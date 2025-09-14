2025-10-13 Monday

Bitcoin como uma moeda interplanetária? Investigação recente especula

O post Bitcoin Como Uma Moeda Interplanetária? Pesquisa Recente Especula apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Imagine isto! É algum momento num futuro não muito distante e os humanos conseguiram colonizar Marte. Os primeiros colonos no planeta vermelho são bem pagos para construir infraestruturas e sistemas de trabalho para apoiar mais migração. A economia marciana ainda é jovem, mas os primeiros colonos ainda precisam de apoiar as suas famílias na Terra e, assim, o Bitcoin torna-se a primeira moeda interplanetária. Embora isto tenha os ingredientes de um conto de ficção científica, está dentro do reino da possibilidade, de acordo com um artigo de pesquisa recentemente publicado. O CEO da Tesla, Elon Musk, introduziu a ideia de colonizar Marte e tornar os humanos uma espécie multi-planetária não há muito tempo. O Bitcoin como uma moeda interplanetária significa que seria usado para facilitar transações entre ambos os planetas. Uma escala impressionante e certamente uma que marcaria o auge da realização económica humana. Embora isto pareça fácil no papel, alguns grandes desafios surgem logo de início. Por exemplo, as grandes distâncias entre os dois planetas apresentam um desafio de latência que introduziria ineficiência no atual sistema de validação de transações do Bitcoin. Em circunstâncias normais, a finalidade da transação seria um desafio mesmo para o Bitcoin. Isto porque a grande distância levaria demasiado tempo para finalizar. Esta latência provavelmente perturbaria a finalidade da transação da blockchain do Bitcoin. Investigadores Propõem um Padrão Interplanetário Bitcoin com Prova de Trânsito Timestamping Jose E. Puente e Carlos Puente publicaram recentemente um artigo detalhando uma nova ideia revolucionária que poderia tornar o Bitcoin interplanetário uma realidade. Um componente-chave da sua ideia foi um sistema revolucionário de recibo criptográfico que chamaram de Proof-of-Transit Timestamping (PoTT). O PoTT propõe que os nós poderiam existir como satélites ao longo do caminho, e estes carimbam recibos digitais nos dados à medida que atravessam as distâncias. Esta abordagem seria ideal para disputas...
BitcoinEthereumNews2025/09/14
Dados: A receita de 24 horas da Tron atingiu $1,42 milhões, superando em muito outras blockchains e classificando-se em primeiro lugar

PANews relatou em 14 de setembro que, de acordo com a monitorização da Lookonchain e dados da Defilama, a receita de 24 horas da Tron atingiu US$1,42 milhões, superando em muito outras blockchains e classificando-se em primeiro lugar; a receita de 24 horas da Solana atingiu US$175.700.
PANews2025/09/14
Melhor pré-venda de criptomoedas para acompanhar — MAGACOIN FINANCE ultrapassa $14M com mais de 13.500 detentores

Investidores de cripto estão a perseguir a melhor pré-venda de cripto de 2025, com vários novos projetos ganhando força em diferentes setores. De [...] A publicação Melhor Pré-venda de Cripto para Observar — MAGACOIN FINANCE Ultrapassa $14M Com Mais de 13.500 Detentores apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/14
Fidelity ultrapassa 200 milhões de dólares em AUM com fundo do mercado monetário lastreado em Ethereum

O fundo do mercado monetário tokenizado baseado na blockchain Ethereum da Fidelity ultrapassou a marca de $200M em fornecimento, indicando um crescimento significativo na confiança institucional.
Blockchainreporter2025/09/14
3 Meme Coins com perspetivas genuínas de crescimento de 25x em 2025

O post 3 Meme Coins Com Perspectivas Genuínas de Crescimento de 25x Em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Neste momento, Little Pepe (LILPEPE) está a captar esse tipo de atenção no espaço cripto. Com a sua pré-venda na fase 12 a um preço de $0,0021, e investidores iniciais já com 110% de lucro, destaca-se entre as melhores criptomoedas para comprar em 2025. Analistas sugerem que LILPEPE poderá proporcionar até 25x de crescimento no próximo ano, uma projeção ousada, mas que assenta em tração visível, não apenas em hype. Junto com LILPEPE, tokens como SPX e Dogwifhat (WIF) também mostram momentum, mas o caso do Little Pepe parece especialmente forte. Little Pepe (LILPEPE): A Meme Coin Com Infraestrutura Real A história em torno do Little Pepe é diferente do que normalmente vemos em meme coins. A sua pré-venda está na fase 12, já 97,68% preenchida, arrecadando $24.707.265 de um objetivo de $25.475.000. Mais de 15,38 mil milhões de tokens foram vendidos dos 15,75 mil milhões alocados para esta fase. A pré-venda começou a $0,0014 e agora subiu para $0,0021, dando aos investidores iniciais mais de 110% de ganhos. Aqueles que compram hoje ainda podem ver potencial de valorização com o preço de lançamento esperado a $0,0030, oferecendo um impulso de 45% antes mesmo do token chegar às exchanges. O que faz o LILPEPE destacar-se é a sua fundação. O projeto passou por uma auditoria completa da Certik, o que traz confiança na segurança do seu contrato inteligente. Agora está oficialmente listado no CoinMarketCap, um passo que sinaliza credibilidade para os investidores de retalho. A comunidade também tem estado em ebulição, com o Little Pepe classificado no topo das tendências de pesquisa de memecoins do ChatGPT entre junho e agosto, à frente de Dogecoin e SHIB. Isso pode parecer trivial, mas num mercado impulsionado pela narrativa, mostra para onde está a fluir a curiosidade das pessoas. Além disso, o projeto lançou um sorteio de $777 mil para a sua comunidade e adicionou um Mega Sorteio que recompensa os principais compradores da pré-venda entre as fases 12 e...
BitcoinEthereumNews2025/09/14
Tarde demais para a coroa do Bitcoin? Uma próxima moeda meme bestial de 1000x poderia mudar o jogo

E se alguém lhe tivesse dito em 2010 que algumas centenas de euros poderiam mudar a sua vida para sempre? Essa foi a oportunidade perdida com o Bitcoin, o rei que transformou os primeiros crentes degenerados em milionários. Avançando até hoje, e as meme coins tornaram-se os novos bilhetes de loteria da cripto, mas mais afiados, mais rápidos e com muito […]
Coinstats2025/09/14
Acordo comercial entre China e EUA estagna em meio a crescentes incertezas nas suas negociações

A China convidou o presidente dos EUA Donald Trump para uma cimeira em Pequim com Xi Jinping, mas a Casa Branca não respondeu.
Cryptopolitan2025/09/14
Fundação Ethereum lança roteiro de privacidade com PSE

A Fundação Ethereum lançou um roteiro para adicionar privacidade em todas as camadas da rede.
Cryptopolitan2025/09/14
Corrida de alta das criptomoedas pode estender-se até 2026 – Arthur Hayes

Houve um fornecimento massivo comprado a $117K que poderia abrandar os bulls
Coinstats2025/09/14
Por que a Digitap Poderá Superar a Ripple na Revolução Bancária

O mercado cripto está a entrar num dos seus períodos mais importantes do ano. O BTC recuperou força, o ETH está a subir, e as altcoins estão a posicionar-se para o que muitos acreditam que poderá ser um grande trimestre. Neste ambiente, a DigiTap está a ganhar popularidade como um novo jogador no setor financeiro global. A sua pré-venda arrecadou quase
Coinstats2025/09/14
