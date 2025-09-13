2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Observação do preço do Bitcoin: O Bitcoin vai disparar ou estagnar perto da zona de resistência?

A publicação "Bitcoin Price Watch: O Bitcoin Vai Disparar ou Estagnar Perto da Zona de Resistência?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin foi negociado a $115.975 em 13 de setembro de 2025, com uma capitalização de mercado de $2,31 triliões e um volume de negociação de 24 horas de $43,07 mil milhões. O preço intradia da criptomoeda oscilou entre $114.838 e $116.705 enquanto continuava a consolidar ganhos recentes. O Bitcoin manteve-se estável perto do seu intervalo superior à medida que consolidava ganhos da sua recente subida [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-bitcoin-surge-or-stall-near-resistance-zone/
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:43
XRP visa ruptura de $3,60 após reintegração no Índice Cripto da Bloomberg

O post XRP Visa Ruptura de $3,60 Após Reintegração no Índice Cripto da Bloomberg apareceu no BitcoinEthereumNews.com. XRP Visa $3,60 se o Triângulo Descendente Quebrar, Diz o Analista Ali Martinez XRP mais uma vez capturou os holofotes no mercado de criptomoedas, já que padrões técnicos apontam para uma potencial ruptura. De acordo com o analista de mercado Ali Martinez, o XRP saiu de uma formação de triângulo descendente, um padrão de gráfico técnico amplamente reconhecido que frequentemente precede movimentos significativos de preço. O XRP tem estado numa montanha-russa, subindo 3,5% nas últimas 24 horas para atingir $3,16, de acordo com dados da CoinGecko. O triângulo descendente frequentemente sinaliza consolidação à medida que os vendedores pressionam para baixo e os compradores defendem o suporte. Para o XRP, este suporte manteve-se firme apesar da volatilidade, mostrando forte demanda. O analista Ali Martinez observa que com os touros quebrando acima do limite superior do triângulo, o momentum poderia acelerar rapidamente, atraindo novos compradores e impulsionando uma potencial corrida em direção a $3,60. Fonte: Ali Martinez O alvo de $3,60, se alcançado, marcaria uma das mais fortes altas do XRP nos últimos meses e uma recuperação significativa de sua consolidação prolongada. Além disso, este nível de preço traria o XRP a um passo de sua atual máxima histórica (ATH) de $3,65. Enquanto isso, o XRP também pode estar de olho no alvo de $4,50 após sair de sua consolidação de um mês. XRP Reintegra o Índice Cripto Galaxy da Bloomberg Com o Terceiro Maior Peso De acordo com o provedor de métricas on-chain Digital Asset Investor, o XRP oficialmente reintegrou o Índice Cripto Galaxy da Bloomberg (BGCI), marcando um marco importante para o ativo digital. Fonte: Digital Asset Investor O índice, que acompanha o desempenho dos maiores e mais líquidos ativos digitais negociados em dólares americanos, agora classifica o XRP como a terceira criptomoeda mais significativa depois do Bitcoin e Ethereum. O BGCI atualmente atribui ao Bitcoin e Ethereum pesos iguais de 35% cada, enquanto o XRP garantiu uma alocação substancial de 14%. Este desenvolvimento é notável dado que em abril de 2022, o XRP nem sequer estava incluído na ponderação do índice, sublinhando o ressurgimento do token...
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:41
Dominância do Bitcoin cai abaixo de 57%: Será este o início do próximo ciclo?

A publicação Dominância do Bitcoin Cai Abaixo de 57%: É Este o Início do Próximo Ciclo? apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News A dominância do Bitcoin caiu recentemente abaixo de um nível crucial, indicando uma mudança na dinâmica do mercado. Este declínio mostra que os fundos estão fluindo para altcoins, sinalizando o início de uma "temporada de altcoins." É Este o Início de um Novo Ciclo? De acordo com o Coinmarketcap, a dominância do Bitcoin caiu para cerca de 56,6%, enquanto o Ethereum subiu para ...
CoinPedia2025/09/13 20:27
Qual criptomoeda tem o maior potencial de valorização? Analistas comparam as perspetivas de preço do Ethereum, Solana e Layer Brett

O debate sobre qual criptomoeda tem o maior potencial de valorização rumo a 2025 está a intensificar-se. Pesos pesados como Ethereum (ETH) e Solana (SOL) continuam a ser fortes concorrentes, apoiados por ecossistemas prósperos e liquidez profunda. Mas um novo jogador—Layer Brett (LBRETT), está a chamar a atenção com os seus números explosivos de pré-venda e momentum impulsionado por memes. Analistas estão a avaliar se o próximo [...] O post Qual Criptomoeda Tem o Maior Potencial? Analistas Comparam as Perspetivas de Preço de Ethereum, Solana e Layer Brett apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/13 20:18
Prémio do Tesouro de Bitcoin em Risco — O Que Isto Poderia Significar Para o Preço do BTC?

As empresas de tesouraria de Bitcoin (BTC) estão enfrentando uma situação bastante crítica, pois o seu prémio de mercado sobre as participações subjacentes de BTC está a erodir-se em meio à queda da volatilidade e a uma forte desaceleração nas novas compras. Notavelmente, as compras mensais de BTC por estas empresas caíram 97% desde novembro de 2024, refletindo uma abordagem de mercado altamente cautelosa nos últimos meses. No entanto, dados recentes [...]
Bitcoinist2025/09/13 20:00
Encontre a melhor pré-venda de criptomoeda para comprar: corrida de pré-venda de $10,20M da Nexchain, ganhos do Pepe Dollar e MAXI DOGE sob o radar

A pré-venda da Nexchain ultrapassa $10,20M enquanto o Pepe Dollar ganha força e o MAXI DOGE chama a atenção. Explore as principais pré-vendas de cripto, características dos tokens e por que a Nexchain pode ser a melhor pré-venda de cripto para comprar agora.
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Carteira Cache junta-se à Arichain para reforçar a rede Web3 Multi-VM protegida

Esta mais recente parceria visa fundir as funcionalidades de recuperação de carteira impulsionadas por IA da Cache Wallet com a blockchain L1 modular da Arichain.
Blockchainreporter2025/09/13 20:00
Ponte Shibarium sofre exploração de 4,6 milhões de BONE, equipe congela fundos

O post Ponte Shibarium Sofre Exploração de 4,6 Milhões de BONE, Equipe Congela Fundos apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News No sábado, a rede blockchain Layer 2 do Shiba Inu, Shibarium, sofreu um ataque cuidadosamente planejado em sua cadeia cross-chain. Mas a equipe tomou uma medida inteligente para evitar o roubo e anunciou que havia congelado 4,6 milhões de tokens BONE. Atacantes Pegam Emprestado 4,6 Milhões de Tokens BONE O desenvolvedor do Shiba Inu, Kaal Dhairya, confirmou a notícia em seu X ...
CoinPedia2025/09/13 19:57
Notícias Ethereum: Compra Institucional, Boom de Staking e uma Meta de $5.000

Os preços a pairar perto dos $4.500 são apenas a superfície de uma história mais profunda: as instituições estão a acumular ETH em níveis recordes, staking [...] O post Notícias Ethereum: Compra Institucional, Boom de Staking e um Alvo de $5.000 apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/13 19:35
Polymarket visa avaliação de $10 mil milhões após luz verde nos EUA

A Polymarket está prestes a receber uma injeção de capital sem precedentes. A nova injeção de capital poderia triplicar a avaliação da plataforma de previsões, no mínimo, com picos de até 10 mil milhões de dólares. Este enorme salto na avaliação segue-se à notícia de que a empresa recebeu autorização para operar nos... A notícia Polymarket visa avaliação de 10 mil milhões de dólares após luz verde nos EUA apareceu primeiro no Blockchain Stories.
Coinstats2025/09/13 19:26
Notícias em alta

