O post Lendário Analista Chinês Emite Aviso Sobre o Preço do Bitcoin (BTC) - Prevê Onde Pode Cair apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O analista on-chain Willy Woo detalhou a recente situação do mercado de Bitcoin e o impacto dos fatores macroeconómicos na criptomoeda. Ele apontou que uma crise de liquidez está se aproximando e a pressão de venda das whales (baleias) está aumentando. De acordo com Woo, os fundamentos estruturais do Bitcoin estão enfraquecendo no atual mercado de alta. Ele observa que, enquanto os preços estão subindo, a liquidez que impulsionou o mercado nos últimos seis meses está diminuindo. Ele descreve isso como um fenómeno que também observou durante o ciclo de 2017. Ele observa que o recente pico do Bitcoin de $120.000, diferentemente das máximas históricas anteriores, não foi apoiado por um maior fluxo de entrada de capital de investidores, o que poderia ser chamado de "divergência de baixa". Woo disse em um relatório que as whales venderam 115.000 a 120.000 Bitcoins no último mês ou dois, indicando que até mesmo investidores de longo prazo estão tentando lucrar. O Bitcoin é visto como um "prenúncio de uma crise de liquidez" porque é o ativo mais sensível à liquidez global. Woo acredita que o ciclo de liquidez de quatro anos do Fed pode ser afetado pelos ciclos eleitorais. Ele espera uma desaceleração macroeconómica no período vindouro e prevê que o Bitcoin será afetado por esta situação devido à sua alta sensibilidade à liquidez. Ele argumenta que os preços podem cair abaixo de $40.000, mas cronometrar o fundo é mais confiável do que cronometrar o topo. O analista argumentou que o mercado de altcoins não está se comportando tão bem quanto em ciclos anteriores. Ele sugeriu que isso pode ser devido aos investidores serem apresentados a caminhos alternativos de investimento, como empresas negociadas publicamente e empresas que adicionaram Bitcoin aos seus balanços. Woo sugere que as whales podem estar investindo nessas empresas vendendo seus Bitcoin. Ele acredita que a entrada de grandes investidores como a BlackRock neste espaço é um desenvolvimento positivo para a classe de ativos. O crescimento da Tether fez...