Por que a BlockchainFX poderá ser a próxima cripto de $1 enquanto Tron e Hedera perdem o hype dos investidores
O post Por Que o BlockchainFX Poderia Ser a Próxima Cripto de $1 Enquanto Tron e Hedera Perdem o Hype dos Investidores apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 15 de setembro de 2025 | 13:35 Imagine transformar trocos em uma fortuna porque você descobriu a próxima cripto de $1 antes do resto do mercado. Essa é a oportunidade que o BlockchainFX (BFX) está oferecendo agora. Com preço de apenas $0,023 e $7,3 milhões arrecadados de 9.174 investidores iniciais, está construindo o tipo de momentum que uma vez catapultou Solana e BNB a alturas lendárias. Enquanto isso, Tron (TRX) e Hedera (HBAR) estão lutando para reacender o entusiasmo — deixando o BlockchainFX capturar os holofotes como a pré-venda que os investidores não querem perder. BlockchainFX: Uma Pré-venda Já Superando Expectativas BlockchainFX não é mais um novato silencioso. Sua pré-venda explodiu ultrapassando $7,3 milhões arrecadados, com uma base crescente de investidores provando que a demanda é real. No seu preço atual de $0,023, o potencial é impressionante: um lançamento confirmado a $0,05 dobra as alocações iniciais instantaneamente, enquanto previsões de longo prazo apontam para $5 por token, abrindo a porta para retornos de 500x. Diferentemente de Tron ou Hedera, que dependem de adoção lenta da rede, o BlockchainFX já está ativo. O aplicativo processa milhões em volume de negociação diária em cripto, forex, ações e commodities. Milhares de usuários estão a bordo antes mesmo do token ser listado, oferecendo uma rara prova social de que o pré-hype está se traduzindo em uso. Os ganhos estão incorporados no design do token. Os detentores podem fazer stake para até 90% de APY (Taxa de Rendimento Anual), enquanto recompensas diárias em USDT — às vezes excedendo $25.000 para os melhores investidores — dão a sensação de um salário em vez de uma aposta. Adicione um programa de recomendação que paga 10% em cada nova compra e prêmios de classificação, e os investidores não estão apenas esperando por valorização — estão gerando renda desde o primeiro dia. Medidas de segurança como auditorias e KYC Básico já foram concluídas, mas o verdadeiro motor é a escassez. Cada estágio empurra o preço da pré-venda para cima, e os compradores iniciais ainda têm a vantagem...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 18:36
Dogecoin, Shiba Inu & Layer Brett; Qual destes os melhores analistas de criptomoedas esperam que dispare em setembro
O post Dogecoin, Shiba Inu & Layer Brett; Qual Destes Os Melhores Analistas Cripto Esperam Que Dispare Em Setembro apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 15 de setembro de 2025 | 12:15 À medida que o mercado cripto ganha impulso em setembro, as meme coins estão mais uma vez no centro das discussões dos investidores. Com Dogecoin e Shiba Inu reconquistando manchetes e Layer Brett (LBRETT) ganhando força durante sua pré-venda, muitos traders estão tentando descobrir qual desses tokens poderia oferecer o maior retorno nas próximas semanas. Embora cada um tenha uma história e posição de mercado diferentes, os analistas dizem que todos têm potencial de valorização, embora um possa se destacar pelo potencial em estágio inicial. Dogecoin: A meme coin original com novo impulso Dogecoin (DOGE) está sendo negociado em torno de $0,30 em meados de setembro, recuperando-se junto com a recuperação mais ampla das altcoins. DOGE continua a beneficiar-se do poder de sua marca, comunidade de base e associação com Elon Musk, cujas publicações no X (anteriormente Twitter) frequentemente impulsionam o volume de negociação. Embora o Dogecoin não possua contratos inteligentes ou um ecossistema DeFi complexo, sua simplicidade é parte de seu apelo. É rápido, barato para enviar e amplamente reconhecido. Especulações recentes sobre um potencial ETF de DOGE também adicionaram combustível ao fogo, mesmo que registros formais ainda não tenham sido feitos. Analistas técnicos estão observando a faixa de $0,35 a $0,38 como uma potencial zona de ruptura. Se a tendência das meme coins continuar e o engajamento social permanecer alto, DOGE poderá ver outra onda de interesse de varejo neste setembro. Shiba Inu: Construindo um ecossistema completo além do meme Shiba Inu (SHIB) não é mais apenas uma meme coin imitadora. Evoluiu para um projeto de múltiplas camadas com infraestrutura real e utilidade. Atualmente negociado em torno de $0,0000137, SHIB opera em sua própria blockchain Layer 2, chamada Shibarium, que reduz significativamente os custos de transação e acelera o processamento. O ecossistema Shiba Inu também inclui tokens como BONE e LEASH, junto com projetos como SHIB: O Metaverso, coleções de NFT e ferramentas DeFi em crescimento. As atualizações recentes do Shibarium têm...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:21
Melhor cripto para comprar agora? XRP Tundra lança com oferta de compre um e receba dois tokens
A publicação Melhor Criptomoeda para Comprar Agora? XRP Tundra Lança com Oferta de Token Compre-Um-Leve-Dois apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os investidores de criptomoedas estão constantemente à procura da próxima vantagem, e as pré-vendas tornaram-se uma forma popular de obter acesso antecipado a projetos promissores. Na maioria das vezes, essas vendas envolvem um único token e estruturas de bônus complicadas. XRP Tundra virou essa fórmula de cabeça para baixo. Em setembro de 2025, o projeto foi lançado com um modelo compre-um-leve-dois que dá a cada participante tanto um token Solana quanto um token XRP Ledger através de uma única compra. Em vez de malabarismo com várias vendas ou carteiras, os investidores saem com exposição a dois ecossistemas pelo custo de uma entrada. Esta estrutura remove as compensações que geralmente vêm com a diversificação. A velocidade e integrações DeFi da Solana são combinadas com a estabilidade e governança do XRPL, dando aos detentores dois ativos distintos que servem a propósitos diferentes. Além disso, a Tundra introduz os Cryo Vaults, um sistema de staking que permite que o próprio XRP ganhe recompensas no ledger. Juntos, o pacote transforma como os participantes podem se envolver com o ecossistema da Ripple, combinando simplicidade, rendimento e acesso multi-chain em uma única oferta. Compre-Um-Leve-Dois: Como Funciona a Oferta? Cada alocação entrega TUNDRA-S na Solana junto com TUNDRA-X no XRP Ledger. O token Solana é construído para velocidade, execução de baixo custo e acesso a integrações DeFi. O token XRPL ancora a governança e reservas dentro de um ledger conhecido por liquidação confiável. Os investidores não precisam dividir capital ou entradas de tempo entre redes. Uma transação cobre ambos os papéis e rotas. Este design "dois por um" também reduz o atrito. Os participantes evitam processos de KYC duplicados, taxas de transação repetidas e o risco de perder janelas de venda escalonadas. Os compradores iniciais terminam com exposição equilibrada em dois ecossistemas estabelecidos pagando apenas uma vez. Comentaristas de mercado nesta recente visão geral do Crypto Vlog observam que papéis claros de token importam para adoção e liquidez contínua; o modelo Tundra reflete essa separação de preocupações. O suporte de carteira em ambas as chains mantém a reivindicação...
BitcoinEthereumNews
2025/09/15 17:06
Analista que previu com precisão a alta da Solana revela o próximo alvo
Um famoso analista de criptomoedas, que previu corretamente a recente valorização da Solana, acaba de fazer outra previsão ousada enquanto a tendência de alta desta moeda continua forte. Previsão de preço da Solana quando o especialista apresenta uma avaliação ousada [...]
Bitcoinist
2025/09/15 17:03
Native Markets vence votação para desenvolver stablecoin da Hyperliquid
A equipa da Native Markets ganhou a votação para desenvolver o USDH, a stablecoin nativa da Hyperliquid. A notícia foi anunciada pelo cofundador Maximilian Fiege. A Native Markets recebeu o ticker USDH na Hyperliquid. Obrigado a todos os stakers de HYPE e validadores de rede pelo seu tempo e esforço na revisão das propostas apresentadas. — max.hl (@fiege_max) Setembro [...] Сообщение Native Markets wins vote to develop Hyperliquid's stablecoin apareceu primeiro no INCRYPTED.
Incrypted
2025/09/15 16:54
Descubra a Eficiência: LSEG Lança a Sua Infraestrutura de Mercados Digitais
O LSEG lançou a sua plataforma DMI baseada em Blockchain para fundos privados. A primeira transação foi concluída com sucesso com o MCM Fund 1. Continue a ler: Descubra a Eficiência: LSEG Implementa a sua Infraestrutura de Mercados Digitais. A publicação Descubra a Eficiência: LSEG Implementa a sua Infraestrutura de Mercados Digitais apareceu primeiro no COINTURK NEWS.
Coinstats
2025/09/15 16:37
Fundação Ethereum lança roteiro focado na privacidade para a rede, enumera objetivos prioritários
A Fundação Ethereum divulgou um roteiro na sexta-feira, 12 de set., para trazer recursos de privacidade de ponta a ponta em toda a camada de aplicação da rede de teste.leia mais
Coinstats
2025/09/15 16:32
Analista de Bitcoin alerta que o pico do ciclo pode chegar dentro de semanas
Num relatório recentemente publicado, ele destacou que o principal ativo digital ainda não atingiu o seu pico de ciclo, apontando [...] A publicação Bitcoin Analista Adverte que Pico do Ciclo Pode Chegar em Semanas apareceu primeiro no Coindoo.
Coindoo
2025/09/15 15:55
$17,5B em obrigações Cat em risco após aviso da ESMA
Os reguladores europeus estão a visar 17,5 mil milhões de dólares em obrigações cat detidas em fundos UCITS. A ESMA considera estes títulos, expostos a desastres naturais, demasiado complexos e arriscados para investidores de retalho. Se a Comissão Europeia seguir esta recomendação, uma onda de vendas forçadas poderá abalar um mercado já sob pressão. O artigo $17.5B In Cat Bonds At risk After ESMA Warning apareceu primeiro no Cointribune.
Coinstats
2025/09/15 15:15
Comerciantes de Shiba Inu e Dogecoin atualizam nova pré-venda de Ativos Reais – Avalon X antes das listagens
A pré-venda do Avalon X a $0,005 atrai traders de SHIB e DOGE que procuram criptomoedas com respaldo imobiliário, auditorias CertiK, recompensas de staking e estabilidade a longo prazo.
Blockchainreporter
2025/09/15 14:00
