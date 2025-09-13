O Bitcoin também poderia ter um hiper aumento?

Analisamos por que os analistas acreditam que o Bitcoin poderia copiar a recuperação histórica do ouro e como isso pode impulsionar o Bitcoin Hyper para o mainstream. Os analistas da QCP Capital acreditam que é possível que o Bitcoin iguale a corrida histórica do ouro e estão ativamente observando os dois ativos em conjunto antes de lançarem sua previsão do Q4 para o $BTC. Os analistas falaram à Decrypt Media para afirmar: 'Estamos observando se a relação ouro-Bitcoin se aproxima de 0,041, um nível que historicamente coincidiu com períodos em que o ouro se valoriza enquanto o Bitcoin estabiliza. Com os fluxos de tesouraria institucional aumentando, esta zona vale a pena monitorizar como um potencial marcador para a mudança na dinâmica do mercado.' Como os especialistas veem, a crescente adoção institucional do Bitcoin e a confiança dos investidores são principalmente os catalisadores por trás do desempenho do gráfico do ativo. O Bitcoin Hyper ($HYPER) provavelmente contribuirá para isso, pois visa impulsionar o desempenho da rede Bitcoin para transações mais rápidas e baratas. O Bitcoin Superará o Ouro em 2025? Esta é a questão que a Myriad, uma plataforma de previsão de mercado, perguntou aos seus usuários para medir o sentimento do mercado, e os resultados foram surpreendentes: 62,7% disseram não. Fonte: Myriad Aqui está a parte interessante, no entanto. Ontem, nas horas antes do mundo das notícias ouvir que o preço do ouro tinha atingido um recorde histórico ajustado à inflação pela primeira vez em 45 anos, apenas 54% (comparado com 62,7%) dos entrevistados estavam no barco do 'não'. Isso significa que quase metade (46%) dos usuários acreditavam que o Bitcoin poderia igualar a corrida histórica do ouro. Uma questão ainda mais interessante é se o Bitcoin poderia superar o ouro em cinco anos ou mais. A resposta poderia ter sido muito diferente. O analista cripto Fred Kruger acredita que o Bitcoin poderia atingir um valor total de mercado de $200T+ nos próximos 20 anos, superando a capitalização de mercado do ouro em 500%. As razões por trás da sua crença? O Bitcoin...