Thetanuts Finance faz parceria com Odette para estrear V4 e Motor RFQ na Base
O post Thetanuts Finance faz parceria com Odette para estrear V4 e Motor RFQ na Base apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Thetanuts V4 é construído como uma estrutura chain-agnostic, sem confiança e componível, servindo como a espinha dorsal do Sistema Theta. Um elemento central do V4 é o seu motor RFQ, que permite aos utilizadores solicitar e receber cotações personalizadas diretamente dos provedores de liquidez. A Thetanuts Finance anunciou que "Odette" será o primeiro parceiro alimentado pelo sistema V4 recentemente revelado da sua plataforma, pioneiro na fase de teste antes do seu lançamento oficial. Esta grande atualização introduz um motor Request For Quote (RFQ) e consolida o papel da Thetanuts como um fornecedor de infraestrutura chave no espaço de finanças descentralizadas (DeFi).
As opções DeFi sempre lutaram com uma coisa: Liquidez
Com o Thetanuts V4, estamos a introduzir um motor Request For Quote (RFQ) que transforma cada negociação em combustível para um volante de liquidez autorreforçado. Quanto mais é usado, mais forte se torna. O V4 é chain-agnostic,… pic.twitter.com/zaYZEtZ9JZ — Thetanuts Finance (@ThetanutsFi) 11 de setembro de 2025
O anúncio, feito através do canal oficial X (anteriormente Twitter) da Thetanuts, confirma a Odette como o primeiro projeto a integrar-se com o V4. A Odette é um protocolo de opções zero-day construído na Base, projetado para fornecer produtos rápidos, flexíveis e orientados por eventos. De acordo com a Thetanuts, estas qualidades são exatamente o que o modelo RFQ foi construído para alimentar, tornando a Odette o parceiro ideal para estrear o V4.
O Thetanuts V4 é construído como uma estrutura chain-agnostic, sem confiança e componível, servindo como a espinha dorsal do Sistema Theta. Une cofres, opções orientadas por eventos, estratégias personalizadas e acesso de nível institucional numa arquitetura perfeita. Esta flexibilidade permite aos desenvolvedores e protocolos financeiros criar soluções personalizadas, garantindo ao mesmo tempo a interoperabilidade entre múltiplas blockchains.
Um elemento central do V4 é o seu motor RFQ, que permite aos utilizadores solicitar e receber cotações personalizadas diretamente dos provedores de liquidez. Na prática, este modelo oferece spreads mais apertados, liquidez mais profunda e maior transparência de execução, características há muito associadas aos mercados financeiros tradicionais, mas que só agora estão a ser totalmente...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 13:45