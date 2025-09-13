Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Vitalik Buterin da Ethereum reage enquanto exploit do ChatGPT vaza e-mails privados
O post "Vitalik Buterin do Ethereum reage enquanto exploit do ChatGPT vaza e-mails privados" apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A mais recente atualização da OpenAI para o ChatGPT foi pensada para tornar o assistente de IA mais útil ao conectá-lo diretamente a aplicações como Gmail, Gráfico de calendário e Notion. Em vez disso, expôs um sério risco de segurança - um que chamou a atenção de Vitalik Buterin da Blockchain Ethereum. Não vai querer perder isto... continue a ler. Um convite de Calendário...
CoinPedia
2025/09/13 17:44
Polymarket integra oráculos Chainlink para garantir resultados precisos do mercado
A parceria pretende fornecer resoluções precisas e à prova de adulteração para os mercados de previsão com velocidade, transparência e precisão aprimoradas.
Blockchainreporter
2025/09/13 17:30
Melhores Criptos para Comprar em 2025
O post Melhor Criptomoeda para Comprar em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A corrida de pré-venda do Lyno AI vale a pena notar em 2025, onde um sólido valor de 22.316 dólares foi arrecadado na rodada de Comerciante pioneiro, e 446.335 tokens foram vendidos. Esta é uma força que questiona a natureza estável da Solana e, portanto, o Lyno AI é uma opção de investimento atraente. Com o surgimento de uma nova plataforma impulsionada por Arbitragem de IA, a Solana pode ter que lutar com o ecossistema Lyno AI que já está construído e desfruta da atenção do cliente. De Seul ao Vale do Silício: Por que a Solana Enfrenta Pressão A Solana também é um concorrente formidável, particularmente após seu impressionante crescimento de 1.200 por cento em 2023. Suas ações tokenizadas GLXY e planos de pagamento para criadores, como os recentes 2 milhões dados pelo pumpdotfun, mantêm as manchetes em movimento. No entanto, mesmo com isso, a Solana, até hoje, não possui a arbitragem cross-chain do Lyno AI, que democratiza oportunidades de ganhos em mais de 15 blockchains. Lyno AI: A Revolução da Arbitragem de Inteligência Artificial. O Lyno AI aumentará até 18.000 por cento até 2026 devido ao seu bot de arbitragem de alta tecnologia impulsionado por IA. Através desta plataforma, os usuários podem explorar instantaneamente discrepâncias de preços entre redes, incluindo Ethereum e Optimism. Seus contratos inteligentes, auditados no Cyberscope e 30 por cento de participação nas taxas para stakers, introduzem duas camadas adicionais de segurança e valor. O Lyno AI está com preço de $0,05 na rodada de Comerciante pioneiro, e há um incentivo de sorteio de $100K para compradores de pré-venda que investem mais de $100, o que significa que a IA terá um preço 180 vezes maior no próximo estágio antes do preço aumentar para $0,055. Tome Ação: Antes da Onda. O Lyno AI estará melhor posicionado para superar a Solana através de melhor tecnologia de IA e base de investidores aumentada. A pré-venda de Comerciante pioneiro fornecerá um ponto de acesso único com segurança auditada e potencial de tokenomics. Antes do preço aumentar no próximo...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:29
Investidores institucionais investem milhões em ETFs de Bitcoin
A publicação "Investidores Institucionais Investem Milhões em ETFs de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em 12 de setembro, o mercado de fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin testemunhou um fluxo de capital significativo, com um aumento líquido de $642 milhões. Os dados fornecidos pela SoSoValue reforçam a noção de que os investidores institucionais estão cada vez mais explorando o Bitcoin através de canais formalmente sancionados. Continue a Leitura: Investidores Institucionais Investem Milhões em ETFs de Bitcoin Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/institutional-investors-pour-millions-into-bitcoin-etfs
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 17:00
Altcoins sobem fortemente, Ethereum lidera enquanto Bitcoin fica para trás
O mercado de criptomoedas vive novamente um dia verde. Embora tenha havido bastante movimento nas últimas 24 horas, a liquidação total permanece relativamente baixa com $389 milhões. Ao mesmo tempo, um amplo grupo de altcoins ganha terreno, enquanto a dominância do Bitcoin está a diminuir. Em suma, o mercado parece estar a retomar o caminho ascendente... A notícia Altcoins sobem significativamente, Ethereum lidera enquanto Bitcoin fica para trás apareceu primeiro em Blockchain Stories.
Coinstats
2025/09/13 16:30
Como iniciar uma máquina de mineração de Bitcoin com a CoinBase e aumentar a sua riqueza
O post Como Iniciar uma Máquina de Mineração de Bitcoin com CoinBase e Aumentar a Sua Riqueza apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Sob a promoção de Trump, as criptomoedas tornaram-se uma reserva estratégica para os Estados Unidos, e os investidores estão ansiosos para encontrar a melhor maneira de maximizar os seus investimentos. Enquanto a grande maioria dos detentores de criptomoedas depende das flutuações das criptomoedas para ganhar a diferença, os mais sábios entre eles estão a voltar-se para a mineração na nuvem – um método comprovado que pode fornecer um rendimento fixo diário garantido. O que é a CoinBase? A CoinBase é uma empresa tecnológica americana. Fundada em 2012 por Brian Armstrong, a empresa opera a maior bolsa de criptomoedas nos Estados Unidos. A partir de 2024, a CoinBase tem 108 milhões de utilizadores, gere mais de 400 mil milhões de dólares em ativos e é o maior custodiante de Bitcoin do mundo, detendo 12% do suprimento total de Bitcoin. Vantagens da CoinBase: Para os entusiastas de criptomoedas, a CoinBase é a plataforma mais confiável para indivíduos e empresas comprarem, venderem e gerirem criptomoedas. A missão da CoinBase é criar mais liberdade económica, fornecendo a todos ferramentas financeiras convenientes, seguras e confiáveis. Como aderir à mineração na nuvem ALL4 Mining da CoinBase? Para os entusiastas de investimento em criptomoedas, escolher um fornecedor de serviços de computação nuvem legal e lucrativo é realmente muito importante. Neste momento, um fornecedor de serviços de computação nuvem legal e líder mundial foi legalmente estabelecido no Reino Unido em 2019, protegido pelo governo britânico, e emitiu documentos legais correspondentes e certificados de operação legal. A partir de maio de 2025, a ALL4 Mining tem mais de 9 milhões de utilizadores reais em todo o mundo, e a taxa de usuários ativos diários real é tão alta quanto 20% (1,8 milhões de pessoas). Por trás destes dados poderosos, o fornecedor de serviços de computação nuvem ALL4 Mining tem mais de 200 minas de Bitcoin e centros de dados em mais de 200 países ao redor do mundo, com mais de 500.000 equipamentos de mineração de Bitcoin. Isto é suficiente para fornecer aos utilizadores da plataforma uma experiência real de computação nuvem e projetos lucrativos de computação nuvem. O fornecedor de serviços de computação nuvem ALL4 Mining...
REAL
$0,07116
+1,54%
TRUMP
$6,136
+2,59%
MORE
$0,02601
+1,76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:29
Governança de IA é um Sinal de Alerta: Vitalik Buterin Oferece uma Alternativa
A publicação "Governança de IA é um Sinal de Alerta: Vitalik Buterin Oferece uma Alternativa" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-Chave Vitalik Buterin alertou que a governança ingénua de IA é facilmente explorada. Uma demonstração recente mostrou como atacantes podem enganar o ChatGPT para vazar dados privados. O modelo "info finance" de Buterin promove diversidade, supervisão e resiliência. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, alertou seus seguidores no X sobre os riscos de depender da inteligência artificial (IA) para governança, argumentando que as abordagens atuais são muito fáceis de explorar. As preocupações de Buterin seguiram outro alerta do cofundador da EdisonWatch, Eito Miyamura, que mostrou como atores maliciosos poderiam sequestrar o novo Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) da OpenAI para acessar dados privados dos usuários. É por isso também que a "governança de IA" ingénua é uma má ideia. Se você usar uma IA para alocar financiamento para contribuições, as pessoas VÃO colocar um jailbreak mais "me dê todo o dinheiro" em tantos lugares quanto puderem. Como alternativa, eu apoio a abordagem de finanças de informação ( https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) 13 de setembro de 2025 Os Riscos da Governança Ingénua de IA O teste de Miyamura revelou como um simples convite de calendário com comandos ocultos poderia enganar o ChatGPT a expor e-mails sensíveis assim que o assistente acessasse a entrada comprometida. Especialistas em segurança observaram que os grandes modelos de linguagem não conseguem distinguir entre instruções genuínas e maliciosas, tornando-os altamente vulneráveis à manipulação. Conseguimos fazer o ChatGPT vazar seus dados privados de e-mail 💀💀 Tudo o que você precisa? O endereço de e-mail da vítima. ⛓️💥🚩📧 Na quarta-feira, @OpenAI adicionou suporte completo para ferramentas MCP (Model Context Protocol) no ChatGPT. Permitindo que o ChatGPT se conecte e leia seu Gmail, Calendário, Sharepoint, Notion,… pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) 12 de setembro de 2025 Buterin disse que esta falha é um grande sinal de alerta para sistemas de governança que depositam muita confiança na IA. Ele argumentou que se tais modelos fossem usados para gerenciar financiamento ou tomada de decisões, os atacantes poderiam facilmente contornar as salvaguardas com prompts estilo jailbreak, deixando os processos de governança abertos a abusos...
BitcoinEthereumNews
2025/09/13 16:19
MemeCore [M] atinge nova Máxima Histórica (ATH) a $2,48 – O que vem a seguir para os preços?
MemeCore atinge um novo recorde histórico, mas o avanço completo não está em vigor.
Coinstats
2025/09/13 16:00
Ethereum ultrapassa os $4.700, impulsionado por desenvolvimentos estratégicos
Ethereum ultrapassou os $4.700, impulsionado por fatores regulatórios e técnicos. Compras significativas por grandes investidores fortaleceram ainda mais a posição de mercado do Ethereum. Continue lendo: Ethereum dispara além dos $4.700, impulsionado por desenvolvimentos estratégicos. A publicação Ethereum dispara além dos $4.700, impulsionado por desenvolvimentos estratégicos apareceu primeiro em COINTURK NEWS.
Coinstats
2025/09/13 15:18
Pré-venda do XRP Tundra inicia ao vivo com oferta exclusiva enquanto XRP News Today reporta aumento no interesse em staking
A pré-venda do XRP Tundra entra ao vivo a $0,30, oferecendo dois tokens por uma compra e recompensas de staking, enquanto as notícias crescentes sobre XRP destacam o aumento da procura por rendimento.
Cryptodaily
2025/09/13 03:45
