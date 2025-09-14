Exchange MEXC
Notícias sobre criptomoedas
2025-10-13 Monday
Notícias sobre criptomoedas
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
ETFs de Bitcoin dos EUA registam entrada semanal de mais de 2 mil milhões de dólares—Um sinal de renovado apetite dos investidores?
A publicação "ETFs de Bitcoin dos EUA Registram Fluxo de Entrada Semanal Superior a $2 Bilhões—Uma Demonstração de Apetite Renovado dos Investidores?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. ETFs de Bitcoin dos EUA Registram Fluxo de Entrada Semanal Superior a $2 Bilhões—Uma Demonstração de Apetite Renovado dos Investidores? | Bitcoinist.com Opeyemi Sule é um entusiasta apaixonado por cripto, um escritor de conteúdo proficiente e jornalista no Bitcoinist. Opeyemi cria peças únicas desvendando as complexidades da tecnologia blockchain e compartilhando insights sobre as últimas tendências no mundo das criptomoedas. Opeyemi gosta de ler poesia, conversar sobre política e ouvir música, além de seu forte interesse em criptomoedas. Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-post-positive-weekly-inflow-appetite/
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 17:11
Rali do preço de HBAR perto do fim? Dois sinais dizem que sim
O post "Rali de preço do HBAR perto do fim? Dois sinais dizem que sim" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O token nativo da Hedera Hasgraph, HBAR, subiu quase 15% na semana passada, marcando um dos seus melhores desempenhos semanais desde julho. No entanto, métricas on-chain sugerem que o rali já pode estar perdendo força. A mudança gradual baixista no sentimento do mercado pode pressionar o momentum ascendente do HBAR e aumentar o risco de um recuo nos próximos dias. O sentimento do HBAR cai para a zona bearish (baixista) De acordo com o Coinglass, a relação Long/Short do HBAR caiu para uma mínima de 30 dias, refletindo a inclinação baixista no sentimento do mercado. No momento desta escrita, a relação está em 0,76, indicando que mais traders estão apostando contra o rali sustentado da altcoin. Relação Long/Short do HBAR. Fonte: Coinglass A relação long/short de um ativo compara o número de suas posições long e short em um mercado. Quando a relação está acima de 1, há mais posições long do que short, indicando que os traders estão predominantemente apostando em um aumento de preço. Por outro lado, como visto com o HBAR, uma relação abaixo de um indica que a maioria dos traders está antecipando e se posicionando para uma queda de preço. Isso reflete um sentimento bearish elevado e sinaliza que a pressão de baixa pode continuar a aumentar no curto prazo. Além disso, o sentimento ponderado negativo do HBAR voltou a ficar abaixo de zero, confirmando a crescente pressão de venda. No momento da publicação, este valor está em -0,62. Sentimento Ponderado do HBAR. Fonte: Santiment A métrica mede o equilíbrio entre menções positivas e negativas de um ativo nas plataformas de mídia social, ajustado pela frequência com que é discutido. Quando o sentimento ponderado de um ativo se torna negativo, mostra que o sentimento do mercado a partir de dados sociais é bearish. Isso significa que traders e investidores estão inclinados ao pessimismo, o que poderia pesar sobre o desempenho do preço do HBAR na próxima semana. Os bulls do Hedera lutam...
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:57
Shiba Inu enfrenta grande ameaça de empréstimo instantâneo
O post Shiba Inu Enfrenta Grande Ameaça de Empréstimo Instantâneo apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A tecnologia de camada 2 do Shiba Inu, Shibarium, foi recentemente comprometida em um ataque de empréstimo instantâneo de alto perfil, culminando no roubo de 224,57 ETH e 92,6 bilhões de SHIB, totalizando $2,4 milhões. Como consequência, a equipe de desenvolvimento do Shiba Inu suspendeu temporariamente várias funções da rede para mitigar danos adicionais. Fonte: https://en.bitcoinhaber.net/shiba-inu-battles-major-flash-loan-threat
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:44
Dados: pump.fun recomprou mais de $92 milhões em PUMP
PANews relatou em 14 de setembro que os dados da fee.pump.fun mostraram que desde que a pump.fun começou a recomprar PUMP em 15 de julho, recomprou um total de aproximadamente US$92,43 milhões em tokens PUMP, e o fornecimento circulante total diminuiu em 6,505%.
PANews
2025/09/14 16:06
Analista avisa que o mercado está perto de um ponto de viragem crucial
O post Analista Alerta que o Mercado Está Próximo de um Ponto de Viragem Crucial apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 de setembro de 2025 | 11:00 A subida constante do Bitcoin está mais uma vez a aproximar-se de uma faixa de preço que os traders estão a observar atentamente. O analista de mercado João Wedson identificou 117.000 dólares como uma zona que pode ser crucial para a próxima direção da criptomoeda. De acordo com Wedson, este nível tem sido historicamente um ponto onde o momentum frequentemente diminui, formando picos locais ou desencadeando recuos de mercado. Ele explicou que a região tende a gerar tanto uma forte procura como uma forte resistência, tornando-se um campo de batalha entre compradores e vendedores. "Qualquer preço acima de 117.000 dólares entra numa zona de forte interesse e indecisão", disse ele, acrescentando que uma quebra decisiva acima de 118.000 dólares sinalizaria clara força no mercado. Indicadores Alinham-se na Mesma Faixa Wedson apontou para ferramentas técnicas que atualmente reforçam a importância deste nível. Tanto o Canal CVDD como o Preço Médio de Mercado Corrigido por Fibonacci – duas métricas com um histórico de destaque dos pontos de viragem do Bitcoin – estão a emitir sinais na mesma região. A convergência destes indicadores sugere que os traders não devem ignorar a zona à medida que o Bitcoin se aproxima. O Que Isto Pode Significar para o Mercado Se o Bitcoin conseguir superar a resistência e garantir uma posição acima de 118.000 dólares, Wedson acredita que isso poderia abrir caminho para outro forte rali. Por outro lado, hesitação neste nível poderia interromper o momentum e levar a uma renovada volatilidade. Com o BTC já pairando perto de território recorde, o resultado poderá determinar se o mercado entra numa fase de consolidação ou se prepara para o seu próximo movimento explosivo. Espera-se que os próximos dias sejam críticos, à medida que o Bitcoin testa níveis que repetidamente moldaram o seu desempenho em ciclos anteriores. Tanto investidores como analistas estarão a observar atentamente para ver se a criptomoeda tem força para subir mais — ou se os vendedores recuperam a vantagem nesta barreira há muito testada.
BitcoinEthereumNews
2025/09/14 16:01
Notícias Bitcoin: Analista alerta que o mercado está próximo de um ponto de viragem crucial
O analista de mercado Joao Wedson identificou $117.000 como uma zona que pode provar ser crucial para a próxima direção da criptomoeda. A publicação Notícias Bitcoin: Analista Alerta que o Mercado Está Próximo de um Ponto de Viragem Crucial apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/14 16:00
Previsão de preço da criptomoeda Little Pepe: A próxima cripto a multiplicar por 100x?
As meme coins dominaram algumas das maiores altas do mercado cripto, com tokens como PEPE e SHIB transformando pequenas apostas em retornos que mudam vidas. Neste ciclo, Little Pepe (LILPEPE), uma blockchain Layer 2 focada em memes, está invadindo o cenário com números recordes de pré-venda e enorme tração comunitária. Com sua combinação única de humor, relevância cultural e poderosa
Coinstats
2025/09/14 16:00
Secretário das Finanças de Hong Kong Paul Chan Mo-po: A HKMA está a explorar como a tokenização pode melhorar a emissão e negociação de créditos de carbono
PANews informou em 14 de setembro que o Secretário Financeiro de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, afirmou na sua mais recente memória que Hong Kong é líder em finanças verdes e sustentáveis na Ásia, mas que, além do volume, é crucial fornecer produtos inovativos que atendam às necessidades de desenvolvimento de diferentes países e regiões. Obrigações de catástrofe e securitização de infraestrutura são bons exemplos. A Autoridade Monetária de Hong Kong está a explorar, através do projeto Ensemble Sandbox, como a tokenização pode melhorar a emissão e negociação de créditos de carbono, aumentando assim a liquidez e profundidade de mercado do mercado de carbono.
PANews
2025/09/14 15:47
Legisladores da Califórnia enviam projeto de lei de segurança de IA de volta à mesa de Newsom
Os legisladores da Califórnia aprovaram um projeto de lei de segurança de IA exigindo transparência das empresas, deixando o Governador Gavin Newsom com uma decisão difícil. O projeto de lei poderia estabelecer um precedente para a regulamentação nacional de IA, refletindo a influência da Califórnia nos padrões de governança tecnológica. Gigantes da tecnologia e grupos de lobby opõem-se à legislação, alertando que poderia prejudicar a inovação enquanto negligencia desenvolvedores menores de IA. A publicação "California Lawmakers Send AI Safety Bill Back to Newsom's Desk" apareceu primeiro no CoinCentral.
Coincentral
2025/09/14 15:45
Derive propõe aumento surpreendente ao suprimento total de moedas
A proposta sugere aumentar o suprimento de DRV em 50% com 500 milhões de novas moedas. As novas moedas serão usadas para financiar parcerias e aumentar a liquidez institucional. A publicação Derive propõe aumento surpreendente ao fornecimento máximo de moedas apareceu primeiro em COINTURK NEWS.
Coinstats
2025/09/14 14:37
