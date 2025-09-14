Exchange MEXC
Canelo Alvarez Vs Terence Crawford Resultados ao vivo, Destaques, Reações
O post Canelo Alvarez Vs Terence Crawford Resultados ao Vivo, Destaques, Reações apareceu no BitcoinEthereumNews.com. NOVA YORK, NOVA YORK – 22 DE JUNHO: (E-D) Canelo Alvarez e Terence Crawford no palco durante o Fanatics Fest NYC 2025 no Javits Center em 22 de junho de 2025 em Nova York. (Foto de Slaven Vlasic/Getty Images) Getty Images Uma vez na vida é esta noite. Canelo Alvarez vs. Terence Crawford pelo título indiscutível dos super-médios do primeiro. Não pode assistir ou apenas quer companhia ou uma conexão com a comunidade de boxe enquanto assiste à superluta? Eu tenho a solução. As preliminares começam no sábado, 13 de setembro, às 17:30 ET. O card principal começa às 21:00 com o evento principal sendo transmitido globalmente na Netflix. Assim que o card começar, terei resultados das lutas e atualizações round a round e destaques de Canelo-Crawford. Continue atualizando, pois as atualizações mais recentes aparecerão no topo da página. Canelo Alvarez vs. Terence Crawford Atualizações e Resultados LAS VEGAS, NEVADA – 11 DE SETEMBRO: Canelo Álvarez (E) e Terence Crawford (D) se encaram enquanto Dana White (C) observa durante a coletiva de imprensa Canelo vs Crawford da Netflix na T-Mobile Arena em 11 de setembro de 2025 em Las Vegas, Nevada. (Foto de David Becker/Getty Images para Netflix) Getty Images para Netflix Prévia do Evento Principal Canelo-Crawford é a mais recente superluta possibilitada pelas enormes contribuições financeiras e influência de Turki Alalshikh e da Riyadh Season no esporte do boxe. A tomada de controle tem sido real e, até agora, trouxe mais pontos positivos do que negativos para o esporte. Graças a Alalshikh e Jake Paul, o boxe parece mais popular agora do que tem sido em décadas. Lista Completa do Card e Resultados no Final Data, Horário de Início e Como Assistir Canelo Alvarez vs. Terence Crawford Quando: Sábado, 13 de setembro, às 21:00 ET (preliminares começam às 17:30 no YouTube; evento principal segue na Netflix) Onde: Allegiant Stadium, Las Vegas — transmissão...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 05:36
O próximo "movimento explosivo" do Bitcoin será determinado neste nível – analista partilha
O post O Próximo "Movimento Explosivo" no Bitcoin Será Determinado Neste Nível - Analista Partilha apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista de criptomoeda Joao Wedson afirmou que o nível de $117.000 é uma zona crítica para o Bitcoin (BTC). Na sua avaliação, Wedson destacou que este nível foi um dos pontos onde o mercado tendia a desacelerar ou formar picos locais no passado. "Qualquer preço acima de $117.000 entra numa zona de forte interesse e indecisão. Portanto, uma quebra clara acima de $118.000 seria um sinal de força", disse Wedson. De acordo com o analista, tanto o Canal CVDD quanto os indicadores de Preço Médio de Mercado Corrigido por Fibonacci, que mostraram níveis bastante precisos ao longo da história do Bitcoin, estão atualmente apontando para a mesma região. Wedson alertou os seguidores de criptomoedas para terem cuidado, argumentando que esta zona poderia determinar o próximo movimento "explosivo" do Bitcoin. No momento da escrita, o BTC está a ser negociado a $115.609, com alta de 4,95% na semana passada. Enquanto isso, o Ethereum subiu 8,63%, com o preço a ser negociado a $4.647. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/the-next-explosive-move-in-bitcoin-will-be-determined-at-this-level-analyst-shares/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:52
Bitcoin recupera, altcoins explodem: ganhos semanais empurram capitalização de mercado para além dos $4 triliões
O post Bitcoin Recupera, Altcoins Explodem: Ganhos Semanais Push Capitalização de mercado Além de $4 Trilhões apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin encerrou a semana quase 5% mais alto, elevando sua capitalização de mercado de volta acima de $2,3 trilhões, enquanto várias altcoins de alta capitalização viram ganhos significativos de dois dígitos. Mercado Cripto Recupera Após Período Baixista Após quase duas semanas de sentimento do mercado baixista, a economia cripto recuperou-se, fechando a semana com uma capitalização de mercado de pouco menos de $4,17 trilhões. Bitcoin (BTC) [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-rebounds-altcoins-explode-weekly-gains-push-market-cap-past-4-trillion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 04:25
Tapzi Lidera os Gráficos Enquanto Megacoin & BlockDAG Seguem o Seu Exemplo
O post Tapzi Lidera as Tabelas Enquanto Megacoin & BlockDAG Seguem o Seu Exemplo apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 13 de setembro de 2025 | 22:55 No mundo cripto, o momentum muda da noite para o dia. Meme coins como Shiba Inu e Pepe ainda podem gerar manchetes, mas uma nova onda de projetos está redefinindo o foco dos investidores em 2025. De acordo com os rastreadores de mercado, a lista de criptomoedas em tendência para setembro é liderada não por memes especulativos, mas por tokens ricos em utilidade, impulsionados pela comunidade, com forte tração de pré-venda e adoção no mundo real. No topo está Tapzi (TAPZI), um projeto GameFi que rapidamente capturou a atenção de investidores e jogadores. Logo atrás estão Megacoin (MEGA), conhecida pela sua inovação orientada ao ecossistema, e BlockDAG (BDAG), que continua a subir com sua visão de blockchain escalável. Juntas, estas três criptomoedas representam a próxima geração de influenciadores do mercado. Tapzi Lidera a Lista de Criptomoedas em Alta Hoje Tapzi (TAPZI) é mais do que apenas mais um token de jogos — é uma revolução GameFi baseada em habilidade. Enquanto grande parte do espaço cripto-gaming tem sido impulsionada por sorte ou mecânicas de play-to-earn, Tapzi está construindo algo fundamentalmente diferente: uma arena de jogos competitiva onde jogos clássicos como Xadrez, Jogo da Velha, Damas e Pedra-Papel-Tesoura são transformados em batalhas baseadas em stake. O que faz Tapzi dominar a Lista de Criptomoedas em Alta Hoje é sua utilidade. Cada jogo jogado em sua plataforma descentralizada é totalmente on-chain, recompensando os vencedores com base no mérito em vez de aleatoriedade. Construído na BNB Smart Chain, Tapzi oferece transações rápidas como um raio e com baixas taxas — um fator importante para integrar jogadores em escala. ⚡ Potencial de 1000x Aguarda – Pré-venda Tapzi a Apenas $0,0035! Desempenho da Pré-venda: A pré-venda da Tapzi tem visto tração recorde, com milhares de adotantes iniciais juntando-se ao seu ecossistema. Analistas esperam maior crescimento à medida que GameFi continua a superar as meme coins. Facilidade de Uso: Os jogadores podem participar via celular ou web sem fricção de carteira, removendo uma barreira que há muito tempo retardou a adoção do GameFi. Incentivos para Investidores: TAPZI não foi projetado como um micropagamento...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:57
Melhor cripto para comprar agora: Bitcoin Hyper ultrapassa $15M enquanto Ethereum e Solana sobem
Desfrute dos vídeos e músicas que adora, carregue conteúdo original e partilhe tudo com amigos, família e o mundo no YouTube.
Blockchainreporter
2025/09/14 03:45
Cartão de Luta Diego Lopes Vs. Jean Silva
A publicação Diego Lopes Vs. Jean Silva Fight Card apareceu no BitcoinEthereumNews.com. SAN ANTONIO, TEXAS – 12 DE SETEMBRO: (E-D) Os oponentes Diego Lopes do Brasil e Jean Silva do Brasil se encaram durante a pesagem cerimonial do Noche UFC no Frost Bank Center em 12 de setembro de 2025 em San Antonio, Texas. (Foto de Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images) Zuffa LLC via Getty Images O UFC está no Frost Bank Center em San Antonio, Texas, para o card de luta Noche UFC 2025 de hoje. O UFC Fight Night é encabeçado por uma luta crucial de peso pena. Nesse confronto, o recente desafiante ao título dos 145 libras do UFC, Diego Lopes, busca impor a primeira derrota na carreira de UFC ao ascendente Jean Silva. Atualizaremos os resultados do card de luta do Noche UFC conforme acontecerem durante o evento do UFC de hoje. O card principal do Noche UFC será transmitido no ESPN+ às 18:00. As preliminares começam no mesmo serviço de streaming às 15:00. ForbesNoche UFC Main Event Odds, Picks, Predictions: Lopes Vs.SilvaPor Trent Reinsmith Resultados do Noche UFC 2025 UFC Hoje: Resultados do Card Principal do Noche UFC Diego Lopes vs. Jean Silva Rob Font vs. David Martinez Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Santiago Luna vs. Quang Le UFC Hoje: Resultados do Card Preliminar do Noche UFC Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira José Daniel Medina vs. Duško Todorović Claudio Puelles vs. Joaquim Silva Tatiana Suarez vs. Amanda Lemos Jesús Santos Aguilar vs. Luis Gurule Zachary Reese vs. Sedriques Dumas Alessandro Costa vs. Alden Coria Montserrat Rendon vs. Alice Pereira Rodrigo Sezinando vs. Daniil Donchenko ForbesUFC 320 Main Event: Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2 Opening OddsPor Trent Reinsmith Resultados do Noche UFC: Destaques em Vídeo Resultados do Noche UFC: Bónus da Noite de Luta Resultados do Noche UFC: Cartões de Pontuação Oficiais Evento Principal do Noche UFC: Diego Lopes Vs. Jean Silva MIAMI, FLÓRIDA – 12 DE ABRIL: Diego Lopes do Brasil reage após lutar contra Alexander Volkanovski da...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:36
Preste atenção a esta data para a principal altcoin – Penalidades serão impostas aos utilizadores que não cumprirem
Os desenvolvedores de uma altcoin anunciaram a data para a transição final sem penalidades para o período de transição de longa duração. Continue a ler: Preste atenção a esta data para a principal altcoin – Penalidades serão impostas aos utilizadores que não cumprirem
Coinstats
2025/09/14 03:33
Campeão Olímpico de Lançamento de Peso Ryan Crouser Conquista Terceiro Título Mundial Consecutivo
O post Campeão Olímpico de Lançamento de Peso Ryan Crouser Conquista Terceiro Título Mundial Consecutivo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ryan Crouser dos Estados Unidos durante a final masculina de lançamento de peso no primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo de 2025 no Estádio Nacional em Tóquio, Japão. (Foto de Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Ele é uma lenda por uma razão. No primeiro dia de ação no Campeonato Mundial de Atletismo ao Ar Livre em Tóquio no sábado, a estrela americana Ryan Crouser alcançou um feito notável quando conquistou seu terceiro título mundial consecutivo no lançamento de peso masculino sem uma única outra competição em seu nome em 2025. A lenda americana e detentor do recorde mundial, que se qualificou para o mundial em virtude de sua isenção na competição pelo seu título de 2023 em Budapeste, fechou a porta em seu quinto arremesso, estabelecendo uma marca de 22,34 metros (73 pés, 3,5 polegadas) no campo que eles não conseguiram superar. Crouser, também o tricampeão olímpico reinante no evento, encerrou sua competição com apenas seis arremessos no total, incluindo um na rodada de qualificação. Por Trás da Grande Vitória de Ryan Crouser no Campeonato Mundial de 2025 Curiosamente, a marca vencedora foi a menor melhor marca da temporada de Crouser desde 2015 e o quinto melhor arremesso globalmente de 2025 - atrás dos americanos Joe Kovacs, Josh Awotunde e Payton Otterdahl. O que tornou a performance lendária, no entanto, foi como o atleta de 32 anos chegou ao círculo em primeiro lugar. De acordo com a Associated Press, Crouser estava tratando uma lesão bastante séria no cotovelo chamada aprisionamento nervoso que exigiu uma ressonância magnética para avaliar seu braço direito. Fluido de contraste foi injetado na articulação antes de vazar posteriormente, sinalizando uma condição séria. A lesão apagou grande parte de seu treinamento ao longo do ano, disse ele. "Eu realmente não arremessei com força", Crouser disse à AP. "Não vi uma bola ir mais de 20 metros em...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 03:30
World Liberty Financial propõe recompra e queima usando receitas de taxas de liquidez
Uma proposta para direcionar taxas da liquidez controlada pelo protocolo para uma recompra de tokens despertou interesse significativo na comunidade World Liberty Financial. A proposta de recompra obteve 99,69% dos votos a seu favor, com o WLFI subindo quase 4% desde o lançamento da votação. Proposta de Recompra e Queima recebe apoio esmagador da comunidade World Liberty [...]
Coinstats
2025/09/14 03:10
Especialistas escolhem 3 criptomoedas preparadas para superar Ripple (XRP) em mais de 1000% no último trimestre de 2025
O post Especialistas Escolhem 3 Criptomoedas Prontas para Superar o Ripple (XRP) em Mais de 1000% no Último Trimestre de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com a aproximação do Q4 de 2025, analistas observam tokens com crescimento significativo. Muitos acreditam que alguns selecionados poderiam superar o Ripple (XRP) em mais de 1000%. Quais são estas 3 criptomoedas mágicas? Bittensor, Chainlink e a sensação de pré-venda Layer Brett. Como Especialistas Avaliam os Melhores Desempenhos para 2025 Identificar criptomoedas com crescimento exponencial requer foco em inovação, utilidade e posicionamento de mercado. Especialistas consideram tecnologia escalável, engajamento da comunidade e propostas de valor claras. Projetos como Chainlink e Bittensor, oferecendo soluções para altas taxas de gás ou transações lentas, frequentemente ganham vantagem. Layer Brett se destaca aqui. Um forte roadmap e pré-venda de cripto sinalizam ganhos futuros. Ripple (XRP): Um Concorrente de Longa Data Ripple (XRP) tem sido há muito tempo um grande player em pagamentos transfronteiriços. Sua tecnologia blockchain continua a ver crescente adoção; a primeira plataforma brasileira de crédito privado on-chain foi lançada no XRP Ledger. Uma Conta XRP Earn nas exchanges oferece um rendimento notável para detentores de varejo. Com uma capitalização de mercado atual de $192,48 bilhões, Ripple mostra robusto interesse institucional. O XRP Ledger observou uma mudança significativa na atividade do usuário, indicando casos de uso em evolução. Bittensor (TAO): A Rede Impulsionada por IA Bittensor (TAO) apresenta uma jogada única no setor de cripto de IA, comandando uma capitalização de mercado de mais de $2,2 bilhões. Como uma rede impulsionada por IA, o ecossistema TAO é dinâmico. O preço do TAO recuperou para a faixa de $330-$350 no início de setembro de 2025, com indicadores técnicos sugerindo maior volatilidade. Apesar de não haver grandes parcerias recentes, TAO atrai atenção por sua abordagem distinta para aprendizado de máquina descentralizado. Layer Brett oferece uma visão alternativa sobre utilidade. Chainlink (LINK): Crescimento do Líder em Oracle Chainlink (LINK) permanece um indispensável provedor de oracle descentralizado, crucial para conectar dados do mundo real a contratos inteligentes. Negociando perto de $25 com uma capitalização de mercado de $16,67 bilhões, LINK forjou parcerias significativas, incluindo com SBI Japan e o Departamento de Comércio dos EUA. Esta adoção institucional aumentou a confiança dos investidores, com baleias cripto acumulando...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 01:57
