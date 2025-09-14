Campanha de Staking da Falcon Finance ultrapassa $1,57M nas primeiras 24 horas do lançamento do Buidlpad

A publicação Campanha de Staking da Falcon Finance Ultrapassa $1,57M Dentro de 24 Horas do Lançamento do Buidlpad apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com APYs (Taxa de Rendimento Anual) variando de 9,6 por cento a 13,8 por cento, o programa também oferece potencial para rendimento aumentado. O programa de staking da Falcon marca um novo ponto de virada no desenvolvimento de capital impulsionado pela comunidade, com mais de $1,6 bilhões de USDf em circulação. Com uma valuação totalmente diluída de $350 milhões, a Falcon Finance anunciou hoje que mais de $1,57 milhão foi colocado em stake no primeiro dia de sua campanha de staking no Buidlpad, destacando a alta demanda inicial pelo acesso ao seu token $FF. Os participantes podem liberar $FF na avaliação preferida fazendo stake de USDf ou sUSDf a partir de um mínimo de $3.000 e um período de trava de um mês. Junto com 2x Miles diários sobre sua quantidade comprometida, os stakers iniciais também recebem Miles extras do Buidlpad, que podem variar de 15x para um mês a 60x para um compromisso de 12 meses. Com APYs variando de 9,6 por cento a 13,8 por cento, o programa também oferece potencial para rendimento aumentado. Os stakers podem ganhar até 1,5x além dos retornos básicos maximizando seu tempo e compromisso, o que abre acesso ao $FF e fornece benefícios contínuos atraentes. O programa de staking da Falcon marca um novo ponto de virada no desenvolvimento de capital impulsionado pela comunidade, com mais de $1,6 bilhões de USDf em circulação. O lançamento demonstra a função em expansão das plataformas de acesso a tokens em fornecer aos apoiadores iniciais possibilidades significativas de alocação antes da visibilidade mais ampla do mercado. A parceria entre a Falcon Finance e o Buidlpad expande o histórico da plataforma de hospedar campanhas populares para empreendimentos de criptomoedas emergentes. Em apenas três campanhas este ano, o Buidlpad já comprometeu mais de $220 milhões com Solayer, Sahara AI e Lombard. Você pode se registrar para a campanha de staking em https://buidlpad.com/hodl/falcon. Qualquer ativo pronto para custódia, incluindo ativos digitais, tokens lastreados em moeda e ativos do mundo real tokenizados, pode ser convertido em liquidez onchain indexada ao USD usando a infraestrutura de garantia universal da Falcon Finance. A Falcon facilita o acesso seguro para instituições, protocolos e alocadores de capital...