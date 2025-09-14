O Grande Touro Michael Saylor Sinaliza Novamente Sobre Bitcoin
A publicação "O Grande Touro Michael Saylor Sinaliza Novamente Sobre Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O fundador da MicroStrategy, Michael Saylor, relançou os dados do Bitcoin Tracker. Na sua declaração, Saylor afirmou: "Bitcoin merece elogios", indicando que novas compras podem estar no horizonte. De acordo com a prática passada da empresa, a MicroStrategy normalmente anuncia oficialmente suas compras de BTC no dia seguinte à divulgação da notícia. Isso alimentou a expectativa do mercado por um novo movimento de compra. Em 14 de setembro de 2025, o portfólio de Bitcoin da MicroStrategy alcançou 638.460 BTC. As participações totais da empresa ficaram em $73,93 mil milhões. O custo médio foi de $73.880, enquanto o retorno total do portfólio foi calculado em $26,76 mil milhões, um aumento de 56,73%. A empresa realizou 78 aquisições diferentes até o momento. Em termos de desempenho, os investimentos em Bitcoin da MicroStrategy renderam um retorno de 134,28% no último ano. Durante o mesmo período, o preço do BTC aumentou 95,85%, representando um aumento de 38,43 pontos no desempenho relativo da empresa em relação ao Bitcoin. Desde o início do ano, 115.983,8 BTC foram adicionados ao portfólio, equivalente a $13,43 mil milhões. Apenas no último trimestre, houve um aumento de 30.657,67 BTC, gerando um valor adicional de $3,55 mil milhões. *Isto não é aconselhamento de investimento.
BitcoinEthereumNews2025/09/15 02:16