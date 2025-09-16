2025-10-13 Monday

ETFs de Bitcoin atraíram 2,3 mil milhões de dólares na semana passada, marcando um 'claro impulso de procura'

ETFs de Bitcoin atraíram 2,3 mil milhões de dólares na semana passada, marcando um 'claro impulso de procura'

A publicação "ETFs de Bitcoin Atraíram $2,3B na Semana Passada, Marcando 'Impulso Claro de Demanda'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA captaram cerca de $2,3 bilhões de 8 a 12 de setembro. O IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity capturaram a maior parte dos fluxos, com outros emissores registrando ganhos menores. Observadores disseram que o aumento reflete demanda estrutural das instituições, com expectativa de aumento adicional nos fluxos de entrada. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot dos EUA captaram aproximadamente $2,3 bilhões na semana passada, marcando os maiores fluxos de entrada semanais desde meados de julho. A sequência ocorreu em todas as cinco sessões de negociação de 8 a 12 de setembro, de acordo com dados agregados da Farside e SoSoValue. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock liderou com pouco mais de $1 bilhão de fluxos de entrada, enquanto o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity trouxe quase $850 milhões. Outros emissores, incluindo Ark Invest e Bitwise, também registraram ganhos, embora menores. Os fluxos diários mostraram demanda constante. Segunda-feira começou com $364 milhões, seguido por modestos $23 milhões na terça-feira. O ritmo acelerou para $742 milhões na quarta-feira, $553 milhões na quinta-feira e $642 milhões na sexta-feira. Os fluxos de entrada da semana passada "sinalizam um impulso claro de demanda, um que parece significativo e oportuno", disse Georgii Verbitskii, trader de derivativos e fundador do protocolo descentralizado TYMIO, ao Decrypt. Com setembro a outubro marcando "o início da temporada de negócios", Verbitskii observa que isso "frequentemente define o tom para tendências que se desenvolvem até o final do ano". O caso base, acrescentou, é que isso poderia ser "o início de uma nova tendência de alta, com forte potencial para crescimento adicional no quarto trimestre". Ainda assim, embora os fluxos de entrada mostrem um retorno marcante aos níveis de meados de julho, "o número em si não é transformador por conta própria", disse Wesley Crook, CEO da empresa de engenharia blockchain FP Block, ao Decrypt. "Grande parte dessa atividade está sendo impulsionada por expectativas de cortes nas taxas junto com a tendência mais ampla de empresas entrando no mercado", disse Crook, acrescentando que ele espera que o impulso...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:04
Previsão do Preço da Cardano: ADA Mira os $3, Mas Investidores Estão a Voltar-se Para Este Token DeFi Viral Para um Salto de 40x

Previsão do Preço da Cardano: ADA Mira os $3, Mas Investidores Estão a Voltar-se Para Este Token DeFi Viral Para um Salto de 40x

A publicação Previsão de Preço da Cardano: ADA Mira os $3, Mas Investidores Estão a Voltar-se Para Este Token DeFi Viral para um Salto de 40x apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Cardano (ADA) continua em tendência enquanto analistas debatem se o token alguma vez alcançará novamente o cobiçado patamar de $3, mas o verdadeiro burburinho no mercado cripto está a ir numa direção diferente. Um recém-chegado em DeFi, Mutuum Finance (MUTM), já está a capturar manchetes com as suas ambiciosas perspectivas de um aumento de 40x, devido ao seu novo protocolo de empréstimo e uma presença comunitária em rápido crescimento. A Mutuum Finance já encerrou 5 rondas de pré-vendas com a sexta ao vivo a um preço de $0,035. Os investidores que comprarem tokens desfrutarão de um enorme ROI assim que a moeda for introduzida nos mercados abertos. A pré-venda já tem 16300 detentores e já arrecadou mais de $15,8 milhões. À medida que ADA sobe constantemente, os investidores estão a começar a focar-se na Mutuum Finance como a próxima moeda disruptiva em finanças descentralizadas. Previsão de Preço da Cardano para $3 ADA está atualmente no valor de $0,94 e está a negociar bem numa escala medida enquanto analistas consideram se pode ganhar força no próximo ciclo de mercado até à marca de $3 ou não. ADA ainda depende da expansão do ecossistema, integração adicional de contratos inteligentes e a sua integração num ecossistema blockchain maior, para determinar o seu futuro. Mesmo que ADA ainda esteja entre as principais criptomoedas no mercado, um número crescente de investidores também está a falar sobre projetos futuros como a Mutuum Finance. CertiK e Mutuum Finance lançam recompensa por bugs de $50.000 A Mutuum Finance (MUTM) implementou um Programa de Recompensa por Bugs de $50.000 dólares para atrair desenvolvedores, especialistas em segurança e hackers éticos para trabalhar na descoberta de bugs no projeto. Ao encontrar e relatar sobre as vulnerabilidades que podem afetar a segurança do protocolo que são, eles são recompensados. O pagamento dependerá da complexidade do problema, de bugs não críticos a ameaças sérias. Este...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:20
Mondo Duplantis quebra recorde mundial pela 14ª vez, conquistando o terceiro título mundial

Mondo Duplantis quebra recorde mundial pela 14ª vez, conquistando o terceiro título mundial

O post Mondo Duplantis Quebra Recorde Mundial Pela 14ª Vez, Conquistando Terceiro Título Mundial apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Armand Duplantis da Equipe Suécia estabelece um novo recorde mundial ao ultrapassar uma tentativa de 6,30 metros durante a Final do Salto com Vara Masculino no terceiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo Tóquio 2025 no Estádio Nacional em 15 de setembro de 2025 em Tóquio, Japão. (Foto de Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Em um mundo perfeito, Mondo Duplantis teria quebrado o recorde mundial em sua sétima tentativa no salto com vara masculino, realizando uma série perfeita de saltos no Campeonato Mundial de Atletismo ao Ar Livre na segunda-feira em Tóquio. Às vezes, porém, a perfeição não é tão divertida. Em vez disso, o maior saltador com vara da história precisou de sua terceira e última tentativa para ultrapassar a barra a 6,30 metros (20 pés e 8 polegadas), consolidando seu 14º recorde mundial no evento desde 2020. Ele fez nove tentativas no total na segunda-feira. "Senti que estava realmente perto nas últimas Olimpíadas aqui", disse Duplantis na coletiva de imprensa depois. "Acho que o diferencial foi poder ter os espectadores e ter toda a energia da multidão. Porque é um dos melhores estádios, atmosferas e experiências que já tive." Por Trás do Crescente Sucesso de Mondo Duplantis O superastro sueco conquistou seu terceiro campeonato mundial aos 25 anos, após vitórias anteriores em Budapeste e Eugene. Ele também ganhou os dois últimos títulos olímpicos em Tóquio e Paris. Neste momento atual, Duplantis continua subindo, subindo e subindo. Quem sabe até onde ele eventualmente chegará – mas para perspectiva, o francês Renaud Lavillenie foi o último a possuir o recorde mundial antes de Duplantis e essa marca estava em 6,18. A marca vencedora na segunda-feira, que subiu para 6,30 depois que o grego Emmanouil Karalis errou sua tentativa final em 6,15, superou seu melhor de 6,29 em...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:50
Ações da Oracle sobem mais de 3% enquanto S&P 500 fecha acima de 6.600 pela primeira vez

Ações da Oracle sobem mais de 3% enquanto S&P 500 fecha acima de 6.600 pela primeira vez

O post Ações da Oracle sobem mais de 3% enquanto S&P 500 fecha acima de 6.600 pela primeira vez apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Oracle subiu mais de 3% na segunda-feira, movendo-se com forte momentum depois que a Casa Branca de Donald Trump confirmou que um acordo preliminar do TikTok foi alcançado durante as negociações comerciais entre EUA e China em Madrid. O S&P 500 também fechou acima de 6.600 pela primeira vez na história. O acordo não está finalizado, mas o Secretário do Tesouro Scott Bessent disse que os dois governos concordaram com uma estrutura, e Trump e Xi Jinping falarão na sexta-feira para finalizá-lo. Nenhum comprador americano para o TikTok foi oficialmente nomeado ainda, mas a Oracle é agora vista como a favorita. As ações da empresa subiram até 5% no pré-mercado depois que Trump publicou sobre o acordo no Truth Social, chamando a reunião comercial de "MUITO BOA!" e dizendo que um acordo foi alcançado para uma "certa" empresa que "jovens em nosso País queriam muito salvar". As ações recuaram durante o dia, mas ainda terminaram com mais de 3% de alta. A Oracle já detém os dados dos usuários americanos do TikTok A conexão da Oracle com o TikTok não é nova. Como o Cryptopolitan relatou anteriormente, a empresa já armazena dados de usuários americanos do TikTok através do Projeto Texas, um acordo que começou por volta de 2022. O aplicativo precisa ser vendido para uma empresa aliada dos EUA antes de 17 de setembro ou enfrentar uma proibição. Trump, agora em seu segundo mandato, disse que pode adiar o prazo novamente. Mas como está, a Oracle tem tanto a infraestrutura quanto o apoio político para fechar um acordo rapidamente. A Casa Branca havia analisado um acordo no início deste ano onde a Oracle administraria o TikTok, relatou o Politico, embora o The Information tenha observado que o plano ainda poderia dar à ByteDance, a empresa-mãe chinesa, algum controle. Essa parte do acordo não foi tornada pública. Outros licitantes incluem um grupo de investidores liderado por Frank McCourt Jr., Microsoft, Mr. Beast e Perplexity AI, mas nenhum tem a configuração existente da Oracle...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:44
Guru financeiro Raoul Pal explica como investir $1.000 e 'não se preocupar com nada'

Guru financeiro Raoul Pal explica como investir $1.000 e 'não se preocupar com nada'

O post "Guru financeiro Raoul Pal explica como investir $1.000 e 'não se preocupar com nada'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O renomado investidor macro Raoul Pal delineou uma estratégia para qualquer pessoa que queira investir $1.000 sem se preocupar constantemente com flutuações do mercado. Pal recomendou alocar 70% do pórtifolio no Nasdaq 100 através de um ETF de baixo custo, que proporciona exposição às principais empresas de tecnologia e crescimento dos EUA, ele compartilhou a abordagem durante uma aparição no podcast The Diary of a CEO publicado em 15 de setembro. Os 30% restantes, segundo Pal, devem ser direcionados para criptomoedas para proporcionar diversificação de pórtifolio e maior potencial de valorização. Na sua visão, esta mistura simples permite aos investidores colocar seu dinheiro para trabalhar enquanto minimiza a necessidade de gestão diária. Para aqueles com menor tolerância ao risco, Pal sugeriu ajustar a alocação aumentando as reservas em dinheiro ou deslocando parte do investimento para ativos mais estáveis como o ouro. "Compre o NASDAQ 100. É um ETF, custo zero. Eu diria para fazer 70% e depois 30% em cripto, e você não precisa se preocupar com nada. Se você tem uma tolerância ao risco diferente, pode ajustar esses controles", disse Pal. No entanto, ele enfatizou que todas as principais classes de ativos, desde ações até cripto e até mesmo ouro, tendem a se mover em resposta às mesmas forças macroeconômicas, particularmente a desvalorização da moeda. Estratégia de investimento ideal Ao mesmo tempo, o CEO da Real Vision advertiu que investimentos de maior volatilidade naturalmente trazem quedas maiores, já que os mercados frequentemente sobem e descem juntos. Em vez de temer essas quedas, ele destacou a oportunidade que elas apresentam, comprar mais ativos a preços mais baixos pode acelerar a composição a longo prazo e, por fim, construir riqueza. Embora Pal tenha recomendado uma alocação de 30% para ativos digitais, ele também identificou várias criptomoedas que valem a pena observar, pois espera que elas se valorizem. Como relatado pela Finbold no final de agosto, Pal observou que o mercado de ativos digitais está à beira de uma grande ruptura, descrevendo a configuração atual como...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 05:17
Starknet introduz staking de BTC para impulsionar a adoção de DeFi

Starknet introduz staking de BTC para impulsionar a adoção de DeFi

O post Starknet Introduz Staking em BTC para Impulsionar a Adoção de DeFi apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Starknet lança staking em BTC com poder de staking de 0,25 e suporte para múltiplos tokens BTC empacotados. O período de unstaking foi reduzido de 21 para 7 dias, dando aos usuários acesso mais rápido aos fundos. A atualização foi aprovada com 93,6% de apoio da comunidade, destacando forte confiança e potencial de adoção. A introdução do staking de Bitcoin (BTC) representa uma importante união da segurança do Bitcoin com as inovações DeFi na Starknet, solução de escalonamento Layer-2 do Ethereum. Os stakeholders poderão fazer stake e ganhar recompensas de rede pelo seu BTC na mainnet que geralmente lança em 30 de setembro. O poder de staking do Bitcoin está definido em um quarto nesta nova configuração, o que significa que o Bitcoin contribui com 25% do peso de consenso da rede, com o token nativo da Starknet, STRK, fornecendo os outros 75%. É um modelo híbrido para promover a descentralização e segurança, e dá uma voz clara ao BTC na governança da rede. A Starknet também expandiu a acessibilidade ao suportar vários tokens Bitcoin empacotados, incluindo WBTC, LBTC, tBTC e SolvBTC, permitindo que uma ampla gama de detentores de BTC participem. Uma melhoria fundamental é a redução do período de unstaking de 21 dias para apenas 7 dias, dando aos investidores acesso mais rápido aos seus fundos enquanto mantém a segurança da rede. Por Que Isso Importa O mundo DeFi ficou muito maior com o lançamento do staking de Bitcoin na Starknet, pois une dois grandes ecossistemas em cripto. Pela primeira vez, os proprietários de BTC podem fazer stake na Starknet sem ter que abrir mão de seus ativos, combinando a confiabilidade do Bitcoin com a flexibilidade da Layer-2 do Ethereum. Este desenvolvimento pode atrair tanto investidores de varejo quanto institucionais, que buscam novas maneiras de gerar rendimento a partir de suas participações em Bitcoin. Tempos de saque mais rápidos, maior segurança e participação de baixo risco tornam a oferta particularmente atraente. A atualização foi aprovada através da proposta de governança SNIP-31, com um esmagador apoio de 93,6% da comunidade. A alta taxa de aprovação reflete...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 04:40
BitMine aumenta as suas participações de Ethereum para 2,15M ETH e detém 192 BTC, $569M em dinheiro, $214M de participação na Eightco

BitMine aumenta as suas participações de Ethereum para 2,15M ETH e detém 192 BTC, $569M em dinheiro, $214M de participação na Eightco

A publicação BitMine aumenta participações de Ethereum para 2,15M ETH e mantém 192 BTC, $569M em dinheiro, participação de $214M na Eightco apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Principais conclusões A BitMine aumentou suas participações de Ethereum em 81.676 ETH, elevando o total para 2,15 milhões de ETH. Suas participações de Bitcoin permanecem em 192 BTC. A BitMine Immersion aumentou suas participações de Ethereum para 2,15 milhões de ETH, acima dos 2,07 milhões em 7 de setembro, de acordo com um comunicado à imprensa. O portfólio atual da empresa de investimento inclui 192 Bitcoin, $569 milhões em dinheiro não onerado e uma participação de $214 milhões na Eightco. A compra adicional de Ethereum representa um incremento de aproximadamente 82K ETH em relação à sua posição anterior relatada no início de setembro. Fonte: https://cryptobriefing.com/bmnr-tom-lee-boost-ethereum-holdings-portfolio-update/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 04:04
Bitcoin estável enquanto empresas do Tesouro estagnam

Bitcoin estável enquanto empresas do Tesouro estagnam

O post Bitcoin Estável enquanto Empresas de Tesouraria Estagnam apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Pesquisa do Standard Chartered Bank, com sede em Londres, mostra que os valores de ativos líquidos modificados (mNAVs) para empresas de tesouraria de Bitcoin estão em tendência descendente. BTC Faz uma Pausa enquanto DATs Lutam A Strategy de Michael Saylor (Nasdaq: MSTR) acabou de anunciar outra compra de 525 Bitcoin (BTC) na segunda-feira, elevando o estoque da empresa para 638.985 BTC, mas o mNAV da MSTR caiu para 1,47. [...] Fonte: https://news.bitcoin.com/bitcoin-flat-as-treasury-companies-stall/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 03:30
5 Melhores Criptomoedas para Comprar Hoje: Por que a Pré-venda do BlockchainFX Está Pronta para Multiplicar por 100x o Dinheiro dos Investidores

5 Melhores Criptomoedas para Comprar Hoje: Por que a Pré-venda do BlockchainFX Está Pronta para Multiplicar por 100x o Dinheiro dos Investidores

BlockchainFX ($BFX) é a única pré-venda nesta lista, com preço de $0,023 com um bónus de 30%. A sua super aplicação abrange mais de 500 ativos e paga recompensas diárias em USDT.
Blockchainreporter2025/09/16 03:11
China acusa os EUA de "táticas de intimidação" sobre a campanha de tarifas ao petróleo russo

China acusa os EUA de "táticas de intimidação" sobre a campanha de tarifas ao petróleo russo

A publicação "China acusa os EUA de 'táticas de intimidação' sobre campanha de tarifas do petróleo russo" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A China reagiu fortemente na segunda-feira, acusando os Estados Unidos de usar "intimidação unilateral" para forçar aliados a impor tarifas sobre produtos chineses devido às suas negociações de petróleo com a Rússia. A declaração foi feita enquanto funcionários chineses e americanos estavam em negociações comerciais em Madrid, tentando pela quarta vez em quatro meses acalmar uma crescente disputa económica. De acordo com a Reuters, o ministério do comércio da China descreveu a última ação de Washington como "um exemplo clássico de coerção económica", instando os EUA a abandonar a pressão e resolver disputas através de diálogo igualitário. A ira de Pequim foi desencadeada pelo lobby dos EUA junto ao G7 e à NATO para apoiar tarifas secundárias sobre importações chinesas. A Casa Branca alega que as contínuas compras de petróleo da China à Rússia estão ajudando Moscovo a contornar sanções globais. Mas a China deixou claro que não pretende seguir as sanções lideradas pelos EUA, e não vai parar de comprar petróleo russo. O vai-e-vem ocorreu enquanto o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o Vice-Primeiro-Ministro chinês, He Lifeng, iniciavam o segundo dia de reuniões a portas fechadas no Palácio de Santa Cruz, em Espanha. Negociações sobre propriedade do TikTok alcançam acordo provisório Enquanto as tensões comerciais explodiam, outro grande problema, o TikTok, viu progressos. Bessent confirmou que funcionários dos EUA e da China haviam concordado com uma estrutura para transferir a propriedade do negócio americano do aplicativo para uma entidade controlada pelos EUA. A confirmação final é esperada durante uma chamada entre o Presidente Donald Trump e o Presidente Xi Jinping na sexta-feira. Bessent disse que o prazo iminente de 17 de setembro forçou os negociadores a agir rapidamente, mas também mencionou que o cronograma poderia ser estendido por mais 90 dias para finalizar detalhes. Ele explicou que ambos os lados abordaram o TikTok de ângulos completamente diferentes. "Eles estão interessados nas características chinesas do aplicativo, que consideram soft power", disse Bessent. "Não nos importamos com características chinesas. Nos importamos com a segurança nacional." O anterior...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 03:08
