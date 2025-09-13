2025-10-13 Monday

Reservas de Bitcoin ultrapassam $113 mil milhões, quem são os principais interessados?

Reservas de Bitcoin ultrapassam $113 mil milhões, quem são os principais interessados?

A publicação "Reservas de Bitcoin em Tesouraria Ultrapassam $113 Mil Milhões, Quem São os Principais Interessados?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Reservas de Bitcoin em Tesouraria Ultrapassam $113 Mil Milhões, Quem São os Principais Interessados? | Bitcoinist.com Cadastre-se para a Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, introduza o seu e-mail. Scott Matherson é um destacado escritor de cripto na Bitcoinist, que possui uma mente analítica afiada e uma compreensão profunda do panorama das moedas digitais. Scott ganhou reputação por entregar artigos bem pesquisados e que fazem pensar, que ressoam tanto com novatos quanto com entusiastas experientes de cripto. Fora da sua escrita, Scott é apaixonado por promover a literacia em cripto e frequentemente trabalha para educar o público sobre o potencial da blockchain. Este website utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este website, está a dar consentimento para que os cookies sejam utilizados. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-holdings/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 11:10
Vitalik: A governança de IA não é recomendada, pois poderia levar a ferramentas de jailbreak generalizadas e ao engano de doações

Vitalik: A governança de IA não é recomendada, pois poderia levar a ferramentas de jailbreak generalizadas e ao engano de doações

PANews reportou em 13 de setembro que, em resposta às preocupações da comunidade de que "a IA poderia ser enganada e phisheada de maneiras extremamente estúpidas, vazando dados", o cofundador do Ethereum, Vitalik, disse na plataforma X: "A governança por IA não é uma boa ideia. Se você usar IA para distribuir fundos doados, as pessoas usarão ferramentas de jailbreak tanto quanto possível. Como alternativa, apoio as finanças de informação, um mercado aberto onde qualquer pessoa pode contribuir com seus modelos, que estarão sujeitos a um mecanismo de verificação pontual que pode ser ativado por qualquer pessoa e avaliado por um júri humano."
PANews2025/09/13 10:37
Kesha e Orville Peck vão para 'Tennessee' em nova colaboração

Kesha e Orville Peck vão para 'Tennessee' em nova colaboração

O post Kesha e Orville Peck vão para 'Tennessee' em nova colaboração apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Kesha Getty Images para iHeartMedia Logo após o lançamento do seu álbum Period neste verão, Kesha ainda não terminou de se divertir. A estrela pop de alta energia está de volta com "Nashville", uma nova colaboração com a estrela country de sucesso Orville Peck. A dupla deu vida à música com a ajuda da cantora e compositora Tayla Parx e do produtor Hudson Mohawke. Sonoramente, "Tennessee" é uma mudança em relação ao Period, predominantemente pop, exceto por faixas como "Yippee-Ki-Yay" e "Cathedral"; em vez disso, assemelha-se a um callback aos álbuns anteriores Rainbow e High Road. O country não é exatamente um território desconhecido para Kesha; aos quatro anos, sua família mudou-se para Nashville, onde ela cresceu antes de retornar a Los Angeles para seguir sua carreira musical. Ela diz isso na faixa. "Foi onde aprendi a beber para ficar bêbada / Foi onde aprendi a fumar para ficar chapada / Foi onde aprendi a trabalhar das 9 às 5 / Foi onde juro que a Mamãe tentou", ela canta. Kesha descreveu um processo criativo fluido ao refletir sobre a criação da música com Peck, Parx e Mohawke. "Senti-me segura para explorar minhas raízes sulistas e entusiasmada por entrar numa sala com estes artistas que admiro há anos e fazer música que parecesse real e honesta", disse ela à Rolling Stone. "Todos eles são criativos inspiradores que só querem fazer boa música." "Eu era uma louca do caralho / Oh, mas pelo menos a vida que vivi / Rendeu boas histórias / Chame-me de qualquer coisa menos entediante / Bagunçada, sim, eu sei / Mas ouvi que vocês adoram um espetáculo / Então que se foda, aqui está", Kesha e Peck cantam juntos na faixa. "Mas, querido, não se esqueça que / Meu obituário é melhor que diga / 'Caramba, ela deixou um legado e tanto' / Você...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 10:24
Rob Reiner sobre reunir a banda para 'Spinal Tap II'

Rob Reiner sobre reunir a banda para 'Spinal Tap II'

O post Rob Reiner Sobre Reunir a Banda Para 'Spinal Tap II' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. JIMMY KIMMEL LIVE! "Jimmy Kimmel Live!" é transmitido todas as noites às 23:35 ET e apresenta uma programação diversificada de convidados que incluem celebridades, atletas, apresentações musicais, comediantes e temas de interesse humano, juntamente com esquetes de comédia e uma banda da casa. Os convidados de segunda-feira, 8 de setembro, incluíram Spinal Tap (Nigel Tufnel, também conhecido como Christopher Guest, David St. Hubbins, também conhecido como Michael McKean, e Derek Smalls, também conhecido como Harry Shearer) e Marty DiBergi (também conhecido como Rob Reiner) ("Spinal Tap II: The End Continues"), e o convidado musical Spinal Tap. (Disney/Randy Holmes) SPINAL TAP (Foto de Randy Holmes/Disney via Getty Images) Disney via Getty Images Spinal Tap — a maior banda fictícia de hard rock da história do cinema — está de volta com Spinal Tap II: The End Continues, e o diretor Rob Reiner não poderia estar mais entusiasmado. Como não estaria? Afinal, o primeiro filme Tap, This is Spinal Tap, lançado em 1984, acabou por definir o género mockumentary enquanto o documentarista Marty DiBergi (Reiner) continuou a documentar os percalços de uma banda britânica de hard rock liderada pelo guitarrista Nigel Tufnel (Christopher Guest), o guitarrista David St. Hubbins (Michael McKean) e o baixista Derek Smalls (Harry Shearer). ForbesRob Reiner Fala Sobre o Novo Livro Spinal Tap 'A Fine Line Between Stupid And Clever'Por Tim Lammers No entanto, a banda literalmente continuou a tocar após os créditos finais de This is Spinal Tap através de novos álbuns, concertos ao vivo, especiais de TV, curtas-metragens e diferentes iterações do talento musical (lembram-se de The Folksmen em A Mighty Wind?). Efetivamente, o que começou como um sonho febril fictício de rock 'n' roll, de uma forma estranha, transformou-se em realidade. E por essa razão, Reiner disse numa conversa por Zoom esta semana, voltar a entrar na personagem para Spinal Tap II não foi assim tão difícil. "Conhecemos estas personagens por dentro e por fora, e temos histórias e...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:51
Os Mets estão perigosamente perto de fazer o tipo incorreto de história

Os Mets estão perigosamente perto de fazer o tipo incorreto de história

O post Os Mets Estão Perigosamente Perto de Fazer o Tipo Errado de História apareceu no BitcoinEthereumNews.com. PHILADELPHIA, PA – 11 DE SETEMBRO: O primeira base do New York Mets Pete Alonso (20) observa durante o jogo entre o New York Mets e o Philadelphia Phillies em 11 de setembro de 2025 no Citizens Bank Park em Philadelphia, PA. (Foto de Terence Lewis/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images A última série em casa da temporada regular do ano passado começou com uma incerteza emocionante para os Mets, cuja furiosa recuperação de um início miserável os deixou no meio da disputa pela última vaga de wild card da NL com 13 jogos por jogar. Os resultados potenciais abrangiam o espectro da angústia à euforia — sem mais jogos no Citi Field ou magia de verão se estendendo até outubro — mas estavam revestidos de uma camada de crença de que, independentemente do desempenho dos Mets, o resultado da temporada de 2024 irradiaria positividade sobre quem eram aqueles Mets, bem como sobre o futuro do clube a curto e longo prazo. A última série em casa da temporada regular deste ano carrega o mesmo modelo, e nenhum dos ingredientes do ano passado. Os Mets iniciam uma série de nove jogos em casa hoje à noite contra os Rangers e Jacob deGrom (oh não) com uma vantagem de 1 1/2 jogo sobre os Giants e Reds na disputa pela última vaga de wild card da NL com 15 jogos por jogar. Tecnicamente, essa é uma posição melhor do que a do ano passado na última série em casa, quando os Mets estavam empatados com os Diamondbacks pela última vaga. Exceto, é claro, que este caminho para a beira de uma vaga nos playoffs tem sido muito mais trabalhoso do que no ano passado, quando os Mets atingiram o fundo do poço com 24-35 e cinco jogos atrás da última vaga de wild card em 2 de junho. Estes Mets tinham o melhor recorde no beisebol com 45-24 até 12 de junho, quando estavam seis jogos à frente da última vaga...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:21
Tether lança stablecoin USAT para entrar no mercado dos EUA sob supervisão federal

Tether lança stablecoin USAT para entrar no mercado dos EUA sob supervisão federal

O post Tether Lança Stablecoin USAT para Entrar no Mercado dos EUA Sob Supervisão Federal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: USAT é uma stablecoin regulamentada nos EUA, lastreada em dólar, em conformidade com o novo GENIUS Act, com lançamento previsto para o final de 2025. O ex-diretor do Conselho de Cripto da Casa Branca, Bo Hines, liderará a nova divisão da Tether nos EUA a partir de Charlotte, Carolina do Norte. A Anchorage Digital emitirá o token, enquanto a Cantor Fitzgerald gerenciará as reservas e atuará como negociante principal. A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, revelou oficialmente seu primeiro token lastreado em dólar e regulamentado nos EUA, USAT (USAT), sinalizando um grande avanço no mercado financeiro americano. O lançamento foi anunciado na sexta-feira em um evento em Nova York pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino. Tether Revela USA₮, sua Stablecoin Lastreada em Dólar Regulamentada nos EUA, e Nomeará Bo Hines como CEO da Tether USA₮Siga @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 12 de setembro de 2025 Uma stablecoin em conformidade com os EUA Diferentemente do principal produto da Tether, o USDT, que cresceu para um ativo de $170 bilhões e é amplamente utilizado nos mercados globais, mas permanece fora da aprovação regulatória dos EUA, o USAT foi projetado especificamente para o mercado americano. O token estará em conformidade com o GENIUS Act, a lei federal recentemente promulgada para estabelecer regras de supervisão para emissores de stablecoins. A Anchorage Digital, um banco de criptomoedas regulamentado federalmente, servirá como emissora do token. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald, uma investidora na Tether e uma das mais antigas instituições financeiras de Wall Street, atuará como custodiante das reservas e negociante principal. O USAT também integrará a tecnologia Hadron da Tether, uma plataforma projetada para apoiar a tokenização de ativos do mundo real, ampliando ainda mais sua utilidade para empresas e instituições dos EUA. Bo Hines liderará as operações nos EUA A Tether também anunciou a nomeação de Bo Hines como CEO de sua recém-estabelecida divisão nos EUA, Tether USAT. Hines, advogado e ex-Diretor Executivo do Conselho de Cripto da Casa Branca sob o Presidente Donald Trump, supervisionará o lançamento do USAT a partir de Charlotte, Carolina do Norte. NOVO: @Tether_to CEO...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:03
Aumento do preço do Bitcoin acima dos 115 mil dólares impulsiona ações cripto em dois dígitos

Aumento do preço do Bitcoin acima dos 115 mil dólares impulsiona ações cripto em dois dígitos

O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas registou uma leitura de 57 no momento da publicação, destacando a ganância no mercado.
Coinstats2025/09/13 09:00
Mais um dia, mais um recorde: o poder de computação do Bitcoin flexiona com mais força

Mais um dia, mais um recorde: o poder de computação do Bitcoin flexiona com mais força

O post Mais Um Dia, Mais Um Recorde: O Músculo Computacional do Bitcoin Flexiona com Mais Força apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A força computacional bruta do Bitcoin continua a flexionar, e na sexta-feira a rede alcançou mais um recorde — elevando a sua taxa de hash para 1.057 exahash por segundo (EH/s) ou 1.057 zettahash por segundo (ZH). A Taxa de Hash do Bitcoin Ruge para 1.057 ZH/s Mais um dia, mais um quebra-recordes para a taxa de hash global do Bitcoin. Em 12 de setembro de 2025, dados do hashrateindex.com mostraram [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/another-day-another-record-bitcoins-computing-muscle-flexes-harder/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 08:02
EUA registam défice de 345 mil milhões de dólares em agosto, juros líquidos disparam, ouro próximo de recordes, BTC ultrapassa 115 mil dólares

EUA registam défice de 345 mil milhões de dólares em agosto, juros líquidos disparam, ouro próximo de recordes, BTC ultrapassa 115 mil dólares

O post EUA registam déficit de $345B em agosto, juros líquidos disparam, Ouro próximo de recordes, BTC ultrapassa $115K apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O governo dos EUA registou um déficit de $345 mil milhões em agosto, com receitas de $344 mil milhões ofuscadas por $689 mil milhões em gastos. Os maiores desembolsos foram Medicare com $141 mil milhões e Segurança Social com $134 mil milhões, mas o que se destaca são os juros líquidos de $93 mil milhões, agora a terceira maior despesa. Isto evidencia a crescente pressão que os custos de empréstimo em alta estão colocando nas finanças federais. Espera-se que a Reserva Federal corte as taxas em 25 pontos base em setembro, mas a história sugere que não será tão simples. Em setembro de 2024, o Fed flexibilizou a política em 100bps apenas para ver os rendimentos no longo prazo subirem acentuadamente. O Tesouro de 30 anos saltou de 3,9% para 5%, e hoje está em 4,7%. Com dados recentes apontando para uma aceleração da inflação, o risco é que o corte nas taxas possa alimentar mais pressões de preços. Isso forçaria rendimentos mais altos, aumentaria os custos de serviço da dívida e potencialmente aprofundaria o buraco fiscal, criando um cenário desafiador tanto para formuladores de políticas quanto para os mercados. Os mercados estão respondendo decisivamente. O ouro disparou para novos recordes históricos, logo abaixo de $3.670 por onça, marcando um ganho anual de quase 40%. O Bitcoin também está ganhando força, subindo acima de $115.000 enquanto investidores buscam alternativas em um ambiente onde a sustentabilidade da dívida está se tornando uma preocupação maior. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/12/us-posts-usd345b-august-deficit-net-interest-at-3rd-largest-outlay-gold-and-btc-rise
BitcoinEthereumNews2025/09/13 07:47
BlockDAG, Ozak AI e Snorter comparados

BlockDAG, Ozak AI e Snorter comparados

O post BlockDAG, Ozak AI & Snorter Comparados apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda 13 de setembro de 2025 | 01:00 Compare BlockDAG, Ozak AI e Snorter nas pré-vendas de 2025. Saiba como quase $405M arrecadados, ferramentas de IA e recursos de negociação impulsionam estas moedas à frente das outras. As principais pré-vendas de criptomoedas de 2025 estão atraindo atenção não pelo burburinho, mas pela prova de progresso. O Agente de IA Ozak arrecadou $2,6 milhões, vendendo 844 milhões de moedas a $0,01 cada. Snorter, funcionando como um bot de negociação baseado em Solana no Telegram, arrecadou $3,7 milhões oferecendo recursos úteis como sniping, copy trading e detecção de rug-pull. Ainda assim, nenhum igualou o alcance do BlockDAG (BDAG). Com quase $405 milhões arrecadados, mais de 26,2 bilhões de moedas vendidas e uma rede de mineração crescente de 3 milhões de usuários X1, superou o que a maioria dos projetos consegue mesmo após o lançamento. Os compradores da Fase 1 entraram a $0,001, enquanto o preço atual de $0,0013 continua sendo um preço inicial. Esta diferença explica por que o BlockDAG se destaca como a pré-venda mais observada deste ano. Ozak AI Abre uma Janela de Pré-venda de $2,6M O Agente de IA Ozak ultrapassou $2,6 milhões em fundos de pré-venda, vendendo 844 milhões de moedas a $0,01 cada. Seu apelo é mais do que acessibilidade; o projeto está moldando uma plataforma que reúne inteligência artificial e blockchain. Com foco em insights preditivos, análise financeira e ferramentas de tomada de decisão, o Ozak AI apresenta uma direção orientada por propósito. Não se trata de tendências de curta duração, mas de entregar valor prático conectado à ascensão global da IA. Tempos de incerteza no mercado são frequentemente quando compradores cuidadosos silenciosamente tomam posições. O Ozak AI se encaixa nesta estratégia oferecendo uma entrada em estágio inicial com um produto projetado em torno de uma das tecnologias de crescimento mais rápido de hoje. Para aqueles explorando moedas de pré-venda com uma abordagem equilibrada de risco e oportunidade, esta pré-venda oferece uma chance rara. A mistura de serviços impulsionados por IA e suporte blockchain torna-o um projeto que vale a pena observar. A Pré-venda do Snorter Cresce Além...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 07:25
