2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Dogecoin marca o melhor mês desde 2024 com lançamento de ETF no horizonte

Dogecoin marca o melhor mês desde 2024 com lançamento de ETF no horizonte

O Dogecoin protagonizou uma impressionante recuperação em setembro, e o trader veterano Peter Brandt afirma que o movimento recente é nada menos que "enorme". A criptomoeda nascida de meme subiu mais de 30% este mês, desafiando a fraqueza sazonal do mercado mais amplo e alinhando o que poderia ser seu melhor desempenho do ano. Durante a semana passada, o DOGE subiu dois dígitos em questão de dias, estendendo sua sequência de vitórias para cinco sessões – a mais longa desde o verão passado. Esse momentum elevou a moeda de volta a níveis não vistos desde julho, quando uma reversão acentuada eliminou mais de um terço do seu valor em menos de duas semanas. Setembro está se desenvolvendo de forma muito diferente. Com um ganho de 36% até agora, já se tornou o melhor mês do Dogecoin desde novembro de 2024, quando o token disparou mais de 160% em questão de semanas. Os traders estão observando atentamente para ver se o DOGE pode recuperar o limiar de $0,30, um nível que repetidamente limitou suas altas. Alimentando o otimismo está a chegada iminente do primeiro ETF de Dogecoin dos EUA, programado para lançamento na próxima semana. O fundo, apoiado pela REX Shares e Osprey Funds, não é estruturado como ETFs spot tradicionais, mas ainda marca um marco para o acesso institucional à moeda. Observadores do mercado veem o lançamento como um potencial catalisador para o DOGE estabelecer uma base mais firme acima dos níveis de resistência chave. Enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos adiou sua decisão sobre o ETF spot de Dogecoin da Bitwise—um passo padrão no processo regulatório—a expectativa em torno do produto REX-Osprey já adicionou energia ao mercado. Com analistas veteranos como Brandt apontando para o rompimento e produtos institucionais finalmente abrindo a porta para investidores populares, o retorno do Dogecoin pode estar apenas começando.
Bitcoin vs. os Magnificent 7: Por que o BTC é "mais interessante", segundo Michael Saylor

Bitcoin vs. os Magnificent 7: Por que o BTC é "mais interessante", segundo Michael Saylor

A estratégia focada em Bitcoin da Strategy a diferenciou dos gigantes da tecnologia. Os retornos anualizados de 91% da empresa destacam o papel da principal criptomoeda como uma estratégia de tesouraria superior. A Strategy de Michael Saylor (anteriormente MicroStrategy) está mais uma vez no centro das discussões de mercado, graças à sua abordagem ousada impulsionada pelo Bitcoin [BTC]. Há muito reconhecida como pioneira na adoção corporativa de Bitcoin, a empresa transformou sua estratégia de tesouraria em um estudo de caso tanto para empresas tradicionais quanto para entusiastas de criptomoedas. A Strategy de Michael Saylor faz manchetes Em uma publicação recente, Saylor destacou o quanto a Strategy avançou, não apenas em exposição a ativos digitais, mas também em retornos e Interesse Aberto, colocando a empresa bem acima dos chamados "Magnificent 7". Fonte: Michael Saylor/X A Strategy registrou uma impressionante proporção de 100,5% de Interesse Aberto em relação à capitalização de mercado, superando os 26% da Tesla e deixando outros pesos pesados da tecnologia como Meta, Alphabet e Amazon para trás por uma ampla margem. Reação da comunidade No entanto, a comunidade foi rápida em responder com reações mistas, com um usuário comentando no X, Fonte: Against the Wall Street/X Enquanto isso, vários usuários alinharam-se com o ponto de vista de Saylor, afirmando, "$MSTR tendo 9x o OI que os Mag 7 é uma clara ilustração do que acontece quando você remove a volatilidade de uma empresa. Monetize a volatilidade através do BTC." Comparação de retornos anualizados de Saylor Em uma publicação subsequente, Saylor ampliou a comparação introduzindo o que ele chamou de "Era do Padrão Bitcoin". Retornos anualizados da Strategy Ele revelou a dominância da Strategy em termos de retornos anualizados — impressionantes 91%, muito à frente dos 72% da Nvidia e 32% da Tesla. Alphabet e Meta registraram retornos de 26% e 23%, respectivamente, enquanto Microsoft, Apple e Amazon registraram resultados muito mais baixos. Para Saylor, os dados reforçam uma mensagem que ele defende há anos: a adoção do Bitcoin não é apenas uma estratégia de tesouraria, mas um impulsionador de retornos superiores.
A maior ameaça do Bitcoin pode estar a vir de dentro das tesourarias corporativas

A maior ameaça do Bitcoin pode estar a vir de dentro das tesourarias corporativas

David Bailey, CEO da empresa de tesouraria de Bitcoin Nakamoto, expressou frustração com a forma como as empresas estão remodelando a narrativa cripto corporativa. Ele argumenta que, ao adicionar altcoins mais fracas aos balanços, as empresas estão desfocando o que antes era uma estratégia direta: manter Bitcoin como ativo de reserva. Bailey criticou o que chamou de "financiamento tóxico" e o reempacotamento de projetos fracassados como novos instrumentos. Ele alertou que muitas empresas estão perseguindo tendências sem visão, minando a legitimidade de todo o setor de tesouraria. O caminho a seguir, disse ele, é simples: crescer e monetizar os balanços de forma eficaz. Aqueles que tiverem sucesso expandirão os ativos, enquanto aqueles que administrarem mal serão engolidos por players mais fortes. Comparando empresas de tesouraria de Bitcoin com bancos tradicionais, Bailey disse que a indústria está essencialmente construindo "bancos de Bitcoin" ou, no mínimo, instituições financeiras focadas em Bitcoin. Na sua visão, o setor está entrando numa fase crítica de teste onde apenas alguns resistirão. Seus comentários surgem num momento em que um número crescente de empresas listadas publicamente diversificam para além do Bitcoin. Algumas empresas, como a Mill City Ventures III, até revelaram estratégias centradas em altcoins como Sui, alimentando o debate sobre risco e viabilidade a longo prazo. Os dados mostram que as empresas agora detêm quase $118 bilhões em Bitcoin, enquanto o interesse em Ethereum e outros tokens tem aumentado. Ethereum, em particular, ganhou força graças aos rendimentos de staking, com mais de 3% do seu fornecimento já em tesourarias corporativas. Nem todos os investidores recebem bem esta mudança. Mike Novogratz, da Galaxy Digital, sugeriu que a recente negociação lateral do Bitcoin pode estar ligada à demanda de tesouraria transbordando para outros ativos. Enquanto isso, algumas vozes de capital de risco alertam que apenas um punhado de empresas de tesouraria de Bitcoin sobreviverão, prevendo que as mal administradas poderiam entrar em colapso. O crescente apetite por tesourarias não-Bitcoin destaca tanto o amadurecimento das estratégias cripto corporativas quanto a
Compartilhar
O melhor novo programa da Netflix alcança 100% perfeitos no Rotten Tomatoes

O melhor novo programa da Netflix alcança 100% perfeitos no Rotten Tomatoes

É um programa que provavelmente não está no radar de muitas pessoas, mas no momento, tem uma pontuação perfeita no Rotten Tomatoes, garantindo uma vitória para a Netflix. O programa com 100% de pontuação é The Dead Girls, uma série que mal entrou no top 10 da lista da Netflix, atualmente em #10, mas conquistou os críticos que a viram. O programa é uma série limitada, um show mexicano baseado em um livro de Jorge Ibargüengoitia. Eis como foi descrito por Salman Rushdie: "Esta é a primeira aparição em inglês de um romancista mexicano de enorme talento. Seu brilhante romance é baseado em fatos: a descoberta no quintal de um bordel de cidade pequena dos cadáveres de seis prostitutas. Nos tons lacônicos de um relatório policial, Ibargüengoitia investiga os assassinatos e seus motivos, a sociedade e a profissão – a mais antiga de todas, mas não menos misteriosa por isso – que os precipitou. Mas este não é um trabalho árido de sociologia ou criminologia; é uma obra de ficção, uma comédia negra ao mesmo tempo comovente e cruelmente engraçada, uma mistura potente e divertida de sexo e caos..." Além disso, também é baseado em uma história real de Las Poquianchis, uma família de assassinos em série dos anos 1960. O programa tem seis episódios, mas é uma longa maratona, dado que todos eles variam de 60 a 80 minutos, o que significa que é um investimento tão grande quanto outros programas seriam se tivessem 12 episódios, algo raro para a Netflix. Esta é uma série limitada, baseada em um livro, baseada em eventos reais, então não, não há busca por uma temporada sequencial aqui em termos de audiência que possa ou não conseguir.
Compartilhar
Uma Ferramenta Financeira Que Pode Beneficiar Traders, Investidores E Usuários

Uma Ferramenta Financeira Que Pode Beneficiar Traders, Investidores E Usuários

BitShares é uma plataforma blockchain descentralizada que oferece uma ampla gama de serviços e recursos financeiros. BitShares opera uma exchange descentralizada (DEX) onde os usuários podem negociar várias criptomoedas diretamente sem a necessidade de intermediários. Seu objetivo é fornecer uma exchange descentralizada, plataforma de negociação e vários instrumentos financeiros, todos construídos em sua infraestrutura blockchain. BitShares permite que os usuários emitam e negociem smart coins que são respaldadas por ativos do mundo real ou garantias. Essas smart coins podem ser usadas para stablecoins, tokens vinculados a commodities e muito mais. BTS é a criptomoeda nativa da plataforma BitShares. Os tokens BTS são usados para pagar taxas de transação e várias operações na rede BitShares.
Compartilhar
Investidor bilionário prevê que o Bitcoin ultrapassará o ouro como reserva de valor global

Investidor bilionário prevê que o Bitcoin ultrapassará o ouro como reserva de valor global

O papel do Bitcoin a longo prazo como reserva de valor global pode estar mais próximo do que muitos esperam, de acordo com o investidor bilionário Chamath Palihapitiya. Falando sobre o ciclo atual do mercado, ele argumentou que o BTC poderia subir até 1,14 milhão de dólares antes do fim do ciclo, eventualmente substituindo o ouro como a cobertura preferida do mundo. Em vez de se concentrar em negociações de curto prazo, Palihapitiya enquadrou sua visão em torno de duas forças que moldam o mercado: os choques de oferta impulsionados pelo halving do Bitcoin e o aumento de fluxos institucionais através de ETFs à vista. Ele descreveu os ETFs como um "divisor de águas", dizendo que criaram um ponto de viragem na adoção ao tornar o Bitcoin mais acessível para grandes investidores. Olhando para os ciclos de mercado anteriores, Palihapitiya disse que seu objetivo foi derivado de padrões médios de crescimento, não de especulação ou aconselhamento financeiro. Ele enfatizou que dados passados do segundo e terceiro ciclos apontam para um potencial significativo de valorização na fase atual. O investidor também compartilhou sua perspectiva sobre como o Bitcoin pode se encaixar nas economias cotidianas. Embora as moedas nacionais provavelmente não desapareçam, ele previu que mais países operarão em um modelo dual—usando moeda fiduciária para transações diárias enquanto recorrem ao Bitcoin como reserva de longo prazo. Nesse contexto, o BTC naturalmente absorveria a função que o ouro desempenhou por séculos. Se o Bitcoin atingir os níveis delineados por Palihapitiya, isso marcaria uma das maiores mudanças na história financeira moderna, colocando o ativo digital no centro da preservação de riqueza em escala global.
Compartilhar
Tron (TRX) destruiu o resto do mercado cripto com receita massiva em 24 horas

Tron (TRX) destruiu o resto do mercado cripto com receita massiva em 24 horas

Dominância de mercado da Tron Fluxo de receita massivo Em termos de receita, a Tron superou quase todas as outras blockchains, gerando incríveis $1,142 milhões em um único dia. Para colocar isso em perspectiva, a Ethereum fez $174.677, enquanto a Solana, que ficou em segundo lugar, fez apenas $175.708. A receita da Tron nos últimos 30 dias foi de $49,2 milhões, mais de três vezes os $14,78 milhões da Ethereum e 10 vezes os $4,61 milhões da Solana. A dominância não é coincidência. Dominância de mercado da Tron Uma quantidade significativa de fornecimento de stablecoin é hospedada na Tron, que emergiu como a base do ecossistema USDT (Tether). Grandes volumes de transações são impulsionados por este único fator em toda a rede Tron, o que resulta diretamente em altas taxas e receita constante. Como as transferências de stablecoin mantêm o throughput de transações da Tron consistentemente alto, ela difere da maioria das outras chains em que a atividade só aumenta durante rallies especulativos. Fonte: DefiLIama A Tron não está apenas sobrevivendo ao ciclo cripto atual, mas florescendo, como evidenciado por sua tração on-chain. Enquanto a velocidade da Solana atrai desenvolvedores e a Ethereum continua sendo líder em inovação de contratos inteligentes, a Tron estabeleceu um nicho de mercado distinto controlando liquidações de stablecoin. Esta dominância constrói um forte fosso contra rivais e garante fluxos de entrada constantes. Em termos de preço, o TRX se saiu melhor que o mercado de altcoins maior. Fluxo de receita massivo O ativo exibe força consistente enquanto negocia próximo às máximas locais, evitando a volatilidade acentuada observada em outros tokens. A avaliação da Tron é suportada por um ambiente favorável criado pela adoção da rede, fluxos de entrada consistentes de USDT e alta receita on-chain. Por fim, a Tron mostrou que utilidade e receita constante são mais importantes que marketing. A Tron está em uma posição forte para continuar sendo uma das redes mais lucrativas e significativas no mercado à medida que o USDT solidifica sua posição como a stablecoin mais popular do mundo.
Compartilhar
Previsão de preço do Ethereum: ETH visa $5.000 e novos máximos enquanto altcoins como Layer Brett roubam as atenções

Previsão de preço do Ethereum: ETH visa $5.000 e novos máximos enquanto altcoins como Layer Brett roubam as atenções

Os analistas estão a observar
Compartilhar
Corretora de Opções Onchain planeia expansão ousada de Token para competir com gigantes

Corretora de Opções Onchain planeia expansão ousada de Token para competir com gigantes

O cofundador Nick Forster sugeriu aumentar o fornecimento de DRV em metade, adicionando 500 milhões de tokens para fortalecer a plataforma [...] O post Bolsa de Opções Onchain Planeia Expansão Ousada de Tokens para Competir com Gigantes apareceu primeiro no Coindoo.
Compartilhar
Wall Street vai aumentar alocações de Bitcoin até ao final do ano, diz analista veterano

Wall Street vai aumentar alocações de Bitcoin até ao final do ano, diz analista veterano

O estrategista veterano de Wall Street Jordi Visser espera que as instituições financeiras dos EUA aumentem a sua exposição ao Bitcoin antes do final de 2025.
