DOGE, BONK, quem mais? Meme coins superam o mercado hoje
O post DOGE, BONK, Quem Mais? Meme coins Superam o Mercado Hoje apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preço do Dogecoin (DOGE) em verde enquanto o mercado se recupera, BONK e PENGU seguem Bitcoin (BTC), BNB, XRP ficam para trás Hoje, em 12 de setembro de 2025, o mercado de criptomoedas está em alta. Meme coins, normalmente as altcoins mais voláteis, estão liderando o caminho aqui. Ao mesmo tempo, as maiores criptomoedas estão demonstrando desempenho anêmico. Preço do Dogecoin (DOGE) em verde enquanto o mercado se recupera, BONK e PENGU seguem As criptomoedas meme estão entre os ativos com melhor desempenho no Top 100 das maiores criptomoedas do CoinGecko. Dogecoin (DOGE), a maior criptomoeda meme por capitalização de mercado, viu seu preço adicionar 6,3% nas últimas 24 horas. Imagem por CoinGecko Hoje, o preço do Dogecoin (DOGE) eclipsou o nível crucial de $0,25. A alta expandiu o rally, elevando os ganhos semanais para mais de 25% para o Dogecoin (DOGE). Bonk (BONK), outra criptomoeda importante impulsionada pela comunidade, adicionou 7,7% durante a noite. O preço do BONK atingiu $0,00002515 com o volume de negociação em alta. Pudgy Penguins (PENGU), uma meme coin associada à coleção homônima de NFTs, adicionou 5,6% em 24 horas. Com o preço do PENGU atingindo $0,0356, a capitalização visa $650 milhões. MemeCore (M), uma nova cripto de demo, adicionou 15% durante a noite, tornando-se o ativo de crescimento mais rápido no top 100. Ao mesmo tempo, o volume de negociação permanece baixo. O preço de M atingiu uma máxima histórica de $2,28 hoje. Bitcoin (BTC), BNB, XRP ficam para trás PUMP, uma criptomoeda nativa principal do maior lançador de meme coins sem código da Solana, também está entre os melhores desempenhos. O preço do PUMP aumentou 7,8% e atingiu $0,005921. A capitalização de mercado do PUMP ultrapassou $2 bilhões. Em contraste, as maiores criptomoedas demonstram apatia. Bitcoin (BTC), a primeira criptomoeda, subiu 0,6%. O preço do BTC está lutando para se manter acima do nível crucial de $115.000. BNB e XRP subiram ambos 1%. Ambos os pesos pesados das criptomoedas conseguiram proteger níveis cruciais; BNB estabilizou acima de $900, enquanto XRP permanece acima de $3. Ethereum (ETH) e Solana...
