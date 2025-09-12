Mercados de criptomoedas sobem mais alto mas 'Bitcoin está numa encruzilhada', diz Glassnode

O post Mercados de Criptomoedas Sobem, mas 'Bitcoin Está numa Encruzilhada', Diz Glassnode apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os mercados de criptomoedas estão a encerrar a semana em alta, com os traders a apostarem num corte iminente das taxas da Fed. Os mercados de criptomoedas estão a encerrar a semana em alta na sexta-feira, 12 de setembro, com os traders a apostarem que o Federal Reserve irá cortar as taxas na próxima semana. A capitalização total de mercado de todas as criptomoedas adicionou cerca de 1% para ultrapassar os 4,1 biliões de dólares nas últimas 24 horas, impulsionada por entradas constantes nos fundos negociados em bolsa (ETF) de criptomoedas e ganhos em criptomoedas de grande capitalização. O Bitcoin (BTC) está a ser negociado pouco acima dos 115.000 dólares, com uma subida de 0,7% no dia, depois de ultrapassar os 116.000 dólares ontem à noite. O Ethereum (ETH) está a ser negociado acima dos 4.500 dólares, ganhando um sólido 2,3% hoje e voltando a níveis vistos pela última vez no final de agosto. Gráfico de preço do BTC em 24 horas. Fonte: CoinGecko O Dogecoin (DOGE) continua a ser o melhor desempenho da semana entre os 10 principais ativos cripto, ganhando 21% durante o período e 6,2% no último dia, enquanto os traders aguardam o lançamento iminente de um ETF de Dogecoin nos EUA, que foi adiado várias vezes. Entre os 20 principais ativos, o HYPE da Hyperliquid também é um dos principais ganhadores, com uma subida de 20% esta semana, à medida que proeminentes emissores de stablecoins, incluindo projetos nativos de DeFi, competem para serem selecionados como emissor e gestor da stablecoin USDH, recentemente anunciada pela plataforma. Entre outras criptomoedas de grande capitalização, a Solana (SOL) continua a ter uma semana forte, com uma subida de 14,5% para 239 dólares. A BNB subiu 6,3% na semana e 1% no dia para 909 dólares, enquanto a XRP também subiu ligeiramente hoje para 3,04 dólares, mostrando ganhos de 5,9% na semana. BTC numa Encruzilhada Os analistas da Glassnode observaram numa publicação no X hoje que a distribuição da base de custo do Bitcoin "destaca um suporte denso em torno dos 110.000-114.000 dólares, onde uma grande parte do fornecimento foi adquirida". Eles observam que a próxima "zona de fornecimento principal" situa-se perto dos 117.000 dólares, o que pode fornecer "resistência se o preço testar este nível"...