2025-10-13 Monday

Notícias sobre criptomoedas

Fique por dentro das últimas notícias do mundo cripto e das atualizações do mercado!
American Express lança selos de viagem digitais na Blockchain

American Express lança selos de viagem digitais na Blockchain

O post American Express Lança Selos de Viagem Digitais Na Blockchain apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaques Principais A American Express lança selos de viagem em blockchain sem valor de mercado Os selos digitais oferecem aos viajantes lembranças únicas ligadas às jornadas Novos recursos da aplicação também incluem ferramentas de IA e upgrades premium para lounges American Express Traz Blockchain para Memórias de Viagem A American Express adicionou um novo recurso à sua aplicação de viagens: "selos de viagem" digitais projetados para criar memórias duradouras das jornadas dos clientes. Os selos são emitidos na Blockchain Ethereum e cunhados como tokens ERC-721 na rede Base da Coinbase. Ao contrário dos NFTs típicos, estes selos não são negociáveis ou vinculados a recompensas de fidelidade. Em vez disso, a Amex vê-os como lembranças digitais, uma forma para os titulares de cartões documentarem as suas viagens num formato moderno e pessoal. Colin Marlow, vice-presidente de novas parcerias na Amex Digital Labs, explicou a ideia: "Tecnicamente é um NFT, mas não o apresentamos dessa forma. Queríamos que as pessoas vissem estes como selos que se encaixam naturalmente na experiência de viagem." Sem Valor de Mercado mas com Potencial a Longo Prazo Os viajantes recebem selos digitais sempre que usam o seu cartão Amex, mas os tokens não são projetados para venda e não têm valor monetário. Em vez disso, a American Express espera que o conceito possa evoluir para algo maior. "Não estávamos a procurar vender tokens ou perseguir lucros rápidos," disse Marlow. "O objetivo é tornar a experiência de viagem mais rica e memorável." A empresa também vê oportunidades para parcerias futuras que poderiam expandir a utilidade dos selos. Mais Do Que Apenas Selos Junto com os selos, a aplicação atualizada da Amex agora inclui ferramentas de planeamento aprimoradas e novos recursos para utilizadores do Centurion Lounge. Isto acontece depois da American Express ter anunciado em maio de 2023 que integraria inteligência artificial em serviços que vão desde deteção de fraudes até ajustes de limite de crédito e análise de sentimento do cliente. Ao combinar serviços impulsionados por IA com lembranças de viagem baseadas em blockchain, a Amex está a posicionar a sua aplicação tanto como uma ferramenta financeira...
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 02:37
Compartilhar
Notícia de última hora: Nova funcionalidade P2P da PayPal já está disponível, suporte para BTC e ETH em breve

Notícia de última hora: Nova funcionalidade P2P da PayPal já está disponível, suporte para BTC e ETH em breve

A publicação "Notícia de última hora: Nova funcionalidade P2P do PayPal entra em funcionamento, suporte para BTC e ETH em breve" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A empresa multinacional americana de tecnologia financeira PayPal anunciou uma nova funcionalidade peer-to-peer (P2P) chamada "Links", que permite aos utilizadores transferir dinheiro com a ajuda de um link de uma vez. A nova funcionalidade permite colocar o link em qualquer conversa (texto, mensagem direta e assim por diante). Notavelmente, o comunicado de imprensa do PayPal enfatizou que ativos digitais serão adicionados ao mesmo fluxo P2P. A lista de ativos digitais suportados incluirá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e PayPal USD (PYUSD). A nova funcionalidade P2P estará inicialmente disponível nos EUA, mas posteriormente será estendida a uma série de outros países. Em julho, a empresa também introduziu o PayPal World, uma plataforma global que visa conectar vários sistemas de pagamento para permitir um comércio transfronteiriço sem problemas. Você também pode gostar do histórico de integração cripto do PayPal O PayPal foi originalmente introduzido para comprar, manter e vender Bitcoin e várias altcoins. A medida ajudou a desencadear um rally cripto completo na época. Inicialmente, fez sua entrada cripto nos EUA e depois expandiu a nova funcionalidade mundialmente. Em 2021, lançou a funcionalidade "Checkout with Crypto" que possibilita aos comerciantes aceitar cripto dos clientes. Também introduziu cripto no aplicativo Venmo no mesmo ano. Em 2022, o PayPal permitiu fazer transferências cripto para carteiras externas. No ano seguinte, a empresa lançou sua stablecoin PYUSD altamente regulamentada. O produto stablecoin atualmente tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,3 bilhões, de acordo com dados do CoinGecko. Fonte: https://u.today/breaking-paypals-new-p2p-feature-goes-live-btc-and-eth-support-coming-soon
Union
U$0.007339+3.90%
Bitcoin
BTC$113,791.39+1.67%
Capverse
CAP$0.1047+0.29%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 02:15
Compartilhar
As 4 principais criptomoedas do Grok que vão explodir após a última alta do Bitcoin

As 4 principais criptomoedas do Grok que vão explodir após a última alta do Bitcoin

O post Top 4 Criptos Que Vão Explodir Segundo o Grok Após a Última Alta do Bitcoin apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Top 4 Criptos Que Vão Explodir Segundo o Grok Após a Última Alta do Bitcoin Cadastre-se para Nossa Newsletter! Para atualizações e ofertas exclusivas, insira seu e-mail. Como escritor de cripto, Krishi divide seu tempo entre decodificar o caos dos mercados e escrever sobre isso de uma forma que não o faça dormir. Ele está nisso há quase dois anos nas trincheiras cripto. Sim, ele lamenta ter perdido as magníficas altas que vieram antes disso (quem não lamenta!), mas está mais do que pronto para colocar seu dinheiro onde estão suas palavras. Antes de mergulhar de cabeça no mundo cripto, Krishi passou mais de cinco anos escrevendo para alguns dos maiores nomes da tecnologia, incluindo TechRadar, Tom's Guide e PC Gaming, cobrindo tudo, desde gadgets e cibersegurança até jogos e software. Quando não está pesquisando e escrevendo sobre os últimos acontecimentos em cripto, Krishi negocia no mercado forex enquanto mantém cripto em seus planos de HODL de longo prazo. Ele é um crente do Bitcoin, embora nunca deixe esse viés se infiltrar em seus escritos. Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você está dando consentimento para que os cookies sejam usados. Visite nosso Centro de Privacidade ou Política de Cookies. Eu Concordo Fonte: https://bitcoinist.com/grok-top-4-next-cryptos-to-explode-after-bitcoin-latest-rally/
Threshold
T$0.01329+9.47%
Moonveil
MORE$0.02599+1.72%
GROK
GROK$0.000861+6.16%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 01:45
Compartilhar
Um nome conhecido por ser muito próximo de Trump emite declaração sobre Bitcoin e altcoins! Ele criticou altcoins, disse "O único caminho é Bitcoin"

Um nome conhecido por ser muito próximo de Trump emite declaração sobre Bitcoin e altcoins! Ele criticou altcoins, disse "O único caminho é Bitcoin"

O post Um Nome Conhecido por Ser Muito Próximo a Trump Emite Declaração sobre Bitcoin e Altcoins! Ele Criticou Altcoins, Disse "O Único Caminho É Bitcoin" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Como é bem conhecido, as tesourarias corporativas estão cada vez mais adotando criptomoedas. Espera-se que a adoção corporativa de criptomoedas acelere em 2025, com Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) liderando o caminho como ativos de tesouraria preferidos. Enquanto os ativos cripto blue-chip (um termo usado para as criptomoedas mais confiáveis e valiosas no mercado) continuam a dominar as reservas, um número crescente de empresas está adicionando altcoins além de BTC e ETH às suas tesourarias. No entanto, o CEO da BTC Inc, David Bailey, que aconselha o Presidente dos EUA Donald Trump sobre política de criptomoedas, criticou a inclusão de algumas altcoins na estratégia de tesouraria. Bailey, que publicou em sua conta X, disse que empresas adicionando altcoins com desempenho inferior aos seus balanços obscureceram a narrativa mais ampla da tesouraria. Neste ponto, Bailey criticou o que ele chamou de "financiamento tóxico" e a reutilização de projetos fracassados como novos veículos. Bailey afirmou que adicionar altcoins fracassadas cria uma narrativa enganosa sobre a estratégia de tesouraria. "Fluxo Tóxico, altcoins fracassadas renomeadas como DAT, muitas empresas fracassadas sem plano ou visão. Isso obscureceu completamente a narrativa." Na Verdade, o Caminho é Simples e Único: Bitcoin! Enquanto Bailey alertou que muitas empresas estavam perseguindo tendências sem visão e minando a legitimidade de todo o setor de tesouraria, ele disse que o caminho era simples: "crescer e monetizar efetivamente os balanços." Apontando para o papel crescente do Bitcoin nas reservas institucionais, Bailey descreveu as empresas de tesouraria BTC como uma extensão natural do sistema de moeda fiduciária. Comparando empresas de tesouraria Bitcoin com bancos tradicionais, Bailey disse que a indústria está essencialmente construindo "bancos Bitcoin", ou pelo menos instituições financeiras focadas em Bitcoin. Ele disse que a indústria está entrando em uma fase crítica de teste onde apenas alguns sobreviverão. "A empresa de tesouraria Bitcoin do sistema fiduciário é um banco no sistema tradicional. Hoje, estamos construindo bancos Bitcoin. Se você tem medo desse termo, chame-os de Bitcoin...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$6.147+2.86%
Bitcoin
BTC$113,791.39+1.67%
BRC20.COM
COM$0.012557+24.22%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 01:06
Compartilhar
Bitcoin quebra recorde de 15 anos com fluxo de 625 mil milhões de dólares desde 2024: Detalhes

Bitcoin quebra recorde de 15 anos com fluxo de 625 mil milhões de dólares desde 2024: Detalhes

O post Bitcoin Quebra Recorde de 15 Anos com Fluxo de $625 Biliões Desde 2024: Detalhes apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O Bitcoin quebrou um recorde de 15 anos, pois análises de dados recentes revelam que o Bitcoin adicionou mais ao seu limite máximo realizado nos últimos 18 meses ($625 biliões) do que nos seus primeiros 15 anos, quando $435 biliões foram adicionados. Num tweet recente, o CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, destacou uma comparação dos fluxos de capital on-chain do Bitcoin. Entre 2009 e 2024, um período de 15 anos, o Bitcoin recebeu fluxos de capital de $435 biliões. Enquanto isso, nos últimos 18 meses ou 1,5 anos, que se estenderam de 2024 a 2025, o Bitcoin adicionou $625 biliões em fluxos de capital. Você Também Pode Gostar O CEO da CryptoQuant publicou uma captura de ecrã do gráfico do limite máximo realizado do Bitcoin, uma métrica on-chain que mede o valor das moedas ao preço da sua última transação. O limite máximo realizado do Bitcoin, que valoriza o Bitcoin apenas quando ele se move, ultrapassou $1 trilião, de acordo com o gráfico. Preço do Bitcoin O mercado cripto está a negociar maioritariamente no vermelho no início de segunda-feira, com o Bitcoin mais uma vez a falhar em se manter acima dos $116.000, enquanto os adotantes iniciais continuaram a vender. No momento da publicação, o Bitcoin estava em baixa 0,78% nas últimas 24 horas para $114.988, depois de atingir um máximo intradia de $116.802 e estendendo a sua queda para o terceiro dia. Você Também Pode Gostar Os traders antecipam que a Reserva Federal avance com um corte nas taxas ainda esta semana. Espera-se que os membros do painel de definição de taxas de juro da Reserva Federal se reúnam por dois dias esta semana antes de revelarem a sua decisão em 17 de setembro. O mercado está a prever um corte de 25 pontos base, bem como um movimento semelhante em outubro e dezembro. Na semana passada, os dados mostraram que o índice de preços ao consumidor dos EUA aumentou para 2,9% numa base anual em agosto, com o IPC a registar o seu maior salto mensal desde janeiro. A inflação subjacente anual, que é mais atentamente observada pelos funcionários da Fed, aumentou para 3,1%. Fonte:...
Union
U$0.007339+3.90%
Moonveil
MORE$0.02599+1.72%
Capverse
CAP$0.1047+0.29%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:12
Compartilhar
Caso difícil? Cliente notório? Marc Agnifilo lutará para vencer

Caso difícil? Cliente notório? Marc Agnifilo lutará para vencer

O post Caso Difícil? Cliente Notório? Marc Agnifilo Lutará Para Vencer apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Marc Agnifilo Empresa: Agnifilo Intrater Título: Co-Fundador Lista da Forbes: Melhores Advogados da América 2025 Marc Agnifilo assumiu alguns dos casos mais desafiadores, complexos e infames na esfera pública—o tipo de questões que outros advogados de defesa poderiam hesitar em aceitar. "Sou como um cara durão do tribunal", diz Agnifilo. "O advogado que quero ser não é do tipo que ajuda uma corporação a ser uma versão melhor de si mesma. Muitos ótimos advogados fazem isso—muitos são amigos. Mas eu adoro julgamentos, o conflito, o fascinante componente humano. Julgamentos são grandes histórias e eu simplesmente adoro essa parte." Agnifilo conduziu mais de 200 casos ao longo de uma carreira de 30 anos como promotor estadual e federal e advogado de prática privada, lidando com tudo, desde tráfico de armas até desfalque, lavagem de dinheiro até assassinato. Muitos foram casos que fizeram manchetes, incluindo sua representação do "pharma bro" Martin Shkreli e do ex-líder do culto NXIUM Keith Raniere. Mas seu caso de maior perfil até agora foi a defesa do empresário musical Sean "Diddy" Combs no julgamento mais observado do ano. Em um veredicto dividido, um júri absolveu Combs das acusações mais graves de extorsão federal e tráfico sexual, enquanto o condenou por transporte de indivíduos para se envolverem em prostituição. Combs será sentenciado em outubro, mas o caso tem sido amplamente considerado um sucesso para a equipe de Agnifilo—evitando uma potencial sentença de prisão perpétua. "Eu sempre soube que tínhamos boas defesas", diz Agnifilo. "O governo ganha 95% dos seus julgamentos, eu sempre pensei que este poderia ser um dos 5%." O próximo para Agnifilo: auxiliar sua esposa, a notável advogada de defesa criminal Karen Friedman Agnifilo, com a representação de Luigi Mangione, que enfrenta acusações estaduais e federais pelo assassinato a tiros do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson. É outro sensacional...
Sex Token
SEX$43,395.52+0.12%
MemeCore
M$2.03777-11.80%
Moonveil
MORE$0.02599+1.72%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:02
Compartilhar
Preparando-se para a reunião do FOMC de quarta-feira – ING

Preparando-se para a reunião do FOMC de quarta-feira – ING

O post Preparando-se para a reunião do FOMC de quarta-feira - ING apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um feriado público no Japão resultou num início de semana tranquilo nos mercados de Forex (FX) globais. Em termos de notícias durante a noite, foram observados alguns dados fracos de atividade da China que pedem mais estímulos. Também se pode notar a recuperação nos mercados de ativos coreanos depois que o governo cancelou uma redução planeada no limite para o imposto sobre ganhos de capital. Isso afastou o USD/KRW dos 1400 novamente, observa o analista de FX da ING, Chris Turner. DXY deve continuar a negociar num intervalo apertado de 97,20-98,00 "Olhando para o futuro, é uma grande semana para reuniões de bancos centrais. Cinco dos bancos centrais do G10 estão se reunindo, e espera-se que três deles cortem. O destaque, claro, é a reunião do FOMC de quarta-feira. Nós e um forte consenso estamos à procura de um corte de 25bp, seguido por mais dois cortes de 25bp em outubro e dezembro. O mercado atualmente precifica 68bp dos 75bp em cortes esperados este ano. Vemos o dólar permanecendo suavemente oferecido até a reunião, e ele pode cair um pouco mais caso um corte de 50bp na reunião se mostre uma decisão mais próxima do que a maioria espera." "Além das reuniões do FOMC, os destaques do calendário dos EUA desta semana são a divulgação dos dados de vendas a retalho de agosto na terça-feira e a divulgação dos pedidos semanais de subsídio de desemprego e dados do Capital Internacional do Tesouro (TIC) de julho na quinta-feira. O salto da semana passada nos pedidos de subsídio de desemprego atingiu brevemente o dólar, e os dados do TIC serão examinados em busca de sinais de que investidores estrangeiros não estão apenas a fazer hedge de ativos dos EUA, mas a vendê-los diretamente." "Ainda pensamos que existem alguns efeitos sazonais mantendo o dólar suavemente apoiado, mas o FOMC desta semana deve definir o tom para o quarto trimestre. Espere que o DXY continue a negociar num intervalo apertado de 97,20-98,00 até quarta-feira à noite." Fonte: https://www.fxstreet.com/news/usd-gearing-up-for-wednesdays-fomc-meeting-ing-202509151106
Moonveil
MORE$0.02599+1.72%
BRC20.COM
COM$0.012557+24.22%
Succinct
PROVE$0.79+2.37%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 23:35
Compartilhar
Strategy adiciona 525 BTC enquanto Michael Saylor diz que Bitcoin merece 'crédito'

Strategy adiciona 525 BTC enquanto Michael Saylor diz que Bitcoin merece 'crédito'

O post Strategy Adiciona 525 BTC enquanto Michael Saylor Diz que Bitcoin Merece 'Crédito' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Strategy, anteriormente MicroStrategy, fez sua sétima compra semanal consecutiva de Bitcoin. Isso ocorre em meio à queda no preço do BTC e das ações MSTR, enquanto Michael Saylor creditou a principal criptomoeda pelo desempenho superior de sua empresa ao longo dos anos. Strategy Adquire 525 BTC Por $60 Milhões Em um comunicado à imprensa, a empresa anunciou que adquiriu 525 BTC por $60,2 milhões a um preço médio de $114.562 por Bitcoin. Também alcançou um rendimento de BTC de 25,9% e agora detém 638.985 BTC, que adquiriu por $47,23 a um preço médio de $73.913 por Bitcoin. Isso segue a publicação convencional de domingo de Michael Saylor no X, na qual ele insinuou outra compra de Bitcoin pela Strategy. Em sua publicação, ele simplesmente disse "Bitcoin merece crédito" enquanto destacava o rastreador de portfólio de BTC de sua empresa. Saylor também havia creditado anteriormente o BTC pelo desempenho superior do MSTR em relação às ações 'Mag 7'. Bitcoin Merece Crédito pic.twitter.com/PN92eSDfNf — Michael Saylor (@saylor) 14 de setembro de 2025 O registro na SEC mostra que a empresa não vendeu ações MSTR desta vez para financiar esta compra de Bitcoin. Em vez disso, vendeu ações STRF, STRK e STRD, arrecadando $34 milhões, $17,3 milhões e $16,9 milhões, respectivamente. Fonte: Registro da Strategy na SEC Enquanto isso, esta marca a sétima compra semanal consecutiva da Strategy. Na semana passada, a empresa anunciou sua aquisição de 1.955 BTC por $217,4 milhões, que ocorreu em meio ao desprezo do S&P 500. Ações MSTR Caem Mais de 2% Hoje As ações da Strategy estão em baixa em meio a este desenvolvimento. Dados do TradingView mostram que as ações estão atualmente sendo negociadas em torno de $325, quase 2% abaixo do preço de fechamento da semana passada de $331. Fonte: TradingView; Gráfico Diário MSTR As ações MSTR também estão em baixa nos últimos cinco dias e mais de 16% no último mês. Isso ocorreu em meio ao movimento lateral do Bitcoin, que está abaixo de sua máxima histórica (ATH) de $124.000, que...
Threshold
T$0.01329+9.47%
Stride
STRD$0.07586+4.83%
STRK
STRK$0.1389+2.66%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:45
Compartilhar
ETFs de Bitcoin garantem entrada semanal de $2,34 mil milhões enquanto ETFs de Ether adicionam $638 milhões

ETFs de Bitcoin garantem entrada semanal de $2,34 mil milhões enquanto ETFs de Ether adicionam $638 milhões

A publicação ETFs de Bitcoin Garantem Fluxo de Entrada Semanal de $2,34 Mil Milhões Enquanto ETFs de Ether Adicionam $638 Milhões apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin entregaram um fluxo de entrada dominante de $2,34 mil milhões para a semana, com os ETFs de ether recuperando para garantir $638 milhões. Os favoritos institucionais lideraram a carga, apontando para o fortalecimento do apetite pela exposição a ativos digitais. ETFs de Cripto Entregam Semana Verde Com Grandes Fluxos de Entrada para Fundos de Bitcoin e Ether O momento nos ETFs de cripto acelerou nesta última [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-etfs-secure-2-34-billion-weekly-inflow-as-ether-etfs-add-638-million/
BRC20.COM
COM$0.012557+24.22%
Major
MAJOR$0.1171+32.48%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:42
Compartilhar
IA prevê preço do Bitcoin para 1 de outubro de 2025

IA prevê preço do Bitcoin para 1 de outubro de 2025

O post "O Agente de IA prevê o preço do Bitcoin para 1 de outubro de 2025" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Enquanto o Bitcoin (BTC) luta para transformar o limite crucial de $115.000 em suporte, conseguiu subir mais de dois por cento na semana passada. No último mês, no entanto, o Bitcoin perdeu 2,58%, movendo-se numa ampla faixa entre $107.000 e $119.000. O Agente de IA da Finbold projetou que o Bitcoin será negociado a $118.167 até 1 de outubro de 2025, sugerindo um ganho de 2,7% em relação ao preço atual de $115.056. No momento, o BTC está sendo negociado pouco mais de três mil dólares abaixo do nível previsto. Para chegar a esta projeção, o Agente de IA da Finbold baseou-se em vários modelos de linguagem grandes, incluindo GPT-4o, Claude Sonnet 4 e Grok 3. Ao combinar resultados de múltiplos modelos, o sistema fornece uma previsão média projetada para eliminar inconsistências e proporcionar uma visão mais confiável do mercado. Previsão do Agente de IA da Finbold para o BTC. Fonte: Finbold A análise também incorporou indicadores baseados em momentum como Convergência de Médias Móveis (MACD), Índice de Força Relativa (RSI), Indicador Estocástico, inclinação do MACD e as médias móveis simples de 50 e 200 dias. Dentro deste quadro, o Grok 3 sugeriu o caminho mais otimista com uma subida de 2,99%, enquanto o GPT-4o inclinou-se mais conservadoramente para 2,12%. Atividade do mercado de BTC A atividade do mercado permanece robusta junto com essas previsões. O Volume de Negociação nas últimas vinte e quatro horas atingiu $46,66 bilhões, marcando um aumento de 48%. A avaliação totalmente diluída do Bitcoin atualmente está em $2,4 trilhões, com uma relação volume-capitalização de mercado de 2,02%. Este cenário é ainda moldado pelo panorama mais amplo de ativos digitais. O Índice de Altcoin subiu para 72 de 100, um máximo local que reflete o crescente apetite por alternativas, mesmo com a dominância do Bitcoin tendo caído para perto de uma mínima de sete meses. Os comentaristas do mercado estão prestando muita atenção a essas dinâmicas. O conhecido analista Michaël van de Poppe descreveu a configuração atual como "uma ação de preço muito clássica antes da reunião do FOMC". Ele observou que é comum para...
NEAR
NEAR$2.454+3.54%
Bitcoin
BTC$113,791.39+1.67%
Sunrise Layer
RISE$0.009515+1.85%
Compartilhar
BitcoinEthereumNews2025/09/15 22:14
Compartilhar

Notícias em alta

Mais

Quatro.Meme: A emissão de novo token requer um depósito de 0,01 BNB, aplicável ao modo Meme Rush e modo regular

Uma baleia com uma posição long de 25x em ETH já obteve um lucro de $4,335 milhões

Nas últimas 24 horas, a liquidação de contratos em toda a rede foi de US$683 milhões, com posições long e short explodindo.

BlockchainFX lidera as melhores pré-vendas de criptomoedas enquanto Nexchain e Lightchain juntam-se ao impulso de Uptober

Na última hora, a liquidação de toda a rede totalizou 116 milhões de dólares, principalmente devido a posições short.