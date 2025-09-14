Bitcoin vs. os Magnificent 7: Por que o BTC é "mais interessante", segundo Michael Saylor
O post Bitcoin vs. the Magnificent 7: Por que o BTC é 'mais interessante', segundo Michael Saylor apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pontos-chave A estratégia focada em Bitcoin da Strategy a diferenciou dos gigantes da tecnologia. Os retornos anualizados de 91% da empresa destacam o papel da principal criptomoeda como uma estratégia de tesouraria superior. A Strategy de Michael Saylor (anteriormente MicroStrategy) está mais uma vez no centro das discussões de mercado, graças à sua abordagem ousada impulsionada pelo Bitcoin [BTC]. Há muito reconhecida como pioneira na adoção corporativa de Bitcoin, a empresa transformou sua estratégia de tesouraria em um estudo de caso tanto para empresas tradicionais quanto para entusiastas de criptomoedas. A Strategy de Michael Saylor faz manchetes Em uma publicação recente, Saylor destacou o quanto a Strategy avançou, não apenas em exposição a ativos digitais, mas também em retornos e Interesse Aberto, colocando a empresa bem acima dos chamados "Magnificent 7". Fonte: Michael Saylor/X A Strategy registrou uma impressionante proporção de 100,5% de Interesse Aberto em relação à capitalização de mercado, superando os 26% da Tesla e deixando outros pesos pesados da tecnologia como Meta, Alphabet e Amazon para trás por uma ampla margem. Reação da comunidade No entanto, a comunidade foi rápida em responder com reações mistas, com um usuário comentando no X, Fonte: Against the Wall Street/X Enquanto isso, vários usuários alinharam-se com o ponto de vista de Saylor, afirmando, "$MSTR tendo 9x o OI que os Mag 7 é uma clara ilustração do que acontece quando você remove a volatilidade de uma empresa. Monetize a volatilidade através do BTC." Comparação de retornos anualizados de Saylor Em uma publicação subsequente, Saylor ampliou a comparação introduzindo o que ele chamou de "Era do Padrão Bitcoin". Retornos anualizados da Strategy Ele revelou a dominância da Strategy em termos de retornos anualizados — impressionantes 91%, muito à frente dos 72% da Nvidia e 32% da Tesla. Alphabet e Meta registraram retornos de 26% e 23%, respectivamente, enquanto Microsoft, Apple e Amazon registraram resultados muito mais baixos. Para Saylor, os dados reforçam uma mensagem que ele defende há anos: a adoção do Bitcoin não é apenas uma estratégia de tesouraria, mas um impulsionador de retornos superiores. MSTR...
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:10