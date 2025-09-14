Domingo de Retrospetiva Cripto: Quando a MoneyGram Escolheu a Stellar em Vez da XRP Durante o Processo Judicial da Ripple

No início de 2021, o gigante global de remessas MoneyGram encerrou sua parceria de alto perfil com a Ripple Labs, citando desafios relacionados ao processo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) contra a Ripple. O processo, apresentado em dezembro de 2020, alegava que a Ripple havia conduzido ofertas de valores mobiliários não registradas através da venda de XRP. Na época, a MoneyGram era uma das parceiras mais proeminentes da Ripple, usando soluções baseadas em RippleNet e XRP para liquidações transfronteiriças. No entanto, a incerteza regulatória tornou impossível continuar. O CEO da MoneyGram, Alexander Holmes, sobre a escolha da Stellar: "O produto da Ripple era muito diferente." O processo da SEC contra a Ripple foi o principal motivo para encerrar a parceria, a Stellar e a Ripple ainda podem se complementar de maneiras únicas. pic.twitter.com/kVb8WBkkYR — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) 12 de setembro de 2025 "Tivemos uma ótima experiência com a Ripple", disse o CEO da MoneyGram, Alexander Holmes, em uma entrevista à CoinDesk. "Mas com as mudanças e o desafio que a SEC apresentou, foi muito difícil para nós continuarmos nesse relacionamento. Ambos concordamos em seguir em frente." Por que a Stellar Foi a Próxima Escolha A MoneyGram posteriormente se voltou para a Stellar (XLM), uma blockchain cofundada por Jed McCaleb, que também foi um dos fundadores originais da Ripple. De acordo com Holmes, a oferta da Stellar era fundamentalmente diferente da Ripple, com foco em soluções voltadas para o consumidor e integração de stablecoin. "O produto da Ripple era muito diferente", explicou Holmes. "A Ripple tende a se concentrar no back-end, no fluxo de fundos transfronteiriços através da RippleNet. A Stellar nos abordou com um modelo de consumidor front-end — a capacidade de operar entre fiat e stablecoins. Foi uma ótima ideia, e queríamos ser proativos e progressivos na inovação blockchain." Essa mudança permitiu que a MoneyGram pilotasse serviços de entrada/saída para a stablecoin USDC, facilitando para os consumidores a conversão entre...