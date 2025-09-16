2025-10-13 Monday

Bitcoin Core reduz taxa de relay padrão em 90%: atualização é lançada

A publicação Bitcoin Core Reduz Taxa de Relay Padrão em 90%: Atualização Lançada apareceu no BitcoinEthereumNews.com. O software core do Bitcoin reduziu a taxa mínima de relay padrão para transações, marcando uma das mudanças mais significativas em anos para a movimentação econômica de fundos pela rede. O Bitcoin Core 29.1, lançado em 4 de setembro, define a taxa mínima de relay padrão para 100 satoshis por mil bytes virtuais (0,1 sats/vB), uma redução de 90% em relação à taxa padrão anterior de 1 sat/vB. Os usuários pagam suas taxas em satoshis (a menor unidade do Bitcoin) multiplicado pelo tamanho de sua transação. Embora cada operador de node individual possa alterar esta configuração, espera-se que a maioria mantenha o valor padrão. Os nodes não repassam e geralmente ignoram transações com taxas inferiores ao valor que definiram para a taxa mínima de relay. A decisão de fazer a mudança foi tomada pelos desenvolvedores do Bitcoin Core em 15 de agosto "em resposta às mudanças na taxa de câmbio do bitcoin nos últimos ~10 anos." A proposta afirmou que a taxa mínima é uma regra de proteção contra ataques de negação de serviço (DoS), mas sugeriu que, com os preços agora significativamente mais altos, uma taxa mais baixa em Bitcoin (BTC) é aceitável. Adoção esperada para ser implementada lentamente De acordo com dados da BitRef, mais de 72,5% de todos os nodes Bitcoin (18.811) executam o software de node Bitcoin Core, e os quase 27,25% restantes executam Bitcoin Knots, um fork do software Bitcoin Core focado em garantir mais controle ao usuário. Uma análise mais profunda descobriu que o software de node mais popular é o Bitcoin Core 29, com 4.510 nodes representando mais de 18% da rede. Relacionado: Desenvolvedor de Ordinals sugere fazer fork do Bitcoin Core em meio a preocupações com censura Isso é seguido por 3.991 nodes Bitcoin Core 28.1 (quase 16%) e 3.083 nodes Bitcoin Knots 29.1 (12,31%). Apenas 571 nodes executam o Bitcoin Core 29.1, representando menos de 2,3% da rede. Embora o Bitcoin Knots 29.1 seja baseado no Bitcoin Core 29.1, ele não herda sua...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:56
Mineradores de Bitcoin da DL Holdings acendem a cena cripto de Hong Kong

Mineradores de Bitcoin da DL Holdings acendem a cena cripto de Hong Kong

A publicação Mineradores de Bitcoin da DL Holdings Acendem a Cena Cripto de Hong Kong apareceu em BitcoinEthereumNews.com. Aquisição Estratégica: Mineradores de Bitcoin da DL Holdings Acendem a Cena Cripto de Hong Kong Ir para o conteúdo Início Notícias Cripto Aquisição Estratégica: Mineradores de Bitcoin da DL Holdings Acendem a Cena Cripto de Hong Kong Fonte: https://bitcoinworld.co.in/dl-holdings-bitcoin-miners/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:39
Primeiro ETF 'Spot' de XRP a ser lançado esta semana, mas há um senão

Primeiro ETF 'Spot' de XRP a ser lançado esta semana, mas há um senão

O post Primeiro ETF 'Spot' de XRP Lançado Esta Semana, mas Há um Detalhe apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Um ETF spot com uma reviravolta ETFs de XRP Existentes A REX Shares, uma fornecedora de fundos negociados em bolsa (ETFs) com sede nos EUA, confirmou que o REX-Osprey XRP ETF (XRPR) entrará em funcionamento esta semana. O produto, que será lançado em colaboração com a Osprey Funds esta semana, será o primeiro produto dos EUA a fornecer aos investidores americanos "exposição spot", de acordo com um anúncio de segunda-feira. Um ETF spot com uma reviravolta Alguns observadores do mercado provavelmente ficaram confusos com o anúncio, dado que os ETFs spot de Bitcoin ainda não foram aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No entanto, o REX-Osprey XRP ETF não é o seu típico ETF spot devido à sua estrutura. Em vez de manter diretamente o token vinculado à Ripple, o produto deve operar como um fundo "40 Act". Além do XRP, também manterá outros ativos como dinheiro, derivativos e títulos do Tesouro. Você Também Pode Gostar O processo de aprovação para tais produtos é drasticamente diferente, pois eles não precisam ser explicitamente aprovados pela SEC. Eles se tornam efetivos após 75 dias, a menos que a agência bloqueie seu lançamento. ETFs de XRP Existentes Atualmente, já existem vários ETFs spot de XRP que oferecem exposição alavancada ao token proeminente. Estes incluem o Teucrium 2x Long Daily XRP ETF e o Volatility Shares Trust XRP ETF (XRPI). Portanto, o REX-Osprey XRP ETF realmente se destacará como o único produto no estilo spot. No entanto, existem vários ETFs spot pendentes que são altamente esperados para serem aprovados em um futuro próximo. Como relatado pelo U.Today, a SEC recentemente adiou sua decisão sobre o ETF XRP da Franklin Templeton para 14 de novembro. Fonte: https://u.today/first-spot-xrp-etf-launching-this-week-but-theres-a-catch
BitcoinEthereumNews2025/09/16 11:05
A Bitwise apresenta ETF Spot AVAX à SEC

A Bitwise apresenta ETF Spot AVAX à SEC

O post Bitwise apresenta ETF Spot AVAX à SEC apareceu no BitcoinEthereumNews.com. A Bitwise, uma gestora de ativos cripto líder global, submeteu um formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), indicando suas intenções de criar um fundo negociado em bolsa (ETF) para acompanhar o token nativo da blockchain Avalanche Layer 1. O formulário S-1 indica a declaração de registro inicial exigida pelo órgão regulador para novas ofertas de valores mobiliários. O registro marca o mais recente esforço da Bitwise para expandir suas ofertas de ETF cripto além dos produtos existentes. A Coinbase será a custodiante desses produtos se a comissão aprovar esta proposta. A Bitwise submete uma proposta para seu ETF Avalanche à SEC No registro S-1 da Bitwise datado de 15 de setembro, a gestora de ativos cripto mencionou que o Trust permite aos investidores acessar o mercado Avalanche através de uma conta de corretagem regular. De acordo com a empresa, isso permite que evitem problemas e riscos associados à compra e holding de Avalanche diretamente. Além disso, a empresa argumentou que acredita que o design do Trust poderia ajudar certos investidores a implementar efetivamente suas estratégias de alocação de ativos estratégicos e táticos com Avalanche. A Bitwise destacou que isso pode ser alcançado investindo em Ações em vez de comprar, fazer holding e negociar Avalanche. O registro na SEC revelou que o fundo determinará seu valor líquido de ativos (NAV) dependendo da Taxa de Referência Avalanche-Dólar da CME CF, acrescentando que manterá tokens AVAX diretamente e não aplicará derivativos. Enquanto isso, vale a pena notar que para obter o NAV de um ETF, é necessário calcular o valor total de seus ativos menos quaisquer passivos, depois dividi-lo pelo número de ações disponíveis, o que indicará o valor por ação do fundo. A proposta da Bitwise desencadeia outros gestores de ativos cripto a solicitar um ETF spot AVAX A Bitwise foi inicialmente fundada em 2017. Desde então, posicionou-se como uma...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:55
Proposta de limite máximo para stablecoins do Banco de Inglaterra criticada como 'restritiva'

Proposta de limite máximo para stablecoins do Banco de Inglaterra criticada como 'restritiva'

O post Proposta de Limite Máximo para Stablecoin do Banco de Inglaterra Criticada como 'Restritiva' apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Em resumo, a proposta do Banco de Inglaterra limitaria as participações em stablecoin a £10.000-£20.000 para indivíduos e £10 milhões para empresas. Um executivo da Coinbase disse que os limites seriam "maus para os poupadores do Reino Unido, maus para a City e maus para a libra esterlina." Autoridades bancárias nos EUA também levantaram preocupações sobre o impacto das stablecoins no mercado. Grupos de criptomoedas estão a instar o Banco de Inglaterra (BoE) a abandonar os planos para limitar a quantidade de stablecoins que indivíduos e empresas podem manter no Reino Unido. "Impor limites às stablecoins é mau para os poupadores do Reino Unido, mau para a City e mau para a libra esterlina", disse Tom Duff Gordon, vice-presidente de política internacional da Coinbase, ao Financial Times. "Nenhuma outra jurisdição importante considerou necessário impor limites." A resistência surge após um relatório do FT indicando que os funcionários do BoE planeiam continuar a implementação de um documento de consulta de 2023 sobre stablecoins. O documento sugeriu limitar as participações individuais de stablecoins sistémicas—aquelas amplamente utilizadas para pagamentos no Reino Unido ou com probabilidade de o serem—entre £10.000 e £20.000 ($13.600–$27.200). As empresas enfrentariam um limite máximo de cerca de £10 milhões ($13,6 milhões). Os banqueiros centrais argumentam que as restrições são necessárias para evitar grandes saídas de depósitos bancários tradicionais, o que poderia ameaçar o fornecimento de crédito e a estabilidade financeira. O debate surge num momento em que o interesse em stablecoins está a expandir-se rapidamente em todo o mundo. A capitalização de mercado global atingiu $293 mil milhões, de acordo com o CoinGecko. Os analistas projetam que o setor poderá eventualmente escalar para os triliões. Dito isto, projeções semelhantes também foram feitas para outros empreendimentos cripto que passaram por períodos de hype e popularidade, mas acabaram por fracassar, como NFTs e o metaverso. A abordagem do Reino Unido contrasta com desenvolvimentos recentes no estrangeiro. O Congresso dos EUA aprovou o GENIUS Act em julho, criando uma estrutura de licenciamento e reserva para emissores de stablecoin sem impor limites às participações. "Esta notícia reforça como...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:48
Aqui está onde a Aurora poderá aparecer na noite de segunda-feira

Aqui está onde a Aurora poderá aparecer na noite de segunda-feira

A publicação "Aqui Está Onde A Aurora Poderá Aparecer na Noite de Segunda-feira" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Destaque A aurora boreal tem uma chance moderada de aparecer nos céus acima do norte dos EUA na segunda-feira, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, após os efeitos de uma tempestade geomagnética que impactou a Terra. A previsão de segunda-feira vem depois que a NOAA registrou uma tempestade geomagnética G3 "forte" na noite de domingo. Getty Images Fatos Principais Os meteorologistas da NOAA preveem um índice Kp de cinco em nove, o que significa que a aurora poderá aparecer "mais brilhante" com mais "movimentos e formações." A Terra viu uma forte tempestade geomagnética na noite de domingo, relatou a NOAA, atingindo um G3 (em uma escala de 5) devido ao impacto dos ventos solares escapando de uma região mais fria e densa do Sol. Quais Estados Poderiam Ver A Aurora? Os estados do norte ao longo da fronteira com o Canadá poderiam potencialmente ver a aurora na noite de segunda-feira, de acordo com a NOAA, com todo o Dakota do Norte, Minnesota acima da "linha de visão" que a NOAA estima como o ponto de corte sul para poder ver as luzes. Efetivamente todo o Alasca, exceto a parte mais ao sul de Wisconsin e o norte de Michigan estão acima da linha de visão. Grande parte de Washington, Montana e Dakota do Sul também poderiam ver as luzes, de acordo com a NOAA, junto com algumas partes do norte de Idaho, Wyoming e Iowa. Na Costa Leste, partes do norte do estado de Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine também poderiam ver a aurora. Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora Boreal? Especialistas da NOAA recomendam que os observadores se aproximem do polo norte magnético da Terra para obter as melhores vistas potenciais. Os observadores devem encontrar um ponto de observação mais alto longe das luzes da cidade, e sair no período em que a aurora está mais ativa—tipicamente entre 22:00 e 02:00. Leitura Adicional ForbesLuzes do Norte: Buraco no Sol Pode Desencadear Aurora nos EUA Este Fim de SemanaPor Jamie Carter Fonte: https://www.forbes.com/sites/zacharyfolk/2025/09/15/northern-lights-could-appear-in-these-15-states-monday-night/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:37
Tesourarias de Ativos Digitais são um Maior Impulsionador para Ether (ETH) do que Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

Tesourarias de Ativos Digitais são um Maior Impulsionador para Ether (ETH) do que Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart

O post Tesouros de Ativos Digitais São um Maior Impulsionador para Ether (ETH) do que Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os tesouros de ativos digitais (DATs), empresas de capital aberto que mantêm criptomoedas em seus balanços, foram duramente atingidos nas últimas semanas, à medida que seus NAVs de mercado (mNAVs) caíram abaixo de 1, disse Geoff Kendrick do Standard Chartered em um novo relatório. Olhando para o futuro, os DATs de ether (ETH) parecem ter maior poder de permanência graças ao rendimento de staking, clareza regulatória e espaço para crescer, argumentou Kendrick. A relação mNAV é crucial. Quando cai, essas empresas perdem o incentivo (e às vezes a capacidade) de continuar comprando criptomoedas, ameaçando uma fonte-chave de demanda por bitcoin BTC$115.487,94, ether e solana (solana). Kendrick disse que a próxima fase para os DATs será de diferenciação. Os vencedores serão aqueles que conseguirem levantar fundos ao menor custo, alcançar escala que atraia liquidez e atenção dos investidores e, crucialmente, obter rendimento de staking. Esse último ponto inclina o campo de jogo em direção aos tesouros de ether e solana em vez de bitcoin, que não possui rendimento. A saturação do mercado também está em jogo. O sucesso da Strategy como o principal tesouro de BTC inspirou uma onda de imitadores, quase 90 na última contagem, que juntos agora detêm mais de 150.000 BTC, um aumento de seis vezes este ano, observou o analista. Mas se os mNAVs permanecerem abaixo de 1, o Standard Chartered espera consolidação. Para os tesouros de BTC, isso poderia significar que empresas como a Strategy de Saylor comprariam rivais em vez de comprar novos bitcoins no mercado aberto, uma rotação de moedas, não uma nova demanda. Os tesouros de Ether parecem melhor posicionados. Eles têm acumulado agressivamente, com 3,1% do fornecimento circulante de ETH comprado desde junho. O maior player, Bitmine (BMNR), está bem posicionado para continuar adicionando à sua pilha de 2 milhões de ETH, disse o relatório. Para os mercados cripto, isso importa. A compra de DAT tem sido um impulsionador chave dos preços de bitcoin e ether em 2025. Mas com os tesouros de BTC enfrentando pressão de consolidação e os tesouros de solana ainda relativamente pequenos, o Standard...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 09:32
Colaboração G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' Pop-Up esgota mundialmente

Colaboração G-DRAGON X LINE FRIENDS 'ZO&FRIENDS' Pop-Up esgota mundialmente

O post G-DRAGON X LINE FRIENDS Collab 'ZO&FRIENDS' Pop-Up Esgota Mundialmente apareceu no BitcoinEthereumNews.com. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Era 5:50 da manhã quando Belle* chegou em frente à LINE FRIENDS SQUARE no Universal CityWalk Hollywood. Já havia cerca de cinco a dez pessoas lá desde as 5:30 da manhã. Fãs de todo o mundo aguardavam ansiosamente a oportunidade de serem os primeiros a comprar da coleção ZO&FRIENDS, uma colaboração entre G-DRAGON, IPX e LINE FRIENDS. Inspirado em sua gata real Princess Zoa, G-DRAGON criou uma versão animada chamada ZOA e sua melhor amiga, A&NE, um personagem de margarida representando seu motivo simbólico. "É o único pop-up acontecendo nos EUA", disse Belle. "Sou uma grande fã do personagem ZOA. Sua natureza rabugenta, mas fofa foi o que realmente me conquistou. Quando as primeiras imagens de ZOA foram lançadas, eu sabia que precisava de um. Não queria arriscar e pensei que a fila seria maior." A loja normalmente não abre até às 11 da manhã, mas a equipe abriu uma exceção naquela manhã e abriu às 10:30. Na hora da abertura, a fila já se estendia ao redor das lojas adjacentes nos fundos. As pessoas estavam esperando no clima quente apenas pela oportunidade de comprar vários dos itens exclusivos. Alguns dos itens incluíam três tipos de pelúcias ZOA – chaveiro, médio e XL, um chaveiro de pelúcia A&NE, tapetes ZOA e A&NE, pratos, adesivos, um cachecol e uma sacola reutilizável. LINE FRIENDS SQUARE – Universal CityWalk Hollywood LINE FRIENDS Infelizmente, a loja recebeu uma quantidade limitada dos itens de tamanho grande, como os pelúcias médio e XL, que foram os primeiros a esgotar. Tensões surgiram na fila quando as pessoas perceberam que poderiam não conseguir comprar tudo da sua lista. Uma jovem no meio da fila começou a...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 08:25
Blackpink iguala o seu próprio recorde na rádio

Blackpink iguala o seu próprio recorde na rádio

O post Blackpink Iguala Seu Próprio Recorde de Rádio apareceu no BitcoinEthereumNews.com. "Jump" do Blackpink iguala o hit de Pop Airplay mais duradouro da banda em oito semanas, igualando "Ice Cream" e "Pink Venom" enquanto alcança novos recordes na Billboard. INDIO, CA – 12 DE ABRIL: (E-D) Jennie Kim, Rosé, Lisa e Jisoo do 'BLACKPINK' são vistas no YouTube Music Artist Lounge no Coachella 2019 em 12 de abril de 2019 em Indio, Califórnia. (Foto de Roger Kisby/Getty Images para YouTube) Getty Images para YouTube Blackpink conseguiu apenas alguns hits na parada Pop Airplay da Billboard, mas o grupo já é um dos atos de K-pop mais bem-sucedidos de todos os tempos na lista. A lista é conhecida por ser extremamente competitiva, pois se concentra nas estações pop top 40 que atendem apenas aos maiores sucessos e nomes mais conhecidos. O single "Jump" do Blackpink permanece na lista mais uma vez e, ao fazê-lo, a música empata com outras duas vitórias do grupo nas rádios pop da América. "Jump" do Blackpink Faz História "Jump" já está na parada Pop Airplay há oito semanas. Neste momento, está empatada como o hit mais duradouro na discografia do grupo feminino na lista. Tanto "Ice Cream", a colaboração da banda com Selena Gomez, quanto "Pink Venom" também chegaram a oito semanas na contagem. Surpreendentemente, as três vitórias do Blackpink nas paradas passaram exatamente o mesmo tempo na lista, mas isso pode não ser o caso por muito tempo. "Jump" Mantém Seu Pico "Jump" mantém-se no nº 19, sua máxima histórica na parada Pop Airplay. O single já se destaca como a maior vitória do Blackpink e quase certamente marcará uma nona semana na lista quando a Billboard publicar novamente a contagem. "Jump" pode continuar a viver no ranking por várias semanas mais, se não meses, neste momento. Blackpink Conquista um...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 07:47
O Dogecoin está a perder força enquanto o Pepeto sobe

O Dogecoin está a perder força enquanto o Pepeto sobe

O post "O Dogecoin Está Perdendo Força Enquanto o Pepeto Cresce" apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Notícias Cripto 16 de setembro de 2025 | 00:25 O Dogecoin está realmente morrendo? Enquanto os traders analisam o mercado em busca da melhor cripto para comprar agora e a melhor cripto para investir em 2025, o Dogecoin (DOGE) ainda domina a cultura dos memes, mas o momentum está se deslocando para projetos que combinam comunidade com utilidade real on-chain. Compradores que pesquisam "melhor cripto para comprar agora" querem produtos lançados, auditorias e tokenomics claros. Isso estabelece a comparação real: Dogecoin vs. Pepeto. Conheça o Pepeto (PEPETO), uma memecoin baseada em Ethereum com infraestrutura ativa: PepetoSwap, uma DEX sem taxa, e Pepeto Bridge para movimentos cross-chain suaves. Ao combinar narrativa com ferramentas que as pessoas podem usar hoje, e falando diretamente à demanda de pré-venda cripto de 2025, o Pepeto coloca utilidade, clareza e distribuição em primeiro plano. Em um mercado onde memecoins tradicionais correm o risco de flutuar com base no sentimento, a execução do Pepeto lhe dá uma reivindicação credível no debate sobre "melhor cripto para comprar agora". Primeiro, vamos entender por que o Dogecoin pode estar desaparecendo. O Dogecoin Está Realmente Perdendo Força? Lembra quando o Dogecoin fez a cripto parecer fácil? Em 2013, o DOGE transformou um meme em dinheiro e uma comunidade em um movimento. Uma década depois, ele não desfruta mais do momentum implacável de seus primeiros anos; as condições de mercado claramente mudaram. Hoje, o preço do Dogecoin está próximo de $0,30: compradores estão defendendo o nível atual, mas uma média de 20 dias em queda e momentum de médio alcance dão vantagem de curto prazo aos vendedores; se perder $0,21, a faixa de $0,19-$0,16 entra em vista. Além do preço, o Dogecoin ainda se concentra em pagamentos e carece de contratos inteligentes nativos; a verificação ZK-proof é proposta, deixando uma lacuna de utilidade em comparação com cadeias programáveis. Até que recursos mais amplos sejam lançados e vejam uso real, a valorização do DOGE depende mais da marca e ciclos do que de novos aplicativos on-chain. Depois de anos perseguindo "ganhos que mudam a vida" com as mesmas moedas, muitos traders estão olhando mais cedo, para pré-vendas de cripto. É aí que o Pepeto entra: uma pré-venda observada...
BitcoinEthereumNews2025/09/16 06:53
