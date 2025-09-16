Tesourarias de Ativos Digitais são um Maior Impulsionador para Ether (ETH) do que Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart
O post Tesouros de Ativos Digitais São um Maior Impulsionador para Ether (ETH) do que Bitcoin (BTC), Solana (SOL): StanChart apareceu no BitcoinEthereumNews.com. Os tesouros de ativos digitais (DATs), empresas de capital aberto que mantêm criptomoedas em seus balanços, foram duramente atingidos nas últimas semanas, à medida que seus NAVs de mercado (mNAVs) caíram abaixo de 1, disse Geoff Kendrick do Standard Chartered em um novo relatório. Olhando para o futuro, os DATs de ether (ETH) parecem ter maior poder de permanência graças ao rendimento de staking, clareza regulatória e espaço para crescer, argumentou Kendrick. A relação mNAV é crucial. Quando cai, essas empresas perdem o incentivo (e às vezes a capacidade) de continuar comprando criptomoedas, ameaçando uma fonte-chave de demanda por bitcoin BTC$115.487,94, ether e solana (solana). Kendrick disse que a próxima fase para os DATs será de diferenciação. Os vencedores serão aqueles que conseguirem levantar fundos ao menor custo, alcançar escala que atraia liquidez e atenção dos investidores e, crucialmente, obter rendimento de staking. Esse último ponto inclina o campo de jogo em direção aos tesouros de ether e solana em vez de bitcoin, que não possui rendimento. A saturação do mercado também está em jogo. O sucesso da Strategy como o principal tesouro de BTC inspirou uma onda de imitadores, quase 90 na última contagem, que juntos agora detêm mais de 150.000 BTC, um aumento de seis vezes este ano, observou o analista. Mas se os mNAVs permanecerem abaixo de 1, o Standard Chartered espera consolidação. Para os tesouros de BTC, isso poderia significar que empresas como a Strategy de Saylor comprariam rivais em vez de comprar novos bitcoins no mercado aberto, uma rotação de moedas, não uma nova demanda. Os tesouros de Ether parecem melhor posicionados. Eles têm acumulado agressivamente, com 3,1% do fornecimento circulante de ETH comprado desde junho. O maior player, Bitmine (BMNR), está bem posicionado para continuar adicionando à sua pilha de 2 milhões de ETH, disse o relatório. Para os mercados cripto, isso importa. A compra de DAT tem sido um impulsionador chave dos preços de bitcoin e ether em 2025. Mas com os tesouros de BTC enfrentando pressão de consolidação e os tesouros de solana ainda relativamente pequenos, o Standard...
