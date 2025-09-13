2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Por que a BullZilla é a estrela das melhores pré-vendas de criptomoedas com potencial de 100x em 2025 enquanto Hyperliquid e Cronos ganham força

Descubra as melhores pré-vendas de criptomoedas com potencial de 100x em 2025. A explosiva pré-venda da BullZilla, junto com Hyperliquid e Cronos, destaca as melhores criptomoedas para comprar hoje com enorme potencial de valorização.
Blockchainreporter2025/09/14 07:15
Orçamento do Tesouro dos EUA mostra poder de compra deficitário fora de controlo

O post Orçamento do Tesouro dos EUA Mostra Gastos Deficitários Fora de Controle apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os números mais recentes de Washington são mais do que preocupantes; são históricos. O Tesouro dos EUA registrou um déficit orçamentário de $345 mil milhões para agosto de 2025. Isso não é apenas o maior déficit mensal deste ano, mas o segundo pior agosto já registrado para os livros federais. E está causando um fluxo de saída dos gastos deficitários dos EUA fora de controle. Com um mês restante no ciclo fiscal, o governo dos EUA está prestes a marcar um terceiro ano consecutivo de déficits impressionantes, elevando o total anual para $1,97 trilhões. Orçamento do Tesouro dos EUA Mostra que os Gastos Deficitários Estão Crescendo Mensalmente Há apenas um mês, o déficit de julho era de $291 mil milhões. Embora grande, empalidece ao lado da cifra mais recente. Apenas agosto do ano passado registrou um déficit mensal maior, chegando a $380 mil milhões. Em agosto, os gastos do governo dispararam para $689 mil milhões. Este boom de gastos ocorre enquanto os custos de seguro social continuam a subir e os pagamentos de juros sobre a dívida sobem cada vez mais. Apesar de algumas boas notícias sobre tarifas que chamam a atenção nas manchetes, a trajetória financeira só está se movendo em uma direção. As taxas alfandegárias dos EUA estabeleceram um recorde com $30 mil milhões arrecadados em agosto. Mas mesmo com este salto anual de quase 300% na receita tarifária, o dinheiro arrecadado mal afeta o déficit. Os EUA ainda tomaram emprestado quase metade de cada dólar que gastou em julho, de acordo com dados do Tesouro. Terceiro Maior Déficit Anual de Sempre Os números dos primeiros onze meses contam uma história dura. O déficit fiscal de 2025 está em $1,97 trilhões, um pouco abaixo apenas dos déficits impulsionados pela pandemia de 2020 e 2021. O país está a caminho do terceiro maior déficit em sua história e, com base nas tendências de gastos e juros, pode até surpreender para cima. O que está impulsionando a explosão? As receitas federais aumentaram em $38 mil milhões, um aumento de 12% ano a ano, graças em grande parte às tarifas e algumas receitas fiscais. Mas...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 07:12
Os investidores de Bitcoin estão de volta ao mercado—Por que um rally impulsionado pelo momentum pode estar próximo

A publicação "Investidores de Bitcoin Estão de Volta ao Mercado—Por Que Uma Rally Impulsionada por Momentum Pode Estar Próxima" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Investidores de Bitcoin Estão de Volta ao Mercado—Por Que Uma Rally Impulsionada por Momentum Pode Estar Próxima | Bitcoinist.com Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Opeyemi Sule é um entusiasta apaixonado por cripto, um escritor de conteúdo proficiente e jornalista no Bitcoinist. Opeyemi cria peças únicas desvendando as complexidades da tecnologia blockchain e compartilhando insights sobre as últimas tendências no mundo das criptomoedas. Opeyemi gosta de ler poesia, conversar sobre política e ouvir música, além de seu forte interesse em criptomoedas. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-investors-are-back-in-the-market-why-rally/
BitcoinEthereumNews2025/09/14 07:01
Melhor criptomoeda para investir: A revolução baseada em habilidades da Tapzi vs. O império de negociação da BlockchainFX: Qual pré-venda irá disparar?

O mundo das pré-vendas de criptomoedas está cheio de entusiasmo e incerteza. À medida que 2025 se desenrola, vários projetos estão a tentar capturar [...] A publicação Melhor Criptomoeda Para Investir: Revolução Baseada em Habilidades da Tapzi vs. Império de Negociação da BlockchainFX: Qual Pré-venda Vai Disparar? apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/14 06:33
Vendas de NFT mostram recuperação modesta, Pudgy Penguins sobe 110%

O post Vendas de NFT mostram recuperação modesta, Pudgy Penguins salta 110% apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Após semanas de quedas acentuadas na participação, o mercado de non-fungible token (NFT) está mostrando sinais iniciais de estabilização, impulsionado por uma recuperação cripto mais ampla. Enquanto a atividade geral de compradores e vendedores caiu quase 70%, os volumes de transação estão aumentando lentamente, e blockchains e coleções específicas estão se destacando com crescimento de dois dígitos. Na última verificação no sábado, Bitcoin (BTC) ultrapassou $115.800 — alta de 5,2% nos últimos sete dias — e Ethereum (ETH) pairou acima de $4.600, alta de 9,1% na semana. Resumo Vendas de NFT registraram recuperação modesta de 4,7% para $106,6 milhões Participação no mercado colapsou com contagens de compradores e vendedores caindo cerca de 70% Coleções de jogos dominaram o desempenho com Mythos Chain subindo para o segundo lugar De acordo com dados do CryptoSlam, isso marca o primeiro crescimento positivo em várias semanas após uma série de declínios. A participação no mercado contraiu-se drasticamente, com compradores de NFT caindo 69,84% para 180.693, e vendedores de NFT diminuindo 70,87% para 123.713. As transações de NFT aumentaram 2,60% para 1.754.295. Ethereum subiu para o nível de $4.700. A capitalização do mercado cripto global é agora de $4,07 trilhões, acima da capitalização de mercado da semana passada de $3,81 trilhões. Vendas da Mythos Chain saltam mais de 40% A contagem de compradores diminuiu em todas as blockchains, com BNB Chain liderando com crescimento de 84,35% como a única plataforma registrando ganhos. Ao mesmo tempo, outras viram quedas variando de 65% a 80%. Ethereum mantém a liderança com $34,1 milhões em vendas e caiu 7,45% em relação à semana anterior. O wash trading do Ethereum caiu 52,47% para $3,1 milhões. Mythos Chain avança para o segundo lugar com $14,3 milhões, com 41,63%. Polygon (POL) cai para terceiro com $13,6 milhões, caindo 13,82%. BNB Chain (BNB) mantém o quarto lugar com $10,3 milhões, alta de 7,96%. Bitcoin está em quinto com $9,4 milhões, subindo 19,49%. Immutable (IMX) sobe para sexto com $8,7 milhões, aumentando 69,41%. Solana (SOL)...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 06:02
Notícias sobre Cardano e atualizações de XRP ficam em segundo plano enquanto Rollblock domina as listas de observação dos especuladores

Notícias recentes sobre a Cardano sobre o progresso da rede e atualizações do XRP em torno de batalhas regulatórias mantiveram ambos os tokens em destaque, mas os especuladores estão voltando-se para outros lugares. A Rollblock (RBLK) já arrecadou $11.7 milhões em financiamento de pré-venda e processou milhões em apostas através do seu hub de iGaming ao vivo. Com tokenomics deflacionária e adoção em rápido crescimento, os traders veem o RBLK como o [...] A publicação Notícias da Cardano e Atualizações do XRP Ficam em Segundo Plano Enquanto Rollblock Domina as Listas de Observação dos Especuladores apareceu primeiro no Blockonomi.
Blockonomi2025/09/14 06:00
Enquanto a Solana estagna, Digitap explode ultrapassando $100K no primeiro dia de pré-venda

A Digitap arrecadou $100K no primeiro dia da sua pré-venda, oferecendo uma aplicação "Omnibank" ao vivo com IBANs, carteira cripto e recompras de 50% dos tokens, enquanto a Solana luta perto da resistência de $240.
Blockchainreporter2025/09/14 06:00
Dados onchain mostram detentores de Cardano a apressar-se para entrar na Remittix após meios de comunicação globais a tornarem tendência mundial

O post Dados On-chain Mostram Detentores de Cardano Correndo Para Entrar na Remittix Após Meios de Comunicação Globais a Tornarem Tendência Mundial apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 14 de setembro de 2025 | 00:45 Cardano está num dilema enquanto batalha entre a resistência crítica a $0,90 e cenários significativos de tomada de lucros. Em meio às dificuldades da ADA, dados on-chain mostram que os detentores de ADA estão a diversificar para a Remittix (RTX), o projeto PayFi que está em tendência mundial após cobertura mediática global. Ação de Preço da Cardano Mantém $1 à Vista Apesar da Venda de Baleias Cardano está a negociar em torno de $0,89, mantendo estabilidade mesmo depois de whales (baleias) terem descarregado mais de 140 milhões de ADA nas últimas duas semanas. Dados on-chain revelam que grandes investidores detendo 1M-10M tokens ADA realizaram lucros após o rally de meados de agosto da ADA, criando níveis de resistência de curto prazo. Gráfico de Preço da Cardano | Fonte: CoinGecko Investidores menores entraram apesar da venda, absorvendo a oferta e mantendo a Cardano dentro do seu canal ascendente. Os indicadores técnicos mostram a ADA a defender o suporte de $0,85 enquanto testa a resistência a $0,90-$0,95. Uma ruptura acima de $1,00 poderia abrir caminho para alvos mais altos, com análise fractal até sugerindo um movimento em direção a $1,86 se os ciclos históricos se repetirem. Por Que os Detentores de Cardano Estão a Mudar Para a Remittix Enquanto a perspetiva de preço da Cardano permanece construtiva, os dados mostram que muitos investidores de ADA estão a realocar para a Remittix (RTX), um projeto posicionado no coração da indústria global de pagamentos de $183 triliões. A Remittix permite aos utilizadores enviar mais de 40 criptomoedas diretamente para contas bancárias em mais de 30 países, com transferências liquidadas em 24 horas. Freelancers, comerciantes e empresas podem usar a API Remittix Pay para aceitar cripto enquanto recebem fiat instantaneamente, resolvendo uma das maiores lacunas de utilidade das criptomoedas. Por Que a Remittix Está em Tendência Globalmente A pré-venda da Remittix já arrecadou $25,3 milhões, vendendo mais de 659M tokens, com o preço atual a $0,108. Analistas projetam que o RTX pode subir para $5, representando um impressionante potencial de valorização de 11.200% dos níveis de pré-venda. Entretanto, a equipa lançou um Programa de Recomendação para acelerar o crescimento, oferecendo um bónus de 15% em USDT para cada novo comprador indicado, instantaneamente reivindicável a cada 24 horas via...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 05:48
Como identificar o melhor negócio de póquer online

Todos os jogadores modernos conhecem a importância de encontrar a melhor oferta de poker para a sua experiência geral. Vai muito além das cartas - trata-se do próprio ambiente, recompensas, justiça e todos os outros aspectos do poker online que tornam cada sessão agradável. Essencialmente, a melhor oferta de poker destaca-se em todos estes aspectos, criando um [...]
The Cryptonomist2025/09/14 05:29
Altcoins estabelecidas e a ascensão de Pepeto

Pepeto (PEPETO) é uma memecoin da mainnet Ethereum com ferramentas funcionais que ainda não está nas grandes plataformas. O burburinho inicial está a crescer porque combina cultura com utilidade, a mistura que frequentemente lidera a próxima temporada de altcoins para leitores à procura das melhores criptos para investir em 2025. A pré-venda está ativa a $0,000000152 com mais de $6,6M já angariados.
Hackernoon2025/09/14 01:30
