Preço da Cardano previsto para cair mais de 50% em 2026 enquanto investidores correm para entrar nesta nova pré-venda viral de altcoins

O preço do Cardano paira perto de $0,88; analistas alertam para possível queda de 50% em 2026. Remittix oferece utilidade no mundo real, pagamentos transfronteiriços e lançamento da Carteira Beta em 15 de setembro. Pré-venda arrecada $25,4M; recomendação de 15% em USDT e sorteio de $250K impulsionam adoção e interesse dos investidores. O mercado cripto está agitado com especulação enquanto tokens importantes como Cardano, Litecoin e um concorrente PayFi em rápida ascensão disputam atenção. Enquanto o preço do Cardano se manteve estável em torno de $0,88, analistas alertam que a pressão de longo prazo pode levar a uma queda acentuada em 2026. Ao mesmo tempo, Remittix (RTX) entrou em destaque como um projeto focado em utilidade com previsões de ganhos de 25x-30x. Com um sorteio de $250.000, lançamento de carteira beta em 15 de setembro e um programa de recomendação de 15% que paga em USDT diariamente, Remittix está atraindo interesse tanto de varejo quanto institucional como uma das melhores oportunidades entrando no último trimestre do ano. O preço do Cardano enfrenta grande pressão O preço do Cardano permaneceu acima do nível de suporte chave de $0,81, que tem formado a base de suas bombas de curto prazo. Analistas observam que este nível também se alinha com a zona de retração de Fibonacci de 0,618. Enquanto os bulls conseguiram manter o mercado estável, volumes em declínio mostram que o momentum pode não ser sustentável. Uma quebra abaixo de $0,81 poderia facilmente se transformar em uma quebra maior. Cardano também teve que lidar com críticas contundentes de seu fundador, Charles Hoskinson, nos últimos meses, quando ele admitiu que as decisões de design passadas da blockchain retardaram a adoção. Mesmo com os desenvolvedores se ajustando ao abrir a plataforma para codificação em Rust e TypeScript, o mercado tem sido cauteloso. Se os bears assumirem o controle novamente, as previsões são de que o preço do Cardano pode cair mais de 50% em 2026, eliminando a maioria de seus ganhos recentes. Remittix ganha momentum como líder em PayFi Em contraste com Cardano e Litecoin, Remittix...