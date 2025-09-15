Estão a surgir fissuras nas empresas com tesouraria em Bitcoin?

Durante algum tempo, as empresas de tesouraria Bitcoin pareciam imparáveis. As ações dispararam com cada ganho do BTC, e a promessa de manter pilhas de Bitcoin iluminou balanços de Nova Iorque a Tóquio. Mas a lua de mel acabou oficialmente para algumas empresas de tesouraria Bitcoin. O mercado de setembro tem sido brutal, expondo rachaduras e testando todos os participantes no setor. Isso porque a nova forma de "bancos Bitcoin" não está imune a choques de preços, modelos de negócios confusos ou nervosismo dos investidores. E recentemente, várias empresas viram seus preços de ações e prémios desabarem em tempo real. NAKA: O Teste de Stress Que Ninguém Queria Por exemplo, as ações da NAKA. Em apenas 10 dias, a NAKA caiu quase 35% durante o dia e permaneceu volátil, enquanto as opções dispararam e o mercado tornou-se baixista. O presidente executivo da NAKA, David Bailey, escreveu no Twitter: "Da última vez que verifiquei, o IV das nossas opções implica um custo de empréstimo de 2000% (o mais alto do país, pelo que sei), o que significa que o mercado está apostando fortemente contra nós." O que causou tal turbulência? A resposta não é tão simples quanto "Bitcoin é volátil." A NAKA está num setor enfrentando mais ceticismo. O híbrido de saúde e tesouraria enfrenta incerteza regulatória e intensa especulação na cadeia de opções. Essa volatilidade é amplificada sempre que a alavancagem se desfaz ou o sentimento muda. Nas sessões recentes, a NAKA viu um pico de volume de negócios e indicadores técnicos sinalizando alertas de "sobrecomprado". Além da NAKA: Prémios, MNAVs e o Revés da Strategy no S&P 500 Os problemas não se limitam à Nakamoto, como Bailey comentou em uma publicação separada: "Todo o setor de tesouraria está sendo testado, e com razão. Financiamento tóxico, altcoins fracassadas rebatizadas como DATs, muitas empresas fracassadas sem plano ou visão. O próprio nome de empresa de tesouraria é confuso." Para Bailey, a convicção é tudo, mas ele adverte: aqueles que não conseguirem criar valor real negociarão com desconto ou serão eliminados por operadores mais fortes. Em todo o...