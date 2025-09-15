2025-10-13 Monday

Paquistão convida gigantes de cripto a candidatarem-se a licenças

O post Paquistão Convida Gigantes Cripto para Aplicar para Licenças apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Paquistão convida empresas globais de criptomoeda a aplicarem para licenças sob regulamentações rigorosas, visando construir um sistema de finanças digitais seguro, inclusivo e moderno. O Paquistão está avançando no mundo das finanças digitais. O país convidou empresas globais de criptomoeda a aplicarem para licenças. Estas empresas são grandes corretoras, Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). O convite foi feito pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA). Este é um passo importante para trazer empresas internacionais de cripto para o mercado paquistanês. Paquistão Introduz Regras Rigorosas de Licenciamento Cripto para Empresas Globais A PVARA foi estabelecida sob a Portaria de Ativos Virtuais 2025. A lei foi aprovada em 8 de julho e publicada na Gazeta oficial em 9 de julho. Esta lei capacita a PVARA a regular e supervisionar a indústria de ativos virtuais. Também garante que os negócios de criptomoeda cumpram as regras globais. Estas incluem regras do Grupo de Ação Financeira (FATF), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. O objetivo principal da PVARA é garantir que as finanças digitais sejam seguras e legais no Paquistão. A autoridade quer proteger os usuários contra fraudes e atividades ilegais. Por esta razão, todas as empresas de criptomoeda devem cumprir regras rigorosas. Elas devem cumprir os padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML), financiamento ao terrorismo (CFT) e segurança cibernética. Leitura Relacionada: Paquistão e El Salvador Assinam MoU para Cooperar na Estratégia do Bitcoin | Live Bitcoin News Apenas empresas que já são licenciadas por principais reguladores internacionais podem aplicar. Tais reguladores incluem a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), e a estrutura VASP da União Europeia. Outros são a Autoridade Monetária de Singapura (MAS) e a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais dos EAU (VARA). Os candidatos também são obrigados a aderir às regras de conheça seu cliente (KYC). O ministério das finanças revelou que existem mais de 40 milhões...
5 Melhores Criptomoedas para Comprar Hoje: Uma Pré-venda Avança Rumo a Ganhos de 1000x em 2025

Do foguete do Dogecoin à ascensão lendária do Shiba Inu, estes tokens desencadearam revoluções culturais. A questão que os investidores agora enfrentam é [...] O post 5 Melhores Criptomoedas para Comprar Hoje: Uma Pré-venda Ruge em Direção a Ganhos de 1000x em 2025 apareceu primeiro no Coindoo.
Previsão de preços para 2025: Bitcoin a 200 mil dólares, XRP a 8 dólares, Solana a 900 dólares, mas Little Pepe (LILPEPE) continua a ser o melhor desempenho com potencial de 85x

A publicação Previsão de Preços para 2025: Bitcoin a $200K, XRP a $8, Solana a $900, mas Little Pepe (LILPEPE) Continua como o Melhor Desempenho com Potencial de 85x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O mercado cripto de 2025 está a aquecer, com investidores novamente a prever um enorme crescimento dos tokens principais. O Bitcoin é a base do mercado e provavelmente alcançará $200.000, enquanto a adoção institucional empurrará o XRP para $8. Solana, a Layer 1 de crescimento mais rápido, pode testar os $900 no próximo ciclo de alta. Apesar destas estimativas impressionantes, analistas acreditam que Little Pepe (LILPEPE), um projeto Layer 2 nascido de meme, pode entregar as maiores recompensas. Com uma pré-venda quase esgotada e um preço de lançamento de $0,003, LILPEPE oferece uma notável aposta assimétrica com potencial de 85x. Bitcoin (BTC): O Caminho para $200.000 O Bitcoin domina as manchetes enquanto a procura institucional o impulsiona para novos máximos. O valor de mercado do Bitcoin é de $2,21 triliões, e o seu preço de negociação é $111.035, indicando resiliência após um tumultuoso 2024. Volumes de negociação diários superiores a $24 mil milhões sublinham a sua importância como motor de liquidez do mercado cripto global. Analistas acreditam que os fluxos de ETF e o choque do halving do Bitcoin poderiam empurrar o Bitcoin acima de $200.000 até 2025. Apesar do seu elevado potencial, o tamanho do Bitcoin torna um retorno de 2x mais provável do que um crescimento exponencial. O Bitcoin oferece estabilidade, mas não o crescimento espetacular de ativos de menor capitalização para investidores de múltiplos elevados. XRP (XRP): No Caminho para $8 O XRP recuperou dramaticamente. Devido ao seu domínio em soluções de liquidação transfronteiriças, o XRP atrai novamente atenção a $2,87 e $171 mil milhões. Com grandes parcerias e uso expandido em estruturas de moeda digital do banco central (CBDC), economistas esperam que o XRP cresça para $8 se a aceitação acelerar, um retorno de 3x dos níveis atuais. Embora forte, o crescimento do XRP permanece ligado à clareza regulatória e aceitação institucional mais ampla, o que provavelmente não corresponderá ao perfil de alto risco e alta recompensa de novos participantes como LILPEPE. Solana (SOL): Potencial Aumento para $900 Com as suas velocidades de transação extremamente rápidas e ecossistema vibrante de DeFi e NFT, Solana é a principal concorrência do Ethereum. Solana, negociando a $206 com uma avaliação de mercado de $111 mil milhões, tem visto progresso sustentado...
Preço do XRP de 22–$50 ainda em jogo, diz especialista enquanto a SEC revisa registos de ETF

Um comentarista cripto de alto perfil reafirmou uma faixa de preço ousada para XRP enquanto os reguladores dos EUA continuavam a adiar os prazos finais em múltiplas aplicações de ETF spot-XRP.
Pump.fun ultrapassou a Rumble, vangloria-se o fundador

O post Pump.fun ultrapassou Rumble, fundador se gaba apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O cofundador do principal launchpad de memecoins baseado em Solana, Pump.fun, declarou que já ultrapassou o Rumble no mercado de streaming ao vivo, embora dados independentes para apoiar essa afirmação permaneçam escassos. Alon Cohen disse no X que a plataforma "já ultrapassou o Rumble em termos de número médio de transmissões ao vivo simultâneas", acrescentando que está "atualmente chegando a ~1% da participação de mercado do Twitch e ~10% do Kick". Ele concluiu com um aviso aos rivais: "Estamos mordiscando o almoço deles e VINDO POR MAIS". Pump.fun faz retorno após controvérsia de 2024 O recurso de streaming do Pump.fun foi introduzido pela primeira vez em 2024 como uma forma de integrar transmissões ao vivo com lançamentos de tokens. No entanto, no final de 2024, a empresa suspendeu o streaming ao vivo por tempo indeterminado após relatos de sessões ao vivo abusivas e perigosas, incluindo usuários envolvidos em acrobacias de automutilação para promover lançamentos de tokens. No início deste ano, o recurso foi reintroduzido para um grupo limitado de cerca de 5% dos usuários, com regras de moderação e segurança mais rígidas. Pouco depois, foi disponibilizado para todos os usuários. Desde que voltou dos mortos, trouxe mais vida à plataforma, com a equipe pressionando por maior adoção, e parece ter dado um passo adiante neste setembro. Alon lidera desafio ao modelo de streaming ao vivo A empresa tem apresentado o modelo como uma alternativa radical a plataformas como Twitch, Kick e YouTube. Em uma publicação de acompanhamento no X, Alon listou as principais vantagens da plataforma, uma das quais, segundo ele, são as taxas instantâneas para criadores, acrescentando que os criadores ganharão 100 vezes mais do que ganhariam em outros lugares. Outra vantagem é a audiência instantânea com uma comunidade incentivada a apoiar os criadores. Outras são clipping gratuito no X e suporte 7x24 da equipe. O discurso é direcionado a criadores mais jovens frustrados com o que Alon descreveu em outra publicação como "falta de monetização ou censura" em...
Thriller de terror de sucesso '28 Years Later' é novidade na Netflix esta semana

A publicação "O Thriller de Terror '28 Anos Depois' É Novidade Na Netflix Esta Semana" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ralph Fiennes e Jodie Comer em "28 Anos Depois." Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures/Miya Mizuno O thriller de terror de Danny Boyle, 28 Anos Depois, protagonizado por Ralph Fiennes, Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson, chega ao streaming na Netflix esta semana. Classificado como R, 28 Anos Depois estreou nos cinemas em 20 de junho e estreou no streaming digital via vídeo premium sob demanda em 29 de julho. Dirigido por Boyle e escrito por Alex Garland (Warfare) — que dirigiu e escreveu o filme original do vírus da raiva 28 Dias Depois em 2002 — 28 Anos Depois segue o segundo filme da série, 28 Semanas Depois, de 2007. ForbesQuando 'A Longa Caminhada' de Stephen King Chega ao Streaming?Por Tim Lammers O filme começa com uma cena de flashback para o início do vírus da raiva, e depois avança 28 anos para uma ilha isolada perto das Terras Altas da Escócia, onde seus habitantes estão isolados das criaturas semelhantes a zombies que vagueiam pelo continente. Como meio de se protegerem, no entanto, os pais levam seus filhos pré-adolescentes em um rito de passagem para o continente para aprenderem habilidades de sobrevivência caçando "os infectados". Durante uma das viagens angustiantes, Spike (Alfie Williams), de 11 anos, descobre através do seu pai, Jamie (Taylor-Johnson), a localização de um estranho médico chamado Kelson (Fiennes), mas adverte seu filho para ficar longe do louco. ForbesQuando 'Demon Slayer: Infinity Castle' Chega ao Streaming?Por Tim Lammers Ignorando o apelo do seu pai, Spike, ao regressar a casa, decide aventurar-se pelo território traiçoeiro dos infectados com a sua mãe doente, Isla (Jodie Comer), para ver se Kelson pode ajudar a curá-la. A Netflix anunciou recentemente que 28 Anos Depois, que é produzido executivamente pela estrela de 28 Dias Depois, Cillian Murphy, estreará na plataforma no sábado, 20 de setembro. ForbesAvaliações de 'A Longa Caminhada' no Rotten Tomatoes: A História de Stephen King Se Mantém Firme ou Tropeça?Por...
O preço da Hedera (HBAR) poderá atingir um novo máximo histórico este mês – Eis como poderá desenrolar-se

O analista de criptomoedas Steph Is Crypto está a fazer uma previsão ousada: o preço da Hedera poderá atingir um novo recorde histórico antes do final deste mês. Num tweet partilhado hoje, Steph apontou para ventos sazonais favoráveis e fortes sinais de análise técnica como razões principais pelas quais o HBAR pode estar à beira de outro grande movimento. O gráfico de Steph
Bolha de IA: A visão otimista de Bret Taylor sobre a transformação económica fenomenal

BitcoinWorld Bolha de IA: A Visão Otimista de Bret Taylor sobre a Fenomenal Transformação Económica No mundo acelerado da tecnologia e ativos digitais, a especulação frequentemente atinge níveis elevados, refletindo a empolgação e a volatilidade ocasional observada nos mercados de criptomoedas. Assim como a jornada do Bitcoin tem sido marcada por períodos de crescimento explosivo seguidos por correções, o setor de inteligência artificial (IA) está atualmente experimentando seu próprio aumento significativo. Em meio a esse frenesi, surge uma perspectiva convincente de ninguém menos que Bret Taylor, presidente do conselho da OpenAI e CEO da startup de Agente de IA Sierra. Ele sugere corajosamente que estamos atualmente em uma bolha de IA — uma declaração que pode causar arrepios em alguns, mas que ele vê com surpreendente otimismo. O que isso significa para o futuro da inovação e do investimento? Compreendendo a Bolha de IA: Uma Perspectiva Histórica O termo "bolha" frequentemente evoca imagens de excesso especulativo e colapso inevitável. Bret Taylor, ecoando sentimentos do CEO da OpenAI Sam Altman, afirma inequivocamente: "Eu acho que também estamos em uma bolha, e muitas pessoas vão perder muito dinheiro." Este não é um fenômeno novo no mundo da tecnologia; a história está repleta de exemplos. Taylor traça um paralelo direto com a bolha das empresas ponto-com do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Durante essa era, inúmeras empresas de internet, muitas com modelos de negócios ambiciosos, mas insustentáveis, viram suas avaliações dispararem antes de despencar de volta à terra. No entanto, Taylor enfatiza uma nuance crucial: "todas as pessoas em 1999 estavam meio certas." O que as tornou "certas"? Apesar das falhas generalizadas e perdas dos investidores, a tecnologia subjacente — a internet — transformou fundamentalmente a economia global e a vida cotidiana. O estouro da bolha ponto-com não negou o valor de longo prazo da internet; apenas eliminou a especulação insustentável, abrindo caminho para empresas robustas e orientadas por valor emergirem e prosperarem. Este contexto histórico fornece uma lente através da qual podemos ver a atual bolha de IA. Sugere que, embora correções de curto prazo sejam prováveis, o impacto fundamental da IA permanece inabalado. Liderança Visionária da OpenAI e Dinâmica de Mercado Como entidade líder na vanguarda do desenvolvimento de IA, a OpenAI ocupa uma posição única nesta narrativa em desenvolvimento. Com seus avanços revolucionários em modelos de linguagem grandes e IA generativa, a OpenAI não apenas expandiu os limites do possível, mas também contribuiu significativamente para o fervor atual da IA. Sam Altman, o CEO, já havia alertado que "alguém vai perder uma quantidade fenomenal de dinheiro em IA", um sentimento reforçado por Taylor. Este reconhecimento sincero vindo dos mais altos escalões da indústria é um testemunho de sua visão realista sobre a dinâmica do mercado. A liderança da OpenAI entende que a inovação frequentemente vem acompanhada de ciclos especulativos. Seu foco permanece no potencial de longo prazo da IA para resolver problemas complexos e criar novas indústrias, em vez de ser motivado apenas pelas expectativas trimestrais dos investidores. Esta perspectiva é crítica para navegar em um mercado onde o hype às vezes pode ofuscar o genuíno progresso tecnológico. Ao discutir abertamente a bolha, eles não estão desencorajando o investimento, mas sim estabelecendo expectativas realistas para a jornada à frente. A Realidade Dual de Bret Taylor: Boom e Bust Os insights de Bret Taylor são particularmente valiosos dado seu duplo papel como presidente do conselho da OpenAI e CEO de sua própria startup de Agente de IA, Sierra. Ele vive e respira a revolução da IA tanto de uma perspectiva de supervisão estratégica quanto de uma perspectiva empreendedora prática. Sua declaração, "Eu acho que é verdade que a IA transformará a economia, e acho que, como a internet, criará enormes quantidades de valor económico no futuro. Eu acho que também estamos em uma bolha, e muitas pessoas vão perder muito dinheiro", encapsula uma compreensão matizada do cenário atual. Esta "realidade dual" reconhece que inovação massiva e correção significativa de mercado podem coexistir. Não é um cenário de um ou outro. Para investidores, isso significa exercer cautela e diligência prévia. Para empreendedores, significa construir empresas com fundamentos fortes e propostas de valor genuínas, em vez de depender apenas de rodadas de financiamento especulativo. O otimismo moderado de Bret Taylor sugere que as recompensas de longo prazo da IA superarão em muito a volatilidade de mercado de curto prazo, assim como o legado duradouro da internet após sua fase especulativa inicial. A Promessa de Transformação Económica Através da IA Apesar dos avisos sobre uma bolha, a crença central mantida por líderes da indústria como Bret Taylor e Sam Altman é o potencial inegável da IA para impulsionar uma transformação económica sem precedentes. Não se trata apenas de melhorias incrementais; é sobre uma mudança de paradigma em como as indústrias operam, como o trabalho é realizado e como o valor é criado. Considere as seguintes áreas onde a IA está prestes a revolucionar a economia: Automação e Eficiência: Agentes de IA podem automatizar tarefas rotineiras, liberando capital humano para resolução de problemas mais criativos e complexos. Isso leva ao aumento da produtividade em todos os setores. Novas Indústrias e Serviços: Assim como a internet gerou e-commerce, mídia social e streaming, a IA está criando mercados inteiramente novos, desde medicina personalizada até robótica avançada e infraestrutura inteligente. Tomada de Decisão Aprimorada: A capacidade da IA de processar vastas quantidades de dados e identificar padrões fornece às empresas insights superiores, levando a decisões estratégicas mais informadas e alocação otimizada de recursos. Aceleração da Inovação: Ferramentas de IA estão acelerando a descoberta científica, desenvolvimento de medicamentos e ciência de materiais, expandindo os limites do conhecimento humano e da capacidade tecnológica. Esta profunda transformação económica provavelmente redefinirá a competitividade global e criará novas oportunidades para geração de riqueza em uma escala comparável, se não superior, às revoluções tecnológicas passadas. Navegando pelo Futuro das Startups de IA Para empreendedores e investidores no florescente setor de IA, entender a dinâmica atual do mercado é primordial. Embora a perspectiva de estouro de uma bolha de IA possa parecer assustadora, também apresenta uma oportunidade para posicionamento estratégico. Aqui estão alguns insights acionáveis para aqueles envolvidos com startups de IA: Foco em Problemas do Mundo Real: Startups que resolvem problemas genuínos e urgentes com propostas de valor tangíveis têm mais probabilidade de resistir às quedas do mercado. Evite construir soluções em busca de um problema. Modelos de Negócios Sustentáveis: Priorize a geração de receita e caminhos claros para a lucratividade em vez de estratégias puramente de crescimento a qualquer custo. Economia unitária forte será fundamental. Eficiência de Capital: Em um ambiente de financiamento potencialmente mais restrito, o uso eficiente de capital torna-se crítico. Operações enxutas e gastos prudentes podem estender o runway e aumentar a resiliência. Parcerias Estratégicas: Colaborar com players estabelecidos ou outras startups inovadoras pode proporcionar acesso a recursos, canais de distribuição e expertise, mitigando alguns riscos. Retenção de Talentos: Atrair e reter talentos de IA de alto nível é crucial. Construir uma cultura empresarial forte e oferecer desafios atraentes pode diferenciar uma startup em um cenário competitivo. As lições da era ponto-com são claras: enquanto muitos empreendimentos especulativos falharam, as empresas fundamentais que se concentraram na criação de valor acabaram triunfando. O mesmo provavelmente será verdade para startups de IA. A avaliação sincera de Bret Taylor sobre uma bolha de IA não deve ser motivo de alarme, mas sim um chamado para otimismo informado e ação estratégica. Sua comparação com a era ponto-com destaca uma verdade crítica: enquanto os excessos especulativos serão purgados, a revolução tecnológica subjacente perdurará e, em última análise, entregará imenso valor. A promessa de longo prazo da IA para transformar economias e sociedades permanece incrivelmente forte. Para aqueles engajados nesta jornada, seja como inovadores, investidores ou simplesmente observadores, entender esta realidade dual—a volatilidade do mercado de curto prazo ao lado do poder transformador de longo prazo—é fundamental para navegar no cenário empolgante, mas desafiador da inteligência artificial. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado de IA, explore nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam os recursos de IA. Este post Bolha de IA: A Visão Otimista de Bret Taylor sobre a Fenomenal Transformação Económica apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Derivativos de Bitcoin aquecem com a CME na liderança, Opções tendem para Call-Heavy

O post Derivativos de Bitcoin aquecem com a CME na liderança, Opções tendem para Call (Compra) apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin mudou de mãos em torno de $115.685 no domingo à tarde, e as mesas de derivativos estavam longe de adormecer, com a atividade de futuros e opções acumulando-se em várias plataformas. Os mercados Spot nem precisam de drama; o posicionamento está fazendo todo o trabalho por enquanto. O Interesse Aberto de Bitcoin se aproxima dos máximos do ciclo Futuros primeiro: o interesse aberto total de bitcoin (BTC), de acordo com [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-derivatives-heat-up-as-cme-leads-options-lean-call-heavy/
Devoto de Buffett não consegue ter Bitcoin suficiente

O post "Devoto de Buffett Não Consegue Ter Bitcoin Suficiente" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Grande aposta em Saylor Ações em queda De acordo com um relatório recente do The Wall Street Journal, Mark Casey, um gestor de portfólio de ativos no Capital Group, está apostando agressivamente no Bitcoin apesar de ser seguidor do fundador da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, conhecido como um dos críticos da criptomoeda original. Casey está apostando no Bitcoin porque está convencido de que a principal criptomoeda por capitalização de mercado eventualmente será capaz de substituir o ouro como principal reserva de valor. Ele afirma que o Capital Group vê a criptomoeda principal como uma commodity. Vale a pena notar que o gestor de investimentos baseado em Los Angeles possui aproximadamente 3 mil milhões de dólares em ativos. Você Também Pode Gostar O influente gestor de portfólio, que emergiu como um dos mais vocais apoiadores do Bitcoin dentro das finanças tradicionais, está convencido de que o Bitcoin eventualmente será capaz de ultrapassar a capitalização de mercado do metal amarelo. Ao mesmo tempo, ele não acredita que outras criptomoedas valham algo. Grande aposta em Saylor O Capital Group fez ondas em 2021 ao adquirir uma participação massiva de 500 milhões de dólares na Strategy de Michael Saylor (anteriormente MicroStrategy). Inicialmente possuía mais de 12% da empresa, mas sua participação agora diminuiu para 8% devido à diluição de ações. Após as ações da Strategy experimentarem um enorme rally, o valor em dólares da participação do Capital Group agora está em mais de 6 mil milhões de dólares. Além disso, o grupo gestor de investimentos fez apostas em outras empresas proeminentes de tesouraria de Bitcoin, incluindo a Metaplanet baseada no Japão. Ações em queda Nos últimos dois meses, as empresas de tesouraria de Bitcoin tiveram um desempenho severamente inferior, o que indica que o entusiasmo dos investidores começou a diminuir. Além disso, conforme relatado pela U.Today, analistas do JPMorgan recentemente alertaram que o fracasso da Strategy em entrar no S&P 500 também poderia ser um sinal preocupante para outras tesourarias de Bitcoin...
