Rali do preço de HBAR perto do fim? Dois sinais dizem que sim

O post "Rali de preço do HBAR perto do fim? Dois sinais dizem que sim" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token nativo da Hedera Hasgraph, HBAR, subiu quase 15% na semana passada, marcando um dos seus melhores desempenhos semanais desde julho. No entanto, métricas on-chain sugerem que o rali já pode estar perdendo força. A mudança gradual baixista no sentimento do mercado pode pressionar o momentum ascendente do HBAR e aumentar o risco de um recuo nos próximos dias. Patrocinado Patrocinado O sentimento do HBAR cai para a zona bearish (baixista) De acordo com o Coinglass, a relação Long/Short do HBAR caiu para uma mínima de 30 dias, refletindo a inclinação baixista no sentimento do mercado. No momento desta escrita, a relação está em 0,76, indicando que mais traders estão apostando contra o rali sustentado da altcoin. Para análises técnicas de tokens e atualizações de mercado: Quer mais insights sobre tokens como este? Inscreva-se na Newsletter Diária de Criptomoedas do Editor Harsh Notariya aqui. Relação Long/Short do HBAR. Fonte: Coinglass A relação long/short de um ativo compara o número de suas posições long e short em um mercado. Quando a relação está acima de 1, há mais posições long do que short, indicando que os traders estão predominantemente apostando em um aumento de preço. Por outro lado, como visto com o HBAR, uma relação abaixo de um indica que a maioria dos traders está antecipando e se posicionando para uma queda de preço. Isso reflete um sentimento bearish elevado e sinaliza que a pressão de baixa pode continuar a aumentar no curto prazo. Além disso, o sentimento ponderado negativo do HBAR voltou a ficar abaixo de zero, confirmando a crescente pressão de venda. No momento da publicação, este valor está em -0,62. Patrocinado Patrocinado Sentimento Ponderado do HBAR. Fonte: Santiment A métrica mede o equilíbrio entre menções positivas e negativas de um ativo nas plataformas de mídia social, ajustado pela frequência com que é discutido. Quando o sentimento ponderado de um ativo se torna negativo, mostra que o sentimento do mercado a partir de dados sociais é bearish. Isso significa que traders e investidores estão inclinados ao pessimismo, o que poderia pesar sobre o desempenho do preço do HBAR na próxima semana. Os bulls do Hedera lutam...