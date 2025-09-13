XRP visa ruptura de $3,60 após reintegração no Índice Cripto da Bloomberg

XRP Visa $3,60 se o Triângulo Descendente Quebrar, Diz o Analista Ali Martinez XRP mais uma vez capturou os holofotes no mercado de criptomoedas, já que padrões técnicos apontam para uma potencial ruptura. De acordo com o analista de mercado Ali Martinez, o XRP saiu de uma formação de triângulo descendente, um padrão de gráfico técnico amplamente reconhecido que frequentemente precede movimentos significativos de preço. O XRP tem estado numa montanha-russa, subindo 3,5% nas últimas 24 horas para atingir $3,16, de acordo com dados da CoinGecko. O triângulo descendente frequentemente sinaliza consolidação à medida que os vendedores pressionam para baixo e os compradores defendem o suporte. Para o XRP, este suporte manteve-se firme apesar da volatilidade, mostrando forte demanda. O analista Ali Martinez observa que com os touros quebrando acima do limite superior do triângulo, o momentum poderia acelerar rapidamente, atraindo novos compradores e impulsionando uma potencial corrida em direção a $3,60. Fonte: Ali Martinez O alvo de $3,60, se alcançado, marcaria uma das mais fortes altas do XRP nos últimos meses e uma recuperação significativa de sua consolidação prolongada. Além disso, este nível de preço traria o XRP a um passo de sua atual máxima histórica (ATH) de $3,65. Enquanto isso, o XRP também pode estar de olho no alvo de $4,50 após sair de sua consolidação de um mês. XRP Reintegra o Índice Cripto Galaxy da Bloomberg Com o Terceiro Maior Peso De acordo com o provedor de métricas on-chain Digital Asset Investor, o XRP oficialmente reintegrou o Índice Cripto Galaxy da Bloomberg (BGCI), marcando um marco importante para o ativo digital. Fonte: Digital Asset Investor O índice, que acompanha o desempenho dos maiores e mais líquidos ativos digitais negociados em dólares americanos, agora classifica o XRP como a terceira criptomoeda mais significativa depois do Bitcoin e Ethereum. O BGCI atualmente atribui ao Bitcoin e Ethereum pesos iguais de 35% cada, enquanto o XRP garantiu uma alocação substancial de 14%. Este desenvolvimento é notável dado que em abril de 2022, o XRP nem sequer estava incluído na ponderação do índice, sublinhando o ressurgimento do token...