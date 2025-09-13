2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Mercado cripto continua em alta impulsionado pelas altcoins

Mercado cripto dispara liderado por altcoins enquanto Ethereum ($ETH) sobe, bem como DeFi e NFTs crescem, enquanto o TVS da Chainlink ultrapassou o marco de $100B.
DeFi
DEFI$0,001299-6,14%
WELL3
WELL$0,0000814-18,60%
Ethereum
ETH$4 100,82+7,28%
Blockchainreporter2025/09/13 23:15
Ações da Joby Aviation (JOBY): Disparam enquanto a Casa Branca seleciona a empresa para o programa piloto de táxi aéreo

Ações da Joby Aviation (JOBY): Disparam enquanto a Casa Branca seleciona a empresa para o programa piloto de táxi aéreo

TLDR As ações da Joby Aviation (NYSE:JOBY) subiram 5% após se juntar ao Programa Piloto de Integração de Decolagem e Aterragem Vertical Elétrica da Casa Branca. A empresa está na quarta de cinco fases do processo de certificação de tipo da FAA para implantação comercial. A Joby espera que a sua primeira aeronave conforme seja concluída este ano, com os testes piloto da FAA a começarem no início de 2026 [...] A publicação Joby Aviation (JOBY) Stock: Dispara enquanto a Casa Branca seleciona a empresa para o Programa Piloto de Táxi Aéreo apareceu primeiro no CoinCentral.
Whiterock
WHITE$0,0002153-0,41%
Housecoin
HOUSE$0,0062+9,03%
Coincentral2025/09/13 22:36
Detentores de Dogecoin e Pepe procuram a próxima oportunidade de 100x enquanto o ChatGPT 5 destaca uma nova meme coin viral

Detentores de Dogecoin e Pepe procuram a próxima oportunidade de 100x enquanto o ChatGPT 5 destaca uma nova meme coin viral

A caça à próxima meme coin 100x está de volta. Dogecoin (DOGE) e Pepe coin (PEPE) ainda comandam seguidores leais, mas muitos dos seus detentores estão à procura da próxima ruptura. Layer Brett (LBRETT), uma nova meme coin da Layer 2 de Ethereum que já arrecadou milhões em pré-venda e está rapidamente a ser apontada [...] O post Detentores de Dogecoin e Pepe caçam a próxima oportunidade 100x enquanto o ChatGPT 5 destaca uma nova meme coin viral apareceu primeiro no Blockonomi.
PlaysOut
PLAY$0,0345+4,79%
Solayer
LAYER$0,3037+2,94%
DOGE
DOGE$0,20655+7,09%
Blockonomi2025/09/13 22:21
Preço da Cardano previsto para cair mais de 50% em 2026 enquanto investidores correm para entrar nesta nova pré-venda viral de altcoins

Preço da Cardano previsto para cair mais de 50% em 2026 enquanto investidores correm para entrar nesta nova pré-venda viral de altcoins

O post Preço do Cardano deve cair mais de 50% em 2026 enquanto investidores correm para entrar nesta nova pré-venda viral de altcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O preço do Cardano paira perto de $0,88; analistas alertam para possível queda de 50% em 2026. Remittix oferece utilidade no mundo real, pagamentos transfronteiriços e lançamento da Carteira Beta em 15 de setembro. Pré-venda arrecada $25,4M; recomendação de 15% em USDT e sorteio de $250K impulsionam adoção e interesse dos investidores. O mercado cripto está agitado com especulação enquanto tokens importantes como Cardano, Litecoin e um concorrente PayFi em rápida ascensão disputam atenção. Enquanto o preço do Cardano se manteve estável em torno de $0,88, analistas alertam que a pressão de longo prazo pode levar a uma queda acentuada em 2026. Ao mesmo tempo, Remittix (RTX) entrou em destaque como um projeto focado em utilidade com previsões de ganhos de 25x-30x. Com um sorteio de $250.000, lançamento de carteira beta em 15 de setembro e um programa de recomendação de 15% que paga em USDT diariamente, Remittix está atraindo interesse tanto de varejo quanto institucional como uma das melhores oportunidades entrando no último trimestre do ano. O preço do Cardano enfrenta grande pressão O preço do Cardano permaneceu acima do nível de suporte chave de $0,81, que tem formado a base de suas bombas de curto prazo. Analistas observam que este nível também se alinha com a zona de retração de Fibonacci de 0,618. Enquanto os bulls conseguiram manter o mercado estável, volumes em declínio mostram que o momentum pode não ser sustentável. Uma quebra abaixo de $0,81 poderia facilmente se transformar em uma quebra maior. Cardano também teve que lidar com críticas contundentes de seu fundador, Charles Hoskinson, nos últimos meses, quando ele admitiu que as decisões de design passadas da blockchain retardaram a adoção. Mesmo com os desenvolvedores se ajustando ao abrir a plataforma para codificação em Rust e TypeScript, o mercado tem sido cauteloso. Se os bears assumirem o controle novamente, as previsões são de que o preço do Cardano pode cair mais de 50% em 2026, eliminando a maioria de seus ganhos recentes. Remittix ganha momentum como líder em PayFi Em contraste com Cardano e Litecoin, Remittix...
NEAR
NEAR$2,445+3,16%
RealLink
REAL$0,07113+1,49%
Moonveil
MORE$0,02601+1,76%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:20
A próxima criptomoeda 100x em 2025 já está aqui

A próxima criptomoeda 100x em 2025 já está aqui

A publicação "A Próxima Criptomoeda 100x em 2025 Já Está Aqui" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 13 de setembro de 2025 | 17:10 Cada bull run cripto deixa para trás histórias de pessoas que perderam oportunidades que mudariam suas vidas — Ethereum a $0,30, Solana abaixo de $1, ou os primeiros dias do TRON quando os compradores do ICO multiplicaram sua riqueza. O arrependimento é real. Se você está perguntando o que é uma pré-venda de criptomoeda e se é tarde demais para pegar a próxima criptomoeda promissora de 1000x, a resposta é clara: BlockchainFX (BFX) pode ser sua segunda chance. Já arrecadando mais de $7,2 milhões de mais de 9.000 participantes, BlockchainFX está sendo aclamada como a principal pré-venda de criptomoeda 100x em 2025. Com seu preço de lançamento confirmado de $0,05 e super aplicativo já processando milhões em volume de negociação, não é apenas mais uma venda de token — é um modelo de negócio funcional. Aqueles que agem agora estão se posicionando antes que a próxima criptomoeda a explodir decole. Garanta seus tokens BFX com desconto hoje usando BLOCK30 para 30% extra antes que os preços subam novamente. BlockchainFX ($BFX): Por Que Esta Pré-venda Explosiva Se Destaca BlockchainFX não está vendendo sonhos; está vendendo resultados. Já auditado pela CertiK, o aplicativo permite aos usuários negociar criptomoedas, ações, forex e commodities em um só lugar. Mais de 10.000 usuários estão ativos diariamente, gerando receita real e provando que a adoção já está acontecendo. Os participantes iniciais que compraram a $0,01 já viram suas participações dobrarem à medida que a pré-venda sobe semanalmente, agora a $0,023 e avançando em direção ao preço de lançamento de $0,05. Com previsões entre $0,10 e $0,25 pós-lançamento e projeções de longo prazo acima de $1, esta pré-venda está sendo comparada aos primeiros dias da Solana, quando subiu de centavos para três dígitos. Melhor ainda, BFX oferece até 70% das taxas de negociação redistribuídas diariamente em USDT. Os detentores já estão ganhando renda passiva em cripto com APYs de até 90%. Adicione benefícios como cartões de débito Visa BFX, um concurso de sorteio de $500.000 e exchange confirmada...
RealLink
REAL$0,07113+1,49%
Moonveil
MORE$0,02601+1,76%
Dreams Quest
DREAMS$0,0003442+8,34%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 22:12
Pi Network impulsiona Blockchain com atualização da Versão 20 e Pi Coin ganha 3%

Pi Network impulsiona Blockchain com atualização da Versão 20 e Pi Coin ganha 3%

TLDR A atualização da blockchain da Pi Network para a versão 20 provoca um aumento de 3% no preço da Pi Coin. A Pi Coin vê crescimento de curto prazo após a atualização da blockchain da Pi Network para a versão 20. O leilão de domínios da Pi Network, que decorre até 30 de setembro, impulsiona a expansão do ecossistema. A atualização da blockchain da Pi Network é um passo fundamental para futuras atividades da Mainnet. Pi Network [...] O post Pi Network Impulsiona Blockchain com Atualização da Versão 20 e Pi Coin Ganha 3% apareceu primeiro no CoinCentral.
Sunrise Layer
RISE$0,009516+1,88%
GAINS
GAINS$0,02339+11,01%
BounceToken
AUCTION$6,312+7,05%
Coincentral2025/09/13 22:07
O papel da mineração em nuvem da Quid miner no ecossistema ETF cresce

O papel da mineração em nuvem da Quid miner no ecossistema ETF cresce

O Minerador Quid oferece serviços de taxa de hash baseados em contratos e em conformidade com recompensas massivas para investidores globais. Os mercados de criptomoedas enfrentaram nova turbulência em agosto. XRP, impulsionado pelo otimismo do ETF, quebrou a resistência em julho antes de recuar à medida que o momentum regulatório diminuiu e a tomada de lucros aumentou. A atualização do Ethereum...
XRP
XRP$2,5109+1,40%
Cloud
CLOUD$0,14949+13,90%
Crypto.news2025/09/13 22:05
Preço do Bitcoin imperturbável nos 116 mil dólares apesar das últimas ameaças de Trump contra a Rússia e a China

Preço do Bitcoin imperturbável nos 116 mil dólares apesar das últimas ameaças de Trump contra a Rússia e a China

BTC permanece próximo do seu máximo de 3 semanas registado hoje.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,137+2,60%
Bitcoin
BTC$113 638,76+1,53%
CryptoPotato2025/09/13 21:56
China revê em baixa a meta de vendas de automóveis para 2025 à medida que as vendas locais abrandam

China revê em baixa a meta de vendas de automóveis para 2025 à medida que as vendas locais abrandam

A China revelou a sua meta de vendas de veículos para 2025, e já está abaixo do que os principais fabricantes de automóveis do país esperavam. Na sexta-feira, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, juntamente com outras sete agências, anunciou um objetivo de vendas totais de veículos de 32,3 milhões de unidades. Esse número ficou abaixo da projeção de 32,9 milhões feita pelo [...]
TOP Network
TOP$0,000096--%
Cryptopolitan2025/09/13 21:44
DOGE, BONK, quem mais? Meme coins superam o mercado hoje

DOGE, BONK, quem mais? Meme coins superam o mercado hoje

O post DOGE, BONK, Quem Mais? Meme coins Superam o Mercado Hoje apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Preço do Dogecoin (DOGE) em verde enquanto o mercado se recupera, BONK e PENGU seguem Bitcoin (BTC), BNB, XRP ficam para trás Hoje, em 12 de setembro de 2025, o mercado de criptomoedas está em alta. Meme coins, normalmente as altcoins mais voláteis, estão liderando o caminho aqui. Ao mesmo tempo, as maiores criptomoedas estão demonstrando desempenho anêmico. Preço do Dogecoin (DOGE) em verde enquanto o mercado se recupera, BONK e PENGU seguem As criptomoedas meme estão entre os ativos com melhor desempenho no Top 100 das maiores criptomoedas do CoinGecko. Dogecoin (DOGE), a maior criptomoeda meme por capitalização de mercado, viu seu preço adicionar 6,3% nas últimas 24 horas. Imagem por CoinGecko Hoje, o preço do Dogecoin (DOGE) eclipsou o nível crucial de $0,25. A alta expandiu o rally, elevando os ganhos semanais para mais de 25% para o Dogecoin (DOGE). Bonk (BONK), outra criptomoeda importante impulsionada pela comunidade, adicionou 7,7% durante a noite. O preço do BONK atingiu $0,00002515 com o volume de negociação em alta. Pudgy Penguins (PENGU), uma meme coin associada à coleção homônima de NFTs, adicionou 5,6% em 24 horas. Com o preço do PENGU atingindo $0,0356, a capitalização visa $650 milhões. MemeCore (M), uma nova cripto de demo, adicionou 15% durante a noite, tornando-se o ativo de crescimento mais rápido no top 100. Ao mesmo tempo, o volume de negociação permanece baixo. O preço de M atingiu uma máxima histórica de $2,28 hoje. Bitcoin (BTC), BNB, XRP ficam para trás PUMP, uma criptomoeda nativa principal do maior lançador de meme coins sem código da Solana, também está entre os melhores desempenhos. O preço do PUMP aumentou 7,8% e atingiu $0,005921. A capitalização de mercado do PUMP ultrapassou $2 bilhões. Em contraste, as maiores criptomoedas demonstram apatia. Bitcoin (BTC), a primeira criptomoeda, subiu 0,6%. O preço do BTC está lutando para se manter acima do nível crucial de $115.000. BNB e XRP subiram ambos 1%. Ambos os pesos pesados das criptomoedas conseguiram proteger níveis cruciais; BNB estabilizou acima de $900, enquanto XRP permanece acima de $3. Ethereum (ETH) e Solana...
MemeCore
M$2,03314-12,05%
Binance Coin
BNB$1 290,03+9,98%
Bitcoin
BTC$113 638,76+1,53%
BitcoinEthereumNews2025/09/13 20:46
