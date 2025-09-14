3 Meme Coins com perspetivas genuínas de crescimento de 25x em 2025

O post 3 Meme Coins Com Perspectivas Genuínas de Crescimento de 25x Em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Neste momento, Little Pepe (LILPEPE) está a captar esse tipo de atenção no espaço cripto. Com a sua pré-venda na fase 12 a um preço de $0,0021, e investidores iniciais já com 110% de lucro, destaca-se entre as melhores criptomoedas para comprar em 2025. Analistas sugerem que LILPEPE poderá proporcionar até 25x de crescimento no próximo ano, uma projeção ousada, mas que assenta em tração visível, não apenas em hype. Junto com LILPEPE, tokens como SPX e Dogwifhat (WIF) também mostram momentum, mas o caso do Little Pepe parece especialmente forte. Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin Com Infraestrutura Real A história em torno do Little Pepe é diferente do que normalmente vemos em meme coins. A sua pré-venda está na fase 12, já 97,68% preenchida, arrecadando $24.707.265 de um objetivo de $25.475.000. Mais de 15,38 mil milhões de tokens foram vendidos dos 15,75 mil milhões alocados para esta fase. A pré-venda começou a $0,0014 e agora subiu para $0,0021, dando aos investidores iniciais mais de 110% de ganhos. Aqueles que compram hoje ainda podem ver potencial de valorização com o preço de lançamento esperado a $0,0030, oferecendo um impulso de 45% antes mesmo do token chegar às exchanges. O que faz o LILPEPE destacar-se é a sua fundação. O projeto passou por uma auditoria completa da Certik, o que traz confiança na segurança do seu contrato inteligente. Agora está oficialmente listado no CoinMarketCap, um passo que sinaliza credibilidade para os investidores de retalho. A comunidade também tem estado em ebulição, com o Little Pepe classificado no topo das tendências de pesquisa de memecoins do ChatGPT entre junho e agosto, à frente de Dogecoin e SHIB. Isso pode parecer trivial, mas num mercado impulsionado pela narrativa, mostra para onde está a fluir a curiosidade das pessoas. Além disso, o projeto lançou um sorteio de $777 mil para a sua comunidade e adicionou um Mega Sorteio que recompensa os principais compradores da pré-venda entre as fases 12 e...