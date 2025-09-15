Bitcoin quebra recorde de 15 anos com fluxo de 625 mil milhões de dólares desde 2024: Detalhes

O Bitcoin quebrou um recorde de 15 anos, pois análises de dados recentes revelam que o Bitcoin adicionou mais ao seu limite máximo realizado nos últimos 18 meses ($625 biliões) do que nos seus primeiros 15 anos, quando $435 biliões foram adicionados. Num tweet recente, o CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, destacou uma comparação dos fluxos de capital on-chain do Bitcoin. Entre 2009 e 2024, um período de 15 anos, o Bitcoin recebeu fluxos de capital de $435 biliões. Enquanto isso, nos últimos 18 meses ou 1,5 anos, que se estenderam de 2024 a 2025, o Bitcoin adicionou $625 biliões em fluxos de capital. O CEO da CryptoQuant publicou uma captura de ecrã do gráfico do limite máximo realizado do Bitcoin, uma métrica on-chain que mede o valor das moedas ao preço da sua última transação. O limite máximo realizado do Bitcoin, que valoriza o Bitcoin apenas quando ele se move, ultrapassou $1 trilião, de acordo com o gráfico. Preço do Bitcoin O mercado cripto está a negociar maioritariamente no vermelho no início de segunda-feira, com o Bitcoin mais uma vez a falhar em se manter acima dos $116.000, enquanto os adotantes iniciais continuaram a vender. No momento da publicação, o Bitcoin estava em baixa 0,78% nas últimas 24 horas para $114.988, depois de atingir um máximo intradia de $116.802 e estendendo a sua queda para o terceiro dia. Os traders antecipam que a Reserva Federal avance com um corte nas taxas ainda esta semana. Espera-se que os membros do painel de definição de taxas de juro da Reserva Federal se reúnam por dois dias esta semana antes de revelarem a sua decisão em 17 de setembro. O mercado está a prever um corte de 25 pontos base, bem como um movimento semelhante em outubro e dezembro. Na semana passada, os dados mostraram que o índice de preços ao consumidor dos EUA aumentou para 2,9% numa base anual em agosto, com o IPC a registar o seu maior salto mensal desde janeiro. A inflação subjacente anual, que é mais atentamente observada pelos funcionários da Fed, aumentou para 3,1%.