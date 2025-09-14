2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Estratégia de Bitcoin de El Salvador fortalece-se com nova aquisição de 8 BTC

Estratégia de Bitcoin de El Salvador fortalece-se com nova aquisição de 8 BTC

TLDR El Salvador agora detém 6.318,18 BTC, avaliados em $732 milhões. O país tem comprado um Bitcoin diariamente desde novembro de 2022. A adoção do Bitcoin visa reduzir os custos de remessas e melhorar a inclusão financeira. A Bitcoin City e a Carteira Chivo de El Salvador são partes fundamentais do seu plano de finanças digitais. A estratégia de Bitcoin de El Salvador continua a fazer [...] O post Estratégia de Bitcoin de El Salvador Fortalece-se com Nova Aquisição de 8 BTC apareceu primeiro no CoinCentral.
Manchester City Fan
CITY$0,7925-0,58%
Bitcoin
BTC$113.644,54+1,56%
ELYSIA
EL$0,003386-0,90%
Compartilhar
Coincentral2025/09/14 15:39
Compartilhar
Grupos comerciais britânicos pedem inclusão de Blockchain e ativos digitais no acordo Tech Bridge entre Reino Unido e EUA

Grupos comerciais britânicos pedem inclusão de Blockchain e ativos digitais no acordo Tech Bridge entre Reino Unido e EUA

A publicação "Grupos comerciais britânicos pedem inclusão de Blockchain e ativos digitais no acordo Tech Bridge entre Reino Unido e EUA" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Grupos comerciais e industriais do Reino Unido instaram o governo a tornar a blockchain e os ativos digitais um eixo central do planeado "Tech Bridge" Reino Unido-EUA antes da visita de Estado do Presidente Trump. Numa carta assinada por organizações incluindo o Conselho Empresarial de Criptoativos do Reino Unido, UK Finance e ThecityUK, alertaram que excluir a blockchain poderia deixar o Reino Unido [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/british-trade-groups-urge-inclusion-of-blockchain-and-digital-assets-in-uk-us-tech-bridge-deal/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,136+2,74%
BRC20.COM
COM$0,012566+24,28%
Core DAO
CORE$0,2656-0,18%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:32
Compartilhar
Especialista experiente revela: "O mercado está a subestimá-lo, mas um grande anúncio sobre Bitcoin dos EUA poderá estar a caminho"

Especialista experiente revela: "O mercado está a subestimá-lo, mas um grande anúncio sobre Bitcoin dos EUA poderá estar a caminho"

O post Especialista Experiente Revela: "O Mercado está Subestimando, Mas um Grande Anúncio sobre Bitcoin dos EUA Pode Estar por Vir" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Alex Thorn, diretor global de pesquisa na Galaxy Digital, revelou que acredita que o governo dos EUA estabelecerá oficialmente uma Reserva Estratégica de Bitcoin (BTC) este ano. "Ainda acredito que há uma forte possibilidade de o governo dos EUA anunciar a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin este ano. O mercado está completamente subestimando a probabilidade de tal anúncio", disse Thorn. Os EUA recentemente fizeram uma declaração sobre o estabelecimento de uma reserva, mas anunciaram que não comprariam ativamente BTC. Embora alguns executivos do setor sejam mais cautelosos quanto à possibilidade, há sinais de que o plano está avançando. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva em março formalizando o estabelecimento da Reserva Estratégica de Bitcoin e da Reserva de Ativos Digitais dos EUA. No entanto, o plano estratégico para implementar a reserva ainda não foi finalizado. Desenvolvimentos recentes sugerem que o processo está em curso. Na terça-feira, legisladores dos EUA apresentaram um projeto de lei ao Departamento do Tesouro que exigiria a preparação de um relatório sobre a viabilidade e requisitos técnicos de uma reserva estratégica de Bitcoin. Thorn disse que os mercados ignoraram essa possibilidade, afirmando que um possível anúncio poderia ser um grande ponto de viragem para o Bitcoin. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora a nossa conta no Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/experienced-expert-reveals-the-market-is-underestimating-it-but-a-major-bitcoin-announcement-from-the-us-could-be-coming/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6,136+2,74%
ALEX Lab
ALEX$0,00431+4,35%
Bitcoin
BTC$113.644,54+1,56%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 15:17
Compartilhar
xAI corta centenas de funções generalistas em favor de especialistas de domínio

xAI corta centenas de funções generalistas em favor de especialistas de domínio

TLDRs; A xAI de Musk demitiu 500 anotadores de dados, mudando para contratar especialistas de domínio em STEM, finanças, medicina e segurança. Os cortes marcam uma tendência mais ampla da indústria tecnológica onde funções generalistas desaparecem à medida que a automação de IA cresce. A xAI planeia expandir sua força de trabalho de tutores especialistas em dez vezes para fortalecer as capacidades do chatbot Grok. Mais de 130.000 empregos tecnológicos foram [...] A publicação xAI Corta Centenas de Funções Generalistas em Favor de Especialistas de Domínio apareceu primeiro no CoinCentral.
Xai
XAI$0,02869+3,91%
GROK
GROK$0,000862+6,02%
Sleepless AI
AI$0,0836+3,98%
Compartilhar
Coincentral2025/09/14 14:45
Compartilhar
Etiópia transforma excedente de energia hidroelétrica em 55 milhões de dólares através da Mineração de Bitcoin

Etiópia transforma excedente de energia hidroelétrica em 55 milhões de dólares através da Mineração de Bitcoin

A publicação "Etiópia Transforma Energia Hidrelétrica Excedente em $55M através da Mineração de Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Etiópia usa energia hidrelétrica excedente da sua barragem para gerar $55M através da mineração de Bitcoin, promovendo energia verde e impulsionando a economia. A Etiópia está a usar a sua energia hidrelétrica extra de uma forma nova e lucrativa. O país começou a vender eletricidade excedente para mineração de Bitcoin. Grande parte desta energia adicional é fornecida pela Grande Barragem do Renascimento Etíope. Em vez de um desperdício de até 11% da energia, a Ethiopian Electric Power está agora a convertê-la em receita. Até agora, isto gerou cerca de $55 milhões em moeda estrangeira durante os últimos dez meses. A Mineração de Bitcoin Traz Nova Fonte de Receita para a Etiópia Esta ideia tornou-se mais popular quando a China proibiu a mineração de criptomoedas em 2021. Muitas empresas chinesas de mineração transferiram as suas operações para o estrangeiro. Hoje, a maioria das empresas de mineração de Bitcoin (mais de 80%) na Etiópia são chinesas. Esta informação foi partilhada pela Addis Insight em novembro de 2024. A Grande Barragem do Renascimento Etíope, que foi oficialmente inaugurada a 9 de setembro de 2025, gera seis gigawatts de eletricidade. Uma parte desta energia não utilizada está agora a apoiar a crescente indústria de mineração de criptomoedas da Etiópia. Por causa disto, a Etiópia é agora responsável por cerca de 5% da taxa de hash total do Bitcoin no mundo. Isso significa que o país desempenha um papel notável nas operações mundiais de mineração de Bitcoin. Além disso, a Etiópia tem taxas muito baixas de eletricidade, apenas três a quatro cêntimos por quilowatt-hora. Este baixo custo é uma atração para empresas de mineração que procuram reduzir custos. Este rendimento adicional é muito útil para o país. A Etiópia tem enfrentado dificuldades políticas e regionais. Por exemplo, o conflito contínuo com o Egito sobre os direitos à água do rio Nilo está estagnado desde 2019. Leitura Relacionada: Tajiquistão Relata Perda de $3,5M por Mineração Ilegal de Bitcoin | Live Bitcoin News Apesar destas tensões, a barragem continua a gerar um fornecimento estável de energia. Desde 2022,...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 14:35
Compartilhar
Touros prontos para liderar a subida do mercado: 6 melhores criptomoedas para observar em 2025 preparadas para um crescimento explosivo

Touros prontos para liderar a subida do mercado: 6 melhores criptomoedas para observar em 2025 preparadas para um crescimento explosivo

E se escolher o ativo digital certo hoje pudesse estabelecer a base para o sucesso financeiro em 2025 e além? Com as meme coins a evoluírem de uma cultura de internet divertida para comandar biliões em valor de mercado, o verdadeiro desafio não é se estes tokens importam – é descobrir quais têm mais potencial. Investidores e entusiastas estão [...]
Threshold
T$0,01328+9,39%
RealLink
REAL$0,07114+1,52%
READY
READY$0,039918+9,96%
Compartilhar
Coinstats2025/09/14 14:15
Compartilhar
Notícias sobre XRP: Investidores preparam-se para uma das mudanças mais importantes até agora

Notícias sobre XRP: Investidores preparam-se para uma das mudanças mais importantes até agora

Conhecido como XLS-86 Firewall, a proposta foi concebida para dar aos detentores de tokens novas ferramentas para defender as suas contas — [...] O artigo "Notícias XRP: Investidores preparam-se para uma das mudanças mais importantes até agora" apareceu primeiro no Coindoo.
ELIS
XLS$0,001901-4,37%
XRP
XRP$2,5128+1,50%
TokenFi
TOKEN$0,00917+0,99%
Compartilhar
Coindoo2025/09/14 14:00
Compartilhar
dForce avança para integrar a stablecoin $AxCNH indexada ao yuan da AnchorX

dForce avança para integrar a stablecoin $AxCNH indexada ao yuan da AnchorX

De acordo com a dForce, a proposta para incorporar $AxCNH irá supostamente ampliar o acesso dos consumidores a ativos centrados em CNH dentro do setor DeFi.
DeFi
DEFI$0,0013-6,06%
Compartilhar
Blockchainreporter2025/09/14 14:00
Compartilhar
Thetanuts Finance faz parceria com Odette para estrear V4 e Motor RFQ na Base

Thetanuts Finance faz parceria com Odette para estrear V4 e Motor RFQ na Base

O post Thetanuts Finance faz parceria com Odette para estrear V4 e Motor RFQ na Base apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Thetanuts V4 é construído como uma estrutura chain-agnostic, sem confiança e componível, servindo como a espinha dorsal do Sistema Theta. Um elemento central do V4 é o seu motor RFQ, que permite aos utilizadores solicitar e receber cotações personalizadas diretamente dos provedores de liquidez. A Thetanuts Finance anunciou que "Odette" será o primeiro parceiro alimentado pelo sistema V4 recentemente revelado da sua plataforma, pioneiro na fase de teste antes do seu lançamento oficial. Esta grande atualização introduz um motor Request For Quote (RFQ) e consolida o papel da Thetanuts como um fornecedor de infraestrutura chave no espaço de finanças descentralizadas (DeFi). As opções DeFi sempre lutaram com uma coisa: Liquidez Com o Thetanuts V4, estamos a introduzir um motor Request For Quote (RFQ) que transforma cada negociação em combustível para um volante de liquidez autorreforçado. Quanto mais é usado, mais forte se torna. O V4 é chain-agnostic,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 11 de setembro de 2025 O anúncio, feito através do canal oficial X (anteriormente Twitter) da Thetanuts, confirma a Odette como o primeiro projeto a integrar-se com o V4. A Odette é um protocolo de opções zero-day construído na Base, projetado para fornecer produtos rápidos, flexíveis e orientados por eventos. De acordo com a Thetanuts, estas qualidades são exatamente o que o modelo RFQ foi construído para alimentar, tornando a Odette o parceiro ideal para estrear o V4. O Thetanuts V4 é construído como uma estrutura chain-agnostic, sem confiança e componível, servindo como a espinha dorsal do Sistema Theta. Une cofres, opções orientadas por eventos, estratégias personalizadas e acesso de nível institucional numa arquitetura perfeita. Esta flexibilidade permite aos desenvolvedores e protocolos financeiros criar soluções personalizadas, garantindo ao mesmo tempo a interoperabilidade entre múltiplas blockchains. Um elemento central do V4 é o seu motor RFQ, que permite aos utilizadores solicitar e receber cotações personalizadas diretamente dos provedores de liquidez. Na prática, este modelo oferece spreads mais apertados, liquidez mais profunda e maior transparência de execução, características há muito associadas aos mercados financeiros tradicionais, mas que só agora estão a ser totalmente...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:45
Compartilhar
Destaques do Mercado Cripto da Semana: Principais Eventos, Movimentações e Agitações

Destaques do Mercado Cripto da Semana: Principais Eventos, Movimentações e Agitações

Leia o artigo completo em coingape.com.
TOP Network
TOP$0,000096--%
BRC20.COM
COM$0,012566+24,28%
Compartilhar
Coinstats2025/09/14 13:30
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.