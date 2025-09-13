Orçamento do Tesouro dos EUA mostra poder de compra deficitário fora de controlo

O post Orçamento do Tesouro dos EUA Mostra Gastos Deficitários Fora de Controle apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os números mais recentes de Washington são mais do que preocupantes; são históricos. O Tesouro dos EUA registrou um déficit orçamentário de $345 mil milhões para agosto de 2025. Isso não é apenas o maior déficit mensal deste ano, mas o segundo pior agosto já registrado para os livros federais. E está causando um fluxo de saída dos gastos deficitários dos EUA fora de controle. Com um mês restante no ciclo fiscal, o governo dos EUA está prestes a marcar um terceiro ano consecutivo de déficits impressionantes, elevando o total anual para $1,97 trilhões. Orçamento do Tesouro dos EUA Mostra que os Gastos Deficitários Estão Crescendo Mensalmente Há apenas um mês, o déficit de julho era de $291 mil milhões. Embora grande, empalidece ao lado da cifra mais recente. Apenas agosto do ano passado registrou um déficit mensal maior, chegando a $380 mil milhões. Em agosto, os gastos do governo dispararam para $689 mil milhões. Este boom de gastos ocorre enquanto os custos de seguro social continuam a subir e os pagamentos de juros sobre a dívida sobem cada vez mais. Apesar de algumas boas notícias sobre tarifas que chamam a atenção nas manchetes, a trajetória financeira só está se movendo em uma direção. As taxas alfandegárias dos EUA estabeleceram um recorde com $30 mil milhões arrecadados em agosto. Mas mesmo com este salto anual de quase 300% na receita tarifária, o dinheiro arrecadado mal afeta o déficit. Os EUA ainda tomaram emprestado quase metade de cada dólar que gastou em julho, de acordo com dados do Tesouro. Terceiro Maior Déficit Anual de Sempre Os números dos primeiros onze meses contam uma história dura. O déficit fiscal de 2025 está em $1,97 trilhões, um pouco abaixo apenas dos déficits impulsionados pela pandemia de 2020 e 2021. O país está a caminho do terceiro maior déficit em sua história e, com base nas tendências de gastos e juros, pode até surpreender para cima. O que está impulsionando a explosão? As receitas federais aumentaram em $38 mil milhões, um aumento de 12% ano a ano, graças em grande parte às tarifas e algumas receitas fiscais. Mas...