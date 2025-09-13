Novos projetos de criptomoeda focados na segurança após o alerta de phishing da Blockstream

Notícias Cripto 13 de setembro de 2025 | 17:38 O alerta de phishing da Blockstream coloca a segurança em foco. Confira 3 novos projetos cripto que visam tornar o investimento mais seguro. Os ataques de phishing estão em ascensão no mundo cripto. A Blockstream recentemente alertou os usuários sobre uma campanha falsa de e-mail de firmware direcionada à sua carteira de hardware Jade. Estes golpes custaram aos usuários de criptomoedas mais de $12M apenas em agosto, afetando mais de 15K pessoas. Adicione a isso o novo malware ModStealer que visa extensões de carteira, e você tem a tempestade perfeita para os agentes mal-intencionados. Com perdas agora bem na casa dos bilhões, todos – desde novos usuários de criptomoedas até traders experientes – precisam de melhores ferramentas e opções mais seguras. Aqui estão três novos projetos cripto que estão tentando oferecer segurança extra aos investidores neste cenário complicado. Por que a Segurança Precisa Melhorar Agora Os golpes de criptomoedas não são apenas irritantes – estão ficando mais sofisticados. Os atacantes imitam atualizações oficiais de firmware, clonam domínios, usam e-mails de phishing vinculados a personas ou empresas falsas, e às vezes roubam fundos antes que você perceba o que está acontecendo. Usuários de carteiras físicas – antes considerados os mais seguros em cripto – também estão sendo alvos, como no caso da Blockstream Jade. Ao mesmo tempo, a crescente demanda por meme coins e outros lançamentos de novas criptomoedas significa mais olhares e mais chances para golpistas. Se você misturar hype + acesso fácil + medo (ou urgência) nas mensagens, as condições são propícias para fraudes. Portanto, projetos que incorporam segurança e transparência desde o início são mais valiosos do que nunca. 1. Best Wallet Token ($BEST) – Utilidade Alimentada por Segurança para Investimentos Mais Seguros Best Wallet Token ($BEST) é mais do que apenas uma moeda em pré-venda surfando na onda do hype. Com preço de $0.025635 na pré-venda e já arrecadando $15.7M, está se moldando como um projeto construído para recompensar os detentores enquanto aborda uma das maiores dores de cabeça da criptomoeda: a segurança. Com golpes de phishing...