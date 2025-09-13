Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Nick Kurtz dos Athletics é claramente o melhor novato da AL; e quanto à NL?
O post Athletics' Nick Kurtz Clearly Is Top AL Rookie; What About NL? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Nick Kurtz claramente conquistou seu caminho para um provável prêmio de Novato do Ano da Liga Americana no topo de uma lista de muito bons jogadores jovens. Na NL, o arremessador do Chicago Cubs Cade Horton lidera um grupo menos impressionante. Além de Horton, outros jogadores jovens que provavelmente receberão consideração para o prêmio da NL são o receptor do Atlanta Braves Drake Baldwin, o terceira base dos Cubs Matt Shaw e o infielder Caleb Durbin do Milwaukee Brewers. As convocações de fim de temporada Jacob Marsee do Miami Marlins e Nolan McLean do New York Mets têm sido muito impressionantes. No entanto, eles provavelmente não jogaram o suficiente para receber consideração firme dos eleitores. Na AL, o shortstop Jacob Wilson do Athletics foi claramente o melhor novato até junho. Em 71 jogos antes de 1 de julho, o jogador de 23 anos acertou .339 com 11 home runs, 40 RBI. Ele tem lutado contra lesões e jogou apenas 30 jogos desde então, rebatendo .265 com 3 home runs, 16 RBI. SACRAMENTO, CA: Nick Kurtz do Athletics observa outra de suas longas rebatidas, desta vez contra o Detroit Tigers no Sutter Health Park em 26 de agosto de 2025. (Foto de Thearon W. Henderson/Getty Images) Getty Images Kurtz começou devagar após ser convocado em 23 de abril. O primeira base de 1,96m e 109kg teve um desempenho absolutamente impressionante em julho e em 102 jogos está rebatendo .302 com 30 home runs e 74 RBI. Em julho, ele rebateu .395 com 11 home runs e 27 RBI em 24 jogos. "Eu diria que estou um pouco chocado, surpreso", disse Kurtz a Gabe Lacques do USA Today. "Eu sabia que era um bom rebatedor, mas ter um ano de novato realmente bom é muito legal de ver." O mais legal de tudo foi um dos jogos mais colossais da história em 25 de julho contra o Houston Astros. Kurtz foi 6-de-6 com 4 home runs, 1 dupla, 6 corridas e 8 RBI. Ele é o...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 07:13
Empresa Web Mais Inteligente do Tesouro BTC Procura Comprar Concorrência
O post Tesouraria BTC Smarter Web Company Procura Comprar Concorrência apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Smarter Web Company, a maior detentora corporativa de Bitcoin do Reino Unido, está considerando adquirir concorrentes em dificuldades para expandir sua tesouraria, disse o CEO Andrew Webley. Webley disse ao Financial Times que ele "certamente consideraria" comprar concorrentes para adquirir seus Bitcoin (BTC) com desconto. De acordo com dados do BitcoinTreasuries.NET, a Smarter Web Company é a 25ª maior tesouraria corporativa de Bitcoin do mundo e a principal do Reino Unido. Atualmente possui 2.470 BTC avaliados em quase 275 milhões de dólares. As participações de BTC da Smarter Web Company (laranja) e o valor em USD das participações de BTC (verde). Fonte: BitcoinTreasuries.NET O CEO da Smarter Web Company também disse que a empresa aspira entrar no FTSE 100 — o índice das 100 principais empresas listadas do Reino Unido. Ele também observou que a mudança de nome da empresa é "inevitável", mas disse que precisa "fazê-lo adequadamente". Alex Obchakevich, fundador da Obchakevich Research, disse ao Cointelegraph que "comprar os ativos de empresas cripto falidas frequentemente promete descontos, mas a realidade é muito mais difícil do que todos pensam". Relacionado: Metaplanet, Smarter Web adicionam quase 100 milhões de dólares em Bitcoin às tesourarias Obchakevich citou as falências da exchange de cripto FTX e da credora de cripto Celsius. Ele explicou que, embora inicialmente os descontos atingissem 60% a 70%, "após deduzir passivos liquidados na falência, encargos removidos pelo tribunal e impostos, o desconto líquido cai para 20-50%". "Isso atrai investidores com experiência porque os ativos estão subvalorizados devido à sua urgência." Os comentários de Webley vieram depois que as ações da Smarter Web caíram quase 22% na sexta-feira, caindo de 2,01 dólares na abertura para 1,85 dólares no momento da escrita. O declínio ocorreu apesar do BTC ter ganho mais de 1% nas últimas 24 horas. Gráfico do preço das ações da Smarter Web Company. Fonte: Google Finance No último mês, o Bitcoin também perdeu mais de 4% de seu valor, enquanto o preço da Smarter Web Company caiu cerca de 35,5%. Smarter...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:59
A CMS não deveria expandir o seu modelo de licitação competitiva defeituoso
O post CMS Não Deveria Expandir Seu Modelo Defeituoso de Licitação Competitiva apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Washington, DC, EUA – 24 de junho de 2022: getty Equipamentos médicos duráveis (DME) como máquinas CPAP e camas hospitalares ajudam a manter muitos pacientes fora de caros lares de idosos e em suas próprias casas. Infelizmente, criar o modelo de pagamento correto tem sido um desafio para os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). De forma preocupante, eles agora planejam expandir um processo de licitação falho para incluir suprimentos de urologia, traqueostomia e ostomia que podem criar ainda mais ramificações negativas para os pacientes. Mas como chegamos a este ponto? Em 2011, o CMS implementou seu atual sistema de licitação competitiva em resposta ao seu fracassado cronograma de taxas fixas para compensar fornecedores de DME. Este sistema de taxa fixa foi amplamente criticado como desperdiçador, desatualizado e sem uma base lógica. Os críticos incluíam o Gabinete Geral de Contabilidade (GAO) e o Inspetor Geral do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. O processo de licitação que o CMS finalmente implementou ainda era falho. O CMS definiu a oferta vencedora igual à mediana (ou média) do preço de todos os licitantes vencedores. Este processo de licitação "nunca antes visto" fazia pouco sentido e criou vários incentivos adversos. Da perspectiva do paciente, a estrutura favoreceu propostas vencedoras com custo mais baixo e equipamentos médicos de menor qualidade. Frequentemente, esses suprimentos eram inadequados e, portanto, reduziam a qualidade do atendimento aos pacientes. Rodadas de licitação anteriores também foram afetadas pela perda de fornecedores e lacunas de acesso. O GAO descobriu que em rodadas de licitação anteriores, dezenas de fornecedores contratados tornaram-se inativos, deixando beneficiários sem opções de cobertura. A rodada mais recente de licitação competitiva (Rodada 2021) não conseguiu atingir suas metas de economia devido a muito poucas ofertas viáveis, deixando um "período de lacuna" de dois anos no qual o CMS voltou à tabela de taxas. Devido às falhas das rodadas anteriores de licitação competitiva, o CMS está planejando mudar sua estrutura quando relançar o programa. Embora aborde algumas das...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:49
Reino Unido procura Blockchain, Stablecoins na Próxima ponte tecnológica com os EUA
O post Reino Unido Procura Blockchain, Stablecoins na Próxima Ponte Tecnológica com os EUA apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dezenas de associações comerciais do Reino Unido, incluindo o Conselho de Negócios de Criptoativos do Reino Unido, TheCityUK e a Associação de Seguradoras Britânicas, escreveram conjuntamente uma carta ao Secretário de Negócios do Reino Unido, Peter Kyle. A principal preocupação é que, se os ativos digitais forem excluídos, o Reino Unido corre o risco de ficar para trás na definição das regras e padrões das finanças globais e inovação. Mesmo antes da carta, tem havido uma crescente pressão da indústria cripto para que o Reino Unido crie um plano claro para stablecoins. Mais de uma dúzia de associações comerciais do Reino Unido, incluindo o Conselho de Negócios de Criptoativos do Reino Unido, TheCityUK e a Associação de Seguradoras Britânicas, escreveram conjuntamente uma carta ao Secretário de Negócios do Reino Unido, Peter Kyle (e à Secretária Económica Lucy Rigby) instando que blockchain, stablecoins e tokenização sejam componentes centrais do próximo acordo da Ponte Tecnológica Reino Unido-EUA. Por que os Grupos Comerciais Querem Blockchain no Acordo A preocupação deles é que, se os ativos digitais forem excluídos, o Reino Unido corre o risco de ficar para trás na definição das regras e padrões das finanças globais e inovação. Países na Ásia e no Médio Oriente já estão avançando com estruturas regulatórias para ativos digitais. A carta menciona explicitamente que stablecoins e tokenização de ativos são "áreas estrategicamente importantes para ambas as economias." A carta continua afirmando: "Sem ação coordenada, as empresas do Reino Unido podem enfrentar um ambiente regulatório fragmentado, acesso reduzido aos mercados transatlânticos e pressões competitivas aumentadas." Relacionado: Bitpanda Evita Listagem em Londres enquanto Regulamentações Cripto do Reino Unido Falham em Atrair Bolsas A ameaça de ficar para trás O governo do Reino Unido já se comprometeu (anunciado em julho) a permitir Tecnologias de ledger distribuido (DLT) e tokenização em sua Estratégia de Mercados Atacadistas, e está explorando como stablecoins podem ser utilizadas em sua Sandbox de Títulos Digitais. Antes disso, um rascunho preliminar de um instrumento estatutário foi lançado em abril de 2025, que buscava estabelecer uma estrutura regulatória para o Reino Unido. Este...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:36
Novos dados mostram que Bitcoin foi uma firme 'Compra' para Sharks na semana passada
O post Bitcoin Foi uma Firme 'Compra' Para Tubarões na Semana Passada, Mostram Novos Dados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave: Carteiras "tubarão" de Bitcoin começaram a comprar na baixa, adicionando 65.000 BTC às suas participações em apenas sete dias. Detentores de curto prazo também cruzam um marco, com a relação de lucro das moedas movendo-se on-chain virando positiva. Detentores de longo prazo ainda não retornaram à acumulação líquida. Detentores de Bitcoin (BTC) "movidos por convicção" compraram 65.000 BTC em apenas sete dias enquanto o preço recupera-se das mínimas de dois meses. Nova pesquisa da plataforma de análise on-chain CryptoQuant divulgada na quinta-feira mostra "tubarões" do Bitcoin comprando na baixa. Os grandes players do Bitcoin repensam a distribuição Carteiras Bitcoin com saldo entre 100 BTC e 1.000 BTC não perderam tempo adquirindo moedas a preços mais baixos. Dados da CryptoQuant mostram que em uma única semana, esses "tubarões" adicionaram 65.000 BTC de exposição líquida ao mercado. "A recente ação de mercado do Bitcoin destaca uma divisão acentuada entre traders de curto prazo e compradores maiores movidos por convicção. Endereços detendo 100-1.000 BTC—conhecidos como 'tubarões'—adicionaram 65.000 BTC em apenas sete dias, elevando seu total para um recorde de 3,65 milhões de BTC", escreveu o colaborador XWIN Research Japan em um de seus posts de blog Quicktake. "Esta compra surgiu mesmo com os preços spot pairando perto de $112.000, sugerindo uma crescente desconexão entre a volatilidade impulsionada pelo varejo e a demanda estrutural mais profunda." UTXOs de Bitcoin por valor. Fonte: CryptoQuant XWIN referiu-se às reações instintivas à volatilidade de preços do BTC da base de traders especulativos do Bitcoin, ou detentores de curto prazo (STHs) — carteiras hodling por seis meses ou menos. Dados da CryptoQuant mostram que a relação de lucro de saída gasta (SOPR) desses investidores apenas começou a virar positiva na sexta-feira, após um período de quase um mês em que as moedas STH estavam se movendo on-chain com prejuízo. Bitcoin STH-SOPR. Fonte: CryptoQuant Prevendo a próxima "forte perna para cima" para o BTC XWIN observou saldos de câmbio em declínio como prova da demanda dos compradores aos preços atuais. Relacionado: Preço do Bitcoin pode atingir $160K em outubro com o retorno do golden cross do MACD "Saídas líquidas—BTC retirado...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 05:05
Bittensor quer ser o Bitcoin da IA, diz fundador da xTAO
O post Bittensor quer ser o Bitcoin da IA, diz fundador da xTAO apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Karia Samaroo, fundador e CEO da xTAO, a única empresa pública trabalhando no ecossistema Bittensor, explica por que a IA precisa ser descentralizada. Resumo A IA descentralizada oferece resiliência que as grandes empresas de tecnologia não podem oferecer, diz o CEO da xTAO Karia Samaroo Bittensor recompensa modelos de IA que têm bom desempenho, trabalhando com "capitalismo puro" Os usuários querem mais transparência quando se trata do que entra nos modelos de IA A inteligência artificial capturou a imaginação do público como poucas tecnologias já fizeram. No entanto, sob seu potencial residem sérias preocupações sobre a concentração de poder e controle. Atualmente, os modelos de IA mais populares são propriedade exclusiva de várias grandes empresas de tecnologia, que têm controle total sobre seu design e uso. A Crypto.news conversou com Karia Samaroo, fundador e CEO da xTAO, uma empresa pública trabalhando no ecossistema descentralizado de IA Bittensor (TAO). Samaroo explicou por que há necessidade de um modelo alternativo que torne a IA mais aberta, descentralizada e alinhada com as demandas de seus usuários. crypto.news: O que a blockchain traz para a IA, e qual é o papel do Bittensor? Karia Samaroo: A centralização é o maior problema da IA. À medida que a IA se torna a ferramenta mais poderosa que a humanidade já criou, ter apenas algumas empresas controlando-a cria um enorme risco de concentração. Frequentemente comparo o Bittensor ao Bitcoin. O Bitcoin resolveu o problema da centralização em torno do dinheiro: não pode ser inflacionado, qualquer pessoa pode acessá-lo e não há controladores de acesso. O Bittensor aplica a mesma ideia à IA. Com IA centralizada, como a OpenAI, uma autoridade decide como os modelos são treinados, quais dados eles usam, quais vieses eles têm e o que eles censuram. Eles também podem cortar o acesso a qualquer momento. Isso é um grande problema. O Bittensor usa o modelo do Bitcoin para resolver isso para a IA. CN: Como as empresas estão introduzindo a descentralização na IA? KS: Existem alguns bons exemplos de soluções de IA descentralizada...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:42
Analisando a subida do Bitcoin enquanto os dados do IPC alimentam especulações sobre cortes nas taxas
O post Analisando a alta do Bitcoin enquanto dados do IPC alimentam especulação sobre corte de taxas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Jornalista Publicado: 12 de setembro de 2025 Principais conclusões O KOSPI atingiu novos recordes históricos, e os traders devem ficar atentos ao aumento do volume de negociação durante 5-7 dias para sinalizar que a próxima tendência de alta está em andamento. Nos últimos dois dias, o Bitcoin [BTC] registrou um aumento de preço de 3,53%, passando de $111,5k para $115,4k. Em 11 de setembro, o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgou os números do IPC de agosto de 2025. Os dados provaram ser a terceira vez em 2025 que os números do Índice de Preços ao Produtor (IPP) apontaram para deflação absoluta. Esta notícia, combinada com a maior probabilidade de cortes nas taxas na reunião do FOMC na próxima semana, poderia preparar o terreno para um rali do Bitcoin de longo prazo. No entanto, traders e investidores precisam ter cautela com a volatilidade de curto prazo, especialmente nas horas imediatamente anteriores e posteriores à divulgação de notícias importantes relacionadas ao mercado de trabalho dos EUA e decisões sobre taxas de juros. Dados mostram que a tendência de alta do BTC provavelmente continuará Fonte: CryptoQuant Em uma publicação no CryptoQuant Insights, o analista Arab Chain observou que o aumento do Bitcoin em agosto foi impulsionado pelo aumento do volume de negociação e melhoria nas reservas. A intensidade do giro spot destaca a relação entre volume e reservas de câmbio. Alto volume em relação às reservas mostra alta intensidade de giro, e que o BTC é ativamente negociado, e a confiança do mercado é alta. Baixo volume comparado às reservas mostra baixa intensidade de giro, e que grandes quantidades de Bitcoin estavam paradas na exchange, indicando falta de forte pressão de compra ou venda. O analista apontou que uma queda de preço abaixo de $110k junto com o aumento das reservas e diminuição do giro significaria que os vendedores estavam assumindo o controle do mercado. No entanto, uma continuação para cima é mais provável do que uma queda repentina com base nos dados disponíveis. Fonte: Alphractal no X O Korea Composite...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 04:38
O Bitcoin também poderia ter um hiper aumento?
O post Poderá o Bitcoin Hyper Também Disparar? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 12 de setembro de 2025 | 20:36 Analisamos por que os analistas acreditam que o Bitcoin poderia copiar a recuperação histórica do ouro e como isso pode impulsionar o Bitcoin Hyper para o mainstream. Os analistas da QCP Capital acreditam que é possível que o Bitcoin iguale a corrida histórica do ouro e estão ativamente observando os dois ativos em conjunto antes de lançarem sua previsão do Q4 para o $BTC. Os analistas falaram à Decrypt Media para afirmar: 'Estamos observando se a relação ouro-Bitcoin se aproxima de 0,041, um nível que historicamente coincidiu com períodos em que o ouro se valoriza enquanto o Bitcoin estabiliza. Com os fluxos de tesouraria institucional aumentando, esta zona vale a pena monitorizar como um potencial marcador para a mudança na dinâmica do mercado.' Como os especialistas veem, a crescente adoção institucional do Bitcoin e a confiança dos investidores são principalmente os catalisadores por trás do desempenho do gráfico do ativo. O Bitcoin Hyper ($HYPER) provavelmente contribuirá para isso, pois visa impulsionar o desempenho da rede Bitcoin para transações mais rápidas e baratas. O Bitcoin Superará o Ouro em 2025? Esta é a questão que a Myriad, uma plataforma de previsão de mercado, perguntou aos seus usuários para medir o sentimento do mercado, e os resultados foram surpreendentes: 62,7% disseram não. Fonte: Myriad Aqui está a parte interessante, no entanto. Ontem, nas horas antes do mundo das notícias ouvir que o preço do ouro tinha atingido um recorde histórico ajustado à inflação pela primeira vez em 45 anos, apenas 54% (comparado com 62,7%) dos entrevistados estavam no barco do 'não'. Isso significa que quase metade (46%) dos usuários acreditavam que o Bitcoin poderia igualar a corrida histórica do ouro. Uma questão ainda mais interessante é se o Bitcoin poderia superar o ouro em cinco anos ou mais. A resposta poderia ter sido muito diferente. O analista cripto Fred Kruger acredita que o Bitcoin poderia atingir um valor total de mercado de $200T+ nos próximos 20 anos, superando a capitalização de mercado do ouro em 500%. As razões por trás da sua crença? O Bitcoin...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:22
Os maiores créditos fiscais de Biden empurram os custos crescentes de saúde para os contribuintes
O post Os Maiores Créditos Fiscais de Biden Push Custos Crescentes de Saúde Para os Contribuintes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Vista de cima de uma cuidadora japonesa fazendo finanças domésticas online num computador junto com seu paciente idoso preocupado em sua casa. getty Dois inquéritos recentes a empregadores sugerem que os prémios de seguro de saúde dos funcionários provavelmente aumentarão cerca de 6,5% em 2026. Este aumento chega num mau momento para os consumidores, já que a inflação permanece acima da meta de 2% do Federal Reserve e o mercado de trabalho está enfraquecendo. Também são más notícias para os contribuintes que subsidiam planos de seguro de saúde comprados nos mercados da Lei de Cuidados Acessíveis (ACA), uma vez que custos mais altos significam maiores subsídios dos contribuintes. Felizmente, os contribuintes verão algum alívio se o Congresso permitir que os créditos fiscais de prémios expandidos implementados durante a administração Biden expirem no final do ano. Em 2021, o Congresso expandiu os créditos fiscais de prémios (PTC) da ACA como parte da Lei do Plano de Resgate Americano (ARPA). Aprovada por linhas partidárias com todos os Republicanos votando contra, a ARPA expandiu os créditos fiscais de duas maneiras. Primeiro, eliminou o limite máximo de rendimento para elegibilidade ao subsídio. Segundo, reduziu e, em alguns casos, eliminou a contribuição individual do prémio. Os Democratas originalmente venderam o PTC expandido como uma medida temporária para ajudar as pessoas a lidar com a pandemia de COVID, mas foi posteriormente estendido pela Lei de Redução da Inflação de 2022 até o final de 2025. O PTC expandido custou aos contribuintes uma quantia substancial de dinheiro. Sob a expansão do PTC, não se espera que famílias com rendimentos entre 100% e 150% do nível federal de pobreza paguem quaisquer prémios pela sua cobertura de seguro. Antes da expansão, esperava-se que famílias semelhantes tivessem alguma participação no jogo, pagando entre 2% e 4% do seu rendimento mensal para o seu prémio. De acordo com um relatório do Centro de Inovação de Política Económica, isto requer que os contribuintes paguem mais $2.000 por ano para...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 03:16
ULTILAND recorre à Cwallet para avançar a rede de Ativos Reais culturais com soluções Web2.5 unificadas
A parceria está definida para fundir o ecossistema de ativos culturais da ULTILAND com a infraestrutura de pagamento segura e a carteira mais recente da Cwallet.
Blockchainreporter
2025/09/13 02:40
