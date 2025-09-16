Aqui está onde a Aurora poderá aparecer na noite de segunda-feira

Destaque A aurora boreal tem uma chance moderada de aparecer nos céus acima do norte dos EUA na segunda-feira, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, após os efeitos de uma tempestade geomagnética que impactou a Terra. A previsão de segunda-feira vem depois que a NOAA registrou uma tempestade geomagnética G3 "forte" na noite de domingo. Getty Images Fatos Principais Os meteorologistas da NOAA preveem um índice Kp de cinco em nove, o que significa que a aurora poderá aparecer "mais brilhante" com mais "movimentos e formações." A Terra viu uma forte tempestade geomagnética na noite de domingo, relatou a NOAA, atingindo um G3 (em uma escala de 5) devido ao impacto dos ventos solares escapando de uma região mais fria e densa do Sol. Quais Estados Poderiam Ver A Aurora? Os estados do norte ao longo da fronteira com o Canadá poderiam potencialmente ver a aurora na noite de segunda-feira, de acordo com a NOAA, com todo o Dakota do Norte, Minnesota acima da "linha de visão" que a NOAA estima como o ponto de corte sul para poder ver as luzes. Efetivamente todo o Alasca, exceto a parte mais ao sul de Wisconsin e o norte de Michigan estão acima da linha de visão. Grande parte de Washington, Montana e Dakota do Sul também poderiam ver as luzes, de acordo com a NOAA, junto com algumas partes do norte de Idaho, Wyoming e Iowa. Na Costa Leste, partes do norte do estado de Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine também poderiam ver a aurora. Qual É A Melhor Maneira De Ver A Aurora Boreal? Especialistas da NOAA recomendam que os observadores se aproximem do polo norte magnético da Terra para obter as melhores vistas potenciais. Os observadores devem encontrar um ponto de observação mais alto longe das luzes da cidade, e sair no período em que a aurora está mais ativa—tipicamente entre 22:00 e 02:00.