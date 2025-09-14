Exchange MEXC
/
Notícias sobre criptomoedas
/
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Melhores criptomoedas para comprar agora em 2025: 15 moedas que vale a pena observar em setembro
Se comprou Solana na pré-venda, conhece a história. Se apanhou Shiba Inu antes da sua valorização, lembra-se [...] O artigo "Melhores Criptomoedas para Comprar Agora em 2025: 15 Moedas que Vale a Pena Observar em Setembro" apareceu primeiro no Coindoo.
SHIBA
$0.000000000625
+13.84%
NOW
$0.00351
-15.21%
Compartilhar
Coindoo
2025/09/14 09:33
Compartilhar
BullZilla, Official Trump e Baby Dogecoin
O post BullZilla, Official Trump e Baby Dogecoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 14 de setembro de 2025 | 04:15 Descubra por que a pré-venda explosiva da BullZilla está dominando as manchetes e por que Official Trump e Baby Dogecoin continuam sendo jogadores-chave na cena das meme coins. Saiba como a entrada antecipada nas principais pré-vendas de meme coins desta semana pode proporcionar um enorme potencial de valorização. A arena das meme coins está mais uma vez capturando os holofotes em 2025. O que começou como um nicho do mundo cripto evoluiu para um mercado em rápido movimento onde a força da comunidade e narrativas inteligentes podem transformar pequenos investimentos em retornos que mudam vidas. Tanto traders experientes quanto novos investidores estão à procura das principais pré-vendas de meme coins para investir esta semana, esperando capturar a próxima oportunidade de 1000x antes que os preços disparem. Entre os inúmeros novos projetos, três nomes se destacam. BullZilla está reescrevendo recordes de pré-venda com seu ecossistema único e cinematográfico. Official Trump, inspirado no fandom político e na cultura viral, manteve uma base leal que o mantém em tendência. E Baby Dogecoin, um favorito familiar com uma comunidade massiva, continua a provar que meme coins podem perdurar além dos ciclos de hype. Juntos, estes tokens representam uma mistura de crescimento explosivo de pré-venda, poder de marca e engajamento comunitário duradouro. BullZilla: A Potência da Pré-venda A estrela do momento é inegavelmente Bull Zilla. Atualmente na Fase 2D de sua pré-venda e com preço de $0,00005241, BullZilla ($BZIL) exemplifica por que os investidores correm para participar das principais pré-vendas de meme coins para investir esta semana. Sua estrutura única aumenta os preços a cada 48 horas ou quando $100.000 são arrecadados, garantindo escassez e recompensando os participantes iniciais. Os números contam a história: mais de $360.000 arrecadados, mais de 1.200 detentores e 24,7 bilhões de tokens vendidos, tudo antes do token sequer ser listado nas principais exchanges. Com um preço de listagem esperado de $0,00527, os participantes iniciais poderiam ver um ROI projetado excedendo 11.000%, dando à BullZilla claro potencial para se tornar a melhor cripto...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 09:31
Compartilhar
Dicas e resposta do Wordle de hoje #1548 para domingo, 14 de setembro
A publicação "Dicas e Resposta do Wordle #1548 de Hoje Para Domingo, 14 de Setembro" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como resolver o Wordle de hoje. SOPA Images/LightRocket via Getty Images Outro domingo preguiçoso chegou. O último domingo preguiçoso do verão. Eu adoro o outono, claro. Adoro o frio no ar durante a noite. Odeio ver o verde desaparecer, mas adoro as folhas mudando de cor. Já estou pensando no que será a minha fantasia de Halloween (meu filho vai se vestir como um dos Patrulheiros da Muralha de Game Of Thrones e acho que posso simplesmente copiá-lo!) Ainda estamos a cerca de seis semanas dessa festividade, então não há pressa. O meu guia de streaming para o fim de semana está disponível, então não deixe de conferir para obter algumas ideias de novos programas e filmes. Se estiver assistindo algo bom, também adoraria saber. E temos um Wordle para resolver! Vamos resolvê-lo! Forbes O Que Assistir Neste Fim de Semana: Novos Programas e Filmes Para Assistir na Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV e Mais Por Erik Kain Procurando o Wordle de sábado? Confira nosso guia aqui mesmo. Como Jogar Wordle Wordle é um jogo diário de palavras onde seu objetivo é adivinhar uma palavra oculta de cinco letras em seis tentativas ou menos. Após cada palpite, o jogo fornece feedback para ajudá-lo a se aproximar da resposta: Verde: A letra está na palavra e no local correto. Amarelo: A letra está na palavra, mas no local errado. Cinza: A letra não está na palavra. Use essas pistas para reduzir seus palpites. Cada dia traz uma nova palavra, e todos ao redor do mundo estão tentando resolver o mesmo quebra-cabeça. Alguns jogadores de Wordle também jogam o Wordle Competitivo contra amigos, família, o Bot do Wordle ou até mesmo contra mim, seu humilde narrador. Veja as regras para o Wordle Competitivo no final desta publicação. O de hoje...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:52
Compartilhar
Como a correlação entre o preço do Bitcoin e o S&P 500 poderia moldar o seu próximo movimento
O post Como a Correlação entre o Preço do Bitcoin e o S&P 500 Pode Moldar Seu Próximo Movimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A percepção em evolução dos investidores sobre o BTC transformou-o num ativo clássico de risco. Isso significa que o desempenho relativo do preço do Bitcoin é semelhante ao das ações na NASDAQ e no S&P 500. Para ilustrar isso, o Bitcoin mostrou uma correlação de 76% com o NASDAQ 100 ao longo do último ano. Embora a volatilidade do BTC tenha de facto diminuído nos últimos anos, uma análise mais detalhada dos fatores macroeconómicos que influenciam as ações tradicionais pode ajudar-nos a avaliar o potencial de preço do Bitcoin. Com o Bitcoin em queda de aproximadamente 4% no último mês, é claro que o otimismo sobre um possível corte na taxa da Reserva Federal ainda não desencadeou uma recuperação desacoplada. Os observadores do mercado estão agora à espera de uma provável decisão de corte de taxa do Fed na reunião do FOMC na próxima semana. Esta decisão pode resultar num impulso temporário tanto para o BTC quanto para as ações tradicionais, mas existem outros fatores em jogo que podem afetar o preço do Bitcoin? Como os Cortes de Taxa do Fed e os ETPs Estão Vinculando o Preço do Bitcoin às Ações de Tecnologia A trajetória de preços recente do BTC USD confirmou uma ligação mais forte com o sentimento em torno das ações de tecnologia dos EUA. Para contextualizar completamente, a correlação do preço do Bitcoin com a NASDAQ aumentou para impressionantes 92% nos últimos seis meses. Como podemos ver, a correlação entre os dois começou a subir acentuadamente em setembro do ano passado e permaneceu relativamente alta desde então. Vários fatores macroeconómicos contribuíram para esta correlação, sendo o mais significativo os cortes agressivos de taxas pelo banco central dos EUA. O Fed reduziu sua taxa de fundos federais de referência em 50 pontos base em setembro de 2024, o que aumentou a correlação entre cripto e ações tradicionais. De facto, o lançamento de vários produtos negociados em bolsa (ETPs) de Bitcoin por players TradFi ao longo do último ano também contribuiu para este aumento na correlação...
T
$0.01327
+9.48%
SIX
$0.01756
+1.38%
BTC
$113,604.78
+1.50%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:43
Compartilhar
Fundação Ethereum lança programa 'Guardiões de Privacidade' e revela roteiro
A Fundação Ethereum revelou um roteiro abrangente destinado a melhorar a privacidade e segurança para os utilizadores do Ethereum. A iniciativa, denominada Privacy Stewards Roadmap, reflete os esforços contínuos dentro da comunidade de criptomoedas para priorizar a confidencialidade dos utilizadores em meio ao crescente escrutínio regulatório e à expansão dos setores DeFi e NFT. Foco em melhorias de privacidade para um Ethereum mais seguro [...]
DEFI
$0.001299
-6.14%
NFT
$0.0000004194
+0.11%
Compartilhar
Crypto Breaking News
2025/09/14 08:32
Compartilhar
Especialista revela onde reside a verdadeira força do Bitcoin – Eis o que é
A publicação "Especialista Revela Onde Reside a Verdadeira Força do Bitcoin – Eis o Que É" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Especialista Revela Onde Reside a Verdadeira Força do Bitcoin – Eis o Que É | Bitcoinist.com Cadastre-se para o Nosso Boletim Informativo! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Godspower Owie é o meu nome, e trabalho para as plataformas de notícias NewsBTC e Bitcoinist. Às vezes gosto de pensar em mim como um explorador, já que gosto de explorar novos lugares, aprender coisas novas, especialmente as valiosas, e conhecer novas pessoas que têm impacto na minha vida, por menor que seja. Valorizo a minha família, amigos, carreira e tempo. Realmente, esses são provavelmente os aspectos mais significativos da existência de cada pessoa. Não persigo ilusões, mas sonhos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/where-bitcoins-true-strength-lies/
Compartilhar
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 08:16
Compartilhar
Previsão do Preço do Dogecoin: Pode o DOGE Proporcionar um ROI de 15x com o Reavivamento da Rotação de Meme Coins?
Dogecoin está novamente em destaque após um mercado forte, e analistas estão fazendo previsões ousadas. Ao mesmo tempo, MAGACOIN FINANCE, uma meme coin mais recente, está ganhando atenção enquanto traders procuram pelo próximo grande vencedor além do DOGE. Rally do Dogecoin desperta novo hype de ETF O preço do Dogecoin subiu mais de 15% em um [...] O post Previsão de preço do Dogecoin: Pode o DOGE entregar 15x de ROI enquanto a rotação de meme coins reacende? apareceu primeiro no Blockonomi.
HYPE
$39.5
+3.78%
MORE
$0.02599
+1.68%
DOGE
$0.20652
+7.07%
Compartilhar
Blockonomi
2025/09/14 08:00
Compartilhar
Próxima Criptomoeda a Explodir em 2025: Por que a Tapzi Poderá Liderar o Movimento
Em 2017, foi o XRP. Em 2021, foi Solana e Shiba Inu. Em 2023, as meme coins fizeram um retorno. [...] A publicação Próxima Criptomoeda a Explodir em 2025: Por que a Tapzi Poderia Liderar o Movimento apareceu primeiro no Coindoo.
XRP
$2.5111
+1.41%
SHIBA
$0.000000000625
+13.84%
MEME
$0.00181
+7.73%
Compartilhar
Coindoo
2025/09/14 07:33
Compartilhar
Rally da Solana para novos máximos parece iminente, mas detentores de BONK e WIF rodam para Layer Brett
Mas para os detentores de Bonk (BONK) e Dogwifhat (WIF), a oportunidade de aumentar o seu portfólio agora está num novo token, [...] A publicação Solana Rally Para Novos Máximos Parece Iminente, Mas Detentores de BONK e WIF Rodam Para Layer Brett apareceu primeiro em Coindoo.
BONK
$0.00001518
+7.50%
TOKEN
$0.00916
+0.88%
LAYER
$0.3037
+2.94%
Compartilhar
Coindoo
2025/09/14 07:22
Compartilhar
Previsão do preço da Shiba Inu: Investidores experientes acreditam que esta outra Criptomoeda tem uma melhor hipótese de ultrapassar a Dogecoin
A conversa em torno da previsão de preço do Shiba Inu está em alta novamente enquanto o SHIB luta para manter o momentum em 2025. Outrora considerado o rival mais feroz do Dogecoin, o Shiba Inu agora enfrenta demanda enfraquecida, atividade reduzida de desenvolvedores e uma aparente perda de domínio de mercado. Enquanto alguns ainda esperam por um rebote, muitos investidores experientes acreditam que outro projeto meme emergente, Little [...] O post Previsão de Preço do Shiba Inu: Investidores Experientes Acreditam Que Esta Outra Criptomoeda Tem Melhor Chance de Ultrapassar o Dogecoin apareceu primeiro no Blockonomi.
SHIB
$0.00001057
+2.22%
SHIBA
$0.000000000625
+13.84%
MEME
$0.00181
+7.73%
Compartilhar
Blockonomi
2025/09/14 07:00
Compartilhar
Notícias em alta
Mais
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.