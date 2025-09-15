Bitcoin ultrapassa $116K à medida que o interesse institucional e de retalho aumenta
Bitcoin, a principal criptomoeda, testemunhou outro desenvolvimento marcante no que diz respeito ao desempenho de preço. De acordo com os dados do mercado, Bitcoin ($BTC) ultrapassou a marca de $116K após uma luta significativa. Este nível de preço indica um lucro de 2,31% nas últimas 24 horas. Particularmente, os investidores institucionais e de retalho estão demonstrando interesse substancial no principal ativo cripto, impulsionando sua trajetória ascendente. Preço do Bitcoin Atinge $116.107,37, Aumentando Especulação de Picos Adicionais Com sua alta de 2,31% em 24 horas, Bitcoin ($BTC) saltou acima da marca de $116.000 em termos de preço. Especificamente, o preço atual do principal ativo cripto está agora em $116.107,37. Apesar de uma enorme resistência em torno do ponto de $116K durante os últimos dias, seu pico final acima desse ponto é um notável sinal de "sim" para provavelmente impulsionar para alturas maiores. Enquanto as instituições e investidores de retalho estão mudando para Bitcoin ($BTC), os membros da comunidade estão conversando sobre o potencial para uma adoção contínua. Portanto, a transição em curso poderia levar a um rali de preços no curto prazo. Enquanto isso, os outros fundamentos do mercado também estão apoiando o momento positivo em torno do Bitcoin ($BTC). Capitalização de Mercado Atinge $2,31T à Medida Que o Sentimento Se Fortalece Neste aspecto, além do pico de preço, a capitalização de mercado do Bitcoin ($BTC) também viu um aumento de 0,39%, atingindo a marca de $2,31T. Adicionalmente, o volume de 24 horas do grande irmão no setor cripto está agora em torno de $32,24B, indicando um aumento de 4,36%. Ao mesmo tempo, a dominância de mercado do $BTC está em 57%. Simultaneamente, o desempenho de preço de 7 dias do companheiro dominante entre as criptomoedas exibe um salto de 4,63%. Tendo em vista todas estas métricas positivas, Bitcoin ($BTC) está potencialmente se preparando para uma ação de preço massiva no futuro próximo. Enquanto isso, os observadores do mercado estão observando atentamente o catalisador relevante...
