2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Os ETFs spot de Bitcoin viram um influxo líquido de 2,34 mil milhões de dólares na semana passada, marcando a terceira semana consecutiva de influxos líquidos.

Os ETFs spot de Bitcoin viram um influxo líquido de 2,34 mil milhões de dólares na semana passada, marcando a terceira semana consecutiva de influxos líquidos.

PANews relatou em 15 de setembro que, de acordo com dados da SoSoValue, os ETFs spot de Bitcoin registaram um fluxo de entrada líquido de 2,34 mil milhões de dólares na semana passada (de 8 a 12 de setembro, hora do leste dos EUA), sem fluxo de saída líquido. O ETF spot de Bitcoin com o maior fluxo de entrada líquido semanal na semana passada foi o ETF Bitcoin IBIT da Blackrock, com um fluxo de entrada líquido semanal de 1,04 mil milhões de dólares. O fluxo de entrada líquido total do IBIT atingiu 59,78 mil milhões de dólares. O segundo maior foi o ETF FBTC da Fidelity, com um fluxo de entrada líquido semanal de 850 milhões de dólares. O fluxo de entrada líquido total do FBTC atingiu 12,63 mil milhões de dólares. No momento da publicação, o valor líquido total de ativos do ETF spot de Bitcoin era de 153,18 mil milhões de dólares, o rácio de ativos líquidos do ETF (valor de mercado como percentagem do valor total de mercado do Bitcoin) atingiu 6,62%, e o fluxo de entrada líquido acumulado histórico atingiu 56,83 mil milhões de dólares.
MetaDOS
SECOND$0,0000086-1,14%
LayerNet
NET$0,00006806-5,06%
Compartilhar
PANews2025/09/15 11:36
Compartilhar
Índia recua de lei completa sobre criptomoeda, cita riscos sistémicos

Índia recua de lei completa sobre criptomoeda, cita riscos sistémicos

A publicação "Índia Recua de Lei Cripto Completa, Cita Riscos Sistémicos" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Índia está a recuar da promulgação de uma lei abrangente sobre criptomoedas, optando por manter uma supervisão parcial devido a preocupações com riscos sistémicos, de acordo com um documento interno do governo analisado pela Reuters. As autoridades alertam que uma regulamentação formal legitimaria os ativos digitais e arriscaria incorporá-los no sistema financeiro, enquanto uma proibição total não conseguiria [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/india-holds-back-from-full-crypto-law-cites-systemic-risks/
BRC20.COM
COM$0,012548+24,13%
Comedian
BAN$0,05469+3,48%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:31
Compartilhar
Coinbase publica guia sobre o processo de listagem de criptoativos para reforçar a transparência

Coinbase publica guia sobre o processo de listagem de criptoativos para reforçar a transparência

O post Coinbase publica guia para o processo de listagem de ativos cripto para reforçar a transparência apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Brian Armstrong, CEO da Coinbase, a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, publicou o processo de listagem de tokens da exchange no sábado. Num post no X, Armstrong observou que a medida visa reforçar a transparência do processo de listagem da Coinbase. Ele escreveu: "...as listagens são gratuitas e baseadas em mérito. Cada ativo é avaliado segundo os mesmos padrões." Como os tokens são listados na Coinbase De acordo com o post do blog intitulado 'Um Guia para o Processo de Listagem de Ativos Digitais na Coinbase', existem cinco etapas principais: A primeira etapa envolve a submissão de uma candidatura. Os desenvolvedores do projeto têm de preencher um questionário online que solicita informações-chave, desde o whitepaper e tokenomics até ao histórico da equipa e código fonte. Com base na submissão, a Coinbase avalia fatores de negócio, incluindo a procura do mercado, tração da comunidade e os requisitos técnicos para integrá-lo com a exchange. A candidatura passa então por um processo de revisão minucioso pela equipa jurídica, de conformidade e de segurança técnica da Coinbase. Do ponto de vista legal, a Coinbase analisa principalmente se um token será potencialmente considerado um título financeiro. A exchange também investiga a atividade on-chain do token e a distribuição de tokens para evitar riscos de segurança do consumidor e crimes financeiros. Adicionalmente, a exchange também executa uma verificação de segurança para vulnerabilidades técnicas, revisando o código do contrato, design e riscos operacionais. No caso de novas blockchains, a Coinbase avalia aspectos como design técnico, mecanismo de consenso, resiliência da rede e modelo de governança. A exchange mantém os emissores de tokens informados sobre o processo de revisão através de emails ou chamadas telefónicas. Uma vez que o token é aprovado pelas equipas de revisão Core, começa a ser negociado na Coinbase assim que a exchange completa a integração técnica. O post do blog observa: "O nosso processo de [listagem] é minucioso porque os nossos padrões são projetados para proteger os clientes, apoiar mercados saudáveis e dar aos projetos a base mais forte possível para o sucesso a longo prazo." Cronograma e implementação da listagem de tokens Em geral, a Coinbase...
Movement
MOVE$0,0857+4,00%
TokenFi
TOKEN$0,00918+1,10%
BRC20.COM
COM$0,012548+24,13%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 11:02
Compartilhar
Qual meme coin é melhor para 2025?

Qual meme coin é melhor para 2025?

O post Qual Meme Coin É Melhor para 2025? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. As meme coins estão esquentando novamente, e o final de 2025 pode decidir se uma realmente reinará. Dogecoin tem seu próprio ETF nos EUA, Shiba Inu está queimando tokens em velocidade recorde, e um novo concorrente — Layer Brett — está fundindo a energia de meme com poder real de blockchain. Mas qual moeda está melhor posicionada para ganhos quando o mercado mudar? Neste artigo, mergulhamos no momentum do ETF do Dogecoin, na ascensão explosiva do Shiba Inu, e por que o Layer Brett está sendo considerado a melhor criptomoeda para investir agora. Layer Brett: Cultura Meme Encontra Poder Real de Blockchain Estima-se que as Layer 2 do Ethereum processarão mais de $10 trilhões anualmente até 2027. Escalabilidade, taxas de gás mais baratas e velocidade estão impulsionando esse crescimento. Layer Brett foi construído para atender essa necessidade. Ele permite transações quase instantâneas e reduz despesas de gás para centavos, tudo enquanto está conectado ao Ethereum para segurança. Diferentemente de meme coins sem utilidade, Layer Brett combina energia de meme com desempenho genuíno de blockchain. É por isso que muitos o consideram entre as melhores criptomoedas para investir agora. Os primeiros adotantes de $LBRETT podem fazer stake e receber grandes recompensas – atualmente mais de 700% de APY (Taxa de Rendimento Anual). Esta taxa está diminuindo rapidamente à medida que mais pessoas fazem stake, criando urgência. As recompensas são distribuídas a 385,8 $LBRETT por bloco ETH durante 2 anos, garantindo aos investidores um fluxo de ganhos de longo prazo. O preço da pré-venda é apenas $0,0058, e mais de $3,5 milhões já foram arrecadados. Há também uma oferta de $1 milhão para investidores da pré-venda. Com velocidade, staking e entusiasmo da comunidade, Layer Brett está se moldando para ser a melhor criptomoeda para comprar em 2025. Momentum do ETF do Dogecoin O preço do Dogecoin está se aproximando de $0,30 já. Subiu quase 40% na última semana após o lançamento do primeiro ETF de Dogecoin dos EUA. O volume de negociação quase atingiu $7 bilhões, demonstrando interesse considerável. As baleias adquiriram...
NEAR
NEAR$2,452+3,45%
Union
U$0,007347+4,02%
RealLink
REAL$0,07124+1,65%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 10:28
Compartilhar
Desbloqueios Cruciais de Tokens: Mais de $90M em OP Prontos para Inundar o Mercado Esta Semana

Desbloqueios Cruciais de Tokens: Mais de $90M em OP Prontos para Inundar o Mercado Esta Semana

BitcoinWorld Desbloqueios Cruciais de Tokens: Mais de $90M em OP Prontos para Inundar o Mercado Esta Semana Está a acompanhar de perto o mercado de criptomoedas? Esta semana traz um evento significativo para vários ativos digitais: grandes desbloqueios de tokens. De acordo com análises detalhadas da Tokenomist, investidores e entusiastas devem estar cientes de uma libertação substancial de tokens, incluindo impressionantes $90,5 milhões em tokens OP. Estas libertações programadas podem por vezes introduzir volatilidade notável, tornando crucial compreender as suas implicações para o seu portfólio e dinâmicas gerais do mercado. O Que São Exatamente Desbloqueios de Tokens e Por Que São Importantes? No mundo dinâmico das criptomoedas, desbloqueios de tokens referem-se ao processo onde tokens digitais anteriormente restritos são libertados para o fornecimento circulante. Estes tokens são frequentemente detidos por investidores iniciais, membros da equipa do projeto ou consultores, tipicamente sob cronogramas de aquisição. A aquisição é um mecanismo projetado para prevenir uma venda massiva imediatamente após o lançamento de um projeto, garantindo compromisso a longo prazo. Embora essenciais para a saúde sustentada e distribuição descentralizada de um projeto, estes desbloqueios podem aumentar significativamente o fornecimento disponível de um token nas exchanges. Consequentemente, o impacto no mercado pode ser bastante variado: Fornecimento Aumentado: Mais tokens disponíveis podem, teoricamente, exercer pressão descendente nos preços se a procura do mercado não acompanhar o novo influxo. Sentimento do Investidor: A antecipação de grandes desbloqueios frequentemente cria FUD (Medo, Incerteza, Dúvida) entre os detentores existentes, potencialmente levando a vendas preventivas enquanto se preparam para uma queda no preço. No entanto, nem sempre é um resultado negativo. Às vezes, o mercado já considerou o evento de desbloqueio, ou uma forte pressão de compra absorve o novo fornecimento sem mudanças significativas de preço. Portanto, compreender os detalhes específicos de cada desbloqueio, incluindo os fundamentos do projeto, é absolutamente essencial. Principais Desbloqueios de Tokens a Observar Esta Semana (15-21 de setembro) Esta semana em particular promete ser bastante ativa, apresentando vários desbloqueios de tokens notáveis que merecem a atenção dos investidores. Aqui está uma análise detalhada do que está programado: 15 de setembro, 12:00 UTC: SEI desbloqueará 55,56 milhões de tokens, avaliados em aproximadamente $18,42 milhões. Esta libertação representa 1,18% do seu fornecimento circulante atual. 16 de setembro, 13:00 UTC: ARB está programado para desbloquear 92,65 milhões de tokens, no valor de cerca de $47,83 milhões, representando 2,03% do seu fornecimento circulante. 17 de setembro, 08:00 UTC: ZK verá 173 milhões de tokens desbloqueados, avaliados em $10,32 milhões, o que é 3,61% do seu fornecimento circulante. 17 de setembro, 12:30 UTC: APE tem 15,60 milhões de tokens programados para libertação, totalizando $9,35 milhões, ou 1,72% do seu fornecimento circulante. 18 de setembro, 00:00 UTC: FTM desbloqueará 20 milhões de tokens, impressionantes $89,80 milhões, constituindo 2,08% do seu fornecimento circulante. 20 de setembro, 00:00 UTC: VELO está a preparar-se para uma libertação substancial de três mil milhões de tokens, avaliados em $47,73 milhões, o que é significativo 13,63% do seu fornecimento circulante. 21 de setembro, 00:00 UTC: OP experimentará o maior desbloqueio desta semana, com 116 milhões de tokens avaliados em $90,49 milhões, representando 6,89% do seu fornecimento circulante. Estes números destacam claramente o enorme volume de ativos prestes a entrar no mercado. Os investidores devem prestar muita atenção às percentagens relativas ao fornecimento circulante, pois percentagens maiores podem por vezes levar a efeitos de preço mais pronunciados. Como Podem os Investidores Astutos Preparar-se para os Próximos Desbloqueios de Tokens? A preparação proativa para estes eventos é primordial para minimizar riscos potenciais e, inversamente, maximizar oportunidades. Aqui estão algumas perspetivas acionáveis a considerar: Pesquise Minuciosamente: Aprofunde sempre nos fundamentos do projeto. Existe forte atividade de desenvolvimento contínuo? Como é o sentimento da comunidade? Um projeto robusto com utilidade clara pode absorver desbloqueios mais facilmente. Monitorize o Sentimento do Mercado: Mantenha um olho atento nas discussões nas redes sociais, fontes de notícias cripto e dados on-chain. Existe conversa significativa em torno de um desbloqueio particular? Isto pode oferecer pistas valiosas sobre potencial ação de preço a curto prazo. Avalie a Sua Posição: Se atualmente detém algum dos tokens enfrentando desbloqueios, é sensato avaliar a sua tolerância pessoal ao risco. Pode considerar estratégias de cobertura ou ajustar a sua posição se estiver preocupado com volatilidade imediata. Procure Pontos de Entrada: Para alguns investidores astutos, os desbloqueios podem paradoxalmente apresentar oportunidades convincentes. Se o preço de um token cair após o desbloqueio devido ao aumento do fornecimento, pode ser um ponto de entrada atrativo para detentores de longo prazo que possuem forte convicção no potencial futuro do projeto. Lembre-se, o mercado de criptomoedas é inerentemente dinâmico e frequentemente imprevisível. Embora os desbloqueios de tokens sejam um fator conhecido e programado, o seu impacto preciso pode variar significativamente dependendo das condições gerais do mercado, tendências económicas mais amplas e desenvolvimentos específicos do projeto. Manter-se bem informado e adaptável é a sua melhor estratégia. Uma Análise Mais Profunda: A Visão de Longo Prazo sobre Desbloqueios de Tokens Enquanto os movimentos de preço a curto prazo frequentemente capturam a atenção imediata, é igualmente importante considerar as implicações a longo prazo dos desbloqueios de tokens. Para muitos projetos legítimos, estes desbloqueios são um componente natural e planeado do seu modelo económico. São projetados para recompensar contribuidores iniciais, incentivar o desenvolvimento contínuo e garantir uma distribuição mais descentralizada de tokens ao longo do tempo. Portanto, não são inerentemente negativos; pelo contrário, frequentemente significam a maturação de um projeto e a execução sistemática da sua tokenomics planeada. Projetos bem-sucedidos tipicamente navegam nestas fases de desbloqueio mantendo forte envolvimento da comunidade, entregando consistentemente nos seus roteiros e demonstrando utilidade tangível e do mundo real para os seus tokens. Este progresso consistente ajuda a construir confiança do investidor e procura sustentada, o que pode efetivamente compensar o aumento do fornecimento. Consequentemente, olhar além da ação de preço imediata e focar nos fundamentos subjacentes do projeto permanece uma estratégia prudente para investidores de longo prazo. Principais Conclusões: Navegando nos Principais Desbloqueios de Tokens Desta Semana Esta semana certamente apresenta uma série de desbloqueios de tokens significativos, com OP, FTM e VELO experimentando libertações particularmente substanciais. Enquanto estes eventos inerentemente carregam o potencial para volatilidade de mercado a curto prazo, são também uma parte integral e planeada do ciclo de vida de um projeto de criptomoeda. Ao manter-se informado, conduzindo diligência prévia minuciosa e compreendendo o contexto mais amplo do mercado, pode navegar nestas libertações mais efetivamente. Em última análise, investir com sucesso no espaço cripto de ritmo acelerado exige uma abordagem proativa e bem pesquisada para compreender as dinâmicas do mercado. Mantenha um olhar atento nestas datas críticas e avalie cuidadosamente como elas podem influenciar as suas participações atuais e decisões de investimento futuras. De facto, conhecimento é poder, especialmente quando se trata de antecipar e reagir a mudanças no mercado cripto. Perguntas Frequentes (FAQs) Sobre Desbloqueios de Tokens Q1: O que é um desbloqueio de token? Um desbloqueio de token é quando uma quantidade predeterminada de tokens de criptomoeda, anteriormente mantidos em estado bloqueado (frequentemente por fundadores, membros da equipa ou investidores iniciais), são libertados para o fornecimento circulante. Estes tokens são tipicamente sujeitos a um cronograma de aquisição. Q2: Por que os projetos implementam desbloqueios de tokens? Os projetos usam cronogramas de aquisição e desbloqueios de tokens para garantir compromisso a longo prazo de membros da equipa e investidores iniciais. Também ajuda a prevenir que um grande fornecimento de tokens inunde o mercado imediatamente após o lançamento, promovendo um crescimento mais estável. Q3: Como os desbloqueios de tokens afetam o preço de mercado? Os desbloqueios de tokens podem aumentar o fornecimento circulante de um token. Se a procura não aumentar proporcionalmente, este fornecimento aumentado pode potencialmente levar a pressão descendente no preço do token. No entanto, o impacto real varia muito dependendo do sentimento do mercado, dos fundamentos do projeto e das condições gerais do mercado. Q4: Devo vender os meus tokens antes de um desbloqueio? Se deve vender antes de um desbloqueio depende da sua estratégia pessoal de investimento, tolerância ao risco e crença no potencial a longo prazo do projeto. Alguns investidores podem vender para evitar potenciais quedas a curto prazo, enquanto outros podem manter ou até comprar mais se virem uma queda como uma oportunidade de compra. Faça sempre a sua própria pesquisa. Q5: Todos os desbloqueios de tokens são negativos para o preço? Não necessariamente. Embora possam introduzir volatilidade, muitos desbloqueios são antecipados e já estão precificados no mercado. Projetos fortes com desenvolvimento ativo e suporte da comunidade podem frequentemente absorver desbloqueios sem impacto negativo significativo. Às vezes, uma queda pós-desbloqueio pode até ser vista como uma correção saudável do mercado ou uma oportunidade para novos investidores entrarem. Se achou este artigo perspicaz, considere partilhá-lo com a sua rede! Ajude outros a manterem-se informados sobre os eventos críticos que moldam o mercado cripto esta semana. As suas partilhas ajudam-nos a continuar a fornecer perspetivas valiosas. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore o nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que moldam a ação de preço do Ethereum. Esta publicação Desbloqueios Cruciais de Tokens: Mais de $90M em OP Prontos para Inundar o Mercado Esta Semana apareceu primeiro no BitcoinWorld.
SEI
SEI$0,2303+6,03%
MemeCore
M$2,0369-11,83%
Threshold
T$0,01329+9,47%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 10:10
Compartilhar
92% dos titulares de Bitcoin estão com lucro – Mas as rachaduras começam a aparecer

92% dos titulares de Bitcoin estão com lucro – Mas as rachaduras começam a aparecer

Este nível tem assombrado cada rally do Bitcoin – aqui vem ele novamente!
SphereX
HERE$0,00021+0,47%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 10:00
Compartilhar
O que é a MYX Finance e por que subiu 1100% nos últimos 7 dias – Será a melhor cripto para comprar agora?

O que é a MYX Finance e por que subiu 1100% nos últimos 7 dias – Será a melhor cripto para comprar agora?

O post O Que É MYX Finance e Por Que Subiu 1100% Nos Últimos 7 Dias - É a Melhor Cripto Para Comprar Agora? apareceu no BitcoinEthereumNews.com. MYX Finance recentemente capturou atenção significativa do mercado, subindo mais de 1100% apenas nos últimos sete dias. Este tipo de rally explosivo faz muitos questionarem: É a melhor cripto para comprar agora, ou existem oportunidades alternativas emergentes? Enquanto MYX mostra o que é possível, a pré-venda do Layer Brett oferece um caminho distinto, combinando apelo de meme coin com utilidade tangível de Layer 2 e altas recompensas de staking. É uma alternativa convincente. O Rally Explosivo da MYX Finance e Seu Contexto de Mercado O desempenho recente da MYX tem sido nada menos que espetacular. Esta bolsa de derivativos descentralizada viu seu preço subir de uma mínima histórica em junho para quase $19 em setembro, marcando um ganho de mais de 40.000%. MYX ostenta uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,88 mil milhões e um volume de negociação de 24 horas de cerca de $209 milhões. Sua máxima histórica de $18,92 foi alcançada há poucos dias, em 11 de setembro de 2025. Esta ascensão rápida, no entanto, vem com volatilidade extrema, incluindo oscilações intradia que podem exceder 200%. Para alguns investidores, a questão torna-se: quão sustentável é este momento? Layer Brett: Onde a Cultura Meme Encontra a Utilidade Blockchain Em meio às subidas voláteis de tokens como MYX, um novo concorrente oferece uma abordagem diferente. Layer Brett é uma meme coin de Layer 2 de próxima geração construída na Ethereum, fundindo cultura meme com utilidade blockchain. $LBRETT é projetado para desempenho. Processa atividade off-chain, desbloqueando assim throughput e reduzindo tempos de espera. Esta funcionalidade distinta de Layer 2 posiciona Layer Brett como um projeto com energia comunitária e escalabilidade prática. Desbloqueando Valor: A Vantagem do Layer Brett Layer Brett apresenta um ecossistema robusto construído em velocidade, eficiência e recompensas. Ao aproveitar a tecnologia Layer 2 da Ethereum, oferece transações extremamente rápidas e taxas de gas drasticamente reduzidas; a cobertura cita taxas tão baixas quanto $0,0001 por transação. A pré-venda está em andamento, com $LBRETT sendo vendido por apenas $0,0058. Os participantes iniciais...
KIND
KIND$0,0010066+25,66%
BRC20.COM
COM$0,012548+24,13%
Wink
LIKE$0,00696-2,77%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 10:00
Compartilhar
Recuperação de 300 dólares do Monero: Apesar da reorganização, traders queimados enquanto posições de short vão pelo ralo

Recuperação de 300 dólares do Monero: Apesar da reorganização, traders queimados enquanto posições de short vão pelo ralo

Enquanto a rede Monero recentemente sofreu um golpe com uma reorganização de 18 blocos, o XMR subiu quase 7% nas últimas 24 horas, ultrapassando facilmente a marca de $300. A Cadeia do Monero Sofre Reorganização, Mas o Preço Celebra Com Ganhos Por volta das 19:55 de domingo à noite, logo antes do início da semana, o monero (XMR) estava sendo negociado a $306 por [...]
MemeCore
M$2,0369-11,83%
Monero
XMR$309,95+2,12%
GAINS
GAINS$0,02339+11,01%
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 09:05
Compartilhar
Como o corte de 60% nas taxas da TRON pode remodelar os pagamentos com stablecoins

Como o corte de 60% nas taxas da TRON pode remodelar os pagamentos com stablecoins

O tamanho médio de transação nos últimos meses tem sido estável na TRON, mas diminuiu na Ethereum
Compartilhar
Coinstats2025/09/15 09:00
Compartilhar
A Ripple fará IPO em 2025? John Deaton acende debate entre investidores

A Ripple fará IPO em 2025? John Deaton acende debate entre investidores

A publicação "Will Ripple IPO in 2025? John Deaton Sparks Investor Debate" apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Um investidor recentemente partilhou uma carta da Cherokee Acquisition, uma empresa que compra reivindicações de falência e em dificuldades. A carta revelou o interesse da Cherokee em adquirir reivindicações ligadas à Linqto Texas, LLC (Processo Nº 25-90186) a preços com desconto. Proposta da Cherokee A Cherokee estabeleceu dois intervalos para a sua licitação: reivindicações acima de $100.000 foram cotadas entre 70% e 75%, …
Compartilhar
CoinPedia2025/09/15 00:14
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.