2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
BlockDAG envia mais de 19.000 mineradores da série X enquanto pré-venda de $405M impulsiona rede global de mineração

O post BlockDAG Envia Mais de 19.000 Mineradores da Série X enquanto Pré-venda de $405M Impulsiona Rede de Mineração Global apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias de Criptomoeda 13 de setembro de 2025 | 20:00 Com mais de 19.000 mineradores enviados e 3M de usuários móveis, a Série X da BlockDAG oferece utilidade real de mineração e alcance global. Descubra por que esta criptomoeda de $405M é construída para adoção em massa. Enquanto a maioria das pré-vendas de criptomoedas se concentra em promessas futuras e roteiros vagos, a BlockDAG tomou um caminho muito diferente, entregando infraestrutura real antes do lançamento. No centro desta execução está a linha de mineração da Série X, um ecossistema de mineração físico e digital que ancora o modelo de segurança Proof of Work (PoW) da BlockDAG. Desde equipamentos ASIC plug-and-play até o acessível aplicativo móvel X1, a BlockDAG está construindo uma economia cripto onde os usuários não apenas investem, mas participam. A visão já repercutiu globalmente. Com mais de 19.000 mineradores da Série X vendidos e mais de 3 milhões de mineradores móveis usando ativamente o aplicativo X1, a BlockDAG não está esperando pela Mainnet para entregar valor. Já está fornecendo à sua comunidade as ferramentas para ganhar, minerar e crescer. A Série X Completa: Do Seu Bolso à Rede Elétrica A Série X da BlockDAG inclui uma solução de mineração para cada tipo de usuário, desde participantes curiosos de primeira viagem até mineradores veteranos com configurações de alta capacidade. Começa com o X1, um aplicativo de mineração móvel baseado na nuvem que já teve mais de 2,5 milhões de downloads em todo o mundo. Projetado para minerar moedas BDAG a partir de um smartphone, o X1 torna a entrada na mineração sem atritos e orientada a recompensas. Os usuários podem acumular tokens antes do lançamento, com integração futura na rede ao vivo quando a Mainnet estiver ativa. Em seguida, vem a linha de hardware: X10, X30 e X100. Os três usam chipsets ASIC personalizados projetados especificamente para mineração DAG, garantindo saída de alto desempenho e eficiência energética com ruído mínimo e design compacto. O objetivo? Tirar a mineração de garagens e salas de servidores e colocá-la em casas e espaços de trabalho sem complexidade ou caos. Cada dispositivo também vem com potencial de ganho claramente definido. Com base...
Está na hora de uma nova escala de furacões? Um especialista da Flórida pensa que sim

A publicação "É Hora de Uma Nova Escala de Furacões? Um Especialista da Flórida Pensa Que Sim" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. SPRING LAKE, NC – 17 DE SETEMBRO: Bob Richling carrega Iris Darden enquanto a água do Little River começa a infiltrar-se na sua casa em 17 de setembro de 2018 em Spring Lake, Carolina do Norte. As águas das cheias dos rios em crescimento inundaram a área após a passagem do Furacão Florence. (Foto de Joe Raedle/Getty Images) Getty Images Nos últimos anos, tenho opinado sobre a inadequação da escala Saffir — Simpson para transmitir os impactos completos dos furacões. Harvey (2017), Milton (2024) e Helene (2024) são exemplos de furacões que alteraram paisagens e regiões inteiras devido a chuvas extremas, ondas de tempestade e tornados. No entanto, a Escala de Vento de Furacão Saffir — Simpson foi projetada para enfatizar um único perigo, o vento. Uma professora da Universidade do Sul da Flórida e sua equipe acreditam que é hora de uma nova escala. A Dra. Jennifer Collins e seus colaboradores publicaram recentemente um artigo na revista Scientific Reports que propôs substituir a Escala de Vento de Furacão Saffir — Simpson por algo chamado Escala de Severidade de Ciclones Tropicais. A TCSS considera vento, ondas de tempestade e precipitação. Collins, professora e pesquisadora de furacões na Escola de Geociências da USF, é uma especialista internacional versada nos aspectos físicos e sociais dos ciclones tropicais. HOUSTON, TX – 30 DE AGOSTO: Casas inundadas são mostradas perto do Lago Houston após o Furacão Harvey em 30 de agosto de 2017 em Houston, Texas. A cidade de Houston ainda está experimentando inundações severas em algumas áreas devido ao acúmulo de níveis históricos de precipitação, embora a tempestade tenha se movido para o norte e leste. (Foto de Win McNamee/Getty Images) Getty Images Em um comunicado à imprensa da USF emitido em agosto, ela disse: "Frequentemente, as pessoas usam a categoria da tempestade para decidir se devem evacuar, isso é incrivelmente perigoso porque se ouvem que é apenas uma tempestade tropical ou Categoria 1, muitos...
Posições Líquidas NC AUD CFTC da Austrália sobem para $-79,2K face aos anteriores $-82,7K

A publicação Austrália CFTC AUD NC Posições Líquidas até $-79.2K de $-82.7K anteriores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As informações nestas páginas contêm declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos apresentados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser interpretados como uma recomendação para comprar ou vender esses ativos. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante de forma alguma que esta informação esteja livre de erros, equívocos ou declarações materialmente incorretas. Também não garante que esta informação seja oportuna. Investir em Mercados Abertos envolve um grande risco, incluindo a perda total ou parcial do seu investimento, bem como angústia emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são de sua responsabilidade. As opiniões e pontos de vista expressos neste artigo são dos autores e não refletem necessariamente a política ou posição oficial da FXStreet nem de seus anunciantes. O autor não será responsabilizado por informações encontradas no final dos links publicados nesta página. Se não for explicitamente mencionado no corpo do artigo, no momento da escrita, o autor não possui posição em nenhuma ação mencionada neste artigo e não tem relação comercial com nenhuma empresa mencionada. O autor não recebeu compensação pela escrita deste artigo, além da FXStreet. A FXStreet e o autor não fornecem recomendações personalizadas. O autor não faz representações quanto à precisão, integridade ou adequação desta informação. A FXStreet e o autor não serão responsáveis por quaisquer erros, omissões ou quaisquer perdas, lesões ou danos decorrentes desta informação e sua exibição ou uso. Erros e omissões excetuados. O autor e a FXStreet não são consultores de investimento registrados e nada neste artigo pretende...
Detentores de Bitcoin e XRP obtêm retornos massivos usando o Minerador IOTA

A publicação "Detentores de Bitcoin e XRP obtêm retornos massivos usando IOTA Miner" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Divulgação: Este artigo não representa aconselhamento de investimento. O conteúdo e materiais apresentados nesta página são apenas para fins educacionais. IOTA Miner relata que usuários de XRP e BTC viram ganhos de portfólio de até 30%, aumentando o apelo de rendimento passivo. Resumo Os usuários do IOTA Miner relatam crescimento de portfólio de até 30%, enquanto a mineração na nuvem de XRP e BTC proporciona rendimento passivo massivo. Com sede no Reino Unido, o IOTA Miner ajuda mais de 9 milhões de usuários a transformar cripto em rendimentos estáveis com mineração em nuvem segura e alimentada por energia verde. Sem necessidade de hardware, o IOTA Miner credita lucros nas contas, tornando o rendimento cripto simples e acessível. À medida que o mercado cripto ganha impulso, os investidores estão cada vez mais procurando formas confiáveis de aumentar o valor de seus ativos digitais. Hoje, o IOTA Miner, uma plataforma líder de mineração em nuvem com sede no Reino Unido, anunciou que detentores de XRP e Bitcoin (BTC) que utilizam seus serviços viram o valor de seu portfólio aumentar em até 30%. Este marco destaca o papel crescente do IOTA Miner como parceiro confiável tanto para novatos quanto para investidores experientes que buscam rendimento passivo estável no volátil mercado de criptomoedas. Mineração em nuvem: Transformando ativos passivos em ganhos ativos A negociação tradicional requer monitoramento constante e timing de mercado, o que pode ser esmagador para investidores comuns. Em contraste, o sistema de mineração na nuvem do IOTA Miner permite que os usuários coloquem suas participações em cripto para trabalhar automaticamente. Sem a necessidade de hardware caro ou conhecimento técnico, os investidores simplesmente alugam poder computacional através da plataforma. Os lucros de mineração são gerados diariamente e creditados diretamente na conta do usuário, criando um fluxo constante de rendimento passivo. Por que os investidores escolhem o IOTA Miner Crescimento comprovado: Usuários de XRP e BTC relatam crescimento de portfólio de até 30% através de contratos de mineração na nuvem. Acessibilidade: Ideal para iniciantes sem experiência em mineração, enquanto oferece opções avançadas para profissionais. Sustentabilidade: Operações são alimentadas por fontes de energia renovável, reduzindo o impacto ambiental. Confiança global: Fundado em 2018, o IOTA Miner já atendeu mais de 9...
Julien Alfred e Melissa Jefferson-Wooden vencem eliminatórias dos 100 metros com os melhores tempos

A publicação Julien Alfred e Melissa Jefferson-Wooden vencem as eliminatórias dos 100 metros com os melhores tempos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. TÓQUIO, JAPÃO - 13 DE SETEMBRO: Maboundou Kone da Equipa Costa do Marfim, Julien Alfred da Equipa Santa Lúcia e Audrey Leduc da Equipa Canadá competem durante as eliminatórias dos 100 metros femininos no primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025 no Estádio Nacional em 13 de setembro de 2025 em Tóquio, Japão. (Foto de Hannah Peters/Getty Images) Getty Images Julien Alfred continua a manter o seu domínio no Estádio Nacional de Tóquio. A atual campeã olímpica passou facilmente pela quarta ronda das eliminatórias dos 100 metros femininos, registando o tempo mais rápido do dia. Alfred, que ambiciona o seu primeiro título mundial dos 100 metros, registou um tempo de 10,93, seguida pela britânica Daryll Neita com uma diferença de um décimo de segundo, correndo o segundo tempo mais rápido em 10,94. A líder mundial Melissa Jefferson-Wooden dos Estados Unidos, que pretende manter a sua série invicta nos 100 metros, também garantiu uma vitória confortável com um desempenho abaixo dos 11 segundos na primeira ronda das eliminatórias em 10,99. A atual campeã mundial, Sha'Carri Richardson, qualificou-se para a próxima ronda como a quinta mais rápida em 11,03 segundos. O tempo de Richardson ajudou-a a registar o seu melhor tempo da temporada, mas espera-se que corte mais de dois décimos do seu melhor tempo da temporada para defender o seu título no domingo à noite. No geral, a equipa dos EUA trará uma forte competição para as pistas, com quatro velocistas avançando para as semifinais, incluindo a campeã mundial Twanisha Terry, que ficou em 8º lugar geral com 11,06, e Kayla White, de 28 anos. Forbes Shelly-Ann Fraser-Pryce será a estrela do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 Por Katelyn Hutchison Notavelmente, Tina Clayton emergiu como a jamaicana mais rápida em 11,01, seguida pela sua colega de equipa Shericka Jackson, que registou um tempo de 11,04. Shelly-Ann Fraser-Pryce vai buscar mais um lugar no pódio antes da reforma, correndo um tempo de 11,09 para avançar para as semifinais. Até agora, a temporada de 2025...
Dogecoin (DOGE) sobe 15% para $0,25, mas será a melhor cripto para comprar agora?

O post Dogecoin (DOGE) Sobe 15% para $0,25, Mas Será a Melhor Cripto para Comprar Agora? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin (DOGE) recentemente subiu 15% para $0,25, gerando debate sobre se as meme coins podem manter o momentum no mercado cripto atual. Enquanto os traders celebravam o movimento, a atenção está rapidamente mudando para o Mutuum Finance (MUTM), um novo protocolo DeFi que se posiciona na interseção entre geração de rendimento e mercados de crédito descentralizados. O preço por MUTM permanece em $0,035. Os investidores verão uma valorização de preço de 14,3% na próxima fase. Mais de 16 mil investidores estão na fila para receber seus tokens na data de lançamento após fazerem uma compra antecipada. O Mutuum Finance está atraindo investidores dispostos a olhar além da especulação de curto prazo e investir em empreendimentos blockchain com uso no mundo real e potencial de crescimento a longo prazo. Dogecoin Sobe 15% Em Direção a $0,25 Dogecoin (DOGE) está atualmente sendo negociado em torno de $0,2526, com variação diária entre $0,2394 e $0,2530. O token ganhou cerca de 15% no passado recente, ultrapassando a marca de $0,25. Este último valor agora parece estar atuando como um teste de resistência. Segundo analistas, se DOGE conseguir fechar fortemente acima de $0,25 com alto volume, poderá subir ainda mais em direção a $0,30 no curto prazo. Por outro lado, um acompanhamento fraco poderia fazê-lo recuar para o suporte na região de $0,22-$0,23. Enquanto isso, à medida que a alta do DOGE ganha destaque, projetos mais novos centrados em DeFi como o Mutuum Finance também começam a despertar interesse de investidores que buscam exposição diversificada. Pré-venda Fase 6 do Mutuum Finance O Mutuum Finance está atualmente na fase 6 de pré-venda e oferece tokens a $0,035. A venda tem sido muito rápida, e os investidores já injetaram mais de $15,63 milhões. O projeto também lançará uma stablecoin indexada ao USD na blockchain Ethereum que será utilizada para realizar transações sem complicações e como um ativo de reserva de valor a longo prazo. O Mutuum Finance oferece um sistema de empréstimo duplo, multiuso...
Depositar ADA (Cardano), XRP, DOGE e outras criptomoedas via Coinbase para encontrar mineração e ganhar $8.000 de rendimento passivo diário.

Find Mining promove mineração na nuvem com ADA, XRP, DOGE e mais via Coinbase, alegando até $8K de rendimento passivo diário através de contratos de mineração seguros e automatizados.
Novos projetos de criptomoeda focados na segurança após o alerta de phishing da Blockstream

O post Novos Projetos de Criptomoeda Focados em Segurança Após o Alerta de Phishing da Blockstream apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 13 de setembro de 2025 | 17:38 O alerta de phishing da Blockstream coloca a segurança em foco. Confira 3 novos projetos cripto que visam tornar o investimento mais seguro. Os ataques de phishing estão em ascensão no mundo cripto. A Blockstream recentemente alertou os usuários sobre uma campanha falsa de e-mail de firmware direcionada à sua carteira de hardware Jade. Estes golpes custaram aos usuários de criptomoedas mais de $12M apenas em agosto, afetando mais de 15K pessoas. Adicione a isso o novo malware ModStealer que visa extensões de carteira, e você tem a tempestade perfeita para os agentes mal-intencionados. Com perdas agora bem na casa dos bilhões, todos – desde novos usuários de criptomoedas até traders experientes – precisam de melhores ferramentas e opções mais seguras. Aqui estão três novos projetos cripto que estão tentando oferecer segurança extra aos investidores neste cenário complicado. Por que a Segurança Precisa Melhorar Agora Os golpes de criptomoedas não são apenas irritantes – estão ficando mais sofisticados. Os atacantes imitam atualizações oficiais de firmware, clonam domínios, usam e-mails de phishing vinculados a personas ou empresas falsas, e às vezes roubam fundos antes que você perceba o que está acontecendo. Usuários de carteiras físicas – antes considerados os mais seguros em cripto – também estão sendo alvos, como no caso da Blockstream Jade. Ao mesmo tempo, a crescente demanda por meme coins e outros lançamentos de novas criptomoedas significa mais olhares e mais chances para golpistas. Se você misturar hype + acesso fácil + medo (ou urgência) nas mensagens, as condições são propícias para fraudes. Portanto, projetos que incorporam segurança e transparência desde o início são mais valiosos do que nunca. 1. Best Wallet Token ($BEST) – Utilidade Alimentada por Segurança para Investimentos Mais Seguros Best Wallet Token ($BEST) é mais do que apenas uma moeda em pré-venda surfando na onda do hype. Com preço de $0.025635 na pré-venda e já arrecadando $15.7M, está se moldando como um projeto construído para recompensar os detentores enquanto aborda uma das maiores dores de cabeça da criptomoeda: a segurança. Com golpes de phishing...
Lançamento de ETF de Dogecoin e recompra de oferta colocam DOGE na pista para uma corrida de preço de 111%

TLDR: O preço do Dogecoin sobe 38,9% em sete dias, ultrapassando $0,30 pela primeira vez desde a sua tendência de queda de 1 ano. O primeiro ETF de Dogecoin será lançado na próxima semana, com market makers planeando comprar até 5% do fornecimento circulante. DOGE rompe um triângulo descendente de um ano, sinalizando potencial para um forte movimento de alta. Traders observam $0,6533 como breakout [...] A publicação Lançamento do ETF de Dogecoin e Recompra de Fornecimento Colocam DOGE na Pista para uma Corrida de Preço de 111% apareceu primeiro no Blockonomi.
Shiba Inu responde à ameaça do Shibarium congelando 4,6 milhões de tokens BONE

TLDR Shiba Inu congelou 4,6M BONE após um exploit de empréstimo instantâneo direcionado ao Validador 1. SHIB pausou o staking e moveu os fundos do validador para uma cold wallet multisig. PeckShield sinalizou a violação; a equipe SHIB iniciou uma investigação completa de segurança. O preço do token BONE subiu mais de 40% dentro de 24 horas após o congelamento de emergência. Os desenvolvedores do Shiba Inu têm [...] A publicação Shiba Inu Responde à Ameaça do Shibarium Congelando 4,6M de Tokens BONE apareceu primeiro no CoinCentral.
