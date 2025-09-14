Exchange MEXC
O Graph vs. os Guardiões: Pode a Indexação Descentralizada Salvar a Web3?
O post The Graph vs. the Gatekeepers: Can Decentralized Indexing Save Web3? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A indexação Blockchain é um processo crucial que torna os dados de aplicativo descentralizado (DApp) acessíveis e utilizáveis. Apesar do sucesso do The Graph, os desafios permanecem, particularmente com a portabilidade de dados e fragmentação entre diferentes blockchains. Indexação Blockchain: Tornando os Dados DApp Utilizáveis O surgimento de aplicativos descentralizados (DApps) desbloqueou um novo paradigma para como interagimos com a tecnologia. No entanto, construir [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/the-graph-vs-the-gatekeepers-can-decentralized-indexing-save-web3/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:35
Coinbase pressiona tribunal a investigar mensagens apagadas da SEC
A publicação "Coinbase Pressiona Tribunal para Investigar Mensagens Apagadas da SEC" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Coinbase exige ação judicial após a SEC apagar textos importantes, levantando preocupações sobre transparência, justiça e padrões de comunicação digital na regulamentação. A Coinbase está tomando fortes medidas legais contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Na quinta-feira, a exchange de criptomoedas apresentou uma moção no tribunal federal. Solicitou uma audiência para investigar a exclusão de mensagens importantes pela SEC. Especificamente, essas mensagens incluem o ex-presidente da SEC Gary Gensler e outros altos funcionários. SEC Apagou um Ano de Mensagens, Coinbase Pede Ação Judicial De acordo com um relatório do Gabinete do Inspetor Geral (OIG) da SEC, a agência apagou quase um ano de mensagens de texto. Essas exclusões ocorreram de outubro de 2022 a setembro de 2023. O relatório explicou que a perda de dados foi causada por erros "evitáveis". Como resultado, a Coinbase está agora a pedir respostas. A empresa quer saber por que a SEC não fez uma busca completa nos seus registos. Isso inclui mensagens de texto e outras comunicações de altos funcionários. A Coinbase já havia apresentado vários pedidos de Liberdade de Informação (FOIA) em 2023 e 2024. No entanto, a SEC não disponibilizou esses registos. O Diretor Jurídico da Coinbase, Paul Grewal, discutiu o assunto no X (anteriormente Twitter). Ele afirmou: "A SEC de Gensler destruiu documentos que eram obrigados a preservar e produzir." Ele acrescentou que a empresa agora tem provas do próprio inspetor geral da SEC. Em seu processo judicial, a Coinbase está pedindo que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia aja rapidamente. Primeiro, quer que o tribunal ordene uma descoberta acelerada. Isso significa acelerar o processo de coleta de evidências. Em seguida, a Coinbase está solicitando sanções contra a SEC. Finalmente, está a pedir a produção imediata de todas as mensagens em falta. Leitura Relacionada: Coinbase Combina Gigantes da Tecnologia e Cripto em Novos Futuros de Índice | Em direto...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 12:02
Os touros estão em movimento: 4 melhores criptos para aderir em 2025 que poderiam ser criadores de milionários para traders iniciais
E se o próximo milionário das meme coins estiver a apenas um clique de distância? O mundo cripto prospera com o timing, e o movimento certo no momento certo já mudou vidas da noite para o dia. Em 2025, a busca por projetos de alto potencial está a aquecer, e os investidores estão a focar em moedas com energia viral, comunidades fortes e a capacidade [...]
Coinstats
2025/09/14 11:45
Principais Projetos DAO por Atividade Social: $TAO, $APE e $HYPE Lideram o Grupo
LunarCrush classifica os principais projetos de Organização Autônoma Descentralizada (DAO) por atividade social, com $TAO, $APE e $HYPE liderando o engajamento social e interações em toda a Web3.
Blockchainreporter
2025/09/14 11:30
Venda massiva de Baleias de Bitcoin atinge 12,7 mil milhões de dólares—Melhores altcoins para comprar na queda
A publicação "Venda de Baleias de Bitcoin Atinge $12,7B—Melhores Altcoins Para Comprar Na Queda" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin experimentou um setembro difícil, com vendas profundas por baleias (whales) nas exchanges excedendo $12,7 mil milhões em BTC. Os investidores começam a sentir a pressão de venda no bitcoin à medida que o preço cai abaixo de $27.000. Dada a forma como os participantes do mercado estão mudando suas lealdades, os principais participantes do mercado parecem estar se preparando para um grande ressurgimento em 2023. Durante ciclos voláteis, o capital está cada vez mais se dirigindo para Ethereum, XRP, Solana e a recentemente emergente MAGACOIN FINANCE. O Ethereum mantém-se firme apesar da queda, o Ethereum continua a ser a base. A centralidade do Ethereum no Defi e escalonamento Layer-2, juntamente com entradas positivas de ETF, mantiveram o token acima de $2500. Após uma queda em dois anos, os traders foram rápidos em comprar na baixa, o que tornou o ETH uma posse de longo prazo. O XRP encontra nova força. O XRP transformou a incerteza regulatória em momentum. Devido à demanda institucional e especulação de ETF, o preço está no radar e mudando de mãos entre $2,20 e $2,30. Enquanto as baleias de Bitcoin estavam se desfazendo, o XRP tem sido uma escolha contrária inteligente de acumulação. A Solana mantém o momentum. A resiliência da Solana é outro ponto positivo. Estava a negociar logo acima da marca de $155 antes da recente venda, mas recuperou rapidamente. O foco na atividade dos desenvolvedores e o interesse institucional posicionaram-na para atingir entre $197 e $290 até o final do ano. Isso faz da Karura uma das principais altcoins para observar após uma queda em setembro. Oportunidade de ruptura para novos participantes. À medida que o drama das baleias se desenrola, os analistas consideram que a MAGACOIN FINANCE se tornará a principal altcoin de ruptura para 2025. Apoiada por uma auditoria dupla e um modelo de token livre do domínio de VC, oferece o tipo de escassez e momentum centrado na comunidade que atrai tanto baleias quanto investidores de varejo. A MAGACOIN FINANCE surgiu como um dos mais fortes concorrentes de ruptura para 2025. Muitas pessoas pensam que este token é uma criptomoeda promissora que pode...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 11:20
Suspeita-se que a Yala tenha sido hackeada, e a SlowMist disse que recebeu ajuda oficial da Yala.
PANews relatou em 14 de setembro que o Diretor de Segurança da Informação da SlowMist Technology, 23pds, publicou na plataforma X que receberam um pedido oficial de ajuda da Yala esta manhã e estavam a acompanhar o assunto. Mais informações aguardam divulgação oficial da Yala. Rumores anteriores sugeriam que o protocolo tinha sido hackeado. Notícias anteriores relataram que a stablecoin YU da Yala foi desacoplada e caiu para um mínimo de $0,2074.
PANews
2025/09/14 11:19
De meme a pilar: Porque a jornada da Dogecoin não é brincadeira!
Com um ETF a caminho, o DOGE está a provar que a ironia tem um preço... e as pessoas vão pagá-lo.
Coinstats
2025/09/14 11:00
Pré-venda do BullZilla lidera com Hyperliquid e Cronos
O post BullZilla Presale Lidera Com Hyperliquid E Cronos apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A corrida pelas melhores pré-vendas cripto com potencial 100x em 2025 está a aquecer enquanto os investidores procuram os próximos projetos de destaque. Com meme coins e plataformas DeFi emergentes a impulsionar a conversa, a participação antecipada nunca foi tão crucial. Entre a multidão, a BullZilla está a dominar a atenção com uma estratégia de pré-venda construída para recompensar os adotantes iniciais. A Hyperliquid, um protocolo de câmbio descentralizado em ascensão, e a Cronos, a blockchain apoiada pela Crypto.com, adicionam mais profundidade às principais escolhas desta semana. Juntos, estes projetos mostram um espectro de oportunidades, desde o potencial de memes de alta octanagem até infraestrutura de nível institucional. Para aqueles que procuram a melhor criptomoeda para comprar hoje, os números contam uma história convincente. BullZilla Presale: Crescimento Explosivo e Ambição 1000x Bull Zilla está a redefinir como funcionam as pré-vendas de meme coins. Agora na Fase 2D, o $BZIL está com preço de $0.00005241, com fases avançando a cada 48 horas ou assim que $100.000 forem arrecadados. Mais de $360.000 já foram coletados, com mais de 1.200 detentores e 24,7 mil milhões de tokens vendidos. Os analistas projetam um ROI extraordinário de 11.422% desde a fase atual até o preço de listagem previsto de $0,00527. Os participantes iniciais na Fase 1 já viram um retorno de 695%, e um aumento de preço programado de 14,55% está definido para os próximos dias. Para investidores que visam as principais pré-vendas cripto com potencial 100x em 2025, a BullZilla ($BZIL) destaca-se como a melhor criptomoeda para comprar hoje e um potencial próximo performer de 1000x. Informações da Pré-venda BullZilla Métrica Detalhes Fase Atual 2D (Carteiras Mortas Não Mentem) Fase 4 Preço Atual $0,00005241 Total da Pré-venda Mais de $360.000 Arrecadados Detentores de Tokens Mais de 1200 Tokens Vendidos 23,4 Mil Milhões Como Comprar BullZilla Os investidores ansiosos para participar na Pré-venda da BullZilla ($BZIL) podem participar diretamente através do site oficial. O processo normalmente envolve: 1. Conectar uma Carteira (como MetaMask ou Trust Wallet). 2. Selecionar a Opção de Pagamento (ETH) 3. Comprar Tokens BullZilla no preço atual da pré-venda...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 10:50
DOJ procura 5 milhões de dólares em Bitcoin ligados a esquema de SIM swapping e lavagem de dinheiro em casinos
Hackers drenaram milhões em cripto explorando falhas de troca de SIM, lavando os fundos através de um casino num audacioso roubo digital agora sob ação de apreensão de ativos do DOJ. Autoridades federais reprimem hackers de troca de SIM por trás do roubo de 5 milhões de dólares em cripto e esquema de lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou esta semana que apresentou um [...]
Coinstats
2025/09/14 10:30
Touros do Ethereum lideram, $14M em shorts liquidados – $5000 à vista?
A subvalorização do Ethereum, o aumento do Open Interest e os short squeezes apontam para uma rutura além dos $4700.
Coinstats
2025/09/14 10:00
