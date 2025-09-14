Etiópia transforma excedente de energia hidroelétrica em 55 milhões de dólares através da Mineração de Bitcoin

A Etiópia usa energia hidrelétrica excedente da sua barragem para gerar $55M através da mineração de Bitcoin, promovendo energia verde e impulsionando a economia. A Etiópia está a usar a sua energia hidrelétrica extra de uma forma nova e lucrativa. O país começou a vender eletricidade excedente para mineração de Bitcoin. Grande parte desta energia adicional é fornecida pela Grande Barragem do Renascimento Etíope. Em vez de um desperdício de até 11% da energia, a Ethiopian Electric Power está agora a convertê-la em receita. Até agora, isto gerou cerca de $55 milhões em moeda estrangeira durante os últimos dez meses. A Mineração de Bitcoin Traz Nova Fonte de Receita para a Etiópia Esta ideia tornou-se mais popular quando a China proibiu a mineração de criptomoedas em 2021. Muitas empresas chinesas de mineração transferiram as suas operações para o estrangeiro. Hoje, a maioria das empresas de mineração de Bitcoin (mais de 80%) na Etiópia são chinesas. Esta informação foi partilhada pela Addis Insight em novembro de 2024. A Grande Barragem do Renascimento Etíope, que foi oficialmente inaugurada a 9 de setembro de 2025, gera seis gigawatts de eletricidade. Uma parte desta energia não utilizada está agora a apoiar a crescente indústria de mineração de criptomoedas da Etiópia. Por causa disto, a Etiópia é agora responsável por cerca de 5% da taxa de hash total do Bitcoin no mundo. Isso significa que o país desempenha um papel notável nas operações mundiais de mineração de Bitcoin. Além disso, a Etiópia tem taxas muito baixas de eletricidade, apenas três a quatro cêntimos por quilowatt-hora. Este baixo custo é uma atração para empresas de mineração que procuram reduzir custos. Este rendimento adicional é muito útil para o país. A Etiópia tem enfrentado dificuldades políticas e regionais. Por exemplo, o conflito contínuo com o Egito sobre os direitos à água do rio Nilo está estagnado desde 2019. Leitura Relacionada: Tajiquistão Relata Perda de $3,5M por Mineração Ilegal de Bitcoin | Live Bitcoin News Apesar destas tensões, a barragem continua a gerar um fornecimento estável de energia. Desde 2022,...