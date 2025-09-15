2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Estão a surgir fissuras nas empresas com tesouraria em Bitcoin?

Estão a surgir fissuras nas empresas com tesouraria em Bitcoin?

O post "Estão a Aparecer Rachaduras nas Empresas de Tesouraria Bitcoin?" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Durante algum tempo, as empresas de tesouraria Bitcoin pareciam imparáveis. As ações dispararam com cada ganho do BTC, e a promessa de manter pilhas de Bitcoin iluminou balanços de Nova Iorque a Tóquio. Mas a lua de mel acabou oficialmente para algumas empresas de tesouraria Bitcoin. O mercado de setembro tem sido brutal, expondo rachaduras e testando todos os participantes no setor. Isso porque a nova forma de "bancos Bitcoin" não está imune a choques de preços, modelos de negócios confusos ou nervosismo dos investidores. E recentemente, várias empresas viram seus preços de ações e prémios desabarem em tempo real. NAKA: O Teste de Stress Que Ninguém Queria Por exemplo, as ações da NAKA. Em apenas 10 dias, a NAKA caiu quase 35% durante o dia e permaneceu volátil, enquanto as opções dispararam e o mercado tornou-se baixista. O presidente executivo da NAKA, David Bailey, escreveu no Twitter: "Da última vez que verifiquei, o IV das nossas opções implica um custo de empréstimo de 2000% (o mais alto do país, pelo que sei), o que significa que o mercado está apostando fortemente contra nós." O que causou tal turbulência? A resposta não é tão simples quanto "Bitcoin é volátil." A NAKA está num setor enfrentando mais ceticismo. O híbrido de saúde e tesouraria enfrenta incerteza regulatória e intensa especulação na cadeia de opções. Essa volatilidade é amplificada sempre que a alavancagem se desfaz ou o sentimento muda. Nas sessões recentes, a NAKA viu um pico de volume de negócios e indicadores técnicos sinalizando alertas de "sobrecomprado". Além da NAKA: Prémios, MNAVs e o Revés da Strategy no S&P 500 Os problemas não se limitam à Nakamoto, como Bailey comentou em uma publicação separada: "Todo o setor de tesouraria está sendo testado, e com razão. Financiamento tóxico, altcoins fracassadas rebatizadas como DATs, muitas empresas fracassadas sem plano ou visão. O próprio nome de empresa de tesouraria é confuso." Para Bailey, a convicção é tudo, mas ele adverte: aqueles que não conseguirem criar valor real negociarão com desconto ou serão eliminados por operadores mais fortes. Em todo o...
Threshold
T$0,01329+9,47%
RealLink
REAL$0,07125+1,68%
Bitcoin
BTC$113 727,37+1,63%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 08:18
Compartilhar
Bitcoin perto dos $116K enquanto as atualizações da Solana e a pré-venda do Layer Brett atraem atenção global

Bitcoin perto dos $116K enquanto as atualizações da Solana e a pré-venda do Layer Brett atraem atenção global

As três histórias juntas destacam como o mercado cripto está a equilibrar estabilidade, inovação e especulação. Layer Brett: Energia de meme com [...] O post Bitcoin Perto de $116K enquanto Atualizações da Solana e Pré-venda do Layer Brett Atraem Atenção Global apareceu primeiro no Coindoo.
NEAR
NEAR$2,447+3,24%
Solayer
LAYER$0,304+3,15%
Memecoin
MEME$0,001813+7,91%
Compartilhar
Coindoo2025/09/15 07:30
Compartilhar
Atualizações do Cardano: Qual é a melhor criptomoeda para comprar hoje para os maiores retornos?

Atualizações do Cardano: Qual é a melhor criptomoeda para comprar hoje para os maiores retornos?

O post Atualizações da Cardano: Qual é a Melhor Criptomoeda para Comprar Hoje para os Maiores Retornos? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Para aqueles que exploram oportunidades lucrativas de criptomoeda, players estabelecidos como Cardano e projetos emergentes como Layer Brett estão dominando as conversas. Mas $LBRETT está começando a liderar como a melhor criptomoeda para comprar hoje. Esta memecoin de Layer 2 de próxima geração está fundindo a cultura de memes com utilidade real de blockchain, oferecendo uma mistura única de energia comunitária e desempenho técnico. Por que os traders estão olhando para Layer Brett para altos retornos Layer Brett apresenta uma resposta convincente à questão, Qual é a melhor criptomoeda para comprar hoje para os maiores retornos? Meme coins tradicionais frequentemente ficam presas em cadeias lentas e congestionadas com utilidade zero. Layer Brett escapa disso. Este projeto aproveita a tecnologia Ethereum Layer 2, desbloqueando throughput com transações extremamente rápidas e taxas de gás drasticamente reduzidas, tão baixas quanto $0.0001. Seu design construído com propósito fornece escalabilidade e desempenho que superam tokens meme básicos, tornando-o um concorrente poderoso. Layer Brett é uma memecoin de Layer 2 de próxima geração construída no Ethereum, fundindo cultura viral com soluções legítimas de escalabilidade blockchain. Não é apenas mais um token meme; é Layer Brett com um propósito, apresentando um ecossistema em evolução que inclui staking, recompensas de token e planos para funcionalidade completa de Layer 2. O projeto visa perturbar o panorama de tokens meme entregando escalabilidade blockchain do mundo real. Layer Brett alcança sua velocidade e baixos custos processando transações off-chain, enquanto ainda se ancora ao Ethereum para descentralização e segurança. Este design comprime taxas e reduz tempos de espera. Os usuários podem comprar e fazer stake de $LBRETT em segundos: conectar uma MetaMask ou Trust Wallet, escolher o pagamento (ETH, USDT ou BNB) e comprar. As recompensas de staking são amplificadas devido aos custos operacionais mais baixos permitidos pelo escalonamento Layer 2. É um processo sem complicações. Atualizações da Cardano mudam a conversa sobre alternativas de mercado A alternativa geral de mercado tem sido dominada por tokens meme mais antigos ou redes Legacy Layer 1 que carecem de inovação real...
Binance Coin
BNB$1 290,52+10,03%
RealLink
REAL$0,07125+1,68%
GET
GET$0,00275--%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 07:16
Compartilhar
Analistas comparam previsões de Cardano e Solana, e Pepeto é declarado como a melhor cripto para comprar em 2025

Analistas comparam previsões de Cardano e Solana, e Pepeto é declarado como a melhor cripto para comprar em 2025

O post Analistas comparam previsões de Cardano e Solana, e Pepeto é declarado como a melhor criptomoeda para comprar em 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cripto News 15 de setembro de 2025 | 01:55 Qual criptomoeda está pronta para liderar esta corrida de alta e gerar retornos que poderiam transformar portfólios? Com o halving do Bitcoin atrás de nós e um novo ciclo começando, os investidores estão observando atentamente Cardano e Solana, ambas com fortes históricos. No entanto, outro concorrente em ascensão é Pepeto (PEPETO), ainda em pré-venda a apenas $0,000000153 e já arrecadando mais de $6,6 milhões. A grande questão agora é se Pepeto pode superar esses projetos bem estabelecidos e emergir como a melhor criptomoeda para comprar agora, capturando o entusiasmo inicial do mercado e ganhos potenciais. Previsão de Preço de Cardano: Trajetória de crescimento lento Cardano (ADA) é reconhecida pelo seu desenvolvimento focado em pesquisa, mas seu ritmo lento frequentemente testa a paciência dos investidores. Analistas atuais preveem que ADA será negociada entre $0,40 e $0,65 no curto prazo, com previsões para 2025 com média em torno de $1,20 se a adoção acelerar. Embora seu ecossistema esteja crescendo com novos contratos inteligentes e projetos DeFi, o progresso permanece constante em vez de rápido. Sem crescimento mais rápido ou maior suporte de varejo, os ganhos de Cardano podem permanecer modestos em comparação com outros projetos de alto potencial que dominam este ciclo, limitando sua valorização de curto prazo. Previsão de Preço de Solana: Ganhos rápidos com risco aumentado Solana (SOL) continua sendo uma das blockchains mais ativas, impulsionada por suas velocidades rápidas e baixos custos de transação, alimentando NFTs, DeFi e lançamentos de tokens. No entanto, preocupações ainda existem. A rede experimentou repetidas interrupções que paralisam transações, levantando questões sobre sua confiabilidade a longo prazo. Observadores do mercado também destacam alta volatilidade, com tokens de esquema de pump-and-dump mantendo grandes investidores cautelosos. Atualmente, Solana é negociada a $240, flutuando entre $230 e $240 nas últimas 24 horas, e sua capitalização de mercado excede $118 bilhões. Analistas acreditam que uma quebra acima de $250 poderia empurrar SOL em direção a $270-$280, com previsões de longo prazo para 2025 com média próxima a $330 e máximas em torno de $390. No entanto, os riscos incluem uma retirada para $200 se o momentum diminuir. Com tal...
NEAR
NEAR$2,447+3,24%
Solana
SOL$192,66+5,37%
Capverse
CAP$0,1047+0,29%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 06:57
Compartilhar
Melhores Novos Sites de Poker para Jogos a Dinheiro, Torneios e Freerolls

Melhores Novos Sites de Poker para Jogos a Dinheiro, Torneios e Freerolls

Num panorama de iGaming em rápida evolução, onde a inovação impulsiona a competitividade, os melhores novos sites de poker não são necessariamente plataformas lançadas recentemente, mas aqueles que consistentemente adicionam novos jogos, promoções e torneios, garantindo que os jogadores sempre tenham algo novo para desfrutar sempre que os visitam. Curiosamente, vários nomes se destacam neste aspeto enquanto mantêm consistência com [...]
Notcoin
NOT$0,000952+0,21%
Compartilhar
The Cryptonomist2025/09/15 06:41
Compartilhar
Preço do Ethereum: Layer Brett em tendência mundial após AAVE & $LBRETT apontados como a melhor criptomoeda para comprar agora

Preço do Ethereum: Layer Brett em tendência mundial após AAVE & $LBRETT apontados como a melhor criptomoeda para comprar agora

Agora, dois tokens ERC-20, Layer Brett e AAVE, são apontados como as melhores criptomoedas para comprar agora para ganhos massivos. Enquanto [...] O post Preço Ethereum: Layer Brett em Tendência Mundial Após AAVE & $LBRETT Serem Apontados Como As Melhores Criptomoedas Para Comprar Agora apareceu primeiro no Coindoo.
GAINS
GAINS$0,02339+11,01%
Solayer
LAYER$0,304+3,15%
AaveToken
AAVE$251,69+6,02%
Compartilhar
Coindoo2025/09/15 06:30
Compartilhar
Preço do XRP prestes a explodir? Trader avisa: 'Não diga que não foi avisado'

Preço do XRP prestes a explodir? Trader avisa: 'Não diga que não foi avisado'

Os traders de XRP têm tido muito para falar ultimamente, mas uma voz que se destaca no meio do ruído é o YouTuber e trader Stock Moe. Na sua última atualização, ele não se conteve - indicando que a configuração do XRP está a ficar mais forte a cada dia e que o próximo movimento poderá apanhar muitos de surpresa. O seu aviso direto para
Threshold
T$0,01329+9,47%
Movement
MOVE$0,0856+4,00%
XRP
XRP$2,5167+1,66%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 06:30
Compartilhar
Previsão do Preço do Shiba Inu: Milionários de SHIB Estão a Mudar para Esta Token de Utilidade de $0,035 com Potencial de Retorno de 50x

Previsão do Preço do Shiba Inu: Milionários de SHIB Estão a Mudar para Esta Token de Utilidade de $0,035 com Potencial de Retorno de 50x

O post Previsão de Preço do Shiba Inu: Milionários de SHIB Estão a Mudar para Esta Moeda de Utilidade de $0.035 com Retornos de 50x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os detentores de Shiba Inu estão a agir a nível estratégico, mudando para projetos mais recentes enquanto o SHIB permanece volátil. O seu interesse voltou-se agora para o Mutuum Finance (MUTM), uma moeda de $0.035 que está a ganhar popularidade entre investidores que procuram investimentos mais rentáveis. O projeto já angariou mais de $15.68 milhões e tem mais de 16280 pessoas a apoiá-lo. À medida que o Shiba Inu continua sob os holofotes, traders astutos também procuram o Mutuum Finance devido ao seu ecossistema em expansão e como este poderia remodelar o mercado. Shiba Inu Mantém-se na Estabilidade de $0.0000134 face à pressão do mercado O Shiba Inu (SHIB) está a ser negociado a um preço baixo de $0.00001341, ainda dentro do intervalo dos últimos dias, e tem uma volatilidade intradia média. Esta estabilidade relativa do token tem sido observada em comparação com o período em que era mais volátil nos anos anteriores, o que reflete as condições gerais do mercado e o estado de espírito dos detentores do token. O volume de negociação é estável, o que demonstra que as pessoas ainda estão interessadas em SHIB, e não houve alterações direcionais fortes. O token ainda está a passar por uma fase de consolidação, com a ação do preço limitada pela resistência em cerca de $0.0000137 e suporte em cerca de $0.0000129. Os participantes do mercado continuam a observar as tendências macro e atividades que podem influenciar o SHIB, mas projetos emergentes como o Mutuum Finance também representam uma ameaça. Pré-venda do Mutuum Finance Ganha Força A ronda 6 de pré-venda do token MUTM prova que muitos investidores estão confiantes no projeto, já que atraiu mais de $15.68 milhões e teve mais de 16280 participantes. Aqueles que investem nesta fase poderão desfrutar de ganhos potenciais enormes após o lançamento do token. Fora da pré-venda, o Mutuum Finance está a construir um ecossistema multifacetado, que consiste...
SHIBAINU
SHIB$0,00001056+2,32%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
TokenFi
TOKEN$0,00917+0,99%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 06:24
Compartilhar
Paquistão abre portas para empresas globais de cripto com novo programa de licenciamento

Paquistão abre portas para empresas globais de cripto com novo programa de licenciamento

O post Paquistão Abre Portas para Empresas Globais de Criptomoeda com Novo Programa de Licenciamento apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Paquistão fez um grande movimento no mundo cripto. O país está agora pedindo às empresas globais de criptomoedas que solicitem licenças para operar lá. Isso marca uma enorme mudança na postura anterior do Paquistão contra moedas digitais. Em 14 de setembro de 2025, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) anunciou que deseja que corretoras internacionais de cripto e provedores de serviços enviem solicitações. O movimento mostra que o Paquistão está sério sobre se tornar um jogador no espaço de dinheiro digital. Novas Regras e Requisitos A PVARA foi criada sob a Portaria de Ativos Virtuais de 2025, que se tornou lei em julho. A autoridade segue padrões estabelecidos por grandes grupos internacionais como o Grupo de Ação Financeira (FATF), Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial. Apenas certas empresas podem se candidatar. Elas já devem ter licenças de reguladores conhecidos como a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, ou agências similares na UE, EAU ou Singapura. Empresas que desejam operar no Paquistão precisam fornecer informações detalhadas. Isso inclui o histórico da empresa, licenças atuais, quais serviços oferecem, suas medidas de segurança e quanto dinheiro gerenciam. Mais importante, elas precisam de um plano de negócios específico para o Paquistão. Bilal bin Saqib, que lidera a PVARA e serve como ministro de estado do Paquistão para cripto e blockchain, disse que este convite visa construir um "futuro financeiro digital transparente e inclusivo para o Paquistão." Mercado Cripto em Crescimento do Paquistão Os números mostram por que empresas globais podem estar interessadas. O Paquistão tem mais de 40 milhões de usuários de criptomoedas com negociações anuais valendo mais de $300 bilhões. O país saltou para o terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2025 da Chainalysis, subindo seis posições em relação ao ano anterior. Este crescimento aconteceu mesmo que as criptomoedas operassem em uma área legal cinzenta por anos. O Paquistão inicialmente proibiu a negociação de Bitcoin em 2018, mas lentamente suavizou sua posição. Agora o governo...
SIX
SIX$0,01759+1,55%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
Movement
MOVE$0,0856+4,00%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:55
Compartilhar
Por que a Chainlink pode atingir $102 mais cedo do que você percebe: Razões principais

Por que a Chainlink pode atingir $102 mais cedo do que você percebe: Razões principais

$23,4 é o suporte que os bulls precisam defender para manter vivo o momentum ascendente da Chainlink.
BULLS
BULLS$741,91+0,12%
WHY
WHY$0,00000002216-32,72%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 05:00
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.