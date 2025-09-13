Vendas de NFT mostram recuperação modesta, Pudgy Penguins sobe 110%
Após semanas de quedas acentuadas na participação, o mercado de non-fungible token (NFT) está mostrando sinais iniciais de estabilização, impulsionado por uma recuperação cripto mais ampla. Enquanto a atividade geral de compradores e vendedores caiu quase 70%, os volumes de transação estão aumentando lentamente, e blockchains e coleções específicas estão se destacando com crescimento de dois dígitos. Na última verificação no sábado, Bitcoin (BTC) ultrapassou $115.800 — alta de 5,2% nos últimos sete dias — e Ethereum (ETH) pairou acima de $4.600, alta de 9,1% na semana. Resumo
Vendas de NFT registraram recuperação modesta de 4,7% para $106,6 milhões
Participação no mercado colapsou com contagens de compradores e vendedores caindo cerca de 70%
Coleções de jogos dominaram o desempenho com Mythos Chain subindo para o segundo lugar
De acordo com dados do CryptoSlam, isso marca o primeiro crescimento positivo em várias semanas após uma série de declínios. A participação no mercado contraiu-se drasticamente, com compradores de NFT caindo 69,84% para 180.693, e vendedores de NFT diminuindo 70,87% para 123.713. As transações de NFT aumentaram 2,60% para 1.754.295. Ethereum subiu para o nível de $4.700. A capitalização do mercado cripto global é agora de $4,07 trilhões, acima da capitalização de mercado da semana passada de $3,81 trilhões.
Vendas da Mythos Chain saltam mais de 40%
A contagem de compradores diminuiu em todas as blockchains, com BNB Chain liderando com crescimento de 84,35% como a única plataforma registrando ganhos. Ao mesmo tempo, outras viram quedas variando de 65% a 80%. Ethereum mantém a liderança com $34,1 milhões em vendas e caiu 7,45% em relação à semana anterior. O wash trading do Ethereum caiu 52,47% para $3,1 milhões. Mythos Chain avança para o segundo lugar com $14,3 milhões, com 41,63%. Polygon (POL) cai para terceiro com $13,6 milhões, caindo 13,82%. BNB Chain (BNB) mantém o quarto lugar com $10,3 milhões, alta de 7,96%. Bitcoin está em quinto com $9,4 milhões, subindo 19,49%. Immutable (IMX) sobe para sexto com $8,7 milhões, aumentando 69,41%. Solana (SOL)...
