2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Lançamentos oficiais de pré-venda de Token

Lançamentos oficiais de pré-venda de Token

O post Best Token Presale Lança ICO Oficial apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 13 de setembro de 2025 | 10:43 Novo ativo digital, Best Token Presale, lançou seu ICO hoje através do BestTokenPresale.com. O site oficial fornece todos os detalhes do projeto, incluindo o whitepaper, e é transparente sobre a Tokenomics, até aos objetivos do projeto. Nesta pré-venda, haverá 40 rodadas de angariação de fundos. A cada rodada, os investidores pagarão um pouco mais para adquirir tokens, fazendo com que os 'compradores tardios' tenham menos ganhos de ROI, uma vez que o token seja listado nas corretoras. Após as 40 rodadas completas, a Best Token Presale terá arrecadado $11.000.000. O pool de liquidez nas corretoras cripto gerado por esta pré-venda será de quase 70% do valor dos fundos arrecadados — US$7 Milhões. Os fundos não utilizados para o pool de liquidez serão alocados para equipe, marketing, custos de listagem em Corretora / Exchange cripto e desenvolvimento de tecnologia cripto. A utilidade do token $BTPS não é superficial. De acordo com o whitepaper, esta é uma memecoin projetada para traders de cripto que estão puramente procurando ganhar dinheiro com negociação cripto. Não há teatralidade envolvida, simplesmente uma criptomoeda sendo colocada no mercado com enorme valor de marca e apelo. E após a listagem nas corretoras, a equipe de marketing continuará a impulsionar o valor da marca para cima por um período contratado. Em sua primeira das 40 rodadas de pré-venda, os investidores podem agora comprar um token $BTPS por $0,00138116 com 5,8 milhões de tokens disponíveis para compra. A segunda rodada verá o primeiro dos aumentos incrementais de preço, enviando o preço da Best Token PreSale para $0,00139635. Como indicado no whitepaper, cada rodada do ICO da Best Token Presale verá um aumento de 1,1% - 1,5%. Os primeiros investidores, a comprar os primeiros USD$10.285 em tokens BTPS terão as moedas de menor custo. Para comprar BTPS durante esta rodada de abertura, visite BestTokenPreSale.com e conecte uma carteira de criptomoeda ao site. O...
Moonveil
MORE$0.02601+1.64%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0008433+17.84%
TokenFi
TOKEN$0.00914+0.88%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:44
Compartilhar
Por que o Token de $0,01 da Ozak AI Poderia Ser a Jogada Mais Inteligente Contra os Ganhos da Solana e XRP

Por que o Token de $0,01 da Ozak AI Poderia Ser a Jogada Mais Inteligente Contra os Ganhos da Solana e XRP

A publicação "Por que o Token de $0,01 da Ozak AI Poderia Ser a Negociação Mais Inteligente Contra os Ganhos da Solana e XRP" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A pré-venda da Ozak AI colocou seu token a um preço inicial de $0,01, atraindo a atenção de traders que veem potencial em pontos de entrada baixos. Já foram vendidos mais de 880 milhões de tokens $OZ, arrecadando quase $3 milhões em financiamento. A próxima fase elevará o preço para $0,012, enquanto a meta de longo prazo está definida em $1. Com Solana e XRP negociando em níveis muito mais altos, analistas estão avaliando se a Ozak AI oferece uma oportunidade mais acentuada para negociações de curto prazo. Abertura de Baixo Custo da Ozak AI Comparada com Solana e XRP A Ozak AI foi construída para fornecer análises preditivas através de inteligência artificial e infraestrutura descentralizada. Seu sistema inclui a Rede Ozak Stream para processamento rápido de dados, DePIN para segurança distribuída e Ozak Data Vaults para armazenamento de longo prazo. Os Agentes de Previsão (PA) permitem que os usuários criem modelos de IA personalizados sem conhecimento técnico, dando tanto a traders individuais quanto a instituições acesso a insights de mercado personalizados. O token OZ sustenta a plataforma. É usado para transações, acesso ao Agente de Previsão, governança e recompensas comunitárias. O fornecimento de tokens está limitado a 10 bilhões, com 30% para pré-venda, 30% para desenvolvimento do ecossistema e comunidade, 20% para reservas e 10% cada para liquidez e equipe. A $0,01, a pré-venda é o ponto de entrada mais baixo antes que uma adoção mais ampla possa elevar os preços. Para comparação, o token da Solana está sendo negociado a $238,04 com um ganho diário de 6,03%. XRP está cotado a $3,04 com um aumento de 0,74%. Enquanto ambos os ativos continuam a atrair investimentos, seus preços mais altos tornam mais difícil para os traders alcançarem grandes percentuais de lucro em um curto período. O preço base menor da Ozak AI, em contraste, significa que uma movimentação de $0,01 para $0,02 já representa um retorno de 100%. Incorporação do Youtube: Parcerias Estratégicas Apoiando o Crescimento Além do impulso da pré-venda, a Ozak AI começou a estabelecer parcerias externas. O projeto recentemente confirmou uma colaboração com...
NEAR
NEAR$2.443+3.25%
Streamflow
STREAM$0.05895+0.03%
Moonveil
MORE$0.02601+1.64%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 15:32
Compartilhar
Fundador da THORChain perde 1,35 milhões de dólares após fraude com Deepfake no Zoom e Telegram

Fundador da THORChain perde 1,35 milhões de dólares após fraude com Deepfake no Zoom e Telegram

Um co-fundador da THORChain teve aproximadamente $1,35 milhões retirados de uma carteira MetaMask esquecida depois que atacantes usaram uma conta do Telegram hackeada e uma reunião falsa do Zoom para obter acesso às suas chaves armazenadas, de acordo com relatórios. O roubo foi primeiro sinalizado on-chain e posteriormente confirmado por vários meios de comunicação e investigadores. Leitura relacionada: Vietname para [...]
Solana Retardz
SCAM$0.0000196--%
Ambire Wallet
WALLET$0.02507+7.36%
Compartilhar
Bitcoinist2025/09/13 14:00
Compartilhar
Trabalho interno? Escândalo de airdrop da MYX atinge 170 milhões de dólares

Trabalho interno? Escândalo de airdrop da MYX atinge 170 milhões de dólares

A publicação Trabalho Interno? Escândalo de Airdrop da MYX Atinge $170 Milhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Trabalho Interno? Escândalo de Airdrop da MYX Atinge $170 Milhões – Detalhes Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Christian, jornalista e editor com funções de liderança em meios de comunicação filipinos e canadenses, é impulsionado pelo seu amor pela escrita e criptomoedas. Fora do trabalho, é um cozinheiro e cinéfilo constantemente intrigado pelo tamanho do universo. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/inside-job-myx-airdrop-scandal-hits-170-million-details/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 13:59
Compartilhar
Coinbase insta tribunal a agir após vigilante da SEC confirmar mensagens perdidas de Gensler

Coinbase insta tribunal a agir após vigilante da SEC confirmar mensagens perdidas de Gensler

A publicação Coinbase Insta Ação Judicial Após Vigilante da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Confirmar Mensagens Perdidas de Gensler apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Novas revelações explosivas expõem a destruição generalizada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de comunicações relacionadas com criptomoeda, desencadeando uma tempestade legal que a Coinbase está a usar para desafiar a integridade regulatória em tribunal. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos Sob Fogo por Apagar Comunicações Ligadas a Gensler e Políticas de Criptomoeda O diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, revelou em 11 de setembro que a empresa tinha intensificado o seu desafio legal [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/coinbase-urges-court-action-after-sec-watchdog-confirms-lost-gensler-texts/
BRC20.COM
COM$0.012558+24.11%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/13 13:49
Compartilhar
Albânia recorre à Inteligência Artificial nas reformas pressionadas pela UE

Albânia recorre à Inteligência Artificial nas reformas pressionadas pela UE

TLDRs; A Albânia apresenta Diella, uma "ministra" de IA, para supervisionar contratos públicos em meio à pressão da UE por reformas anticorrupção. O primeiro-ministro Edi Rama diz que Diella tornará as licitações mais rápidas, eficientes e livres de corrupção. Apoiadores veem a IA como um passo em direção à integração na UE; críticos a rejeitam como inconstitucional e simbólica. Exemplos globais mostram que a IA pode ajudar a combater [...] A publicação "A Albânia recorre à Inteligência Artificial em reformas pressionadas pela UE" apareceu primeiro no CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.02601+1.64%
Sleepless AI
AI$0.08361+4.38%
PUBLIC
PUBLIC$0.03511+1.47%
Compartilhar
Coincentral2025/09/13 13:49
Compartilhar
'Forte possibilidade' de os EUA formarem uma Reserva Estratégica de Bitcoin este ano: Alex Thorn

'Forte possibilidade' de os EUA formarem uma Reserva Estratégica de Bitcoin este ano: Alex Thorn

Alex Thorn da Galaxy Digital diz que o mercado está "subvalorizando" as probabilidades de formação de uma Reserva estratégica de Bitcoin dos EUA este ano, embora outros sejam céticos. Há uma alta probabilidade de que o governo dos Estados Unidos forme a tão aguardada Reserva estratégica de Bitcoin até o final deste ano, diz o chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorn. No entanto, outros executivos do setor estão menos confiantes. "Ainda acho que há uma forte possibilidade de o governo dos EUA anunciar este ano que formou a reserva estratégica de Bitcoin (SBR) e está formalmente mantendo BTC como um ativo estratégico", disse Thorn em uma publicação no X na quinta-feira. Leia mais
ALEX Lab
ALEX$0.00432+4.85%
Bitcoin
BTC$113,632.74+1.53%
Moonveil
MORE$0.02601+1.64%
Compartilhar
Coinstats2025/09/13 13:39
Compartilhar
Protocolo Velo recorre à Lightnet e OpenEden para revelar Rede de Liquidação da ASEAN

Protocolo Velo recorre à Lightnet e OpenEden para revelar Rede de Liquidação da ASEAN

De acordo com o Velo Protocol, a parceria com a Lightnet e a OpenEden combina as suas competências para fornecer uma base para finanças digitais conformes em toda a Ásia.
VELO
VELO$0.010482+4.63%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/13 13:30
Compartilhar
Os cortes no balanço da Fed estão a aumentar os custos de empréstimos de curto prazo

Os cortes no balanço da Fed estão a aumentar os custos de empréstimos de curto prazo

Os empréstimos de curto prazo estão ficando caros novamente nos EUA, e os traders não estão ignorando isso. De acordo com dados da Bloomberg, o aumento começou quando o Federal Reserve começou a reduzir seu balanço enquanto o Tesouro intensificou a coleta de dinheiro. Ambos estão retirando liquidez dos mercados de financiamento que foram inundados com dinheiro barato por quase [...]
Threshold
T$0.01327+9.39%
Union
U$0.007345+4.12%
Compartilhar
Cryptopolitan2025/09/13 13:07
Compartilhar
Eis porque esta empresa apostou TUDO com o seu investimento de $1,65B na Tesouraria da Solana

Eis porque esta empresa apostou TUDO com o seu investimento de $1,65B na Tesouraria da Solana

O Solana está a subir, e o enorme acordo PIPE da Forward acabou de contribuir para isso!
PlaysOut
PLAY$0.03447+4.58%
SphereX
HERE$0.00021+0.47%
Forward
FORWARD$0.0002365+1.37%
Compartilhar
Coinstats2025/09/13 12:00
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.