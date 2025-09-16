Ações da Oracle sobem mais de 3% enquanto S&P 500 fecha acima de 6.600 pela primeira vez

A Oracle subiu mais de 3% na segunda-feira, movendo-se com forte momentum depois que a Casa Branca de Donald Trump confirmou que um acordo preliminar do TikTok foi alcançado durante as negociações comerciais entre EUA e China em Madrid. O S&P 500 também fechou acima de 6.600 pela primeira vez na história. O acordo não está finalizado, mas o Secretário do Tesouro Scott Bessent disse que os dois governos concordaram com uma estrutura, e Trump e Xi Jinping falarão na sexta-feira para finalizá-lo. Nenhum comprador americano para o TikTok foi oficialmente nomeado ainda, mas a Oracle é agora vista como a favorita. As ações da empresa subiram até 5% no pré-mercado depois que Trump publicou sobre o acordo no Truth Social, chamando a reunião comercial de "MUITO BOA!" e dizendo que um acordo foi alcançado para uma "certa" empresa que "jovens em nosso País queriam muito salvar". As ações recuaram durante o dia, mas ainda terminaram com mais de 3% de alta. A Oracle já detém os dados dos usuários americanos do TikTok A conexão da Oracle com o TikTok não é nova. Como o Cryptopolitan relatou anteriormente, a empresa já armazena dados de usuários americanos do TikTok através do Projeto Texas, um acordo que começou por volta de 2022. O aplicativo precisa ser vendido para uma empresa aliada dos EUA antes de 17 de setembro ou enfrentar uma proibição. Trump, agora em seu segundo mandato, disse que pode adiar o prazo novamente. Mas como está, a Oracle tem tanto a infraestrutura quanto o apoio político para fechar um acordo rapidamente. A Casa Branca havia analisado um acordo no início deste ano onde a Oracle administraria o TikTok, relatou o Politico, embora o The Information tenha observado que o plano ainda poderia dar à ByteDance, a empresa-mãe chinesa, algum controle. Essa parte do acordo não foi tornada pública. Outros licitantes incluem um grupo de investidores liderado por Frank McCourt Jr., Microsoft, Mr. Beast e Perplexity AI, mas nenhum tem a configuração existente da Oracle...