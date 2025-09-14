Como a correlação entre o preço do Bitcoin e o S&P 500 poderia moldar o seu próximo movimento

O post Como a Correlação entre o Preço do Bitcoin e o S&P 500 Pode Moldar Seu Próximo Movimento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A percepção em evolução dos investidores sobre o BTC transformou-o num ativo clássico de risco. Isso significa que o desempenho relativo do preço do Bitcoin é semelhante ao das ações na NASDAQ e no S&P 500. Para ilustrar isso, o Bitcoin mostrou uma correlação de 76% com o NASDAQ 100 ao longo do último ano. Embora a volatilidade do BTC tenha de facto diminuído nos últimos anos, uma análise mais detalhada dos fatores macroeconómicos que influenciam as ações tradicionais pode ajudar-nos a avaliar o potencial de preço do Bitcoin. Com o Bitcoin em queda de aproximadamente 4% no último mês, é claro que o otimismo sobre um possível corte na taxa da Reserva Federal ainda não desencadeou uma recuperação desacoplada. Os observadores do mercado estão agora à espera de uma provável decisão de corte de taxa do Fed na reunião do FOMC na próxima semana. Esta decisão pode resultar num impulso temporário tanto para o BTC quanto para as ações tradicionais, mas existem outros fatores em jogo que podem afetar o preço do Bitcoin? Como os Cortes de Taxa do Fed e os ETPs Estão Vinculando o Preço do Bitcoin às Ações de Tecnologia A trajetória de preços recente do BTC USD confirmou uma ligação mais forte com o sentimento em torno das ações de tecnologia dos EUA. Para contextualizar completamente, a correlação do preço do Bitcoin com a NASDAQ aumentou para impressionantes 92% nos últimos seis meses. Como podemos ver, a correlação entre os dois começou a subir acentuadamente em setembro do ano passado e permaneceu relativamente alta desde então. Vários fatores macroeconómicos contribuíram para esta correlação, sendo o mais significativo os cortes agressivos de taxas pelo banco central dos EUA. O Fed reduziu sua taxa de fundos federais de referência em 50 pontos base em setembro de 2024, o que aumentou a correlação entre cripto e ações tradicionais. De facto, o lançamento de vários produtos negociados em bolsa (ETPs) de Bitcoin por players TradFi ao longo do último ano também contribuiu para este aumento na correlação...