2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
PUMP dispara 22% num dia enquanto Bitcoin mantém-se estável nos $116K: Observação do fim de semana

PUMP dispara 22% num dia enquanto Bitcoin mantém-se estável nos $116K: Observação do fim de semana

PUMP é de longe o melhor desempenho entre as altcoins de maior capitalização hoje.
Capverse
CAP$0,10457+0,17%
TOP Network
TOP$0,000096--%
pump.fun
PUMP$0,004382+9,38%
Compartilhar
CryptoPotato2025/09/14 13:33
Compartilhar
BlockSec: A vulnerabilidade "transferFrom" causou uma perda de aproximadamente $90.000 na Base chain

BlockSec: A vulnerabilidade "transferFrom" causou uma perda de aproximadamente $90.000 na Base chain

PANews relatou em 14 de setembro que o BlockSec Phalcon alertou o seu sistema para um problema de "transferFrom", resultando numa perda de aproximadamente 90.000 USD na cadeia Base. Este problema deriva de um controle de acesso insuficiente, permitindo chamadas arbitrárias de baixo nível dentro de funções de callback. O alerta recomendou a revogação imediata de todas as aprovações para o contrato desconhecido 0xD9f4a3238154ff6439e37F98c9B11489353715Bb.
Compartilhar
PANews2025/09/14 13:30
Compartilhar
Campanha de Staking da Falcon Finance ultrapassa $1,57M nas primeiras 24 horas do lançamento do Buidlpad

Campanha de Staking da Falcon Finance ultrapassa $1,57M nas primeiras 24 horas do lançamento do Buidlpad

A publicação Campanha de Staking da Falcon Finance Ultrapassa $1,57M Dentro de 24 Horas do Lançamento do Buidlpad apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Com APYs (Taxa de Rendimento Anual) variando de 9,6 por cento a 13,8 por cento, o programa também oferece potencial para rendimento aumentado. O programa de staking da Falcon marca um novo ponto de virada no desenvolvimento de capital impulsionado pela comunidade, com mais de $1,6 bilhões de USDf em circulação. Com uma valuação totalmente diluída de $350 milhões, a Falcon Finance anunciou hoje que mais de $1,57 milhão foi colocado em stake no primeiro dia de sua campanha de staking no Buidlpad, destacando a alta demanda inicial pelo acesso ao seu token $FF. Os participantes podem liberar $FF na avaliação preferida fazendo stake de USDf ou sUSDf a partir de um mínimo de $3.000 e um período de trava de um mês. Junto com 2x Miles diários sobre sua quantidade comprometida, os stakers iniciais também recebem Miles extras do Buidlpad, que podem variar de 15x para um mês a 60x para um compromisso de 12 meses. Com APYs variando de 9,6 por cento a 13,8 por cento, o programa também oferece potencial para rendimento aumentado. Os stakers podem ganhar até 1,5x além dos retornos básicos maximizando seu tempo e compromisso, o que abre acesso ao $FF e fornece benefícios contínuos atraentes. O programa de staking da Falcon marca um novo ponto de virada no desenvolvimento de capital impulsionado pela comunidade, com mais de $1,6 bilhões de USDf em circulação. O lançamento demonstra a função em expansão das plataformas de acesso a tokens em fornecer aos apoiadores iniciais possibilidades significativas de alocação antes da visibilidade mais ampla do mercado. A parceria entre a Falcon Finance e o Buidlpad expande o histórico da plataforma de hospedar campanhas populares para empreendimentos de criptomoedas emergentes. Em apenas três campanhas este ano, o Buidlpad já comprometeu mais de $220 milhões com Solayer, Sahara AI e Lombard. Você pode se registrar para a campanha de staking em https://buidlpad.com/hodl/falcon. Qualquer ativo pronto para custódia, incluindo ativos digitais, tokens lastreados em moeda e ativos do mundo real tokenizados, pode ser convertido em liquidez onchain indexada ao USD usando a infraestrutura de garantia universal da Falcon Finance. A Falcon facilita o acesso seguro para instituições, protocolos e alocadores de capital...
RealLink
REAL$0,07114+1,52%
Falcon Finance
USDF$0,9937+0,36%
TokenFi
TOKEN$0,00915+0,77%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:12
Compartilhar
Farcaster Adiciona Alertas de Negociação em Tempo Real na Base e Solana

Farcaster Adiciona Alertas de Negociação em Tempo Real na Base e Solana

O post Farcaster Adiciona Alertas de Negociação em Tempo Real no Base e Solana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Farcaster adiciona alertas de negociação e preço em tempo real no Base e Solana, ajudando os usuários a seguir os melhores traders e movimentos do mercado instantaneamente. Farcaster introduziu uma nova funcionalidade significativa que melhora a funcionalidade da sua plataforma. Recentemente, o protocolo social descentralizado lançou alertas de token e negociação para as redes Base e Solana. Esta atualização permitiu aos usuários acompanhar a atividade de negociação em tempo real e receber notificações em segundos sobre o que os traders estão fazendo. Esta integração de redes sociais com ferramentas de negociação de criptomoedas ao vivo é um desenvolvimento importante para o Farcaster e sua comunidade. Nova Ferramenta Farcaster Permite aos Usuários Rastrear os Melhores Traders O novo sistema de alerta de negociação permite aos usuários seguir de perto seus traders favoritos. Os usuários podem ativar notificações que os alertam quando esses traders estão comprando ou vendendo tokens na blockchain. Além disso, o Farcaster oferece a opção de configurar alertas de preço personalizados nas blockchains Base e Solana. Isso significa que os traders podem definir limites de preço ou metas de capitalização de mercado e receber atualizações oportunas com base nesses alvos, de acordo com as estratégias de negociação. A equipe do Farcaster lançou a atualização no X, junto com guias visuais sobre as novas funcionalidades. Uma imagem destacada focou na opção "Aprenda com os melhores traders", que mostra como os usuários podem se manter informados com as ações de negociação das pessoas que estão seguindo. Outra imagem mostrou uma lista de traders com interruptores de alternância para que os usuários pudessem desligar ou ligar o alerta para traders específicos com facilidade. Este design pretende oferecer uma experiência de notificação personalizada, mas gerenciável. Leitura Relacionada: Asphere Lança Redes Blockchain Baseadas em Solana para Empresas | Live Bitcoin News A reação da comunidade ao lançamento tem sido até agora amplamente positiva, embora haja algum ceticismo. Muitos usuários compartilharam seu entusiasmo pelos alertas instantâneos, dizendo que a funcionalidade torna a negociação mais fluida e responsiva. Alguns...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:11
Compartilhar
XRP da Ripple regressa ao top 100 de ativos globais por capitalização de mercado enquanto Bitcoin batalha com a prata

XRP da Ripple regressa ao top 100 de ativos globais por capitalização de mercado enquanto Bitcoin batalha com a prata

O Ethereum também está perto de quebrar dentro dos 20 maiores ativos.
Capverse
CAP$0,10457+0,17%
XRP
XRP$2,5121+1,47%
TOP Network
TOP$0,000096--%
Compartilhar
CryptoPotato2025/09/14 12:59
Compartilhar
O Reino Unido e os Estados Unidos planeiam assinar um acordo tecnológico focado em tecnologias-chave como IA e computação quântica

O Reino Unido e os Estados Unidos planeiam assinar um acordo tecnológico focado em tecnologias-chave como IA e computação quântica

PANews informou em 14 de setembro que, de acordo com Jinshi, a Embaixada Britânica em Washington disse no sábado que o Reino Unido e os EUA estão a preparar-se para assinar um acordo tecnológico histórico nos próximos dias como parte da visita de Trump ao Reino Unido. O acordo visa fortalecer a cooperação entre as indústrias tecnológicas de trilhões de dólares dos dois países e criar mais oportunidades para empresas e consumidores em ambos os lados do Atlântico. A embaixada disse que a parceria irá focar-se em tecnologias-chave, incluindo inteligência artificial, semicondutores, telecomunicações e computação quântica. Espera-se que Trump parta para o Reino Unido na terça-feira para a sua segunda visita de estado de três dias. Ele será acompanhado por uma delegação de executivos dos EUA, incluindo o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e Sam Altman da OpenAI.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,135+2,72%
Moonveil
MORE$0,02601+1,80%
Sign
SIGN$0,04412+4,25%
Compartilhar
PANews2025/09/14 12:56
Compartilhar
Executivo de Web3 alerta que o fim do jogo das stablecoins em dólar americano não serão tickers

Executivo de Web3 alerta que o fim do jogo das stablecoins em dólar americano não serão tickers

A dominância do dólar americano no sistema financeiro global enfrenta novos desafios à medida que o escrutínio regulatório e a dinâmica de mercado colocam as stablecoins sob os holofotes. Desenvolvimentos recentes no ecossistema de criptomoedas revelam um panorama complexo onde as moedas fiduciárias tradicionais estão entrelaçadas com inovações blockchain, levantando questões sobre o futuro das stablecoins e a sua função no ecossistema descentralizado [...]
Threshold
T$0,01328+9,39%
FUTURECOIN
FUTURE$0,11738+3,88%
Compartilhar
Crypto Breaking News2025/09/14 12:33
Compartilhar
TradFi deve aumentar alocações de Bitcoin até ao final do ano, prevê veterano de Wall Street

TradFi deve aumentar alocações de Bitcoin até ao final do ano, prevê veterano de Wall Street

Veterano de Wall Street Jordi Visser diz que as alocações de Bitcoin em carteiras de finanças tradicionais "vão aumentar" no próximo ano. O veterano de Wall Street e analista macro Jordi Visser está a prever que as instituições financeiras dos EUA estão preparadas para aumentar as suas alocações de Bitcoin antes do final do ano. "Entre agora e o final do ano, as alocações para Bitcoin para o próximo ano do mundo das finanças tradicionais vão ser aumentadas", disse Visser a Anthony Pompliano durante uma entrevista publicada no YouTube no sábado. "Penso que o número de alocação do Bitcoin vai aumentar em todas as carteiras", disse Visser. "Isso vai acontecer", enfatizou. Ler mais
Moonveil
MORE$0,02601+1,80%
THINK Token
THINK$0,00611+1,32%
Nowchain
NOW$0,00352-14,76%
Compartilhar
Coinstats2025/09/14 12:32
Compartilhar
Taizhou desmantelou um caso de fraude de "gestão financeira de alto rendimento" que utilizou "U-coin" como meio para transferir dinheiro roubado, com o montante envolvido a atingir mais de 6 milhões de yuan.

Taizhou desmantelou um caso de fraude de "gestão financeira de alto rendimento" que utilizou "U-coin" como meio para transferir dinheiro roubado, com o montante envolvido a atingir mais de 6 milhões de yuan.

A PANews relatou em 14 de setembro que a conta oficial da Polícia da Internet de Taizhou revelou um golpe online de "gestão financeira de alto rendimento". A vítima, de sobrenome Jin, conheceu um amigo online e foi atraída para uma plataforma de investimento fraudulenta com promessas de lucros garantidos e gestão financeira de alto rendimento. Inicialmente, vários pequenos depósitos e saques foram bem-sucedidos, convencendo Jin da confiabilidade da plataforma e da promessa de retornos substanciais. Os golpistas então falsamente alegaram que o "acesso RMB" da plataforma estava fechado, exigindo que Jin trocasse seu dinheiro por moeda virtual "U-coins" antes de continuar a "investir" ou sacar seus "lucros" reservados. Manipulado por promessas de "depósitos por tempo limitado para lucros mais altos" e "depósitos volumosos necessários para saques", Jin continuou a investir grandes somas de dinheiro, até pedindo emprestado a amigos, acabando por perder mais de 6 milhões de yuans. A polícia descobriu uma eficiente "linha de montagem de U-coin" de lavagem de dinheiro operando nos bastidores. O grupo de fraude "foi online", direcionando remotamente vários "manipuladores" para viajar até Huangyan, Taizhou, Zhejiang, e coletou diretamente centenas de milhares e até milhões de yuans em dinheiro de Jin em lotes. Em junho de 2025, a Procuradoria do Distrito Popular de Huangyan da Cidade de Taizhou processou o réu, Li, por ocultar e esconder os produtos do crime. O tribunal distrital condenou Li a três anos e seis meses de prisão e uma multa de 80.000 yuans.
Union
U$0,007335+4,04%
SIX
SIX$0,01759+1,55%
Manchester City Fan
CITY$0,7927-0,56%
Compartilhar
PANews2025/09/14 12:05
Compartilhar
Tether emite 1 bilião de USDT na blockchain Ethereum

Tether emite 1 bilião de USDT na blockchain Ethereum

PANews relatou em 14 de setembro que, de acordo com a monitorização da Onchain Lens, há cerca de 10 minutos atrás, a Tether cunhou 1 bilião de USDT na blockchain Ethereum.
Compartilhar
PANews2025/09/14 11:51
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.