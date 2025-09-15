2025-10-13 Monday

Bitcoin enfrenta crise de liquidez enquanto as baleias vendem

Bitcoin enfrenta crise de liquidez enquanto as baleias vendem

O post Bitcoin Enfrenta Crise de Liquidez enquanto Whales Vendem apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 15 de setembro de 2025 | 15:45 A corrida recorde do Bitcoin está começando a mostrar rachaduras, enquanto analistas alertam que a maior criptomoeda do mundo poderá em breve enfrentar um teste severo de sua resiliência. Entre os mais vocais está o estrategista on-chain Willy Woo, que argumenta que o mercado está silenciosamente escorregando para uma crise de liquidez, mesmo enquanto os preços permanecem próximos das máximas do ciclo. Preços em Alta, Fundamentos Fracos A análise de Woo sugere que o ciclo de alta atual difere drasticamente dos anteriores. Entradas de novo capital — o combustível que normalmente impulsiona novas máximas históricas — estão desaparecendo, deixando os preços sustentados por uma liquidez mais fina. Ele descreve o padrão como estranhamente similar às condições antes da correção de 2017, quando o Bitcoin disparou, mas a estrutura subjacente já havia começado a deteriorar. Whales (Baleias) Reduzem Suas Posições Aumentando a pressão, grandes detentores parecem estar reduzindo exposição. Woo estima que entre 115.000 e 120.000 BTC foram descarregados por whales nas últimas semanas. Para um ativo tão sensível a mudanças na liquidez, esse nível de venda é suficiente para inclinar o sentimento. Se a liquidez global apertar ainda mais, Woo alerta, o Bitcoin poderia cair bem abaixo de $40.000 antes de encontrar um verdadeiro fundo. Pressões Macro do Ano Eleitoral O pano de fundo para essas preocupações é o ciclo de política do Federal Reserve. Woo observa que o Bitcoin historicamente espelhou o ritmo de liquidez de quatro anos do Fed — um que frequentemente se cruza com os ciclos eleitorais dos EUA. Com expectativas de uma desaceleração nos fluxos de capital à frente, ele acredita que o mercado cripto poderia servir como um sinal de alerta precoce de estresse financeiro mais amplo. Altcoins Falham em Manter o Ritmo Notavelmente, as altcoins estão lutando para replicar os desempenhos explosivos de ciclos passados. Woo aponta que o dinheiro institucional tem novas opções, como empresas negociadas publicamente mantendo BTC em seus balanços. Essa mudança pode explicar por que as whales estão realocando capital para longe de...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:23
Fundo de aposentadoria de professores do Texas de $200B revela $25M em Bitcoin via ações MSTR enquanto estratégia supera 'Mag 7'

Fundo de aposentadoria de professores do Texas de $200B revela $25M em Bitcoin via ações MSTR enquanto estratégia supera 'Mag 7'

O post $200B Fundo de Aposentadoria dos Professores do Texas Revela $25M em Bitcoin via Ações MSTR enquanto Estratégia Supera 'Mag 7' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Fundo de Aposentadoria dos Professores do Texas de $200 bilhões revelou exposição ao Bitcoin no valor de milhões. O fundo de pensão investiu em ações da Strategy (MSTR) para obter exposição ao BTC, já que a empresa superou as ações 'Mag 7', apesar de não ter entrado no índice S&P 500. O Fundo de Aposentadoria dos Professores do Texas Ganha Exposição ao Bitcoin via Ações da Strategy (MSTR) O Fundo de Aposentadoria dos Professores do Texas investiu em ações MSTR para obter exposição ao Bitcoin à medida que a adoção de cripto aumenta durante a administração Trump favorável às criptomoedas. O Fundo de Aposentadoria dos Professores do Texas revelou $25 milhões em Bitcoin provenientes da participação acionária na Strategy, de acordo com a publicação do Bitcoin Historian no X em 15 de setembro. Fundos de pensão investindo em empresas com tesouraria em Bitcoin é um marco importante. A movimentação ocorre em meio aos desenvolvimentos mais recentes, incluindo o Governador Greg Abbott assinando a Reserva estratégica de Bitcoin do Texas como lei em maio e o anúncio da reserva estratégica de Bitcoin dos EUA pelo Presidente Donald Trump. Além disso, o Departamento de Trabalho dos EUA retirou sua orientação de 2022 que impedia fundos de pensão de adicionar Bitcoin e outras criptomoedas aos planos de aposentadoria 401(k) em maio. A exposição ao Bitcoin e cripto de planos 401(k) pode legitimar ainda mais o Bitcoin como uma classe de ativos. Recentemente, Michael Saylor revelou que a Strategy liderou o gráfico de desempenho com retornos de 100,5%. Ele afirmou que as ações MSTR estão muito à frente dos 26% da Tesla e bem acima de outras ações do Magnificent 7 como Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon e Microsoft. Saylor creditou ao Bitcoin o desempenho superior da Strategy sobre as ações 'Mag 7'. Desempenho MSTR. Fonte: Michael Saylor no X Atividade do Bitcoin e Ações MSTR Hoje O Presidente Trump assinou uma ordem executiva no mês passado para permitir que planos de aposentadoria 401(k) invistam em cripto. A medida veio enquanto Trump proíbe o desbancarização ideológica em meio à mudança de política pró-cripto. Isso fez com que o BTC subisse acima de $120K. No momento da escrita, o preço do BTC está negociando 1% abaixo nas últimas 24 horas, com o preço atualmente negociando a $$114.858.…
BitcoinEthereumNews2025/09/15 21:09
Bitcoin ultrapassa $116K à medida que o interesse institucional e de retalho aumenta

Bitcoin ultrapassa $116K à medida que o interesse institucional e de retalho aumenta

O post Bitcoin Ultrapassa $116K À Medida Que o Interesse Institucional e de Retalho Aumenta apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, a principal criptomoeda, testemunhou outro desenvolvimento marcante no que diz respeito ao desempenho de preço. De acordo com os dados do mercado, Bitcoin ($BTC) ultrapassou a marca de $116K após uma luta significativa. Este nível de preço indica um lucro de 2,31% nas últimas 24 horas. Particularmente, os investidores institucionais e de retalho estão demonstrando interesse substancial no principal ativo cripto, impulsionando sua trajetória ascendente. Preço do Bitcoin Atinge $116.107,37, Aumentando Especulação de Picos Adicionais Com sua alta de 2,31% em 24 horas, Bitcoin ($BTC) saltou acima da marca de $116.000 em termos de preço. Especificamente, o preço atual do principal ativo cripto está agora em $116.107,37. Apesar de uma enorme resistência em torno do ponto de $116K durante os últimos dias, seu pico final acima desse ponto é um notável sinal de "sim" para provavelmente impulsionar para alturas maiores. Enquanto as instituições e investidores de retalho estão mudando para Bitcoin ($BTC), os membros da comunidade estão conversando sobre o potencial para uma adoção contínua. Portanto, a transição em curso poderia levar a um rali de preços no curto prazo. Enquanto isso, os outros fundamentos do mercado também estão apoiando o momento positivo em torno do Bitcoin ($BTC). Capitalização de Mercado Atinge $2,31T à Medida Que o Sentimento Se Fortalece Neste aspecto, além do pico de preço, a capitalização de mercado do Bitcoin ($BTC) também viu um aumento de 0,39%, atingindo a marca de $2,31T. Adicionalmente, o volume de 24 horas do grande irmão no setor cripto está agora em torno de $32,24B, indicando um aumento de 4,36%. Ao mesmo tempo, a dominância de mercado do $BTC está em 57%. Simultaneamente, o desempenho de preço de 7 dias do companheiro dominante entre as criptomoedas exibe um salto de 4,63%. Tendo em vista todas estas métricas positivas, Bitcoin ($BTC) está potencialmente se preparando para uma ação de preço massiva no futuro próximo. Enquanto isso, os observadores do mercado estão observando atentamente o catalisador relevante...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:42
RocoMamas adota pagamentos Bitcoin Lightning em mais de 100 locais na África do Sul

RocoMamas adota pagamentos Bitcoin Lightning em mais de 100 locais na África do Sul

A publicação RocoMamas adota pagamentos Bitcoin Lightning em mais de 100 locais na África do Sul apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais destaques RocoMamas, uma grande cadeia de fast food sul-africana, agora aceita pagamentos Bitcoin Lightning em mais de 100 locais. A adoção da Rede Lightning permite transações Bitcoin mais rápidas e baratas no ponto de venda. A cadeia de fast food sul-africana RocoMamas agora aceita pagamentos Bitcoin Lightning em mais de 100 locais em todo o país. A cadeia de restaurantes implementou o sistema de pagamento da Rede Lightning, que permite transações Bitcoin mais rápidas e baratas em comparação com a blockchain principal do Bitcoin. A Rede Lightning permite que os clientes façam pagamentos quase instantâneos com taxas de transação mais baixas. A RocoMamas opera como uma cadeia de restaurantes de hambúrgueres e costelas com locais em toda a África do Sul. A adoção torna-a uma das cadeias de retalho bem estabelecidas no país a aceitar pagamentos Bitcoin para compras de alimentos. A Rede Lightning é um protocolo de pagamento de segunda camada que funciona sobre a blockchain do Bitcoin, projetado para facilitar transações pequenas e frequentes que seriam impraticáveis na rede principal devido às taxas e tempos de processamento. Fonte: https://cryptobriefing.com/rocomamas-adopts-bitcoin-lightning-payments-south-africa/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 20:28
Previsão do Bitcoin hoje enquanto a rentabilidade do BTC atinge picos históricos, Michael Saylor diz que é melhor que os Magníficos 7, e mais...

Previsão do Bitcoin hoje enquanto a rentabilidade do BTC atinge picos históricos, Michael Saylor diz que é melhor que os Magníficos 7, e mais...

O post Previsão do Bitcoin Hoje enquanto a Rentabilidade do BTC Atinge Picos Históricos, Michale Saylor Diz que É Melhor que os Magníficos 7, e Mais... apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Atualizações Hyper do Bitcoin Ao Vivo Hoje: Previsão do Bitcoin Hoje enquanto a Rentabilidade do BTC Atinge Picos Históricos, Michale Saylor Diz que É Melhor que os Magníficos 7, e Mais... Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Leah é uma jornalista britânica com bacharelado em Jornalismo, Mídia e Comunicações e quase uma década de experiência em redação de conteúdo. Nos últimos quatro anos, seu foco tem sido principalmente nas tecnologias Web3, impulsionada por seu genuíno entusiasmo pela descentralização e pelos mais recentes avanços tecnológicos. Ela contribuiu para importantes publicações de criptomoedas e NFT – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport e NFT Lately – o que a elevou a um papel sênior no jornalismo cripto. Seja elaborando notícias de última hora ou análises aprofundadas, ela se esforça para envolver seus leitores com as informações e insights mais recentes. Seus artigos frequentemente abrangem as criptomoedas mais populares, corretoras e regulamentações em evolução. Como parte de sua estratégia para atrair novatos em cripto para a Web3, ela explica até mesmo os tópicos mais complexos de forma facilmente compreensível e envolvente. Reforçando ainda mais sua dinâmica formação jornalística, ela escreveu para vários setores, incluindo testes de software (TEST Magazine), viagens (Travel Off Path) e música (Mixmag). Quando não está mergulhada em um universo cripto, ela provavelmente está viajando entre ilhas (com Galápagos e Hainan sendo seus destinos preferidos). Ou talvez desenhando com lápis de giz enquanto ouve os Pixies, sua banda favorita de todos os tempos. Este site utiliza cookies. Ao continuar a utilizar este site, você está dando consentimento para o uso de cookies. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-15-202/
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:58
Pré-venda viral do Bitcoin Hyper atinge $16M enquanto as baleias compram $64K durante o fim de semana

Pré-venda viral do Bitcoin Hyper atinge $16M enquanto as baleias compram $64K durante o fim de semana

O post Pré-venda Viral do Bitcoin Hyper Atinge $16M enquanto Baleias Compram $64K Durante o Fim de Semana apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin é lento e caro, especialmente em horários de pico. Num mundo de conveniência e onde a expectativa de serviços é quase instantânea, as 7 transações por segundo do Bitcoin já não são aceitáveis. O quê? O Bitcoin não é perfeito? Talvez seja algo que se ouve de novatos, mas para os conhecedores, é como o segredo pior guardado do setor. Por causa disso, o $BTC é visto mais como uma reserva de valor do que uma moeda do dia a dia. Mas sejamos sinceros, todos esperamos mais dos nossos investimentos hoje em dia. Mesmo com a atualização Taproot em 2021, que visava ajudar com privacidade e escalabilidade, o $BTC infelizmente ainda está atrasado. Bem, não por muito mais tempo. O Bitcoin Hyper ($HYPER) está trazendo uma nova solução Layer-2 para estes problemas e transformar o $BTC num herói com velocidade para rivalizar com The Flash! Bitcoin Hyper ($HYPER) É a Força de Velocidade para Rejuvenescer o $BTC Bitcoin Hyper ($HYPER) é um novo Layer-2 construído sobre a rede Bitcoin. A ideia central é agrupar transações fora da cadeia principal do Bitcoin, processá-las a uma velocidade relâmpago e depois enviar um pequeno resumo comprimido de toda essa atividade de volta para a cadeia principal. Este método de rollup reduz o congestionamento e as taxas, e obtém-se um enorme salto na velocidade e capacidade de lidar com significativamente mais transações. É um divisor de águas, simplesmente. O Layer-2 do $HYPER não é apenas sobre velocidade, no entanto. Também está trazendo contratos inteligentes para o $BTC usando a tecnologia Solana Virtual Machine (SVM). Isto permitirá que os desenvolvedores criem todos os tipos de coisas interessantes, pense em aplicações DeFi, NFTs e até jogos, diretamente em cima da blockchain mais segura do mundo. Esta transformação mágica é possível graças à Ponte Canônica do $HYPER. É um gateway bidirecional e seguro. Quando você quer usar seu $BTC na rede Hyper, você o envia para um especial...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:46
Preço do Ethereum mantém-se em meio à acumulação da Bitmine, entradas de ETF e avisos on-chain

Preço do Ethereum mantém-se em meio à acumulação da Bitmine, entradas de ETF e avisos on-chain

O preço do Ethereum enfrenta sinais mistos enquanto a Bitmine acumula 2,1M de ETH e os ETFs registam entradas de 638M de dólares. A pré-venda da BullZilla ganha força à medida que a procura de retalho aumenta.
Blockchainreporter2025/09/15 18:35
Ethereum torna-se o centro do dólar DeFi com 166 mil milhões de dólares em stablecoins

Ethereum torna-se o centro do dólar DeFi com 166 mil milhões de dólares em stablecoins

O post Ethereum Torna-se o Hub do Dólar DeFi Com $166B em Stablecoins apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Ethereum 15 de setembro de 2025 | 13:20 A dominância da Blockchain Ethereum em finanças descentralizadas está sendo reforçada por um aumento na atividade de stablecoin, com analistas apontando para a nova liquidez como um sinal de que a rede se tornou a camada de liquidação de facto para a economia do dólar em cripto. Vincent Liu, CIO da Kronos Research, descreveu a tendência como um "momento decisivo" onde a Ethereum não é mais vista apenas como uma plataforma para ativos especulativos, mas como a espinha dorsal para a dolarização on-chain. Ele argumentou que a escala de liquidez agora circulando na Ethereum torna o ecossistema resiliente o suficiente para resistir à turbulência do mercado. Nick Ruck, diretor de pesquisa da LVRG, concordou que o marco indica uma participação institucional mais profunda. "Isso reflete um fluxo de entrada massivo de liquidez institucional e maior confiança na infraestrutura da Ethereum", disse ele, acrescentando que o crescimento poderia alimentar uma maior atividade DeFi — e eventualmente mais demanda pelo próprio ETH. Os números por trás do aumento Dados recentes ilustram a escala desta transformação. O fornecimento combinado de stablecoin na Ethereum atingiu $166 bilhões, um novo recorde histórico e um salto acentuado de $149,5 bilhões há apenas um mês. O Tether continua sendo o peso-pesado com $87,8 bilhões circulando na Ethereum, enquanto o USDC representa outros $48 bilhões. Juntos, as duas stablecoins representam a maior parte dos dólares tokenizados da Ethereum. Por que isso importa para a Ethereum As stablecoins servem como o sangue vital dos protocolos de empréstimo, negociação e liquidez, permitindo que os participantes transacionem sem exposição à volatilidade das criptomoedas nativas. Seu crescimento sinaliza que a Ethereum se tornou o hub de liquidação preferido para instituições e plataformas DeFi. À medida que este pool de dólares tokenizados se aprofunda, espera-se que a demanda por espaço de bloco, liquidação de transações e recompensas de staking aumente em paralelo. Para muitos, este aumento na atividade de stablecoin não é apenas sobre liquidez — é uma prévia do próximo ciclo de crescimento da Ethereum. A informação...
BitcoinEthereumNews2025/09/15 18:21
Baleias investem na pré-venda do Bitcoin Hyper, elevando-a para $16M na sua oferta para potenciar o Bitcoin

Baleias investem na pré-venda do Bitcoin Hyper, elevando-a para $16M na sua oferta para potenciar o Bitcoin

A pré-venda do Bitcoin Hyper ($HYPER) continua a aquecer, com baleias a comprarem $64K em tokens $HYPER durante o fim de semana passado. Isto fez com que o projeto arrecadasse mais de $16M na sua angariação de fundos em curso. Como um projeto de Camada 2, o Bitcoin Hyper ($HYPER) tem o potencial de transformar o ecossistema Bitcoin e tornar as transações mais rápidas e baratas, enquanto [...]
Bitcoinist2025/09/15 18:10
Próxima Cripto a Explodir Notícias ao Vivo Hoje: Insights Oportunos para Analistas de Gráficos (15 de setembro)

Próxima Cripto a Explodir Notícias ao Vivo Hoje: Insights Oportunos para Analistas de Gráficos (15 de setembro)

Mantenha-se à frente com as nossas informações oportunas sobre a próxima Criptomoeda a explodir hoje. Confira as nossas atualizações ao vivo sobre a próxima Criptomoeda a explodir para 15 de setembro de 2025! A Cripto é incrivelmente enorme neste momento, uma indústria de quase 4 biliões de dólares que visa a dominação mundial. Manchetes recentes falam da Circle e Mastercard a planearem adicionar USDC a [...]
Bitcoinist2025/09/15 18:00
