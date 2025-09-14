Exchange MEXC
Fundação Ethereum divulga roteiro para privacidade de ponta a ponta
Fundação Ethereum Divulga Roteiro Para Privacidade End-To-End - Eis O Que Deve Saber. Semilore Faleti trabalha como cripto-jornalista na Bitconist, fornecendo as últimas atualizações sobre desenvolvimentos de blockchain, regulamentações cripto e o ecossistema DeFi. Ele é um forte entusiasta de criptomoedas apaixonado por cobrir a crescente presença da tecnologia blockchain no mundo financeiro.
Japão planeia grande reforma fiscal de criptomoedas, reduzindo a taxa para 20% até 2026
TLDR O Japão irá reduzir o imposto sobre ganhos de capital em criptomoedas de 55% para 20% até 2026 para atrair mais investidores. A nova reforma fiscal simplificará a conformidade cripto e aumentará a participação no mercado no Japão. A taxa fixa de 20% para criptomoedas alinha o Japão com os objetivos fintech globais, melhorando a competitividade. Regras de reporte de perdas para investidores de criptomoedas serão introduzidas, permitindo [...] O post Japão Planeia Grande Reforma Fiscal para Criptomoedas, Reduzindo Taxa para 20% até 2026 apareceu primeiro no CoinCentral.
Domingo de Retrospetiva Cripto: Quando a MoneyGram Escolheu a Stellar em Vez da XRP Durante o Processo Judicial da Ripple
O post Cripto Flashback Sunday: Quando a MoneyGram Escolheu a Stellar em Vez da XRP Durante o Processo da Ripple apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post Cripto Flashback Sunday: Quando a MoneyGram Escolheu a Stellar em Vez da XRP Durante o Processo da Ripple apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News No início de 2021, o gigante global de remessas MoneyGram encerrou sua parceria de alto perfil com a Ripple Labs, citando desafios relacionados ao processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) contra a Ripple. O processo, apresentado em dezembro de 2020, alegava que a Ripple havia conduzido ofertas de valores mobiliários não registradas através da venda de XRP. Na época, a MoneyGram era uma das parceiras mais proeminentes da Ripple, usando soluções baseadas em RippleNet e XRP para liquidações transfronteiriças. No entanto, a incerteza regulatória tornou impossível continuar. O CEO da MoneyGram, Alexander Holmes, sobre a escolha da Stellar: "O produto da Ripple era muito diferente." O processo da SEC contra a Ripple foi o principal motivo para encerrar a parceria, a Stellar e a Ripple ainda podem se complementar de maneiras únicas. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 12 de setembro de 2025 "Tivemos uma ótima experiência com a Ripple", disse o CEO da MoneyGram, Alexander Holmes, em uma entrevista à CoinDesk. "Mas com as mudanças e o desafio que a SEC apresentou, foi muito difícil para nós continuarmos nesse relacionamento. Ambos concordamos em seguir em frente." Por que a Stellar Foi a Próxima Escolha A MoneyGram posteriormente se voltou para a Stellar (XLM), uma blockchain cofundada por Jed McCaleb, que também foi um dos fundadores originais da Ripple. De acordo com Holmes, a oferta da Stellar era fundamentalmente diferente da Ripple, com foco em soluções voltadas para o consumidor e integração de stablecoin. "O produto da Ripple era muito diferente", explicou Holmes. "A Ripple tende a se concentrar no back-end, no fluxo de fundos transfronteiriços através da RippleNet. A Stellar nos abordou com um modelo de consumidor front-end — a capacidade de operar entre fiat e stablecoins. Foi uma ótima ideia, e queríamos ser proativos e progressivos na inovação blockchain." Essa mudança permitiu que a MoneyGram pilotasse serviços de entrada/saída para a stablecoin USDC, facilitando para os consumidores a conversão entre...
Melhor criptomoeda para comprar depois do gráfico TOTAL2 atingir nova máxima histórica: Boom de altcoins a caminho?
Melhor Criptomoeda para Comprar Depois que o Gráfico TOTAL2 Atinge Nova Máxima Histórica (ATH): Boom de Altcoins a Caminho? Como escritor de criptomoedas, Krishi divide o seu tempo entre descodificar o caos dos mercados e escrever sobre isso de uma forma que não o faz adormecer. Ele está nisto há quase dois anos nas trincheiras cripto. Sim, ele lamenta ter perdido as magníficas altas que vieram antes disso (quem não lamenta!), mas está mais do que pronto para colocar o seu dinheiro onde estão as suas palavras. Antes de mergulhar de cabeça nas criptomoedas, Krishi passou mais de cinco anos escrevendo para alguns dos maiores nomes da tecnologia, incluindo TechRadar, Tom's Guide e PC Gaming, cobrindo tudo, desde gadgets e cibersegurança até jogos e software. Quando não está a pesquisar e escrever sobre os últimos acontecimentos em cripto, Krishi negocia no mercado forex enquanto mantém criptomoedas nos seus planos de HODL a longo prazo. Ele é um crente do Bitcoin, embora nunca deixe que esse viés se infiltre na sua escrita.
Notícias Ethereum: Fundação revela roteiro de privacidade a longo prazo
Um roteiro recentemente divulgado pelos Privacy Stewards of Ethereum (PSE), nome renovado da Fundação Ethereum, estabelece como a equipa pretende [...] A publicação Ethereum News: Foundation Unveils Long-Term Privacy Roadmap apareceu primeiro no Coindoo.
El Salvador sublinha que os Bancos de Bitcoin estão a chegar este ano
O post El Salvador Enfatiza que Bancos de Bitcoin Estão a Chegar Este Ano apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Durante as celebrações que marcam o quarto ano da viragem do país para o Bitcoin, as autoridades afirmaram que os bancos de Bitcoin serão estabelecidos em breve. El Salvador promulgou a Lei do Banco de Investimento em agosto, abrindo as portas para bancos de investimento privados em Bitcoin. El Salvador Prepara-se para Abrir Bancos de Bitcoin em Breve El Salvador, um dos países pioneiros na integração do Bitcoin como [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/el-salvador-stresses-bitcoin-banks-are-coming-this-year/
Previsão do Preço do Bitcoin: Poderão Estes Dados Onchain Prever um Movimento Parabólico para o BTC?
Bitcoin estabiliza perto de $115.800 enquanto ETFs registam entradas de $2,3B e as baleias adicionam 237K BTC. Alvos de rompimento técnico entre $119,5K-$124,5K, com $130K à vista.
Bitcoin Testemunha Ganhos de Preço Notáveis
A valorização do Bitcoin escalou recentemente, impulsionada em grande parte por um ressurgimento nos investimentos institucionais. Um influxo de ETFs spot de Bitcoin nos E.U.A. Continue a Ler: Bitcoin Testemunha Ganhos de Preço Notáveis
DefiLlama Questiona Reivindicação de Valor Total Bloqueado (TVL) de $12B pela Empresa Fintech Figure
A publicação DefiLlama Questiona Reivindicação de $12B em Valor Total Bloqueado (TVL) pela Empresa Fintech Figure apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Fintech 14 de setembro de 2025 | 13:00 A credibilidade da atividade on-chain relatada pela Figure está sob escrutínio depois que a DefiLlama sinalizou grandes inconsistências nos dados da empresa. O aviso foi emitido por 0xngmi, o fundador pseudônimo da plataforma de análise DeFi, que compartilhou descobertas que sugerem que o valor total bloqueado (TVL) da Figure pode estar fortemente superestimado. De acordo com a análise da DefiLlama, a pegada on-chain real da Figure não se assemelha aos $12 bilhões de TVL que promove. A análise revelou que a empresa possui apenas cerca de $5 milhões em Bitcoin e $4 milhões em Ethereum em exchanges, enquanto os volumes de negociação de Bitcoin relatados atingiram apenas $2.000 em um período de 24 horas. Enquanto isso, o fornecimento circulante de sua stablecoin, YLDS, parece limitado a apenas 20 milhões de unidades. Os dados não correspondem à narrativa A equipe da DefiLlama argumentou que a incompatibilidade está na forma como a Figure contabiliza seus ativos reais (RWA). A maioria das transferências, dizem eles, são iniciadas por contas que não são os proprietários reais, e os empréstimos são realizados principalmente em moeda fiduciária em vez de cripto. Pagamentos on-chain, frequentemente centrais para a atividade DeFi, foram considerados praticamente inexistentes. Esta discrepância levanta questões sobre se os $12 bilhões relatados em RWA são simplesmente um espelho de um banco de dados interno, em vez de um reflexo de atividade genuína baseada em blockchain. Disputa sobre rejeição e taxas de listagem As tensões aumentaram ainda mais depois que a DefiLlama confrontou a Figure em uma discussão no Telegram. Alguns observadores sugeriram que a exclusão do projeto da plataforma foi politicamente motivada, chegando a alegar que a DefiLlama rejeitou a Figure com base no número de seguidores ou solicitou taxas de listagem. 0xngmi rejeitou essas alegações categoricamente. "Nunca cobramos projetos por listagens ou os rejeitamos com base na presença nas redes sociais", disse ele, enfatizando que a missão da plataforma é manter a confiança do usuário publicando dados confiáveis e verificáveis. Confiança no centro do debate A DefiLlama construiu sua reputação na transparência
Que Cripto Comprar Agora? Previsões de Preço da Mutuum Finance (MUTM) Apontam para $5 até 2030
Mutuum Finance arrecada $15,65M em pré-venda a $0,035, com analistas a apontar para $1,85 até 2026 e $5 até 2030. O lançamento Beta e as listagens de Nível 1 poderiam impulsionar ganhos de 140x.
Notícias em alta
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular
Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões
Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.
BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober
Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.