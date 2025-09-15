Analistas comparam previsões de Cardano e Solana, e Pepeto é declarado como a melhor cripto para comprar em 2025
O post Analistas comparam previsões de Cardano e Solana, e Pepeto é declarado como a melhor criptomoeda para comprar em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cripto News 15 de setembro de 2025 | 01:55 Qual criptomoeda está pronta para liderar esta corrida de alta e gerar retornos que poderiam transformar portfólios? Com o halving do Bitcoin atrás de nós e um novo ciclo começando, os investidores estão observando atentamente Cardano e Solana, ambas com fortes históricos. No entanto, outro concorrente em ascensão é Pepeto (PEPETO), ainda em pré-venda a apenas $0,000000153 e já arrecadando mais de $6,6 milhões. A grande questão agora é se Pepeto pode superar esses projetos bem estabelecidos e emergir como a melhor criptomoeda para comprar agora, capturando o entusiasmo inicial do mercado e ganhos potenciais. Previsão de Preço de Cardano: Trajetória de crescimento lento Cardano (ADA) é reconhecida pelo seu desenvolvimento focado em pesquisa, mas seu ritmo lento frequentemente testa a paciência dos investidores. Analistas atuais preveem que ADA será negociada entre $0,40 e $0,65 no curto prazo, com previsões para 2025 com média em torno de $1,20 se a adoção acelerar. Embora seu ecossistema esteja crescendo com novos contratos inteligentes e projetos DeFi, o progresso permanece constante em vez de rápido. Sem crescimento mais rápido ou maior suporte de varejo, os ganhos de Cardano podem permanecer modestos em comparação com outros projetos de alto potencial que dominam este ciclo, limitando sua valorização de curto prazo. Previsão de Preço de Solana: Ganhos rápidos com risco aumentado Solana (SOL) continua sendo uma das blockchains mais ativas, impulsionada por suas velocidades rápidas e baixos custos de transação, alimentando NFTs, DeFi e lançamentos de tokens. No entanto, preocupações ainda existem. A rede experimentou repetidas interrupções que paralisam transações, levantando questões sobre sua confiabilidade a longo prazo. Observadores do mercado também destacam alta volatilidade, com tokens de esquema de pump-and-dump mantendo grandes investidores cautelosos. Atualmente, Solana é negociada a $240, flutuando entre $230 e $240 nas últimas 24 horas, e sua capitalização de mercado excede $118 bilhões. Analistas acreditam que uma quebra acima de $250 poderia empurrar SOL em direção a $270-$280, com previsões de longo prazo para 2025 com média próxima a $330 e máximas em torno de $390. No entanto, os riscos incluem uma retirada para $200 se o momentum diminuir. Com tal...
