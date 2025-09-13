Julien Alfred e Melissa Jefferson-Wooden vencem eliminatórias dos 100 metros com os melhores tempos
TÓQUIO, JAPÃO - 13 DE SETEMBRO: Maboundou Kone da Equipa Costa do Marfim, Julien Alfred da Equipa Santa Lúcia e Audrey Leduc da Equipa Canadá competem durante as eliminatórias dos 100 metros femininos no primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo de Tóquio 2025 no Estádio Nacional em 13 de setembro de 2025 em Tóquio, Japão. (Foto de Hannah Peters/Getty Images) Getty Images Julien Alfred continua a manter o seu domínio no Estádio Nacional de Tóquio. A atual campeã olímpica passou facilmente pela quarta ronda das eliminatórias dos 100 metros femininos, registando o tempo mais rápido do dia. Alfred, que ambiciona o seu primeiro título mundial dos 100 metros, registou um tempo de 10,93, seguida pela britânica Daryll Neita com uma diferença de um décimo de segundo, correndo o segundo tempo mais rápido em 10,94. A líder mundial Melissa Jefferson-Wooden dos Estados Unidos, que pretende manter a sua série invicta nos 100 metros, também garantiu uma vitória confortável com um desempenho abaixo dos 11 segundos na primeira ronda das eliminatórias em 10,99. A atual campeã mundial, Sha'Carri Richardson, qualificou-se para a próxima ronda como a quinta mais rápida em 11,03 segundos. O tempo de Richardson ajudou-a a registar o seu melhor tempo da temporada, mas espera-se que corte mais de dois décimos do seu melhor tempo da temporada para defender o seu título no domingo à noite. No geral, a equipa dos EUA trará uma forte competição para as pistas, com quatro velocistas avançando para as semifinais, incluindo a campeã mundial Twanisha Terry, que ficou em 8º lugar geral com 11,06, e Kayla White, de 28 anos. Forbes Shelly-Ann Fraser-Pryce será a estrela do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 Por Katelyn Hutchison Notavelmente, Tina Clayton emergiu como a jamaicana mais rápida em 11,01, seguida pela sua colega de equipa Shericka Jackson, que registou um tempo de 11,04. Shelly-Ann Fraser-Pryce vai buscar mais um lugar no pódio antes da reforma, correndo um tempo de 11,09 para avançar para as semifinais. Até agora, a temporada de 2025...
