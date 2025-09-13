Por que o Token de $0,01 da Ozak AI Poderia Ser a Jogada Mais Inteligente Contra os Ganhos da Solana e XRP

A publicação "Por que o Token de $0,01 da Ozak AI Poderia Ser a Negociação Mais Inteligente Contra os Ganhos da Solana e XRP" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A pré-venda da Ozak AI colocou seu token a um preço inicial de $0,01, atraindo a atenção de traders que veem potencial em pontos de entrada baixos. Já foram vendidos mais de 880 milhões de tokens $OZ, arrecadando quase $3 milhões em financiamento. A próxima fase elevará o preço para $0,012, enquanto a meta de longo prazo está definida em $1. Com Solana e XRP negociando em níveis muito mais altos, analistas estão avaliando se a Ozak AI oferece uma oportunidade mais acentuada para negociações de curto prazo. Abertura de Baixo Custo da Ozak AI Comparada com Solana e XRP A Ozak AI foi construída para fornecer análises preditivas através de inteligência artificial e infraestrutura descentralizada. Seu sistema inclui a Rede Ozak Stream para processamento rápido de dados, DePIN para segurança distribuída e Ozak Data Vaults para armazenamento de longo prazo. Os Agentes de Previsão (PA) permitem que os usuários criem modelos de IA personalizados sem conhecimento técnico, dando tanto a traders individuais quanto a instituições acesso a insights de mercado personalizados. O token OZ sustenta a plataforma. É usado para transações, acesso ao Agente de Previsão, governança e recompensas comunitárias. O fornecimento de tokens está limitado a 10 bilhões, com 30% para pré-venda, 30% para desenvolvimento do ecossistema e comunidade, 20% para reservas e 10% cada para liquidez e equipe. A $0,01, a pré-venda é o ponto de entrada mais baixo antes que uma adoção mais ampla possa elevar os preços. Para comparação, o token da Solana está sendo negociado a $238,04 com um ganho diário de 6,03%. XRP está cotado a $3,04 com um aumento de 0,74%. Enquanto ambos os ativos continuam a atrair investimentos, seus preços mais altos tornam mais difícil para os traders alcançarem grandes percentuais de lucro em um curto período. O preço base menor da Ozak AI, em contraste, significa que uma movimentação de $0,01 para $0,02 já representa um retorno de 100%. Incorporação do Youtube: Parcerias Estratégicas Apoiando o Crescimento Além do impulso da pré-venda, a Ozak AI começou a estabelecer parcerias externas. O projeto recentemente confirmou uma colaboração com...