelou um plano de 100 milhões de dólares para construir uma reserva de ativos digitais. Em vez de apostar tudo no Bitcoin, a Amber distribuiu suas apostas em vários nomes, incluindo XRP, Solana, BNB, SUI e Ethereum. A empresa já divulgou participações em XRP em seus relatórios financeiros, sinalizando confiança no papel do token como ativo de reserva. Esta mudança reflete uma alteração mais ampla no pensamento. Enquanto empresas como a MicroStrategy mantiveram-se fiéis a uma estratégia exclusiva de Bitcoin, outras estão cada vez mais tratando tesouros cripto como portfólios de investimento. O advogado Bill Morgan descreveu isso como uma "nova norma corporativa", onde a gestão de risco e diversificação superam o compromisso ideológico com uma única chain. O momentum em torno do XRP está crescendo. A Trident Digital Tech Holdings destinou meio bilhão de dólares para o ativo, a Webus International alinhou 300 milhões de dólares, a VivoPower International está implantando 121 milhões de dólares, e a Wellgistics Health garantiu 50 milhões de dólares em crédito para aumentar sua exposição ao XRP. Esses movimentos sugerem que o XRP não é mais uma jogada marginal — está sendo escrito diretamente nas estratégias de capital corporativo. O momento é favorável. O XRP ultrapassou os 3 dólares, apoiado pela acumulação constante de baleias e otimismo sobre aplicações de ETF ainda em análise. A clareza legal em torno do token também aliviou preocupações que antes mantinham as instituições afastadas, dando às empresas um argumento mais forte para inclusão ao lado do Bitcoin e Ethereum. O que está surgindo é um novo modelo de adoção corporativa. Os tesouros cripto estão evoluindo para cestas diversificadas de ativos digitais, e o XRP está conquistando um lugar próximo ao centro. Para empresas que buscam...
NEAR
NEAR$2.44+3.12%
Binance Coin
BNB$1,290.21+10.04%
ChangeX
CHANGE$0.00165403+8.25%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:58
Compartilhar
Mercados de criptomoedas sobem mais alto mas 'Bitcoin está numa encruzilhada', diz Glassnode

Mercados de criptomoedas sobem mais alto mas 'Bitcoin está numa encruzilhada', diz Glassnode

O post Mercados de Criptomoedas Sobem, mas 'Bitcoin Está numa Encruzilhada', Diz Glassnode apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas estão a encerrar a semana em alta, com os traders a apostarem num corte iminente das taxas da Fed. Os mercados de criptomoedas estão a encerrar a semana em alta na sexta-feira, 12 de setembro, com os traders a apostarem que o Federal Reserve irá cortar as taxas na próxima semana. A capitalização total de mercado de todas as criptomoedas adicionou cerca de 1% para ultrapassar os 4,1 biliões de dólares nas últimas 24 horas, impulsionada por entradas constantes nos fundos negociados em bolsa (ETF) de criptomoedas e ganhos em criptomoedas de grande capitalização. O Bitcoin (BTC) está a ser negociado pouco acima dos 115.000 dólares, com uma subida de 0,7% no dia, depois de ultrapassar os 116.000 dólares ontem à noite. O Ethereum (ETH) está a ser negociado acima dos 4.500 dólares, ganhando um sólido 2,3% hoje e voltando a níveis vistos pela última vez no final de agosto. Gráfico de preço do BTC em 24 horas. Fonte: CoinGecko O Dogecoin (DOGE) continua a ser o melhor desempenho da semana entre os 10 principais ativos cripto, ganhando 21% durante o período e 6,2% no último dia, enquanto os traders aguardam o lançamento iminente de um ETF de Dogecoin nos EUA, que foi adiado várias vezes. Entre os 20 principais ativos, o HYPE da Hyperliquid também é um dos principais ganhadores, com uma subida de 20% esta semana, à medida que proeminentes emissores de stablecoins, incluindo projetos nativos de DeFi, competem para serem selecionados como emissor e gestor da stablecoin USDH, recentemente anunciada pela plataforma. Entre outras criptomoedas de grande capitalização, a Solana (SOL) continua a ter uma semana forte, com uma subida de 14,5% para 239 dólares. A BNB subiu 6,3% na semana e 1% no dia para 909 dólares, enquanto a XRP também subiu ligeiramente hoje para 3,04 dólares, mostrando ganhos de 5,9% na semana. BTC numa Encruzilhada Os analistas da Glassnode observaram numa publicação no X hoje que a distribuição da base de custo do Bitcoin "destaca um suporte denso em torno dos 110.000-114.000 dólares, onde uma grande parte do fornecimento foi adquirida". Eles observam que a próxima "zona de fornecimento principal" situa-se perto dos 117.000 dólares, o que pode fornecer "resistência se o preço testar este nível"...
NEAR
NEAR$2.44+3.12%
Union
U$0.007384+4.67%
Solana
SOL$191.99+5.07%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:36
Compartilhar
Caminho do Bitcoin para Nova Máxima Histórica Abre com Resistência Chave

Caminho do Bitcoin para Nova Máxima Histórica Abre com Resistência Chave

O post O Caminho do Bitcoin para Nova Máxima Histórica Abre com Resistência Chave apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais insights: Bitcoin aproxima-se da resistência de $117.200, que pode determinar uma nova Máxima Histórica (ATH). Analistas preveem que o Bitcoin pode atingir $128.000 ao entrar na fase de Distribuição. O momentum do Bitcoin enfraquece, com risco de crescimento lento ou queda acentuada. O Caminho do Bitcoin para Nova Máxima Histórica Abre com Resistência no Nível de $117.200 O Bitcoin (BTC) está se aproximando de um ponto de preço crucial em sua busca para alcançar uma nova máxima histórica (ATH). A próxima resistência chave está definida em $117.200, o que pode determinar se a criptomoeda continua seu momentum ascendente ou enfrenta uma retração. Analistas estão monitorando de perto este nível, pois provavelmente influenciará o movimento do Bitcoin nas próximas semanas. Bitcoin na Fase Final do Ciclo de Mercado De acordo com o analista MerlijnTrader, ele sugere que o Bitcoin está na fase final de um ciclo de mercado de três estágios. O analista afirma que a criptomoeda está entrando no Estágio 3, conhecido como fase de Distribuição. Esta fase tipicamente vê aumentos significativos de preço enquanto grandes investidores capitalizam suas posições, enquanto traders de varejo podem vender em pânico. As fases de Acumulação e Manipulação viram grandes investidores coletando silenciosamente Bitcoin enquanto enganavam traders de varejo com flutuações de preço. Fases de Acumulação e Manipulação | Fonte: X Agora que o Bitcoin está se aproximando da marca de $114.000, ele prevê que crescerá ainda mais em direção a $128.000. Sua previsão alinha-se com a perspectiva mais ampla para o Bitcoin em 2025, sugerindo movimento ascendente contínuo. Níveis de Resistência e Potencial Avanço Enquanto isso, o analista Ted Pillows considera o nível de $117.200 um ponto de resistência crítico. Ele explica que o Bitcoin recentemente recuperou o nível de $113.500, que foi um marco importante em sua recuperação. Ted Pillows observou que, se o Bitcoin conseguir romper a marca de $117.200, poderia abrir caminho para uma nova máxima histórica. Se o preço não conseguir romper esta resistência, uma retração poderá ocorrer, trazendo o Bitcoin de volta a níveis mais baixos. Potencial...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 23:27
Compartilhar
Os mercados estão demasiado complacentes antes dos cortes da Fed?

Os mercados estão demasiado complacentes antes dos cortes da Fed?

O post "Os Mercados Estão Demasiado Complacentes Antes dos Cortes da Fed?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 12 de setembro de 2025 | 16:33 À medida que as ações dos EUA pairam perto de máximos históricos e os investidores se preparam para o próximo movimento político da Reserva Federal, analistas alertam que os mercados podem estar demasiado relaxados para o seu próprio bem. Na mais recente transmissão do Market Mavericks, o estrategista da Bloomberg Mike McGlone e o trader Scott Melker debateram se o otimismo foi longe demais — e onde o Bitcoin se encaixa neste cenário. As ações parecem fortes, mas avisos do ouro O S&P 500 continua a subir, impulsionado pelas expectativas de um corte nas taxas da Fed este mês. No entanto, McGlone argumentou que os investidores estão subestimando o risco, apontando para a forte subida nos preços do ouro como um sinal de alerta. Ele sugeriu que a alta do ouro reflete dúvidas crescentes sobre a durabilidade das avaliações recordes das ações, insinuando que os mercados podem ser mais frágeis do que aparentam. A sombra da Fed sobre a volatilidade Os oradores concordaram que as expectativas para um corte de 25 pontos base nas taxas já estão incorporadas nos preços dos ativos. McGlone enfatizou que isso empurrou indicadores de volatilidade como o VIX para níveis invulgarmente baixos, uma indicação de complacência. Melker, por sua vez, alertou que embora dados mais fracos de emprego abram caminho para cortes, a inflação ainda não está domada, criando a possibilidade de que a mão da Fed seja forçada novamente mais tarde. Bitcoin mantém-se, altcoins sobem Voltando-se para os ativos digitais, Melker destacou que a posição estável do Bitcoin em torno de $114.000 mostra resiliência, mas admitiu que o mercado continua fortemente impulsionado pelo sentimento. McGlone comparou o espaço cripto a um casino, dizendo que o Bitcoin está se comportando mais como uma commodity do que como "ouro digital". Ambos observaram que a zona de suporte de $112.000 tornou-se uma linha crítica a observar, enquanto a média móvel de 50 dias surge como resistência acima. O Ethereum mostrou pouco momentum, deixando espaço para Solana e outras altcoins capturarem o interesse dos traders. Melker descreveu esta rotação como uma "tomada de bandeira", com altcoins...
NEAR
NEAR$2.44+3.12%
Union
U$0.007384+4.67%
Sunrise Layer
RISE$0.009509+1.77%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:55
Compartilhar
Observação de Preço do Bitcoin: BTC Pressiona Resistência; Estrutura Diária Favorece Força Acima de $116K

Observação de Preço do Bitcoin: BTC Pressiona Resistência; Estrutura Diária Favorece Força Acima de $116K

O post Observação do Preço do Bitcoin: BTC Pressiona Resistência; Estrutura Diária Favorece Força Acima de $116K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 12 de set. de 2025, o bitcoin negociou próximo ao limite superior da faixa do dia entre $114.834 e $115.269, enquanto os traders avaliavam o momentum em direção a níveis de resistência conhecidos. Bitcoin No gráfico diário do bitcoin, o preço se recuperou da queda do início de setembro próximo a $107.270 e está subindo gradualmente em direção à área de $116.500 a $118.000 que limitou as altas em [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-presses-resistance-daily-structure-favors-strength-above-116k/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/12 21:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.