A publicação "Venda de Baleias de Bitcoin Atinge $12,7B—Melhores Altcoins Para Comprar Na Queda" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin experimentou um setembro difícil, com vendas profundas por baleias (whales) nas exchanges excedendo $12,7 mil milhões em BTC. Os investidores começam a sentir a pressão de venda no bitcoin à medida que o preço cai abaixo de $27.000. Dada a forma como os participantes do mercado estão mudando suas lealdades, os principais participantes do mercado parecem estar se preparando para um grande ressurgimento em 2023. Durante ciclos voláteis, o capital está cada vez mais se dirigindo para Ethereum, XRP, Solana e a recentemente emergente MAGACOIN FINANCE. O Ethereum mantém-se firme apesar da queda, o Ethereum continua a ser a base. A centralidade do Ethereum no Defi e escalonamento Layer-2, juntamente com entradas positivas de ETF, mantiveram o token acima de $2500. Após uma queda em dois anos, os traders foram rápidos em comprar na baixa, o que tornou o ETH uma posse de longo prazo. O XRP encontra nova força. O XRP transformou a incerteza regulatória em momentum. Devido à demanda institucional e especulação de ETF, o preço está no radar e mudando de mãos entre $2,20 e $2,30. Enquanto as baleias de Bitcoin estavam se desfazendo, o XRP tem sido uma escolha contrária inteligente de acumulação. A Solana mantém o momentum. A resiliência da Solana é outro ponto positivo. Estava a negociar logo acima da marca de $155 antes da recente venda, mas recuperou rapidamente. O foco na atividade dos desenvolvedores e o interesse institucional posicionaram-na para atingir entre $197 e $290 até o final do ano. Isso faz da Karura uma das principais altcoins para observar após uma queda em setembro. Oportunidade de ruptura para novos participantes. À medida que o drama das baleias se desenrola, os analistas consideram que a MAGACOIN FINANCE se tornará a principal altcoin de ruptura para 2025. Apoiada por uma auditoria dupla e um modelo de token livre do domínio de VC, oferece o tipo de escassez e momentum centrado na comunidade que atrai tanto baleias quanto investidores de varejo. A MAGACOIN FINANCE surgiu como um dos mais fortes concorrentes de ruptura para 2025. Muitas pessoas pensam que este token é uma criptomoeda promissora que pode...