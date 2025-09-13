2025-10-13 Monday

Principal cripto para investir hoje: Pré-venda do Bitcoin Hyper ultrapassa $15M durante a recuperação do BTC

O mercado cripto tem mostrado um crescimento significativo ultimamente, com a capitalização total do mercado aumentando 1,77% nas últimas 24 horas. Várias pré-vendas de criptomoedas, incluindo BlockDAG, Lilpepe, Bitcoin Hyper e BlockchainFX, estão ganhando interesse dos investidores com base em financiamento aprimorado, parcerias estratégicas e momentum de mercado, alimentando ainda mais o desempenho geral do mercado cripto. Bitcoin, ... Leia mais A publicação Top Cripto para Investir Hoje: Pré-venda do Bitcoin Hyper Ultrapassa $15M Durante o Retorno do BTC apareceu primeiro em BiteMyCoin.
Bitcoin
BTC$113,647.09+1.54%
Hyperlane
HYPER$0.20499+3.06%
Moonveil
MORE$0.02601+1.76%
Bitemycoin2025/09/13 19:30
Layer Brett atrai comparações com a subida inicial da Pepe Coin (PEPE), analistas avaliam potencial

Quando o Pepe Coin (PEPE) foi lançado em 2023, rapidamente tornou-se um dos meme coins mais comentados no mundo cripto. A sua ascensão viral da obscuridade para bilhões em valor de mercado mostrou o quão poderoso pode ser o hype impulsionado pela comunidade. Agora, alguns analistas veem ecos desse momentum no Layer Brett (LBRETT), uma nova pré-venda da camada 2 do Ethereum [...] O post Layer Brett atrai comparações com a ascensão inicial do Pepe Coin (PEPE), analistas avaliam potencial apareceu primeiro no Blockonomi.
Hyperliquid
HYPE$39.5+3.78%
Sunrise Layer
RISE$0.009516+1.88%
Solayer
LAYER$0.3037+2.94%
Blockonomi2025/09/13 19:18
A Melhor Escolha Cripto de Longo Prazo para 2025

O post "A Melhor Escolha de Cripto de Longo Prazo para 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A atividade do mercado é mais uma vez dominada por transferências de baleias e oscilações de preços. Em 4 de setembro, o Dogecoin viu mais de 200 milhões de DOGE movimentados entre as principais carteiras, gerando debates sobre se os detentores estavam se reposicionando para o curto prazo enquanto a moeda pairava próximo a $0,21. O Cronos teve uma trajetória mais difícil, caindo 25% do seu pico de agosto e revisitando o nível de suporte de $0,25 com poucos sinais de recuperação imediata. Em comparação, a trajetória da Rede BlockDAG (BDAG) está ganhando impulso. Com $405 milhões arrecadados em pré-venda, mais de 3 milhões de mineradores ativos no seu aplicativo X1, e mais de 19.800 mineradores de hardware já entregues, está garantindo reconhecimento como uma das principais opções de cripto de longo prazo. Diferentemente de especulações, sua força reside no uso real e na infraestrutura em expansão. BlockDAG: $405M Respaldados por Uso Tangível e Adoção O sucesso da pré-venda da BlockDAG ultrapassou $405 milhões, mas o que a torna notável é o suporte por trás dela. Mais de 26,2 bilhões de moedas BDAG foram vendidas até o momento, com mais de 312.000 detentores envolvidos. Não é dinheiro parado esperando por um roteiro; já está alimentando produtos ao vivo: 3 milhões de pessoas minerando diariamente através do aplicativo X1, mais de 19.800 unidades da série X entregues, e capacidade de envio semanal subindo para 2.000 unidades. A diferença aqui é atividade mensurável, não apenas promessas. Onde outros projetos desaparecem após anúncios, a BlockDAG continua a construir presença. Está demonstrando prova antes da promessa ao impulsionar a adoção móvel e de hardware em mais de 130 países, apoiada por uma comunidade que agora excede 325.000. Com esta escala, muitos analistas consideram a BlockDAG a principal cripto de longo prazo para monitorar de perto em 2025. Atualmente no Lote 30, o BDAG está com preço de $0,03. Os primeiros apoiadores do ponto de lançamento de $0,001 já estão com um ROI de 2.900%. Por um período limitado, a BlockDAG fixou a entrada em $0,0013 até 1 de outubro, oferecendo aos novos participantes uma rara chance de comprar a...
NEAR
NEAR$2.446+3.20%
Threshold
T$0.01327+9.48%
holoride
RIDE$0.000792+4.62%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:04
XRP Tundra posiciona-se como a melhor cripto para comprar agora com estratégia de token duplo e recompensas de staking

O post XRP Tundra Posiciona-se como a Melhor Cripto para Comprar Agora com Estratégia de Token Duplo e Recompensas de Staking apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A temporada de altcoins chegou, trazendo atenção renovada para projetos que combinam fundamentos fortes com utilidade real. Enquanto os investidores procuram as melhores oportunidades, o XRP Tundra está emergindo como uma das jogadas mais atraentes no mercado. Com seu sistema de staking inovador e pré-venda de token duplo a apenas $0,30, o Tundra oferece tanto valor imediato quanto potencial a longo prazo. Ao contrário de tokens especulativos que dependem apenas de hype, o XRP Tundra fornece algo concreto: uma maneira para os detentores de XRP finalmente obterem rendimento enquanto mantêm a segurança do XRP Ledger. Combinado com seu modelo de pré-venda dois por um, o projeto posiciona-se como um concorrente de destaque para investidores que buscam capturar valorização no ciclo atual. Transformando XRP em um Ativo Gerador de Rendimento Por anos, os investidores de XRP enfrentaram uma limitação. Seus tokens eram rápidos, eficientes e amplamente adotados para pagamentos, mas não produziam rendimento quando mantidos. Enquanto Ethereum, Solana e outras comunidades aumentavam suas participações através de staking, o XRP permaneceu estático. O XRP Tundra resolve este problema com os Cryo Vaults, um mecanismo de staking que permite aos detentores bloquear XRP por períodos fixos — 7, 30, 60 ou 90 dias — e coletar recompensas em tokens TUNDRA. Os ativos nunca saem do XRP Ledger, nunca são emprestados e retornam automaticamente quando o período de staking termina. As recompensas são distribuídas a partir de um pool de fornecimento transparente, garantindo segurança e previsibilidade. Isso significa que o XRP não é mais um ativo inativo. Torna-se produtivo, gerando renda passiva sem sacrificar a segurança ou velocidade que o tornaram popular em primeiro lugar. Vantagem da Pré-venda: Dois Ativos, Um Preço Além do staking, o XRP Tundra introduz um dos modelos de pré-venda mais amigáveis para investidores no mercado. Na Fase 1 da pré-venda, os tokens são precificados a apenas $0,30, dando aos compradores iniciais uma vantagem significativa de entrada. Cada compra entrega não um, mas dois ativos: TUNDRA-X (XRPL):...
RealLink
REAL$0.07116+1.54%
Hyperliquid
HYPE$39.5+3.78%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002912+4.00%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 19:02
À procura da próxima criptomoeda com potencial de 100x? O momentum da pré-venda do Lyno AI é imparável

O post Procurando pela Próxima Cripto 100x? O Momentum da Pré-venda do Lyno AI é Imparável apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Procurando pela próxima cripto 100x? O Lyno AI está sério nesta fase de pré-venda. Com um preço atual de Comerciante pioneiro de 0,050, a procura está fazendo com que os principais analistas destaquem rapidamente as vendas de tokens, pois tem um potencial enorme. Aqueles que previram corretamente a alta de 200 por cento do Cardano em 2023 estão agora apostando que o token da Lyno terá um aumento de 2000 por cento. Esta projeção está ancorada na tecnologia de arbitragem cross-chain que é exclusiva do Lyno AI, que se compara favoravelmente a moedas lentas como Cardano e moedas de baixa utilidade como Stellar. Já vendeu 436.908 tokens, com um total de 21.845 arrecadados e a próxima rodada de preços a 0,055 não está muito longe. Pré-venda do Lyno AI: Aproveite a Vantagem de Comerciante pioneiro A fase de Comerciante pioneiro está vendendo os tokens a $0,050 - um preço que os especialistas dizem que não durará muito. Os preços aumentarão para $0,055 à medida que a pré-venda avança, aumentando ainda mais a pressa para comprar antes que o valor do token dispare. A auditoria do Lyno AI é conduzida pela Cyberscope, o que garante uma base de investimento segura. Com um preço-alvo final de 0,100, esta pré-venda é uma oportunidade única para os investidores entrarem cedo e obterem os maiores retornos. E, os compradores que usarem mais de 100 em tokens terão a oportunidade de entrar no Sorteio do Lyno AI, onde 10 investidores ganharão uma parte de um pool de 100K. Por que o Lyno AI crescerá massivamente. O Lyno AI usa a tecnologia de arbitragem cross-chain Impulsionado por IA de próxima geração para nivelar o campo de jogo com os investidores de retalho. Em contraste com os traders institucionais que têm infraestrutura cara, o Lyno oferece negociações convenientes, extremamente rápidas e totalmente automatizadas no Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism e mais de 12 redes adicionais. A segurança multicamada e os contratos inteligentes auditados do...
Binance Coin
BNB$1,289.95+9.97%
CROSS
CROSS$0.14021-0.66%
TokenFi
TOKEN$0.00915+0.77%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 18:40
Grupo SUI conclui recompra de $2M, aprova programa de recompra de ações de $50M

TLDR: O Grupo SUI recomprou 318.743 ações a um preço médio de $4,30 entre 10 e 12 de setembro, concluindo a sua recompra de $2M. A empresa autorizou um novo programa de recompra de $50M para apoiar ainda mais o seu Valor Líquido de Ativos por ação. As compras podem ser feitas através de negociações em mercado aberto, acordos privados ou outros métodos aprovados sob as leis de valores mobiliários. Os executivos afirmaram que a medida [...] O post Grupo SUI Conclui Recompra de $2M, Aprova Programa de Recompra de Ações de $50M apareceu primeiro no Blockonomi.
SUI
SUI$2.7634+3.35%
Movement
MOVE$0.0854+3.76%
Octavia
VIA$0.0163--%
Blockonomi2025/09/13 18:37
Será esta moeda meme a próxima Dogecoin ou a próxima Shiba Inu em desenvolvimento?

O post "Este Meme Coin É O Próximo Dogecoin Ou O Próximo Shiba Inu Em Formação?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Criptomoeda Notícias 13 de setembro de 2025 | 11:45 Analistas de criptomoedas estão em discussões ativas. O debate é se Layer Brett representa o próximo Dogecoin (DOGE) ou o próximo Shiba Inu (SHIB) em termos de potencial. Ambas as comparações oferecem perspectivas interessantes. Mas ambas podem perder as características únicas do projeto. O debate destaca como os meme coins evoluíram além da pura especulação para substância e utilidade. O legado do Dogecoin (DOGE) como o meme coin original Dogecoin criou a categoria de meme coin. Depois demonstrou seu potencial para retornos massivos. O projeto manteve simplicidade e focou no engajamento da comunidade acima de tudo. O sucesso do DOGE surgiu da relevância cultural em vez da inovação tecnológica. No entanto, o potencial de crescimento do Dogecoin hoje parece limitado pelo seu tamanho de mercado. O token requer uma demanda sem precedentes para um movimento significativo de preço. Esta realidade tem analistas procurando projetos mais novos com potencial comunitário semelhante, mas com dinâmicas de crescimento melhores. A evolução do Shiba Inu (SHIB) além do status de puro meme Shiba Inu construiu sobre a fundação do Dogecoin enquanto tentava adicionar mais substância. O projeto desenvolveu produtos de ecossistema como Shibarium para melhorar a utilidade. SHIB demonstrou como meme coins poderiam evoluir para modelos mais sustentáveis. Apesar desses esforços, Shiba Inu enfrenta restrições de capitalização de mercado semelhantes ao Dogecoin. Seu enorme fornecimento circulante cria pressão natural de venda que limita a valorização. O potencial de crescimento do projeto parece modesto comparado aos estágios anteriores. Como Layer Brett (LBRETT) difere de ambos os predecessores Layer Brett incorpora lições das experiências tanto do Dogecoin quanto do Shiba Inu. O projeto mantém forte apelo de meme enquanto adiciona utilidade genuína da Ethereum Layer 2. Esta combinação proporciona tanto entusiasmo comunitário quanto substância tecnológica. A abordagem aborda a principal crítica dos meme coins puros em relação à sustentabilidade. Ao oferecer utilidade real de blockchain, Layer Brett pode alcançar um crescimento mais orgânico que seus predecessores. Esta diferenciação torna as comparações diretas um tanto limitadas. Comparações de engajamento comunitário Dogecoin mantém uma das comunidades mais fortes da criptomoeda...
SHIBAINU
SHIB$0.00001056+2.12%
Moonveil
MORE$0.02601+1.76%
Capverse
CAP$0.10432-0.06%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:56
Tether revela stablecoin regulada pelos EUA com garantia em dólar

A Tether, a entidade por trás da stablecoin USDT, anunciou planos para lançar uma nova stablecoin regulada pelos EUA para empresas e instituições americanas.
Cryptodaily2025/09/13 17:53
Especialista diz que não ficará rico com 100 XRP; precisa de milhares

Um comentador proeminente da comunidade XRP reacendeu o debate de longa data sobre quanto XRP os investidores precisam fazer holding para alcançar riqueza que mude a vida. Bale, um especialista em XRP amplamente seguido, argumentou que "XRP é tudo sobre timing" e advertiu que investidores fazendo holding de apenas 100 XRP não devem esperar tornarem-se ricos. Visite o Website
Threshold
T$0.01327+9.48%
GET
GET$0.00275--%
XRP
XRP$2.5118+1.44%
The Crypto Basic2025/09/13 00:27
Spot ou não? O que o ETF XRP REX-Osprey realmente detém

Com o lançamento hoje do ETF XRP Rex-Osprey nos E.U.A., aumentam as especulações sobre se o fundo se qualifica como um verdadeiro ETF baseado em spot. Vários relatórios indicam que o XRP poderá receber hoje o seu primeiro fundo de índice negociado em bolsa nos Estados Unidos. Visite o Website
Union
U$0.007333+3.94%
XRP
XRP$2.5118+1.44%
Everscale
EVER$0.01827+4.87%
The Crypto Basic2025/09/13 00:26
