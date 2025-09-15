2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
A ascensão dos RWA (Ativos Reais) na Cripto: Por que os Ativos tokenizados são a próxima grande onda

A ascensão dos RWA (Ativos Reais) na Cripto: Por que os Ativos tokenizados são a próxima grande onda

Se tem acompanhado as últimas tendências do mercado em 2025, notará que mais investidores, instituições de investimento e até governos estão a falar sobre tokenização. Porquê? Porque os RWAs estão a criar pontes entre as finanças tradicionais (TradFi) e a Web3 de formas que podem remodelar como poupamos, investimos e construímos riqueza.
RealLink
REAL$0,07124+1,65%
Sunrise Layer
RISE$0,009517+1,87%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
Compartilhar
MEXC NEWS2025/09/15 10:50
Compartilhar
Os Chiefs estão a depender demasiado das pernas de Patrick Mahomes

Os Chiefs estão a depender demasiado das pernas de Patrick Mahomes

O post Chiefs Estão a Depender Demasiado das Pernas de Patrick Mahomes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O safety dos Philadelphia Eagles, Andrew Mukuba, tenta derrubar o quarterback dos Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, durante o segundo quarto do jogo em 14 de setembro de 2025 em Kansas City, Mo. (AP Photo/Reed Hoffmann) Copyright 2025 The Associated Press. Todos os direitos reservados. O quarterback dos Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, teve o maior número de jardas corridas que já teve num jogo de temporada regular, e uma delas veio numa jogada sensacional, na qual ele atropelou um defensive back dos Philadelphia Eagles. Mas isso é na verdade uma coisa má por algumas razões. Por um lado, Mahomes está a receber muitos golpes para esta fase inicial da temporada. Depois de baixar o ombro duas vezes contra defensores na Semana Um enquanto corria para first downs, ele empurrou o seu ombro esquerdo contra o safety dos Eagles, Andrew Mukuba, por seis jardas na Semana Dois e seguiu esse first down com um touchdown de corrida de 13 jardas na jogada seguinte. "Ele treina dessa forma", disse o treinador principal dos Chiefs, Andy Reid. "Ele não vai deixar de aproveitar uma oportunidade se ela surgir." Embora Reid tenha defendido a estratégia e Mahomes tenha usado o ombro que não lança para converter aquele 3º e 5 contra Mukuba, é preocupante ter o seu bem mais valioso — literalmente no valor de $450 milhões por 10 anos — a lançar-se contra defensores. "Não quero vê-lo receber grandes pancadas", disse Reid. "Mas ele é um tipo bastante competitivo." Mahomes disse que correu por 66 jardas — totais que ele apenas igualou na vitória do Super Bowl LVIII contra os San Francisco 49ers e superou na famosa vitória nos playoffs divisionais "13 segundos" contra os Buffalo Bills — porque os Eagles estavam a jogar muita cobertura homem a homem, deixando corredores abertos. "Normalmente não tento atropelar caras grandes", disse Mahomes. "Fiz um bom trabalho a proteger-me. Tens de ser...
Threshold
T$0,01329+9,47%
SIX
SIX$0,01759+1,55%
Manchester City Fan
CITY$0,7925-0,58%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 09:42
Compartilhar
Yala: Os ativos roubados foram identificados na chain e estamos a trabalhar ativamente com as autoridades para os recuperar.

Yala: Os ativos roubados foram identificados na chain e estamos a trabalhar ativamente com as autoridades para os recuperar.

PANews relatou em 15 de setembro que a Yala lançou uma atualização na sua plataforma X sobre um recente incidente de segurança. A atualização afirmou que a vulnerabilidade resultou em transferências não autorizadas de fundos, mas a situação está agora totalmente sob controle. A empresa identificou os ativos roubados on-chain e está a trabalhar ativamente com as autoridades para recuperar as perdas. A empresa comprometeu-se a implementar as seguintes medidas: 1. Garantia de liquidez total: Todos os pools de financiamento esgotados serão totalmente reabastecidos, garantindo que cada utilizador possa converter tokens YU para USDC numa proporção de 1:1; 2. Transparência de informação: Um roteiro claro delineando o plano de restauração de liquidez e melhorias na segurança do sistema será lançado nas próximas 48 horas. Os dados da Coingecko mostram que o preço da stablecoin YU da Yala é atualmente $0.11 e ainda não restaurou o seu preço âncora.
YALA
YALA$0,08666+4,30%
USDCoin
USDC$0,9992+0,03%
Everclear
CLEAR$0,01676+8,12%
Compartilhar
PANews2025/09/15 09:23
Compartilhar
Previsão do Preço da Cardano: ADA Preparada para Ganhos de 15% em Setembro, Mas Investidores Preferem Esta Altcoin DeFi para Maiores Lucros em Bull Run

Previsão do Preço da Cardano: ADA Preparada para Ganhos de 15% em Setembro, Mas Investidores Preferem Esta Altcoin DeFi para Maiores Lucros em Bull Run

O post Previsão de Preço da Cardano: ADA Preparada para Ganhos de 15% em Setembro, Mas Investidores Preferem Esta Altcoin DeFi para Maiores Lucros em Mercado Altista apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Cardano (ADA) está a ter um bom desempenho este setembro, com previsões de um possível aumento de preço de 15%. Enquanto isso, um momentum maior está a deslocar-se para o projeto DeFi emergente, Mutuum Finance (MUTM), que a maioria dos investidores acredita que verá retornos muito mais altos durante o próximo mercado altista. A Mutuum Finance já completou cinco rondas de pré-vendas com a sexta ronda ainda em curso a um preço de token de $0,035. Os investidores que compram tokens agora experimentarão um imenso ROI quando a moeda entrar nos mercados abertos. A pré-venda tem 16280 apoiantes e já angariou mais de 15,68 milhões de fundos. Enquanto a Cardano (ADA) perpetua a sua presença como uma das principais blockchains de camada 1, a Mutuum Finance está a ganhar momentum com a sua nova atitude em relação a empréstimos descentralizados e produtividade de capital, proporcionando aos investidores uma perspetiva alternativa no mercado. Análise de Preço da Cardano e Previsão para Setembro ADA está atualmente a ser negociada a um preço de $0,90 e os analistas previram que pode subir 15 por cento em setembro devido à força existente do mercado. A blockchain ainda está orientada para o desenvolvimento e adoção do ecossistema mais amplo, e o seu desempenho depende diretamente da situação geral no mercado cripto. Simultaneamente, o foco no mercado também está a ser colocado em projetos DeFi emergentes como a Mutuum Finance Mutuum Finance e CertiK Introduzem Recompensa de Bug de $50.000 Uma parceria com a CertiK foi anunciada pela Mutuum Finance (MUTM) para implementar um Programa de Recompensa de Bug de $50.000 a fim de convidar desenvolvedores, especialistas em segurança e hackers éticos para o projeto. Os participantes são recompensados quando encontram e relatam fraquezas que possam afetar a segurança do protocolo. O montante do pagamento depende da natureza do problema (de bugs menores a ameaças críticas), e o pagamento máximo é de $50.000 em USDT. Isto tornará o protocolo mais resiliente, protegerá os utilizadores,...
Sunrise Layer
RISE$0,009517+1,87%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
Altcoin
ALTCOIN$0,0002917+4,25%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 09:09
Compartilhar
Fornecimento de Stablecoin na Blockchain Ethereum atinge novo recorde histórico de $168 mil milhões

Fornecimento de Stablecoin na Blockchain Ethereum atinge novo recorde histórico de $168 mil milhões

PANews reportou em 15 de setembro que, de acordo com a Cointelegraph, o fornecimento de stablecoins na Blockchain Ethereum atingiu um recorde de 168 mil milhões de dólares americanos.
Compartilhar
PANews2025/09/15 09:03
Compartilhar
Criptomoeda não é Web 3.0—É a próxima fase do capitalismo, diz executivo de criptomoeda

Criptomoeda não é Web 3.0—É a próxima fase do capitalismo, diz executivo de criptomoeda

O debate em curso sobre a natureza da tecnologia blockchain e as suas implicações mais amplas continua a moldar o futuro dos ativos digitais. Uma análise recente desafia a noção popular de que as criptomoedas e aplicações descentralizadas representam o futuro da Web 3.0, argumentando em vez disso que o que estamos a testemunhar é melhor descrito como "Capitalismo 2.0". Esta perspetiva suscita um [...]
Threshold
T$0,01329+9,47%
FUTURECOIN
FUTURE$0,11733+3,76%
Compartilhar
Crypto Breaking News2025/09/15 08:47
Compartilhar
Stablecoin YU da Yala com garantia em Bitcoin perde paridade com o dólar após exploração

Stablecoin YU da Yala com garantia em Bitcoin perde paridade com o dólar após exploração

A publicação "Stablecoin YU da Yala com Garantia em Bitcoin Perde a Fixação de Preços ao Dólar Após Exploração" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A equipa disse que está a colaborar com a SlowMist, uma startup de segurança blockchain, e outros parceiros de segurança na sua investigação sobre o hack. Além disso, a equipa garantiu aos utilizadores que os seus ativos estariam seguros e que nenhuma outra funcionalidade do protocolo seria afetada. Após um "ataque tentado" precipitado no início de domingo que fez com que a stablecoin YU da Yala com garantia em Bitcoin caísse abaixo de $0,2046, ela não conseguiu recuperar a sua fixação de preços ao dólar. Numa publicação no X, a equipa da Yala verificou a ocorrência e disse que "impactou brevemente a fixação de preços do YU". Adicionalmente, a equipa disse que está a colaborar com a SlowMist, uma startup de segurança blockchain, e outros parceiros de segurança na sua investigação sobre o hack. A equipa escreveu na sua última publicação no X: "Atualização: Todos os fundos estão seguros. O Bitcoin depositado na Yala permanece autocustodial ou em cofres, sem perdas. Identificámos problemas e, como precaução, pausámos algumas funcionalidades do produto. Por favor, aguarde pelo nosso sinal verde antes de voltar a interagir." Para tornar as coisas ainda mais estáveis, a Yala desativou as funções de Conversor e cadeia cross-chain. Numa publicação subsequente, a equipa garantiu aos utilizadores que os seus ativos estariam seguros e que nenhuma outra funcionalidade do protocolo seria afetada. Danos Ainda Não Divulgados Se o hack foi bem-sucedido e causou danos não foi divulgado pela equipa da Yala. No entanto, de acordo com a Lookonchain, uma empresa de análise blockchain, o perpetrador aproveitou-se do protocolo Yala criando 120 milhões de tokens YU no Polygon (MATIC), e depois negociando 7,7 milhões de YU por 7.700.000 USDC na Solana e Ethereum. De acordo com a Lookonchain, o hacker subsequentemente dividiu o USDC em 1.501 ETH e enviou o dinheiro para várias carteiras. Outros 90 milhões de YU ainda estão sem ponte no Polygon, e o atacante ainda tem 22,29 milhões de YU na Solana e Ethereum. Uma fixação de preços de $1 destina-se a ser...
YALA
YALA$0,08666+4,30%
Hyperbridge
BRIDGE$0,05272-5,80%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 08:44
Compartilhar
Previsão do Mercado Cripto: Bitcoin Arrisca Perder $100.000? Shiba Inu (SHIB): Fakeout Massivo Termina Rally de $0,00002, Padrão Perigoso do Ethereum (ETH) a $4.800

Previsão do Mercado Cripto: Bitcoin Arrisca Perder $100.000? Shiba Inu (SHIB): Fakeout Massivo Termina Rally de $0,00002, Padrão Perigoso do Ethereum (ETH) a $4.800

Mercado enfrenta riscos de retração rápida enquanto o Bitcoin luta em 15 de setembro
SHIBAINU
SHIB$0,00001059+2,51%
BitShiba
SHIBA$0,000000000625+13,84%
Quickswap
QUICK$0,01892+3,84%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 08:10
Compartilhar
Sentenças chocantes em caso de fraude de criptomoeda de 1,6 mil milhões de dólares na Coreia do Sul

Sentenças chocantes em caso de fraude de criptomoeda de 1,6 mil milhões de dólares na Coreia do Sul

BitcoinWorld Sentenças Chocantes em Caso de Fraude Cripto Sul-Coreana de $1,6 Mil Milhões O mundo das criptomoedas, embora ofereça um imenso potencial, também atrai fraudadores sofisticados. Um desenvolvimento recente do Tribunal Distrital de Daejeon, Filial de Cheonan, destaca esta realidade: três cúmplices num caso massivo de fraude cripto sul-coreana foram sentenciados. Este significativo resultado legal sublinha o esforço global para combater esquemas elaborados de fraude cripto. Sentenças para o Caso de Fraude Cripto Sul-Coreana de $1,6 Mil Milhões Três indivíduos receberam penas de prisão pelos seus papéis no notório esquema de investimento "V Global". Este elaborado esquema afetou mais de 50.000 vítimas, levando a perdas coletivas de aproximadamente 2,2 triliões de won—um impressionante $1,6 mil milhões USD. A fraude operou de julho de 2020 a abril de 2021, revelando uma devastação financeira generalizada. Veredicto: Cada réu recebeu uma pena de prisão de três anos, suspensa por cinco anos, contingente ao bom comportamento. Penalidades Financeiras: O tribunal ordenou o confisco de ganhos ilícitos, variando de 259 milhões de won ($188.000) a 606 milhões de won ($439.000) por indivíduo. A enorme escala deste caso de fraude cripto sul-coreana serve como um potente lembrete da importância de estruturas regulatórias robustas e cautela do investidor. Compreendendo a Mecânica do Golpe "V Global" O golpe "V Global" foi um esquema Ponzi clássico, disfarçado como um investimento legítimo em criptomoeda. Os perpetradores atraíram vítimas com promessas de retornos altos e garantidos, frequentemente usando uma estrutura de marketing multinível (MLM). Fundos de novos investidores pagavam os anteriores, criando uma ilusão de rentabilidade até o colapso. Tais esquemas exploram a falta de compreensão sobre a tecnologia cripto. Muitas vítimas, atraídas pela riqueza rápida, falham em reconhecer sinais de fraude. O incidente V Global reforça: se um investimento parece bom demais para ser verdade, quase certamente é. Protegendo-se de Golpes Cripto Prevenir futuros incidentes como este caso de fraude cripto sul-coreana exige cautela individual, educação pública e supervisão regulatória vigilante. Aqui estão insights acionáveis para investidores: Diligência prévia: Pesquise qualquer plataforma de investimento minuciosamente. Verifique informações da empresa, fundadores e histórico operacional. Questione Retornos Garantidos: Investimentos cripto legítimos não podem garantir altos retornos. Lucros fixos e anormalmente altos são um grande sinal de alerta. Eduque-se: Aprenda o básico sobre cripto e blockchain. Este conhecimento ajuda a identificar alegações irrealistas ou enganosas. Verifique Conformidade Regulatória: Verifique se a plataforma está registada junto às autoridades financeiras relevantes. Resista a Táticas de Pressão: Golpistas usam vendas de alta pressão. Tome seu tempo, consulte conselheiros confiáveis e nunca se sinta forçado. Reporte Atividade Suspeita: Reporte potenciais golpes aos reguladores financeiros ou autoridades policiais. Seu relatório ajuda a proteger outros. Adotar estas práticas reduz significativamente a vulnerabilidade a esquemas sofisticados de fraude. Impacto Mais Amplo dos Casos de Fraude Cripto As repercussões de fraudes em larga escala como o golpe V Global estendem-se além das perdas financeiras imediatas. Tais incidentes corroem a confiança pública na indústria cripto legítima, tornam potenciais investidores hesitantes e frequentemente levam a apelos por regulamentações mais rigorosas. Este caso de fraude cripto sul-coreana destaca os custos sociais de longo prazo dos crimes financeiros digitais. As autoridades policiais e sistemas judiciais estão se adaptando para enfrentar estes complexos crimes digitais. A sentença envia uma mensagem clara: fraudadores cripto enfrentarão a justiça. Isso sublinha a cooperação internacional no rastreamento de fundos ilícitos e na apreensão de perpetradores. A sentença no golpe V Global de $1,6 mil milhões marca uma vitória significativa contra a fraude em criptomoedas. Embora a justiça tenha sido feita neste caso de fraude cripto sul-coreana, serve como um potente lembrete para todos os participantes do mercado cripto. Vigilância, educação e diligência prévia robusta são suas melhores defesas. Manter-se informado e cauteloso continua sendo primordial para salvaguardar investimentos e fomentar um ecossistema cripto mais seguro. Perguntas Frequentes (FAQs) Q1: O que foi o golpe "V Global"? A1: O golpe "V Global" foi um esquema Ponzi em larga escala disfarçado como uma plataforma legítima de investimento em criptomoedas, que prometia retornos altos e garantidos às vítimas. Q2: Quantas vítimas foram afetadas por este caso de fraude cripto sul-coreana? A2: Mais de 50.000 vítimas foram defraudadas, perdendo aproximadamente 2,2 triliões de won, equivalente a $1,6 mil milhões USD. Q3: Quais foram as sentenças para os cúmplices neste caso de fraude? A3: Três indivíduos receberam penas de prisão de três anos, suspensas por cinco anos, juntamente com ordens para confiscar centenas de milhões de won em ganhos ilícitos. Q4: Como os investidores podem evitar golpes cripto semelhantes? A4: Os investidores devem realizar diligência prévia completa, serem cautelosos com retornos altos garantidos, educarem-se sobre o básico de cripto, verificarem a conformidade regulatória, resistirem a táticas de pressão e reportarem atividades suspeitas. Q5: Qual é o impacto mais amplo de tais casos de fraude cripto em larga escala? A5: Estes casos corroem a confiança pública na indústria cripto legítima, desencorajam novos investidores e frequentemente levam a apelos por regulamentações mais rigorosas, destacando significativos custos sociais e reputacionais. Achou este artigo informativo? Partilhe-o com a sua rede para ajudar a aumentar a consciencialização sobre fraudes em criptomoedas e capacitar outros a protegerem os seus investimentos no espaço de ativos digitais! Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore o nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam a adoção institucional de criptomoedas. Este post Sentenças Chocantes em Caso de Fraude Cripto Sul-Coreana de $1,6 Mil Milhões apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Brainedge
LEARN$0,01461+2,09%
Moonveil
MORE$0,02599+1,72%
AssangeDAO
JUSTICE$0,00006181+2,93%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 07:55
Compartilhar
Co-fundador da Ethereum diz que regra de IA poderia terminar em desastre

Co-fundador da Ethereum diz que regra de IA poderia terminar em desastre

O seu aviso surge num momento em que a conversa sobre Agentes de IA a gerir sistemas financeiros e organizacionais está a aquecer, [...] O artigo "Cofundador da Ethereum Diz que Regra de IA Poderia Terminar em Desastre" apareceu primeiro no Coindoo.
Sleepless AI
AI$0,0838+4,22%
Compartilhar
Coindoo2025/09/15 07:50
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.