2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Paquistão acaba de abrir as suas portas para as maiores empresas de criptomoeda do mundo

Paquistão acaba de abrir as suas portas para as maiores empresas de criptomoeda do mundo

Em vez de lançar a sua própria stablecoin ou restringir o mercado, Islamabad está a apostar em parcerias com players estabelecidos já [...] O post Paquistão Acaba de Abrir as Suas Portas às Maiores Empresas Cripto do Mundo apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo2025/09/15 02:35
Preço do BTC visa novos máximos enquanto traders procuram retestar máximos históricos; Últimas notícias sobre Chainlink hoje

Preço do BTC visa novos máximos enquanto traders procuram retestar máximos históricos; Últimas notícias sobre Chainlink hoje

O post Preço do BTC Visa Novos Máximos Enquanto Traders Buscam Testar Novamente Recordes Históricos; Últimas Notícias sobre Chainlink Hoje apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Para muitos investidores de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) possui um status especial. É a primeira criptomoeda e, indiscutivelmente, a mais influente. Geralmente, o que acontece com o Bitcoin (BTC) também tende a repercutir em todo o mercado, levando a um rally mais amplo. Embora a ação de preço do BTC tenha esfriado por um tempo, os investidores permanecem confiantes em outra quebra de preço. Da mesma forma, o Chainlink (LINK) está surfando em um momentum similar com crescente interesse em ETF e um lançamento de reserva. De fato, tanto BTC quanto LINK oferecem ascensão constante e ganhos confiáveis para os detentores, mas para aqueles que buscam retornos explosivos de curto prazo, Layer Brett ($LBRETT) é a próxima grande novidade. Atualmente com preço de $0,0058, Layer Brett já vendeu mais de $3,5 milhões graças à sua infraestrutura Layer 2 e altas recompensas de staking. A Corrida do Bitcoin para Novos Recordes Históricos: Ventos Institucionais Aceleram O notável rally do Bitcoin (BTC) após as eleições do ano passado permanece fresco na memória das baleias cripto. Mas um ponto-chave a observar é que este rally solidificou o status do BTC como um ouro digital, e não apenas um blockbuster especulativo como costumava ser. Este status como ouro digital foi ainda mais reforçado por fortes aprovações de ETF, fluxos institucionais e mudanças macroeconômicas. De acordo com muitos analistas, a ação de preço do BTC será submetida a testes mais delicados à medida que o ano se aproxima do fim. Muitos estão de olho em um retorno de 1,5/2x dos níveis atuais de preço do BTC, mas esta não é uma perspectiva empolgante para as baleias, dado o valor de mercado de mais de $2 trilhões do BTC que limita suas oscilações de preço. Para veteranos do mercado que viram altcoins como Solana e Doge explodirem 100x, o crescimento institucional do BTC parece mais uma aposta calculada do que uma de alto risco e alta recompensa. Se há algo que se parece com isso agora, é o Layer Brett. Chainlink Captura os Holofotes: Notícias do Chainlink mostram aprovações de ETF Chainlink (LINK), o...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:34
O Grande Touro Michael Saylor Sinaliza Novamente Sobre Bitcoin

O Grande Touro Michael Saylor Sinaliza Novamente Sobre Bitcoin

A publicação "O Grande Touro Michael Saylor Sinaliza Novamente Sobre Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, relançou os dados do Bitcoin Tracker. Na sua declaração, Saylor afirmou: "Bitcoin merece elogios", indicando que novas compras podem estar no horizonte. De acordo com a prática passada da empresa, a MicroStrategy normalmente anuncia oficialmente suas compras de BTC no dia seguinte à divulgação da notícia. Isso alimentou a expectativa do mercado por um novo movimento de compra. Em 14 de setembro de 2025, o portfólio de Bitcoin da MicroStrategy alcançou 638.460 BTC. As participações totais da empresa ficaram em $73,93 mil milhões. O custo médio foi de $73.880, enquanto o retorno total do portfólio foi calculado em $26,76 mil milhões, um aumento de 56,73%. A empresa realizou 78 aquisições diferentes até o momento. Em termos de desempenho, os investimentos em Bitcoin da MicroStrategy renderam um retorno de 134,28% no último ano. Durante o mesmo período, o preço do BTC aumentou 95,85%, representando um aumento de 38,43 pontos no desempenho relativo da empresa em relação ao Bitcoin. Desde o início do ano, 115.983,8 BTC foram adicionados ao portfólio, equivalente a $13,43 mil milhões. Apenas no último trimestre, houve um aumento de 30.657,67 BTC, gerando um valor adicional de $3,55 mil milhões. *Isto não é aconselhamento de investimento. Siga agora nossa conta do Telegram e Twitter para notícias exclusivas, análises e dados on-chain! Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-about-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:16
Mineração de DOGE, Mineração de SHIB e Mineração de PEPE Meme Coins Encontram Mineração em nuvem Hashj Alcance Lucros Diários

Mineração de DOGE, Mineração de SHIB e Mineração de PEPE Meme Coins Encontram Mineração em nuvem Hashj Alcance Lucros Diários

A Hashj oferece mineração em nuvem fácil para DOGE, SHIB e PEPE sem custos de hardware, pagamentos diários e um bônus de inscrição de $118, tornando a mineração de meme coins simples em 2025.
Blockchainreporter2025/09/15 01:44
Ripple e Monero lideram o mercado enquanto BullZilla torna-se a melhor nova cripto para aderir agora

Ripple e Monero lideram o mercado enquanto BullZilla torna-se a melhor nova cripto para aderir agora

O post Ripple e Monero Lideram o Mercado Enquanto BullZilla Torna-se a Nova Cripto Principal para Aderir Agora apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado de criptomoedas em 2025 é um cenário em rápida evolução onde a participação antecipada pode fazer a diferença entre retornos comuns e ganhos exponenciais. Meme coins e novos tokens transformaram o mercado, atraindo tanto investidores de varejo quanto institucionais. O timing e a seleção são críticos, já que pré-vendas e lançamentos iniciais frequentemente ditam o potencial de valorização de um projeto. BullZilla ($BZIL) emergiu como uma das oportunidades mais comentadas. Sua pré-venda está avançando rapidamente, com estágios mudando a cada 48 horas ou após atingir $100.000 em financiamento. Para investidores que buscam a próxima grande meme coin, BullZilla representa uma combinação rara de escassez, entusiasmo da comunidade e crescimento estruturado. Ao lado do Bull Zilla, moedas estabelecidas como Ripple (XRP) e Monero (XMR) fornecem contexto e estabilidade. Ripple continua sendo um token líder em pagamentos transfronteiriços com apoio institucional, enquanto Monero é uma cripto focada em privacidade que manteve consistentemente uma forte presença no mercado. Juntas, essas moedas ilustram o espectro de oportunidade e risco para investidores de cripto em 2025. BullZilla: Pré-venda Explosiva e Potencial de 1000x A pré-venda do BullZilla está atualmente no Estágio 2D, com preço de $0,00005241. A participação antecipada é crítica, pois a pré-venda de 24 estágios do token reduz a oferta enquanto aumenta os preços a cada 48 horas ou quando $100.000 são arrecadados. A pré-venda atual já arrecadou mais de $360.000 e integrou mais de 1.200 detentores, com 24,7 bilhões de tokens vendidos. Analistas projetam que os compradores iniciais poderiam ver até 11.422% de ROI se o token atingir seu preço de listagem previsto de $0,00527. Com opções de staking e um ecossistema cinematográfico orientado pela comunidade, BullZilla está posicionado como uma meme coin com potencial de 1000x para aqueles que entrarem no momento certo. O rápido movimento desta pré-venda, combinado com tokenomics claros e engajamento social crescente, torna-o o foco principal para investidores que buscam alto potencial de valorização enquanto participam do mercado de cripto em tendência de 2025. Informações da Pré-venda do BullZilla Métrica Detalhes Estágio Atual 2D (Dead...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 01:34
O maior ladrão de criptomoeda do Canadá recebe pena de prisão após nova onda de crimes

O maior ladrão de criptomoeda do Canadá recebe pena de prisão após nova onda de crimes

O post "O Maior Ladrão de Cripto do Canadá Recebe Pena de Prisão Após Nova Onda de Crimes" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Crime 14 de setembro de 2025 | 20:17 Um tribunal canadense condenou um homem de Hamilton a um ano de prisão depois de ele admitir ter roubado milhões em criptomoeda, incluindo o que se acredita ser o maior roubo individual de cripto na história do país. O caso remonta a 2020, quando o homem—então com apenas 17 anos—realizou com sucesso um esquema de troca de SIM que lhe permitiu drenar CAD $48 milhões (cerca de $34,6 milhões USD) de uma única vítima. Ao enganar um funcionário de uma empresa de telefonia para reassociar o número do alvo, ele conseguiu interceptar códigos de Autenticação de Dois Fatores (2FA), assumir o controle de contas online e canalizar ativos digitais para carteiras que ele controlava. Investigadores descobriram posteriormente seu rastro depois que ele transferiu parte do Bitcoin roubado para um usuário de PlayStation em troca de um nome de usuário para jogos. Apesar de ter sido preso e acusado, ele foi libertado sob fiança em 2022. Em vez de se manter longe de problemas, ele lançou uma segunda onda de crimes. Os promotores disseram que ele sequestrou contas populares de redes sociais e as usou para promover links fraudulentos, enganando seguidores para que entregassem acesso às suas carteiras cripto. Este esquema visou centenas de vítimas e rendeu um adicional de CAD $1 milhão. Embora grande parte do dinheiro roubado não tenha sido recuperado, o tribunal decidiu que o homem cumpriria um ano de prisão pela segunda onda de roubos. Seu assalto original, cometido quando era menor de idade, continua sendo um dos crimes relacionados a cripto mais notórios do Canadá. As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro, de investimento ou de negociação. Coindoo.com não endossa ou recomenda qualquer estratégia de investimento específica ou criptomoeda. Sempre conduza sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro licenciado antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Autor Alex é um jornalista financeiro experiente e entusiasta de criptomoedas. Com...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 01:27
Tron Ultrapassa Blockchains Principais com Aumento de Receitas

Tron Ultrapassa Blockchains Principais com Aumento de Receitas

Tron superou significativamente os principais concorrentes de blockchain, apresentando números de receita notáveis nas últimas 24 horas. Dados da Defillama revelaram que a Tron acumulou $1,14 milhões em apenas um dia, enquanto a Blockchain Ethereum e a Solana registaram $174.000 e $175.000, respetivamente. Continue a ler: Tron ultrapassa blockchains principais com aumento de receita
Coinstats2025/09/15 00:18
Tron Supera as Principais Blockchains com Geração de Receita Impressionante

Tron Supera as Principais Blockchains com Geração de Receita Impressionante

Tron destaca-se por gerar receitas substanciais numa única conversão. Transações de stablecoin de alta frequência impulsionam a produção de receitas da Tron. Continue a Ler: Tron Ultrapassa as Principais Blockchains com Geração de Receitas Impressionante. O post Tron Ultrapassa as Principais Blockchains com Geração de Receitas Impressionante apareceu primeiro no COINTURK NEWS.
Coinstats2025/09/15 00:17
Camada Brett desperta emoções de FOMO (medo de ficar de fora) no retalho, mas MAGACOIN FINANCE ganha apoio de analistas para crescimento de 1000x

Camada Brett desperta emoções de FOMO (medo de ficar de fora) no retalho, mas MAGACOIN FINANCE ganha apoio de analistas para crescimento de 1000x

O post Layer Brett Desperta emoções de FOMO (medo de ficar de fora) no Retalho, mas MAGACOIN FINANCE Ganha Apoio de Analistas para Crescimento de 1000x apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 14 de setembro de 2025 | 19:00 Explore o potencial de crescimento de 1000x da MAGACOIN FINANCE enquanto analistas a apoiam em detrimento do FOMO impulsionado pelo retalho do Layer Brett em 2025. O mercado cripto está a oferecer histórias surpreendentes à medida que projetos emergentes estão a ganhar preferência incrível no retalho. Investidores e traders estão à procura tanto de hype quanto de utilidade para obter os próximos projetos de sucesso. Com as suas recompensas de staking altíssimas e o seu modelo Layer 2 impulsionado por memes, o Layer Brett rapidamente conquistou esta atenção. No entanto, enquanto comanda o burburinho do retalho, os investidores estão a investir noutros lugares. MAGACOIN FINANCE está a tornar-se a pré-venda que pode sustentar o seu crescimento, proporcionando entusiasmo no retalho e o tipo de potencial de valorização a longo prazo que os analistas dificilmente atribuem a tokens em estágio inicial. Efeito FOMO no Retalho do Layer Brett Layer Brett (LBRETT) é um protocolo Ethereum Layer 2 desenvolvido para combinar cultura de memes e tecnologia blockchain de alto rendimento. Tem impressionantes 10.000 transações por segundo e baixas taxas de gás. Isto resolve o problema de escalabilidade que afetou meme tokens anteriores como Dogecoin e Shiba Inu. No entanto, a sua verdadeira inspiração é a tokenomics (economia de tokens) e o hype baseado na comunidade. O esquema de staking hiper-incentivado implica rendimentos anuais de 895%. Estes números imensos estão destinados a evocar FOMO em traders de retalho que procuram lucros rápidos. O projeto já acumulou mais de 2,7 milhões de dólares em capital de pré-venda. Whales (Baleias) e investidores comuns estão todos a garantir alocações na forma de preços aumentados em rondas subsequentes. Os participantes iniciais têm a oportunidade de obter ganhos de 50x a menos de 0,01 dólares por token. O frenesi é exacerbado pelo marketing do Layer Brett. O projeto também utiliza loops virais de participação, cultivados através de integrações NFT, sorteios e staking gamificado. Este momentum alimenta conversas constantes em canais sociais, elevando o seu perfil muito além das pré-vendas típicas. Também está a ser comparado ao Dogecoin e Shiba Inu iniciais, o que ajuda a reforçar a especulação no seu crescimento explosivo...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 00:03
Previsão de Preço do Cardano (ADA) para 14 de setembro

Previsão de Preço do Cardano (ADA) para 14 de setembro

A publicação Previsão de Preço do Cardano (ADA) para 14 de setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado mudou rapidamente para vermelho no último dia da semana, de acordo com o CoinMarketCap. Principais moedas pelo CoinMarketCap ADA/USD A taxa do Cardano (ADA) caiu 6,36% desde ontem. Durante a última semana, o preço subiu 5%. Imagem por TradingView No gráfico horário, o preço do ADA está próximo do suporte local de $0,8851. Se a vela diária fechar próximo dessa marca ou abaixo, a queda provavelmente continuará até a zona de $0,87. Imagem por TradingView No timeframe maior, os bears estão tentando assumir a iniciativa. No momento, deve-se focar no fechamento da barra em termos do nível de $0,8825. Você Também Pode Gostar Se ocorrer uma ruptura, há grandes chances de uma correção em curso para a zona de $0,84-$0,86. Imagem por TradingView Do ponto de vista de médio prazo, o preço do ADA está longe dos níveis principais. Neste caso, deve-se prestar atenção à zona vital de $1. Se ocorrer uma ruptura, existe a possibilidade de um teste da próxima resistência de $1,1662. ADA está sendo negociado a $0,8836 no momento da publicação. Fonte: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-september-14
BitcoinEthereumNews2025/09/14 23:55
