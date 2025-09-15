Exchange MEXC
2025-10-13 Monday
Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
Criptomoedas populares a ter em conta em 2025
A publicação Top criptomoedas promissoras para 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper & MaxiDoge: Top criptomoedas promissoras para 2025 Cadastre-se para receber nossa newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira o seu e-mail. Com mais de 5 anos de trabalho na área de análise do mercado de criptomoedas, Khang sempre visa fornecer conhecimentos úteis sobre cripto para os leitores. Ele tem muitos artigos de qualidade analisando tendências de blockchain, DeFi e novos projetos promissores de pré-venda de moedas. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, está a dar consentimento para a utilização de cookies. Visite o nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu concordo Fonte: https://bitcoinist.com/top-2-crypto-coins-to-watch-in-2025-vn/
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:25
Corte na taxa da Fed dos EUA vai fazer ou quebrar os traders: Semana cripto pela frente
O post Corte da Taxa do Fed dos EUA Fará ou Quebrará os Traders: Semana Cripto Pela Frente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Você está lendo Semana Cripto Pela Frente: uma lista abrangente do que está por vir no mundo das criptomoedas e blockchain nos próximos dias, bem como os principais eventos macroeconómicos que influenciarão os mercados de ativos digitais. Para um lembrete diário atualizado sobre o que é esperado, clique aqui para se cadastrar no Crypto Daybook Americas. Você não vai querer começar o seu dia sem ele. Fonte: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/15/fed-rate-decision-mkr-sky-conversion-deadline-crypto-week-ahead
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 16:16
Melhores criptomoedas para comprar agora e transformar $500 em $25.000
O post Melhores Criptos para Comprar Agora e Transformar $500 em $25.000 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Poucos projetos estão gerando manchetes com tanta frequência quanto Pepe Coin (PEPE) e Mutuum Finance (MUTM). Mutuum Finance está emergindo como a oportunidade mais aclamada para traders iniciantes considerando o potencial de transformar pequenos investimentos em ganhos massivos. O empreendimento arrecadou mais de $15,8 milhões de mais de 16.300 apoiadores durante a pré-venda. Além do Pepe (PEPE), Mutuum Finance destaca-se como um dos inovadores com seu novo posicionamento em um mercado lotado, alimentando especulações sobre se seria a próxima grande história de sucesso na economia cripto. PEPE Negocia Próximo a $0,000012 enquanto a Atividade de Meme Token Persiste PEPE (PEPE) está sendo negociado a $0,00001214. O token registrou um avanço de dois dígitos em 24 horas e alto volume em relação às suas médias recentes, sugerindo interesse de compra de curto prazo. Como PEPE é um meme token social, o preço permanece sensível ao sentimento social e on-chain, o que cria oscilações intradia selvagens dentro do intervalo da semana. Observadores do mercado estão monitorando o volume e a resistência nas máximas semanais recentes para acompanhamento, enquanto novas oportunidades DeFi como Mutuum Finance também estão recebendo atenção. Pré-venda do Mutuum Finance Acelera Mutuum Finance (MUTM) está se saindo bem na fase seis de pré-venda, garantindo uma tração tremenda à medida que os volumes dos investidores continuam a subir. O projeto já atingiu mais de 16.300 proprietários registrados e alcançou mais de $15,8 milhões em capital bloqueado, com atividades recentes mostrando que o ritmo continuará a aumentar. Tal impulso enorme é um claro indicador da crescente confiança dos investidores à medida que a plataforma continua a se aproximar do lançamento. Valor Estratégico para os Pioneiros Os investidores que compram ao preço de pré-venda não só se expõem a tokens com custo significativamente menor, mas também se preparam para retornos astronômicos de curto prazo de até 300% no primeiro dia de lançamento, e oportunidades de longo prazo ainda maiores à medida que o ecossistema continua a expandir. Os primeiros...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 15:42
Com o aumento dos ataques criptográficos, o fundador da Ethereum, Vitalik, testa nova 'Carteira invisível'
Vitalik Buterin está a testar uma 'carteira invisível' da Hinkal, uma nova ferramenta que oculta a atividade on-chain para proteger grandes carteiras de hackers.
Coinstats
2025/09/15 15:25
Analista chinês lendário emite aviso sobre o preço do Bitcoin (BTC) – Prevê até onde poderá cair
O post Lendário Analista Chinês Emite Aviso Sobre o Preço do Bitcoin (BTC) - Prevê Onde Pode Cair apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista on-chain Willy Woo detalhou a recente situação do mercado de Bitcoin e o impacto dos fatores macroeconómicos na criptomoeda. Ele apontou que uma crise de liquidez está se aproximando e a pressão de venda das whales (baleias) está aumentando. De acordo com Woo, os fundamentos estruturais do Bitcoin estão enfraquecendo no atual mercado de alta. Ele observa que, enquanto os preços estão subindo, a liquidez que impulsionou o mercado nos últimos seis meses está diminuindo. Ele descreve isso como um fenómeno que também observou durante o ciclo de 2017. Ele observa que o recente pico do Bitcoin de $120.000, diferentemente das máximas históricas anteriores, não foi apoiado por um maior fluxo de entrada de capital de investidores, o que poderia ser chamado de "divergência de baixa". Woo disse em um relatório que as whales venderam 115.000 a 120.000 Bitcoins no último mês ou dois, indicando que até mesmo investidores de longo prazo estão tentando lucrar. O Bitcoin é visto como um "prenúncio de uma crise de liquidez" porque é o ativo mais sensível à liquidez global. Woo acredita que o ciclo de liquidez de quatro anos do Fed pode ser afetado pelos ciclos eleitorais. Ele espera uma desaceleração macroeconómica no período vindouro e prevê que o Bitcoin será afetado por esta situação devido à sua alta sensibilidade à liquidez. Ele argumenta que os preços podem cair abaixo de $40.000, mas cronometrar o fundo é mais confiável do que cronometrar o topo. O analista argumentou que o mercado de altcoins não está se comportando tão bem quanto em ciclos anteriores. Ele sugeriu que isso pode ser devido aos investidores serem apresentados a caminhos alternativos de investimento, como empresas negociadas publicamente e empresas que adicionaram Bitcoin aos seus balanços. Woo sugere que as whales podem estar investindo nessas empresas vendendo seus Bitcoin. Ele acredita que a entrada de grandes investidores como a BlackRock neste espaço é um desenvolvimento positivo para a classe de ativos. O crescimento da Tether fez...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:55
Bitcoin e ETFs de Ethereum registam entradas semanais recorde
O post Bitcoin e ETFs Ethereum Veem Entradas Semanais Recordes apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News De 8 de setembro a 12 de setembro, os ETFs spot de Bitcoin registaram um enorme fluxo de entrada líquido de 2,34 mil milhões de dólares, sem fluxos de saída reportados, marcando a terceira semana consecutiva de ganhos. Os ETFs spot de Ethereum também atraíram 638 milhões de dólares em fluxos de entrada líquidos durante o mesmo período, novamente com zero fluxos de saída. A sequência destaca a crescente confiança dos investidores em ambos os principais...
CoinPedia
2025/09/15 14:42
El Salvador vai lançar bancos de Bitcoin até ao final de 2025
O post El Salvador vai Lançar Bancos Bitcoin até o Final de 2025 apareceu no BitcoinEthereumNews.com. El Salvador planeia lançar bancos Bitcoin até o final de 2025, impulsionando as finanças digitais com serviços cripto inovativos e apoio regulatório. El Salvador deu outro passo ousado em sua jornada para se tornar um líder em finanças digitais. No quarto aniversário da sua histórica Lei do Bitcoin, autoridades revelaram que os bancos Bitcoin começarão a operar desta vez até o final de 2025. Este anúncio segue a aprovação da Lei de Bancos de Investimento em agosto e faz parte de um esforço maior para transformar o sistema financeiro nacional. Bancos Bitcoin Regulados pela Comissão de Ativos Digitais, Não por Autoridades Tradicionais Para começar, a notícia foi trazida por Stacy Herbert, que é chefe do Escritório Nacional de Bitcoin (ONBTC). Ela fez o anúncio quando inaugurou a nova Zona Bitcoin na Biblioteca Nacional. Devido a isso, Herbert explicou que os bancos Bitcoin estão previstos para começar a operar ainda este ano. Ela afirmou que muitos cidadãos expressaram sua frustração com o sistema bancário atual. De acordo com ela, o novo modelo bancário pretende resolver esses problemas antigos. Leitura Relacionada: A Verdadeira História por Trás da Compra de 21 BTC no Dia do Bitcoin de El Salvador | Live Bitcoin News A recentemente aprovada Lei de Bancos de Investimento forma uma estrutura única para os bancos Bitcoin. Estas instituições não estarão operando sob o regulador financeiro tradicional, a Superintendência do Sistema Financeiro. Em vez disso, serão monitorados pela Comissão de Ativos Digitais (CNAD). Esta nova categoria proporciona mais flexibilidade e inovação em serviços financeiros onde o foco está em ativos digitais. Ao contrário dos bancos tradicionais, os bancos Bitcoin atenderão clientes que têm alto patrimônio líquido, bem como empresas cripto. Cada banco deve ter um capital mínimo de $50 milhões. Os clientes têm que demonstrar que possuem pelo menos 250.000 em ativos líquidos, como dinheiro, Bitcoin, ou...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 14:28
Especialista de Wall Street afirma que investimentos em Bitcoin devem aumentar acentuadamente no final de 2025
O post Investimentos em Bitcoin Devem Aumentar Drasticamente no Final de 2025, Diz Especialista de Wall Street apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Investimentos em Bitcoin por instituições devem disparar no final de 2025, impulsionados por entradas em ETFs, adoção corporativa e forte interesse do mercado. Uma figura conhecida de Wall Street, Jordi Visser, previu um grande aumento nos investimentos em Bitcoin por instituições financeiras dos EUA. Visser, que é presidente e diretor de investimentos na Weiss Multi-Strategy Advisers, acredita que este aumento ocorrerá antes do final de 2025. Segundo ele, esta mudança deixará as carteiras financeiras prontas para um Bitcoin ainda maior em 2026. Seus comentários surgem num momento em que o Bitcoin está sendo negociado próximo a $115.000, demonstrando bom desempenho no mercado atual. Empresas Detêm $117 Bilhões em Bitcoin à Medida que a Adoção Corporativa Cresce Para começar, Visser fez estas declarações em uma entrevista recente com um investidor, Anthony Pompliano. Durante a conversa, ele disse que as alocações em Bitcoin nas finanças tradicionais aumentarão entre agora e o final do ano. Ele acrescentou que esta mudança não é apenas provável - é certa. Esta previsão sugere o quarto trimestre de 2025 como um período significativo para o crescimento do Bitcoin. Também surge num momento em que o mercado está discutindo se o Bitcoin já atingiu o pico ou se ainda tem caminho a percorrer. Leitura Relacionada: Aposta de $1 Bilhão em Bitcoin do Capital Group Sobe para $6 Bilhões | Live Bitcoin News Por exemplo, números dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin apoiam a visão de Visser. Em apenas 5 dias, os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA testemunharam mais de $2,3 bilhões em entradas líquidas. Desde seu lançamento em janeiro de 2024, esses ETFs atraíram quase $57 bilhões no total. Ao mesmo tempo, as empresas agora estão mantendo cerca de $117 bilhões em Bitcoins em seus balanços. Este é um aumento acentuado e representa que mais empresas estão levando o Bitcoin a sério como um ativo. Em...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:46
Perdeu o jackpot do Bitcoin? A próxima moeda 1000x já pode estar à caça
E se a oportunidade que mais lamenta ter perdido pudesse aparecer novamente de uma forma diferente? Em 2009, quando Bitcoin [...] O post Perdeu o jackpot do Bitcoin? A próxima moeda 1000x já pode estar à caça apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/15 13:15
Batalha de Stablecoin da Hyperliquid termina em drama
O post A Batalha de Stablecoin da Hyperliquid Termina em Drama apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Altcoins 15 de setembro de 2025 | 08:00 A corrida para garantir o ticker da stablecoin USDH na Hyperliquid chegou ao fim, com a Native Markets emergindo como vencedora oficial após uma votação da comunidade. A decisão marca o primeiro grande marco de governança para a exchange descentralizada, que está lançando sua proposta inaugural de melhoria Hyperliquid (HIP). O fundador da Native Markets, Max Fiege, confirmou o resultado no X, dizendo que a equipe em breve lançará a versão ERC-20 do USDH junto com testes iniciais. Os participantes iniciais poderão cunhar e resgatar stablecoins em transações limitadas de até $800, antes que o sistema se expanda para resgates ilimitados e a abertura de um par de negociação spot USDH/USDC. As probabilidades penderam fortemente a favor da Native Markets no final da semana passada depois que a concorrente Ethena, conhecida por seu projeto de dólar sintético, retirou-se inesperadamente. No sábado, o mercado de previsão Polymarket colocou as chances da Native de reivindicar o ticker em mais de 99%. Mas a vitória não veio sem controvérsia. Várias vozes da indústria criticaram o processo de seleção, sugerindo que a Native Markets havia sido a candidata preferida desde o início. O parceiro da Dragonfly, Haseeb Qureshi, argumentou que outras propostas foram descartadas sem debate significativo, chamando o processo de "uma farsa". Outros adotaram uma perspectiva mais ampla. Mert Mumtaz, CEO da provedora de infraestrutura Helius, observou que a batalha pelo USDH destaca como as stablecoins estão se tornando intercambiáveis. Ele sugeriu que, no futuro, os usuários podem nem mesmo ver tickers separados como USDC ou USDH exibidos nas exchanges. Em vez disso, as plataformas poderiam apresentar um único saldo "USD" enquanto lidam automaticamente com conversões entre stablecoins nos bastidores. O resultado da corrida USDH é mais do que apenas uma vitória de marca para a Native Markets. Sinaliza o início da entrada da Hyperliquid no setor de stablecoin já lotado, um mercado já dominado por gigantes como Tether e Circle. Com questões sobre transparência, descentralização,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 13:00
