Os bilionários estão a destruir as redes sociais? Buterin da Ethereum dá a sua opinião

O post Os Bilionários Estão a Destruir as Redes Sociais? Buterin da Ethereum Opina apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bons velhos tempos? Anti-capitalista ou elitismo? A crescente toxicidade das redes sociais é uma questão polêmica, e alguns acreditam que os bilionários são os culpados por isso. Vitalik Buterin da Ethereum recentemente opinou sobre o assunto, explicando que a Web 1.0, que é geralmente considerada como o primeiro estágio da World Wide Web, era considerada uma fonte de bem muito mais desenfreada. Bons velhos tempos? Apesar do facto de que a tecnologia era bastante decepcionante com websites estáticos e interatividade mínima, alguns ainda sentem nostalgia desta era devido ao seu espírito de base, já que o Silicon Valley ainda não tinha assumido o controlo, e a experiência online não era moldada por gigantes tecnológicos como Facebook, Amazon e Google. Você Também Pode Gostar Além disso, o público é menos seletivo já que o conteúdo agora está sendo explicitamente empurrado para os consumidores em vez de ser procurado. Nos primeiros dias, por exemplo, os usuários tinham que procurar um fórum específico da internet que correspondesse aos seus interesses. Anti-capitalista ou elitismo? Com a Web 1, havia pouca pressão para que os websites fossem lucrativos, ao contrário das plataformas Web 2 que priorizam a forte otimização de capital. Portanto, se alguém adota uma visão anti-capitalista, a toxicidade atual das redes sociais essencialmente se resume à estrutura de incentivos falha. Ao mesmo tempo, como argumenta Buterin, o problema com o estado atual da internet é que ela é destinada a atrair o cidadão comum com conteúdo superficial e muitas vezes reativo que é principalmente composto por memes e soundbites. Para comparação, a Web 1 foi principalmente criada por usuários "right-curve" bem informados. O co-fundador da Ethereum também acredita que isso pode ser devido a "alguma mistura" de ambos esses fatores. Fonte: https://u.today/are-billionaires-destroying-social-media-ethereums-buterin-weighs-in
Fed deverá cortar taxas em meio a crescentes divisões e pressão de Trump

TLDR O Federal Reserve está prestes a cortar as taxas pela primeira vez em nove meses. Trump pressionou o Fed para reduzir os custos de empréstimos para impulsionar o setor imobiliário. As reivindicações de desemprego estão a aumentar, sinalizando um mercado de trabalho em enfraquecimento. O Fed enfrenta divisões sobre a escala do corte de taxas, com alguns a favorecer cortes menores. O Federal [...] A publicação Fed Expected to Cut Rates Amid Growing Divisions and Trump Pressure apareceu primeiro no CoinCentral.
Baleia de Bitcoin despeja novamente enquanto BTC estagna nos $116K — O que isso significa para investidores Cr

O Bitcoin tem experimentado uma estagnação recente, com o preço da criptomoeda a oscilar em torno de $116.000, em meio a sinais de aumento da atividade das whales (baleias). O principal ativo digital parece estar a enfrentar nova pressão de venda por parte dos principais detentores de carteiras, comumente referidos como whales, que possuem grandes quantidades de bitcoin. Este desenvolvimento despertou interesse entre investidores e analistas, à medida que [...]
3 Coisas que poderiam impactar os Mercados Cripto enquanto a decisão da Fed se aproxima

Uma semana agitada aproxima-se no calendário económico dos Estados Unidos, com todas as atenções voltadas para o banco central na quarta-feira.
Shiba Inu (SHIB) transformou $1000 em $1M no último ciclo altista, analistas identificam nova moeda que poderia fazer o mesmo até 2026

O post Shiba Inu (SHIB) Transformou $1000 em $1M no Último Ciclo Bull, Analistas Identificam Nova Moeda Que Poderia Fazer o Mesmo Até 2026 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O post Shiba Inu (SHIB) Transformou $1000 em $1M no Último Ciclo Bull, Analistas Identificam Nova Moeda Que Poderia Fazer o Mesmo Até 2026 apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News Cada bull run tem sua estrela revelação. A estrela naquela época era a meme coin Shiba Inu (SHIB), que transformou um investimento de $1.000 em $1 milhão para os primeiros investidores. Isso foi em 2021. Não foi apenas um golpe de sorte. SHIB entrou no mercado no momento certo, combinado com cultura viral e poderoso hype da comunidade. Analistas dizem que o cenário está se repetindo, mas o foco mudou desta vez. A moeda atrai comparações com um gigante de pré-venda que já arrecadou $24,6 milhões e está avançando pela Etapa 12 com quase todos os tokens vendidos. Para traders que buscam o "próximo SHIB", analistas não estão apenas especulando; estão apontando para LILPEPE como o principal candidato para uma repetição em 2026. De Cachorro a Sapo: Por Que Traders Estão Observando LILPEPE Entre Little Pepe (LILPEPE), um meme token silenciosamente avançando em sua pré-venda com um momentum impressionante. Atualmente na reta final da Etapa 12, o projeto já vendeu 97,48% dos tokens, arrecadando $24,6 milhões de um limite de $25,475 milhões. Esse tipo de adesão não é comum, especialmente quando o mercado mais amplo tem estado em um padrão de espera. O que diferencia LILPEPE é que não está apenas perseguindo o legado impulsionado por memes do SHIB. Está introduzindo camadas de recursos orientados pela comunidade, tokenomics ambiciosos e incentivos gamificados que fornecem aos detentores mais do que apenas especulação de preço. É o que analistas chamam de projetos "meme coin de segunda onda" que vão além do hype com utilidades e engajamento incorporados. E o momento não poderia ser mais preciso. Com o ecossistema Ethereum esquentando antes do ciclo bull de 2025-2026, tokens ERC-20 como LILPEPE estão em posição privilegiada para capturar liquidez quando o público de varejo retornar...
Bónus de 400% da Arctic Pablo Coin e recuperação dos Pudgy Penguins – As melhores novas meme coins para comprar no 4º trimestre

O mundo cripto pode parecer uma fronteira congelada, imprevisível, volátil, mas cheio de tesouros escondidos para aqueles corajosos o suficiente para navegá-lo. Neste cenário, dois projetos estão fazendo ondas: Pudgy Penguins (PENGU) e Arctic Pablo Coin (APC). De um lado, Pudgy Penguins demonstra como meme coins com comunidades fortes e branding sólido podem [...]
Bitcoin: O que vem a seguir com $421 milhões em moedas antigas a moverem-se e mineiros a venderem?

Apesar de duas grandes ondas de venda e um pico no CDD, o BTC continuou a avançar.
Fundação Ethereum Partilha Roteiro para Melhorar a Privacidade da Blockchain

O post Fundação Ethereum Partilha Roteiro para Melhorar a Privacidade da Blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Fundação Ethereum revela um roteiro de privacidade blockchain melhorando transações seguras, votação privada e proteção do usuário usando ferramentas de conhecimento zero e criptografia avançada. A Fundação Ethereum anunciou um novo plano para trazer privacidade total à rede Ethereum. Este plano trará recursos robustos de privacidade à camada base do Ethereum, também conhecida como camada 1. [...] O post Fundação Ethereum Partilha Roteiro para Melhorar a Privacidade da Blockchain apareceu primeiro no Live Bitcoin News. Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/ethereum-foundation-shares-roadmap-to-improve-blockchain-privacy/
Urgente: Protocolo Nemo revela tokens de dívida NEOM para compensação de hack

BitcoinWorld Urgente: Nemo Protocol Revela Tokens de Dívida NEOM para Compensação de Hack O mundo das criptomoedas frequentemente enfrenta desafios inesperados, e os eventos recentes no Nemo Protocol servem como um lembrete contundente. Após uma recente violação de segurança, a plataforma de negociação baseada em Sui (SUI) está tomando medidas decisivas para apoiar sua comunidade. O Nemo Protocol anunciou um plano inovador para emitir tokens de dívida NEOM temporários como componente central da sua estratégia de compensação para os afetados pelo hack. Esta medida destaca uma abordagem proativa para restaurar a confiança e garantir a recuperação das vítimas. O Que São Exatamente os Tokens de Dívida NEOM? O Nemo Protocol, uma plataforma de negociação descentralizada que opera na blockchain Sui, recentemente experimentou um incidente de segurança significativo. Este evento infeliz levou a perdas para muitos usuários, provocando uma resposta imediata da equipe do protocolo. Para lidar com a situação, o Nemo Protocol está introduzindo tokens de dívida NEOM, uma solução única projetada para fornecer compensação flexível e estável. Estes tokens não são apenas qualquer ativo digital; são especificamente projetados para representar uma dívida devida pelo protocolo aos seus usuários. Crucialmente, cada token de dívida NEOM será lastreado pelo dólar americano, garantindo um valor estável para as vítimas. Este lastro é uma característica fundamental, visando mitigar maior volatilidade para aqueles que já experimentaram perdas. Por Que os Tokens de Dívida NEOM São uma Opção Preferida para Compensação? A decisão de emitir tokens de dívida NEOM oferece várias vantagens convincentes para as vítimas. Em vez de pagamentos diretos em dólares imediatos, que podem não atender às preferências de todos ou às regulamentações financeiras regionais, estes tokens fornecem uma alternativa. Vítimas que preferem não receber pagamentos diretos em dólares terão a opção de receber tokens de dívida NEOM. Estabilidade: Sendo lastreados pelo dólar americano, os tokens de dívida NEOM oferecem um valor estável, protegendo os destinatários de flutuações adicionais do mercado. Flexibilidade: Esta abordagem proporciona escolha. Os usuários podem manter os tokens, potencialmente resgatá-los mais tarde, ou usá-los dentro do ecossistema do Nemo Protocol conforme especificado. Transparência: A emissão destes tokens fornece um registro claro e auditável de compensação, aumentando a confiança e a responsabilidade. Esta estratégia demonstra o compromisso do Nemo Protocol em encontrar uma solução justa e centrada no usuário durante um período desafiador. Reconhece as diversas necessidades da sua base de usuários, oferecendo um caminho de recuperação personalizado. Como Serão Distribuídos e Resgatados os Tokens de Dívida NEOM? A mecânica exata de distribuição e resgate dos tokens de dívida NEOM é crucial para as vítimas. O Nemo Protocol planeia distribuir estes tokens para usuários elegíveis com base nas suas perdas verificadas do hack. O processo provavelmente envolverá um portal de reclamações ou um airdrop direto para os endereços de carteira afetados. Embora os tokens sejam temporários, seu mecanismo de resgate será claramente delineado. Os usuários terão a opção de converter seus tokens de dívida NEOM de volta em dólares americanos em uma data posterior, especificada, ou potencialmente usá-los para outros fins dentro do ecossistema do Nemo Protocol. Detalhes sobre o cronograma de resgate e quaisquer procedimentos associados serão comunicados de forma transparente pela equipe do Nemo Protocol. A implementação deste sistema requer planeamento cuidadoso e execução para garantir justiça e eficiência. Espera-se que o Nemo Protocol forneça diretrizes abrangentes a todos os usuários afetados, garantindo que entendam suas opções e os passos envolvidos na reivindicação e utilização da sua compensação. O Que Isso Significa para o Futuro do Nemo Protocol? A introdução dos tokens de dívida NEOM é mais do que apenas um mecanismo de compensação; é um passo crítico na jornada do Nemo Protocol para reconstruir a confiança e fortalecer sua plataforma. Ao abordar as consequências do hack de forma proativa e transparente, o protocolo visa demonstrar resiliência e um forte compromisso com sua comunidade. Avançando, o Nemo Protocol sem dúvida focará em melhorar sua infraestrutura de segurança, implementando processos de auditoria mais robustos e fomentando um ambiente mais forte e seguro para seus usuários. Este incidente, embora infeliz, apresenta uma oportunidade para o protocolo emergir mais forte e confiável. Conclusão: Um Caminho Resiliente Adiante com Tokens de Dívida NEOM A decisão do Nemo Protocol de emitir tokens de dívida NEOM representa uma abordagem ponderada e centrada no usuário para compensação de hack. Ao oferecer uma alternativa estável e lastreada em dólares aos pagamentos diretos, o protocolo está capacitando as vítimas com escolha e estabilidade durante um período difícil. Esta solução inovadora não apenas aborda perdas imediatas, mas também estabelece uma base para reconstruir a confiança e reforçar o compromisso da plataforma com a segurança e o bem-estar do usuário. À medida que o Nemo Protocol navega por esta fase desafiadora, suas medidas proativas com tokens de dívida NEOM estabelecem um precedente para resiliência no espaço de finanças descentralizadas. Perguntas Frequentes (FAQs) O que são tokens de dívida NEOM? Os tokens de dívida NEOM são ativos digitais temporários emitidos pelo Nemo Protocol para compensar vítimas de um hack recente. Eles são lastreados pelo dólar americano, proporcionando um valor estável para os destinatários. Quem é elegível para receber tokens de dívida NEOM? Vítimas do recente hack do Nemo Protocol que incorreram em perdas verificadas são elegíveis para receber estes tokens como compensação. Posso escolher receber pagamentos diretos em dólares em vez de tokens de dívida NEOM? Sim, o Nemo Protocol anunciou que vítimas que não desejam pagamentos diretos em dólares receberão tokens de dívida NEOM. Isso implica que uma opção para pagamentos diretos em dólares também pode estar disponível para aqueles que preferirem. Como será mantido o valor dos tokens de dívida NEOM? O valor dos tokens de dívida NEOM será mantido, pois são lastreados pelo dólar americano, garantindo estabilidade e protegendo os destinatários da volatilidade do mercado. Quando posso resgatar meus tokens de dívida NEOM? O Nemo Protocol fornecerá diretrizes claras e um cronograma específico para o processo de resgate. Os detalhes serão comunicados a todos os usuários afetados. Achou este artigo esclarecedor? Compartilhe-o com sua rede para ajudar a divulgar informações sobre o plano de compensação inovador do Nemo Protocol e a importância da resiliência no espaço cripto. Seu compartilhamento ajuda a informar e educar a comunidade mais ampla! Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que estão moldando a adoção institucional de finanças descentralizadas. Esta publicação "Urgente: Nemo Protocol Revela Tokens de Dívida NEOM para Compensação de Hack" apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Movimento Estratégico: Fundador do MAP Protocol Revela Recompras Diárias de MAPO

BitcoinWorld Movimento Estratégico: Fundador do MAP Protocol Revela Recompras Diárias de MAPO No mundo dinâmico das criptomoedas, onde o sentimento do mercado pode mudar rapidamente, surgiu um anúncio significativo do ecossistema MAP Protocol. James, o perspicaz cofundador e desenvolvedor principal do MAP Protocol (MAPO), recentemente causou impacto com uma declaração ousada: ele não venderá mais suas participações pessoais de MAPO. Ainda mais convincente, ele planeia canalizar seus lucros diários diretamente para recompras consistentes de MAPO. Este movimento estratégico está pronto para fortalecer a base do token e reforçar a confiança da comunidade. O que está a impulsionar a iniciativa de recompras de MAPO? James partilhou as suas intenções inovadoras no X, delineando um compromisso pessoal com o sucesso a longo prazo do MAP Protocol. A sua decisão de parar de vender as suas participações é uma declaração poderosa, demonstrando fé inabalável no projeto. Além disso, o seu compromisso de utilizar os lucros diários para recompras de MAPO sinaliza uma abordagem proativa para apoiar o valor do token. Isto não é apenas um esforço pessoal; James também está a envolver ativamente a equipa da ButterSwap, incentivando-os a dedicar os seus lucros a esta mesma iniciativa de recompra. Tais esforços concertados podem criar um impacto substancial no ecossistema do token. Este último desenvolvimento baseia-se numa indicação anterior do mês passado, onde James primeiro sugeriu planos para uma recompra de MAPO. O anúncio recente fornece detalhes mais concretos e um caminho claro a seguir, transformando uma ideia numa estratégia acionável. Compreendendo as recompras de tokens e seus benefícios Para aqueles que são novos no conceito, uma recompra de token ocorre quando um projeto, ou um detentor significativo como James, recompra os seus próprios tokens do mercado aberto. Esta ação normalmente tem várias implicações positivas: - Fornecimento Reduzido: Ao recomprar tokens, o fornecimento circulante é efetivamente diminuído. De acordo com princípios económicos básicos, um fornecimento reduzido, assumindo procura constante ou crescente, pode levar a um aumento no valor do token. - Procura Aumentada: O ato de comprar em si cria procura pelo token, o que pode apoiar ainda mais o seu preço. - Confiança do Investidor: Um programa consistente de recompra sinaliza uma forte crença dos desenvolvedores principais e da equipa do projeto no futuro do token. Isto pode aumentar significativamente a confiança do investidor e atrair novos detentores. - Estabilidade de Preço: Recompras regulares podem ajudar a absorver a pressão de venda, potencialmente levando a uma maior estabilidade de preço para o token. O compromisso com recompras diárias de MAPO, especialmente de um cofundador, demonstra uma dedicação que ressoa profundamente dentro da comunidade cripto. Reflete um investimento tangível no futuro do projeto, além do trabalho de desenvolvimento. O Impacto Potencial da ButterSwap ao Juntar-se às Recompras de MAPO Os esforços de James para persuadir a equipa da ButterSwap a juntar-se à iniciativa de recompras de MAPO são particularmente notáveis. A ButterSwap, como uma exchange descentralizada (DEX) dentro do ecossistema, gera os seus próprios lucros a partir de taxas de negociação. Se a ButterSwap alocar uma parte destes lucros para a recompra de tokens MAPO, a escala do programa de recompra poderia expandir significativamente. Esta colaboração iria: - Amplificar o Impacto no Mercado: Combinar lucros pessoais e a nível de protocolo para recompras criaria uma força de compra mais substancial e consistente no mercado. - Fortalecer a Sinergia do Ecossistema: Mostra uma visão unificada entre diferentes componentes do ecossistema MAP Protocol, reforçando a confiança e coesão. - Crescimento Sustentável: Utilizar lucros operacionais para recompras cria um mecanismo autossustentável para apoiar o valor do token, independente de injeções de capital externo. Tal abordagem multifacetada às recompras de MAPO poderia estabelecer um precedente para como os projetos se envolvem com os seus tokens nativos, priorizando o valor a longo prazo e o benefício da comunidade. O que isto significa para o futuro do MAP Protocol? Esta iniciativa sublinha um compromisso robusto com a visão a longo prazo do MAP Protocol. O MAP Protocol visa ser uma infraestrutura Web3 líder para interoperabilidade omnichain, permitindo comunicação e transferência de ativos sem problemas entre várias blockchains. Um token nativo forte e estável como o MAPO é crucial para alimentar esta visão, incentivando os participantes da rede e protegendo o protocolo. Embora as recompras sejam geralmente positivas, é sempre importante para os investidores conduzirem a sua própria pesquisa e entenderem que a dinâmica do mercado é influenciada por muitos fatores. No entanto, a postura transparente e proativa adotada por James, particularmente em relação às recompras de MAPO, fornece uma narrativa convincente para o futuro do projeto. Em conclusão, o anúncio de James sobre recompras diárias de MAPO, juntamente com os seus esforços para envolver a ButterSwap, marca um momento crucial para o MAP Protocol. Este movimento estratégico demonstra um profundo compromisso da liderança, visando promover maior estabilidade do token, aumentar a confiança dos investidores e, em última análise, contribuir para o crescimento sustentado e sucesso do ecossistema MAP Protocol. É um testemunho da crença na missão do projeto de construir um futuro Web3 verdadeiramente interoperável. Perguntas Frequentes (FAQ) O que é o MAP Protocol (MAPO)? O MAP Protocol é uma infraestrutura Web3 líder focada na interoperabilidade omnichain, permitindo comunicação e transferência de ativos perfeitas e seguras entre diferentes redes blockchain. O seu token nativo é o MAPO. O que são recompras de tokens em criptomoeda? As recompras de tokens envolvem um projeto ou um detentor significativo recomprando os seus próprios tokens do mercado aberto. Esta ação visa reduzir o fornecimento circulante, aumentar a procura e potencialmente estabilizar ou aumentar o valor do token. Como estas recompras de MAPO beneficiam os detentores de tokens? As recompras de MAPO podem beneficiar os detentores potencialmente reduzindo o fornecimento circulante do token, o que pode levar a uma maior escassez e pressão ascendente sobre o preço. Também sinalizam forte confiança da liderança do projeto, aumentando a confiança geral dos investidores. Quem é James do MAP Protocol? James é o cofundador e desenvolvedor principal do MAP Protocol. Ele anunciou recentemente o seu compromisso pessoal com recompras diárias de MAPO usando os seus lucros e está a encorajar a ButterSwap a juntar-se à iniciativa. Qual é o papel da ButterSwap nesta iniciativa? A ButterSwap é uma exchange descentralizada dentro do ecossistema MAP Protocol. James está a persuadir a equipa da ButterSwap a usar os seus lucros operacionais para participar nas recompras de MAPO, o que amplificaria significativamente o impacto da iniciativa. As recompras de MAPO garantem um aumento de preço? Embora as recompras de MAPO sejam geralmente um indicador positivo e possam apoiar o valor do token, elas não garantem um aumento de preço. Os mercados de criptomoedas são complexos e influenciados por numerosos fatores, por isso é essencial que os investidores conduzam a sua própria pesquisa. Se achou valiosa esta visão sobre o movimento mais recente do MAP Protocol, considere partilhá-la com a sua rede! O seu apoio ajuda-nos a trazer mais notícias cripto vitais para a comunidade. Junte-se à conversa nas redes sociais e deixe-nos saber os seus pensamentos sobre o impacto destas recompras estratégicas de MAPO. Para saber mais sobre as últimas tendências do mercado cripto, explore o nosso artigo sobre desenvolvimentos-chave que estão a moldar o panorama das criptomoedas e a ação futura dos preços. Esta publicação Movimento Estratégico: Fundador do MAP Protocol Revela Recompras Diárias de MAPO apareceu primeiro no BitcoinWorld.
Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.