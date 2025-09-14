A maior ameaça do Bitcoin pode estar a vir de dentro das tesourarias corporativas

O post A Maior Ameaça do Bitcoin Pode Estar Vindo de Dentro das Tesourarias Corporativas apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 de setembro de 2025 | 17:00 David Bailey, CEO da empresa de tesouraria de Bitcoin Nakamoto, expressou frustração com a forma como as empresas estão remodelando a narrativa cripto corporativa. Ele argumenta que, ao adicionar altcoins mais fracas aos balanços, as empresas estão desfocando o que antes era uma estratégia direta: manter Bitcoin como ativo de reserva. Bailey criticou o que chamou de "financiamento tóxico" e o reempacotamento de projetos fracassados como novos instrumentos. Ele alertou que muitas empresas estão perseguindo tendências sem visão, minando a legitimidade de todo o setor de tesouraria. O caminho a seguir, disse ele, é simples: crescer e monetizar os balanços de forma eficaz. Aqueles que tiverem sucesso expandirão os ativos, enquanto aqueles que administrarem mal serão engolidos por players mais fortes. Comparando empresas de tesouraria de Bitcoin com bancos tradicionais, Bailey disse que a indústria está essencialmente construindo "bancos de Bitcoin" ou, no mínimo, instituições financeiras focadas em Bitcoin. Na sua visão, o setor está entrando numa fase crítica de teste onde apenas alguns resistirão. Seus comentários surgem num momento em que um número crescente de empresas listadas publicamente diversificam para além do Bitcoin. Algumas empresas, como a Mill City Ventures III, até revelaram estratégias centradas em altcoins como Sui, alimentando o debate sobre risco e viabilidade a longo prazo. Os dados mostram que as empresas agora detêm quase $118 bilhões em Bitcoin, enquanto o interesse em Ethereum e outros tokens tem aumentado. Ethereum, em particular, ganhou força graças aos rendimentos de staking, com mais de 3% do seu fornecimento já em tesourarias corporativas. Nem todos os investidores recebem bem esta mudança. Mike Novogratz, da Galaxy Digital, sugeriu que a recente negociação lateral do Bitcoin pode estar ligada à demanda de tesouraria transbordando para outros ativos. Enquanto isso, algumas vozes de capital de risco alertam que apenas um punhado de empresas de tesouraria de Bitcoin sobreviverão, prevendo que as mal administradas poderiam entrar em colapso. O crescente apetite por tesourarias não-Bitcoin destaca tanto o amadurecimento das estratégias cripto corporativas quanto a...