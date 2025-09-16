ETFs de Bitcoin atraíram 2,3 mil milhões de dólares na semana passada, marcando um 'claro impulso de procura'
A publicação "ETFs de Bitcoin Atraíram $2,3B na Semana Passada, Marcando 'Impulso Claro de Demanda'" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, os ETFs spot de Bitcoin dos EUA captaram cerca de $2,3 bilhões de 8 a 12 de setembro. O IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity capturaram a maior parte dos fluxos, com outros emissores registrando ganhos menores. Observadores disseram que o aumento reflete demanda estrutural das instituições, com expectativa de aumento adicional nos fluxos de entrada. Os fundos negociados em bolsa de Bitcoin spot dos EUA captaram aproximadamente $2,3 bilhões na semana passada, marcando os maiores fluxos de entrada semanais desde meados de julho. A sequência ocorreu em todas as cinco sessões de negociação de 8 a 12 de setembro, de acordo com dados agregados da Farside e SoSoValue. O iShares Bitcoin Trust da BlackRock liderou com pouco mais de $1 bilhão de fluxos de entrada, enquanto o Wise Origin Bitcoin Fund da Fidelity trouxe quase $850 milhões. Outros emissores, incluindo Ark Invest e Bitwise, também registraram ganhos, embora menores. Os fluxos diários mostraram demanda constante. Segunda-feira começou com $364 milhões, seguido por modestos $23 milhões na terça-feira. O ritmo acelerou para $742 milhões na quarta-feira, $553 milhões na quinta-feira e $642 milhões na sexta-feira. Os fluxos de entrada da semana passada "sinalizam um impulso claro de demanda, um que parece significativo e oportuno", disse Georgii Verbitskii, trader de derivativos e fundador do protocolo descentralizado TYMIO, ao Decrypt. Com setembro a outubro marcando "o início da temporada de negócios", Verbitskii observa que isso "frequentemente define o tom para tendências que se desenvolvem até o final do ano". O caso base, acrescentou, é que isso poderia ser "o início de uma nova tendência de alta, com forte potencial para crescimento adicional no quarto trimestre". Ainda assim, embora os fluxos de entrada mostrem um retorno marcante aos níveis de meados de julho, "o número em si não é transformador por conta própria", disse Wesley Crook, CEO da empresa de engenharia blockchain FP Block, ao Decrypt. "Grande parte dessa atividade está sendo impulsionada por expectativas de cortes nas taxas junto com a tendência mais ampla de empresas entrando no mercado", disse Crook, acrescentando que ele espera que o impulso...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:04