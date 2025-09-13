Tether lança stablecoin USAT para entrar no mercado dos EUA sob supervisão federal
O post Tether Lança Stablecoin USAT para Entrar no Mercado dos EUA Sob Supervisão Federal apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos principais: USAT é uma stablecoin regulamentada nos EUA, lastreada em dólar, em conformidade com o novo GENIUS Act, com lançamento previsto para o final de 2025. O ex-diretor do Conselho de Cripto da Casa Branca, Bo Hines, liderará a nova divisão da Tether nos EUA a partir de Charlotte, Carolina do Norte. A Anchorage Digital emitirá o token, enquanto a Cantor Fitzgerald gerenciará as reservas e atuará como negociante principal. A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, revelou oficialmente seu primeiro token lastreado em dólar e regulamentado nos EUA, USAT (USAT), sinalizando um grande avanço no mercado financeiro americano. O lançamento foi anunciado na sexta-feira em um evento em Nova York pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino. Tether Revela USA₮, sua Stablecoin Lastreada em Dólar Regulamentada nos EUA, e Nomeará Bo Hines como CEO da Tether USA₮Siga @USAT_io 🇺🇸https://t.co/w0JxBvttwv — Tether (@Tether_to) 12 de setembro de 2025 Uma stablecoin em conformidade com os EUA Diferentemente do principal produto da Tether, o USDT, que cresceu para um ativo de $170 bilhões e é amplamente utilizado nos mercados globais, mas permanece fora da aprovação regulatória dos EUA, o USAT foi projetado especificamente para o mercado americano. O token estará em conformidade com o GENIUS Act, a lei federal recentemente promulgada para estabelecer regras de supervisão para emissores de stablecoins. A Anchorage Digital, um banco de criptomoedas regulamentado federalmente, servirá como emissora do token. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald, uma investidora na Tether e uma das mais antigas instituições financeiras de Wall Street, atuará como custodiante das reservas e negociante principal. O USAT também integrará a tecnologia Hadron da Tether, uma plataforma projetada para apoiar a tokenização de ativos do mundo real, ampliando ainda mais sua utilidade para empresas e instituições dos EUA. Bo Hines liderará as operações nos EUA A Tether também anunciou a nomeação de Bo Hines como CEO de sua recém-estabelecida divisão nos EUA, Tether USAT. Hines, advogado e ex-Diretor Executivo do Conselho de Cripto da Casa Branca sob o Presidente Donald Trump, supervisionará o lançamento do USAT a partir de Charlotte, Carolina do Norte. NOVO: @Tether_to CEO...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 09:03